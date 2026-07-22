10 Google-Chat-Alternativen für Teams und Unternehmen

Das Wichtigste auf einen Blick Google Chat bietet einfaches direktes Messaging und Kollaborationstools, aber für Organisationen, die ein robusteres System benötigen, liefern effektive Alternativen bessere Strukturierung, mehr funktionsübergreifende Transparenz und eine verbesserte Zusammenarbeit für geografisch verteilte Teams.

Alternativen bieten unterschiedliche Kollaborationsoptionen, Integrationen, Sicherheitsfunktionen und Skalierbarkeit. Die beste Chat-App für dein Unternehmen passt zu deinem Arbeitsstil und deinen Zielen.

Viele Google-Chat-Alternativen bieten mehr als nur einen Ort zum Austauschen sicherer Direktnachrichten und zum gemeinsamen Ausarbeiten von Projektideen. Manche verfügen über KI-automatisierte Workflows zur Beschleunigung von Routineaufgaben, nahtloses Dokumententeilen aus Drittanbieter-Apps und Videokonferenzen, damit du mit deinen Teammitgliedern in Verbindung bleibst.

Google Chat ist ein beliebtes Kommunikationstool zum Versenden von Direktnachrichten, zum Führen von Gruppenchats und zur Zusammenarbeit in speziellen Spaces (Chaträumen). Da es direkt in Google Workspace integriert ist, greifen Teams, die auf Google Drive, Gmail und Google Meet setzen, häufig auf Google Chat für die organisationsinterne Kommunikation zurück.

Für wachsende Organisationen kann es jedoch schnell zu Einschränkungen kommen – besonders für Mitglieder, die keine Google-Benutzer:innen sind oder erweiterte KI-Funktionen und eine nahtlose Anbindung an andere Apps benötigen. Wenn die Workflows deines Teams komplexer werden, zusätzliche funktionsübergreifende Funktionen erfordern und strengere Admin-Kontrollen benötigt werden, solltest du eine dieser Google-Chat-Alternativen für Unternehmen in Betracht ziehen.

Hier ist eine kurze Vergleichstabelle, bevor wir tiefer in die Alternativen eintauchen:

