10 Discord-Alternativen für Teams und Unternehmen

Das Wichtigste auf einen Blick Discord ist ein beliebtes Tool für kleinere Communitys, doch viele Organisationen benötigen irgendwann leistungsfähigere Suchfunktionen, Governance und Automatisierung, die sich für den täglichen Betrieb eignen.

Welche Alternative die richtige ist, hängt davon ab, wie dein Team arbeitet. Manche Plattformen legen den Schwerpunkt auf Sicherheit oder Open Source-Kontrolle, andere auf Integrationen und Automatisierung.

Slack bündelt Unterhaltungen, Apps und KI in einem einzigen Betriebssystem für die Arbeit und bietet Teams einen durchsuchbaren, vernetzten Ort, an dem sie Projekte abteilungsübergreifend koordinieren können.

Discord wurde ursprünglich als Chat-App für Gamer:innen entwickelt und dient heute als soziales Online-Kommunikationszentrum und beliebte Plattform für geografisch verteilte Teams und professionelle Communitys, die von den dauerhaft aktiven Sprachkanälen und offenen Servern für die Zusammenarbeit in Echtzeit rund um die Uhr angezogen werden. Die lockere Echtzeitstruktur von Discord eignet sich gut für die informelle Zusammenarbeit, stößt jedoch an ihre Grenzen, sobald eine Organisation ältere Entscheidungen nachverfolgen, Compliance-Vorgaben erfüllen und weitere Apps vernetzen muss, die Teams täglich nutzen.

Für Teams, die einen Wechsel in Betracht ziehen, kommen zehn Alternativen in Frage. Jede hat unterschiedliche Stärken – von privaten Nachrichten bis hin zur unternehmensweiten Zusammenarbeit. Die richtige Wahl hängt davon ab, was dein Team braucht.

Hier ist ein kurzer Vergleich, bevor wir tiefer in die Alternativen eintauchen:

Tool Ideal für Kostenloser Plan Integrationen Sicherheit und Administration Sprache und Video KI-Funktionen Discord Community-orientiert mit dauerhafter sprachbasierter Zusammenarbeit Ja Maximal 50 Apps pro Server; umfangreiche Community-Bots und Webhooks Grundlegende Admin-Funktionen Permanente Sprachkanäle, Videoanrufe, Streaming Benutzerdefinierte Community-KI-Bots Slack Zusammenarbeit und Produktivität am Arbeitsplatz Ja Tausende von Apps Enterprise-tauglich, mit Admin-Funktionen Huddles für Audio und Video Integrierte KI und Slackbot Microsoft Teams Microsoft-basierte Organisationen Eingeschränktes kostenloses Kontingent Microsoft 365 und Drittanbieter-Apps Enterprise-tauglich, mit Admin-Funktionen Meetings, Anrufe, Webinare Microsoft 365 Copilot Mattermost Sicherheitsbewusste Teams Kostenlose selbst gehostete Ausgabe Entwickler:innen- und Ops-Tools Selbst gehostet, prüfbereit Anrufe mit Bildschirmfreigabe Anruftranskription und -zusammenfassungen Rocket.Chat Open Source-Deployments Kostenlose Community-Edition Offenes App-Framework Selbst gehostet, souverän Sprach- und Videofunktion integriert Vernetzte KI-Optionen Zulip Thread-Unterhaltungen Ja Hunderte von Integrationen Selbst gehostet oder Cloud 1:1 und Gruppe über Anbieter Keine nativen Google Chat Google Workspace-Benutzer:innen Im Rahmen der Workspace-Pläne Google Workspace-Tools Workspace-Admin-Einstellungen Google Meet Gemini-Assistent Signal Private Kommunikation Ja Minimalistisches Design Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Verschlüsselte Sprach- und Videokommunikation Keine Discourse Ausführliche Community-Diskussionen Kostenpflichtiges Hosting oder Selbst-Hosting Plug-ins und Webhooks Moderation und Zugriffstools Kein Schwerpunkt KI-Moderation und Übersetzung Matrix Dezentralisierte Kommunikation Kostenlos und selbst gehostet Verbindungen zu anderen Tools Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, souverän Verschlüsselte Anrufe Keine nativen Pumble Budgetbewusste Teams Ja, mit unbegrenztem Verlauf Wachsende Integrationsliste Admin-Einstellungen in kostenpflichtigen Tarifen Sprach- und Videoanrufe Keine nativen

