Slack vs Trello : quel est le meilleur outil pour les équipes ?

Points clés Slack favorise la communication et la coordination entre les équipes et les outils, tandis que Trello se concentre sur l’organisation et le suivi des tâches grâce à des flux de travail structurés.

Slack convient parfaitement aux équipes qui gèrent une collaboration continue, des mises à jour et des projets transversaux. Trello est idéal pour les équipes qui ont besoin d’une visibilité claire sur les tâches, l’avancement et les responsabilités. De nombreuses équipes utilisent les deux : Slack pour la communication et la coordination, et Trello pour l’exécution.

Slack est un système d’exploitation professionnel qui permet aux équipes d’organiser leurs conversations en canaux, de partager des fichiers, de connecter des outils et d’automatiser des flux de travail dans un environnement unique. Trello se concentre sur l’organisation des flux de travail, en utilisant des tableaux visuels, des listes et des cartes pour suivre les tâches, les délais et l’avancement des projets.

La plupart des équipes ont besoin des deux types d’outils : un pour communiquer et un autre pour gérer les tâches. Comprendre comment votre équipe collabore au quotidien est la première étape pour choisir la bonne configuration. Comparez Slack et Trello en matière de flux de travail, de messagerie, d’intégrations, d’IA et de gestion de projet, afin de déterminer quel outil convient le mieux à votre équipe.

Slack vs Trello : comparaison rapide

Slack et Trello aident tous les deux les équipes à coordonner leur travail. Slack est un système d’exploitation professionnel conçu pour réunir les personnes, les outils et les informations dont elles ont besoin au sein d’un espace de travail collaboratif. Trello est un logiciel de gestion de projet axé sur l’organisation visuelle, utilisant des tableaux, des listes et des cartes pour suivre les tâches et mettre à jour l’avancement des projets.

Voici une comparaison des deux outils :

Slack Trello Objectif Plateforme centrale pour la communication, la coordination et les flux de travail des équipes Gestion visuelle des tâches et des projets Flux de travail Canaux, fils de discussion, messagerie et flux de travail automatisés via le générateur de flux de travail Tableaux, listes et cartes pour organiser les tâches et les faire progresser par étapes Intégrations Connecté à plus de 2 000 applications ; actions et mises à jour directement dans les conversations S’intègre aux outils via les Power-Ups ; étend les fonctionnalités des tableaux Visibilité Les conversations, fichiers et mises à jour partagés dans les canaux sont consultables via la recherche Visibilité au niveau des tâches dans les tableaux ; progression suivie visuellement Idéal pour Équipes coordonnant leurs activités entre différentes fonctions, outils et fuseaux horaires Équipes gérant des tâches, des projets et des flux de travail simples Tarifs Forfait gratuit disponible ; Forfaits payants avec fonctionnalités supplémentaires et capacités d’IA Forfait gratuit disponible ; Forfaits payants avec fonctionnalités avancées et automatisation

Les points forts de Slack

Slack offre un espace centralisé pour communiquer et coordonner le travail entre les outils et les services. Les canaux organisent les conversations par thème, projet ou équipe, afin de maintenir des échanges structurés et consultables dans le temps. Les fils de discussion permettent d’engager des discussions secondaires sans perturber la conversation principale, préservant ainsi le contexte.

Cet outil prend en charge à la fois la communication en temps réel et la communication asynchrone. Votre équipe peut répondre sur le moment ou rattraper les échanges ultérieurement, ce qui s’avère particulièrement utile pour les équipes distribuées ou opérant sur plusieurs fuseaux horaires. Les messages, fichiers et mises à jour restent accessibles au même endroit, sans être dispersés entre les e-mails ou d’autres outils.

Slack se connecte également à un large éventail d’applications professionnelles. Votre équipe peut recevoir des mises à jour, partager des fichiers et agir depuis d’autres outils directement dans Slack, ce qui réduit la nécessité de passer d’une plateforme à l’autre. Cela facilite la coordination du travail entre différents systèmes.

