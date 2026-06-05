Points clés Slack est un système d’exploitation professionnel qui réunit vos conversations, applications et flux de travail au même endroit. Asana est une plateforme de gestion de projet axée sur les tâches, les échéances et les jalons.

Slack propose une communication en temps réel et asynchrone, plus de 2 600 intégrations d’applications et une recherche d’entreprise optimisée par l’IA. Asana inclut l’attribution des tâches, la visibilité sur les projets et le suivi de l’avancement.

Les deux plateformes répondent à des besoins différents, et de nombreuses équipes les utilisent conjointement : Slack pour la coordination, et Asana pour assurer le suivi des livrables.

Slack et Asana aident tous deux les équipes à avancer dans leur travail, mais avec des approches différentes. Asana offre aux chefs de projet un système structuré pour planifier, attribuer et suivre les livrables. C’est la couche d’exécution où le travail est organisé. Slack est un système d’exploitation professionnel, c’est-à-dire la couche collaborative où convergent conversations, outils et flux de travail. De nombreuses équipes utilisent les deux plateformes, et comparer leurs points forts peut vous aider à déterminer la place de chacune dans votre environnement de travail.

Voici une comparaison entre Slack et Asana en matière de communication, de gestion des tâches, d’intégrations et bien plus encore.

Slack vs Asana : vue d’ensemble

Slack connecte les personnes, les applications et les conversations dans un espace unique et centralisé, tandis qu’Asana transforme la planification de projet en tâches traçables, avec des responsables assignés et des échéances définies.

Slack s’articule autour des canaux, des fils de discussion et des intégrations. Votre équipe peut discuter, partager des fichiers, récupérer des mises à jour depuis d’autres applications et prendre des décisions sans quitter la plateforme. Des fonctionnalités d’IA telles que les résumés de Slackbot et la recherche d’entreprise vous permettent de retrouver des informations dans l’ensemble de votre espace de travail.

Asana est conçu pour les projets, les tâches et les plannings. Vous pouvez créer des planifications de projet structurées avec des responsables clairement définis, des dates d’échéance et des dépendances. Cinq vues – listes, tableaux, chronologies, calendriers et Kanban – vous permettent de suivre l’avancement selon les préférences de votre équipe. L’automatisation basée sur des règles fait progresser le travail sans nécessiter de relances manuelles.

Slack Asana Objectif principal Communication, collaboration et gestion des flux de travail Gestion des tâches et des projets Cas d’utilisation principal Messagerie en temps réel et asynchrone, coordination entre équipes Suivi des tâches, planification de projets, gestion des délais Intégrations Plus de 2 600 applications tierces, disponibles de façon homogène sur tous les canaux Plus de 200 applications, axées sur le stockage de fichiers, les calendriers et les outils de messagerie Automatisation et IA Générateur de flux de travail intégré, résumés IA sur tous les forfaits payants, Slackbot Automatisation basée sur des règles, modèles personnalisés, résumés de tâches par IA Style de collaboration Messagerie par canaux avec fils de discussion, Appels d’équipe et clips Commentaires liés aux tâches, mises à jour de statut et conversations autour des projets Tarifs Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de moins de 10 $ jusqu’à environ 20 $ par utilisateur et par mois Forfait gratuit ; forfaits payants à partir d’environ 10 $ à 25 $ par utilisateur et par mois

Les points forts de Slack

Slack est particulièrement adapté lorsque votre équipe utilise plusieurs outils, est répartie sur différents fuseaux horaires ou collabore régulièrement avec des utilisateurs externes. Voici quelques domaines dans lesquels la plateforme excelle :

Communication en temps réel et asynchrone. Les canaux permettent d’organiser les conversations par thème, projet ou équipe, afin que votre équipe puisse collaborer en direct ou rattraper les échanges manqués sans perte de contexte.

Visibilité transversale. Les intégrations Slack connectent plus de 2 600 applications, ce qui permet de faire remonter les mises à jour des outils de suivi de projet, des CRM et des logiciels de design là où toute votre équipe peut les consulter.

Intégrations et automatisation des flux de travail. Avec le générateur de flux de travail Slack, votre équipe peut automatiser les rappels de réunions quotidiennes, les demandes d’approbation et les processus en plusieurs étapes dans toutes les applications connectées, sans aucun code nécessaire.

IA et recherche. Slackbot , l’agent IA personnel de Slack, résume les canaux, répond aux questions en s’appuyant sur votre historique de conversations et rédige des messages.

