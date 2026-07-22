팀과 기업이 Google Chat을 대체할 수 있는 10가지 솔루션

핵심 요점 Google Chat은 간단한 다이렉트 메시징과 협업 도구를 제공하지만, 더 강력한 시스템이 필요한 조직을 위해 향상된 업구 구성, 더 뛰어난 부서 간 가시성, 분산된 팀에 맞게 강화된 협업 기능을 제공하는 여러 강력한 대안들이 있습니다.

각 대안은 다양한 협업 옵션, 통합, 보안 기능, 확장성을 제공합니다. 비즈니스에 가장 잘 맞는 채팅 앱은 여러분의 업무 방식과 목표에 부합해야 합니다.

Google Chat의 많은 대안들이 안전하게 다이렉트 메시지를 주고받거나 그룹 프로젝트 세부 내용을 논의하는 것 이상의 기능을 제공합니다. AI로 자동화된 워크플로로 반복적인 업무를 더 빠르게 처리하고, 타사 앱에서 문서를 원활하게 공유하며, 팀원들과 언제나 연결될 수 있도록 화상 회의 기능도 갖추고 있죠.

Google Chat은 다이렉트 메시지 전송, 그룹 채팅 진행, 전용 Space(채팅방)에서의 협업이 가능한 인기 있는 커뮤니케이션 도구입니다. Google Workspace에 기본으로 내장되어 있어, Google Drive, Gmail, Google Meet을 활용하는 팀이라면 조직 내 소통을 위해 자연스럽게 Google Chat을 선택하게 되죠.

하지만 성장하는 조직의 경우, Google 사용자가 아닌 멤버나 더 강력한 AI 기능과 다른 업무 앱과의 원활한 연동이 필요한 멤버에게는 금방 한계가 느껴질 수 있습니다. 팀의 워크플로가 점점 복잡해지고, 부서 간 협업 기능이 더 필요해지며, 더욱 강력한 관리자 제어가 요구될 때, 비즈니스를 위해 Google Chat 대안 중 하나를 고려해 보세요.

각 대안을 자세히 살펴보기 전에, 간단한 비교 표를 먼저 확인해 보세요.

