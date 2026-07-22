10 alternative a Google Chat per team e aziende

Punti chiave Google Chat offre semplici strumenti di messaggistica diretta e collaborazione, ma per le organizzazioni che necessitano di un sistema più robusto esistono diverse valide alternative in grado di garantire una migliore organizzazione, una maggiore visibilità interfunzionale e una collaborazione più efficace per i team distribuiti.

Le alternative offrono diverse opzioni di collaborazione, integrazioni, funzioni di sicurezza e scalabilità. L’app di chat ideale per la tua azienda è quella che si adatta al tuo stile di lavoro e ai tuoi obiettivi.

Molte alternative a Google Chat offrono molto più di uno spazio per scambiare messaggi diretti in modo sicuro e discutere i dettagli di un progetto di gruppo. Alcune dispongono di workflow automatizzati tramite IA per velocizzare le attività di routine, condivisione di documenti senza interruzioni da app di terze parti e videoconferenze per restare in contatto con i membri del team.

Google Chat è uno strumento di comunicazione molto diffuso per inviare messaggi diretti, gestire chat di gruppo e collaborare in spazi dedicati (chat room). Poiché è integrato direttamente in Google Workspace, i team che utilizzano Google Drive, Gmail e Google Meet tendono spesso a scegliere Google Chat per la comunicazione aziendale.

Tuttavia, per le organizzazioni in crescita, questo strumento può rivelarsi limitante per i membri che non usano Google o che hanno bisogno di funzioni IA più avanzate e di una connettività fluida con altre app di lavoro. Se il flusso di lavoro del tuo team diventa più articolato, richiede funzioni interfunzionali aggiuntive e necessita di controlli amministrativi più rigorosi, prendi in considerazione una di queste alternative aziendali a Google Chat.

Ecco una rapida tabella di confronto prima di approfondire le singole alternative:

