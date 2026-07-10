팀과 기업이 Discord를 대체할 수 있는 10가지 솔루션

핵심 요점 Discord는 소규모 커뮤니티 공간에서 인기 있는 도구이지만, 많은 조직은 결국 일상적인 업무 운영에 맞는 더 강력한 검색, 거버넌스, 자동화 기능이 필요합니다.

올바른 대안은 팀의 운영 방식에 따라 달라집니다. 보안이나 오픈소스 제어를 중시하는 플랫폼도 있고, 통합과 자동화에 초점을 맞춘 플랫폼도 있죠.

Slack은 대화, 앱, AI를 하나의 업무용 운영 시스템으로 통합해, 팀이 부서 전반의 프로젝트를 조율할 수 있는 검색 가능하고 연결된 공간을 제공합니다.

원래 게이머를 위한 채팅 앱으로 출발한 Discord는 이제 온라인 소셜 커뮤니케이션 허브이자, 늘 사용 가능한 음성 채널과 24시간 실시간 협업을 지원하는 개방형 서버에 매력을 느끼는 분산 팀과 전문 커뮤니티 사이에서 인기 있는 플랫폼으로 자리 잡았습니다. Discord의 자유롭고 실시간 중심인 구조는 가벼운 협업에는 적합하지만, 조직이 과거의 결정을 추적하거나 컴플라이언스 규정을 충족하고 팀이 일상적으로 사용하는 다른 앱과 연계해야 할 때는 한계가 있습니다.

플랫폼 전환을 고려하는 팀에게 주목할 만한 10가지의 대안이 있습니다. 각 플랫폼은 개인 메시지부터 사내 전체적인 협업까지 저마다 다른 강점을 갖추고 있습니다. 어떤 것이 가장 좋은지는 팀의 필요에 따라 달라지죠.

각 대안을 자세히 살펴보기 전에 간략한 비교표를 먼저 확인해 보세요.

도구 추천 대상 무료 플랜 통합 보안 및 관리 음성 및 화상 AI 기능 Discord 커뮤니티 중심의 지속적인 음성 협업 예 서버당 앱 50개로 제한, 다양한 커뮤니티 봇 및 웹훅 기본 관리자 제어 상시 음성 채널, 화상 통화, 스트리밍 맞춤형 커뮤니티 AI 봇 Slack 업무 협업 및 생산성 예 수천 개의 앱 엔터프라이즈급 보안, 관리자 제어 포함 음성 및 화상 통화를 위한 허들 기본 제공 AI 및 Slackbot Microsoft Teams Microsoft 중심의 조직 제한적인 무료 플랜 Microsoft 365 및 타사 앱 엔터프라이즈급 보안, 관리자 제어 포함 회의, 통화, 웨비나 Microsoft 365 Copilot Mattermost 보안을 중시하는 팀 무료 자체 호스팅 에디션 개발자 및 운영 도구 자체 호스팅, 감사 대비 화면 공유 가능한 통화 통화 녹취 및 요약 Rocket.Chat 오픈 소스 배포 무료 커뮤니티 에디션 오픈 앱 프레임워크 자체 호스팅, 데이터 주권 보장 음성 및 영상 통화 기본 제공 AI 연동 옵션 Zulip 스레드형 대화 예 수백 개의 통합 앱 자체 호스팅 또는 클라우드 공급자를 통한 1:1 및 그룹 가능 기본 제공 없음 Google Chat Google Workspace 사용자 Workspace 플랜 내 포함 Google Workspace 도구 워크스페이스 관리자 제어 Google Meet Gemini 어시스턴트 Signal 비공개 커뮤니케이션 예 심플한 디자인 엔드투엔드 암호화 암호화된 음성 및 화상 없음 Discourse 장문 커뮤니티 토론 유료 호스팅 또는 자체 호스팅 플러그인 및 웹훅 관리 및 접근 도구 주요 기능 아님 AI 관리 및 번역 Matrix 분산형 커뮤니케이션 무료 자체 호스팅 다른 도구와의 연동 엔드투엔드 암호화, 데이터 주권 보장 암호화된 통화 기본 제공 없음 Pumble 예산을 중시하는 팀 예. 무제한 기록 포함 확장 중인 통합 앱 목록 유료 플랜의 관리자 제어 기능 음성 및 화상 통화 기본 제공 없음