Tool Ideal für Integrationen Sicherheit/Admin-Kontrollen Sprache/Video KI-Funktionen Google Chat Google Workspace-Benutzer:innen 6+ nativ und Tausende weitere über Zapier und Integrately Admins steuern Zugriff, Datenschutz und Content-Moderation; Nutzung von Audit-Logs und Datensicherheit Audio- und Video-Chats für Einzelgespräche oder Gruppen verfügbar; Google Meet-Integration nutzen Integration mit Gemini; KI liefert Gesprächszusammenfassungen, Suche und Inhaltsentwürfe Slack Zentrale Kommunikation und Workflows 2.600+ Erweiterte Admin-Steuerung; Audit-Logs; Compliance-Zertifizierungen Echtzeit-Audio- oder Video-Chat-Optionen über Huddles; asynchrone Nachrichten als Clips aufzeichnen KI-Zusammenfassungen von Channel-Diskussionen; Slackbot zur Unterstützung von Workflows; Agentforce für Unternehmen Zulip Thread-basierte Kommunikation und geografisch verteilte Teams 100+ Sicherheit und Admin-Steuerung auf Enterprise-Ebene; detailliertes Berechtigungssystem Keine nativen Sprach-/Videooptionen; für diese Funktionen werden Drittanbieter-Integrationen benötigt KI-Bots automatisieren Aufgaben und fassen Unterhaltungen zusammen Microsoft Teams Microsoft-basierte Organisationen und einheitliche Zusammenarbeit 2.100+ Zugänglich über Microsoft Teams Admin Center und Microsoft Entra ID für Datenverlustschutz, Gastzugang usw. Mehrere Sprach- und Videooptionen, darunter Präsentationsmodus, Videonachrichten und KI-Hintergründe Microsoft Copilot bietet Meeting-Übersichten, Transkription, dynamisches Video-Framing und mehr Mattermost Strikte Sicherheit und Self-Hosting 700+ Enterprise-Lösung, konzipiert für stark regulierte, sichere Umgebungen mit erweiterten Compliance-Tools Mattermost-Anrufe für Sprache und Bildschirmfreigabe; Drittanbieter-Integrationen verfügbar KI automatisiert Workflows, verbessert die Zusammenarbeit und gewährleistet strenge Sicherheit Discord Kommunikation und Austausch mit Community-Fokus 8.000+ Rollenbasierte Berechtigungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Aktivitätswarnungen und mehr Hochwertige Voice-Chats und hochauflösende Videoanrufe; Bildschirmfreigabe Lässt sich in Tools wie ChatGPT und Claude integrieren, um die Moderation zu automatisieren und als Gesprächsassistenz zu dienen Rocket.Chat Secure CommsOS Hohe Sicherheit und Open-Source-Flexibilität 5.000+ Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Zero-Trust-Kommunikation für streng vertrauliche und geschäftskritische Informationen Sicheres Telefonieren per Sprache und Video sowie Bildschirmfreigabe Ermöglicht selbst gehostete große Sprachmodelle (LLMs) Pumble Team-Kommunikation zum kleinen Preis 12+ nativ und 3.000+ mit Zapier Admins können Nachrichten einschränken und Rollen fein abstimmen; nutzt Verschlüsselung, Einmaliges Anmelden und Compliance-Zertifizierungen Verschiedene Optionen für Sprach- und Videoanrufe sowie Bildschirmfreigabe – für Einzelgespräche und Gruppen Ein KI-Assistent beantwortet Fragen und erstellt Entwürfe Wire Sichere Unternehmenskommunikation Verbindung über APIs und Webhooks Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, erweiterte Admin-Steuerungsmöglichkeiten Verschlüsselte Sprach- und Videooptionen für Einzelgespräche und Gruppenunterhaltungen Mehrere KI-Funktionen, darunter generative Tools, maschinelles Lernen und dialogbasierte KI-Agenten Flock Teamübergreifende Kommunikation 50+ nativ und 1.500+ über Zapier Steuerungsmöglichkeiten für die Unternehmenssicherheit über das Flock-Admin-Panel zur Verwaltung von Regeln und Daten Optionen für Audio, Video und Bildschirmfreigabe Nutzt KI-Integrationen wie Relevance AI, um Workflows zu optimieren und Aufgaben zu automatisieren Twist Asynchrone Team-Kommunikation Einige native Integrationen sowie 8.000+ über Zapier, Integrately und n8n Admins steuern Berechtigungen für Rollen, Inhalte und Integrationen; Sicherheitskontrollen schützen die Privatsphäre Keine nativen Sprach- oder Videofunktionen, um das asynchrone Format zu wahren; Sprach-/Videofunktionen lassen sich über Drittanbieter-Integrationen hinzufügen Externe KI-Assistenten über Drittanbieter-Integrationen verknüpfen

Warum Menschen nach Google Chat-Alternativen suchen

Google Chat überzeugt beim grundlegenden Hosting und der Verwaltung von Nachrichten. Dennoch suchen Teams häufig nach Google Chat-Alternativen, wenn sie ihre Kommunikationsplattform skalieren möchten, um das Unternehmenswachstum zu unterstützen, wenn sie strengere Governance-Funktionen benötigen oder mehr Integrationsoptionen für zunehmend komplexe Workflows wünschen. Typische Probleme, mit denen Benutzer:innen konfrontiert sind, umfassen:

Fragmentiertes Wissen über verschiedene Google Workspace-Tools hinweg: Eine klare, übersichtliche Organisation ist das Fundament jedes Unternehmens. Wenn Teams wachsen, müssen Daten über eine zentrale Business-Kommunikationsplattform zugänglich und durchsuchbar sein – und nicht über verschiedene Apps verstreut.

Eingeschränkte bereichsübergreifende Transparenz: Wenn dein Unternehmen neue Abteilungen und Projekte aufbaut, wird der offene Informationsaustausch zwischen Teams entscheidend, um Unternehmensziele zu erreichen .

