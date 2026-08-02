10 款适合团队和企业的 Google Chat 替代产品

核心要点 Google Chat 提供了简单的私信与协作工具，但对于需要更强大系统的组织而言，有多款功能强大的替代产品能够为分布式团队提供更完善的组织管理、更好的跨职能透明度以及更高效的协作体验。

这些替代产品提供了不同的协作选项、集成、安全功能和可扩展性。最适合企业的聊天应用应与你的工作方式和目标相契合。

许多 Google Chat 替代产品远不止于提供一个安全收发私信和团队项目详情头脑风暴的平台。部分产品还具备 AI 自动化工作流程，可加快日常例行任务的处理速度，支持无缝共享第三方应用的文档，并集成视频会议功能，让你能够与团队成员随时保持联系。

Google Chat 是一款广受欢迎的沟通工具，支持发送私信、发起群聊，以及在专属的“空间”（聊天室）中开展协作。由于它直接集成在 Google Workspace 中，因此依赖 Google 云端硬盘、Gmail 和 Google Meet 的团队往往会选择 Google Chat 作为组织内部的沟通工具。

但对于不断发展的组织而言，该产品很快就会成为对非 Google 用户或需要更强大 AI 功能及与其他工作应用无缝连接成员的限制。随着团队工作流程日趋复杂、需要更多跨职能功能，以及更严格的管理控制，不妨考虑以下几款面向企业的 Google Chat 替代产品。

在详细介绍各替代产品前，先看看这份简明对比表：

工具 最适合 集成 安全性/管理控制 语音/视频 AI 功能 Google Chat Google Workspace 用户 6 个以上原生集成，并通过 Zapier 和 Integrately 扩展至数千个集成 管理员控制访问权限、数据保护和内容审核；使用审核日志和数据安全 支持一对一语音和视频聊天或群聊；使用 Google Meet 集成 与 Gemini 集成；AI 提供对话摘要、搜索和内容草稿 Slack 集中化沟通与工作流程 2,600+ 高级管理控制；审核日志；合规性认证 通过抱团发起实时语音或视频通话；通过剪辑录制异步消息 频道讨论 AI 摘要；Slackbot 协助工作流程；面向企业的 Agentforce Zulip 消息列式沟通与分布式团队 100+ 企业级安全与管理控制；精细化权限系统 无原生语音/视频选项；使用第三方集成实现这些功能 AI 机器人自动执行任务并汇总对话 Microsoft Teams 以 Microsoft 为核心的组织和统一协作 2,100+ 可通过 Microsoft Teams 管理中心和 Microsoft Entra ID 访问，支持数据丢失防护、访客访问等功能。 多种语音和视频选项，包括演示者模式、视频剪辑和 AI 背景 Microsoft Copilot 提供会议要点回顾、转录、动态视频取景等功能 Mattermost 严格的安全性与自托管 700+ 企业级产品，专为高度监管的安全环境而设计，配备先进的合规工具 Mattermost 语音通话和屏幕共享；提供第三方集成 AI 助力自动化工作流程、提升协作效率，并保持严格的安全性 Discord 以社区为中心的沟通与分享 8,000+ 基于角色的权限、双重认证、活动提醒等功能 强大的高保真语音聊天和高动态范围视频通话；屏幕共享 与 ChatGPT 和 Claude 等工具集成，实现自动审核并充当对话助手 Rocket.Chat Secure CommsOS 高安全性与开源灵活性 5,000+ 端到端加密与零信任通信，保障高度机密和关键任务信息的安全 安全的语音、视频和屏幕共享 支持自托管大型语言模型 (LLM) Pumble 经济实惠的团队沟通工具 12 个以上原生集成，并通过 Zapier 扩展至 3,000 多个集成 管理员可限制消息传递和微调角色权限；采用加密、单点登录及合规性认证 支持多种语音、视频和屏幕共享选项，适用于一对一和群组沟通 AI 助理可解答问题并起草内容 Wire 安全的企业级通信 通过 API 和 webhook 连接 端到端加密、高级管理控制 为一对一聊天和群组对话提供加密语音和视频选项 多种 AI 功能，包括生成式工具、机器学习和对话式 AI 代理 Flock 跨职能团队沟通 50 多个原生集成，并通过 Zapier 实现 1,500 多个集成 通过 Flock 管理面板实现企业级安全控制，掌控规则与数据 音频、视频和屏幕共享选项 借助 Relevance AI 等 AI 集成，简化工作流程并自动执行任务 Twist 异步团队沟通 少量原生集成，并通过 Zapier、Integrately 和 n8n 实现 8,000 多个集成 管理员控制角色权限、内容和集成；安全控制措施保障隐私 为保留异步形式，不提供原生语音或视频功能；通过第三方集成添加语音/视频 通过第三方集成连接外部 AI 助理

