10 alternatives à Discord pour les équipes et les entreprises

Points clés Discord est un outil populaire pour les petites communautés en ligne, mais de nombreuses entreprises finissent par avoir besoin de fonctionnalités plus robustes en matière de recherche, de gouvernance et d’automatisation, qui sont conçues pour les opérations quotidiennes.

Le choix de l’alternative idéale dépend du mode de fonctionnement de votre équipe. Certaines plateformes privilégient la sécurité ou le contrôle open source, tandis que d’autres misent sur les intégrations et l’automatisation.

Slack réunit conversations, applications et IA au sein d’un seul système d’exploitation professionnel, offrant aux équipes un espace connecté et consultable pour coordonner les projets entre les différents services.

Conçu à l’origine comme une application de chat pour les joueurs, Discord fait aujourd’hui office de hub de communication sociale en ligne et de plateforme prisée par les équipes distribuées et les communautés professionnelles, séduites par ses canaux vocaux toujours actifs et ses serveurs ouverts qui favorisent la collaboration en temps réel à toute heure. La structure souple et instantanée de Discord convient bien à la collaboration informelle, mais elle atteint ses limites dès qu’une entreprise doit retrouver d’anciennes décisions, respecter des règles de conformité ou connecter les autres applications utilisées au quotidien.

Dix alternatives se démarquent pour les équipes qui souhaitent changer d’environnement. Chacune présente des atouts différents, de la messagerie privée à la collaboration transversale dans l’entreprise. Le bon choix dépend des besoins de votre équipe.

Voici un tableau comparatif rapide avant d’explorer ces alternatives plus en détail :

Outil Idéal pour Offre gratuite Intégrations Sécurité et administration Audio et vidéo Fonctionnalités IA Discord Axé sur la communauté avec collaboration vocale persistante Oui Limite de 50 applications par serveur ; nombreux bots et webhooks communautaires Contrôles administrateur de base Canaux vocaux permanents, appels vidéo, streaming Bots IA communautaires personnalisés Slack Collaboration et productivité en entreprise Oui Des milliers d’applications Niveau entreprise, avec contrôles administrateur Appels d’équipe audio et vidéo IA intégrée et Slackbot Microsoft Teams Entreprises centrées sur Microsoft Offre gratuite limitée Microsoft 365 et applications tierces Niveau entreprise, avec contrôles administrateur Réunions, appels, webinaires Microsoft 365 Copilot Mattermost Équipes soucieuses de la sécurité Édition auto-hébergée gratuite Outils pour développeurs et opérations Auto-hébergé, prêt pour les audits Appels avec partage d’écran Transcription et résumés des appels Rocket.Chat Déploiements open source Édition communautaire gratuite Framework d’applications ouvert Auto-hébergé, souverain Voix et vidéo intégrées Options d’IA connectées Zulip Conversations en fils de discussion Oui Des centaines d’intégrations Auto-hébergé ou cloud Individuel et en groupe via des fournisseurs Aucune native Google Chat Utilisateurs Google Workspace Inclus dans les offres Workspace Outils Google Workspace Contrôles administrateur de l’espace de travail Google Meet Assistant Gemini Signal Communication privée Oui Minimaliste par conception Chiffrement de bout en bout Voix et vidéo chiffrées Aucune Discourse Discussions communautaires longues Hébergement payant ou auto-hébergement Plug-ins et webhooks Outils de modération et de contrôle d’accès Pas une priorité Modération et traduction par IA Matrix Communication décentralisée Auto-hébergement gratuit Connexions avec d’autres outils Chiffrement de bout en bout, souverain Appels chiffrés Aucune native Pumble Équipes soucieuses de leur budget Oui, avec un historique illimité Liste d’intégrations en expansion Contrôles administrateur sur les niveaux payants Appels audio et vidéo Aucune native

Pourquoi les équipes cherchent des alternatives à Discord

Discord gère bien les conversations en temps réel et la création de communautés, mais il n’a pas été conçu pour répondre aux exigences complexes des communications professionnelles. À mesure qu’une équipe se structure davantage et nécessite une supervision accrue, l’écart entre une plateforme de chat communautaire et une plateforme de messagerie professionnelle devient de plus en plus difficile à ignorer. Quelques besoins spécifiques orientent généralement cette recherche :

Réduire les silos de communication. Les serveurs Discord sont autonomes, si bien que les conversations d’un serveur se connectent rarement à un autre. Les équipes qui coordonnent plusieurs services souhaitent souvent disposer d’un espace de travail unique où les mises à jour circulent librement entre les groupes.