Warum Menschen nach Discord-Alternativen suchen

Discord eignet sich gut für die Echtzeit-Kommunikation und den Aufbau von Communitys, wurde jedoch nicht für die Komplexität der Unternehmenskommunikation entwickelt. Je mehr Struktur und Aufsicht ein Team benötigt, desto schwerer lässt sich die Lücke zwischen einer Community-Chat-Plattform und einer speziellen Business-Messaging-Plattform ignorieren. Einige spezifische Anforderungen treiben die Suche voran:

Kommunikationssilos abbauen: Discord-Server sind in sich geschlossen, sodass Gespräche in einem Server selten mit einem anderen verbunden sind. Teams, die abteilungsübergreifend koordinieren, wünschen sich oft einen einzigen Workspace, in dem Updates zwischen Gruppen ausgetauscht werden.

Compliance- und Sicherheitsanforderungen: Regulierte Branchen unterliegen Standards, die regeln, wie Nachrichten gespeichert, verschlüsselt und geprüft werden. Discord konzentriert seine Schutzmaßnahmen auf die Sicherheit der Community und nicht auf die Zertifizierungen und Datenkontrollmechanismen, die IT-Abteilungen benötigen.

Herausforderungen beim Wissensmanagement: Entscheidungen und Dateien, die über stark frequentierte Channels verteilt sind, lassen sich später nur schwer wiederfinden. Organisationen wünschen sich oft eine durchsuchbare Datenbank, damit neue Mitarbeitende oder Teammitglieder in anderen Zeitzonen eigenständig auf den neuesten Stand kommen können.

Eingeschränkte Workflow -Automatisierung: Routinemäßige Übergaben, Genehmigungen und Erinnerungen summieren sich schnell. Discord unterstützt Community-Bots, doch Teams, die operatives Arbeiten verwalten, benötigen in der Regel Automatisierungen, die sich mit ihren Business-Apps vernetzen lassen.

Wachsende Teams und organisatorisches Wachstum: Ein Server, der für eine kleine Gruppe geeignet war, kann unübersichtlich werden, wenn die Mitarbeitendenzahl steigt. Wachsende Unternehmen brauchen oft Struktur, Berechtigungen und teamübergreifende Koordination, ohne mehrere voneinander getrennte Bereiche verwalten zu müssen.

Suchbarkeit und Informationsabruf: Das Auffinden von Dateien oder vergangenen Gesprächen wird immer wichtiger, je mehr Nachrichten anfallen. Workplace-Plattformen investieren in die Suche über Nachrichten, Dateien und vernetzte Apps hinweg – etwas, das Discords themenbasiertes Modell weniger direkt abdeckt.

Worauf du bei einer Discord-Alternative achten solltest

Tools für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz lösen nicht alle dasselbe Problem – die beste Wahl hängt davon ab, wie dein Team arbeitet. Eine wachsende Kundensupport-Community hat andere Anforderungen als ein auf Unternehmen ausgerichtetes Audit-Tool. Verwende die folgenden Kriterien, um die Auswahl einzugrenzen.

Channels und Team-Organisation: Die Art, wie ein Tool Unterhaltungen gruppiert – ob nach Channel, Thema, Ort oder Server – bestimmt, wie einfach Personen die richtige Diskussion finden, wenn immer mehr Teams hinzukommen.

Suche und Wissensmanagement: Eine effektive Suche verwandelt verstreute Nachrichten in eine nützliche Referenz. Prüfe, ob sie auch Dateien und verbundene Apps umfasst und nicht nur den aktuellen Chatverlauf.

Integrationen: Die meisten Teams nutzen eine Mischung aus Projektmanagement-Tools, CRM-Systemen und Speicherlösungen. Eine Plattform, die sich mit diesen Systemen vernetzt, hält Updates und Aufgaben an einem Ort zusammen.

Workflow-Automatisierung: Integrierte Automatisierung übernimmt wiederkehrende Schritte wie das Weiterleiten von Anfragen oder das Einholen von Genehmigungen und funktioniert am besten, wenn sie die Apps einbezieht, die Teams bereits verwenden.