Skalierungsherausforderungen für große oder geografisch verteilte Teams: Unternehmenswachstum kann bedeuten, externe Stakeholder:innen, Auftragnehmer:innen oder Partner:innen einzubinden. Deine Team-Software für die Zusammenarbeit sollte diese Remote-, Büro- und Hybrid-Kommunikation aus verschiedenen Quellen problemlos unterstützen.

Integrationslücken mit Nicht-Google-Tools: Viele der Google Workspace-Automatisierungen unterliegen Zeitlimits (teils nur sechs Minuten), die lange laufende automatisierte Aufgaben einschränken. Außerdem funktionieren einige Google-Tools nur auf dem Desktop, was Benutzer:innen benachteiligt, die hauptsächlich mobil arbeiten.

Einschränkungen bei Governance, Compliance und Administration: Die Überwachung von Google Chat erfolgt über die Google Workspace Admin Console und bietet so einen gewissen Schutz – allerdings fehlt die Transparenz bei externen Chats, die von Personen außerhalb des Unternehmens initiiert wurden, und die Audit-Möglichkeiten sind eingeschränkt, wenn der Chatverlauf deaktiviert ist.

Ziehe eine Alternative zu Google Chat in Betracht, um die Unternehmenskommunikation zwischen internen und externen Teams zu erweitern, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Produktivität durch Automatisierungen von Drittanbietern und KI-Assistenten zu steigern.

Worauf du bei einer Google Chat-Alternative achten solltest

Wenn du neue Business-Messaging-Plattformen erkundest, solltest du dich auf Funktionen konzentrieren, die die Struktur deiner Kommunikation verbessern – etwa verschachtelte Antworten sowie Kommunikation, die sich mit Tags versehen, durchsuchen und teilen lässt. Das richtige Tool sollte außerdem die abteilungs- und projektübergreifende Zusammenarbeit fördern. Wenn dein Unternehmen wächst, wähle eine Kollaborationssoftware mit skalierbaren Funktionen, die mit dir mitwächst – einschließlich Integrationen von Drittanbietern, KI-gestützter Automatisierung sowie erweiterter Compliance- und Governance-Einstellungen.

Verschiedene Team-Messaging-Apps eignen sich für unterschiedliche Anforderungen am Arbeitsplatz, doch die meisten Unternehmen profitieren von:

Channels und strukturierter Kommunikation: Wähle eine Plattform, die die Möglichkeit bietet, deine Chats in spezifische Channels oder Threads nach Abteilung, Thema, Projekt oder anderen Kriterien zu organisieren. So lassen sich Informationen leicht finden und Diskussionen bleiben fokussiert.

Suche und Wissensmanagement: Moderne interne Kommunikationsplattformen bieten Keyword-Suchfelder und KI-Assistenten, um Informationen aus Chats oder Meetings auf Basis deiner Anfragen zu finden. Sie können Inhalte aus der Wissensdatenbank deines Unternehmens abrufen und so die Zeit reduzieren, die mit der Suche nach PDFs oder Tabellen verschwendet wird.

Integrationen: Wie weit du die Leistungsfähigkeit deiner Chat-Plattform ausbauen kannst, hängt von der Anzahl und Art der verfügbaren Integrationen ab. Prüfe bei den Google Chat-Alternativen, ob Integrationen für die Software-Lösungen und Apps vorhanden sind, die du am häufigsten nutzt. Lässt sich beispielsweise dein Customer-Relationship-Management -System (CRM) mit der gewählten Chat-Plattform vernetzen, damit du beim Zugriff auf Kundendaten nicht ständig zwischen Fenstern wechseln musst?

Workflow-Automatisierung und KI-gestützte Produktivität: In vielen Gesprächen geht es um Prozesse oder nächste Schritte. Chat-Plattformen mit integrierten Produktivitätsfunktionen wie Workflow-Automatisierungen nutzen KI-Assistenten, um Projektdiskussionen von der Idee zur Umsetzung zu führen.