Discord의 대안을 찾는 이유

Discord는 실시간 대화와 커뮤니티 구축에는 강점이 있지만, 비즈니스 커뮤니케이션의 복잡한 요구를 충족하도록 설계된 플랫폼은 아닙니다. 팀의 구조와 관리 체계가 갖춰질수록, 커뮤니티 채팅 플랫폼과 전용 비즈니스 메시징 플랫폼 사이의 간극은 점점 더 뚜렷해집니다. 주로 다음과 같은 구체적인 필요 사항에서부터 대안을 위한 탐색이 시작되죠.

커뮤니케이션 고립 해소. Discord 서버는 독립적으로 운영되기 때문에 서버 간 대화가 연결되기가 어렵습니다. 여러 부서와 협업하는 팀은 그룹 간 업데이트가 자유롭게 공유되는 단일 워크스페이스를 원하는 경우가 많죠.

규정 준수 및 보안 요구 사항. 규제가 강한 산업에서는 메시지의 저장, 암호화, 감사 방식에 관한 기준을 충족해야 합니다. Discord는 보안 면에서 커뮤니티 안전에 초점을 맞추고 있어, IT 부서에서 요구하는 인증이나 데이터 통제 기능은 부족한 편입니다.

지식 관리의 어려움. 바쁘게 돌아가는 채널 곳곳에 흩어진 의사 결정 내용과 파일은 나중에 다시 찾기가 쉽지 않습니다. 조직에서는 신규 입사자나 다른 시간대에 있는 팀원이 알아서 업무를 따라잡을 수 있도록 검색 가능한 기록을 원하는 경우가 많습니다.

제한적인 워크플로 자동화 . 반복적인 인수인계, 승인, 리마인더는 쌓이면 부담이 됩니다. Discord는 커뮤니티 봇을 지원하지만, 운영 업무를 관리하는 팀은 보통 비즈니스 앱과 연계되는 자동화 기능이 필요합니다.

팀의 확장 및 조직적 성장. 소규모 그룹에 적합했던 서버도 인원이 늘어나면 관리가 어려워질 수 있습니다. 성장하는 기업은 서로 단절된 여러 공간을 관리하지 않고도 체계적인 구조, 권한 관리, 팀 간 협업을 지원하는 환경이 필요한 경우가 많죠.

탐색의 용이함 및 정보 검색. 메시지 양이 늘어날수록 파일이나 과거 대화를 찾는 일이 더 중요합니다. 업무용 플랫폼은 메시지, 파일, 연동된 앱 전반의 검색 기능에 투자하는 반면, Discord의 주제 기반 모델은 이 부분에서 아쉬운 점이 있습니다.

Discord를 대체할 앱을 살펴볼 때 고려할 점

업무 협업 도구가 모두 같은 문제를 해결하는 건 아닙니다. 가장 적합한 선택은 팀이 어떻게 일하느냐에 따라 달라집니다. 성장하는 고객 지원 커뮤니티에 필요한 것과 엔터프라이즈 감사 담당자에게 필요한 것은 다릅니다. 아래 기준을 활용해 선택지를 좁혀보세요.

채널 및 팀 구성. 도구가 대화를 채널, 주제, 공간, 서버 등으로 구분하는 방식은 팀이 늘어날수록 사람들이 필요한 대화를 얼마나 쉽게 찾을 수 있는지에 영향을 줍니다.

검색 및 지식 관리. 강력한 검색 기능은 흩어진 메시지를 유용한 참고 자료로 만들어 줍니다. 최근 채팅 기록뿐 아니라 파일과 연동된 앱까지 검색 범위에 포함되는지 확인해 보세요.

통합. 대부분의 팀은 프로젝트 추적기, CRM 시스템, 스토리지 도구를 함께 사용합니다. 이러한 시스템과 연계할 수 있는 플랫폼을 선택하면 업데이트와 작업을 한곳에서 관리할 수 있습니다.

워크플로 자동화. 내장형 자동화 기능을 활용하면 요청 건의 라우팅이나 승인 수집 같은 반복 작업을 처리할 수 있고, 팀이 이미 사용 중인 앱과 연동될 때 가장 효과적입니다.