Conformité et exigences de sécurité. Les secteurs réglementés sont soumis à des normes régissant le stockage, le chiffrement et l’audit des messages. Discord axe ses protections sur la sécurité des communautés, plutôt que sur les certifications et les contrôles de données dont un service informatique a besoin.

Difficultés liées à la gestion des connaissances. Les décisions et les fichiers éparpillés dans des canaux très actifs sont difficiles à retrouver par la suite. Les entreprises souhaitent souvent disposer d’un enregistrement consultable, afin qu’un nouveau collaborateur ou un collègue localisé sur un autre fuseau horaire puisse se mettre à niveau de façon autonome.

Automatisation des flux de travail limitée. Les transferts de tâches, les validations et les rappels récurrents s’accumulent. Discord prend en charge des bots communautaires, mais les équipes qui gèrent des activités opérationnelles ont généralement besoin d’une automatisation connectée à leurs applications métier.

Croissance des équipes et développement de l’entreprise. Un serveur adapté à un petit groupe peut devenir ingérable à mesure que les effectifs augmentent. Les entreprises en plein essor ont souvent besoin d’une structure, d’autorisations et d’une coordination inter-équipes qui n’implique pas de gérer plusieurs espaces déconnectés les uns des autres.

Recherche et récupération des informations. Retrouver un fichier ou une conversation passée devient de plus en plus important à mesure que le volume de messages augmente. Les plateformes professionnelles investissent dans la recherche à travers les messages, les fichiers et les applications connectées, là où le modèle de Discord, centré sur les thèmes de canal, est moins efficace.

Que rechercher dans une alternative à Discord

Les outils de collaboration en entreprise ne résolvent pas tous les mêmes problèmes, et le meilleur choix dépend de la façon dont votre équipe travaille. Un support client en pleine croissance n’a pas les mêmes besoins qu’un utilisateur opérant avec de grandes entreprises. Utilisez les critères ci-dessous pour affiner votre sélection.

Canaux et organisation des équipes. La manière dont un outil regroupe les conversations – par canal, thème, espace ou serveur – détermine la facilité avec laquelle les utilisateurs trouvent la bonne discussion à mesure que de nouvelles équipes rejoignent la plateforme.

Recherche et gestion des connaissances. Une recherche performante transforme des messages épars en une véritable référence. Vérifiez qu’elle couvre les fichiers et les applications connectées, et pas seulement l’historique de chat récent.

Intégrations. La plupart des équipes utilisent une combinaison d’outils de gestion de projet, de CRM et de solutions de stockage ; une plateforme qui se connecte à ces systèmes centralise les mises à jour et les actions en un seul endroit.

Flux de travail automatisés. L’automatisation intégrée prend en charge les étapes répétitives, comme le routage des demandes ou la collecte des approbations, et elle est d’autant plus efficace qu’elle s’étend aux applications déjà utilisées par vos équipes.

Fonctionnalités IA. Certaines applications résument les conversations, répondent aux questions et facilitent la recherche, aidant ainsi les utilisateurs à suivre un volume élevé de messages sans avoir à lire chaque fil de discussion.

Sécurité et contrôles d’administration. Le chiffrement, les autorisations d’accès, les journaux d’audit et la conformité varient considérablement d’une plateforme à l’autre ; veillez à ce que le modèle de sécurité corresponde aux exigences de votre secteur.

Capacités de collaboration externe. Travailler avec des fournisseurs, des clients ou des partenaires est plus simple lorsqu’un outil prend en charge des espaces partagés, plutôt que de renvoyer ces échanges vers la messagerie électronique.

Tarifs et évolutivité. Les offres gratuites permettent aux petites équipes de démarrer, mais vérifiez comment les coûts et les fonctionnalités évoluent avec votre croissance, afin que l’application suive votre rythme.