Sicherheits- und Adminkontrollen: Wenn deine Organisation sensible Informationen verarbeitet – wie Patientenakten, Finanzdaten oder unternehmenseigene Informationen – sorgt eine Chat-Plattform mit anpassbaren Compliance- und Sicherheitsfunktionen für ein beruhigendes Gefühl bei allen Beteiligten.

Optionen für externe Zusammenarbeit: Partner:innen, Stakeholder:innen und Auftragnehmer:innen sollten dasselbe Niveau an reibungsloser Kommunikation erfahren wie deine Mitarbeitenden. Wähle eine Plattform, die Gäste oder Channels speziell für externe Kommunikation unterstützt.

Skalierbarkeit: Mit dem Wachstum deines Unternehmens wächst auch dein Tech-Stack. Überlege, wie sich die neue Software an eine wachsende Belegschaft, Integrationsbedarf, Zusammenarbeit, die Automatisierung von Routineaufgaben und die Steigerung der Zeiteffizienz anpasst.

Preisgestaltung und Gesamtbetriebskosten: Erweiterte Funktionen sind gut, aber dein Budget spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Ein Upgrade von Google Chat kann zwar bedeuten, von einer kostenlosen Lösung auf eine Plattform mit monatlichen oder jährlichen Gebühren umzusteigen – dennoch gibt es Optionen, die zum Budget eines wachsenden Unternehmens passen.

Die 10 besten Google Chat-Alternativen im Jahr 2026

Kommunikationstools am Arbeitsplatz bringen Personen zusammen, um Diskussionen zu führen und in einem zentralen Bereich zusammenzuarbeiten. Ein Blick auf verschiedene Team-Kollaborationstools hilft dir dabei, herauszufinden, welche Funktionen, Strukturen und Benutzerfreundlichkeit für deine Organisation am sinnvollsten sind. Diese Liste mit Google Chat-Alternativen wurde auf Basis von G2 zusammengestellt – alle aufgeführten Tools haben eine Mindestbewertung von 4 von 5 Sternen.

1. Slack: Die beste Wahl für Zusammenarbeit und Produktivität am Arbeitsplatz

Slack funktioniert als effektiver kollaborativer Workspace mit in Channels organisierten Chats, Video- und Audio-Meeting-Optionen, Canvases für die Team-Zusammenarbeit und KI-Assistent:innen, die Diskussionsthemen in Aufgaben umwandeln. Dank Integrationen synchronisiert sich Slack mit den Tools und der Software, die du am häufigsten nutzt – so bleiben alle deine Aufgaben in einem zentralen Workspace gebündelt, was das Wechseln zwischen Fenstern reduziert und die Produktivität steigert.

Wichtigste Funktionen:

Channels: Unterhaltungen werden nach Team, Thema oder Projekt organisiert, um den Fokus zu verbessern und funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Slack AI-Tools fassen Informationen in Slack-Channels zusammen, damit du schnell auf dem neuesten Stand bist, und stellen Chat-Details in der Suche bereit, damit du Informationen rasch findest.

Integrationen: Erweitere den Funktionsumfang, indem du externe Tools wie CRM-Systeme, Kundensupport-Plattformen und freigegebene Dokumente in Channel-Diskussionen einbettest. Über 2.600 Slack-Integrationen ermöglichen es dir, dein Nutzungserlebnis individuell anzupassen.

Workflow-Automatisierung und KI: Beschleunige Genehmigungen, Statusupdates, Aufgabenverwaltung und Routineprozesse mit Automatisierungen und KI-Assistenten, die direkt in deinen Chats verfügbar sind.

Externe Kommunikation: Nutze Slack Connect , um Partner:innen, Lieferant:innen, Kund:innen und weitere Personen in einen bestimmten Channel einzuladen, ihren Zugang zu verwalten und sie nach Ende der Zusammenarbeit wieder zu entfernen.