도구 추천 대상 통합 보안 및 관리자 제어 음성 및 화상 AI 기능 Google Chat Google Workspace 사용자 기본 제공 6개 이상, Zapier 및 Integrately를 통해 수천 개 추가 연동 관리자가 액세스, 데이터 보호, 콘텐츠 모더레이션을 제어하며, 감사 로그 및 데이터 보안 활용 1:1 또는 그룹으로 음성 및 화상 채팅 이용 가능, Google Meet과의 통합 기능 사용 Gemini와의 통합, AI가 대화 요약, 검색, 콘텐츠 초안 작성을 지원 Slack 커뮤니케이션과 워크플로의 중앙화 2,600개 이상 고급 관리자 제어 기능, 감사 로그, 규정 준수 인증 허들로 실시간 음성 또는 화상 채팅 이용 가능, 클립으로 비동기식 메시지 녹화 채널 토론 AI 요약, 워크플로를 지원하는 Slackbot, 엔터프라이즈용 Agentforce Zulip 스레드 기반 소통 및 분산 팀 100개 이상 엔터프라이즈급 보안 및 관리자 제어, 세분화된 권한 시스템 기본 음성 및 화상 기능 없음, 해당 기능은 타사 통합 앱을 통해 이용 가능 AI 봇으로 작업을 자동화하고 대화를 요약 Microsoft Teams Microsoft 중심 조직 및 통합된 협업 2,100개 이상 데이터 손실 방지, 게스트 액세스 등을 위해 Microsoft Teams 관리 센터 및 Microsoft Entra ID를 통해 액세스 가능 발표자 모드, 비디오 클립, AI 배경을 포함한 다양한 음성 및 영상 옵션 제공 Microsoft Copilot은 회의 한눈에 정리, 내용 전사, 동적 영상 프레이밍 등 다양한 기능 제공 Mattermost 강력한 보안 및 자체 호스팅 700개 이상 고급 규정 준수 도구를 통해 고도로 규제된 보안 환경에 최적화된 엔터프라이즈급 설계 음성 통화 및 화면 공유를 위한 Mattermost Calls를 제공하며, 타사 통합 앱도 이용 가능 AI가 워크플로를 자동화하고, 협업을 개선하며, 철저한 보안을 유지 Discord 커뮤니티 중심의 소통과 공유 8,000개 이상 역할 기반 권한, 2단계 인증, 활동 알림 등 강력한 고품질 음성 채팅과 고화질 화상 통화, 화면 공유 지원 ChatGPT, Claude 등 다양한 도구와 연동해 모더레이션을 자동화하고 대화형 어시스턴트로 활용 가능 Rocket.Chat Secure CommsOS 높은 보안성과 오픈 소스의 유연함 5,000개 이상 기밀성이 높고 업무에 중요한 정보를 위한 종단 간 암호화 및 제로 트러스트 커뮤니케이션 안전한 음성 및 화상 통화, 화면 공유 자체 호스팅 대규모 언어 모델(LLM) 지원 Pumble 합리적인 비용으로 팀 커뮤니케이션 가능 기본 12개 이상, Zapier 연동 시 3,000개 이상 관리자가 메시지 전송을 제한하고 역할을 세밀하게 조정할 수 있으며, 암호화, 싱글 사인 온, 규정 준수 인증을 지원 1:1 및 그룹을 위한 다양한 음성 및 화상 통화, 화면 공유 옵션 제공 AI 어시스턴트가 질문에 답하고 콘텐츠 초안을 작성 Wire 안전한 기업용 커뮤니케이션 API 및 웹훅을 통해 연결 종단 간 암호화, 고급 관리자 제어 1:1 채팅 및 그룹 대화를 위해 암호화된 음성 및 화상 옵션 생성형 도구, 머신 러닝, 대화형 AI 에이전트를 포함한 다양한 AI 기능 Flock 부서 간 팀 커뮤니케이션 기본 통합 50개 이상, Zapier를 통한 1,500개 이상의 통합 가능 Flock 관리자 패널을 통한 엔터프라이즈 보안 제어로 규칙 및 데이터 관리 음성 및 화상, 화면 공유 옵션 Relevance AI와 같은 AI 통합을 활용해 워크플로 간소화 및 작업 자동화 Twist 비동기식 팀 커뮤니케이션 기본 제공 몇 가지 및 Zapier, Integrately, n8n을 통해 8,000개 이상 가능 관리자가 역할 권한, 콘텐츠, 통합 기능을 관리하며, 보안 제어로 개인정보를 보호 비동기 형식을 유지하기 위해 기본 음성 및 화상 기능은 제공하지 않으며, 타사 통합을 통해 음성 및 화상 기능 추가 가능 타사 통합 앱을 통해 외부 AI 어시스턴트를 연결

Google Chat의 대안을 찾는 이유

Google Chat은 기본 메시지 호스팅 및 관리에 뛰어나지만, 비즈니스 성장에 맞춰 커뮤니케이션 플랫폼을 확장해야 하거나, 더 엄격한 거버넌스 기능이 필요하거나, 점점 복잡해지는 워크플로에 맞는 다양한 통합 옵션을 원할 때 팀은 종종 Google Chat 대안을 찾게 됩니다. 사용자들이 자주 겪는 문제는 다음과 같습니다.

Google Workspace 도구 전반에 분산된 지식. 깔끔하고 명확한 조직화는 모든 비즈니스의 기반입니다. 팀이 성장할수록 데이터를 여러 앱에 분산시키지 않고, 하나의 중앙 비즈니스 커뮤니케이션 플랫폼에서 접근하고 검색하는 것이 필요합니다.

제한적인 부서 간 가시성. 귀사에 새로운 부서와 프로젝트가 생겨날 때, 팀 간 정보를 공개적으로 공유하는 것이 회사 목표 달성 에 매우 중요합니다.

규모가 크거나 분산된 팀의 확장 과제. 비즈니스 성장에는 외부 이해관계자, 계약업체, 파트너를 참여시키는 과정이 포함될 수 있습니다. 팀 협업 소프트웨어는 원격, 사무실, 하이브리드 등 다양한 출처에서의 대화를 쉽게 활용할 수 있어야 합니다.

Google 외 도구와의 통합 격차. Google Workspace 자동화 중 상당수는 시간 제한이 있어(일부는 6분에 불과), 장시간 실행되는 자동화 작업에 제약이 생깁니다. 또한 일부 Google 도구는 데스크톱 전용으로만 작동해 모바일 중심 사용자에게는 불편할 수 있죠.