Strumento Ideale per Integrazioni Sicurezza/controlli amministrativi Voce/video Funzioni IA Google Chat Utenti di Google Workspace 6+ native e migliaia di altre tramite Zapier e Integrately L’amministratore gestisce l’accesso, la protezione dei dati e la moderazione dei contenuti; utilizza i registri di controllo e misure di sicurezza dei dati Chat audio e video disponibili per conversazioni individuali o di gruppo; usa l’integrazione con Google Meet Si integra con Gemini; l’IA fornisce riepiloghi delle conversazioni, ricerca e bozze di contenuti Slack Comunicazione e flussi di lavoro centralizzati 2,600+ Controlli amministrativi avanzati; registri di controllo; certificazioni di conformità Opzioni di chat audio o video in tempo reale tramite gli incontri; registrazione di messaggi asincroni tramite clip Riepiloghi IA delle discussioni nei canali; Slackbot per assistere con i flussi di lavoro; Agentforce per le aziende Zulip Comunicazione organizzata in thread e team distribuiti 100+ Sicurezza di livello enterprise e controlli amministrativi; sistema di autorizzazioni granulari Nessuna opzione nativa per voce/video; utilizza integrazioni di terze parti per queste funzionalità I bot IA automatizzano le attività e riepilogano le conversazioni Microsoft Teams Organizzazioni incentrate su Microsoft e collaborazione unificata 2.100+ Accessibile tramite l'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams e Microsoft Entra ID per la protezione dalla perdita di dati, l’accesso degli ospiti e altro ancora Diverse opzioni per voce e video, tra cui modalità relatore, clip video e sfondi IA Microsoft Copilot offre sintesi delle riunioni, trascrizione, inquadratura video dinamica e molto altro Mattermost Sicurezza rigorosa e self-hosting 700+ Di livello enterprise, progettato per ambienti altamente regolamentati e sicuri, con strumenti di conformità avanzati Chiamate Mattermost per voce e condivisione dello schermo; integrazioni di terze parti disponibili L’IA automatizza i workflow, migliora la collaborazione e mantiene una sicurezza rigorosa Discord Comunicazione e condivisione orientate alle community 8.000+ Autorizzazioni basate sui ruoli, autenticazione a due fattori, avvisi di attività e altro ancora Chat vocali affidabili ad alta fedeltà e videochiamate ad ampia gamma dinamica; condivisione dello schermo Si integra con strumenti come ChatGPT e Claude per automatizzare la moderazione e fungere da assistenti conversazionali Rocket.Chat Secure CommsOS Elevata sicurezza e flessibilità open-source 5.000+ Crittografia end-to-end e comunicazioni zero-trust per informazioni altamente riservate e mission-critical Voce, video e condivisione dello schermo sicuri Supporta modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) self-hosted Pumble Comunicazione di team a budget ridotto 12+ native e 3.000+ con Zapier Gli amministratori possono limitare la messaggistica e personalizzare i ruoli; utilizza crittografia, Single Sign-On e certificazioni di conformità Molteplici opzioni per voce, video e condivisione schermo per conversazioni individuali e di gruppo Un assistente IA risponde alle domande e redige contenuti Wire Comunicazioni aziendali sicure Connessione tramite API e webhook Crittografia end-to-end, controlli amministrativi avanzati Opzioni voce e video crittografate per chat individuali e conversazioni di gruppo Diverse funzioni IA, tra cui strumenti generativi, machine learning e agenti di IA conversazionali Flock Comunicazioni tra team interfunzionali 50+ native e 1.500+ tramite Zapier Controlli di sicurezza enterprise tramite il pannello di amministrazione di Flock per gestire regole e dati Opzioni per audio, video e condivisione schermo Utilizza integrazioni IA, come Relevance AI, per ottimizzare i workflow e automatizzare le attività Twist Comunicazione asincrona dei team Alcune native e 8.000+ tramite Zapier, Integrately e n8n Gli amministratori controllano le autorizzazioni dei ruoli, i contenuti e le integrazioni; i controlli di sicurezza tutelano la privacy Nessuna funzione nativa di voce o video per preservare il formato asincrono; è possibile aggiungere voce/video tramite integrazioni di terze parti Connessione di assistenti IA esterni tramite integrazioni di terze parti

Perché le persone cercano alternative a Google Chat

Google Chat è eccellente nella gestione e nell’organizzazione della messaggistica di base; tuttavia, i team spesso cercano alternative quando hanno bisogno di scalare la piattaforma di comunicazione per sostenere la crescita aziendale, necessitano di funzioni di governance più rigorose o desiderano maggiori opzioni di integrazione per supportare flussi di lavoro sempre più complessi. Tra le problematiche comuni riscontrate dagli utenti figurano:

Conoscenza frammentata tra i vari strumenti di Google Workspace. Un’organizzazione chiara e ordinata è la base di qualsiasi azienda. Man mano che i team crescono, i dati devono essere accessibili e ricercabili da un’unica piattaforma di comunicazione aziendale centralizzata, non dispersi tra varie app.

Visibilità interfunzionale limitata. Quando l’azienda crea nuovi reparti e progetti, condividere le informazioni in modo trasparente tra i team diventa fondamentale per raggiungere gli obiettivi aziendali .

Difficoltà di scalabilità per team numerosi o distribuiti. La crescita aziendale può comportare il coinvolgimento di stakeholder esterni, collaboratori o partner. Il software di collaborazione del team deve poter gestire agevolmente conversazioni provenienti da diverse fonti, supportando modalità di lavoro da remoto, in ufficio o ibride.

Lacune nell’integrazione con strumenti non Google. Molte automazioni di Google Workspace hanno limiti di tempo (alcune di appena sei minuti) che vincolano le attività automatizzate a esecuzione prolungata.. Inoltre, alcuni strumenti Google funzionano solo su desktop, penalizzando gli utenti che utilizzano principalmente dispositivi mobili.

