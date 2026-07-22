10 Alternativas ao Google Chat para Equipes e Empresas

Principais destaques O Google Chat oferece mensagens diretas simples e ferramentas de colaboração, mas para organizações que precisam de um sistema mais robusto, diversas alternativas poderosas proporcionam melhor organização, maior visibilidade entre equipes e colaboração aprimorada para times distribuídos.

As alternativas oferecem diferentes opções de colaboração, integrações, recursos de segurança e escalabilidade. O melhor app de chat para o seu negócio é aquele que se adapta ao seu estilo de trabalho e aos seus objetivos.

Muitas alternativas ao Google Chat oferecem mais do que um espaço para trocar mensagens diretas seguras e discutir detalhes de projetos em grupo. Algumas contam com fluxos de trabalho automatizados por IA para agilizar tarefas rotineiras, compartilhamento de documentos integrado a apps de terceiros e videoconferência para manter você conectado com os membros da equipe.

O Google Chat é uma ferramenta de comunicação bastante popular para enviar mensagens diretas, realizar chats em grupo e colaborar em Espaços dedicados (salas de chat). Por estar integrado ao Google Workspace, equipes que dependem do Google Drive, Gmail e Google Meet costumam adotar o Google Chat como principal canal de comunicação organizacional.

Porém, para organizações em crescimento, ele pode se tornar rapidamente limitante para membros que não usam o ecossistema Google ou que precisam de recursos de IA mais avançados e conectividade integrada com outros apps voltados para o trabalho. À medida que o fluxo de trabalho da sua equipe se torna mais complexo, exige recursos interdepartamentais adicionais e requer controles de administrador mais rigorosos, considere uma dessas alternativas ao Google Chat para empresas.

Veja um quadro comparativo rápido antes de se aprofundar nas alternativas:

Ferramenta Ideal para Integrações Segurança/controles de administrador Voz/vídeo Recursos de IA Google Chat Usuários do Google Workspace Mais de 6 nativas e milhares de outras via Zapier e Integrately O administrador controla o acesso, a proteção de dados e a moderação de conteúdo; usa registros de auditoria e segurança de dados Chats de áudio e vídeo disponíveis para conversas individuais ou em grupo; use a integração com o Google Meet Integra-se ao Gemini; a IA fornece resumos de conversas, pesquisa e rascunhos de conteúdo Slack Comunicação e fluxos de trabalho centralizados Mais de 2.600 Controles de administrador avançados; registros de auditoria; certificações de conformidade Opções de chat de áudio ou vídeo em tempo real via Círculos; grave mensagens assíncronas via clipes Resumos de discussões de canais gerados por IA; Slackbot para auxiliar com fluxos de trabalho; Agentforce para empresas Zulip Comunicação em conversas encadeadas e equipes distribuídas 100+ Segurança e controles de administrador de nível empresarial; sistema granular de permissões Sem opções nativas de voz/vídeo; use integrações de terceiros para esses recursos Bots de IA automatizam tarefas e resumem conversas Microsoft Teams Organizações centradas no ecossistema Microsoft e colaboração unificada 2.100+ Acessível pelo Microsoft Teams Admin Center e pelo Microsoft Entra ID para proteção contra perda de dados, acesso de convidados etc. Diversas opções de voz e vídeo, incluindo modo apresentador, clipes de vídeo e planos de fundo com IA O Microsoft Copilot oferece Destaques de reuniões, transcrição, enquadramento dinâmico de vídeo e muito mais Mattermost Segurança rigorosa e hospedagem própria 700+ Nível enterprise, projetado para ambientes altamente regulamentados e seguros, com ferramentas avançadas de conformidade Chamadas Mattermost para voz e compartilhamento de tela; integrações de terceiros disponíveis A IA automatiza fluxos de trabalho, aprimora a colaboração e mantém uma segurança rigorosa Discord Comunicação e compartilhamento focados na comunidade 8.000+ Permissões baseadas em função, autenticação de dois fatores, alertas de atividade e muito mais Chats de voz de alta fidelidade e chamadas de vídeo com alto alcance dinâmico; compartilhamento de tela Integra-se a ferramentas como ChatGPT e Claude para automatizar a moderação e atuar como assistentes de conversa Rocket.Chat Secure CommsOS Alta segurança e flexibilidade open-source 5.000+ Criptografia de ponta a ponta e comunicações de confiança zero para informações altamente confidenciais e de missão crítica Voz, vídeo e compartilhamento de tela seguros Permite grandes modelos de linguagem (LLMs) auto-hospedados Pumble Comunicação em equipe com bom custo-benefício Mais de 12 nativas e mais de 3.000 com o Zapier Administradores podem restringir mensagens e ajustar permissões; usa criptografia, logon único e certificações de conformidade Diversas opções de voz, vídeo e compartilhamento de tela para conversas individuais e em grupo Um Assistente de IA responde perguntas e cria rascunhos de conteúdo Wire Comunicações empresariais seguras Conecte via APIs e webhooks Criptografia de ponta a ponta, controles avançados de administrador Opções de voz e vídeo criptografados para conversas individuais e em grupo Vários recursos de IA, incluindo ferramentas generativas, aprendizado de máquina e agentes de IA conversacional Flock Comunicação entre equipes multifuncionais Mais de 50 nativas e mais de 1.500 via Zapier Controles de segurança empresarial pelo Painel de Administrador do Flock para gerenciar regras e dados Opções de áudio, vídeo e compartilhamento de tela Usa integrações de IA, como o Relevance AI, para otimizar fluxos de trabalho e automatizar tarefas Twist Comunicação assíncrona de equipe Algumas nativas e mais de 8.000 via Zapier, Integrately e n8n Administradores controlam permissões de funções, conteúdo e integrações; controles de segurança garantem a privacidade Sem recursos nativos de voz ou vídeo para preservar o formato assíncrono; adicione voz/vídeo com integrações de terceiros Conecte assistentes de IA externos via integrações de terceiros