Les 10 meilleures alternatives à Discord en 2026

Chaque outil convient à un type d’équipe particulier ; réfléchissez par conséquent à la façon dont il structure les conversations, protège les données et s’intègre à vos autres outils. Les logiciels de collaboration en équipe axés sur l’environnement de travail et les applications orientées sur les communautés ou la confidentialité figurent ici, reflétant la diversité des raisons pour lesquelles les utilisateurs quittent Discord. Cette liste est établie à partir de G2, et tous les logiciels ont une note minimale de 4 étoiles sur 5.

1. Slack : idéal pour la collaboration en équipe et la productivité en entreprise

Slack est un système d’exploitation professionnel qui réunit les personnes, les applications et l’IA au même endroit, afin que les équipes puissent faire avancer leurs projets sans jongler entre les outils. Les conversations se déroulent dans des canaux Slack organisés par équipe, projet ou thème, créant ainsi un historique consultable des décisions. Ses fonctionnalités d’automatisation et d’IA permettent aux équipes de rester coordonnées entre les différents services et fuseaux horaires.

Fonctionnalités clés :

Des canaux organisés. Les canaux regroupent les discussions, fichiers et décisions par thème, afin que les bonnes personnes et le bon contexte restent réunis dans un espace consultable, même lorsque les équipes s’agrandissent.

Des intégrations avancées. Les intégrations Slack connectent des milliers d’applications, des outils de gestion de projet aux systèmes CRM, en faisant remonter les mises à jour et en permettant d’agir sans quitter la conversation.

Automatisation des flux de travail. L’automatisation des flux de travail achemine les demandes, collecte les approbations et gère les tâches récurrentes dans l’ensemble des outils utilisés par une équipe.

IA intégrée et Slackbot. L’IA résume les canaux et facilite la recherche, tandis que Slackbot s’appuie sur le contexte de l’espace de travail pour trouver des informations et rédiger des mises à jour.

Collaboration externe sécurisée. La communication en équipe avec Slack Connect ouvre des canaux partagés avec vos fournisseurs, clients et partenaires, afin de déplacer les échanges externes hors de la messagerie électronique.

Idéal pour : les équipes transversales souhaitant combiner le partage sécurisé des connaissances, l’automatisation et l’IA dans un seul espace de travail. (Pour une comparaison plus détaillée, consultez notre article Slack vs Discord.)

2. Microsoft Teams : idéal pour les entreprises centrées sur Microsoft

Microsoft Teams regroupe la messagerie, les réunions, les appels et le partage de fichiers au sein d’une plateforme unique construite autour de la suite Microsoft 365. Ses liens étroits avec Outlook, SharePoint et OneDrive en font un choix naturel pour les entreprises déjà centrées sur les produits Microsoft.

Fonctionnalités clés :

Messagerie et canaux. Les conversations sont organisées en canaux et en fils de discussion, avec des réactions et un partage de fichiers intégrés à l’environnement Microsoft 365.

Réunions et événements. Les réunions vidéo, conférences en ligne et événements en direct intègrent le partage d’écran, l’enregistrement et la gestion des participants pour des sessions de toutes tailles.

Intégration Microsoft 365. Les documents Word, Excel et PowerPoint s’ouvrent et se modifient directement dans la plateforme, connectée aux calendriers Outlook et au stockage SharePoint.

IA Copilot. Microsoft 365 Copilot facilite les récaps de réunions, la rédaction de messages et la gestion des prompts dans Teams pour les entreprises ayant souscrit aux forfaits éligibles.

Idéal pour : les entreprises déjà équipées de Microsoft 365 qui souhaitent centraliser messagerie, réunions et fichiers dans un environnement connecté.

3. Mattermost : idéal pour les équipes soucieuses de la sécurité

Conçu pour les entreprises qui ont besoin d’un contrôle total sur leurs données et leur infrastructure, Mattermost est une plateforme de messagerie et de collaboration pouvant être déployée sur site, dans des clouds privés ou sur des réseaux isolés. Cette flexibilité de déploiement séduit les secteurs de la défense, de l’administration et des industries réglementées.

Fonctionnalités clés :

Déploiement auto-hébergé. Les entreprises font fonctionner Mattermost sur leur propre infrastructure, garantissant la souveraineté de leurs données sur des réseaux connectés, hybrides ou isolés.

Messagerie sécurisée. La messagerie persistante par canaux est adaptée aux équipes opérationnelles et aux grandes entreprises qui traitent des communications sensibles.

Automatisation des flux de travail. Mattermost Playbooks automatise les processus standardisés pour les cas d’usage liés au développement, aux opérations et à la conformité.