AI 기능. 일부 앱이 대화를 요약하고, 질문에 답하고, 검색을 지원합니다. 모든 스레드를 읽지 않아도 많은 메시지 내용을 소화할 수 있도록 도와줍니다.

보안 및 관리 제어. 암호화, 접근 권한, 감사 로그, 규정 준수 지원 수준은 플랫폼마다 크게 다릅니다. 플랫폼의 보안 모델이 해당 업계의 요구 사항을 충족하는지 확인해 보세요.

외부와의 협업 기능. 도구가 협력업체, 고객, 파트너와의 대화를 이메일로 보내는 대신 공유 스페이스를 지원하면 한곳에서 더 편하게 소통할 수 있습니다.

요금제 및 확장성. 무료 플랜은 소규모 팀이 사용을 시작하기에 좋지만, 팀이 성장할수록 비용과 기능이 어떻게 바뀌는지 미리 확인해서 앱과 회사가 함께 성장할 수 있는지 살펴보세요.

2026년 Discord를 대체하는 최고의 10가지 도구

각 옵션은 특정 유형의 팀에 적합하므로, 대화 구성 방식, 데이터 보호 방식, 그리고 기존 도구와의 연동 방식을 고려해 보세요. 업무 환경에 집중한 팀 협업 소프트웨어와 커뮤니티 또는 개인정보 보호 중심의 앱을 모두 포함하고 있어, 다양한 이유로 Discord를 떠나는 사용자들의 필요를 반영했습니다. 이 목록은 G2에서 선별되었으며, 모든 소프트웨어는 5점 만점에 최소 4점 이상의 평점을 받았습니다.

1. Slack: 업무 협업과 생산성에 최적화된 도구

Slack은 사람, 앱, AI를 한 곳에 모아 팀이 여러 도구를 오가지 않고도 프로젝트를 진행할 수 있게 해주는 업무용 운영 시스템입니다. 대화는 Slack 채널에서 팀, 프로젝트, 주제별로 구성되어 의사 결정 내용을 검색 가능한 형태로 기록합니다. 자동화와 AI 기능으로 부서와 시간대를 뛰어넘어 팀 간의 원활한 협업이 가능하죠.

주요 기능:

체계적인 채널 구성. 채널은 주제별로 논의 내용, 파일, 의사 결정을 한데 모아줍니다. 팀이 성장해도 관련된 사람과 정보가 검색 가능한 하나의 공간에 있습니다.

심층 통합 기능. Slack 통합 기능으로 프로젝트 추적기부터 CRM 시스템까지 수천 개의 앱을 연결해, 대화 창을 벗어나지 않고도 업데이트를 확인하고 바로 처리할 수 있습니다.

워크플로 자동화. 워크플로 자동화 기능으로 요청을 전달하고, 승인을 수집하며, 팀에서 사용하는 도구 전반에 걸쳐 반복 작업을 처리합니다.

내장형 AI와 Slackbot. AI가 채널을 요약하고 검색을 도와주며, Slackbot 은 워크스페이스 내 콘텍스트를 활용해 정보를 찾고 업데이트 내용을 작성해 줍니다.

안전한 외부와의 협업. Slack Connect를 통한 팀 커뮤니케이션 기능으로 벤더, 고객사, 파트너와 공유 채널을 개설해 외부와의 업무를 이메일 밖으로 옮길 수 있습니다.

추천 대상: 하나의 워크스페이스에서 안전한 지식 공유, 자동화, AI를 결합하고자 하는 다기능 팀에 적합합니다. (두 서비스를 자세히 비교하려면 Slack vs. Discord 비교 페이지를 확인해 보세요.)

2. Microsoft Teams: Microsoft 중심 조직에 최적화된 도구

Microsoft Teams는 채팅, 회의, 통화, 파일 공유를 Microsoft 365 제품군을 중심으로 하나의 플랫폼에 통합한 솔루션입니다. Outlook, SharePoint, OneDrive와의 긴밀한 연동 덕분에 이미 Microsoft 제품을 표준으로 사용하는 조직에 친숙한 선택지이죠.