KI-Funktionen: Einige Apps fassen Unterhaltungen zusammen, beantworten Fragen und unterstützen bei der Suche. So behalten Personen auch bei hohem Nachrichtenaufkommen den Überblick, ohne jeden Thread lesen zu müssen.

Sicherheit und administrative Kontrollen: Verschlüsselung, Berechtigungen, Audit-Logs und Compliance-Unterstützung variieren stark. Passe das Sicherheitsmodell einer Plattform daher an die Anforderungen deiner Branche an.

Möglichkeiten zur externen Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit mit Lieferant:innen, Kund:innen oder Partner:innen ist einfacher, wenn ein Tool gemeinsame Orte unterstützt, anstatt diese Unterhaltungen in die E-Mail zu verlagern.

Preisgestaltung und Skalierbarkeit: Kostenlose Tarife helfen kleinen Teams beim Einstieg. Prüfe jedoch, wie sich Kosten und Funktionsumfang mit deinem Wachstum verändern, damit die App mit dir skaliert.

Die 10 besten Discord-Alternativen 2026

Jede Option eignet sich für eine bestimmte Art von Team. Überlege daher, wie sie Gespräche strukturiert, Daten schützt und sich mit deinen übrigen Tools vernetzt. Sowohl auf den Arbeitsplatz ausgerichtete Team-Software für die Zusammenarbeit als auch Community- oder datenschutzorientierte Apps sind hier vertreten und spiegeln die verschiedenen Gründe wider, aus denen Personen Discord verlassen. Diese Liste wurde aus G2 zusammengestellt, und alle aufgeführten Programme haben eine Mindestbewertung von 4 von 5 Sternen.

1. Slack: Die beste Wahl für Zusammenarbeit und Produktivität am Arbeitsplatz

Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, das Personen, Apps und KI an einem Ort vereint, damit Teams Projekte voranbringen können, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Gespräche finden in Slack-Channels statt, die nach Team, Projekt oder Thema organisiert sind und so ein durchsuchbares Protokoll von Entscheidungen schaffen. Die Automatisierungs- und KI-Funktionen halten Teams abteilungs- und zeitzonenübergreifend koordiniert.

Wichtigste Funktionen:

Organisierte Channels: Channels bündeln Diskussionen, Dateien und Entscheidungen nach Thema, sodass die richtigen Personen und der relevante Kontext in einem durchsuchbaren Bereich zusammenbleiben – auch wenn Teams wachsen.

Tiefgreifende Integrationen: Slack-Integrationen vernetzen Tausende von Apps – von Projekt-Trackern bis hin zu CRM-Systemen – und zeigen Updates direkt an, sodass Personen handeln können, ohne die Unterhaltung zu verlassen.

Workflow-Automatisierung: Workflow-Automatisierung leitet Anfragen weiter, sammelt Genehmigungen ein und erledigt wiederkehrende Aufgaben – übergreifend über alle Tools hinweg, die ein Team nutzt.

Integrierte KI und Slackbot: Die KI fasst Channels zusammen und unterstützt bei der Suche, während Slackbot den Workspace-Kontext nutzt, um Informationen zu finden und Updates zu verfassen.

Sichere externe Zusammenarbeit: Teamkommunikation mit Slack Connect eröffnet gemeinsame Channels mit Lieferant:innen, Kund:innen und Partner:innen und verlagert die externe Kommunikation aus der E-Mail heraus.

Am besten geeignet für: Funktionsübergreifende Teams, die den sicheren Wissensaustausch, Automatisierung und KI in einem Workspace vereinen möchten. (Einen genaueren Vergleich beider Lösungen findest du in unserem Slack vs. Discord-Vergleich.)

2. Microsoft Teams: Die beste Wahl für Microsoft-basierte Organisationen

Microsoft Teams vereint Chat, Meetings, Telefonie und Dateifreigabe in einer einzigen Plattform, die rund um Microsoft 365 aufgebaut ist. Die enge Verzahnung mit Outlook, SharePoint und OneDrive macht es zur guten Wahl für Organisationen, die bereits auf Microsoft-Produkte ausgerichtet sind.