Limitazioni relative a governance, conformità e amministrazione. Il monitoraggio di Google Chat avviene tramite la Console di amministrazione di Google Workspace per garantire protezione, ma non offre visibilità sulle chat esterne avviate da utenti al di fuori dell’azienda e dispone di capacità di audit limitate quando la cronologia delle chat è disattivata.

Valuta un’alternativa a Google Chat per estendere la comunicazione aziendale a team interni ed esterni, aumentare le opzioni di collaborazione e incrementare la produttività tramite automazioni di terze parti non Google e assistenti potenziati dall'IA.

Cosa cercare in un’alternativa a Google Chat

Mentre valuti nuove piattaforme di messaggistica aziendale, concentrati sulle funzioni che migliorano l’organizzazione delle comunicazioni, come le risposte nidificate e la possibilità di taggare, cercare e condividere i messaggi. Lo strumento giusto dovrebbe anche favorire la collaborazione tra reparti e progetti. Se la tua organizzazione è in fase di espansione, scegli un software di collaborazione con funzionalità scalabili che crescano con te, dotato di integrazioni di terze parti, automazioni potenziate dall'IA e impostazioni avanzate di conformità e governance.

Le diverse app di messaggistica per team rispondono a esigenze aziendali diverse, ma la maggior parte delle organizzazioni trae vantaggio da:

Canali e comunicazione strutturata. Scegli una piattaforma che offra la possibilità di organizzare le chat in canali specifici o conversazioni per reparto, argomento, progetto o altre necessità. Questo rende le informazioni facili da trovare e mantiene le discussioni focalizzate.

Ricerca e gestione delle conoscenze. Le piattaforme di comunicazione interna più avanzate offrono caselle di ricerca per parole chiave e assistenti IA in grado di individuare informazioni all’interno di chat o riunioni in base alle richieste. Possono recuperare dettagli dalla knowledge base aziendale, riducendo il tempo sprecato a cercare PDF o fogli di calcolo.

Integrazioni. La capacità di ampliare le funzionalità della piattaforma di chat dipende dal numero e dal tipo di integrazioni disponibili. Verifica che l’alternativa a Google Chat si integri con i software e le app che utilizzi abitualmente. Ad esempio, il tuo sistema CRM (Customer Relationship Management) si integra con la piattaforma di chat scelta, evitando di dover cambiare continuamente schermata quando hai bisogno di accedere rapidamente ai dati dei clienti?

Funzionalità di automazione del workflow e produttività assistita dall’IA. Molte discussioni includono dettagli su processi o passi successivi. Le piattaforme di chat con funzioni di produttività integrate, come le automazioni dei flussi di lavoro, utilizzano assistenti IA per trasformare le discussioni di progetto da semplici idee in risultati concreti.

Sicurezza e controlli amministrativi. Se la tua organizzazione gestisce informazioni sensibili, come cartelle cliniche, dati finanziari o informazioni proprietarie, una piattaforma di chat che offre funzioni di conformità e sicurezza personalizzabili garantisce maggiore tranquillità a tutti.

Opzioni di collaborazione esterna. Partner, stakeholder e collaboratori esterni devono poter comunicare con la stessa fluidità dei dipendenti. Scegli una piattaforma che supporti utenti ospite o canali dedicati alla gestione delle comunicazioni esterne .

Scalabilità. Man mano che la tua azienda cresce, cresce anche il tuo stack tecnologico. Valuta come il nuovo software si adatta a un team in espansione, alle esigenze di integrazione, alla collaborazione, all’automazione delle attività di routine e al miglioramento dell’efficienza.

Prezzi e costo totale di proprietà. Le funzioni avanzate sono preziose, ma anche il budget conta. Anche se passare a un’opzione diversa da Google Chat potrebbe comportare il passaggio da una risorsa gratuita a una piattaforma con costi mensili o annuali, esistono comunque opzioni adatte al budget di un’azienda in crescita.

