10 款适合团队和企业的 Discord 替代产品

核心要点 Discord 在小型社区场景中有着广泛的应用，但很多组织在发展过程中，最终都需要更强大的搜索功能、管理控制以及自动化能力，以满足日常运营的需求。

合适的替代产品取决于团队的运营模式。有些平台注重安全性或开源自主可控性，而有些平台则侧重于生态集成和自动化功能。

Slack 将对话、应用和 AI 整合至一个工作操作系统中，为团队提供一个可检索、互联互通的协作空间，方便跨部门统筹项目。

Discord 最初是面向游戏玩家打造的聊天应用，如今它已成为一个线上社交沟通枢纽，同时也是分布式团队和专业社区广泛使用的热门平台。这些用户之所以被吸引，是因为 Discord 提供始终在线的语音频道和开放的服务器，能够支持全天候的实时协作。Discord 这种松散、实时的结构适合非正式的协作，但一旦组织需要追溯过往决策、满足合规要求，以及连接团队日常工作中使用的其他应用时，它就会显得力不从心。

对于计划更换平台的团队，有 10 款替代产品十分合适。它们各有所长，功能覆盖私信沟通到全公司协同的不同场景。具体选择哪一款，取决于团队的实际需求。

在详细介绍各替代产品前，先看看这份简明对比表：

工具 最适合场景 免费套餐 集成 安全性与管理 语音与视频通话 AI 功能 Discord 以社区为主，持续语音协作 提供免费套餐 每台服务器最多 50 个应用；丰富的社区机器人和 webhook 基本的管理控制 持续语音频道、视频通话、直播 自定义社区 AI 机器人 Slack 工作场所协作与效率提升 提供免费套餐 数千个应用 企业级，含管理控制 通过抱团进行音、视频通话 内置 AI 和 Slackbot Microsoft Teams 以 Microsoft 生态为核心的组织 免费版功能有限 Microsoft 365 及第三方应用 企业级，含管理控制 会议、通话、网络会议 Microsoft 365 Copilot Mattermost 注重安全的团队 提供免费自托管版本 开发者和运维工具 自托管，审计就绪 支持屏幕共享的通话 通话转录和摘要 Rocket.Chat 开源部署 提供免费社区版 开放应用框架 自托管，数据主权 内置语音和视频 可连接的 AI 选项 Zulip 消息列式对话 提供免费套餐 数百种集成 自托管或云端 通过提供商实现一对一和群组通话 无原生功能 Google Chat Google Workspace 用户 包含在 Workspace 套餐中 Google Workspace 工具 Workspace 管理控制 Google Meet Gemini 助手 Signal 私密通信 提供免费套餐 极简设计 端到端加密 加密语音和视频 无 Discourse 长篇社区讨论 付费托管或自托管 插件和 webhook 内容审核和访问控制工具 非主要功能 AI 内容审核和翻译 Matrix 去中心化通信 免费自托管 与其他工具的连接 端到端加密，数据主权 加密通话 无原生功能 Pumble 注重预算的团队 提供，含无限历史记录 集成列表持续增长 付费套餐含管理控制 语音和视频通话 无原生功能

人们为什么寻找 Discord 的替代产品

Discord 在实时沟通和社区搭建方面表现出色，但它并非为复杂的企业沟通场景设计。当团队管理流程、监管要求逐步完善，社区聊天平台与专业企业即时通讯平台之间的差距便愈发难以忽视。以下几个具体需求往往会促使人们开始寻找替代产品：

减少沟通孤岛。 Discord 服务器之间相互独立，因此不同服务器内的对话内容几乎不能互通。跨部门协作的团队往往需要一个统一的工作空间，让信息在不同团队之间顺畅流动。

合规与安全要求。 受监管的行业需要遵守相关标准，涵盖消息存储、加密和审计等。Discord 的安全防护重点在于社区安全，而不是 IT 部门所需的各类认证和数据管控能力。

知识管理难题。 决策记录和文件散落在各个繁忙的频道中，事后往往难以回溯。组织通常需要可搜索的记录，方便新员工、跨时区的同事自主了解进展、跟上进度。

有限的 工作流程自动化 。 日常任务交接、审批和提醒等工作累积起来相当耗时。Discord 支持社区机器人，但负责业务运营的团队通常需要对接各类业务应用的自动化能力。

团队扩张与组织成长。 随着人员规模不断扩大，原本适合小团队的服务器会变得难以管理。成长中的企业往往需要清晰的架构、权限管理以及跨团队协作能力，而不是在多个零散的空间之间来回切换。

可搜索性与信息检索。 随着消息量的增加，查找文件或过往对话变得愈发重要。工作场所协作平台在消息、文件和关联应用的搜索方面投入较多，而 Discord 以话题为核心的模式在这方面的支持相对有限。