Wichtigste Funktionen:

Chat und Channels: Unterhaltungen sind in Channels und Threads organisiert, mit Reaktionen und Dateifreigabe und eingebettet in die umfassende Microsoft-365-Umgebung.

Meetings und Veranstaltungen: Video-Meetings, Webinare und Live-Events umfassen Bildschirmfreigabe, Aufzeichnung und Teilnehmendenverwaltung für Sitzungen unterschiedlicher Größe.

Microsoft-365-Integration: Dokumente aus Word, Excel und PowerPoint lassen sich direkt in der Plattform öffnen und bearbeiten und sind mit Outlook-Kalendern und SharePoint-Speicher verbunden.

Copilot AI: Microsoft 365 Copilot unterstützt bei Meeting-Übersichten, dem Verfassen von Nachrichten und der Eingabe von Prompts in Teams – für Organisationen mit entsprechenden Lizenzen.

Am besten geeignet für: Unternehmen, die bereits Microsoft 365 nutzen und Messaging, Meetings und Dateien in einer vernetzten Umgebung vereinen möchten.

3. Mattermost: Die beste Wahl für sicherheitsbewusste Teams

Mattermost wurde für Organisationen, die vollständige Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur benötigen, konzipiert. Mattermost ist eine Messaging- und Kollaborationsplattform, die On-Premises, in privaten Clouds oder in Air-Gap-Netzwerken betrieben wird. Diese Flexibilität bei der Bereitstellung macht sie zur attraktiven Wahl für Verteidigung, Behörden und regulierte Branchen.

Wichtigste Funktionen:

Selbst gehostete Bereitstellung: Organisationen betreiben Mattermost auf ihrer eigenen Infrastruktur und behalten die Datenhoheit über vernetzte, hybride oder isolierte Netzwerke hinweg.

Sicheres Messaging: Dauerhaftes, Channel-basiertes Messaging unterstützt operative und unternehmensinterne Teams, die mit sensiblen Kommunikationsinhalten arbeiten.

Workflow-Automatisierung: Mattermost Playbooks automatisieren vereinheitlichte Prozesse für Anwendungsfälle in Entwicklung, Betrieb und Compliance.

Audio und Bildschirmfreigabe: Echtzeit-Anrufe und Bildschirmfreigabe umfassen Transkription und Zusammenfassungen durch KI-Optionen von Erst- und Drittanbietern.

Am besten geeignet für: Sicherheitsbewusste Teams, die selbst gehostetes Messaging mit einer granularen Verwaltung ihrer Daten und Infrastruktur benötigen.

4. Rocket.Chat: Die beste Wahl für die Open Source-Bereitstellung

Rocket.Chat ist eine Open Source-Kommunikationsplattform, die Messaging, Sprache, Video und Apps in einer anpassbaren Umgebung vereint. Sie richtet sich an gewerbliche, behördliche und sicherheitskritische Kund:innen, die die Plattform selbst hosten und mit flexiblen Bereitstellungs-Optionen anpassen möchten.

Wichtigste Funktionen:

Open Source und selbst gehostet: Teams stellen die Plattform lokal in einer privaten Cloud oder in isolierten Umgebungen bereit und passen den offenen Quellcode individuell an.

Einheitliche Kommunikation: Messaging, Sprache und Video befinden sich an einem Ort und wrden durch wichtige Apps und KI für zielorientiertes Arbeiten ergänzt.

Compliance und Datensouveränität: Die Bereitstellungs-Optionen unterstützen Datensouveränität, Audit-Funktionen und regulatorische Rahmenbedingungen für regulierte Branchen.

Anpassbarkeit: Die Plattform lässt sich dank ihrer offenen Architektur an spezifische Workflows, Branding-Anforderungen und Integrationsbedürfnisse anpassen.

Am besten geeignet für: Technisch versierte Teams, die eine Open Source-Plattform suchen, die sie selbst hosten und nach ihren eigenen Anforderungen gestalten können.

5. Zulip: Am besten für Thread-basierte Unterhaltungen

Das themenbasierte Threading unterscheidet Zulip von anderen und verhindert, dass parallele Unterhaltungen in einem einzigen überfüllten Stream verschwimmen. Die Plattform gehört heute einer gemeinnützigen Stiftung und bietet sowohl Cloud-Hosting als auch Self-Hosting-Optionen.