Le 10 migliori alternative a Google Chat nel 2026

Gli strumenti di comunicazione aziendale riuniscono le persone per discutere e collaborare in uno spazio centrale. Esaminare i vari strumenti per la collaborazione in team ti aiuta a determinare quali funzioni, struttura e livelli di usabilità siano più adatti alla tua organizzazione. Questo elenco di alternative a Google Chat è stato selezionato da G2 e include esclusivamente software/strumenti con una valutazione minima di 4 stelle su 5.

1. Slack: ideale per la collaborazione e la produttività sul lavoro

Slack funziona come un’area di lavoro collaborativa completa, con chat organizzate in canali, opzioni per riunioni video e audio, canvas per la collaborazione in team e assistenti IA per trasformare gli argomenti di discussione in attività concrete. Grazie alle integrazioni, Slack si sincronizza con il software e gli strumenti che usi di più, mantenendo tutte le attività in un’unica area di lavoro centralizzata per ridurre i passaggi tra schermate e aumentare la produttività.

Funzioni principali:

Canali. Le conversazioni vengono organizzate per team, argomento o progetto per migliorare la concentrazione e supportare la collaborazione interfunzionale. Gli strumenti dell’IA di Slack riassumono le informazioni nei canali di Slack per aggiornamenti rapidi fanno emergere dettagli rilevanti delle chat durante le ricerche, facilitando il reperimento di informazioni.

Integrazioni. Espandi le funzionalità incorporando strumenti esterni come sistemi CRM, piattaforme di assistenza clienti e documenti condivisi nelle discussioni dei canali. Oltre 2.600 integrazioni Slack consentono di personalizzare l'esperienza utente.

Automazione dei workflow e IA. Accelera approvazioni, aggiornamenti di stato, gestione delle attività e processi di routine grazie ad automazioni e assistenti IA integrati nelle chat.

Comunicazione esterna. Usa Slack Connect per coinvolgere partner, fornitori, clienti e altri in discussioni di canale specifiche, gestire i livelli di accesso e rimuoverli al termine della collaborazione.

Scalabilità aziendale. Man mano che il tuo team cresce, l’architettura di Slack si espande. Supporta fino a 500.000 utenti, messaggistica globale in tempo reale e strutture organizzative complesse con il piano Enterprise Grid .

Ideale per: team distribuiti che necessitano di una struttura e un'organizzazione solide per le proprie chat.

2. Zulip: ideale per la comunicazione strutturata in thread

Zulip offre chat organizzate per canali e messaggi diretti per team distribuiti che lavorano in modo asincrono o in tempo reale. L’IA riassume i thread non letti nella casella di posta in modo da mettersi al passo rapidamente.

Funzioni principali:

Gestione delle conoscenze. Le chat organizzate per argomento (anziché per data o reparto) all'interno dei canali facilitano il reperimento delle informazioni necessarie.

Organizzazione del team. Le piccole e medie imprese in rapida crescita rimangono organizzate e connesse.

Software open source. Zulip è disponibile nel cloud o come soluzione di chat self-hosted.

Interfaccia intuitiva. Le recensioni degli utenti su G2 elogiano il modo in cui Zulip semplifica le comunicazioni, rende le informazioni facili da trovare e riduce il rumore di fondo grazie a discussioni mirate.

Ideale per: team con un elevato volume di chat che necessitano di conversazioni organizzate per argomento, notifiche personalizzate e integrazioni con app.

3. Microsoft Teams: ideale per le organizzazioni incentrate su Microsoft

Microsoft Teams è una piattaforma di collaborazione che semplifica le comunicazioni tra i membri del team. Oltre a offrire una funzione di chat, consente agli utenti di accedere a videoconferenze, integrazioni con app e archiviazione di file all’interno dell’ecosistema Microsoft 365.

Funzioni principali:

Chat e messaggistica. Avvia conversazioni individuali o di gruppo in tempo reale.

Condivisione di file. OneDrive e SharePoint di Microsoft offrono condivisione, archiviazione e collaborazione sicura sui file tra i membri del team.