Por que as pessoas buscam alternativas ao Google Chat

O Google Chat se destaca na hospedagem e no gerenciamento de mensagens básicas; no entanto, as equipes frequentemente buscam alternativas quando precisam escalar sua plataforma de comunicação para acompanhar o crescimento do negócio, necessitam de recursos de governança mais rigorosos ou querem mais opções de integração para atender a fluxos de trabalho cada vez mais complexos. Entre os problemas mais comuns enfrentados pelos usuários, estão:

Conhecimento fragmentado entre as ferramentas do Google Workspace. Uma organização limpa e bem estruturada é a base de qualquer negócio. À medida que as equipes crescem, elas precisam de dados acessíveis e pesquisáveis em uma única plataforma central de comunicação empresarial, e não dispersos em vários aplicativos.

Visibilidade interfuncional limitada. À medida que seu negócio cria novos departamentos e projetos, compartilhar informações de forma aberta entre as equipes se torna fundamental para alcançar os objetivos da empresa .

Desafios de escalabilidade para equipes grandes ou distribuídas. O crescimento do negócio pode envolver a inclusão de stakeholders externos, prestadores de serviço ou parceiros. Seu software de colaboração em equipe deve acomodar facilmente essas conversas remotas, presenciais e híbridas provenientes de diversas fontes.

Lacunas de integração com ferramentas fora do ecossistema Google. Muitas das automações do Google Workspace têm limites de tempo (alguns tão curtos quanto seis minutos) que restringem tarefas automatizadas de longa duração. Além disso, algumas ferramentas do Google funcionam apenas no computador, o que limita usuários que dependem principalmente do celular.

Limitações de governança, conformidade e administração. O monitoramento do Google Chat é feito por meio do Google Workspace Admin Console e oferece proteções, mas não tem visibilidade sobre conversas externas iniciadas por usuários fora da empresa e conta com recursos de auditoria limitados quando o histórico de chat está desativado.

Considere uma alternativa ao Google Chat para ampliar a comunicação no trabalho entre equipes internas e externas, aumentar as opções de colaboração e impulsionar a produtividade com automações de terceiros fora do ecossistema Google e assistentes de IA.

O que procurar em uma alternativa ao Google Chat

Ao explorar novas opções de plataforma de mensagens corporativas, concentre-se em recursos que melhorem a organização das suas comunicações — como respostas aninhadas e comunicações com tags, pesquisáveis e fáceis de compartilhar. A ferramenta certa também deve facilitar a colaboração entre departamentos e projetos. Se a sua organização está crescendo, escolha um software de colaboração no trabalho com recursos escaláveis que acompanhem esse crescimento, incluindo integrações com terceiros, automações com IA e configurações avançadas de conformidade e governança.