Skalierbarkeit für Unternehmen: Wenn dein Team wächst, wächst Slacks Architektur mit. Sie unterstützt bis zu 500.000 Benutzer:innen, globales Messaging in Echtzeit und komplexe Organisationsstrukturen im Enterprise Grid -Plan.

Am besten geeignet für: Geografisch verteilte Teams, die in ihren Chats viel Struktur und Organisation benötigen

2. Zulip: Am besten für Thread-basierte Kommunikation

Zulip bietet strukturierte Channel-Chats und Direktnachrichten für geografisch verteilte Teams, die asynchron oder in Echtzeit zusammenarbeiten. KI fasst ungelesene Threads in deinem E-Mail-Posteingang zusammen, damit du schnell auf dem neuesten Stand bist.

Wichtigste Funktionen:

Wissensmanagement: Chats, die in Channels nach Themen (statt nach Datum oder Abteilung) organisiert sind, machen es einfacher, die gesuchten Informationen zu finden.

Team-Organisation: Schnell wachsende kleine und mittelständische Unternehmen bleiben so organisiert und gut vernetzt.

Open-Source-Software: Zulip ist als Cloud-Lösung oder als selbst gehostete Chat-Lösung verfügbar.

Intuitive Benutzeroberfläche: Nutzungsbewertungen auf G2 loben, wie Zulip die Kommunikation optimiert, Informationen leicht auffindbar macht und dank fokussierter Diskussionen für weniger Ablenkung sorgt.

Am besten geeignet für: Teams mit hohem Chat-Aufkommen, die Gespräche nach Thema organisieren, benutzerdefinierte Benachrichtigungen und App-Integrationen benötigen

3. Microsoft Teams: Am besten geeignet für Microsoft-zentrierte Unternehmen

Microsoft Teams ist eine Kollaborationsplattform, die die Kommunikation zwischen Teammitgliedern vereinfacht. Neben einer Chat-Funktion bietet sie Zugang zu Videokonferenzen, App-Integrationen und Dateispeicherung in der Microsoft 365-Software.

Wichtigste Funktionen:

Chat und Messaging: Richte Einzel- oder Gruppenunterhaltungen in Echtzeit ein.

Dateifreigabe: Microsofts OneDrive und SharePoint ermöglichen die sichere Freigabe, Speicherung und gemeinsame Bearbeitung von Dateien unter Teammitgliedern.

App-Integrationen: Neben Microsoft-Produkten bietet Microsoft Teams Integrationen mit Drittanbieter-Apps, um die Arbeitseffizienz zu steigern.

Sicherheit: Unterhaltungen und Informationen bleiben dank Datenverschlüsselung für Anrufe, Chats und Dateien geschützt.

Am besten geeignet für: Teams, deren Arbeit und Kommunikation im Microsoft Workspace stattfindet

4. Mattermost: Am besten geeignet für Sicherheit und Self-Hosting

Mattermost fungiert als zentrale Plattform für Zusammenarbeit in komplexen Umgebungen – etwa DevOps –, in denen Softwareentwickler:innen und IT-Fachleute kommunizieren und hohe Sicherheitsanforderungen haben. Mattermost-Benutzer:innen auf G2 heben die übersichtliche Benutzeroberfläche und die Möglichkeit hervor, verschiedene Kommunikationsformen – darunter Text, Fotos und Dateien – auf Desktop, Mobilgerät oder im Web zu teilen.

Wichtigste Funktionen:

Channel-basiertes Messaging: Behalte den Überblick über Unterhaltungen – geordnet nach Team, Thema oder Abteilung.

KI-Funktionen: KI-Assistenten erstellen Zusammenfassungen langer Chat-Threads und extrahieren umsetzbare Aufgaben aus Unterhaltungen.

Open-Source-Plattform: Mehr als 800.000 Mattermost-Workspaces unterstützen sichere Zusammenarbeit für Entwickler:innen, Geheimdienste, Verteidigung und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

Aufgaben- und Projektmanagement: Unterhaltungen werden durch Workflow-Automatisierungen und Dateifreigabe in konkrete Maßnahmen umgewandelt.