Appels audio et partage d’écran. Les appels en temps réel et le partage d’écran intègrent transcription et résumés via des options d’IA internes et tierces.

Idéal pour : les équipes soucieuses de la sécurité qui ont besoin d’une messagerie auto-hébergée avec une gestion granulaire de leurs données et de leur déploiement.

4. Rocket.Chat : idéal pour les déploiements open source

Rocket.Chat est une plateforme de communication open source qui réunit messagerie, voix, vidéo et applications dans un environnement entièrement personnalisable. Elle s’adresse aux clients du secteur commercial, gouvernemental et de la défense qui souhaitent auto-héberger la solution et l’adapter grâce à des options de déploiement flexibles.

Fonctionnalités clés :

Open source et auto-hébergé. Les équipes déploient la solution sur site, dans un cloud privé ou dans des environnements isolés, et personnalisent le code source ouvert de la plateforme.

Communication unifiée. La messagerie, la voix et la vidéo sont réunies en un seul endroit, avec les applications essentielles et l’IA connectées pour assurer un travail centré sur un objectif précis.

Conformité et souveraineté. Les options de déploiement garantissent la souveraineté des données, les capacités d’audit et la conformité aux cadres réglementaires des secteurs régulés.

Personnalisation. La plateforme s’adapte aux flux de travail, à l’identité visuelle et aux besoins d’intégration spécifiques grâce à son architecture ouverte.

Idéal pour : les équipes techniques souhaitant une plateforme open source qu’elles peuvent héberger et façonner selon leurs propres besoins.

5. Zulip : idéal pour les fils de discussion

Le système de fils de discussion par thème démarque Zulip de la concurrence, en évitant que les conversations annexes ne se fondent dans un flux unique et surchargé. Désormais détenue par une fondation à but non lucratif, cette plateforme de communication d’équipe bien organisée propose à la fois un hébergement cloud et des options d’auto-hébergement.

Fonctionnalités clés :

Fils de discussion par thème. Chaque conversation est associée à un thème, ce qui permet aux utilisateurs de consulter les fils de discussion pertinents sans avoir à parcourir un flux indifférencié.

Hébergement flexible. Zulip fonctionne aussi bien dans le cloud que sur vos propres serveurs, avec des outils d’export et d’import pour passer de l’un à l’autre.

Logiciel open source. Le code source entièrement ouvert offre aux équipes une transparence totale et la possibilité de s’auto-héberger sans frais de licence.

Intégrations et permissions. Des centaines d’intégrations permettent de connecter des outils externes, tandis que des groupes et des rôles personnalisés gèrent les accès à mesure que les entreprises grandissent.

Idéal pour : les équipes qui gèrent de nombreuses discussions parallèles et s’appuient sur les fils de discussion pour garder chaque thème facile à suivre.

6. Google Chat : idéal pour les utilisateurs de Google Workspace

Google Chat est une plateforme de messagerie intégrée à Google Workspace qui relie les conversations à Gmail, Docs, Meet et Drive. Les équipes échangent dans des espaces, des groupes et des fils de discussion privés connectés aux fichiers et aux réunions, ce qui permet de centraliser les communications au plus près des documents.

Fonctionnalités clés :

Messagerie directe et de groupe. Les conversations en tête-à-tête et les discussions de groupe prennent en charge les réponses en fils de discussion, qui organisent les échanges dans des espaces partagés.

Intégration Workspace. Se connecte à Gmail, Drive, Docs, Meet et Calendar pour centraliser les fichiers, les plannings et la collaboration.

Espaces de collaboration. Des espaces dédiés permettent d’organiser les messages, les fichiers et les travaux associés pour les équipes et les projets.

Gemini AI. L’assistant Gemini de Google offre une aide agentique dans Chat pour les équipes disposant d’un forfait Workspace éligible.

Idéal pour : Les équipes déjà opérationnelles sur Google Workspace, qui souhaitent intégrer la messagerie à leurs espaces de travail existants.

7. Signal : idéal pour les communications privées

Le chiffrement de bout en bout par défaut est la marque de fabrique de Signal, une application de messagerie axée sur la confidentialité, qui protège les textes ainsi que les appels vocaux et vidéo. Gérée par une organisation à but non lucratif et fondée sur le protocole open source Signal, elle privilégie la confidentialité aux fonctionnalités professionnelles.