Diferentes apps de mensagens para equipes atendem a diferentes necessidades no trabalho, mas a maioria das organizações se beneficia de:

Canais e comunicação estruturada. Escolha uma plataforma que permita organizar suas conversas em canais específicos ou conversas por departamento, assunto, projeto ou outras necessidades. Isso facilita encontrar informações e mantém as discussões focadas.

Pesquisa e gestão do conhecimento. Plataformas avançadas de comunicação interna oferecem campos de pesquisa por palavra-chave e assistentes de IA para localizar informações em chats ou reuniões com base nas suas solicitações. Eles conseguem trazer à tona detalhes da base de conhecimento da sua empresa, reduzindo o tempo perdido procurando PDFs ou planilhas.

Integrações. A capacidade de ampliar o potencial da sua plataforma de chat depende da quantidade e do tipo de integrações disponíveis. Verifique as opções de alternativas ao Google Chat quanto a integrações com os softwares e apps que você mais usa. Por exemplo, o seu sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) se integra à plataforma de chat escolhida, evitando a troca constante de telas quando você precisa de dados de clientes na ponta dos dedos?

Recursos de automação de fluxo de trabalho e produtividade com IA. Muitas discussões incluem detalhes sobre processos ou próximas etapas. Plataformas de chat com aprimoramentos de produtividade integrados, como automações de fluxo de trabalho, usam Assistentes de IA para transformar discussões de projeto em resultados concretos.

Controles de segurança e de administrador. Se a sua organização lida com informações confidenciais, como prontuários de pacientes, dados financeiros ou informações proprietárias, uma plataforma de chat com recursos de conformidade e segurança personalizáveis oferece mais tranquilidade a todos.

Opções de colaboração externa. Parceiros, partes interessadas e prestadores de serviço merecem o mesmo nível de comunicação fluida que os seus colaboradores. Escolha uma plataforma que acomode usuários convidados ou canais específicos para comunicações externas .

Escalabilidade. À medida que o seu negócio cresce, o mesmo acontece com a sua pilha de tecnologia. Considere como o novo software se adapta a uma equipe em expansão, às necessidades de integração, à colaboração, à automatização de tarefas rotineiras e ao aumento da eficiência de tempo.

Preço e custo total de propriedade. Recursos avançados são ótimos, mas o orçamento ainda importa. Embora fazer upgrade do Google Chat possa significar sair de um recurso gratuito para uma plataforma com mensalidades ou anuidades, ainda há opções que cabem no orçamento de um negócio em crescimento.

As 10 melhores alternativas ao Google Chat em 2026

As ferramentas de comunicação no trabalho reúnem pessoas para discussões e colaboração em um espaço centralizado. Analisar diversas ferramentas de colaboração em equipe ajuda você a determinar quais recursos, estrutura e usabilidade fazem mais sentido para a sua organização. Esta lista de alternativas ao Google Chat é selecionada a partir do G2, e todos os softwares/ferramentas têm uma avaliação mínima de 4 de 5 estrelas.

1. Slack: Melhor para colaboração e produtividade no trabalho

Slack funciona como um workspace colaborativo completo, com chats organizados por canais, opções de reuniões por vídeo e áudio, canvas para colaboração em equipe e assistentes de IA para transformar tópicos de discussão em tarefas. Com as integrações, o Slack se sincroniza com os softwares e ferramentas que você mais usa, mantendo todas as suas tarefas em um único workspace centralizado para reduzir a troca de telas e aumentar a produtividade.

Principais recursos:

Canais. As conversas são organizadas por equipe, assunto ou projeto para melhorar o foco e apoiar colaborações entre áreas. As ferramentas de IA do Slack resumem informações nos canais do Slack para atualizações rápidas e destacam detalhes de conversas na pesquisa para referências ágeis.

Integrações. Amplie as funcionalidades incorporando ferramentas externas, como sistemas de CRM, plataformas de suporte ao cliente e documentos compartilhados, nas discussões dos canais. Mais de 2.600 integrações do Slack personalizam a sua experiência.

Automação de fluxo de trabalho e IA. Acelere aprovações, atualizações de status, gerenciamento de tarefas e processos rotineiros com automações e assistentes de IA que participam dos seus chats.

Comunicação externa. Use Slack Connect para trazer parceiros, fornecedores, clientes e muito mais para a discussão de um canal específico, controlar o acesso deles e removê-los quando a colaboração terminar.

