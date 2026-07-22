Diez alternativas a Google Chat para equipos y empresas

Puntos clave Google Chat ofrece mensajes directos y herramientas de colaboración sencillas, pero para las organizaciones que necesitan un sistema más completo, hay varias alternativas potentes que brindan una mejor organización, mayor visibilidad entre áreas y una colaboración mejorada para equipos distribuidos.

Las alternativas ofrecen distintas opciones de colaboración, integraciones, funciones de seguridad y escalabilidad. La mejor aplicación de chat para tu empresa es la que se adapta a tu estilo de trabajo y tus objetivos.

Muchas de las alternativas a Google Chat ofrecen más que un lugar para intercambiar mensajes directos seguros y aportar ideas sobre los detalles de proyectos grupales. Algunas cuentan con flujos de trabajo automatizados con IA para agilizar tareas rutinarias, uso compartido de documentos sin obstáculos desde aplicaciones de terceros y videoconferencias para mantener la conexión con los miembros del equipo.

Google Chat es una herramienta de comunicación muy popular para enviar mensajes directos, tener conversaciones grupales y colaborar en espacios (salas de chat) dedicados. Como está integrado directamente en Google Workspace, los equipos que usan Google Drive, Gmail y Google Meet suelen optar por Google Chat para su comunicación organizacional.

Sin embargo, para las organizaciones en crecimiento, puede volverse una herramienta limitada rápidamente para los miembros que no usan Google o que necesitan funciones de IA más completas y una conectividad fluida con otras aplicaciones orientadas al trabajo. A medida que el flujo de trabajo de tu equipo se vuelve más complejo, requiere más funciones entre áreas y controles de administración más estrictos, recomendamos que evalúes incorporar una de las siguientes alternativas a Google Chat para empresas.

A continuación, presentamos un cuadro de comparación rápida antes de profundizar en cada alternativa:

Herramienta Ideal para Integraciones Seguridad/controles de administrador Voz/video Funciones de IA Google Chat Usuarios de Google Workspace Más de seis nativas y miles más a través de Zapier e Integrately Controles administrativos de acceso, protección de datos y moderación de contenido; registros de auditoría y seguridad de datos Chats de audio y video disponibles para conversaciones individuales o grupales; usa la integración con Google Meet Se integra con Gemini; la IA ofrece resúmenes de conversaciones, búsquedas y borradores de contenido Slack Comunicación y flujos de trabajo centralizados Más de 2600 Controles de administrador avanzados; registros de auditoría; certificaciones de cumplimiento Opciones de chat de audio o video en tiempo real mediante juntas; graba mensajes asíncronos con clips Resúmenes de IA de las discusiones en canales; Slackbot para asistir con flujos de trabajo; Agentforce para empresas Zulip Comunicación por hilos y equipos distribuidos Más de 100 Seguridad de nivel empresarial y controles de administrador; sistema granular de permisos Sin opciones nativas de voz/video; usa integraciones de terceros para estas funciones Bots de IA que automatizan tareas y resumen conversaciones Microsoft Teams Organizaciones centradas en Microsoft y una colaboración unificada Más de 2100 Accesible a través de Microsoft Teams Admin Center y Microsoft Entra ID para la protección contra la pérdida de datos, acceso de invitados, etc. Varias opciones de voz y video, incluyendo modo presentador, clips de video y fondos con IA Microsoft Copilot ofrece síntesis de reuniones, transcripciones, encuadre de video dinámico y más Mattermost Seguridad estricta y alojamiento propio Más de 700 De nivel empresarial, diseñado para entornos altamente regulados y seguros, con herramientas avanzadas de cumplimiento normativo Llamadas de Mattermost para voz y uso compartido de la pantalla; integraciones de terceros disponibles IA que automatiza flujos de trabajo, mejora la colaboración y mantiene una seguridad estricta Discord Comunicación y uso compartido enfocados en la comunidad Más de 8000 Permisos basados en roles, autenticación de dos factores, alertas de actividad y más Chats de voz de alta fidelidad y videollamadas de alto rango dinámico; uso compartido de la pantalla Se integra con herramientas como ChatGPT y Claude para automatizar la moderación y funcionar como asistentes conversacionales Rocket.Chat Secure CommsOS Alta seguridad y flexibilidad de código abierto Más de 5000 Cifrado de extremo a extremo y comunicaciones de confianza cero para información altamente confidencial y de misión crítica Opciones seguras de voz, video y uso compartido de pantalla Permite modelos grandes de lenguaje (LLM) con alojamiento propio Pumble Comunicación en equipo con presupuesto ajustado Más de 12 nativas y más de 3000 con Zapier Los administradores pueden restringir la mensajería y ajustar los roles con precisión; usa cifrado, inicio de sesión único y certificaciones de cumplimiento Múltiples opciones de voz, video y pantalla compartida para conversaciones individuales y grupales Asistente de IA que responde preguntas y redacta contenido Wire Comunicaciones empresariales seguras Conexión mediante API y webhooks Cifrado de extremo a extremo, controles avanzados de administrador Opciones de voz y video cifradas para chats individuales y conversaciones grupales Varias funciones de IA, incluidas herramientas generativas, aprendizaje automático y agentes de IA conversacional Flock Comunicaciones para equipos multidisciplinarios Más de 50 nativas y más de 1500 mediante Zapier Controles de seguridad empresarial a través del panel de administración de Flock para gestionar reglas y datos Opciones de audio, video y pantalla compartida Usa integraciones de IA, como Relevance AI, para optimizar flujos de trabajo y automatizar tareas Twist Comunicación de equipo asincrónica Algunas nativas y más de 8000 a través de Zapier, Integrately y n8n Los administradores controlan los permisos basados en roles, el contenido y las integraciones; los controles de seguridad garantizan la privacidad No incluye funciones nativas de voz o video para preservar el formato asíncrono; agrega voz/video con integraciones de terceros Conecta asistentes de IA externos mediante integraciones de terceros