Integrazioni con app. Oltre ai prodotti Microsoft, Microsoft Teams offre integrazioni con app di terze parti per migliorare l’efficienza lavorativa.

Sicurezza. Conversazioni e informazioni rimangono protette grazie alla crittografia dei dati per chiamate, chat e file.

Ideale per: team il cui lavoro e le comunicazioni si svolgono interamente all'interno dell’ambiente Microsoft Workspace.

4. Mattermost: ideale per sicurezza e self-hosting

Mattermost funziona come un hub di collaborazione per ambienti complessi, come quelli DevOps, dove sviluppatori software e professionisti IT comunicano e necessitano di standard di sicurezza elevati. Le recensioni di Mattermost su G2 apprezzano l’interfaccia intuitiva e la possibilità di condividere diverse tipologie di contenuti, tra cui testo, foto e file, su desktop, dispositivi mobili o web.

Funzioni principali:

Messaggistica basata su canali. Mantieni le conversazioni organizzate per team, argomento o reparto.

Funzionalità IA. Gli assistenti IA conversazionali generano riepiloghi di lunghe discussioni in chat ed estrapolano attività concrete dalle conversazioni.

Piattaforma open-source. Oltre 800.000 workspace Mattermost supportano collaborazioni sicure per sviluppatori, intelligence, difesa e aziende che operano in infrastrutture critiche.

Gestione di attività e progetti. Le conversazioni si trasformano in azioni concrete grazie all'automazione dei flussi di lavoro e alla condivisione di file.

Ideale per: organizzazioni tecniche e operative che necessitano di una sicurezza di alto livello per collaborazioni, comunicazioni e flussi di lavoro.

5. Discord: ideale per la comunicazione guidata dalla community

Discord offre un’atmosfera informale e vivace per le chat di gruppo e la condivisione di contenuti multimediali, oltre a comunicazioni vocali, video e testuali. Le recensioni su G2 apprezzano i canali e i server per mantenere le chat testuali e vocali organizzate per argomento.

Funzioni principali:

Utilizzo fluido su più dispositivi. Chatta su Windows, Mac, iOS, Android, iPad, Linux e browser web.

Condivisione in tempo reale. Invia immagini, video e file multimediali per arricchire le conversazioni.

Nessun ritardo. L'eccellente qualità vocale, priva di problemi di latenza, favorisce la fidelizzazione degli utenti.

Server e canali. Crea spazi di incontro virtuali dedicati, organizzati per team o progetto.

Ideale per: organizzazioni che necessitano di spazi di chat sia per uso interno privato che per riunire una community, come partner collaborativi e recensori di prodotti.

6. Rocket.Chat: ideale per flessibilità open source

Rocket.Chat offre messaggistica, comunicazioni vocali e video open source per infrastrutture critiche e ambienti ad alta criticità, come le organizzazioni governative che richiedono sicurezza assoluta e conformità rigorosa.

Funzioni principali:

Continuità operativa. Questa piattaforma di comunicazione è progettata per funzionare in reti altamente classificate e rimanere operativa in scenari critici.

Architettura adattabile. Gli utenti mantengono il controllo dei propri dati, configurano flussi di lavoro personalizzati e scelgono come archiviare i dati per prevenire accessi non autorizzati.

Ottimizzazione delle comunicazioni urgenti. I membri del team e i partner possono conversare rapidamente, prendere decisioni e agire in tempo reale.

Collaborazione tra organizzazioni. Possibilità di chattare in sicurezza sia con i membri dei team interni che con agenzie partner esterne.

Ideale per: team impegnati in attività mission-critical che necessitano di restare connessi tramite messaggistica, videoconferenze e app di terze parti o personalizzate.

7. Pumble: ideale per i team attenti al budget

Pumble è un’app di comunicazione all-in-one pensata per messaggistica fluida, videoconferenze e condivisione di file tra i membri del team. Questa app gratuita è indicata per startup e aziende con budget contenuti che necessitano di comunicazioni centralizzate.

