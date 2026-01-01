Slack 与 Mattermost：哪款工具更适合你的团队？

核心要点 Slack 将消息传递、AI、自动化以及 2,600 多个集成整合到一个基于云的平台中，可满足从小型团队到大型跨国企业的不同规模需求。

Mattermost 是一款开源的自托管通讯平台，专为需要完整掌控、自主管理全套通讯架构的组织打造。

如何取舍取决于团队的核心需求：是优先追求大规模流畅协作体验，还是在高安全要求场景下完整掌控底层基础设施。

Slack 和 Mattermost 都是团队沟通工具，但二者侧重点截然不同：前者主打易用与高效，后者侧重安全与管控。

Mattermost 是一个开源平台，所有对话和数据完全由你的组织掌控。如果团队需要遵守严格的合规要求、在隔离网络环境中运营，或需要在自有服务器上部署协作软件，Mattermost 能满足这些自主管理需求。

Slack 是一款基于云的工作操作系统，团队可以在这里共享信息、做出决策、推进项目——消息传递、AI 和应用集成，一站全搞定。如果你的团队同时使用多种工具，需要跨部门、跨时区保持高效协同，Slack 正是为此而生。

下文将对两款平台展开详细对比。

Slack 与 Mattermost 概览

Slack 和 Mattermost 都能帮助团队保持沟通、提高工作效率，但两款平台背后的设计理念截然不同：一个主打便捷性和自动化，另一个侧重掌控力和定制化。

Slack 为团队提供一个统一的沟通平台，轻松整合各类工具，高效完成工作，无需管理任何基础设施。内置 AI 可帮助快速找到答案、进行要点回顾，并自动处理日常事务，而 Slackbot 作为个人 AI 代理，能帮助你筹备会议、总结消息列，并从关联应用中提取关键信息。

Mattermost 专为需要对数据和平台拥有完全掌控权的组织而打造。它可部署在本地、私有云或隔离网络中。依托开源代码库，团队可依照自身工作流程深度定制平台功能。

Slack Mattermost 核心用途 面向团队协作的工作操作系统 用于团队安全通讯的开源平台 部署模式 云端部署，由 Slack 托管 自托管、私有云或托管云 沟通方式 通过有序对话、消息列回复及共享文档，支持异步团队协作 有序对话、消息列回复、标准化流程手册和任务看板 集成 2,600 多款开箱即用的应用，支持零代码自动化 API 驱动，配备精选插件市场 安全与合规 企业级加密、密钥管理，通过 SOC 2、HIPAA、FedRAMP 认证 自托管数据管控，通过 ISO 27001、HIPAA、FINRA 认证 定价 提供免费版；付费套餐按用户数计费 提供不限用户数的免费自托管版本；付费套餐价格随用户数增加而递增

Slack 的核心优势

在 Slack 中，所有对话、文件和决策都集中存储在一个可搜索的地方，并按主题、团队或项目分类整理。团队无需切换工具，就能从团队聊天消息列跳转到共享文档、开启实时抱团，而带消息列的频道让跨时区开展异步协作也能井然有序。

项目跟踪工具、客户关系管理系统和开发者工具中的信息可直接同步到对话中，无需切换应用。借助 2,600 多种集成以及工作流程构建器，实现零代码自动化功能，团队可以减少在各个标签页之间来回切换的时间，将精力集中在真正重要的工作上。

新团队成员加入 Slack 工作区后，几分钟内即可开始协作。界面直观易用，大多数人无需培训即可上手。借助公共频道、共享画板，以及安全协作功能 Slack Connect，包括外部合作伙伴在内的所有人员，都可以随时了解整个组织的工作动态。

Mattermost 的核心优势

Mattermost 能让组织完全自主掌控通讯数据。你可以在自己的服务器或私有云上运行该平台，数据不会离开你自有的基础设施。国防、金融、医疗和政府领域的组织可以在隔离或涉密网络中使用 Mattermost，而这些环境是供应商托管的 SaaS 平台无法涉足的。

其开源代码库可供公开审计，工程团队可以修改平台、构建自定义插件，或与现有工具集成，无需等待供应商批准。Mattermost 还将标准化的流程手册直接内置于通讯体验中，负责事故响应或发布产品的团队可以在对话旁边直接获取预定义的检查清单和自动化步骤。

Slack 与 Mattermost 对比：界面与用户体验

Slack 和 Mattermost 都采用侧边栏加频道的布局，但二者日常使用体验的差异，源于面向的目标用户群体完全不同。Slack 面向组织全员普及使用，而 Mattermost 则更适合技术和运维团队。