Wichtigste Funktionen:

Themenbasiertes Threading: Jede Unterhaltung hat ein Thema, sodass Benutzer:innen relevante Threads nachlesen können, ohne sich durch einen undifferenzierten Stream arbeiten zu müssen.

Flexibles Hosting: Zulip läuft in der Cloud oder auf deinen eigenen Servern – mit Export- und Import-Tools, um zwischen beiden Optionen zu wechseln.

Open Source-Software: Die vollständig quelloffene Codebasis bietet Teams Transparenz und die Möglichkeit zum Self-Hosting ohne Lizenzkosten.

Integrationen und Berechtigungen: Hunderte von Integrationen vernetzen externe Tools, während benutzerdefinierte Gruppen und Rollen die Zugriffsverwaltung im Wachstum von Organisationen unterstützen.

Am besten geeignet für: Teams, die viele parallele Diskussionen führen und auf Threading setzen, um jedes Thema übersichtlich zu halten.

6. Google Chat: Am besten für Google Workspace-Benutzer:innen

Google Chat ist eine Messaging-Plattform innerhalb von Google Workspace, die Unterhaltungen mit Gmail, Docs, Meet und Drive verknüpft. Teams kommunizieren in Spaces, Gruppen und privaten Threads, die mit Dateien und Meetings vernetzt sind. So bleibt die Kommunikation direkt bei den Dokumenten.

Wichtigste Funktionen:

Direkt- und Gruppennachrichten: Einzelgespräche und Gruppenunterhaltungen unterstützen Thread-Antworten, die Diskussionen in gemeinsamen Spaces strukturieren.

Workspace-Integration: vernetzt sich mit Gmail, Drive, Docs, Meet und Calendar, um Dateien, Zeitpläne und die Zusammenarbeit an einem Ort zu bündeln.

Spaces für die Zusammenarbeit: Spezielle Spaces organisieren Nachrichten, Dateien und zugehörige Aufgaben für Teams und Projekte.

Gemini AI: Googles Gemini-Assistent bietet agentische Unterstützung direkt im Chat – für Teams mit einem entsprechenden Workspace-Tarif.

Am besten geeignet für: Teams, die bereits Google Workspace nutzen und Messaging nahtlos in ihre bestehenden Workspaces integrieren möchten.

7. Signal: Die beste Wahl für private Kommunikation

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als Standard – das ist das Markenzeichen von Signal, einer datenschutzorientierten Messaging-App, die Textnachrichten sowie Sprach- und Videoanrufe schützt. Signal wird von einer gemeinnützigen Organisation betrieben und basiert auf dem quelloffenen Signal-Protokoll – mit Vertraulichkeit als oberstem Prinzip, noch vor dem Funktionsumfang für den Arbeitsalltag.

Wichtigste Funktionen:

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Das quelloffene Signal-Protokoll verschlüsselt Nachrichten und Anrufe so, dass nur die vorgesehenen Empfänger:innen sie lesen oder hören können.

Plattformübergreifender Support: Signal läuft auf Android, iOS, Windows, macOS und Linux und hält Unterhaltungen auf allen Geräten auf dem gleichen Stand.

Sprach- und Videoanrufe: Verschlüsselte Einzel- und Gruppenanrufe bieten denselben Datenschutz wie der gesamte Rest der App – auch in Echtzeit-Gesprächen.

Gemeinnützig und Open Source: Signal wird durch Spenden finanziert, transparent entwickelt und erhebt nur minimale Daten über seine Benutzer:innen.

Am besten geeignet für: Einzelpersonen und kleine Gruppen, die verschlüsselte, private Kommunikation über Features zur Zusammenarbeit im Arbeitsumfeld stellen.

8. Discourse: Am besten für ausführliche Community-Diskussionen

Discourse ist eine Diskussionsplattform für ausführliche, verschachtelte Community-Gespräche, die langfristig auffindbar bleiben. Communitys, Kunden-Foren und Support-Hubs nutzen sie, um strukturierte Diskussionen neben informellen Echtzeit-Chats zu führen – in einem flachen Scroll-Format, das Threads übersichtlich hält.

