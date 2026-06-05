Points clés Slack réunit la messagerie, l’IA, l’automatisation et plus de 2 600 intégrations au sein d’une seule plateforme cloud, adaptée aussi bien aux petites équipes qu’aux grandes entreprises mondiales.

Mattermost est une plateforme de messagerie open source auto-hébergée, conçue pour les entreprises qui souhaitent maîtriser et gérer l’intégralité de leur infrastructure de communication.

Le bon choix dépend de vos priorités : une collaboration fluide à grande échelle, ou la maîtrise totale de votre infrastructure dans des environnements hautement sécurisés.

Slack et Mattermost sont tous deux conçus pour la communication en équipe, mais ils reposent sur des priorités différentes : facilité d’utilisation et rapidité d’un côté, sécurité et contrôle de l’autre.

Mattermost est une plateforme open source qui permet à votre entreprise de garder un contrôle total sur ses conversations et ses données. Si votre équipe est soumise à des réglementations strictes, opère dans des environnements isolés ou a besoin d’héberger ses logiciels de collaboration sur ses propres serveurs, Mattermost vous offre ce niveau de maîtrise.

Slack est un système d’exploitation professionnel basé sur le cloud où les équipes partagent des informations, prennent des décisions et font avancer leurs projets, avec la messagerie, l’IA et les intégrations d’applications réunies au même endroit. Si votre équipe jongle avec plusieurs outils et a besoin que tout le monde soit aligné entre les différents services et fuseaux horaires, Slack est fait pour vous.

Voici une comparaison entre ces deux plateformes.

Slack vs Mattermost : comparatif rapide

Bien que Slack et Mattermost permettent tous deux aux équipes de rester connectées et productives, chaque plateforme repose sur une philosophie bien distincte : l’une privilégie la simplicité et l’automatisation, l’autre met l’accent sur le contrôle et la personnalisation.

Slack offre aux équipes un espace unique pour communiquer, connecter leurs outils et travailler efficacement, sans avoir à gérer la moindre infrastructure. L’IA intégrée aide à trouver des réponses, à récapituler les conversations et à automatiser les tâches répétitives. Et Slackbot agit comme un agent IA personnel qui peut vous aider à préparer vos réunions, résumer les fils de discussion et extraire des informations depuis les applications connectées.

Mattermost est conçu pour les entreprises qui ont besoin d’un contrôle total sur leurs données et leur plateforme. Il fonctionne sur site, dans des clouds privés ou dans des réseaux isolés. Le code source ouvert permet aux équipes d’adapter la plateforme à leurs flux de travail.

Slack Mattermost Objectif principal Système d’exploitation professionnel pour la collaboration en équipe Plateforme open source de messagerie sécurisée pour les équipes Modèle de déploiement Cloud, hébergé par Slack Auto-hébergé, cloud privé ou cloud géré Style de communication Conversations organisées, fils de discussion et documents partagés pour le travail en mode asynchrone Conversations organisées, fils de discussion, playbooks structurés et tableaux de tâches Intégrations Plus de 2 600 applications prêtes à l’emploi avec une automatisation sans code Piloté par API avec une marketplace de plug-ins sélectionnés Sécurité et conformité Chiffrement d’entreprise, gestion des clés, SOC 2, HIPAA, FedRAMP Contrôle des données en auto-hébergement, ISO 27001, HIPAA, FINRA Tarifs Offre gratuite disponible ; forfaits payants basés sur le nombre d’utilisateurs Édition gratuite en auto-hébergement sans limite d’utilisateurs ; forfaits payants dont le tarif évolue selon le nombre d’utilisateurs

Les points forts de Slack

Dans Slack, chaque conversation, fichier, décision est centralisé dans un même endroit consultable et organisé par thème, équipe ou projet. Votre équipe peut passer d’un fil de discussion d’équipe à un document partagé ou à un appel d’équipe en direct sans changer d’outil, et les canaux avec fils de discussion maintiennent la collaboration asynchrone organisée, même sur différents fuseaux horaires.

Les informations de vos outils de suivi de projets, de votre système CRM et de vos outils de développement arrivent directement dans vos conversations, sans changer d’application. Avec plus de 2 600 intégrations et l’automatisation sans code du générateur de flux de travail, votre équipe passe moins de temps à jongler entre les onglets et plus de temps sur ce qui compte vraiment.

Les nouveaux membres d’une équipe peuvent rejoindre un espace de travail Slack et commencer à collaborer en quelques minutes. L’interface est suffisamment intuitive pour que la plupart des personnes la prennent en main d’elles-mêmes. Et tout le monde, y compris les partenaires externes, peut suivre les activités de l’entreprise grâce aux canaux publics, aux canevas partagés et à la collaboration sécurisée avec Slack Connect.