Fonctionnalités clés :

Chiffrement de bout en bout. Le protocole open source Signal chiffre les messages et les appels afin que seuls les destinataires visés puissent les lire ou les entendre.

Compatibilité multiplateforme. Signal fonctionne sur Android, iOS, Windows, macOS et Linux, assurant la synchronisation des conversations sur tous vos appareils.

Appels vocaux et appels vidéo. Les appels individuels et de groupe chiffrés étendent les mêmes protections de confidentialité aux conversations en temps réel.

À but non lucratif et open source. Financé par des dons et développé en toute transparence, Signal collecte un minimum de données sur ses utilisateurs.

Idéal pour : les particuliers et les petits groupes qui privilégient une communication privée et chiffrée plutôt que les fonctionnalités de collaboration professionnelle.

8. Discourse : idéal pour les discussions communautaires longues

Discourse est une plateforme de discussion conçue pour des conversations communautaires longues et structurées, qui restent facilement accessibles ultérieurement. Les communautés, forums clients et centres d’assistance l’utilisent pour héberger des discussions organisées en parallèle d’un chat informel en temps réel, avec un format à défilement linéaire qui facilite la lecture des fils de discussion.

Fonctionnalités clés :

Fils de discussion. Un seul fil de discussion à défilement continu remplace la navigation par pages, ce qui permet aux conversations de rester fluides au fur et à mesure de leur chargement.

Chat en temps réel. Des canaux de chat informels fonctionnent en parallèle des sujets longs, et les messages du chat peuvent être cités dans ces sujets pour une référence durable.

Fonctionnalités IA. L’IA intégrée facilite la modération et traduit le contenu dans des dizaines de langues pour les communautés internationales.

Personnalisation. Des barres latérales personnalisables et des paramètres configurables permettent aux communautés de façonner à la fois l’expérience des membres et l’apparence du site.

Idéal pour : les entreprises qui gèrent des forums clients ou des espaces communautaires et qui ont besoin que les discussions longues restent organisées et facilement consultables.

9. Matrix : idéal pour la communication décentralisée

La décentralisation est le concept fondateur de Matrix, un standard ouvert pour la communication sécurisée, le plus souvent utilisé via le client Element. Plutôt que de faire transiter les messages par les serveurs d’une seule entreprise, il permet aux entreprises de gérer leurs propres serveurs tout en restant connectées aux autres, ce qui séduit notamment les gouvernements et les entreprises soucieuses de sécurité.

Fonctionnalités clés :

Réseau décentralisé. La norme ouverte permet à chaque entreprise d’héberger son propre serveur tout en restant interopérable avec l’ensemble du réseau Matrix.

Propriété des données. L’auto-hébergement via des clients comme Element offre aux équipes un contrôle direct sur l’emplacement de stockage de leurs communications.

Chiffrement de bout en bout. La messagerie chiffrée protège les conversations sur l’ensemble du réseau Matrix.

Interopérabilité. Reposant sur une norme ouverte, Matrix assure la connexion entre les serveurs et établit les passerelles vers d’autres outils de communication.

Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent une communication souveraine et décentralisée, avec la possibilité d’héberger et de contrôler leur propre infrastructure.

10. Pumble : le meilleur choix pour les équipes soucieuses de leur budget

Pumble est une application de communication d’équipe proposant un forfait gratuit qui inclut un historique de messages illimité, idéal pour les équipes qui surveillent leurs dépenses. Les conversations sont organisées en canaux et en fils de discussion, avec des fonctionnalités audio et vidéo pour les réunions, offrant ainsi aux petites équipes un moyen abordable de centraliser leurs communications.

Fonctionnalités clés :

Forfait gratuit. Le niveau gratuit de Pumble inclut un historique de messages illimité, pratique pour les équipes qui souhaitent disposer des fonctionnalités essentielles de messagerie sans abonnement.

Canaux et fils de discussion. Les conversations sont organisées par thème dans des canaux, avec des fils de discussion pour les échanges secondaires qui préservent la clarté du canal principal.

Audio et vidéo. La visioconférence et les appels audio intégrés facilitent l’organisation des réunions, avec des liens de réunion pour inviter des participants.