导航与功能查找。 在 各类团队办公聊天应用 中，Slack 的设计十分亮眼，它将频道、消息列、应用和搜索整合在一个侧边栏中，画板、抱团和书签等功能无需培训即可轻松找到。Mattermost 则围绕频道、流程手册和通话来组织工作区。这种布局与工程、运维工作流程高度契合，但对于这些岗位以外的团队来说，可能需要更多时间来熟悉。

入门与配置。 新团队使用 Slack 几分钟即可完成启用，无需任何技术部署。Mattermost 采用自托管模式，意味着 IT 团队需要负责服务器配置、数据库设置和日常维护。这种模式让组织完全掌控基础设施，但上手使用门槛更高。

日常使用便捷度。 Slack 通过统一的活动订阅来聚合对话、文件和应用通知，消息列易于导航，快捷键易于切换。Mattermost 具备相同的基础沟通功能，并通过流程手册拓展了标准化工作流程，运维团队可以在聊天界面内直接处理各类周期性流程。

Slack 与 Mattermost 对比：消息传递与协作

Slack 和 Mattermost 的核心逻辑一致，都是将对话梳理为频道和消息列。但围绕这一核心结构的使用体验，以及无需离开平台就能完成的操作，才是二者存在真正差异的地方。

Slack：专为协作而生

Slack 将消息传递作为各类协同工作的起点。你可以从频道消息列跳转到画板来起草提案、发起抱团进行快速语音通话，或录制剪辑向他人演示操作流程。消息列回复、定时消息和频道级通知让异步沟通无缝融入日常工作流程，帮助跨时区的分布式团队保持协调一致。

随着组织人员与部门不断扩充，Slack 的集中式工作区能够完整留存全部讨论内容、决策记录和业务背景信息。新员工无需在各种工具之间来回切换就能找到所需内容；跨职能团队也能通过共享频道和消息列更新保持协调一致。

Mattermost：标准化工作流程与掌控力

Mattermost 额外提供了流程手册体系，也就是预定义的检查清单和自动化步骤，团队可以直接在平台内执行。借助流程手册，讨论消息列可转化为可追踪的工作流程，适用于事故响应、发布管理及其他可重复的工作流程。内置通话功能支持语音通话和屏幕共享，但不支持视频会议。

Mattermost 的消息传递界面贴合技术团队的使用习惯：布局简洁实用，优先考虑开发人员和运维人员的使用习惯和功能需求。Mattermost 还通过智能代理提供 AI 驱动的搜索和通话转录，并支持接入你自己的大语言模型 (LLM)，保证所有数据留存在自有部署环境中。团队规模扩张时，Mattermost 的标准化流程手册可保障运维工作流程统一规范；但自托管模式意味着企业基础设施需随员工数量同步扩容。

Slack 与 Mattermost 对比：集成与可扩展性

团队无需在多个应用之间切换来追踪最新动态，而是可以通过 2,600 多个集成，将项目跟踪工具、客户关系管理系统和开发者工具的信息直接同步至 Slack 对话中。任何团队成员都可以使用工作流程构建器来设置自动化流程，无需编写任何代码。Slackbot 可响应自定义触发器、提醒和常规请求。如需更深度的定制，可以通过 Slack 的 API 和 SDK 实现，开发功能完整的定制应用。

Mattermost 采用更模块化的方式。其精选的 Marketplace 提供了针对问题跟踪工具、代码部署服务和视频会议等工具的预构建插件。团队还可以使用 webhook、slash 命令、API 或自定义插件来构建自定义集成。通过第三方连接器平台实现的无代码自动化，为那些希望在不编写代码的情况下使用集成的团队提供了另一种选择。

Slack 与 Mattermost 对比：安全与合规

Slack 对存储数据和传输中的数据均进行加密，并拥有 SOC 2、SOC 3、ISO 27001、HIPAA 和 FedRAMP 等多项认证。借助企业密钥管理功能，组织可自行保管加密密钥，并可随时撤销访问权限。管理员可对访问权限进行精细化管控，包括自定义数据留存政策、数据丢失防护系统以及用于合规报告的审计日志。