Collaboration externe. Slack Connect vous permet de créer des canaux partagés avec des personnes extérieures à votre entreprise, avec toutes les fonctionnalités de messagerie, de partage de fichiers et d’intégration d’applications.

Les points forts d’Asana

Asana excelle lorsque votre équipe a besoin d’une planification de projet structurée, de responsabilités clairement définies et d’une visibilité sur l’avancement des tâches. Ses principales fonctionnalités sont :

Suivi des tâches et des projets. Assignez des tâches, définissez des dates d’échéance, créez des dépendances et suivez l’avancement de votre portefeuille de projets.

Vues flexibles. Basculez entre listes, tableaux, chronologies et calendriers selon la méthode de planification préférée de votre équipe.

Automatisation basée sur des règles. Automatisez les étapes récurrentes, comme la réassignation de tâches lors d’un changement de statut ou la notification aux parties prenantes lorsque des jalons sont atteints.

Planification et exécution. Les équipes qui gèrent des projets complexes à plusieurs étapes (lancements de produits, déploiements de campagnes, cycles de sprint) disposent d’un cadre pour tout contrôler.

Objectifs et portefeuilles. Reliez les tâches individuelles aux objectifs de l’entreprise et suivez l’avancement de plusieurs projets depuis un tableau de bord unique.

Slack vs Asana : interface et facilité d’utilisation

Slack organise le travail autour des conversations. Asana le structure autour des tâches et des projets. Cette distinction façonne l’ensemble de l’expérience, de la navigation aux workflows quotidiens.

Dans Slack, les conversations se déroulent dans des canaux organisés par équipe, projet, thème ou client, de sorte que tout ce qui concerne un fil de discussion (messages, fichiers et notifications d’application) se trouve au même endroit. Les messages directs sont destinés aux échanges en tête-à-tête et aux discussions en petit groupe. Votre barre latérale est personnalisable : vous pouvez regrouper les canaux en sections spécifiques et définir vos préférences de notification pour chaque discussion.

Asana vous permet de parcourir une liste de projets, chacun comprenant des tâches avec des responsables, des dates d’échéance et des champs de statuts. Vous pouvez basculer entre les affichages liste, tableau et chronologie, pour avoir une vision claire de ce qui est en cours et de ce qui est en retard. Asana vous permet également de personnaliser les champs, les modèles et les mises en page des projets afin de les adapter aux flux de travail de votre équipe.

Slack est intuitif et facile à prendre en main pour les équipes. Asana est simple pour la gestion des tâches de base, mais ses fonctionnalités avancées (règles, dépendances et champs personnalisés) nécessitent une configuration initiale plus importante.

Slack vs Asana : prise en main

Vous pouvez configurer un espace de travail Slack en quelques minutes. Créez un espace de travail, invitez votre équipe et commencez à échanger. Les canaux, les messages directs et les appels d’équipe sont suffisamment intuitifs pour que la plupart des équipes les maîtrisent sans formation.

La galerie de modèles de Slack propose des canaux prêts à l’emploi pour les lancements de projets, les points d’équipe quotidiens et les services d’assistance, afin que vous n’ayez pas à repartir de zéro. Le Success Hub vous guide tout au long du lancement et du développement de votre espace de travail à mesure que votre équipe grandit, et Slack Connect vous permet d’intégrer des partenaires externes et des clients dans des canaux partagés dès le premier jour.

L’intégration dans Asana demande davantage de préparation. Il faut créer les projets, définir la structure des tâches, configurer les champs personnalisés et établir des conventions de nommage avant que l’équipe puisse les utiliser efficacement. La bibliothèque de modèles d’Asana facilite cette démarche. Des structures de projets prédéfinies pour les campagnes marketing, les lancements de produits et la planification des sprints vous offrent un cadre de départ à personnaliser.

Cet investissement initial porte ses fruits une fois les flux de travail en place, mais la prise en main peut prendre plus de temps. Les équipes qui n’ont jamais utilisé un outil dédié à la gestion de projet peuvent également avoir besoin de temps pour comprendre comment les règles, les dépendances et les affichages fonctionnent ensemble.

Slack vs Asana : conversations et messagerie

Les canaux offrent à votre équipe un espace commun pour des échanges en temps réel ou asynchrones dans Slack, et les fils de discussion évitent que les conversations annexes n’encombrent la vue principale. Vous pouvez utiliser des outils de collaboration en temps réel, comme les appels d’équipe et les clips, lorsque la messagerie écrite n’est pas le moyen le plus rapide de communiquer. Les résumés générés par l’IA aident les utilisateurs à rattraper les fils de discussion manqués.