Les conversations, outils et mises à jour étant centralisés, Slack offre une visibilité accrue entre les équipes. Les membres de votre équipe peuvent suivre les canaux pertinents pour leur activité, prendre connaissance des décisions en temps réel et accéder aux discussions passées selon leurs besoins.

Les points forts de Trello

Trello est particulièrement adapté aux équipes qui ont besoin d’une mise en page Kanban pour organiser et suivre leurs tâches. Les tableaux, listes et cartes offrent une représentation visuelle du travail et de sa progression par étapes, vous donnant accès à tout moment aux statuts des projets. Chaque carte représente une tâche et peut inclure des informations telles que des dates d’échéance, des listes de contrôle, des pièces jointes et des commentaires. Ce système centralise les informations liées aux tâches et associe directement les échanges à l’élément de travail concerné.

Trello offre une organisation de projets simple, sans configuration complexe. Votre équipe peut créer des tableaux pour différents projets et personnaliser des listes en fonction de son flux de travail, par exemple « À faire », « En cours » et « Terminé ».

Grâce aux Power-Ups et aux fonctionnalités d’automatisation, Trello peut étendre ses capacités pour prendre en charge des flux de travail supplémentaires, tels que les tâches récurrentes et les intégrations avec d’autres outils. Il reste le plus efficace pour les équipes qui ont besoin de listes de tâches claires, visuelles et partageables, plutôt que d’une communication et d’une coordination dispersées sur plusieurs systèmes.

Slack vs Trello : les flux de travail dans la pratique

Slack et Trello gèrent les flux de travail différemment au niveau de l’exécution. Slack se concentre sur le déclenchement et l’automatisation des processus au sein des conversations. Trello, lui, se concentre sur le déplacement des tâches à travers des étapes définies sur un tableau.

Dans Slack, les flux de travail peuvent être déclenchés par un message, un formulaire ou un événement. Le générateur de flux de travail permet à votre équipe de collecter des informations, d’acheminer des demandes et de déclencher des actions sans code. Par exemple, une demande d’assistance soumise via un formulaire peut être automatiquement publiée dans un canal, notifier la bonne personne ou équipe, et déclencher des étapes de suivi. Les flux de travail peuvent inclure une logique conditionnelle, se connecter à d’autres outils et s’exécuter dans des messages ou des canaux, afin que les actions se déroulent là où les conversations ont déjà lieu. Slack permet d’économiser jusqu’à 28 % de temps de travail grâce à l’automatisation des flux de travail.

Trello organise les flux de travail grâce à sa structure de tableaux. Les tâches progressent sous forme de cartes à travers des listes représentant des étapes, et l’automatisation prend en charge les actions répétitives. Votre équipe peut paramétrer des règles qui se déclenchent lorsqu’une carte change de statut, par exemple assigner une tâche, ajouter une date d’échéance ou mettre à jour une liste de contrôle. Des boutons et des commandes peuvent également exécuter plusieurs actions à la fois, aidant les équipes à faire progresser le travail sans mises à jour manuelles.

Votre équipe peut également utiliser ces outils et ces flux de travail conjointement. Slack gère la réception des demandes, la coordination et les validations, tandis que Trello suit l’avancement des tâches. Par exemple, une demande soumise dans Slack peut créer une carte Trello qui progresse sur un tableau au fil de l’avancement du travail, avec des mises à jour partagées dans les canaux Slack.

Slack vs Trello : la messagerie

Slack et Trello disposent de systèmes de messagerie et de communication différents. Slack est conçu pour la communication continue au sein des équipes, tandis que Trello associe les conversations à des tâches spécifiques. Voici un aperçu détaillé :

Slack : communication en temps réel et asynchrone

Dans Slack, les échanges se déroulent dans des canaux, des messages directs et des fils de discussion. Votre équipe peut communiquer rapidement en temps réel ou répondre plus tard, ce qui favorise aussi bien les discussions dynamiques que le travail asynchrone. Les canaux organisent les conversations par thème, projet ou équipe, pour que les informations restent regroupées et facilement consultables. Les fils de discussion permettent des échanges parallèles sans interrompre le canal principal, aidant ainsi les équipes à préserver le contexte et à maintenir une bonne organisation.