Escalabilidade empresarial. Conforme sua equipe cresce, a arquitetura do Slack se expande. Ela comporta até 500.000 usuários, mensagens globais em tempo real e uma estrutura organizacional complexa no plano Enterprise Grid .

Ideal para: Equipes distribuídas que precisam de bastante estrutura e organização nos seus chats.

2. Zulip: ideal para comunicação em conversas

Zulip oferece chats em canais organizados e mensagens diretas para equipes distribuídas que trabalham de forma assíncrona ou em tempo real. A IA resume as conversas não lidas na sua caixa de entrada para que você se atualize rapidamente.

Principais recursos:

Gestão do conhecimento. Chats organizados por assuntos (em vez de datas ou departamentos) em canais facilitam encontrar as informações que você precisa.

Organização da equipe. Pequenas e médias empresas em rápido crescimento se mantêm organizadas e conectadas.

Software de código aberto. O Zulip está disponível na nuvem ou como uma solução de chat auto-hospedada.

Interface intuitiva. Avaliações de usuários no G2 elogiam a forma como o Zulip simplifica a comunicação, facilita encontrar informações e reduz o ruído, graças às discussões focadas.

Ideal para: Equipes com alto volume de mensagens que precisam de conversas organizadas por assunto, notificações personalizadas e integrações com apps.

3. Microsoft Teams: Ideal para organizações que usam o ecossistema Microsoft

Microsoft Teams é uma plataforma de colaboração que simplifica a comunicação entre os membros de uma equipe. Além de oferecer um recurso de chat, dá aos usuários acesso a videoconferência, integrações com apps e armazenamento de arquivos no Microsoft 365.

Principais recursos:

Chat e mensagens. Configure conversas individuais ou em grupo em tempo real.

Compartilhamento de arquivos. O OneDrive e o SharePoint da Microsoft oferecem compartilhamento, armazenamento e colaboração em arquivos de forma segura entre os membros da equipe.

Integrações com apps. Além dos produtos Microsoft, o Microsoft Teams oferece integrações com apps de terceiros para aumentar a eficiência no trabalho.

Segurança. Conversas e informações ficam protegidas graças à criptografia de dados em chamadas, chats e arquivos.

Ideal para: Equipes cujo trabalho e comunicações acontecem dentro do Microsoft Workspace.

4. Mattermost: Ideal para segurança e hospedagem própria

Mattermost funciona como um espaço de colaboração para ambientes complexos, como DevOps, onde desenvolvedores de software e profissionais de TI se comunicam e exigem segurança rigorosa. Avaliadores do Mattermost no G2 dizem que gostam da interface simples e da capacidade de compartilhar diferentes tipos de conteúdo, incluindo textos, fotos e arquivos pelo computador, celular ou navegador.

Principais recursos:

Mensagens baseadas em canais. Mantenha as conversas organizadas por equipe, assunto ou departamento.

Recursos de IA. Os assistentes de IA conversacionais fornecem resumos de longas conversas e extraem tarefas acionáveis das conversas.

Plataforma open-source. Mais de 800.000 workspaces do Mattermost oferecem suporte a colaborações seguras para empresas de desenvolvimento, inteligência, defesa e infraestrutura crítica.

Gerenciamento de tarefas e projetos. As conversas se tornam acionáveis graças aos fluxos de trabalho automatizados e ao compartilhamento de arquivos.

Ideal para: Organizações técnicas e operacionais que precisam de segurança de alto nível em suas colaborações, comunicações e fluxos de trabalho.

5. Discord: Ideal para comunicação liderada pela comunidade

Discord oferece um ambiente descontraído e divertido para chats em grupo e compartilhamento de mídia, além de comunicações por voz, vídeo e texto. Os avaliadores do G2 gostam dos canais e servidores para manter os chats de texto e voz organizados por assunto.

Principais recursos:

Uso perfeito em todos os dispositivos. Converse pelo Windows, Mac, iOS, Android, iPad, Linux e navegadores web.

Compartilhamento em tempo real. Envie imagens, vídeos e arquivos de mídia para enriquecer as conversas.

Sem travamentos. A qualidade de voz otimizada sem problemas de latência faz com que os usuários sempre voltem.

Servidores e canais. Crie espaços de reunião virtuais dedicados, organizados por equipe ou projeto.

Ideal para: Organizações que precisam de espaços de chat para uso interno privado e para reunir uma comunidade, como parceiros colaborativos e revisores de produtos.