거버넌스, 규정 준수, 관리자 기능의 한계. Google Chat 모니터링은 Google Workspace 관리자 콘솔을 통해 보호 기능을 제공하지만, 외부 사용자가 시작한 외부 채팅에 대한 가시성이 부족하고 채팅 기록이 꺼진 상태에서는 감사 기능이 제한적입니다.

Google Chat의 대안을 고려해 내외부 팀 간 직장 커뮤니케이션을 확장하고, 협업 옵션을 늘리며, 타사 자동화와 AI로 강화된 업무 지원을 통해 생산성을 높여 보세요.

Google Chat 대안을 선택할 때 확인해야 할 것들

새로운 비즈니스 메시징 플랫폼 옵션을 살펴볼 때는 커뮤니케이션 구성 방식을 개선하는 기능에 집중해 보세요. 중첩 댓글, 태그 지정·검색·공유가 가능한 커뮤니케이션 기능 등이 여기에 해당합니다. 올바른 도구는 부서와 프로젝트 간 협업도 지원해야 합니다. 조직이 성장 중이라면 타사 통합 앱, AI 기반 자동화, 고급 규정 준수 및 거버넌스 설정 등 함께 확장 가능한 기능을 갖춘 직장 협업 소프트웨어를 선택해 보세요.

팀 메시징 앱은 업무 환경에 따라 적합한 제품이 다르지만, 대부분의 조직은 다음과 같은 기능을 통해 이점을 얻을 수 있습니다.

채널 및 구조화된 커뮤니케이션. 부서, 주제, 프로젝트 등 필요에 따라 대화를 특정 채널 이나 스레드로 구성할 수 있는 플랫폼을 선택해 보세요. 이렇게 하면 정보를 쉽게 찾고 논의에 집중할 수 있습니다.

검색 및 지식 관리. 고급 내부 커뮤니케이션 플랫폼은 키워드 검색창과 AI 어시스턴트를 제공해 사용자의 요청에 따라 채팅이나 회의에서 정보를 찾아줍니다. 회사 지식 베이스에서 관련 내용을 바로 불러와 PDF나 스프레드시트를 찾아 헤매는 시간을 줄여주죠.

통합. 채팅 플랫폼의 기능을 확장하려면 제공되는 통합 앱의 수와 종류가 중요합니다. Google Chat의 대안 옵션을 살펴볼 때 가장 자주 사용하는 소프트웨어 및 앱과의 통합 여부를 확인해 보세요. 예를 들어, 사용 중인 고객 관계 관리 (CRM) 시스템이 귀사가 선택한 채팅 플랫폼과 통합되면 고객 데이터가 필요할 때 화면 전환 없이 바로 확인할 수 있습니다.

워크플로 자동화 기능과 AI 기반 생산성. 많은 논의에는 프로세스나 다음 단계에 관한 세부 사항이 포함돼 있습니다. 워크플로 자동화와 같은 생산성 향상 기능이 내장된 채팅 플랫폼은 AI 어시스턴트를 활용해 프로젝트 논의를 아이디어에서 실제 결과물로 전환할 수 있죠.

보안 및 관리자 제어. 조직에서 환자 파일, 재무 데이터, 독점 정보 등 민감한 정보를 다루는 경우, 맞춤형 규정 준수 및 보안 기능을 제공하는 채팅 플랫폼을 사용하면 모든 구성원이 안심하고 업무를 진행할 수 있습니다.

외부와의 협업 옵션. 파트너, 이해관계자, 계약업체도 직원과 동일한 수준의 원활한 소통을 누릴 수 있어야 합니다. 게스트 사용자를 수용하거나 외부 커뮤니케이션 전용 채널을 지원하는 플랫폼을 선택해 보세요.

확장성. 비즈니스가 성장하면 기술 스택도 함께 커집니다. 새로운 소프트웨어가 늘어나는 직원 수, 통합 요구사항, 협업, 반복 업무 자동화, 증가하는 시간 효율화에 얼마나 잘 조정되는지 고려해 보세요.

가격 및 총 소유 비용. 고급 기능도 중요하지만 예산도 여전히 중요한 문제죠. Google Chat에서 업그레이드하면 무료 리소스에서 월간 또는 연간 요금제 플랫폼으로 이동하게 될 수 있는 반면, 성장하는 비즈니스 예산에 맞는 옵션은 여전히 존재합니다.