주요 기능:

채팅과 채널. 대화는 채널과 스레드로 구성되며, 반응 및 파일 공유와 함께 더 폭넓은 Microsoft 365 환경에서 이용할 수 있습니다.

회의 및 이벤트. 화상 회의, 웨비나, 실시간 이벤트에서 화면 공유, 녹화, 다양한 규모의 세션 참가자 관리 기능을 제공합니다.

Microsoft 365 통합. Word, Excel, PowerPoint 문서를 플랫폼 내에서 바로 열고 편집할 수 있으며, Outlook 캘린더 및 SharePoint 스토리지와 연결됩니다.

Copilot AI. Microsoft 365 Copilot은 적용 대상 플랜을 사용하는 조직을 위해 Teams 내에서 회의 한눈에 정리, 메시지 초안 작성, 프롬프트 기능을 지원합니다.

추천 대상: 메시지, 회의, 파일을 하나의 연결된 환경에서 사용하고 싶어하는, Microsoft 365를 사용 중인 기업.

3. Mattermost: 보안을 중시하는 팀을 위한 최선의 선택

데이터와 인프라에 대한 완전한 통제가 필요한 조직을 위해 설계된 Mattermost는 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 또는 에어갭 네트워크에서 운영 가능한 메시징 및 협업 플랫폼입니다. 이렇게 유연한 배포 방식은 국방, 정부, 규제 산업에서 특히 주목받고 있습니다.

주요 기능:

자체 호스팅 배포. 조직이 자체 인프라에서 Mattermost를 운영하여, 연결된 네트워크, 하이브리드 환경, 격리된 네트워크 전반에 걸쳐 데이터 주권을 유지합니다.

보안 메시지. 채널 기반의 지속적인 메시징 기능으로, 민감한 커뮤니케이션을 다루는 운영 및 엔터프라이즈 팀을 지원합니다.

워크플로 자동화. Mattermost Playbooks는 개발, 운영, 규정 준수 등 다양한 사용 사례에서 표준화된 프로세스를 자동화합니다.

음성 및 화면 공유. 실시간 통화와 화면 공유는 자체 및 타사 AI 옵션을 통해 전사 및 요약 기능을 포함하고 있습니다.

추천 대상: 데이터와 배포 환경을 세밀하게 관리할 수 있는 자체 호스팅 메시징 솔루션이 필요한 보안 중심 팀.

4. Rocket.Chat: 오픈소스 배포에 최적화된 솔루션

Rocket.Chat은 메시징, 음성, 영상, 앱을 하나의 맞춤형 환경으로 통합한 오픈소스 커뮤니케이션 플랫폼입니다. 유연한 배포 옵션을 통해 자체 호스팅과 플랫폼 맞춤화를 원하는 기업, 정부, 방산 고객을 위한 솔루션입니다.

주요 기능:

오픈소스 및 자체 호스팅. 팀은 온프레미스, 비공개 클라우드, 또는 격리된 환경에 배포하고 플랫폼의 오픈 코드베이스를 자유롭게 맞춤화할 수 있습니다.

통합된 커뮤니케이션. 메시징, 음성, 영상을 한곳에서 이용할 수 있으며, 업무에 꼭 필요한 앱과 AI가 연결되어 있습니다.

규정 준수 및 데이터 주권. 다양한 배포 옵션을 통해 규제 산업에서 요구하는 데이터 주권, 감사 기능, 규제 프레임워크를 지원합니다.

맞춤화. 오픈 아키텍처를 통해 특정 워크플로, 브랜딩, 통합 요구 사항에 맞춰 플랫폼을 유연하게 조정할 수 있습니다.

추천 대상: 자체 요구 사항에 맞춰 직접 호스팅하고 구성할 수 있는 오픈소스 플랫폼을 원하는 기술 팀.

5. Zulip: 스레드형 대화에 최적화된 도구

주제 기반 스레드 기능이 Zulip의 차별점입니다. 여러 대화가 바쁘게 전개되는 하나의 대화 흐름에 뒤섞이지 않도록 정리해 주니까요. 현재 비영리 재단이 소유한 이 체계적인 팀 채팅 플랫폼은 클라우드 호스팅과 자체 호스팅 옵션을 모두 제공합니다.