Am besten geeignet für: Technische und operative Organisationen, die höchste Sicherheitsanforderungen an ihre Zusammenarbeit, Kommunikation und Workflows stellen

5. Discord: Die beste Wahl für Community-gesteuerte Kommunikation

Discord bietet eine entspannte, verspielte Atmosphäre für Gruppenchats und das Teilen von Medien sowie Sprach-, Video- und Textkommunikation. G2-Rezensent:innen schätzen die Channels und Server, um Text- und Sprachchats nach Thema zu organisieren.

Wichtigste Funktionen:

Nahtlose Nutzung auf allen Geräten: Chatte über Windows, Mac, iOS, Android, iPad, Linux und Webbrowser.

Echtzeit-Sharing: Teile Bilder, Videos und Mediendateien, um Unterhaltungen zu bereichern.

Kein Lag: Optimale Sprachqualität ohne Latenzprobleme – das bringt Benutzer:innen immer wieder zurück.

Server und Kanäle: Erstelle spezielle virtuelle Meeting-Räume, die nach Team oder Projekt organisiert sind.

Am besten geeignet für: Organisationen, die Chat-Bereiche sowohl für den internen privaten Einsatz als auch für die Vernetzung einer Community benötigen, z. B. für kollaborative Partner und Produkttestende

6. Rocket.Chat: Am besten für Open Source-Flexibilität

Rocket.Chat bietet Open-Source-Messaging sowie Sprach- und Videokommunikation für kritische Infrastrukturen und sicherheitssensible Umgebungen, etwa für Regierungsorganisationen mit höchsten Anforderungen an Sicherheit und Compliance.

Wichtigste Funktionen:

Betriebskontinuität: Diese Kommunikationsplattform ist darauf ausgelegt, in streng vertraulichen Netzwerken zu funktionieren und auch in kritischen Szenarien einsatzbereit zu bleiben.

Anpassungsfähige Architektur: Benutzer:innen behalten die Kontrolle über ihre Daten, richten individuelle Workflows ein und entscheiden, wie Daten gespeichert werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Verbessert zeitkritische Kommunikation: Teammitglieder und Partner:innen können in Echtzeit schnell kommunizieren, Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen.

Organisationsübergreifende Zusammenarbeit: Chatte sicher sowohl mit internen Teammitgliedern als auch mit externen Partneragenturen.

Am besten geeignet für: Teams mit unternehmenskritischen Aufgaben, die über Messaging, Videokonferenzen sowie Drittanbieter- oder individuelle Apps vernetzt bleiben müssen

7. Pumble: Am besten für budgetbewusste Teams

Pumble ist eine All-in-one-Team-Kommunikations-App, die für reibungsloses Messaging, Videokonferenzen und das Teilen von Dateien zwischen Teammitgliedern entwickelt wurde. Diese kostenlose App spricht Start-ups und Unternehmen mit kleinem Budget an, die eine zentrale Kommunikationslösung benötigen.

Wichtigste Funktionen:

Gespeicherter Nachrichtenverlauf: Suche ganz einfach nach Informationen aus früheren Unterhaltungen, z. B. nach geteilten Dateien.

Channel-Organisation: Führe Gruppen-Chats nach Projekten oder Abteilungen durch – oder sende private Direktnachrichten an Channel-Mitglieder.

Gerätekompatibilität: Bleib überall und jederzeit auf dem neuesten Stand bei Arbeitsunterhaltungen – über Web, Desktop oder mobile Geräte mit Pumble.

Audioanrufe und Video-Chats: Vernetze dich visuell mit deinem Team für die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Am besten geeignet für: Unternehmen, die E-Mail-Antwortketten und Gruppen-SMS als nicht mehr effektiv empfinden und eine strukturiertere Kommunikation wünschen

8. Wire: Am besten für sicheres Enterprise-Messaging

Wire ist eine Kommunikationsplattform mit sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Gruppen-Chats, Audio-Anrufe, Videokonferenzen, Dateifreigabe und Messaging. Geteilte Daten bleiben privat, geschützt und konform – ideal für Teams in der Medizin- oder Finanzbranche, die vertrauliche Informationen austauschen.