2026년 Google Chat을 대체하는 최고의 10가지 플랫폼

업무용 커뮤니케이션 도구는 사람들이 한 공간에서 토론하고 협업할 수 있도록 연결해 줍니다. 다양한 팀 협업 도구를 살펴보면 어떤 기능, 구조, 사용성이 조직에 가장 적합한지 파악하는 데 도움이 되죠. 이 Google Chat의 대안 목록은 G2에서 엄선되었으며, 모든 소프트웨어 및 도구는 5점 만점에 최소 4점 이상의 평점을 받았습니다.

1. Slack: 업무 협업 및 생산성에 최적화

Slack은 채널별로 정리된 채팅, 화상 및 음성 회의 옵션, 팀 협업을 위한 캔버스, 토론 주제를 업무로 전환하는 AI 어시스턴트를 갖춘 강력한 협업 워크스페이스입니다. 통합 기능을 통해 Slack은 자주 사용하는 소프트웨어 및 도구와 동기화되어 모든 업무를 하나의 중앙화된 워크스페이스에서 처리할 수 있어 화면 전환을 줄이고 생산성을 높여줍니다.

주요 기능:

채널. 팀, 주제, 또는 프로젝트별로 대화를 정리해 집중력을 높이고 부서 간 협업을 지원합니다. Slack AI 도구 는 Slack 채널 의 정보를 요약해 간단히 현황을 파악하고, 검색 시 채팅 세부 내용을 빠르게 참조할 수 있도록 표시해 줍니다.

통합. CRM 시스템, 고객 지원 플랫폼, 공유 문서 등 외부 도구를 채널 토론에 연동해 기능을 확장할 수 있습니다. 2,600개 이상의 Slack 통합 기능으로 사용자 경험을 맞춤 설정해 보세요.

워크플로 자동화와 AI. 채팅에서 바로 작동하는 자동화 기능과 AI 어시스턴트로 승인, 상태 업데이트, 작업 관리, 반복 프로세스를 더 빠르게 처리해 보세요.

외부 커뮤니케이션. Slack Connect 를 활용해 파트너, 벤더, 고객 등을 특정 채널 대화에 초대하고, 사용자 액세스를 관리하며, 협업이 끝나면 쉽게 내보낼 수 있습니다.

엔터프라이즈 확장성. 팀이 성장해도 Slack의 아키텍처가 함께 확장됩니다. 최대 50만 명의 사용자, 실시간 글로벌 메시징, 복잡한 조직 구조를 Enterprise Grid 플랜에서 지원합니다.

추천 대상: 채팅에서 충분한 구조와 체계적인 조직이 필요한 분산 팀.

2. Zulip: 스레드형 커뮤니케이션에 최적화

Zulip은 비동기식 또는 실시간으로 일하는 분산 팀을 위해 채널 채팅과 다이렉트 메시지를 체계적으로 제공합니다. AI가 읽지 않은 스레드를 수신함에서 요약해 줘 빠르게 따라잡을 수 있죠.

주요 기능:

지식 관리. 채널에서 날짜나 부서가 아닌 주제별로 채팅이 정리되기 때문에 필요한 정보를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

팀 조직. 빠르게 성장하는 중소기업도 체계적으로 연결된 상태를 유지할 수 있습니다.

오픈 소스 소프트웨어. Zulip은 클라우드 또는 자체 호스팅 채팅 솔루션으로 이용할 수 있습니다.

직관적인 인터페이스. G2의 사용자 리뷰에 따르면 Zulip은 커뮤니케이션을 간소화하고, 집중된 토론 덕분에 정보를 쉽게 찾고 불필요한 알림 소음을 줄여 준다는 호평을 받고 있습니다.

추천 대상: 채팅량이 많아 주제별 대화 구성, 맞춤형 알림, 앱 통합이 필요한 팀.

3. Microsoft Teams: Microsoft 중심으로 일하는 조직에 최적화

Microsoft Teams는 팀원 간 커뮤니케이션을 간소화하는 협업 플랫폼입니다. 채팅 기능은 물론, 화상 회의, 앱 통합, Microsoft 365 소프트웨어의 파일 스토리지 기능까지 제공합니다.

주요 기능:

채팅 및 메시지. 1:1 또는 그룹 대화를 실시간으로 시작해 보세요.

파일 공유. Microsoft의 OneDrive와 SharePoint를 통해 팀원 간 안전한 파일 공유, 저장, 협업이 가능합니다.