Les points forts de Mattermost

Mattermost permet à votre entreprise de conserver la pleine propriété de ses données de messagerie. Vous exploitez la plateforme sur vos propres serveurs ou dans un cloud privé, de sorte qu’aucune donnée ne quitte votre infrastructure. Les organismes des secteurs de la défense, de la finance, de la santé et des administrations publiques utilisent Mattermost sur des réseaux isolés ou classifiés, où les plateformes SaaS hébergées par des fournisseurs externes ne peuvent pas opérer.

Le code source ouvert est publiquement vérifiable, et les équipes d’ingénierie peuvent modifier la plateforme, développer des plug-ins personnalisés ou l’intégrer à leurs outils existants sans attendre l’approbation d’un fournisseur. Mattermost intègre également des playbooks structurés directement dans l’expérience de messagerie. Les équipes qui gèrent la réponse aux incidents ou les cycles de publication disposent ainsi de listes de contrôle prédéfinies et d’étapes d’automatisation directement au sein de leurs conversations.

Slack vs Mattermost : interface et expérience utilisateur

Slack et Mattermost proposent tous deux une mise en page avec barre latérale et canaux, mais l’expérience au quotidien reflète pour quels utilisateurs chaque plateforme a été conçue. Slack est pensé pour une adoption à l’échelle de l’entreprise, tandis que Mattermost est optimisé pour les équipes techniques et opérationnelles.

Navigation et découvrabilité. Parmi les applications de messagerie professionnelle pour les équipes , Slack se distingue en regroupant les canaux, les fils de discussion, les applications et la recherche dans une seule barre latérale ; les fonctionnalités telles que les canevas, les appels d’équipe et les marque-pages sont faciles à trouver sans formation préalable. Mattermost organise son espace de travail autour des canaux, des playbooks et des appels. La disposition s’adapte naturellement aux flux de travail des équipes d’ingénierie et des opérations, mais peut nécessiter une prise en main plus longue pour les équipes extérieures à ces domaines.

Intégration et configuration. Une nouvelle équipe peut être opérationnelle sur Slack en quelques minutes, sans aucune configuration technique. Le modèle auto-hébergé de Mattermost implique que votre équipe informatique prend en charge la gestion des serveurs, la configuration de la base de données et la maintenance continue. Cela offre à l’entreprise un contrôle total sur son infrastructure, mais rend la prise en main plus difficile.

Facilité d’utilisation au quotidien. Slack met en avant les conversations, les fichiers et les notifications des applications dans un fil d’activité unifié, avec une navigation aisée dans les fils de discussion et des raccourcis pour basculer rapidement d’un environnement à l’autre. Mattermost couvre les mêmes fonctionnalités de communication de base et y ajoute des flux de travail structurés grâce aux playbooks, offrant aux équipes opérationnelles un moyen intégré de gérer les processus récurrents au sein même de leurs conversations.

Slack vs Mattermost : messagerie et collaboration

Dans leur conception fondamentale, Slack et Mattermost organisent tous deux les conversations en canaux et en fils de discussion. C’est dans l’expérience développée par cette structure de base et ce que vous pouvez accomplir sans quitter la plateforme que leurs approches commencent à diverger.

Slack : conçu pour la collaboration

Slack considère la messagerie comme le point de départ d’une collaboration plus large. Vous pouvez passer d’un fil de discussion d’un canal à un canevas pour rédiger une proposition, lancer un appel d’équipe pour une conversation audio rapide, ou enregistrer un clip pour guider quelqu’un dans un processus. Les réponses dans un fil de discussion, la programmation de l’envoi des messages et les notifications au niveau des canaux font de la communication asynchrone une composante naturelle du flux de travail, aidant les équipes réparties sur différents fuseaux horaires à rester alignées.

L’espace de travail centralisé de Slack maintient les discussions, les décisions et leur contexte visibles au fur et à mesure que votre entreprise accueille de nouveaux collaborateurs et de nouveaux services. Les nouvelles recrues trouvent ce dont elles ont besoin sans avoir à naviguer entre différents outils, et les équipes transversales restent alignées grâce aux canaux partagés et aux mises à jour dans les fils de discussion.

Mattermost : flux de travail structurés et contrôle

Mattermost se distingue par ses playbooks. Il s’agit de listes de contrôle prédéfinies et d’étapes d’automatisation que les équipes exécutent directement dans la plateforme. Les playbooks transforment un fil de discussion en un flux de travail traçable pour la gestion des incidents, la gestion des mises en production et d’autres processus récurrents. Les appels intégrés prennent en charge l’audio et le partage d’écran, bien que la vidéoconférence ne soit pas incluse.