Hauptfunktionen:

Datenschutzkontrollen für Unternehmen: Verwalte und automatisiere SAML-basiertes Einmaliges Anmelden (SSO) und SCIM-Unterstützung.

Erhöhte Sicherheit: Aktiviere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, souveräne Bereitstellung, lokale Schlüsselspeicherung und Zero-Trust-Sicherheit, um Compliance-Vorschriften zu erfüllen.

Open Source-Kommunikation: Behalte mehr Kontrolle über Infrastruktur, Datenverwaltung und Bereitstellung als mit geschlossenen Software-as-a-Service-(SaaS-)Tools.

Übersichtliche Benutzeroberfläche: G2-Reviewer:innen schätzen das klare, intuitive Layout und Design.

Am besten geeignet für: Teams, die regelmäßig private, sensible oder vertrauliche Informationen besprechen

9. Flock: Am besten geeignet für kleine Unternehmen, die eine einfache Team-Kommunikation suchen

Flock ist eine Kollaborations- und Kommunikationsplattform, die darauf ausgerichtet ist, die Produktivität bereichsübergreifender Teams zu steigern. Die Erinnerungen, To-dos, Umfragen und geteilten Notizen der App halten kleine Unternehmen vernetzt und organisiert.

Hauptfunktionen:

Channel-Kommunikation: Entscheidungsfindung und Problemlösung finden in diesen themenbezogenen Chat-Bereichen statt.

Video- und Sprachanrufe: Baue sinnvolle Verbindungen auf und treibe die Arbeit mit Echtzeit-Kommunikation voran.

Dateifreigabe: Integrationen mit Google Drive, JIRA und weiteren Tools reduzieren das Wechseln zwischen Bildschirmen und Anwendungen.

Praktische Chat-Funktionen: Die Vorschau der letzten Nachricht, Highlights aus aktuellen Unterhaltungen und Tastenkombinationen stellen sicher, dass du keine wichtige Diskussion verpasst.

Am besten geeignet für: Wachsende Teams, die Kommunikationslücken und Abteilungssilos in ihrer Organisation schließen möchten, indem sie die interne Kommunikation zentralisieren

10. Twist: Am besten geeignet für asynchrone Kommunikation

Twist ist eine Team-App für asynchrone Kommunikation, die sich in deinen Zeitplan einfügt, wann immer du bereit bist zu schreiben. Die Plattform bietet einen Raum für durchdachte Diskussionen, bei denen Benutzer:innen jederzeit ein- und aussteigen, Informationen lesen und sich nie ausgeschlossen fühlen.

Hauptfunktionen:

Weniger Ablenkungen: Der Fokus auf Asynchronität verleiht diesem Tool eine ruhige und strukturierte Atmosphäre – bereit für den Einsatz, wann immer du es bist.

Threadbasierte Diskussionen: Bleib mit strukturierten Chats organisiert und immer auf dem neuesten Stand.

Einsatz von Channels: Behalte den Überblick über Gespräche aus verschiedenen Teams, Abteilungen oder Projekten.

Übersichtliche Oberfläche: G2-Reviewer:innen schätzen nach eigener Aussage das klare, strukturierte Design der Plattform.

Am besten geeignet für: Teams, die ununterbrochene Phasen konzentrierter Arbeit benötigen und die Möglichkeit schätzen, Arbeitsdiskussionen dann zu führen, wenn es am besten in ihren Tag passt

So wählst du eine Alternative zu Google Chat

Wenn du Alternativen zu Google Chat recherchierst, behalte die Ziele und Workflows deiner Organisation im Blick. Was für andere Unternehmen funktioniert, muss nicht die beste Wahl für dich sein. Überlege, wie dein Team interne Kommunikationstools nutzt und ob du auch Anbindungsmöglichkeiten für externe Stakeholder:innen sowie Sicherheits- und Skalierbarkeitsanforderungen berücksichtigen musst.