앱 통합. Microsoft Teams는 Microsoft 제품 외에도 다양한 타사 앱과의 통합을 지원해 업무 효율을 높여줍니다.

보안. 통화, 채팅, 파일에 대한 데이터 암호화로 대화와 정보를 안전하게 보호해 줍니다.

추천 대상: 업무와 커뮤니케이션이 Microsoft Workspace 내에서 이루어지는 팀.

4. Mattermost: 보안과 자체 호스팅에 최적화

Mattermost는 DevOps와 같이 소프트웨어 개발자와 IT 전문가가 소통하며 높은 수준의 보안을 요구하는 복잡한 환경을 위한 협업 허브입니다. G2의 Mattermost 리뷰어들은 간편한 인터페이스와 데스크톱, 모바일, 웹에서 텍스트, 사진, 파일 등 다양한 형태의 커뮤니케이션을 쉽게 공유할 수 있다는 점을 높이 평가했습니다.

주요 기능:

채널 기반 메시징. 팀, 주제, 또는 부서별로 대화를 체계적으로 관리해 보세요.

AI 기능. 대화형 AI 어시스턴트가 긴 채팅 스레드를 요약하고 대화에서 실행 가능한 작업을 추출해 줍니다.

오픈 소스 플랫폼. 80만 개 이상의 Mattermost 워크스페이스가 개발자, 인텔리전스, 국방, 핵심 인프라 기반 기업의 안전한 협업을 지원합니다.

작업 및 프로젝트 관리. 워크플로 자동화와 파일 공유로 대화를 실행 가능한 상태로 전환해 보세요.

추천 대상: 협업, 커뮤니케이션, 워크플로 전반에서 최고 수준의 보안이 필요한 기술 및 운영 조직.

5. Discord: 커뮤니티 중심의 커뮤니케이션에 최적화

Discord는 그룹 채팅과 미디어 공유는 물론, 음성·영상·텍스트 커뮤니케이션까지 자유롭고 즐거운 분위기를 제공합니다. G2 리뷰어들은 채널과 서버를 통해 텍스트 및 음성 채팅을 주제별로 정리할 수 있다는 점을 높이 평가합니다.

주요 기능:

모든 기기에서 원활한 사용. Windows, Mac, iOS, Android, iPad, Linux, 웹 브라우저로 채팅해 보세요.

실시간 공유. 이미지, 영상, 미디어 파일을 전송해 더욱 풍부한 대화를 나눠 보세요.

끊김 없는 연결. 지연 없는 최적의 음성 품질로 사용자들이 계속 찾게 됩니다.

서버와 채널. 팀 또는 프로젝트별로 정리된 전용 가상 회의 공간을 만들어 보세요.

추천 대상: 내부 전용 비공개 내부 채팅 공간과 협력 파트너, 제품 리뷰어 등 커뮤니티를 하나로 모으는 채팅 공간이 모두 필요한 조직.

6. Rocket.Chat: 오픈 소스 유연성에 최적화

Rocket.Chat 은 철저한 보안과 엄격한 규정 준수가 필요한 정부 기관 등 중요 인프라와 고위험 환경을 위한 오픈 소스 메시징, 음성 및 화상 커뮤니케이션을 제공합니다.

주요 기능:

운영 연속성. 이 커뮤니케이션 플랫폼은 고도로 기밀화된 네트워크에서도 작동하고 중요한 상황에서도 정상적으로 기능할 수 있도록 설계되어 있습니다.

유연한 아키텍처. 사용자가 데이터를 직접 관리하고, 고유한 워크플로를 설정하며, 무단 접근을 방지하기 위한 데이터 저장 방식을 선택할 수 있습니다.

시간이 중요한 커뮤니케이션을 강화. 팀원과 파트너가 실시간으로 빠르게 대화하고 결정을 내리며 실행에 옮길 수 있습니다.

조직 간 협업. 내부 팀원과 외부 파트너 기관 모두와 안전하게 채팅할 수 있습니다.

추천 대상: 메시징, 화상 회의, 타사 또는 맞춤형 앱을 통해 항상 연결 상태를 유지해야 하는 중요한 업무를 담당하는 팀.

7. Pumble: 비용을 중시하는 팀에 최적화

Pumble은 팀원 간의 원활한 메시지 교환, 화상 회의, 파일 공유를 위해 설계된 올인원 팀 커뮤니케이션 앱입니다. 이 무료 앱은 중앙화된 커뮤니케이션이 필요한 스타트업과 예산을 아껴야 하는 기업에 적합합니다.