¿Por qué se buscan alternativas a Google Chat?

Google Chat es excelente para la mensajería básica y su gestión. Sin embargo, los equipos suelen buscar alternativas cuando necesitan ampliar su plataforma de comunicación para acompañar el crecimiento del negocio, requieren funciones de gobernanza más estrictas o quieren más opciones de integración para adaptarse a flujos de trabajo cada vez más complejos. Entre los problemas más comunes que enfrentan los usuarios, se encuentran los siguientes.

Conocimiento fragmentado entre las herramientas de Google Workspace. Una organización clara y ordenada es la base de cualquier negocio. A medida que los equipos crecen, necesitan que los datos sean accesibles y fáciles de buscar desde una sola plataforma central de comunicación empresarial, no que estén dispersos en distintas aplicaciones.

Visibilidad limitada entre áreas. Cuando tu empresa crea nuevos departamentos y proyectos, compartir información de forma abierta entre equipos se vuelve fundamental para alcanzar los objetivos de la empresa .

Desafíos de escalabilidad para equipos grandes o distribuidos. Con el crecimiento empresarial, puede ser necesario incorporar partes interesadas externas, contratistas o socios. Tu software de colaboración en equipo debe adaptarse fácilmente a estas conversaciones remotas, presenciales e híbridas provenientes de distintos orígenes.

Brechas de integración con herramientas que no son de Google. Muchas de las automatizaciones de Google Workspace tienen límites de tiempo (algunas duran apenas seis minutos) que restringen las tareas automatizadas de larga duración. Además, algunas herramientas de Google funcionan únicamente en equipos de escritorio, lo que limita a los usuarios que dependen principalmente de dispositivos móviles.

Limitaciones en gobernanza, cumplimiento normativo y administración. El monitoreo de Google Chat se realiza a través de la consola de administración de Google Workspace para ofrecer protecciones, pero carece de visibilidad de los chats externos iniciados por usuarios ajenos a la empresa y tiene capacidades de auditoría limitadas cuando el historial de chat está desactivado.