주요 기능:

주제 기반 스레드 기능. 모든 대화에 주제가 있어서, 관련 스레드만 골라서 읽을 수 있습니다. 뒤죽박죽 섞인 대화를 일일이 훑어볼 필요가 없죠.

유연한 호스팅. Zulip은 클라우드나 자체 서버에서 실행할 수 있고, 내보내기 및 가져오기 도구를 통해 두 환경 사이를 자유롭게 오갈 수 있습니다.

오픈 소스 소프트웨어. 완전한 오픈 소스 코드베이스를 통해 팀이 투명하게 운영할 수 있고, 라이선스 비용 없이 자체 호스팅도 가능합니다.

통합 및 권한 관리. 수백 개의 통합 앱을 통해 외부 도구를 연결하고, 맞춤형 그룹과 역할로 조직이 성장함에 따라 접근 권한을 관리할 수 있습니다.

추천 대상: 여러 대화를 동시에 진행하면서 스레딩으로 각 주제를 쉽게 파악해야 하는 팀.

6. Google Chat: Google Workspace 사용자에게 최적화된 도구

Google Chat은 Google Workspace 내에 있는 메시징 플랫폼으로, Gmail, Docs, Meet, Drive와 대화를 연결해 줍니다. 팀은 스페이스, 그룹, 비공개 스레드에서 대화하며 파일 및 회의와 연동할 수 있어, 문서와 함께 바로 소통할 수 있습니다.

주요 기능:

다이렉트 및 그룹 메시지. 1:1 채팅과 그룹 대화에서 스레드 댓글을 지원해, 공유 스페이스 내 토론을 체계적으로 정리할 수 있습니다.

워크스페이스 통합. Gmail, Drive, Docs, Meet, Calendar와 연결하여 파일, 일정, 협업을 한곳에서 관리할 수 있습니다.

협업을 위한 스페이스. 전용 스페이스에서 팀과 프로젝트에 맞게 메시지, 파일, 관련 작업을 정리할 수 있습니다.

Gemini AI. Google의 Gemini 어시스턴트는 적용 대상 Workspace 플랜을 사용하는 팀을 위해 Chat 내에서 에이전트 지원을 제공합니다.

추천 대상: Google Workspace를 이미 표준으로 사용 중인 팀으로, 기존 워크스페이스에 메시징 기능을 통합하고 싶은 분들.

7. Signal: 비공개 커뮤니케이션에 최적화된 앱

기본 엔드투엔드 암호화가 특징인 Signal은 텍스트, 음성 및 화상 통화를 보호하는 보안 중심의 메시징 앱입니다. 비영리 단체가 운영하며 오픈소스 Signal Protocol을 기반으로 구축되어, 업무 기능보다 기밀성을 최우선으로 합니다.

주요 기능:

엔드투엔드 암호화. 오픈소스 Signal Protocol이 메시지와 통화를 암호화하여 의도한 수신자만 내용을 확인할 수 있습니다.

교차 플랫폼 지원. Signal은 Android, iOS, Windows, macOS, Linux에서 실행되며, 모든 기기에서 대화를 동기화합니다.

음성 및 화상 통화. 암호화된 1:1 및 그룹 통화로 실시간 대화에도 동일한 개인정보 보호 기능을 제공합니다.

비영리 및 오픈소스. 기부로 운영되며 투명하게 개발된 Signal은 사용자 데이터를 최소한으로만 수집합니다.

추천 대상: 직장에서의 협업 기능보다 비공개로 암호화된 커뮤니케이션을 중시하는 개인 및 소규모 그룹.

8. Discourse: 장문 형식의 커뮤니티 토론에 최적화된 플랫폼

Discourse는 시간이 지나도 검색이 가능한 장문의 스레드형 커뮤니티 대화를 위해 만들어진 토론 플랫폼입니다. 커뮤니티, 고객 포럼, 지원 허브에서 구조화된 토론과 비공식 실시간 채팅을 함께 운영할 수 있으며, 연속 스크롤 방식으로 스레드를 읽기 쉽게 해줍니다.