Par exemple, dans le cas d’une équipe produit qui échange dans un canal consacré aux demandes de fonctionnalités, où les designers, les ingénieurs et les chefs de produit débattent des priorités, Slackbot peut résumer la discussion pour toute personne rejoignant le canal ultérieurement. Comme les conversations se déroulent de manière transparente, les équipes transversales restent alignées sans avoir à planifier des réunions supplémentaires.

Dans Asana, les échanges ont lieu au sein de tâches et de projets spécifiques. Vous pouvez commenter une tâche, mentionner des coéquipiers et joindre des fichiers ; chaque échange est directement lié à l’élément de travail concerné. Un chef de projet qui examine une chronologie de campagne publicitaire peut consulter tous les commentaires et fichiers associés à chaque livrable, sans avoir à parcourir un fil de discussion séparé. Cette structure favorise la responsabilisation de chacun, car les mises à jour, questions et validations sont toutes regroupées au niveau de la tâche à laquelle elles se rapportent.

Slack vs Asana : gestion des tâches et des projets

Asana est conçu spécifiquement pour gérer les tâches et les projets tout au long de leur cycle de vie. Par exemple, une équipe marketing qui planifie le lancement d’un produit peut associer chaque livrable (articles de blog, contenus pour les réseaux sociaux, pages de site web) à une chronologie partagée. Les dépendances garantissent que l’équipe de design termine son travail avant que la rédaction de contenu ne commence, et les vues de charge de travail aident les responsables à repérer les goulots d’étranglement avant qu’ils ne causent des retards. Les tableaux Kanban, les chronologies de type Gantt, les listes et les calendriers offrent à chaque membre de l’équipe une vue adaptée à son mode de travail.

Slack propose également des outils de gestion de projet pour regrouper gestion de projet et communication au même endroit. Une équipe opérationnelle peut par exemple utiliser une liste Slack pour suivre les actions à mener chaque semaine avec des champs personnalisés, des responsables et des échéances, puis documenter le guide pratique de l’équipe dans un canevas afin qu’il soit toujours à jour. Le générateur de flux de travail Slack automatise les étapes répétitives, comme les demandes de validation et les mises à jour de statut ; Slackbot peut quant à lui faire remonter les détails d’un projet, rédiger des mises à jour ou résumer ce qui s’est passé dans un canal pendant votre absence.

Slack vs Asana : les intégrations

Slack se connecte à plus de 2 600 applications tierces, tandis qu’Asana en compte plus de 200. Les deux plateformes prennent en charge des intégrations avec les outils métier courants, mais elles se distinguent par leur portée et leur cohérence.

Le modèle d’intégration de Slack

Les intégrations de Slack fonctionnent pour l’ensemble des canaux, des messages directs et des flux de travail automatisés. Vos outils de suivi de projet, votre CRM, vos outils de design et vos tableaux de bord d’analyse des données font remonter les mises à jour dans vos conversations, ce qui vous permet d’agir sans changer d’onglet. Le générateur de flux de travail va encore plus loin en vous permettant de transformer des chaînes d’intégrations en séquences automatisées : un nouveau ticket d’assistance peut ainsi déclencher une notification dans un canal, attribuer un responsable et mettre à jour une feuille de suivi en une seule opération.

Vous pouvez également intégrer Asana dans Slack pour créer des tâches à partir de messages et recevoir des mises à jour de projet directement dans vos canaux. Les équipes ayant adopté cette combinaison indiquent qu’elle renforce l’engagement des utilisateurs d’Asana dans Slack sur les deux outils.

L’approche d’Asana en matière d’intégration

Asana se connecte aux outils de stockage de fichiers, aux calendriers, aux outils de visioconférence et aux outils de messagerie. Ces intégrations permettent de relier votre planification de projet aux documents, plannings et conversations qui le soutiennent.

Une équipe qui gère le lancement d’un produit peut joindre des fichiers de stockage cloud à des tâches, synchroniser les échéances avec son calendrier et acheminer les messages de sa plateforme de communication vers Asana afin que les mises à jour restent associées au travail. Le catalogue est plus restreint que celui de Slack, mais les intégrations d’Asana sont conçues pour les flux de travail les plus utilisés par les chefs de projet.