L’interface de messagerie reflète l’orientation de Mattermost vers les équipes techniques, avec une présentation épurée qui privilégie la fonctionnalité et la familiarité pour les développeurs et les équipes d’exploitation. Mattermost propose également une recherche optimisée par l’IA et la transcription des appels via sa fonctionnalité Agents, avec la possibilité de connecter votre propre grand modèle de langage (LLM) afin que les données ne quittent pasà votre déploiement. Les playbooks structurés de Mattermost assurent la cohérence des processus opérationnels à mesure que les équipes s’agrandissent, bien que le modèle auto-hébergé implique que votre infrastructure doit évoluer en même temps que vos effectifs.

Slack vs Mattermost : intégrations et extensibilité

Plutôt que de passer d’une application à l’autre pour suivre les mises à jour, votre équipe peut extraire des informations depuis des outils de gestion de projet, des systèmes CRM et des outils de développement directement dans les conversations Slack grâce à plus de 2 600 intégrations. N’importe quel membre de l’équipe peut utiliser le générateur de flux de travail pour mettre en place des automatisations sans écrire une seule ligne de code. Slackbot répond à des déclencheurs personnalisés, des rappels et des demandes récurrentes. Une personnalisation plus poussée est disponible via les API et les SDK de Slack, qui permettent le développement d’applications complètes.

Mattermost adopte une approche plus modulaire. Un Marketplace sur mesure propose des plug-ins prêts à l’emploi pour des outils tels que les gestionnaires de tickets, les services de déploiement de code et la vidéoconférence. Les équipes peuvent également créer des intégrations personnalisées à l’aide de Webhooks, de commandes barre oblique, d’API ou de plug-ins sur mesure. L’automatisation sans code via des plateformes de connecteurs tiers offre une option supplémentaire aux équipes souhaitant des intégrations sans développement.

Slack vs Mattermost : sécurité et conformité

Slack chiffre les données aussi bien au repos qu’en transit et détient des certifications telles que SOC 2, SOC 3, ISO 27001, HIPAA et FedRAMP. Avec la gestion des clés d’entreprise, les entreprises conservent leurs propres clés de chiffrement et peuvent couper les accès à la demande. Les administrateurs bénéficient de contrôles granulaires sur les droits d’accès, notamment des règles de conservation personnalisées, la prévention de la perte des données et des journaux d’audit pour les rapports de conformité.

Du côté de Mattermost, la sécurité repose sur le contrôle du déploiement. La plateforme pouvant fonctionner sur site, dans des clouds privés ou dans des environnements isolés (air-gapped), les entreprises conservent une pleine propriété de leurs données. Rien ne quitte leur infrastructure, sauf décision contraire de leur part. Mattermost est certifié ISO 27001 et prend en charge des référentiels de conformité tels que HIPAA et FINRA. Les contrôles d’administration incluent des autorisations basées sur les rôles, la synchronisation des groupes AD/LDAP et un accès complet aux logs du serveur.

L’une ou l’autre plateforme peut répondre aux exigences des secteurs réglementés. C’est votre approche en matière de sécurité qui fait la différence : repose-t-elle sur l’infrastructure gérée et les certifications d’un fournisseur, ou sur le contrôle direct de l’environnement par vos propres équipes ?

Slack vs Mattermost : fonctionnalités IA

Slackbot, votre agent IA dans Slack, est opérationnel dès le premier jour. Il peut vous aider à préparer vos réunions, vous mettre à jour sur les fils de discussion que vous avez manqués et synthétiser des informations issues de conversations dispersées. Il analyse également les documents partagés et planifie des appels, en s’appuyant sur l’intégralité de l’historique de votre espace de travail pour fournir des réponses basées sur les données. L’IA dans Slack est incluse dans les forfaits payants, et toutes les fonctionnalités IA s’exécutent sur la propre infrastructure de Slack : vos données restent sur la plateforme et ne sont pas utilisées pour l’entraînement des modèles.

Mattermost adopte une approche IA privée et souveraine. Grâce à la fonctionnalité Agents, vous bénéficiez d’une recherche optimisée par l’IA dans votre espace de travail et d’une transcription automatique des appels, avec la possibilité de connecter votre propre LLM. L’IA s’exécutant au sein de votre propre infrastructure, vous pouvez adopter l’assistance IA sans envoyer vos données à un service externe. Vous choisissez le fournisseur de modèle à connecter et gardez un contrôle total sur la façon dont l’IA interagit avec vos données.

