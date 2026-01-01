Slack 与 Trello：哪款工具更适合团队？

核心要点 Slack 支持团队之间及跨工具的沟通与协作，而 Trello 专注于通过结构化工作流程来整理和跟踪任务。

Slack 适合需要持续协作、及时更新和跨职能工作的团队。Trello 则适合需要清晰了解任务、进度和负责人的团队。许多团队同时使用 Slack 进行沟通与对齐，以及 Trello 进行执行。

Slack 是一款工作操作系统，团队可以在其中将对话整理到频道中、共享文件、关联各类工具，并在统一环境中实现工作流程自动化。Trello 专注于整理工作流程，通过可视化看板、列表和卡片来跟踪各项目的任务、截止日期和进度。

大多数团队都需要两类工具——一种用于沟通，一种用于管理任务。了解你的团队日常协作方式，是选择合适配置的第一步。从工作流程、消息传递、集成、AI 及项目管理等维度对比 Slack 与 Trello，助你找到最适合团队的工具。

Slack 与 Trello：概览

Slack 和 Trello 都能帮助团队协调工作。Slack 是一款工作操作系统，旨在将人员、所需工具和信息汇聚到一个协作工作区中。Trello 是一款项目管理软件，以可视化组织为核心，通过看板、列表和卡片来跟踪任务并更新项目进度。

以下是两款工具的并排对比：

Slack Trello 用途 团队沟通、协调与工作流程的核心枢纽 可视化任务与项目管理 工作流程 频道、消息列、即时消息及通过工作流程构建器实现的自动化工作流程 通过看板、列表和卡片来组织任务并推进各阶段进度 集成 可关联 2,000 多款应用，操作与更新均在对话中完成 通过 Power-Ups 与工具集成，扩展看板功能 可见性 在频道中共享的对话、文件和动态均可搜索 在看板内查看任务级详情，以可视化方式跟踪进度 最适合 跨职能、跨工具、跨时区协作的团队 需要管理任务、项目和简单工作流程的团队 定价 提供免费套餐；付费套餐包含更多功能及 AI 能力 提供免费套餐；付费套餐包含高级功能与自动化能力

Slack 的强项

Slack 是沟通与协调跨工具、跨部门工作的核心平台。频道按主题、项目或团队对话进行整理，让讨论保持有序、便于随时搜索。消息列支持在不打断主对话的情况下展开附加讨论，确保上下文完整保留。

该工具同时支持实时与异步沟通。团队成员可以即时回复，也可以稍后查看，非常适合分布式或跨时区的工作场景。消息、文件和更新集中存放在一处，不再分散于电子邮件或各类工具之间。

Slack 还可与各类业务应用无缝集成。你的团队可以直接在 Slack 中接收来自其他工具的更新、共享文件并执行操作，大幅减少在不同平台之间来回切换的需要，从而实现跨系统的工作协调。

由于对话、工具和更新都集中在一处，Slack 让团队协作一目了然。团队成员可以关注与自己工作相关的频道，实时了解决策动态，并按需查阅历史讨论记录。

Trello 的强项

Trello 非常适合需要以看板布局来整理和追踪任务的团队。面板、列表和卡片以可视化的方式呈现工作，并推动任务按阶段推进，让你随时掌握项目进展。每张卡片代表一个任务，可包含截止日期、检查清单、附件和评论等详细信息，将任务相关内容集中在一处，并将沟通直接与具体工作项关联。

Trello 支持简便的项目管理，无需复杂的设置。你的团队可以为不同项目建立看板，并自定义列表以匹配其工作流程，例如“待办”、“进行中”和“已完成”。

借助 Power-Up 和自动化功能，Trello 可以扩展其功能以支持更多工作流程，例如定期任务以及与其他工具的集成。对于需要清晰、直观的可共享待办清单的团队来说，Trello 最为高效，而非用于跨多个系统的全面沟通与协调。

Slack 与 Trello：实际工作流程对比

在执行层面，Slack 和 Trello 对工作流程的处理方式各有不同。Slack 侧重于在对话中触发和自动化流程，而 Trello 则侧重于在看板上推动任务完成各个步骤。

在 Slack 中，工作流程可以从消息、表单或事件触发。工作流程构建器让你的团队无需编写代码，即可收集信息、分发请求并触发相应操作。例如，通过表单提交的支持请求可以自动发布到频道、通知相关负责人或团队，并触发后续步骤。工作流程可包含条件逻辑、关联其他工具，并在消息或频道中运行，让操作直接发生在已有对话的地方。Slack 的工作流程自动化可为团队节省多达 28% 的时间。

Trello 通过看板结构来管理工作流程。任务以卡片的形式在代表各阶段的列表间流转，自动化功能则处理重复性操作。你的团队可以设置规则，在卡片状态变更时触发相应动作，例如指派团队成员、添加截止日期或更新清单。按钮和命令还可以一次性执行多个操作，帮助团队无需手动更新即可推进工作。

你的团队还可以将这两款工具与工作流程结合使用。Slack 负责需求收集、协调和审批，Trello 则追踪任务进度。例如，在 Slack 中提交的请求可以自动建立一张 Trello 卡片，随着工作推进在看板上流转，相关更新同步共享到 Slack 频道中。

Slack 与 Trello：消息功能对比

Slack 和 Trello 的消息与沟通系统各有不同。Slack 专为持续的团队沟通而设计，而 Trello 则将对话与具体任务绑定。以下是详细介绍：

Slack——实时与异步沟通

在 Slack 中，对话发生在频道、私信和消息列中。你的团队可以实时快速沟通，也可以稍后回复，既支持快节奏的讨论，也适合异步协作。频道按主题、项目或团队整理对话，让信息归类有序、易于搜索。消息列可在不打断主频道的情况下展开分支讨论，帮助团队保持上下文清晰、组织有序。