为什么要寻找 Google Chat 的替代产品

Google Chat 在基础消息托管和管理方面表现出色；然而，当团队需要扩展其通信平台以适应业务增长、需要更严格的治理功能，或者希望获得更多集成选项以应对日益复杂的工作流程时，往往会寻求 Google Chat 的替代产品。用户面临的常见问题包括：

知识分散在各个 Google Workspace 工具中。 简洁清晰的组织架构是任何企业发展的基石。随着团队规模的扩大，企业需要将数据放在一个集中的业务通信平台中以供随时访问和搜索，而不是散落在各个应用中。

跨职能透明度受限。 当企业建立新部门、拓展新项目时，团队之间开放共享信息对于 实现公司目标 至关重要。

大型或分布式团队面临的扩展挑战。 业务增长可能涉及引入外部利益相关者、承包商或合作伙伴。你的团队协作软件应能轻松应对来自各种渠道的远程、办公室内和混合办公场景下的沟通。

与非 Google 工具的集成差距。 Google Workspace 的许多自动化功能都有时间限制（有些短至六分钟），这限制了长时间运行的自动化任务。此外，部分 Google 工具仅支持桌面版，限制了移动版占主导地位的用户。

治理、合规性与管理限制。 Google Chat 监控功能通过 Google Workspace 管理控制台运行以提供保护，但无法监控企业外部用户发起的外部聊天，且在关闭聊天记录后，审核能力也受到限制。

不妨考虑使用 Google Chat 的替代产品，以拓展内部与外部团队的职场沟通方式、丰富协作选项，并通过非 Google 的第三方自动化功能和 AI 增强型助理提升工作效率。

选择 Google Chat 替代产品时的核心考量要点

在探索新的企业即时通讯平台选项时，请重点关注能够优化沟通组织方式的功能：例如嵌套回复，以及可标记、可搜索、可分享的沟通内容。合适的工具还应有助于促进跨职能和跨项目的协作。如果你的组织正在扩张，请选择具备可扩展功能且能随企业共同成长的职场协作软件，包括第三方集成、融合 AI 的自动化功能，以及高级合规与治理设置。

不同的团队即时通讯应用适合不同的职场需求，但大多数组织都能从以下方面获益：

频道与结构化沟通。 选择能够将聊天内容按部门、主题、项目或其他需求整理为 特定频道 或消息列的平台。这样既方便信息查找，又能保持讨论的聚焦性。

搜索与知识管理。 高级内部通信平台提供关键字搜索框和 AI 助理，可根据你的请求在聊天或会议中定位信息。它们还能从公司知识库中提取详情，减少搜索 PDF 或电子表格所浪费的时间。

集成。 聊天平台的扩展能力取决于其所提供集成的数量和类型。了解你所选的 Google Chat 替代产品是否支持最常使用的软件和应用集成。例如，你的 客户关系管理 (CRM) 系统能否与所选聊天平台集成，让你在需要查阅客户数据时无需频繁切换屏幕？