而 Mattermost 的安全核心在于部署控制。由于该平台可在本地、私有云或隔离网络环境中运行，组织可完全掌控自己的数据。除非主动选择，否则数据不会离开其基础设施。Mattermost 拥有 ISO 27001 认证，并支持 HIPAA 和 FINRA 等合规框架。管理员控制功能包括基于角色的权限管理、AD/LDAP 组同步以及完整的服务器日志查看权限。

两个平台均可满足受监管行业的合规需求，核心区别在于安全管控思路：是依托供应商的托管基础设施和合规认证，还是由自己的团队直接管控整套运行环境。

Slack 与 Mattermost 对比：AI 功能

Slackbot 是你在 Slack 中的个人 AI 代理，开箱即用。它能帮你筹备会议、快速了解错过的消息列，并将分散的讨论整理成简报；它还能分析共享文档、发起通话，并基于工作区的完整历史记录提供基于数据的答案。Slack 中的 AI 功能包含在付费套餐中，所有 AI 功能均在 Slack 自有基础设施上运行，你的数据留存在平台内，不会用于模型训练。

Mattermost 采用私有化、数据主权优先的 AI 方案。通过智能代理功能，你可以在工作区内进行 AI 驱动的搜索和自动通话转录，还可以选择接入自己的大语言模型 (LLM)。由于 AI 在你自己的基础设施内运行，无需将数据发送至外部服务即可享受 AI 辅助。你可以自主选择接入哪家模型提供商，并完全掌控 AI 与数据的交互方式。

Slack 与 Mattermost 对比：价格与设置

Slack 提供免费套餐以及适合从小型团队到企业级部署的各种付费套餐。设置过程仅需几分钟，AI 功能已包含在付费套餐中，所有基础设施维护和更新均由 Slack 团队负责。作为一款可扩展的企业沟通平台，Slack 无需你在本地进行任何安装、配置或维护。

Mattermost 的免费版支持自托管且不限用户数量，你可以先行试用再正式采购。付费套餐按月按用户计费，分为专业版和企业版两个档次。

但需要注意：仅看软件采购预算并不全面，整体成本还包含产品上线、长期运维所投入的人力和时间成本。使用 Mattermost 时，组织还需要承担服务器基础设施、IT 人员配置、持续维护，以及针对集成或插件的定制开发费用。对比两款产品成本时，不能只看每位用户的价格，还要综合考量各自在时间、人力和基础设施方面的总体投入。

如何选择 Slack 与 Mattermost

每个组织的业务需求各不相同。团队的独特需求应该是决策的出发点。以下是一些判断思路。

何时选择 Slack

当你追求快速上手、丰富的集成，以及适合所有部门的协作方式时，Slack 是更好的选择。作为团队协作工具，Slack 让消息传递、AI 和 2,600 多个集成触手可及，无需安装或维护服务。对 IT 管理者来说，Slack 这样的企业聊天应用提供了所需的安全与合规工具，且不会带来额外负担。

无论团队规模是 5 人还是 5 万人，Slack 都能随之扩展。例如，执行营销活动的团队可以在第一天就创建一个项目频道，连接设计和分析工具，让各办公室、各时区的相关人员保持同步。

何时选择 Mattermost

当你需要自托管、完全掌控数据，且团队具备管理部署所需的技术能力时，Mattermost 是合理的选择。Mattermost 专为在涉密环境中运营、受严格法规约束或需要隔离网络部署的组织而生。例如，一家需要跨多个安全网络协同工作的国防承包商，可以将 Mattermost 完全部署在自己的服务器上，并与内部系统进行定制集成，而这是云托管平台无法实现的。

Slack 和 Mattermost 孰优孰劣？

这取决于你的团队需要什么。Slack 在企业易用性、响应速度以及各规模的团队协作方面更胜一筹。Mattermost 则在数据控制、自托管安全性，以及需要掌握每一层基础设施的组织场景中更具优势。大多数团队会发现，Slack 兼具易用性、集成能力和 AI 能力，可帮助他们更快实现高效协作；但对于合规要求或部署要求极为严苛的团队，则可能更倾向于 Mattermost 的自托管模式。

决策取决于团队的优先事项

Slack 和 Mattermost 都能帮助团队沟通协作，但两者的侧重点截然不同。Slack 为团队提供一个托管的云平台，从第一天起就将沟通、AI 与数千个集成无缝整合。Mattermost 则通过自托管的开源基础设施，让组织对数据和部署方式拥有完全的掌控权。团队的工作方式、安全需求以及管理基础设施的人力储备，是做出选择的关键依据。

开始使用 Slack，看看工作操作系统能为你的团队带来什么。

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