주요 기능:

스레드형 토론. 페이지 이동 없이 스크롤 한 번으로 스레드를 확인할 수 있으며, 필요에 따라 콘텐츠가 로드되어 대화가 계속됩니다.

실시간 채팅. 장문형 주제와 함께 비공식 채팅 채널을 운영할 수 있으며, 채팅 메시지를 주제에 인용해 나중에도 참고할 수 있습니다.

AI 기능. 내장 AI가 모더레이션(콘텐츠 관리)을 지원하고, 글로벌 커뮤니티를 위해 수십 개의 언어로 콘텐츠를 번역합니다.

맞춤화. 맞춤형 사이드바와 설정 가능한 기본값으로 커뮤니티 멤버들의 경험과 사이트 디자인을 원하는 대로 구성할 수 있습니다.

추천 대상: 장문 토론을 체계적으로 정리하고 검색 가능하도록 유지해야 하는 고객 포럼이나 커뮤니티 허브를 운영하는 조직.

9. Matrix: 분산된 커뮤니케이션에 최적화

분산화는 Matrix의 핵심 개념으로, Element 클라이언트를 통해 가장 많이 사용되는 보안 커뮤니케이션용 공개 표준입니다. 하나의 회사 서버를 통해 메시지를 라우팅하는 대신, 각 조직이 자체 서버를 운영하면서도 다른 조직과 연결할 수 있어 정부 기관 및 보안을 중시하는 조직에 적합합니다.

주요 기능:

분산된 네트워크. 공개 표준을 통해 각 조직이 자체 서버를 호스팅하면서도 더 넓은 Matrix 네트워크와 상호 운용할 수 있습니다.

데이터 소유권. Element 같은 클라이언트를 통해 셀프 호스팅하면 팀이 커뮤니케이션 데이터가 저장되는 위치를 직접 관리할 수 있습니다.

엔드투엔드 암호화. 암호화된 메시징으로 Matrix 네트워크 전반의 대화를 안전하게 보호해 줍니다.

상호 운용성. 공개 표준을 기반으로 구축된 Matrix는 서버 간 연결은 물론, 다른 커뮤니케이션 도구와의 브리지 연결도 지원합니다.

추천 대상: 자체 인프라를 호스팅하고 제어하는 능력을 갖춘 주권적·분산형 커뮤니케이션을 원하는 조직.

10. Pumble: 비용을 중시하는 팀에 최적화된 도구

Pumble은 무제한 메시지 기록이 가능한 무료 플랜을 제공하는 팀 커뮤니케이션 앱으로, 비용에 민감한 팀에 도움이 됩니다. 채널과 스레드로 대화를 구성하고 음성 및 화상 회의 기능도 지원해, 소규모 팀이 저렴하게 커뮤니케이션을 한곳에 모을 수 있습니다.

주요 기능:

무료 플랜. Pumble의 무료 요금제는 무제한 메시지 기록을 제공해, 구독 없이 핵심 메시징 기능을 원하는 팀에 유용합니다.

채널과 스레드. 채널에서 주제별로 대화를 구성하고, 파생된 토론은 스레드로 이어가 메인 채널을 깔끔하게 유지해 줍니다.

음성 및 화상 통화. 내장형 화상 회의와 음성 통화로 회의를 지원하며, 회의 링크를 통해 다른 사람을 초대할 수 있습니다.

파일 공유. 팀원들이 파일, 이미지, 링크를 공유할 수 있으며, 합리적인 가격의 유료 플랜으로 업그레이드하면 스토리지와 관리 기능이 필요한 만큼 확장됩니다.

추천 대상: 충분한 기능을 갖춘 무료 플랜으로 채널에 기반한 소통을 간편하게 활용하고 싶은 예산 중시형 팀.

Discord를 대체할 도구를 선택하는 방법

가장 적합한 Discord 대체 도구는 조직의 목표, 업무 흐름, 기존에 사용 중인 도구에 따라 달라집니다. 기능만 단순히 비교하기보다는 실제 업무 방식에 맞는 플랫폼을 선택하세요. 예를 들어, 개인정보 보호를 최우선으로 하는 그룹과 빠르게 성장하는 기업은 서로 다른 답을 내릴 수 있으니까요. 그중에서도 특히 주의 깊게 살펴볼 요소들이 있습니다.