Evalúa incorporar una alternativa a Google Chat para ampliar la comunicación en el trabajo entre equipos internos y externos, aumentar las opciones de colaboración y mejorar la productividad mediante automatizaciones de terceros que no sean de Google y asistentes de IA.

Lo que hay que buscar en una alternativa a Google Chat

Mientras exploras nuevas opciones de plataforma de mensajería empresarial, enfócate en las funciones que mejoran la organización de tus comunicaciones, como las respuestas anidadas y las comunicaciones que se pueden etiquetar, buscar y compartir. La herramienta ideal también debería facilitar la colaboración entre departamentos y proyectos. Si tu organización está en crecimiento, elige un software de colaboración en el trabajo con funciones escalables que evolucionen contigo, incluyendo integraciones con terceros, automatizaciones con tecnología de IA y configuraciones avanzadas de cumplimiento normativo y gobernanza.

Cada aplicación de mensajería para equipos se adapta a diferentes necesidades del trabajo, pero la mayoría de las organizaciones se benefician de lo siguiente:

Canales y comunicación estructurada. Elige una plataforma que ofrezca una forma de organizar tus conversaciones en canales específicos o hilos por departamento, tema, proyecto u otras necesidades. Esto facilita encontrar la información y mantiene las conversaciones enfocadas en temas específicos.

Búsqueda y gestión del conocimiento. Las plataformas avanzadas de comunicación interna ofrecen cuadros de búsqueda por palabras clave y asistentes de IA para buscar información dentro de conversaciones o reuniones según tus solicitudes. Pueden obtener detalles de la base de conocimiento de tu empresa, lo que reduce el tiempo que se pierde buscando archivos PDF u hojas de cálculo.

Integraciones. La capacidad de ampliar el potencial de tu plataforma de chat depende de la cantidad y el tipo de integraciones disponibles. Revisa las opciones de alternativas a Google Chat para ver si se integran con el software y las aplicaciones que más utilizas. Por ejemplo, ¿tu sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM) se integra con la plataforma de chat que elijas, lo que evita que tengas que cambiar de pantalla cuando necesitas tener los datos de los clientes al alcance de la mano?

Capacidades de automatización de flujos de trabajo y productividad con tecnología de IA. Muchas conversaciones incluyen detalles sobre procesos o próximos pasos. Las plataformas de chat con mejoras de productividad integradas, como automatizaciones de flujos de trabajo, usan asistentes de IA para convertir las ideas que surgen en las conversaciones acerca de proyectos en resultados concretos.

Controles de seguridad y administración. Si tu organización procesa información sensible, como expedientes de pacientes, datos financieros o información de propiedad exclusiva, una plataforma de chat con funciones de cumplimiento normativo y seguridad personalizables es ideal para trabajar con confianza.

Opciones de colaboración externa. Los socios, las partes interesadas y los contratistas deben disfrutar del mismo nivel de comunicación fluida que tus empleados. Elige una plataforma que admita usuarios invitados o canales específicos para gestionar comunicaciones externas .

Escalabilidad. A medida que tu negocio crece, también lo hace tu conjunto de herramientas tecnológicas. Evalúa cómo el nuevo software se adapta al crecimiento del equipo, las necesidades de integración, la colaboración, la automatización de tareas rutinarias y un mejor uso del tiempo.

Precio y costo total de propiedad. Las funciones avanzadas son muy útiles, pero el presupuesto sigue siendo importante. Aunque abandonar Google Chat puede significar pasar de un recurso gratuito a una plataforma con tarifas mensuales o anuales, existen opciones que se ajustan al presupuesto de un negocio en crecimiento.