Trello : communication axée sur les tâches

Dans Trello, la messagerie est directement liée aux éléments de travail. Chaque carte dispose d’une section de commentaires où les membres de l’équipe peuvent poser des questions, partager des mises à jour et donner leur avis sur la tâche en question. La communication reste ainsi rattachée au travail lui-même, afin que les décisions et le contexte accompagnent la tâche à chaque étape de son avancement.

En résumé, Slack favorise la communication globale de l’équipe à travers les projets et les postes, tandis que Trello concentre les échanges sur les tâches individuelles au sein d’un projet.

Slack vs Trello : intégrations et flexibilité

Slack et Trello se connectent tous deux à d’autres outils, mais ils jouent des rôles différents dans l’utilisation des intégrations. Slack fait office de hub central pour relier les systèmes entre eux. Trello enrichit ses tableaux grâce à des intégrations pour faciliter la gestion des tâches.

Slack : un hub central d’intégration

Slack intègre plus de 2 000 applications, ce qui permet à votre équipe de centraliser les mises à jour, les fichiers et les actions provenant d’autres outils. Les intégrations peuvent publier des notifications, afficher des aperçus de contenu et déclencher des actions directement dans les canaux et les messages. Combiné à l’automatisation des tâches par IA, Slack aide les équipes à connecter leurs flux de travail à différents outils sans quitter la plateforme.

Trello s’intègre à Slack, ce qui permet aux équipes de recevoir les mises à jour des tableaux, de créer des cartes et de suivre l’avancement sans changer d’outil. La communication et le suivi des tâches restent ainsi parfaitement synchronisés.

Trello : enrichir les flux de travail de projet

Trello s’intègre à d’autres outils via des Power-Ups et l’automatisation, plutôt que de servir de couche centrale entre les systèmes. Ces intégrations étendent ce qui se passe sur un tableau en se connectant à des outils de communication, des gestionnaires de tickets ou des e-mails. Votre équipe peut déclencher des actions lorsque des cartes sont déplacées ou modifiées, ce qui prend en charge les flux de travail liés à l’avancement des tâches.

Slack vs Trello : les fonctionnalités d’IA

Slack et Trello utilisent tous deux l’IA pour faciliter la collaboration en équipe. Slack s’en sert pour aider les équipes à traiter l’information et les communications, tandis que Trello l’utilise pour organiser et suivre les données relatives aux tâches.

Slack : l’IA au service de la communication et du contexte

Slack propose des fonctionnalités d’IA qui aident les équipes à gérer de grands volumes de conversations et d’informations. Slackbot est un assistant intégré qui résume les messages, met en avant les mises à jour importantes et répond aux questions en s’appuyant sur le contexte de l’espace de travail. Votre équipe peut l’utiliser pour préparer des réunions, générer des résumés et consulter du contenu partagé sans avoir à chercher manuellement dans les canaux.

Parce que Slack relie les conversations aux fichiers et outils intégrés, ses fonctionnalités d’IA couvrent un large éventail d’informations. Cela permet aux équipes de rassembler le contexte nécessaire, d’identifier les actions à mener et de rédiger des réponses ou des mises à jour à partir des discussions existantes.

Trello : l’IA au service de l’organisation des tâches

Trello utilise Atlassian Intelligence pour faciliter l’organisation des tâches et des projets. Ses fonctionnalités d’IA aident les équipes à structurer leur travail plus efficacement : rédaction de descriptions de cartes, synthèse de contenu et génération d’idées pour des tâches ou des étapes de projet.