工作流程自动化能力与 AI 辅助生产力。 许多讨论都涉及流程或后续步骤的详情。内置工作流程自动化等生产力增强功能的聊天平台可利用 AI 助理，将项目讨论从想法转化为实际成果。

安全性与管理控制。 如果组织需要处理患者档案、财务数据或专有信息等敏感信息，选择能够提供可定制合规性与安全性功能的聊天平台，让所有人高枕无忧。

外部协作选项。 合作伙伴、利益相关者和承包商应享有与内部员工同等的顺畅沟通体验。选择一个支持访客用户或承载 外部沟通 专属频道的平台。

可扩展性。 随着业务的扩张，你的技术栈也在不断壮大。请考虑新软件如何适应团队规模增长、集成需求、团队协作、例行任务自动化以及时间效率提升。

价格与总体拥有成本。 高级功能固然出色，但预算同样不容忽视。虽然从 Google Chat 升级可能意味着从免费资源转向按月或按年付费的平台，但仍有适合成长型企业预算的选择。

2026 年十大最佳 Google Chat 替代产品

职场沟通工具将人们汇聚在一个集中的空间进行交流与协作。深入了解各种团队协作工具，可帮助确定哪些功能、架构和易用性最适合你的组织。本 Google Chat 替代产品列表精选自 G2，所有软件/工具的最低评分均在 4 星以上（满分 5 星）。

1. Slack：最适合工作场所协作与效率提升

Slack 作为功能强大的协作工作区，提供按频道整理的聊天、视频和音频会议选项、用于团队协作的画板，以及可将讨论主题转化为任务的 AI 助理。借助集成功能，Slack 可与你最常用的软件和工具同步，将所有任务集中在一个工作区，以减少屏幕切换，提升工作效率。

主要功能：

适用对象：需要在聊天中具备清晰架构与良好组织性的分布式团队。

2. Zulip：最适合消息列式沟通

Zulip 为异步或实时协作的分布式团队提供有序的频道聊天和私信功能。AI 可汇总收件箱中的未读消息列，助你快速掌握最新动态。

主要功能：

知识管理。 频道中按主题（而非日期或部门）整理聊天记录，让你更轻松地找到所需信息。

团队管理。 快速成长的中小型企业保持井然有序、紧密协作。

开源软件。 Zulip 支持云端部署或自托管聊天解决方案。

直观界面。 G2 上的用户评价盛赞 Zulip 简化了沟通流程，让信息易于查找，并通过聚焦的讨论减少了干扰信息。

适用对象：聊天消息量大、需要按主题整理对话、自定义通知并集成应用的团队。

3. Microsoft Teams：最适合以 Microsoft 为核心的组织

Microsoft Teams 是一个协作平台，旨在简化团队成员之间的沟通。除了提供聊天功能外，它还让用户能够使用 Microsoft 365 软件中的视频会议、应用集成以及文件存储功能。

主要功能：

聊天与消息传递。 实时建立一对一或群组对话。

文件共享。 Microsoft 的 OneDrive 和 SharePoint 可在团队成员之间实现安全的文件共享、存储与协作。

应用集成。 除了 Microsoft 产品外，Microsoft Teams 还支持与第三方应用集成，助力提升工作效率。

安全性。 通话、聊天和文件均采用数据加密，确保对话与信息安全无忧。

适用对象：工作与沟通均在 Microsoft Workspace 内进行的团队。

4. Mattermost：最适合注重安全性和自托管的团队

Mattermost 是专为 DevOps 等复杂环境打造的协作中心，满足软件开发人员与 IT 专业人员在其中沟通和严格的安全要求。G2 上的 Mattermost 用户评价称，他们喜欢其简洁的界面，以及跨桌面版、移动版或网页版共享文字、图片和文件等多种内容的能力。