Las 10 mejores alternativas a Google Chat en 2026

Las herramientas de comunicación en el entorno laboral reúnen a las personas para tener conversaciones y colaborar en un espacio centralizado. Explorar las distintas herramientas de colaboración en equipo te ayuda a determinar qué funciones, estructura y formas de uso se adaptan mejor a tu organización. Esta lista de alternativas a Google Chat se elaboró a partir de información de G2, y todas las opciones de software y herramientas tienen una calificación mínima de 4 de 5 estrellas.

1. Slack: la mejor opción para la colaboración y la productividad en el trabajo

Slack funciona como un espacio completo de trabajo colaborativo, con conversaciones organizadas en canales, opciones de reuniones de video y audio, canvas para la colaboración en equipo y asistentes de IA que transforman los temas de conversación en tareas. Con las integraciones, Slack se sincroniza con el software y las herramientas que más usas, y reúne todas tus tareas en un espacio de trabajo centralizado para evitar tener que cambiar de una pantalla a otra y aumentar la productividad.

Funciones principales:

Canales. Las conversaciones se organizan por equipo, tema o proyecto para mejorar el enfoque y favorecer la colaboración entre áreas. Las herramientas de IA de Slack resumen la información en los canales de Slack para ponerse al corriente rápidamente y muestran detalles de las conversaciones en los resultados de búsqueda para poder consultarlos rápidamente.

Las Integraciones. Amplía la funcionalidad mediante la incorporación de herramientas externas como sistemas de CRM, plataformas de atención al cliente y documentos compartidos en las discusiones de los canales. Las más de 2600 integraciones de Slack personalizan tu experiencia de usuario.

Automatización de flujos de trabajo e IA. Agiliza aprobaciones, actualizaciones de estado, gestión de tareas y procesos rutinarios con automatizaciones y asistentes de IA que participan en tus chats.

Comunicación externa. Usa Slack Connect para incluir a socios, proveedores, clientes y más en un canal de discusión específico, controlar su acceso y retirarlos del canal cuando finalice la colaboración.

Escalabilidad empresarial. A medida que tu equipo crece, la arquitectura de Slack se expande. Admite hasta 500 000 usuarios, mensajería global en tiempo real y una estructura organizacional compleja en el plan Enterprise Grid .

Ideal para: equipos distribuidos que necesitan un alto grado de estructura y organización en sus chats.

2. Zulip: ideal para la comunicación por hilos

Zulip ofrece chats en canales organizados y mensajes directos para equipos distribuidos que trabajan de forma asíncrona o en tiempo real. La IA resume los hilos no leídos en tu bandeja de entrada para que puedas ponerte al corriente rápidamente.

Funciones principales:

Gestión del conocimiento. Las conversaciones organizadas por tema (en lugar de por fecha o departamento) en los canales facilitan la búsqueda de la información que necesitas.

Organización del equipo. Las pequeñas y medianas empresas en crecimiento se mantienen organizadas y conectadas.

Software de código abierto. Zulip está disponible en la nube o como solución de chat con alojamiento propio.

Interfaz intuitiva. Las reseñas de usuarios en G2 destacan la forma en que Zulip simplifica las comunicaciones, facilita la búsqueda de información y reduce la sobrecarga de contenido gracias a las discusiones enfocadas.

Ideal para: equipos con alto tráfico de chats que necesitan conversaciones organizadas por tema, notificaciones personalizadas e integraciones de aplicaciones.

3. Microsoft Teams: ideal para organizaciones centradas en Microsoft

Microsoft Teams es una plataforma de colaboración que simplifica las comunicaciones entre los miembros del equipo. Además de ofrecer una función de chat, brinda acceso a videoconferencias, integraciones de aplicaciones y almacenamiento de archivos en las aplicaciones de Microsoft 365.

Funciones principales:

Chat y mensajería. Crea conversaciones individuales o grupales en tiempo real.

Uso compartido de archivos. OneDrive y SharePoint de Microsoft permiten compartir y almacenar archivos de forma segura, así como colaborar en ellos entre los miembros del equipo.

Integraciones de aplicaciones. Además de los productos de Microsoft, Microsoft Teams ofrece integraciones con aplicaciones de terceros para aumentar la eficiencia en el trabajo.