选择 Discord 替代产品时的核心考量要点

工作场所协作工具各有侧重，适合的场景各不相同，因此最佳选择取决于团队的工作方式。一个不断壮大的客户支持社区，与一家面向企业的审计机构，二者的工具需求存在明显差异。你可以依据以下筛选标准缩小选择范围。

频道与团队组织。 工具中对话的分组方式（按频道、主题、空间、服务器等），直接影响团队规模扩大后，成员查找对应讨论内容的便捷度。

搜索与知识管理。 强大的搜索功能可将零散的消息转化为可参考的知识库。需要确认工具的搜索范围是否涵盖文件和关联应用，而非仅限于近期的聊天记录。

集成。 大多数团队会同时使用项目跟踪、客户关系管理系统和存储工具，一个能与这些系统连接的平台，可将各类动态和操作聚合在一处，省时高效。

工作流程自动化。 内置的自动化功能可处理重复性工作，例如请求分发或审批收集；如果能够延伸至团队正在使用的应用，则效果更佳。

AI 功能。 部分应用支持对话总结、问题解答和辅助搜索，即便消息量庞大，员工也无需逐条翻阅对话即可快速掌握信息。

安全性与管理控制。 不同平台在加密、访问权限、审计日志和合规支持方面的差异显著，需结合所在行业的监管要求匹配对应的安全方案。

外部协作能力。 与供应商、客户或合作伙伴协作时，如果工具支持共享空间，会比将这些对话推到邮件中沟通要便捷得多。

价格与可扩展性。 免费套餐适合小团队起步，但需要确认随着团队成长，成本和功能的变化情况，以确保应用能够随之扩展。

2026 年十大 Discord 替代产品

每款工具适合特定类型的团队，挑选时需考量其对话管理结构、数据安全防护能力，以及与其他工具的连接能力。本文收录了面向工作场所的团队协作软件以及面向社区或注重隐私的应用，覆盖各类用户放弃 Discord 的核心诉求。本列表来源于 G2，入选软件综合评分均不低于 4 星（满分 5 星）。

1. Slack：最适合工作场所协作与效率提升

Slack 是一个工作操作系统，将人员、应用和 AI 汇聚于一处，让团队无需在各工具之间来回切换，就能推进项目进展。对话按团队、项目或主题划分至 Slack 频道，形成可搜索的决策记录。其自动化功能和 AI 可助力团队跨部门、跨时区高效协同。

主要功能：

最适合：希望在同一工作区内整合安全知识共享、自动化和 AI 的跨职能团队。（想深入了解两个工具的对比，请查看我们的 Slack 与 Discord 对比。）

2. Microsoft Teams：最适合以 Microsoft 生态为核心的组织

Microsoft Teams 将聊天、会议、通话和文件共享整合到统一平台中，深度依赖 Microsoft 365 套件。它与 Outlook、SharePoint 和 OneDrive 紧密集成，对于已标准化使用 Microsoft 产品的组织来说，是一个熟悉且顺手的选择。

主要功能：

聊天与频道。 对话按频道和消息列进行组织，支持回复和文件共享，并融入更广泛的 Microsoft 365 生态。

会议与活动。 视频会议、网络会议和直播活动均支持屏幕共享、录制和参会者管理，适用于各种规模的会议场景。

Microsoft 365 集成。 Word、Excel 和 PowerPoint 文档可直接在平台内打开和编辑，并与 Outlook 日历和 SharePoint 存储无缝连接。

Copilot AI。 Microsoft 365 Copilot 可在 Teams 中协助完成会议要点回顾、消息草拟及提示词输入，适用于订阅符合条件套餐的组织。

最适合：已在使用 Microsoft 365 且希望在一个互联环境中整合消息、会议和文件的企业。

3. Mattermost：最适合注重安全的团队

专为需要对数据和基础设施拥有完全控制权的组织而构建，Mattermost 是一款可部署在本地、私有云或隔离网络中的即时通讯和协作平台。这种灵活的部署方式深受国防、政府及受监管行业的青睐。

主要功能：

自托管部署。 组织可在自有基础设施上运行 Mattermost，无论联网、混合云、隔离网环境，均可拥有数据主权。

安全消息传递。 基于频道的持久化消息传递，支持需要处理敏感通讯的运营团队和企业团队。

工作流程自动化。 Mattermost Playbooks 可在开发、运维和合规等应用场景中，实现标准化流程的自动化。

语音通话与屏幕共享。 实时通话和屏幕共享支持通过第一方及第三方 AI 选项进行转录和摘要生成。

最适合：注重安全、需要自托管消息传递平台并能对数据和部署进行精细化管理的团队。

4. Rocket.Chat：最适合开源部署场景

Rocket.Chat 是一款开源通信平台，将消息、语音、视频和应用整合到一个可高度定制的环境中。其客户涵盖商业、政府和国防领域，这些客户希望进行自托管部署，并通过灵活的部署选项对平台进行定制。