Funzioni principali:

Cronologia dei messaggi archiviata. Cerca facilmente informazioni nelle conversazioni passate, come i file condivisi.

Organizzazione in canali. Ospita chat di gruppo basate su progetti o reparti oppure invia messaggi diretti privati ai membri del canale.

Compatibilità tra dispositivi. Rimani al corrente delle discussioni di lavoro ovunque e in qualsiasi momento usando Pumble via web, desktop o dispositivi mobili.

Chat vocali e video. Connettiti visivamente con il tuo team per una collaborazione in tempo reale.

Ideale per: aziende che ritengono che le catene di e-mail e i messaggi di testo di gruppo non siano più efficaci e desiderano una comunicazione più organizzata.

8. Wire: ideale per messaggistica aziendale sicura

Wire è una piattaforma di comunicazione che offre crittografia end-to-end sicura per chat di gruppo, chiamate vocali, videoconferenze, condivisione di file e messaggistica. I dati condivisi rimangono privati, protetti e conformi alle normative, una soluzione ideale per i team dei settori medico o finanziario che trattano informazioni riservate.

Funzioni principali:

Controlli di privacy aziendale. Accedi e automatizza gli accessi sicuri tramite Single Sign-On (SSO) basato su SAML e supporto SCIM.

Sicurezza avanzata. Abilita la crittografia end-to-end, il deployment sovrano, l’archiviazione locale delle chiavi e la sicurezza zero trust per soddisfare i requisiti di conformità.

Comunicazione open-source. Ottieni maggiore controllo su infrastruttura, governance dei dati e deployment rispetto agli strumenti software as a service (SaaS) a codice chiuso.

Interfaccia intuitiva. Le recensioni su G2 apprezzano il layout e il design puliti e intuitivi.

Ideale per: team che discutono regolarmente informazioni private, sensibili o riservate.

9. Flock: ideale per le piccole imprese in cerca di una comunicazione semplice tra team

Flock è una piattaforma di collaborazione e comunicazione pensata per potenziare la produttività dei team interfunzionali. Funzioni come promemoria, cose da fare, sondaggi e note condivise dell’app aiutano le piccole imprese a restare connesse e organizzate.

Funzioni principali:

Comunicazioni in canali. Il processo decisionale e la risoluzione dei problemi avvengono in questi spazi di chat dedicati a specifici argomenti.

Videochiamate e chiamate vocali. Favorisci connessioni significative e fai avanzare il lavoro grazie a comunicazioni in tempo reale.

Condivisione di file. Le integrazioni con Google Drive, JIRA e altri strumenti riducono il passaggio continuo tra schermate e strumenti.

Funzioni di chat utili. L’anteprima dell’ultimo messaggio, i punti salienti delle conversazioni recenti e le azioni rapide da tastiera assicurano che nessuna discussione importante vada persa.

Ideale per: team in crescita che vogliono colmare le lacune comunicative e abbattere i silos tra i reparti della propria organizzazione centralizzando le comunicazioni di lavoro.

10. Twist: ideale per la comunicazione asincrona

Twist è un’app per il lavoro di squadra progettata per la comunicazione asincrona, consentendo ai team di interagire secondo i propri tempi. La piattaforma ospita discussioni mirate in cui gli utenti possono entrare e uscire, leggere le informazioni e non sentirsi mai esclusi.

Funzioni principali:

Riduce le distrazioni. Il focus asincrono conferisce allo strumento un carattere ordinato e tranquillo, pronto all'uso quando lo sei tu.

Discussioni strutturate per thread. Le chat strutturate garantiscono ordine e aggiornamenti chiari.

Utilizzo dei canali. Mantieni organizzate le conversazioni di team, reparti o progetti diversi.

Interfaccia semplice. Le recensioni su G2 apprezzano l’aspetto pulito e strutturato della piattaforma.