Seguridad. Las conversaciones y la información se mantienen protegidas gracias al cifrado de datos en llamadas, chats y archivos.

Ideal para: equipos cuyo trabajo y comunicaciones se desarrollan dentro del espacio de trabajo de Microsoft.

4. Mattermost: ideal para seguridad y alojamiento propio

Mattermost funciona como un centro de colaboración para entornos complejos, como DevOps, donde los desarrolladores de software y los profesionales de TI se comunican y requieren una seguridad rigurosa. Los usuarios de Mattermost en G2 destacan su interfaz sencilla y la posibilidad de compartir distintos tipos de contenido, como texto, fotos y archivos, desde una computadora, dispositivo móvil o navegador web.

Funciones principales:

Mensajería basada en canales. Mantén las conversaciones organizadas por equipo, tema o departamento.

Funciones de IA. Los asistentes de IA conversacionales generan resúmenes de hilos de chat largos y extraen tareas concretas y procesables de las conversaciones.

Plataforma de código abierto. Los más de 800 000 espacios de trabajo de Mattermost respaldan la colaboración segura de desarrolladores y organizaciones de los sectores de inteligencia, defensa e infraestructura crítica.

Gestión de tareas y proyectos. Las conversaciones se convierten en acciones concretas gracias a las automatizaciones de flujos de trabajo y el uso compartido de archivos.

Ideal para: organizaciones técnicas y operativas que necesitan una seguridad de primer nivel en sus colaboraciones, comunicaciones y flujos de trabajo.

5. Discord: ideal para la comunicación impulsada por la comunidad

Discord ofrece un ambiente relajado y dinámico para chats grupales e intercambio de contenido multimedia, además de comunicaciones por voz, video y texto. Los usuarios que publicaron reseñas en G2 destacan los canales y servidores para organizar los chats de texto y voz por tema.

Funciones principales:

Uso fluido en todos los dispositivos. Chatea desde Windows, Mac, iOS, Android, iPad, Linux y navegadores web.

Uso compartido en tiempo real. Envía imágenes, videos y archivos multimedia para enriquecer las conversaciones.

Sin interrupciones. La calidad óptima de la comunicación por voz, sin problemas de latencia, hace que los usuarios sigan utilizando la plataforma.

Servidores y canales. Crea espacios de reunión virtuales dedicados, organizados por equipo o proyecto.

Ideal para: organizaciones que necesitan espacios de chat tanto para uso interno privado como para reunir a una comunidad, como socios colaboradores y evaluadores de productos.

6. Rocket.Chat: ideal para la flexibilidad del código abierto

Rocket.Chat ofrece mensajería y comunicaciones de voz y video de código abierto para infraestructuras críticas y entornos de alto riesgo, como organizaciones gubernamentales que requieren seguridad sin concesiones y un cumplimiento normativo riguroso.

Funciones principales:

Continuidad operativa. Esta plataforma de comunicación está diseñada para funcionar en redes con una clasificación de seguridad alta y mantener su funcionamiento en situaciones críticas.

Arquitectura adaptable. Los usuarios mantienen el control de sus datos, configuran flujos de trabajo únicos y eligen cómo se almacenan los datos para evitar accesos no autorizados.

Mejora la comunicación en situaciones urgentes. Los miembros del equipo y los socios pueden conversar, tomar decisiones y actuar rápidamente en tiempo real.

Colaboración entre organizaciones. Chatea de forma segura tanto con miembros internos del equipo como con agencias asociadas externas.

Ideal para: equipos de misión crítica que necesitan mantenerse conectados mediante mensajería, videoconferencias y aplicaciones de terceros o personalizadas.

7. Pumble: ideal para equipos con presupuesto limitado

Pumble es una aplicación de comunicación en equipo todo en uno diseñada para facilitar la mensajería, las videoconferencias y el uso compartido de archivos entre los miembros del equipo. Esta aplicación gratuita es ideal para startups y empresas con presupuestos ajustados que necesitan centralizar sus comunicaciones.