Slack vs Asana : recherche

La recherche de Slack couvre les messages, les fichiers et les applications connectées depuis une seule barre de recherche. Votre historique de conversations devient ainsi une base de connaissances d’entreprise consultable, bien au-delà d’une simple archive de messages. Vous pouvez filtrer les résultats par personne, canal, date ou type de fichier, et les outils d’IA pour la productivité et la collaboration vont encore plus loin.

Slackbot répond à des questions en langage naturel en s’appuyant sur l’intégralité de l’historique de conversations de votre espace de travail. Étant donné que Slack indexe le contenu des applications tierces connectées aux côtés de vos messages, une seule recherche peut faire remonter un ticket de projet, un enregistrement CRM ou un document partagé. Au fil du temps, le contexte que votre équipe construit dans les canaux devient une base de connaissances vivante à laquelle les nouveaux collaborateurs et les équipes transversales peuvent se référer.

La recherche d’Asana se concentre sur les tâches et les projets. Vous pouvez rechercher des éléments de travail par nom, responsable, date d’échéance ou projet, et les recherches enregistrées facilitent la consultation des requêtes courantes. Les vues de portefeuilles ajoutent un niveau supplémentaire pour suivre la progression de plusieurs projets sans avoir à les rechercher un par un. Asana ne fera pas remonter un fil de discussion ou une notification d’application comme Slack, mais la recherche est rapide et précise pour suivre le statut des éléments de travail et filtrer par responsable ou par échéance.

Slack vs Asana : application mobile

L’application mobile de Slack vous permet de rattraper les conversations dans les canaux, de répondre à des fils de discussion, de rejoindre des appels d’équipe et de consulter des résumés générés par l’IA. Les clips vous permettent d’enregistrer de courts messages vocaux ou vidéo quand la saisie est trop lente, et les résumés de Slackbot sont particulièrement utiles pour se remettre à jour sur les canaux actifs entre deux réunions. Par exemple, un commercial entre deux rendez-vous clients peut consulter le canal d’un contrat pour voir les dernières mises à jour et laisser un clip vocal à son équipe sans avoir à ouvrir son ordinateur portable. L’expérience mobile de Slack en fait un outil de communication pratique pour les équipes à distance.

L’application mobile d’Asana vous permet de consulter le statut des tâches, de mettre à jour les dates d’échéance, d’ajouter des commentaires et de revoir les chronologies de projet. Les notifications d’échéance permettent aux chefs de projet de rester informés des jalons à venir, et vous pouvez approuver ou réaffecter des tâches avec quelques pressions sur l’écran. Par exemple, un chef de projet qui s’apprête à entrer dans une réunion avec les parties prenantes peut afficher le tableau de tâches le plus récent, marquer des livrables comme terminés et ajuster les priorités, le tout depuis son téléphone.

Slack vs Asana : sécurité et autorisations

Les deux plateformes chiffrent les données au repos et en transit, et disposent toutes deux de certifications SOC 2. Elles prennent également en charge la conformité HIPAA sur leurs forfaits entreprise, bien que chacune nécessite des niveaux de forfait spécifiques ainsi que des accords particuliers pour l’activer.

Slack propose des autorisations au niveau de l’espace de travail, des contrôles d’accès spécifiques aux canaux et une gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM). Ces fonctionnalités vous permettent de contrôler vos clés de chiffrement et de révoquer l’accès à tout moment. La prévention de la perte des données native, les journaux d’audit et les règles de conservation personnalisées permettent aux administrateurs de voir exactement ce qui se passe et de contrôler la durée de conservation des données. Slack détient une autorisation FedRAMP Moderate, et GovSlack est autorisé au niveau FedRAMP JAB High pour les organismes du secteur public. L’IA dans Slack fonctionne sur la propre infrastructure de Slack, et vos données n’entraînent jamais les modèles.

Asana propose des autorisations au niveau des projets et des tâches, des contrôles administrateurs et un accès basé sur les rôles. Une console d’administration avec gestion SCIM simplifie la gestion des utilisateurs à mesure que votre entreprise se développe, et la gestion des clés de chiffrement est disponible sur Enterprise+ pour les équipes qui doivent contrôler leurs propres clés de chiffrement. Les forfaits payants incluent la certification SOC 2 Type II et l’authentification unique (SSO) via SAML. Asana propose la résidence des données en Europe, en Australie et au Japon pour les équipes dans des secteurs réglementés.

Slack vs Asana : tarifs

Une plateforme de communication n’est pas équivalente à un outil de gestion de projet ; il n’y a donc pas de comparaison directe et le prix seul ne vous apprendra pas grand-chose. Ce qui compte, c’est ce que chaque plateforme inclut au niveau tarifaire que vous utiliserez réellement.