Slack vs Mattermost : tarification et mise en place

Slack propose un niveau gratuit et des forfaits payants allant des petites équipes aux déploiements à l’échelle de l’entreprise. La mise en place ne prend que quelques minutes, les fonctionnalités IA sont incluses dans les forfaits payants, et l’équipe de Slack gère l’ensemble de l’infrastructure et des mises à jour. En tant que plateforme de communication d’entreprise évolutive, Slack ne nécessite aucune installation, configuration ni maintenance de votre côté.

L’édition gratuite de Mattermost est auto-hébergée sans limite d’utilisateurs, ce qui vous permet de l’essayer avant de vous engager. Les forfaits payants sont facturés par utilisateur et par mois, avec des niveaux professionnel et entreprise disponibles.

Gardez toutefois à l’esprit que le budget de votre équipe ne reflète qu’une partie de la réalité : le coût réel inclut également le temps et les efforts nécessaires à la mise en place et à la maintenance continue. Avec Mattermost, votre entreprise doit également prendre en charge l’infrastructure serveur, les ressources informatiques, la maintenance régulière, ainsi que tout développement personnalisé pour les intégrations ou les plug-ins. Pour comparer les deux solutions, ne tenez pas seulement compte du prix par utilisateur, mais de l’investissement total en temps, en ressources humaines et en infrastructure que chaque plateforme requiert.

Quand choisir : Slack vs Mattermost

Chaque entreprise est différente. Les priorités propres à votre équipe doivent guider cette décision. Voici comment aborder la question.

Quand choisir Slack

Slack s’impose lorsque vous avez besoin d’une mise en route rapide, d’intégrations étendues et d’une collaboration efficace pour tous les services. En tant qu’outil de collaboration d’équipe, Slack met à votre disposition la messagerie, l’IA et plus de 2 600 intégrations, sans installation ni maintenance nécessaire. Les applications de messagerie d’entreprise comme Slack offrent également aux responsables informatiques les outils de sécurité et de conformité dont ils ont besoin, sans alourdir leur charge de travail.

Que votre équipe compte 5 personnes ou 50 000, Slack évolue avec vous. Une équipe marketing qui lance une campagne peut, par exemple, créer un canal dédié au projet, connecter ses outils de design et d’analyses des données, et maintenir l’alignement des parties prenantes réparties sur différents endroits et fuseaux horaires, le tout dès le premier jour.

Quand choisir Mattermost

Mattermost est la solution adaptée lorsque vous avez besoin d’un auto-hébergement, d’un contrôle total sur vos données et que votre équipe dispose des ressources techniques nécessaires pour gérer le déploiement. Mattermost est conçu spécifiquement pour les entreprises qui opèrent dans des environnements classifiés, sont soumises à des réglementations strictes ou ont besoin d’un déploiement en réseau isolé. Un prestataire de défense coordonnant ses activités sur des réseaux sécurisés peut, par exemple, déployer Mattermost entièrement sur ses propres serveurs avec des intégrations personnalisées vers ses systèmes internes – ce que les plateformes hébergées dans le cloud ne permettent pas.

Slack est-il mieux que Mattermost ?

Tout dépend des besoins de votre équipe. Slack se distingue par sa facilité d’utilisation en entreprise, sa rapidité et sa capacité à favoriser la collaboration transversale, quelle que soit la taille de la structure. Les points forts de Mattermost sont le contrôle des données et la sécurité de l’auto-hébergement, particulièrement adaptés aux entreprises qui souhaitent maîtriser chaque couche de leur infrastructure. La plupart des équipes trouveront que la combinaison de convivialité, d’intégrations et d’IA proposée par Slack permet de développer plus rapidement une collaboration productive, mais les équipes soumises aux exigences réglementaires ou de déploiement les plus strictes seront davantage attirées par le modèle d’hébergement en propre de Mattermost.

Le choix dépend des priorités de votre équipe

Slack et Mattermost facilitent tous deux la communication au sein des équipes, mais leurs priorités sont très différentes. Slack offre aux équipes une plateforme cloud gérée où la communication, l’IA et des milliers d’intégrations fonctionnent ensemble dès le premier jour. Mattermost donne aux entreprises un contrôle total sur leurs données et leur déploiement grâce à une infrastructure auto-hébergée et open source. Le style de travail de votre équipe, vos exigences en matière de sécurité et votre volonté de gérer une infrastructure doivent guider votre décision.

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FAQ sur Slack vs Mattermost