Funciones principales:

Historial de mensajes almacenados. Busca fácilmente información de conversaciones anteriores, como archivos compartidos.

Organización por canales. Crea chats grupales por proyectos o departamentos, o envía mensajes directos privados a los miembros de un canal.

Compatibilidad con dispositivos. Mantente al corriente de las conversaciones del trabajo desde cualquier lugar y en cualquier momento mediante Pumble desde la web, una aplicación de escritorio o dispositivos móviles.

Chats de voz y video. Conéctate cara a cara con tu equipo para colaborar en tiempo real.

Ideal para: empresas para las que las cadenas de respuestas por correo electrónico y los mensajes de texto grupales ya no son efectivos y que buscan una comunicación más organizada.

8. Wire: la mejor opción para mensajería empresarial segura

Wire es una plataforma de comunicación que ofrece cifrado de extremo a extremo para chats grupales, llamadas de voz, videoconferencias, intercambio de archivos y mensajería. Se conserva la privacidad, la protección y el cumplimiento normativo de los datos compartidos, lo que la hace la plataforma ideal para equipos del sector médico o financiero que manejan información confidencial.

Funciones principales:

Controles de privacidad empresarial. Accede de forma segura y automatiza los inicios de sesión mediante el inicio de sesión único (SSO) basado en SAML y la compatibilidad con SCIM.

Seguridad elevada. Activa el cifrado de extremo a extremo, la implementación soberana, el almacenamiento local de claves y la seguridad de confianza cero para cumplir con los requisitos normativos.

Comunicación de código abierto. Obtén mayor control sobre la infraestructura, la gobernanza de datos y la implementación que con las herramientas cerradas de software como servicio (SaaS).

Interfaz sencilla. Los usuarios de G2 aprecian el diseño simple e intuitivo de la plataforma.

Ideal para: equipos que intercambian información privada, sensible o confidencial de forma habitual.

9. Flock: ideal para pequeñas empresas que buscan una comunicación simple para el equipo

Flock es una plataforma de colaboración y comunicación enfocada en potenciar la productividad de los equipos que trabajan entre áreas. Las funciones de recordatorios, tareas pendientes, encuestas y notas compartidas de la aplicación mantienen a las pequeñas empresas conectadas y organizadas.

Funciones principales:

Comunicaciones por canales. La toma de decisiones y la resolución de problemas ocurren en estos espacios de chat organizados por tema.

Llamadas de video y voz. Establece conexiones significativas y avanza en el trabajo con comunicaciones en tiempo real.

Uso compartido de archivos. Las integraciones con Google Drive, JIRA y otras herramientas reducen la necesidad de cambiar entre pantallas y aplicaciones.

Funciones de chat útiles. La vista previa del último mensaje, los aspectos destacados de conversaciones recientes y los accesos directos de teclado aseguran que nunca te pierdas una conversación importante.

Ideal para: equipos en crecimiento que quieren eliminar las brechas de comunicación y los silos departamentales en su organización mediante la centralización de las comunicaciones laborales.

10. Twist: ideal para la comunicación asíncrona

Twist es una aplicación de trabajo en equipo diseñada para la comunicación asincrónica que se adapta a tu agenda cuando quieres conversar. La plataforma alberga conversaciones sin presión en las que los usuarios pueden entrar y salir, leer la información y no sentirse excluidos.

Funciones principales:

Reduce las distracciones. El enfoque asíncrono hace de esta herramienta un espacio tranquilo y organizado que está listo para usar cuando lo necesites.

Conversaciones en hilos. Chats estructurados para mantener el orden y estar siempre al día.

Uso de canales. Mantén el orden de las conversaciones de distintos equipos, departamentos o proyectos.

Interfaz sencilla. Los usuarios de G2 dicen que disfrutan del aspecto simple y estructurado de la plataforma.

