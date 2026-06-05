Slack vs. Trello: 팀에 더 좋은 도구는 무엇일까요?

핵심 요점 Slack은 팀과 도구 간 커뮤니케이션과 협업을 지원하는 반면, Trello는 체계적인 워크플로를 통해 업무를 구성하고 추적하는 데 중점을 둡니다.

Slack은 지속적인 협업, 업데이트, 부서 간 업무를 관리하는 팀에 적합합니다. Trello는 작업, 진행 상황, 담당자를 명확하게 파악하길 원하는 팀에 적합하죠. 많은 팀이 커뮤니케이션과 업무 조율에는 Slack을, 실행 관리에는 Trello를 함께 사용합니다.

Slack은 업무용 운영 시스템으로, 팀이 하나의 환경에서 대화를 채널로 구성하고, 파일을 공유하고, 도구를 연결하고, 워크플로를 자동화할 수 있습니다. Trello는 시각 보드, 리스트, 카드를 활용해 프로젝트 전반의 업무, 마감일, 진행 상황을 추적하며 워크플로를 정리하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

대부분의 팀은 두 가지 유형의 도구가 모두 필요합니다. 즉, 커뮤니케이션 수단과 작업 관리 수단이죠. 팀이 일상적으로 어떻게 협업하는지 파악하는 것이 올바른 환경을 선택하는 첫 번째 단계입니다. 워크플로, 메시지, 통합, AI, 프로젝트 관리 등 다양한 측면에서 Slack과 Trello를 비교해 팀에 가장 적합한 도구를 선택해 보세요.

Slack vs. Trello 한눈에 보기

Slack과 Trello는 모두 팀의 업무 조율을 돕는 도구입니다. Slack은 업무용 운영 시스템으로, 사람들과 도구, 필요한 정보를 하나의 협업 워크스페이스로 통합하도록 설계되었습니다. Trello는 프로젝트 관리 소프트웨어로, 보드, 리스트, 카드를 활용한 시각적 구성을 중심으로 작업을 추적하고 프로젝트 진행 상황을 업데이트할 수 있습니다.

두 도구를 나란히 비교해 보겠습니다.

Slack Trello 목적 팀 커뮤니케이션, 조율, 워크플로를 위한 중앙 허브 시각적 작업 및 프로젝트 관리 워크플로 채널, 스레드, 메시징, 워크플로 빌더를 통한 자동화된 워크플로 보드, 리스트, 카드로 작업을 구성하고 단계별로 진행 통합 2,000개 이상의 앱과 연동되며, 대화 내에서 바로 작업 실행 및 업데이트 가능 Power-Up을 통해 도구와 통합하여 보드 기능을 확장 가시성 채널에서 공유된 대화, 파일, 업데이트 검색 가능 보드 내 작업 단위의 가시성 제공, 진행 상황을 시각적으로 추적 추천 대상 여러 기능, 도구, 시간대에 걸쳐 협업하는 팀 작업, 프로젝트, 간단한 워크플로를 관리하는 팀 요금 무료 플랜 제공, 추가 기능 및 AI 기능이 포함된 유료 플랜 제공 무료 플랜 제공, 고급 기능 및 자동화가 포함된 유료 플랜 제공

Slack의 강점

Slack은 여러 도구와 부서 간 소통하고 업무를 조율하는 중심 공간입니다. 채널은 주제, 프로젝트, 팀별로 대화를 구성해 논의 내용을 체계적으로 정리하고 언제든지 검색할 수 있게 해줍니다. 스레드를 활용하면 주요 대화 흐름을 방해하지 않고 별도의 논의를 이어갈 수 있어 맥락을 그대로 유지할 수 있습니다.

이 도구는 실시간 커뮤니케이션과 비동기식 커뮤니케이션을 모두 지원합니다. 팀은 즉시 응답하거나 나중에 확인할 수 있어 분산된 근무 환경이나 서로 다른 시간대에서 진행되는 업무에 유용합니다. 메시지, 파일, 업데이트 내용이 이메일이나 별도 도구에 분산되지 않아 한 곳에서 편리하게 확인할 수 있습니다.

Slack은 다양한 비즈니스 애플리케이션과도 연계할 수 있습니다. 팀은 Slack 안에서 바로 다른 도구의 업데이트를 받고, 파일을 공유하고, 작업을 처리할 수 있어 플랫폼들을 오갈 일이 줄어듭니다. 덕분에 여러 시스템에서 이루어지는 업무도 한 곳에서 조율할 수 있죠.

대화, 도구, 업데이트가 한곳에 모여 있어 팀 전반의 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 팀원들은 업무와 관련된 채널을 팔로우하고, 의사 결정이 이루어지는 과정을 실시간으로 확인하며, 필요할 때 이전 대화 내용도 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

Trello의 강점

Trello는 칸반 시스템 레이아웃으로 작업을 정리하고 추적해야 하는 팀에 유용합니다. 보드, 리스트, 카드를 통해 업무를 시각적으로 표현하고 단계별로 이동시킬 수 있어 프로젝트 현황 업데이트를 언제든 바로 확인할 수 있죠. 각 카드는 하나의 작업을 나타내며 마감일, 체크리스트, 첨부 파일, 댓글 등의 세부 정보를 포함할 수 있습니다. 이 시스템 덕분에 작업 관련 정보를 한 곳에 모아두고 소통 내용을 해당 작업 항목에 직접 연결할 수 있습니다.