Ces outils sont intégrés directement au tableau, où l’IA contribue à affiner les informations de chaque carte. Cela garantit la clarté et la cohérence des détails des tâches à mesure que le travail avance à travers les différentes étapes.

Slack vs Trello : comment choisir ?

Le choix de la bonne solution dépend de la façon dont votre équipe gère son travail au quotidien, que ce soit par une coordination continue ou un suivi structuré des tâches.

Quand choisir Slack

Choisissez Slack lorsque votre équipe a besoin d’une coordination à l’échelle de l’entreprise, d’une communication continue et d’une intégration avec plusieurs outils. Slack aide vos équipes transversales à rester alignées et centralise les conversations, les décisions et les mises à jour au même endroit.

Par exemple, votre équipe d’assistance client peut utiliser Slack pour gérer les demandes entrantes, coordonner les réponses entre les différentes localisations et partager des mises à jour en temps réel. Les intégrations peuvent faire remonter des tickets ou des alertes directement dans les canaux de votre équipe, tandis que les flux de travail acheminent les demandes aux bonnes personnes et assurent le suivi des actions à mener.

Quand choisir Trello

Choisissez Trello lorsque votre équipe a besoin d’un moyen simple de suivre les tâches et de gérer des projets avec des étapes clairement définies. Il convient parfaitement aux équipes qui ont besoin d’une organisation visuelle et de flux de travail bien définis.

Par exemple, votre équipe marketing peut utiliser un tableau Trello pour gérer une campagne, avec des listes dédiées à la planification, la production, la révision et au lancement. Chaque tâche est une carte associée à des échéances, des listes de vérifications et des commentaires, ce qui facilite le suivi de l’avancement et des responsabilités.

Quand utiliser les deux

Utiliser Slack et Trello ensemble peut aider votre équipe à gérer à la fois la communication et l’exécution. Slack facilite la coordination et la prise de décision, tandis que Trello assure le suivi de l’avancement des travaux.

Par exemple, votre équipe produit peut discuter des priorités et partager des mises à jour dans Slack tout en gérant les tâches de développement sur un tableau Trello. Au fur et à mesure que les tâches progressent sur le tableau, vous pouvez publier des mises à jour dans les canaux Slack, tenant ainsi tout le monde informé sans avoir à jongler entre les outils.

Slack est-il mieux que Trello ?

L’un n’est pas meilleur que l’autre, mais les deux outils peuvent se compléter car ils répondent à des besoins différents. Slack est plus adapté lorsque le travail repose sur une communication rapide, un contexte partagé et la coordination entre plusieurs outils et équipes. Il permet aux équipes de rester connectées au fil de l’avancement des projets, notamment lorsque les mises à jour, les décisions et les contributions proviennent de sources variées.

Trello est bien adapté lorsque l’objectif est de suivre les tâches de bout en bout. Il offre une structure claire pour organiser le travail, attribuer les responsabilités et faire avancer les tâches à travers des étapes définies, sans complexité superflue.

Certaines équipes utilisent les deux pour couvrir l’ensemble de leurs besoins. Slack facilite la communication et la coordination au sein des équipes, tandis que Trello offre une vue claire des tâches à accomplir et de leur avancement. Le bon choix dépend donc des besoins de votre équipe : soit plus de coordination, soit plus de structure, ou bien les deux.

Choisir le meilleur outil pour la gestion de projet

Slack et Trello jouent des rôles différents dans la façon dont les équipes travaillent. Slack favorise la communication, la coordination et l’intégration d’outils au sein des équipes, ce qui le rend particulièrement utile dans des environnements complexes et en constante évolution. Trello propose une approche visuelle et claire pour organiser et suivre les tâches, idéale pour les projets structurés et les flux de travail de plus petite envergure.

Le bon choix pour votre entreprise dépend du mode de fonctionnement de votre équipe. Certaines équipes privilégient la communication et la flexibilité, tandis que d’autres ont besoin d’un suivi des tâches simple et efficace. Beaucoup utilisent les deux pour coordonner et exécuter leurs projets.

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