Interne Kommunikationsanforderungen

Kommunikationsprozesse und -stile variieren je Team. Manche Chat-Apps bieten erweiterte Async-Funktionen, während andere bei der Echtzeit-Kommunikation glänzen. Wenn deine Chat-App auch als abteilungsübergreifende Kollaborationsplattform dient, wähle ein Programm, das Dateifreigabe, Gruppenchats, KI-gestützte Kollaborationstools und weitere Möglichkeiten zum Ideenaustausch sowie zur Auslösung von Workflows zwischen verschiedenen Abteilungen bietet.

Sicherheits- und Compliance-Anforderungen

Alle Unternehmen benötigen Datenschutz, doch um compliant zu bleiben, brauchen manche robuste Sicherheitsfunktionen wie End-to-End-Verschlüsselung, um Hacker:innen daran zu hindern, geteilte Daten zu lesen, sowie Open-Source-Code, der Audits auf Plattform-Schwachstellen ermöglicht.

Komplexität des Integrations-Ökosystems

Die meisten Chat-Apps bieten eine Reihe grundlegender Funktionen: Channels zur Organisation von Diskussionen, Direktnachrichten für private Gespräche und das Markieren wichtiger Personen. Wenn du mehr Optionen benötigst – etwa die Dateifreigabe über Google Drive oder Projektmanagement über Slack –, steigern Integrationen die Komplexität und Individualisierbarkeit deiner Chat-App.

Remote- und hybride Teamstrukturen

Ob du im Büro, von zu Hause oder unterwegs arbeitest – Chat-Apps halten dich vernetzt. Die beste Wahl für geografisch verteilte Teams bietet vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten, sowohl in Echtzeit als auch asynchron. Achte auf Benachrichtigungen mit flexiblen Einstellungen (damit du keinen Ping verpasst oder ihn in Phasen konzentrierten Arbeitens stummschalten kannst), Zeitzonenstempel, um die Zeitpläne aller Teammitglieder im Blick zu behalten, sowie hochwertige Video- und Audioverbindungen für reibungslose Interaktionen.

Unternehmensgröße und organisatorischer Reifegrad

Wenn du nach einer Alternative zu Google Chat suchst, bist du wahrscheinlich auf der Suche nach neuen Funktionen, zusätzlichen Integrationen oder der Möglichkeit, deine Kommunikationsplattform zu skalieren. Manche Enterprise-Kommunikationstools werden pro Lizenz abgerechnet, andere nach einer monatlichen oder jährlichen Flatrate. Wenn dein Unternehmen wächst, stelle sicher, dass die gewählte App deinen Anforderungen und deinem Budget entspricht.

Die richtige Google-Chat-Alternative für dein Team finden

Google Chat eignet sich gut für einfaches Team-Messaging, stößt jedoch beim Wachstum organisatorischer Anforderungen schnell an Grenzen. Die richtige Messaging-App für dein Unternehmen sollte hilfreich, produktiv und einfach zu bedienen sein.

Slack ist ein skalierbarer, vielseitiger Workspace für moderne Teams und bietet Workflow-Automatisierung, einheitliche Team-Kommunikation und sicheres Wissensmanagement, mit Optionen für die externe Kommunikation über Slack Connect. Und wenn du zusätzliche Unterstützung benötigst, hilft Slack AI dabei, Antworten auf Fragen und nächste Schritte zu finden, damit deine Arbeit vorangeht.

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt Produkte von Slack vor, die zu unserem Unternehmen gehören. Wir haben ein finanzielles Interesse an deren Erfolg, alle Empfehlungen basieren jedoch auf unserer aufrichtigen Überzeugung von ihrem Mehrwert.

Möchtest du wissen, wie Slack im Vergleich zu anderen cloudbasierten Kollaborations- und Kommunikationstools abschneidet? Wirf einen Blick auf unsere weiteren Vergleichsseiten:

Häufig gestellte Fragen zu Google-Chat-Alternativen