6. Rocket.Chat: melhor para flexibilidade de código aberto

Rocket.Chat oferece mensagens, comunicações de voz e vídeo de código aberto para infraestruturas críticas e ambientes de alto risco, como organizações governamentais que exigem segurança sem concessões e conformidade rigorosa.

Principais recursos:

Continuidade operacional. Esta plataforma de comunicação foi projetada para funcionar em redes altamente sigilosas e permanecer operacional em cenários críticos.

Arquitetura adaptável. Os usuários mantêm o controle dos seus dados, configuram fluxos de trabalho exclusivos e escolhem como os dados são armazenados para evitar acessos não autorizados.

Aprimora a comunicação em tempo hábil. Membros da equipe e parceiros podem conversar rapidamente, tomar decisões e agir em tempo real.

Colaboração entre organizações. Converse com segurança com membros internos da equipe e agências parceiras externas.

Ideal para: Equipes de missão crítica que precisam permanecer conectadas por meio de mensagens, videoconferências e aplicativos de terceiros ou personalizados.

7. Pumble: melhor para equipes com orçamento limitado

Pumble é um app completo de comunicação para equipes, desenvolvido para facilitar o envio de mensagens, videoconferências e compartilhamento de arquivos entre os membros da equipe. Este app gratuito é ideal para startups e empresas com orçamentos enxutos que precisam centralizar suas comunicações.

Principais recursos:

Histórico de mensagens armazenado. Pesquise facilmente informações de discussões anteriores, como arquivos compartilhados.

Organização por canais. Crie chats em grupo por projetos ou departamentos — ou envie mensagens diretas privadas para membros do canal.

Compatibilidade com dispositivos. Fique por dentro das discussões de trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora, usando o Pumble via web, computador ou dispositivos móveis.

Chats de voz e vídeo. Conecte-se visualmente com sua equipe para colaborar em tempo real.

Ideal para: Empresas que consideram as cadeias de respostas por e-mail e as mensagens de texto em grupo pouco eficientes e buscam uma comunicação mais organizada.

8. Wire: Ideal para mensagens corporativas seguras

Wire é uma plataforma de comunicação que oferece criptografia segura de ponta a ponta para chats em grupo, chamadas de voz, videoconferências, compartilhamento de arquivos e mensagens. Os dados compartilhados permanecem privados, protegidos e em conformidade com as normas — ideal para equipes das áreas médica ou financeira que trocam informações confidenciais.

Principais recursos:

Controles de privacidade corporativa. Acesse e automatize logins seguros usando logon único (SSO) baseado em SAML e suporte a SCIM.

Segurança elevada. Ative a criptografia de ponta a ponta, a implantação soberana, o armazenamento local de chaves e a segurança de confiança zero para atender às regulamentações de conformidade.

Comunicação de código aberto. Tenha mais controle sobre a infraestrutura, a governança de dados e a implantação do que com ferramentas fechadas de software como serviço (SaaS).

Interface intuitiva. Os avaliadores do G2 elogiam o layout e o design limpos e intuitivos.

Ideal para: Equipes que discutem regularmente informações privadas, sensíveis ou confidenciais.

9. Flock: ideal para pequenas empresas que buscam uma comunicação de equipe simples

Flock é uma plataforma de colaboração e comunicação focada em ampliar a produtividade de equipes multifuncionais. Os recursos de lembretes, afazeres, enquetes e notas compartilhadas do app mantêm as pequenas empresas conectadas e organizadas.

Principais recursos:

Comunicações em canais. A tomada de decisões e a resolução de problemas acontecem nesses espaços de chat focados em assuntos específicos.

Chamadas de vídeo e voz. Crie conexões significativas e avance no trabalho com comunicações em tempo real.

Compartilhamento de arquivos. As integrações com o Google Drive, o JIRA e muito mais reduzem a alternância entre telas e ferramentas.

Recursos práticos de chat. A visualização da última mensagem, os destaques de conversas recentes e os atalhos de teclado garantem que você nunca perca uma discussão importante.

Ideal para: Equipes em crescimento que desejam eliminar falhas de comunicação e silos departamentais na organização, centralizando as comunicações de trabalho.

10. Twist: Ideal para comunicação assíncrona

Twist é um app de trabalho em equipe desenvolvido para comunicação assíncrona, que se adapta à sua agenda quando você estiver pronto para conversar. A plataforma promove discussões tranquilas, nas quais os usuários podem entrar e sair, ler as informações e nunca se sentir por fora.