Ideal para: equipos que necesitan bloques de tiempo para concentrarse sin interrupciones y la opción de sumarse a las conversaciones laborales cuando sea conveniente durante su día.

Cómo elegir una alternativa a Google Chat

Mientras exploras alternativas a Google Chat, recuerda cuáles son los objetivos y flujos de trabajo de tu organización. Es posible que algo que funciona bien para el negocio de un amigo o, incluso, para la competencia no sea la mejor opción para ti. Ten en cuenta cómo tu equipo usa las herramientas de comunicación interna y si necesitas conectarte con partes interesadas externas, además de seguridad y escalabilidad.

Necesidades de comunicación interna

Los procesos y estilos de comunicación de los equipos varían. Algunas plataformas de chat ofrecen sólidas funciones asíncronas, mientras que otras se destacan en las comunicaciones en tiempo real. Si tu aplicación de chat también funciona como una plataforma de colaboración entre áreas, elige un programa que ofrezca uso compartido de archivos, chats grupales, herramientas de colaboración con tecnología de IA y otras formas de intercambiar ideas y activar flujos de trabajo entre departamentos.

Restricciones de seguridad y cumplimiento normativo

Todas las empresas necesitan privacidad, pero para mantener el cumplimiento normativo, algunas requieren funciones de seguridad sólidas, como el cifrado de extremo a extremo para evitar que los hackers lean los datos compartidos y el código abierto, que permite realizar auditorías de vulnerabilidades en la plataforma.

Complejidad del ecosistema de integraciones

La mayoría de las aplicaciones de chat incluyen un conjunto de funciones básicas: canales para organizar conversaciones, mensajes directos para charlas privadas y etiquetado de personas clave. Cuando necesitas más opciones, como el uso compartido de archivos desde Google Drive o la gestión de proyectos desde Slack, las integraciones aumentan la complejidad y las posibilidades de personalización de tu aplicación de chat.

Estructura de equipos remotos e híbridos

Ya sea que trabajes en la oficina, desde casa o en movimiento, mantienes la conexión gracias a las aplicaciones de chat. La mejor opción para equipos distribuidos debe ofrecer múltiples formas de comunicarse, tanto en tiempo real como de forma asíncrona. Busca notificaciones con ajustes variables (para que nunca te pierdas un mensaje o puedas silenciarlas durante los períodos de trabajo que requieren concentración), indicadores de zona horaria para tener en cuenta los horarios de todos, y conexiones de video y audio de calidad para interacciones fluidas.

Escala y madurez organizacional

Si buscas una alternativa a Google Chat, probablemente quieras nuevas funciones, integraciones adicionales o la opción de escalar tu plataforma de comunicaciones. Algunas herramientas de comunicación empresarial cobran por usuario, mientras que otras cobran una tarifa fija mensual o anual. A medida que tu empresa crece, asegúrate de que la aplicación que elijas se ajuste a tus necesidades y presupuesto.

Cómo elegir la alternativa a Google Chat adecuada para tu equipo

Google Chat funciona bien para la mensajería básica entre equipos, pero puede no alcanzar para cubrir las necesidades de tu organización a medida que crece. La aplicación de mensajería ideal para tu empresa debe ser útil, productiva y fácil de usar.

Slack es un espacio de trabajo escalable y versátil para los equipos modernos que ofrece automatización de flujos de trabajo, comunicación unificada para el equipo y intercambio seguro de conocimientos, con opciones de comunicación externa mediante Slack Connect. Además, cuando necesitas asistencia adicional, la IA de Slack te ayuda a encontrar respuestas a tus preguntas y los próximos pasos para mantener el ritmo del trabajo.

Este artículo es solo para fines informativos y presenta productos de Slack que son de nuestra propiedad. Tenemos un interés económico en el éxito de nuestros productos, pero todas las recomendaciones se basan en nuestra genuina convicción sobre su valor.

¿Tienes curiosidad por saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Consulta nuestras otras páginas de comparación:

Preguntas frecuentes sobre alternativas a Google Chat