주요 기능:

메시지 기록 저장. 공유된 파일 등 과거 대화에서 정보를 쉽게 검색할 수 있습니다.

채널 구성. 프로젝트나 부서별로 그룹 채팅을 운영하거나, 채널 멤버에게 비공개 다이렉트 메시지를 보낼 수 있습니다.

기기 호환성. 웹, 데스크톱, 모바일 기기에서 Pumble을 사용해 언제 어디서나 업무 대화를 확인할 수 있습니다.

음성 통화 및 화상 채팅. 팀과의 실시간 협업을 위해 시각적으로 소통해 보세요.

추천 대상: 이메일 답장 체인이나 단체 문자 메시지가 더 이상 효율적이지 않다고 느끼며, 보다 체계적인 커뮤니케이션 방식을 원하는 기업.

8. Wire: 안전한 기업용 메시징에 최적화

Wire는 그룹 채팅, 음성 통화, 화상 회의, 파일 공유, 메시징에 대해 강력한 엔드투엔드 암호화를 제공하는 커뮤니케이션 플랫폼입니다. 공유된 데이터는 안전하게 보호되고 규정을 준수하기 때문에, 기밀 정보를 다루는 의료 또는 금융 업계 팀에 특히 적합합니다.

주요 기능:

기업용 개인정보 보호 제어. SAML 기반 Single Sign-On(SSO) 및 SCIM 지원을 활용해 안전한 로그인을 관리하고 자동화할 수 있습니다.

강화된 보안. 종단 간 암호화, 소버린 배포, 로컬 키 스토리지, 제로 트러스트 보안을 활성화해 규정 준수 요건을 충족합니다.

오픈 소스 커뮤니케이션. 비공개 SaaS(Software as a Service) 도구보다 인프라, 데이터 거버넌스, 배포에 대한 더 많은 통제권을 가질 수 있습니다.

직관적인 인터페이스. G2 리뷰어들은 깔끔하고 직관적인 레이아웃과 디자인을 높이 평가합니다.

추천 대상: 비공개, 민감하거나 기밀 정보를 정기적으로 다루는 팀.

9. Flock: 간편한 팀 커뮤니케이션을 원하는 소규모 비즈니스에 최적화

Flock은 다기능 팀의 생산성을 높이는 데 초점을 맞춘 협업 및 커뮤니케이션 플랫폼입니다. 앱의 리마인더, 해야 할 일, 투표, 공유 메모 기능으로 소규모 비즈니스가 긴밀하게 연결되고 체계적으로 운영될 수 있도록 도와줍니다.

주요 기능:

채널 커뮤니케이션. 주제별 채팅 공간에서 의사 결정과 문제 해결이 이루어집니다.

화상 및 음성 통화. 실시간 커뮤니케이션으로 더욱 의미 있는 연결과 업무 진행이 가능합니다.

파일 공유. Google Drive, JIRA 등과의 통합으로 화면 및 도구 전환을 줄일 수 있습니다.

유용한 채팅 기능. 마지막 메시지 미리보기, 최근 대화의 꼭 읽어야 할 내용, 키보드 단축키로 중요한 대화를 놓치지 않을 수 있습니다.

추천 대상: 업무 커뮤니케이션을 한곳에 모아 소통 단절과 부서 간 사일로 문제를 해결하고 싶은 성장 중인 팀.

10. Twist: 비동기식 커뮤니케이션에 최적화

Twist는 비동기 커뮤니케이션을 위해 설계된 팀워크 앱으로, 준비가 됐을 때 편하게 대화에 참여할 수 있습니다. 이 플랫폼은 사용자가 자유롭게 드나들며 정보를 확인하고 대화에서 소외되지 않도록 배려하는 토론 환경을 제공합니다.

주요 기능:

집중력 방해 요소 감소. 비동기식 방식에 초점을 맞춰 차분하고 정돈된 느낌을 주며, 준비됐을 때 바로 사용할 수 있습니다.

스레드 기반 토론. 체계적인 대화로 정보를 놓치지 않고 최신 상태를 유지해 보세요.

채널 활용. 다양한 팀, 부서, 프로젝트별 대화를 깔끔하게 구성해 보세요.

직관적인 인터페이스. G2 리뷰어들은 깔끔하고 체계적인 플랫폼 디자인을 높이 평가합니다.