Principais recursos:

Reduz distrações. O foco assíncrono deixa a ferramenta com uma sensação calma e organizada, pronta para uso quando você quiser.

Conversas em thread. Fique organizado e atualizado com chats bem estruturados.

Uso de canais. Mantenha as conversas de diferentes equipes, departamentos ou projetos bem organizadas.

Interface simples. Avaliadores do G2 dizem que apreciam a aparência limpa e estruturada da plataforma.

Ideal para: Equipes que precisam de períodos ininterruptos de trabalho focado e da opção de participar de discussões de trabalho no momento mais conveniente para o seu dia.

Como escolher uma alternativa ao Google Chat

Ao pesquisar alternativas ao Google Chat, tenha em mente os objetivos e os fluxos de trabalho da sua organização. O que funciona bem para o negócio do seu amigo, ou até mesmo do seu concorrente, pode não ser a melhor escolha para você. Considere como sua equipe usa as ferramentas de comunicação interna e se você precisa de conectividade para stakeholders externos, além de segurança e escalabilidade.

Necessidades de comunicação interna

Os processos e estilos de comunicação das equipes variam. Algumas plataformas de chat oferecem recursos assíncronos robustos, enquanto outras se destacam nas comunicações em tempo real. Se o seu app de chat também funciona como uma plataforma de colaboração multifuncional, escolha um programa que ofereça compartilhamento de arquivos, chats em grupo, ferramentas de colaboração com IA e outras formas de trocar ideias e acionar fluxos de trabalho entre diferentes departamentos.

Restrições de segurança e conformidade

Todas as empresas precisam de privacidade, mas para se manterem em conformidade, algumas precisam de recursos de segurança robustos, como criptografia de ponta a ponta para evitar que hackers leiam dados compartilhados e código aberto que permita auditorias de vulnerabilidades na plataforma.

Complexidade do ecossistema de integrações

A maioria dos apps de chat oferece um conjunto de recursos básicos: canais para organizar discussões, mensagens diretas para conversas privadas e marcação de pessoas-chave. Quando você precisa de mais opções, como compartilhamento de arquivos pelo Google Drive ou gerenciamento de projetos pelo Slack, as integrações elevam a complexidade e a personalização do seu app de chat.

Estrutura de equipes remotas e híbridas

Seja no escritório, em casa ou em trânsito, os apps de chat mantêm você conectado. A melhor opção para equipes distribuídas oferece diversas formas de comunicação, tanto em tempo real quanto de forma assíncrona. Procure notificações com configurações variáveis (para você nunca perder um aviso ou poder silenciá-las durante períodos de trabalho focado), indicação de fuso horário para respeitar a agenda de todos os colaboradores e conexões de vídeo/áudio de qualidade para interações sem interrupções.

Escala e maturidade organizacional

Se você está buscando uma alternativa ao Google Chat, provavelmente está à procura de novos recursos, integrações adicionais ou a possibilidade de expandir sua plataforma de comunicação. Algumas ferramentas de comunicação corporativa cobram por usuário, enquanto outras aplicam uma taxa fixa mensal ou anual. À medida que sua empresa cresce, certifique-se de que o app escolhido atenda às suas necessidades e ao seu orçamento.

Como escolher a alternativa certa ao Google Chat para sua equipe

O Google Chat funciona bem para mensagens leves entre equipes, mas pode se tornar insuficiente à medida que as necessidades da organização crescem. O app de mensagens ideal para o seu negócio deve ser útil, produtivo e fácil de usar.

Slack é um workspace escalável e versátil para equipes modernas, oferecendo automação de fluxo de trabalho, comunicação unificada entre equipes e compartilhamento seguro de conhecimento, com opções de comunicação externa usando o Slack Connect. E quando você precisar de uma ajuda extra, a IA do Slack encontra respostas para suas perguntas e indica os próximos passos para manter seu trabalho em andamento.

Este artigo tem fins informativos e apresenta produtos do Slack, que é de nossa propriedade. Temos interesse financeiro no sucesso deles, mas todas as recomendações são baseadas em nossa genuína crença no valor desses produtos.

Quer saber como o Slack se compara a outras ferramentas de colaboração e comunicação baseadas na nuvem? Confira nossas outras páginas de comparação:

Perguntas frequentes sobre alternativas ao Google Chat