主要功能：

基于频道的消息传递。 按团队、主题或部门整理对话，让沟通井井有条。

AI 功能。 对话式 AI 助理可汇总冗长的聊天消息列，并从对话中提取可执行的任务。

开源平台。 超过 80 万个 Mattermost 工作区为开发人员、情报、国防及关键基础设施领域的企业提供安全可靠的协作支持。

任务与项目管理。 借助工作流程自动化与文件共享，将对话转化为切实可行的行动。

适用对象：需要在协作、沟通和工作流程等方面具备顶尖安全保障的技术型和运营型组织。

5. Discord：最适合社区主导的沟通交流

Discord 为群聊、媒体共享以及语音、视频和文字沟通提供了轻松活泼的氛围。G2 用户盛赞其频道和服务器等功能，这些功能可按主题轻松整理文字和语音聊天内容。

主要功能：

跨设备无缝使用。 支持通过 Windows、Mac、iOS、Android、iPad、Linux 和网页浏览器畅快聊天。

实时共享。 发送图片、视频和媒体文件，以丰富对话内容。

零延迟。 卓越的语音质量，彻底告别卡顿，让用户乐此不疲。

服务器与频道。 建立按团队或项目组织的专属虚拟会议空间。

适用对象：既需要私密内部聊天空间，又需要搭建社区以汇聚协作伙伴和产品评测者等群体的组织。

6. Rocket.Chat：开源灵活性的最佳选择

Rocket.Chat 为关键基础设施和高风险环境（例如对安全性与合规性要求极高的政府机构）提供开源消息传递、语音及视频通信。

主要功能：

运营连续性。 该通信平台专为高度机密网络设计，可在关键场景下保持稳定运行。

自适应性架构。 用户可自主掌控数据、设置个性化工作流程，并选择数据存储方式，有效防止未经授权的访问。

提升时效性沟通效率。 团队成员与合作伙伴能够实时快速沟通、作出决策并采取行动。

跨组织协作。 安全地与内部团队成员及外部合作机构聊天。

适用对象：需要通过消息传递、视频会议以及第三方或自定义应用保持联系的任务关键型团队。

7. Pumble：最适合注重预算的团队

Pumble 是一款一体化团队沟通应用，旨在让团队成员之间能够顺畅地进行消息传递、视频会议和文件共享。这款免费应用深受预算有限但需要集中化沟通的初创公司和企业青睐。

主要功能：

存储消息历史记录。 轻松搜索共享文件等过往讨论内容中的信息。

频道整理。 根据项目或部门发起群聊，或向频道成员发送私信。

设备兼容性。 通过网页、桌面或移动设备使用 Pumble，随时随地掌握工作讨论动态。

语音通话与视频聊天。 与团队进行视频连线，开展实时协作。

适用对象：认为电子邮件回复链和群发短信不再有效，希望实现更有条理沟通的企业。

8. Wire：最适合安全的企业消息传递

Wire 是一个通信平台，为群聊、语音通话、视频会议、文件共享和消息传递提供安全的端到端加密保护。共享的数据始终保持私密、安全且合规，是医疗或金融行业需要共享机密信息的团队的理想选择。