Trello는 복잡한 설정 없이도 간편하게 프로젝트를 구성할 수 있습니다. 팀에서 프로젝트별로 보드를 만들고, “해야 할 일,” “진행 중,” “완료”처럼 워크플로에 맞게 리스트를 자유롭게 맞춤화할 수 있습니다.

Power-Up과 자동화 기능을 활용하면 Trello의 기능을 확장해 반복 작업이나 다른 도구와의 통합 등 다양한 워크플로를 지원할 수 있습니다. 다만 Trello는 여러 시스템에서 광범위한 커뮤니케이션 및 조율보다는, 명확하고 시각적인 공유 가능한 해야 할 일 리스트가 필요한 팀에게 가장 효과적입니다.

Slack vs. Trello: 실전에서의 워크플로

Slack과 Trello는 실행 단계에서 워크플로를 처리하는 방식이 다릅니다. Slack은 대화 내에서 프로세스를 트리거하고 자동화하는 데 중점을 두고, Trello는 보드의 정해진 단계를 따라 작업을 진행하는 데 중점을 둡니다.

Slack에서는 메시지, 양식, 또는 이벤트를 통해 워크플로를 시작할 수 있습니다. 워크플로 빌더를 사용하면 코드 없이도 정보를 수집하고, 요청을 전달하고, 실행을 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 양식을 통해 제출된 지원 요청은 자동으로 채널에 포스팅되고, 담당자나 담당 팀에게 알림이 전송되며, 후속 단계가 트리거됩니다. 워크플로에 조건부 로직을 포함하거나 다른 도구와 연계하고, 메시지 또는 채널 내에서 실행할 수 있어 이미 대화가 이루어지는 바로 그 곳에서 액션이 실행되죠. Slack은 워크플로 자동화를 통해 최대 28%의 시간을 절약할 수 있습니다.

Trello는 보드 구조를 통해 워크플로를 구성합니다. 작업이 카드 형태로 각 단계를 나타내는 리스트를 따라 이동하며, 자동화가 반복 작업을 처리합니다. 카드 상태가 변경될 때 팀원 업무 할당, 마감일 추가, 또는 체크리스트 업데이트 같은 규칙을 설정할 수 있습니다. 버튼과 명령어를 사용하면 여러 작업을 한 번에 실행할 수 있어서 수동 업데이트 없이도 작업을 빠르게 진행할 수 있습니다.

이 두 도구와 워크플로를 함께 활용할 수도 있습니다. Slack이 접수, 조율, 승인을 담당하고 Trello가 작업 진행 상황을 추적하는 방식이죠. 예를 들어, Slack에서 제출된 요청으로 Trello 카드가 생성되고, 작업이 진행됨에 따라 카드가 보드 간에 이동되며, Slack 채널에 업데이트된 내용이 함께 제공됩니다.

Slack vs. Trello: 메시징

Slack과 Trello는 메시징 및 커뮤니케이션 시스템이 다릅니다. Slack은 팀의 지속적인 커뮤니케이션을 위해 설계된 반면, Trello는 대화가 특정 작업에 연결되죠. 자세히 살펴보겠습니다.

Slack — 실시간 및 비동기 커뮤니케이션

Slack에서는 채널, 다이렉트 메시지, 스레드를 통해 대화가 이루어집니다. 팀은 실시간으로 빠르게 소통하거나 나중에 답장할 수 있어, 빠른 속도로 진행되는 논의와 비동기식 업무 방식을 모두 지원합니다. 채널은 주제, 프로젝트, 팀별로 대화를 정리해 정보를 그룹으로 모으고 검색하기 쉽게 해줍니다. 스레드는 메인 채널의 흐름을 방해하지 않고 별도의 논의를 이어갈 수 있게 해, 팀이 맥락과 체계를 유지하는 데 도움이 됩니다.

Trello — 작업 중심 커뮤니케이션

Trello에서는 메시지가 작업 항목과 직접 연결됩니다. 각 카드에는 댓글 섹션이 있어 팀원들이 해당 작업에 대한 질문을 하거나 업데이트를 공유하고, 피드백을 남길 수 있죠. 이를 통해 커뮤니케이션이 업무와 연결되기 때문에, 작업이 여러 단계를 거치는 동안 결정 사항과 콘텍스트가 해당 작업과 함께 남습니다.

전반적으로, Slack은 프로젝트와 업무 기능을 아우르는 폭넓은 팀 커뮤니케이션을 지원하는 반면, Trello는 프로젝트 내 개별 작업에 초점을 맞춰 대화를 이어갈 수 있게 해줍니다.