Trello——基于任务的沟通

在 Trello 中，消息直接与工作事项挂钩。每张卡片都包含评论区，团队成员可以在其中就该具体任务提问、分享进展和提供反馈。这让沟通与工作本身紧密相连，使决策和背景信息始终随任务流转，贯穿各个阶段。

总体而言，Slack 支持跨项目和职能的更广泛团队沟通，而 Trello 则让对话聚焦于项目中的具体任务。

Slack 与 Trello：集成与灵活性

Slack 和 Trello 都能关联其他工具，但在集成的使用方式上各有侧重。Slack 充当连接各系统的中央枢纽，而 Trello 则通过集成扩展其看板，以支持任务管理。

Slack——中央集成枢纽

Slack 可与 2,000 多款应用集成，让你的团队能够将来自其他工具的更新、文件和操作汇聚到同一个地方。集成可以直接在频道和消息中发布通知、预览内容并触发操作。结合AI 任务自动化，Slack 帮助团队无需离开平台即可跨工具连接工作流程。

Trello 与 Slack 集成后，团队无需切换工具即可接收看板更新、建立卡片并跟踪进度，让沟通与任务跟踪始终保持同步。

Trello——扩展项目工作流程

Trello 通过 Power-Up 和自动化与其他工具集成，而非作为跨系统的核心层。这些集成通过关联通讯工具、问题追踪器或电子邮件，扩展了看板上的功能。当卡片移动或发生变化时，你的团队可以触发相应操作，支持与任务进度挂钩的项目工作流程。

Slack 与 Trello 对比：AI 功能

Slack 和 Trello 都借助 AI 来支持团队协作。Slack 将 AI 用于帮助团队处理信息和沟通，而 Trello 则利用 AI 来整理和追踪任务数据。

Slack——面向沟通与上下文的 AI

Slack 具备 AI 功能，帮助团队管理大量对话和信息。Slackbot 是一款内置助手，可对消息进行摘要、呈现关键更新，并根据工作区上下文回答问题。你的团队可以用它来准备会议、生成摘要，以及查阅共享内容，无需手动搜索各个频道。

由于 Slack 连接了对话、文件和集成工具，其 AI 功能可跨越广泛的信息范围发挥作用。这使团队能够汇总上下文、识别行动项，并根据已有讨论起草回复或更新内容。

Trello——面向任务整理的 AI

Trello 借助 Atlassian Intelligence 来支持任务和项目的整理工作。其 AI 功能帮助团队更高效地规划工作，包括起草卡片描述、汇总内容，以及为任务或项目步骤生成创意。

这些工具内置于看板体验中，AI 可帮助完善每张卡片上的信息。随着工作在不同阶段推进，任务详情得以保持清晰一致。

Slack 与 Trello 对比：如何做出选择

选择合适的解决方案，取决于你的团队日常如何管理工作——是依赖持续协作沟通，还是通过结构化的任务追踪。

何时选择 Slack

如果你的团队需要跨组织协作、持续沟通，并与多种工具集成，那么 Slack 是你的首选。它帮助团队跨部门保持一致，将对话、决策和动态集中在一处。

举个例子，你的客服团队可以使用 Slack 来处理来单、协调跨地区的响应并实时分享最新动态。通过集成，工单或提醒可以直接推送到团队频道，而工作流程则将请求自动路由给合适的人员并跟进后续。

何时选择 Trello

如果你的团队需要一种简单的方式来追踪任务、以清晰的步骤管理项目，那么 Trello 是理想之选。它特别适合希望通过可视化方式组织工作、明确工作流程的团队。

举个例子，你的市场营销团队可以使用 Trello 看板来管理一个推广活动，通过不同列表分别对应规划、制作、审核和上线阶段。每项任务都是一张卡片，包含截止日期、检查清单和评论，让进度与职责一目了然。

何时同时使用两者

将 Slack 与 Trello 结合使用，可以帮助你的团队同时管理沟通与执行。Slack 负责协调与决策，Trello 则追踪工作状态。

举个例子，你的产品团队可以在 Slack 中讨论优先级、分享进展，同时在 Trello 看板上管理开发任务。随着任务在看板上流转，你可以将更新发布到 Slack 频道，让所有人随时了解动态，无需在多个工具之间来回切换。

Slack 比 Trello 更好用吗？

两者并无优劣之分，但可以相互补充，因为这两款工具适用于不同的场景。当工作需要快速沟通、共享上下文，以及跨多个工具和团队协调时，Slack 更为合适。它帮助团队在工作推进过程中保持联系，尤其是当更新、决策和信息来自不同地方时。

当重点是从头到尾追踪任务时，Trello 是个好选择。它提供清晰的结构，用于整理工作、分配责任，并在不增加额外层级的情况下推动任务完成各个阶段。

有些团队同时使用两款工具，以兼顾工作的两个层面。Slack 支持团队沟通与协调，而 Trello 则清晰呈现待办事项及进展情况。哪种方案更适合，取决于你的团队更需要协调配合、结构规划，还是两者兼顾。

选择最佳项目管理工具

Slack 和 Trello 在团队协作中扮演着不同的角色。Slack 支持沟通、协调以及跨团队的工具集成，在复杂、快节奏的环境中尤为实用。Trello 则提供清晰直观的方式来整理和追踪任务，适合结构化项目和小型工作流程。

哪种方案最适合你的组织，取决于团队的工作方式。有些团队优先考虑沟通与灵活性，另一些则需要简洁明了的任务追踪。很多团队会同时使用两者，实现协调与执行的统一。

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Slack 与 Trello 常见问题