主要功能：

开源与自托管。 团队可在本地、私有云或隔离环境中部署，并对平台的开放代码库进行自定义。

一体化通讯。 消息、语音和视频集于一处，与关键应用和 AI 紧密集成，支撑核心业务运转。

合规与数据主权。 多种部署方式支持数据主权、审计能力以及受监管行业所需的合规框架。

高度可定制。 平台凭借开放架构，可根据特定工作流程、品牌形象和集成需求灵活调整。

最适合：希望拥有开源平台，并能自行托管、根据自身需求进行定制打造的技术团队。

5. Zulip：最适合消息列式对话

Zulip 的特色功能是基于主题的消息列，可避免多个并行对话在一个繁忙的信息流中相互混淆。这款有条理的团队聊天平台现由一家非营利基金会所有，同时提供云托管和自托管两种选项。

主要功能：

基于主题的消息列。 每个对话都带有主题标签，用户无需在杂乱的单一信息流中费力翻阅，即可快速跟进相关消息列。

灵活的托管方式。 Zulip 既可在云端运行，也可部署在你自己的服务器上，并提供导出和导入工具，方便用户在两种部署方式之间迁移。

开源软件。 完全开源的代码库为团队提供了透明度，同时支持以零许可成本进行自托管部署。

集成与权限管理。 数百种集成可连接外部工具，而自定义用户组和角色则能随着组织规模的扩大，灵活管控访问权限。

最适合：需要同时管理多个并行讨论并依赖消息列功能确保每个话题清晰可循的团队。

6. Google Chat：最适合 Google Workspace 用户

Google Chat 是 Google Workspace 内置的通讯工具，它将对话与 Gmail、文档、Meet 和云端硬盘紧密关联。团队可在聊天室、群组和私密消息列中交流，这些对话均与文件和会议相连接，让沟通始终围绕文档展开。

主要功能：

私信与群组消息。 一对一聊天和群组对话均支持消息列式回复，可在共享空间中有条理地组织讨论。

Workspace 集成。 与 Gmail、云端硬盘、文档、Meet 和日历无缝连接，将文件、日程安排和协作整合在一起。

协作空间。 专属聊天室可为团队和项目组织整理消息、文件及相关工作。

Gemini AI。 对于订阅符合条件的 Workspace 套餐的团队，Google 的 Gemini 助手可在 Chat 中提供智能辅助支持。

最适合：已全面采用 Google Workspace 的团队，将即时通讯功能无缝融入现有工作区。

7. Signal：私密通讯的最佳选择

默认开启端到端加密是 Signal 的核心特色。这款注重隐私的即时通讯应用可保护文字消息及语音、视频通话的安全。Signal 由一家非营利组织运营，基于开源的 Signal 协议构建，将通讯的保密性置于办公功能之上。

主要功能：

端到端加密。 开源的 Signal 协议对消息和通话进行加密，确保只有预期的接收者才能读取或听到内容。

跨平台支持。 Signal 支持 Android、iOS、Windows、macOS 和 Linux，可让你在各设备间保持对话同步。

语音和视频通话。 加密的一对一和群组通话将同样的隐私保护扩展至实时对话中。

非营利且开源。 Signal 依靠捐款运营，开发过程公开透明，仅收集极少量的用户数据。

最适合：注重隐私和加密通讯胜过工作场所协作功能的个人和小型团体。

8. Discourse：最适合长篇社区讨论

Discourse 是一个讨论平台，适合发布长篇的消息列式社区对话，且历史内容长期可搜索。社区、客户论坛和支持中心都可以使用它，既能开展结构化讨论，也能进行非正式的实时聊天。滚动式的阅读设计让话题线索始终清晰易读。

主要功能：

消息列式讨论。 单一可滚动浏览的消息列取代了翻页操作，内容按需加载，对话连贯清晰。

实时聊天。 非正式聊天频道与长篇话题并行运行，聊天消息可引用至话题中，便于长期留存参考。

AI 功能。 内置的 AI 支持内容审核，并可将内容翻译成数十种语言，助力全球社区无障碍交流。

自定义能力。 自定义侧边栏和可配置的默认设置，让社区能够自由塑造成员体验和站点外观。

最适合：运营客户论坛或社区，需要有序、可搜索的长篇讨论板块的组织。

9. Matrix：最适合去中心化通讯

去中心化是 Matrix 背后的核心理念。它是一套安全的通讯开放标准，最常用的客户端是 Element。它不通过某一家公司的服务器路由消息，而是允许组织运行自己的服务器，同时仍能与其他服务器连接，这一点对政府机构和对安全要求高的组织具有吸引力。