Wichtigste Funktionen:

Thread-Diskussionen: Ein einziger durchgehender Thread ersetzt die seitenweise Navigation, sodass Gespräche beim Nachladen kontinuierlich lesbar bleiben.

Echtzeit-Chat: Informelle Chat-Channels laufen parallel zu ausführlichen Themen, und Chat-Nachrichten können zur dauerhaften Referenz in Themen zitiert werden.

KI-Funktionen: Integrierte KI unterstützt die Moderation und übersetzt Inhalte in Dutzende von Sprachen – ideal für globale Communitys.

Anpassbarkeit: Benutzerdefinierte Seitenleisten und konfigurierbare Standardeinstellungen ermöglichen es Communitys, sowohl das Erlebnis der Mitglieder als auch das Erscheinungsbild der Webseite individuell zu gestalten.

Am besten geeignet für: Organisationen, die Kunden-Foren oder Community-Hubs betreiben und ausführliche Diskussionen strukturiert und durchsuchbar halten möchten.

9. Matrix: Am besten für dezentralisierte Kommunikation

Das zentrale Konzept hinter Matrix ist Dezentralisierung – ein offener Standard für sichere Kommunikation, der am häufigsten über den Element-Client genutzt wird. Anstatt Nachrichten über die Server eines einzelnen Unternehmens zu leiten, können Organisationen eigene Server betreiben und trotzdem mit anderen kommunizieren – ein Ansatz, der besonders bei Behörden und sicherheitsbewussten Organisationen Anklang findet.

Wichtigste Funktionen:

Dezentrales Netzwerk: Der offene Standard ermöglicht es jeder Organisation, ihren eigenen Server zu betreiben und gleichzeitig mit dem größeren Matrix-Netzwerk interoperabel zu bleiben.

Dateneigentümerschaft: Self-Hosting über Clients wie Element gibt Teams die direkte Kontrolle darüber, wo ihre Kommunikation gespeichert wird.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Verschlüsselte Nachrichten schützen Unterhaltungen im gesamten Matrix-Netzwerk.

Interoperabilität: Auf Basis eines offenen Standards vernetzt Matrix Server miteinander und bietet Brücken zu anderen Kommunikationstools.

Am besten geeignet für: Organisationen, die eine souveräne, dezentralisierte Kommunikation anstreben und ihre eigene Infrastruktur selbst hosten und kontrollieren möchten.

10. Pumble: Am besten für kostenbewusste Teams

Pumble ist eine Teamkommunikations-App mit einem kostenlosen Plan, der einen unbegrenzten Nachrichtenverlauf umfasst – ideal für Teams, die ihre Kosten im Blick behalten müssen. Unterhaltungen werden in Channels und Threads organisiert, und dank integrierter Sprach- und Videofunktion für Meetings bietet Pumble kleineren Teams eine erschwingliche Möglichkeit, ihre Kommunikation zu zentralisieren.

Wichtigste Funktionen:

Kostenloser Plan: Pumbles kostenloser Plan beinhaltet einen unbegrenzten Nachrichtenverlauf – praktisch für Teams, die grundlegende Messaging-Funktionen ohne Abonnement nutzen möchten.

Channels und Threads: Unterhaltungen werden thematisch in Channels organisiert, während Threads für Nebendiskussionen sorgen, die den Haupt-Channel übersichtlich halten.

Sprache und Video: Integrierte Videokonferenzen und Audioanrufe unterstützen Meetings, inklusive Meeting-Links zum Einladen weiterer Teilnehmender.

Dateien teilen: Teams teilen Dateien, Bilder und Links. Günstige kostenpflichtige Tarife bieten mehr Speicherplatz und Verwaltungsoptionen, wenn der Bedarf wächst.

Am besten geeignet für: Kostenbewusste Teams, die eine unkomplizierte Channel-basierte Kommunikation mit einem leistungsfähigen kostenlosen Plan suchen.

So wählst du die richtige Discord-Alternative

Die beste Discord-Alternative hängt von den Zielen, Workflows und vorhandenen Tools deiner Organisation ab. Wähle daher die Plattform passend zur tatsächlichen Arbeitsweise und vergleiche Funktionen nicht nur isoliert voneinander. Eine datenschutzorientierte Gruppe und ein schnell wachsendes Unternehmen werden zum Beispiel zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Einige Faktoren verdienen jedoch besondere Aufmerksamkeit.