主要功能：

企业级隐私控制。 通过基于 SAML 的单点登录 (SSO) 和 SCIM 支持，实现安全登录的访问与自动化。

提升安全性。 启用端到端加密、主权部署、本地密钥存储和零信任安全，以满足合规监管要求。

开源通信。 与封闭式软件即服 (SaaS) 工具相比，你可以对基础设施、数据治理和部署拥有更多控制权。

界面简洁直观。 G2 用户赞赏其布局和设计简洁、直观。

适用对象：经常讨论私密、敏感或机密信息的团队。

9. Flock：最适合寻求简单团队沟通的小型企业

Flock 是一款专注于提升跨职能团队生产力的协作与沟通平台。该应用的提醒、待办清单、投票和共享笔记等功能可助力小型企业保持紧密联系与有序运营。

主要功能：

频道沟通。 决策制定与问题解决均在这些以主题为核心的聊天空间中进行。

视频与语音通话。 通过实时沟通建立有意义的联系并推动工作进展。

文件共享。 与 Google 云端硬盘、JIRA 等的集成减少了不同屏幕和工具之间的来回切换。

实用的聊天功能。 最新消息预览、近期对话重点以及键盘快捷键，确保不会错过任何重要讨论。

适用对象：希望通过集中化管理工作沟通，消除组织内部沟通壁垒和部门孤岛的成长型团队。

10. Twist：最适合异步沟通

Twist 是一款专为异步沟通而设计的团队协作应用，可以灵活配合你的日程安排，让你随时准备好加入聊天。该平台倡导专注有序的讨论，用户可以随时加入或退出，阅读信息，而绝不会感到被排除在外。

主要功能：

减少干扰。 异步沟通的设计理念让这款工具使用起来从容有序，随时待命，等你来用。

消息列讨论。 通过结构化的聊天保持条理清晰并掌握最新动态。

频道的使用。 将来自不同团队、部门或项目的对话分门别类，使其井井有条。

界面简洁。 G2 用户评价表示，他们喜欢该平台干净、结构清晰的界面。

适用对象：需要不被打扰的整块专注工作时间，并希望能在一天中最合适的时间参与工作讨论的团队。

如何选择 Google Chat 的替代产品

在浏览 Google Chat 的替代产品时，请结合你的组织目标和工作流程来考量。适合朋友公司甚至竞争对手的产品未必适合你。请考量团队使用内部沟通工具的方式，是否需要与外部利益相关者保持联系，同时还要兼顾安全性和可扩展性。

内部沟通需求

不同团队的沟通流程和方式各不相同。有些聊天平台提供强大的异步功能，而另一些则在实时沟通方面表现出色。如果你的聊天应用同时也兼作跨职能协作平台，请选择提供文件共享、群聊、AI 驱动的协作工具以及其他便于各部门交流想法和触发工作流程的产品。

安全性与合规性限制

所有企业都需要保护隐私，但为了保持合规性，部分企业还需要强大的安全功能，例如防止黑客读取共享数据的端到端加密，以及支持审核平台漏洞的开源代码。

集成生态系统的复杂性

大多数聊天应用都配备了一套基础功能：用于整理讨论的频道、用于私聊的私信，以及以及标记关键人员。当你需要更多选项时，例如从 Google 云端硬盘共享文件或通过 Slack 进行项目管理，集成能够提升聊天应用的灵活性和定制化程度。

远程与混合团队结构

无论你是在办公室、家中还是出差途中办公，聊天应用都能让你保持联系。对于分布式团队而言，最佳选择应提供多种沟通方式，既支持实时交流，也支持异步协作。寻求以下功能：可灵活设置的通知功能（让你既不会错过任何消息，又能在专注工作期间静音）、时区戳记（随时掌握所有员工的日程安排），以及高质量的视频/音频连接（以实现无缝互动）。

规模与组织成熟度

如果你正在寻找 Google Chat 的替代产品，很可能是在寻求新功能、更多集成选项或扩展沟通平台。部分企业级沟通工具按用户数收费，另一些则按月或按年收取统一费率。随着业务不断发展，请确保你所选择的应用能够满足你的需求和预算。

为你的团队选择合适的 Google Chat 替代产品

Google Chat 非常适合轻量级的团队消息传递，但在组织规模扩大后可能难以为继。适合企业的消息传递应用应具备实用、高效且易于使用的特点。

Slack 是一个专为现代团队打造的可扩展、多功能工作区，它提供工作流程自动化、统一的团队沟通，以及安全的知识共享，并可通过 Slack Connect 与外部人员沟通协作。此外，当你需要额外帮助时，Slack AI 还能帮助快速呈现问题答案和后续步骤，确保你的工作顺利推进。

本文仅供信息参考，并推荐了我们所拥有的 Slack 产品。我们对其成功拥有财务利益，但所有推荐均基于我们对其价值的真诚信念。

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Google Chat 替代产品常见问题