主要功能：

去中心化网络。 该开放标准可让每个组织都自建服务器，同时与更广泛的 Matrix 网络保持互操作性。

数据自主掌控。 通过 Element 等客户端进行自托管，让团队直接掌控通信数据的存储位置。

端到端加密。 加密消息传递功能保护 Matrix 网络上的所有对话内容。

互操作性。 基于开放标准，Matrix 可跨服务器连接，并与其他通信工具互通。

最适合：追求数据主权、去中心化通讯，并能够自主托管和掌控基础设施的组织。

10. Pumble：最适合注重预算的团队

Pumble 是一款团队通讯应用，其免费套餐支持无限消息记录留存，帮助注重成本控制的团队节省开支。它通过频道和消息列整理对话，并支持语音和视频会议，为小型团队提供了一种经济实惠的集中化通讯方式。

主要功能：

免费套餐。 Pumble 的免费套餐包含无限消息记录留存，适合希望使用基础消息传递功能但无需付费订阅的团队。

频道与消息列。 对话按主题分类为频道，衍生讨论单独开启消息列，主频道界面保持整洁不杂乱。

语音与视频。 内置视频会议和语音通话功能，支持用户召开会议，并可通过会议链接邀请他人参与。

文件共享。 团队可共享文件、图片和链接，付费套餐价格实惠，可随需求增长添加存储空间和管理控制。

最适合：注重预算、需要基础的频道式通讯和功能完善的免费版本的团队。

如何选择 Discord 的替代产品

哪个 Discord 替代产品最适合你，取决于你的组织目标、工作流程和现有工具，因此应根据实际工作方式来匹配平台，而不是孤立地对比各项功能。例如，一个注重隐私的小团体和一家快速扩张的公司，最终选择肯定会不同。不过，有几个因素尤其值得重点关注。

内部团队沟通

当大部分沟通发生在组织内部时，首要任务是让日常对话保持井然有序、便于回溯——这正是内部沟通工具的核心职责。平台的结构体系，无论是频道、主题、聊天室还是服务器，都决定了人们能多快找到正确的讨论，以及过往决策能多好地保持可追溯性。

跨职能协作

当工作跨越部门时，决策需要在不同团队之间流转，而不是被困在各自孤立的空间里。集成功能和共享频道可以承担这一任务，将各职能部门的动态串联起来，让市场营销的消息列与工程团队的消息列能够相互映照、彼此联动——这正是跨职能协作的精髓所在。

社区管理

会员讨论和客户支持对平台的需求方向，与内部团队协作截然不同。在这种场景下，长篇消息列、内容审核工具和可检索的对话内容，比自动化功能更为重要，因为目标是让问答内容保持条理清晰，方便成员日后查阅。

安全与合规

在受监管的行业中，数据存储、加密和审计方面的规则，构成了选择合适工具的基础。加密、审计日志、基于角色的访问控制以及公认的权威认证，会跃升至考量清单的首位——因为一个无法满足合规义务的工具，无论其消息处理能力多出色，都从一开始就不在考虑范围内。

远程与混合办公团队

跨时区协作时，异步沟通和可靠的搜索功能比什么都重要，这样大家才能按照自己的节奏跟上进度。一个能将对话与文件和应用相关联的工作空间，往往比“始终在线”的语音频道更适合分布式团队——因为后者默认所有人都同时在线。

规模化发展的组织

随着人员规模和消息量的增长，平台需要应对的挑战也会随之改变。权限、管理控制和定价策略，在 30 人团队和 3000 人团队中的表现大相径庭，因此，要寻找一个能随着组织扩张而不断增添结构化和集中管理能力的工具。

为你的团队选择合适的 Discord 替代产品

选择哪款 Discord 替代产品，最终取决于你团队的沟通风格、治理需求，以及组织预期的发展规模。有些团队注重隐私和去中心化，有些希望获得开源的可控性，而更多的团队可能只是需要一个互联互通的地方来协调日常工作。

如果你的团队属于最后一种情况，Slack 可以满足这一需求，它将安全通讯、自动化、AI 以及数千个集成整合进一个工作操作系统中，最终结果是形成一个统一的工作空间，让全公司的对话、应用和决策都保持清晰可查。

本文仅供信息参考，并推荐了我们所拥有的 Slack 产品。我们对其成功拥有财务利益，但所有推荐均基于我们对其价值的真诚信念。

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