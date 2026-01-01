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Slack vs. Microsoft Teams : les différences clés pour les équipes
Deux plateformes, deux façons de concevoir le travail. Découvrez leurs fonctionnalités, leur utilité selon les équipes, et ce que signifie travailler avec chacune d'elles.
Les meilleures alternatives à Microsoft Teams en 2026
Découvrez des alternatives à Microsoft Teams qui correspondent à la façon dont vos équipes communiquent, collaborent et gèrent leur travail (messagerie, réunions et flux de travail de projet).
Slack vs Asana : quel outil convient à votre équipe ?
Votre équipe a besoin du bon équilibre entre des outils de communication et de gestion du travail. Voici comment évaluer Slack et Asana pour votre flux de travail.
Slack ou Mattermost : lequel est fait pour votre équipe ?
Les deux plateformes proposent une messagerie par canaux, mais leurs approches diffèrent en matière de déploiement, de sécurité et de collaboration au quotidien.
Slack vs Trello : quel est le meilleur outil pour les équipes ?
Comparez la manière dont Slack et Trello prennent en charge la communication, le suivi des tâches et les flux de travail, pour vous aider à choisir la configuration la mieux adaptée à votre équipe.
Slack vs Discord : comparatif des meilleurs outils de collaboration
Slack et Discord rassemblent tous deux les personnes, mais leur approche des conversations, des outils et de l’engagement est très différente.
Slack vs. Google Chat : fonctionnalités, différences et comment choisir
Votre collaboration peut changer radicalement de forme selon que votre équipe utilise Slack ou Google Chat. Voici un comparatif entre ces deux solutions.