내부 팀 커뮤니케이션

대부분의 소통이 한 조직 내에서 이루어질 때는 일상적인 대화를 체계적으로 정리하고 나중에 쉽게 다시 확인할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 이것이 바로 내부 커뮤니케이션 도구가 만들어진 목적이죠. 채널, 주제, 스페이스, 서버 등 플랫폼의 구조에 따라 원하는 대화를 얼마나 빠르게 찾을 수 있는지, 그리고 과거의 결정 사항을 얼마나 잘 확인할 수 있는지가 결정됩니다.

부서 간 협업

업무가 여러 부서에서 이뤄질 때는 결정 사항이 각자의 공간에 갇히지 않고 조직 전체로 전달되어야 합니다. 통합 기능과 공유 채널이 그 역할을 하죠. 마케팅 스레드와 엔지니어링 스레드가 서로 정보를 주고받을 수 있도록 부서 간 업데이트를 연결해 주는 것, 이것이 바로 부서 간 협업의 핵심입니다.

커뮤니티 관리

멤버 간 소통과 고객 지원은 내부 팀 협업과는 다른 방향으로 플랫폼을 활용합니다. 이 경우에는 긴 형식의 스레드, 모더레이션 도구, 검색 가능한 대화가 자동화보다 더 중요하죠. 멤버들이 나중에 질문과 답변을 쉽게 찾을 수 있도록 대화를 체계적으로 정리하는 것이 목표이기 때문입니다.

보안 및 규정 준수

규제가 있는 산업에서는 데이터를 저장하고, 암호화하고, 감사 방식의 관리 규정이 올바른 도구를 선택하는 기준이 됩니다. 암호화, 감사 로그, 역할 기반 접근 제어, 공인 인증은 최우선 고려 사항이죠. 메시지 처리 성능이 아무리 뛰어나도 규정 준수 요건을 충족하지 못하는 도구는 선택 대상이 될 수 없습니다.

원격 및 하이브리드 팀

시간대가 다른 환경에서는 비동기식 커뮤니케이션과 신뢰할 수 있는 검색 기능이 무엇보다 중요합니다. 각자의 일정에 맞게 대화 내용을 확인할 수 있어야 하기 때문이죠. 대화를 파일, 앱과 연결해 주는 워크스페이스는 항상 온라인 상태를 전제로 하는 음성 통화보다 분산된 팀에 훨씬 잘 맞습니다.

확장하는 조직

인원과 메시지 양이 늘어나면 플랫폼이 처리해야 하는 범위도 달라집니다. 권한, 관리적 제어, 요금제는 30명일 때와 3,000명일 때 확연히 달려집니다. 규모가 커질수록 체계적인 구조와 중앙 집중식 관리를 지원하는 도구를 선택하는 것이 중요합니다.

팀에 맞는 Discord의 대체 도구 선택하기

적합한 Discord 대체 플랫폼은 팀의 커뮤니케이션 방식, 거버넌스 요구 사항, 조직의 성장 규모에 따라 달라집니다. 개인정보 보호와 탈중앙화를 원하는 팀이 있는가 하면, 오픈소스 제어를 원하는 팀도 있고, 일상적인 업무를 한곳에서 조율할 수 있는 공간이 필요한 팀도 있으니까요.

마지막 옵션을 원하는 팀이라면 Slack을 선택해 보세요. 안전한 커뮤니케이션, 자동화, AI, 수천 개의 통합 앱을 하나의 업무용 운영 시스템에 제공합니다. 대화, 앱, 의사 결정을 회사 전체에서 쉽게 찾을 수 있는 단일 워크스페이스를 경험할 수 있습니다.

본 블로그는 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 당사가 소유한 Slack의 제품을 다루고 있습니다. 당사는 해당 제품의 성공에 재정적 이해 관계가 있지만, 모든 추천은 제품의 가치에 대한 진정한 믿음을 바탕으로 이루어집니다.

Slack과 다른 클라우드 기반 협업·커뮤니케이션 도구를 비교하고 싶으신가요? 아래 비교 페이지들도 확인해 보세요.

Discord의 대체 플랫폼에 대해 자주 묻는 질문