Le forfait gratuit de Slack inclut 90 jours d’historique des messages, des canaux, des appels d’équipe et des canevas. Les forfaits payants vont de moins de 10 $ à environ 20 $ par utilisateur et par mois, et incluent l’historique complet des messages, des intégrations d’applications illimitées et des résumés de fils de discussion par IA. Slackbot est disponible sur les forfaits Business+ et Enterprise+. La tarification Enterprise Grid est disponible pour les grandes entreprises ayant des besoins complexes en matière de conformité ou de gestion de leurs différents espaces de travail.

Le forfait Personal gratuit d’Asana prend en charge jusqu’à deux utilisateurs et inclut des tâches et des projets illimités. Les forfaits payants (Starter et Advanced) vont d’environ 10 $ à 25 $ par utilisateur et par mois, et ajoutent des chronologies, des tableaux de bord, des objectifs et des rapports avancés aux niveaux supérieurs. La tarification Enterprise est disponible sur demande.

Pour comparer les coûts, prenez en compte ce que chaque niveau inclut. Slack intègre des fonctionnalités d’IA et des intégrations illimitées dans tous les forfaits payants, tandis qu’Asana réserve certaines fonctionnalités telles que les chronologies, les objectifs et les rapports avancés aux niveaux supérieurs. Les deux plateformes proposent des options entreprise pour les équipes qui doivent se développer dans plusieurs services ou régions.

Slack vs Asana : quand choisir l’un ou l’autre

Votre choix dépend de ce qui manque le plus à votre flux de travail : soit la communication, soit l’exécution de projets. Cela dit, de nombreuses équipes constatent qu’elles ont besoin des deux outils.

Choisissez Slack pour la communication en temps réel

Slack est particulièrement adapté lorsque votre équipe s’appuie sur la messagerie en temps réel, la collaboration transversale et des intégrations avec un large éventail d’outils. Le choix d’outils de gestion de projet compatibles avec votre environnement de communication est facilité lorsque les listes, les canevas et le générateur de flux de travail intégrés à Slack prennent en charge la gestion des tâches quotidiennes.

Choisissez Asana pour un travail structuré

Votre équipe fonctionne avec des flux de travail ordonnés, avec des jalons, des échéances et des livrables clairement définis. Asana est particulièrement adapté lorsque vous avez besoin d’une responsabilisation au niveau des tâches et de plusieurs vues de projet.

Asana n’est pas conçu pour la communication d’équipe en temps réel, mais les commentaires sur les tâches permettent des échanges ciblés sur des livrables spécifiques.

Choisissez les deux pour la collaboration et le suivi

De nombreuses équipes utilisent Slack pour les échanges et Asana pour suivre ce qui doit être accompli. Les meilleurs outils de gestion d’équipe se connectent entre eux, et l’intégration native d’Asana dans Slack facilite la liaison des deux.

Slack est-il meilleur qu’Asana ?

Tout dépend de la façon dont votre équipe travaille. Slack offre flexibilité, intégrations étendues, recherche optimisée par l’IA et Slackbot. Les utilisateurs de Slack déclarent être 47 % plus productifs, notamment parce que les conversations, les outils et les décisions sont réunis en un seul endroit, conçu pour être le hub central de votre journée de travail.

Asana apporte une couche spécialisée pour la planification structurée, le suivi des tâches et la responsabilisation des collaborateurs qui découle d’une attribution claire des responsabilités et d’échéances bien définies. Les équipes qui combinent les deux applications ont tendance à bénéficier des avantages de chacune, sans les compromis inhérents au choix d’un seul outil.

Associer Slack et Asana

Slack prend en charge l’aspect collaboratif du travail : conversations en temps réel, intégrations d’applications et recherche optimisée par l’IA. Asana gère l’exécution, de la gestion des tâches et des chronologies aux flux de travail structurés. Ensemble, ils couvrent les deux facettes de la progression du travail.

Commencez par la communication. Connectez les deux plateformes via l’intégration Asana de Slack afin que les mises à jour des tâches apparaissent dans vos canaux et que les conversations puissent devenir des tâches en quelques clics. Explorez ensuite l’exécution en découvrant les modèles de Slack et le générateur de flux de travail pour automatiser les transitions de la discussion à l’action.

Pour découvrir comment Slack peut accompagner le flux de travail de votre équipe, explorez les fonctionnalités de Slack ou commencez gratuitement.

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FAQ sur Slack vs Asana