Partage de fichiers. Les équipes partagent des fichiers, des images et des liens, avec des formules payantes abordables qui ajoutent du stockage et des contrôles administratifs au fur et à mesure des besoins.

Idéal pour : Les équipes soucieuses de leur budget, qui recherchent une communication simple basée sur des canaux, avec une offre gratuite performante.

Comment choisir une alternative à Discord

La meilleure alternative à Discord dépend des objectifs, des flux de travail et des outils déjà utilisés par votre entreprise ; il vaut donc mieux choisir une plateforme en fonction de la façon dont le travail s’organise réellement, plutôt que de comparer les fonctionnalités de manière isolée. Par exemple, un groupe axé sur la confidentialité et une entreprise en pleine croissance n’arriveront pas aux mêmes conclusions. Certains facteurs méritent toutefois une attention particulière.

Communication d’équipe interne

Quand la majeure partie des échanges se déroule au sein d’une entreprise, la priorité est de garder les conversations quotidiennes organisées et faciles à retrouver. C’est précisément la mission des outils de communication interne. La structure d’une plateforme, qu’il s’agisse de canaux, de thèmes, d’espaces ou de serveurs, détermine la rapidité avec laquelle les utilisateurs trouvent la bonne discussion et la façon dont les décisions passées restent accessibles.

Collaboration transversale

Lorsque le travail implique plusieurs services, les décisions doivent circuler entre les équipes plutôt que de rester cloisonnées dans des espaces séparés. Les intégrations et les canaux partagés jouent ce rôle en reliant les mises à jour entre les différentes fonctions, de sorte qu’un fil de discussion marketing et un fil de discussion technique peuvent s’alimenter mutuellement : c’est là tout l’enjeu de la collaboration transversale.

Gestion de communauté

Une plateforme qui doit héberger les discussions entre les membres d’une communauté et l’assistance client n’a pas les mêmes besoins que lorsqu'elle prend en charge le travail d’équipe en interne. Dans le premier cas, les fils de discussion longs, les outils de modération et la facilité de recherche des échanges comptent davantage que l’automatisation, car l’objectif est de permettre aux membres de retrouver facilement les questions et les réponses ultérieurement.

Sécurité et conformité

Dans un secteur réglementé, les règles régissant la façon dont vous stockez, chiffrez et auditez les données constituent le socle sur lequel repose le choix de vos outils. Le chiffrement, les journaux d’audit, les accès basés sur les rôles et les certifications reconnues sont prioritaires, car un outil qui ne peut pas satisfaire à vos obligations de conformité est d’emblée éliminé, quelle que soit sa capacité à gérer la messagerie.

Équipes à distance et hybrides

Avec une activité répartie sur différents fuseaux horaires, la communication asynchrone et une recherche fiable priment sur tout le reste, afin que chacun puisse se mettre à jour à son propre rythme. Un espace de travail qui relie les conversations aux fichiers et aux applications est plus bénéfique aux équipes distribuées que les échanges vocaux en continu, qui supposent que tout le monde est connecté en même temps.

Entreprises en pleine croissance

La croissance change ce qu’une plateforme doit gérer à mesure que les effectifs et le volume de messages augmentent. Les autorisations, les contrôles administratifs et la tarification sont différents dans des structures de 30 personnes et de 3 000 personnes. Recherchez un outil qui s’adapte et fournit une structure et une administration centralisée au fil de votre expansion.

Choisir la bonne alternative à Discord pour votre équipe

La meilleure alternative à Discord dépend du style de communication de votre équipe, de vos besoins en matière de gouvernance et de la taille que l’entreprise prévoit d’atteindre. Certains groupes privilégient la confidentialité et la décentralisation, d’autres préfèrent la maîtrise offerte par l’open source, et beaucoup ont simplement besoin d’un espace connecté pour coordonner leur travail au quotidien.

Les équipes qui recherchent cette dernière option la trouveront dans Slack, qui réunit communication sécurisée, automatisation, IA et des milliers d’intégrations au sein d’un seul système d’exploitation professionnel. Le résultat : un espace de travail unique où les conversations, les applications et les décisions restent faciles à retrouver dans toute l’entreprise.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et présente des produits de Slack dont nous sommes propriétaires. Nous avons un intérêt financier dans leur succès, mais toutes les recommandations reposent sur notre conviction sincère en leur valeur.

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FAQ sur les alternatives à Discord