Interne Teamkommunikation

Wenn der Großteil der Kommunikation innerhalb einer Organisation stattfindet, liegt die Priorität darin, alltägliche Gespräche übersichtlich zu halten und leicht auffindbar zu machen – genau das, wofür interne Kommunikationstools entwickelt wurden. Die Struktur einer Plattform – ob Channels, Themen, Orte oder Server – entscheidet darüber, wie schnell alle die richtige Diskussion finden und wie gut vergangene Entscheidungen zugänglich bleiben.

Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

Wenn die Arbeit mehrere Abteilungen umfasst, müssen Entscheidungen zwischen den verschiedenen Gruppen nahtlos ausgetauscht werden können – anstatt in getrennten Bereichen zu verbleiben. Integrationen und Geteilte Channels übernehmen diese Aufgabe, indem sie Updates über verschiedene Bereiche hinweg verknüpfen, sodass ein Marketing-Thread und ein Entwicklungs-Thread voneinander profitieren können – das ist der Kern abteilungsübergreifender Zusammenarbeit.

Community-Management

Mitgliederdiskussionen und Kundensupport stellen andere Anforderungen an eine Plattform als die interne Teamarbeit. Hier sind ausführliche Threads, Moderationstools und gut auffindbare Gespräche wichtiger als Automatisierung, denn das Ziel ist es, Fragen und Antworten so zu organisieren, dass Mitglieder sie später leicht finden können.

Sicherheit und Compliance

In einer regulierten Branche bilden die Regeln für die Speicherung, Verschlüsselung und Prüfung von Daten die Grundlage für die Wahl der richtigen Tools. Verschlüsselung, Audit-Logs, rollenbasierte Zugriffskontrolle und anerkannte Zertifizierungen rücken dabei in den Vordergrund, denn ein Tool, das deine Compliance-Anforderungen nicht erfüllt, kommt von vornherein nicht infrage, egal wie gut es beim Messaging abschneidet.

Remote- und hybride Teams

Über verschiedene Zeitzonen hinweg sind asynchrone Kommunikation und eine zuverlässige Suche das Wichtigste, damit alle Personen in ihrem eigenen Tempo auf dem Laufenden bleiben können. Ein Workspace, der Unterhaltungen mit Dateien und Apps verknüpft, eignet sich für geografisch verteilte Teams meist besser als dauerhaft aktive Sprachkommunikation, die voraussetzt, dass alle gleichzeitig online sind.

Wachsende Organisationen

Wachstum verändert, was eine Plattform leisten muss, wenn Mitarbeitendenzahl und Nachrichtenvolumen steigen. Berechtigungen, administrative Steuerungsmöglichkeiten und Preismodelle verhalten sich bei 30 Personen ganz anders als bei 3.000. Achte daher auf ein Tool, das mit deiner Expansion strukturierter und zentral verwaltbar wird.

Die richtige Discord-Alternative für dein Team finden

Die richtige Discord-Alternative hängt vom Kommunikationsstil deines Teams, den Governance-Anforderungen und dem erwarteten Wachstum der Organisation ab. Manche Gruppen legen Wert auf Datenschutz und Dezentralisierung, andere bevorzugen Open Source-Kontrolle, und viele brauchen einfach einen zentralen Ort, um ihre tägliche Arbeit zu koordinieren.

Teams, die diese letzte Option suchen, werden bei Slack fündig – mit sicherer Kommunikation, Automatisierung, KI und Tausenden von Integrationen in einem einzigen Betriebssystem für die Arbeit. Das Ergebnis ist ein einziger Workspace, in dem Unterhaltungen, Apps und Entscheidungen im gesamten Unternehmen leicht auffindbar bleiben.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt Produkte von Slack vor, die sich in unserem Besitz befinden. Wir haben ein finanzielles Interesse an deren Erfolg, alle Empfehlungen basieren jedoch auf unserer aufrichtigen Überzeugung von ihrem Wert.

Möchtest du wissen, wie Slack im Vergleich zu anderen cloudbasierten Kollaborations- und Kommunikationstools abschneidet? Wirf einen Blick auf unsere weiteren Vergleichsseiten:

Häufige Fragen zu Discord-Alternativen