Ideale per: team che hanno bisogno di blocchi di lavoro concentrato senza interruzioni e della possibilità di partecipare alle discussioni di lavoro nel momento più adatto della propria giornata.

Come scegliere un’alternativa a Google Chat

Quando valuti le alternative a Google Chat, tieni presenti gli obiettivi e i flussi di lavoro della tua organizzazione. Ciò che funziona bene per l’azienda di un amico, o persino per un concorrente, potrebbe non essere la scelta giusta per te. Considera come il tuo team utilizza gli strumenti di comunicazione interna e se hai bisogno di connetterti con stakeholder esterni, oltre a considerare aspetti come sicurezza e scalabilità.

Esigenze di comunicazione interna

I processi e gli stili di comunicazione dei team variano. Alcune piattaforme di chat offrono solide funzioni asincrone, mentre altre eccellono nelle comunicazioni in tempo reale. Se la tua app di chat funge anche da piattaforma di collaborazione interfunzionale, scegli un programma che offra condivisione di file, chat di gruppo, strumenti di collaborazione basati sull’IA e altre modalità per scambiare idee e attivare flussi di lavoro tra i vari reparti.

Vincoli di sicurezza e conformità

Tutte le aziende necessitano di privacy, ma per restare conformi alcune richiedono funzioni di sicurezza avanzate, come la crittografia end-to-end per impedire agli hacker di leggere i dati condivisi e un codice open source che consente di verificare la presenza di vulnerabilità nella piattaforma.

Complessità dell’ecosistema di integrazioni

La maggior parte delle app di chat include una serie di funzioni di base: canali per organizzare le discussioni, messaggi diretti per le conversazioni private e la possibilità di taggare le persone chiave. Quando servono opzioni aggiuntive, come la condivisione di file da Google Drive o la gestione dei progetti da Slack, le integrazioni aumentano la complessità e le possibilità di personalizzazione dell'app.

Struttura di team remoti e ibridi

Che tu stia lavorando in ufficio, da casa o in viaggio, le app di chat mantengono sempre attiva la connessione. La scelta migliore per i team distribuiti offre molteplici modalità di comunicazione, sia in tempo reale che in modalità asincrona. Cerca notifiche con impostazioni variabili (per non perdere mai un avviso o silenziarle durante i periodi di lavoro che richiedono concentrazione), indicatori di fuso orario per tenere conto degli orari di tutti e connessioni audio/video di qualità per interazioni fluide.

Scalabilità e maturità organizzativa

Se stai cercando un’alternativa a Google Chat, probabilmente desideri nuove funzioni, integrazioni aggiuntive o la possibilità di scalare la tua piattaforma di comunicazione. Alcuni strumenti di comunicazione enterprise addebitano un costo per utente, mentre altri applicano un prezzo forfettario mensile o annuale. Man mano che la tua azienda cresce, assicurati che l’app che scegli sia adatta alle tue esigenze e al tuo budget.

Scegliere la giusta alternativa a Google Chat per il tuo team

Google Chat funziona bene per una messaggistica di team leggera, ma potrebbe rivelarsi insufficiente quando le esigenze organizzative crescono. L'app di messaggistica ideale per la tua azienda dovrebbe risultare utile, produttiva e facile da usare.

Slack è un’area di lavoro scalabile e versatile per i team moderni che offre automazione dei workflow, comunicazione unificata e condivisione sicura delle conoscenze, con opzioni per la comunicazione esterna tramite Slack Connect. Inoltre, quando hai bisogno di ulteriore supporto, l’IA di Slack ti aiuta a trovare risposte alle domande e individuare i passi successivi per far avanzare il lavoro.

Questo articolo ha finalità puramente informative e presenta prodotti di Slack, che è di nostra proprietà. Pur avendo un interesse economico nel loro successo, tutte le raccomandazioni riflettono la nostra sincera convinzione del loro valore.

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Domande frequenti sulle alternative a Google Chat