추천 대상: 방해 없이 집중할 수 있는 업무 시간이 필요하고, 본인의 일정에 맞게 업무 토론에 참여하고 싶은 팀.

Google Chat의 대안을 선택하는 방법

Google Chat의 대안을 살펴볼 때는 조직의 목표와 업무 방식을 염두에 두세요. 지인의 비즈니스나 경쟁사에 잘 맞는 도구가 여러분에게는 최선의 선택이 아닐 수 있습니다. 팀이 내부 커뮤니케이션 도구를 어떻게 활용하는지, 외부 이해관계자와의 연결이 필요한지, 보안과 확장성은 어떤지 함께 고려해 보세요.

내부 커뮤니케이션 요구 사항

팀 커뮤니케이션 프로세스와 방식은 저마다 다릅니다. 강력한 비동기식 기능을 제공하는 채팅 플랫폼도 있지만, 실시간 커뮤니케이션에 특화된 플랫폼도 있죠. 채팅 앱이 부서 간 협업 플랫폼으로도 활용된다면, 파일 공유, 그룹 채팅, AI 기반 협업 도구 등 다양한 부서 간 아이디어 교환과 워크플로 실행을 지원하는 프로그램을 선택해 보세요.

보안 및 규정 준수 요구 사항

모든 기업은 개인정보 보호가 필요하지만, 규정 준수를 유지하려면 강력한 보안 기능이 필요합니다. 공유 데이터를 해커로부터 보호하는 종단 간 암호화, 플랫폼 취약점 감사를 가능하게 하는 오픈 소스 코딩 등이 그 예죠.

통합 에코시스템 복잡성

대부분의 채팅 앱은 토론을 구성하는 채널, 비공개 대화를 위한 다이렉트 메시지, 주요 담당자 태그 지정 등 기본 기능을 갖추고 있습니다. Google Drive의 파일 공유나 Slack의 프로젝트 관리 같은 추가 옵션이 필요하다면, 통합 기능을 통해 채팅 앱의 복잡성과 맞춤화 수준을 높일 수 있죠.

원격 및 하이브리드 팀 구조

사무실, 재택, 외근 어디서든 채팅 앱 하나로 연결을 유지할 수 있습니다. 분산된 팀에 가장 적합한 선택은 실시간과 비동기 방식 모두를 지원하는 앱입니다. 중요한 알림을 놓치지 않으면서도 집중 업무 시간에는 무음으로 설정할 수 있는 다양한 알림 설정, 모든 구성원의 일정을 고려한 시간대 표시, 그리고 원활한 소통을 위한 고품질 화상 및 음성 연결 기능을 확인해 보세요.

규모 및 조직 성숙도

Google Chat의 대안을 찾고 있다면 새로운 기능, 추가적인 통합, 또는 커뮤니케이션 플랫폼의 확장 옵션을 원하는 경우일 것입니다. 일부 기업용 커뮤니케이션 도구는 사용자 수에 따라 요금을 부과하고, 일부는 월별 또는 연간 정액으로 청구합니다. 비즈니스가 성장할수록 선택한 앱이 요구 사항과 예산에 맞는지 꼭 확인해 보세요.

팀에 맞는 Google Chat의 대안 선택하기

Google Chat은 가벼운 팀 메시징에는 적합하지만, 조직의 요구 사항이 늘어나면 부족함을 느낄 수 있습니다. 비즈니스에 맞는 메시지 앱은 유용하고 생산적이며 사용하기 쉬워야 합니다.

Slack은 현대적인 팀을 위한 확장 가능하고 다재다능한 워크스페이스로, 워크플로 자동화, 통합적인 팀 커뮤니케이션, 안전한 지식 공유를 제공하며, Slack Connect를 통해 외부 커뮤니케이션도 지원합니다. 추가적인 도움이 필요할 때는 Slack AI가 질문에 대한 답변과 다음 단계를 찾아줘서 업무를 계속 진행할 수 있도록 도와줍니다.

이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 저희가 소유한 Slack의 제품을 다루고 있습니다. 저희는 Slack의 성공에 재정적인 이해 관계가 있지만, 모든 추천은 제품의 가치에 대한 진정한 믿음을 바탕으로 제공합니다.

Slack과 다른 클라우드 기반 협업·커뮤니케이션 도구를 비교하고 싶으신가요? 아래 비교 페이지들도 확인해 보세요.

Google Chat의 대안에 대해 자주 묻는 질문