Slack vs. Trello: 통합과 유연성

Slack과 Trello는 모두 다른 도구와 연결되지만, 통합을 활용하는 방식에서 서로 다른 역할을 합니다. Slack은 여러 시스템을 연결하는 중앙 허브 역할을 하고, Trello는 통합 기능을 추가해 보드의 기능을 확장하여 작업 관리를 지원합니다.

Slack — 중앙 통합 허브

Slack은 2,000개 이상의 앱과 통합되어, 팀이 다른 도구의 업데이트, 파일, 작업을 한 곳으로 가져올 수 있습니다. 통합 기능을 통해 채널과 메시지에서 직접 알림을 받고, 콘텐츠를 미리보고, 작업을 트리거할 수 있죠. AI 작업 자동화 기능과 결합하여, Slack은 플랫폼을 벗어나지 않고도 도구 간 워크플로를 연결할 수 있게 해줍니다.

Trello는 Slack과 통합되어, 팀원들이 도구를 전환하지 않고도 보드 업데이트를 받고, 카드를 만들고, 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 이를 통해 커뮤니케이션과 작업 추적이 지속적으로 동기화되죠.

Trello — 프로젝트 워크플로 확장

Trello는 시스템 전반을 아우르는 중앙 레이어 역할을 하기보다는, Power-Up과 자동화를 통해 다른 도구들과 통합됩니다. 이러한 통합을 통해 커뮤니케이션 도구, 이슈 추적기, 이메일과 연결하여 보드에서 이뤄지는 일을 확장할 수 있죠. 팀은 카드가 이동되거나 변경될 때 액션을 트리거하여 작업 진행 상황에 연결된 프로젝트 워크플로를 지원할 수 있습니다.

Slack vs. Trello: AI 기능

Slack과 Trello는 모두 AI를 활용해 팀 협업을 지원합니다. Slack은 팀이 정보와 커뮤니케이션을 효율적으로 처리할 수 있도록 AI를 활용하고, Trello는 작업 데이터를 구성하고 추적하는 데 AI를 활용합니다.

Slack — 커뮤니케이션과 콘텍스트를 위한 AI

Slack에는 AI 기능이 있어 팀이 방대한 양의 대화와 정보를 관리하도록 도와줍니다. Slackbot은 메시지를 요약하고, 주요 업데이트를 표시해 주며, 워크스페이스의 콘텍스트를 기반으로 질문에 답해주는 내장형 어시스턴트입니다. 팀은 채널을 일일이 검색하지 않고도 Slackbot을 활용해 회의를 준비하고, 요약본을 생성하고, 공유된 콘텐츠를 검토할 수 있죠.

Slack은 대화, 파일, 통합된 도구들과 연결되어 있어 AI 기능이 광범위한 정보에 걸쳐 작동합니다. 덕분에 팀은 기존 논의를 바탕으로 콘텍스트를 파악하고, 액션 아이템을 식별하며, 답변이나 업데이트 초안을 작성할 수 있습니다.

Trello — 작업 구성을 위한 AI

Trello는 Atlassian Intelligence를 활용해 작업 및 프로젝트 구성을 지원합니다. AI 기능은 팀이 카드 설명 초안 작성, 콘텐츠 요약, 작업 또는 프로젝트 단계에 대한 아이디어 생성 등 업무를 더욱 효율적으로 구성할 수 있도록 도와줍니다.

이러한 도구들은 보드 경험에 내장되어 있으며, AI가 각 카드의 정보를 정교하게 다듬는 역할을 합니다. 이를 통해 작업이 여러 단계를 거치는 동안 작업 세부 사항이 명확하고 일관되게 유지되죠.

Slack vs. Trello: 각 도구를 언제 선택해야 할까요

올바른 솔루션을 선택하는 것은 팀이 일상적인 업무를 관리하는 방식, 즉 지속적인 협업을 통해서인지 아니면 체계적인 작업 추적을 통해서인지에 따라 달라집니다.

Slack을 선택해야 할 때

팀에 조직 전체의 협업, 지속적인 커뮤니케이션, 다양한 도구와의 통합이 필요하다면 Slack을 선택하세요. 부서 간 업무 조율을 원활하게 해주고, 대화·의사 결정·업데이트를 한곳에서 관리할 수 있습니다.

예를 들어, 고객 지원 팀은 Slack을 활용해 접수된 요청을 관리하고, 여러 지역에 걸쳐 응대를 조율하며, 실시간 업데이트를 공유할 수 있습니다. 통합 기능을 통해 티켓이나 알림이 팀 채널에 바로 표시되며, 한편 워크플로를 통해 담당자에게 요청을 라우팅하고 후속 조치를 추적할 수 있죠.

Trello를 선택해야 할 때

팀에 명확한 단계별로 작업을 추적하고 프로젝트를 관리하는 간편한 방법이 필요하다면 Trello를 선택하세요. 시각적인 정리 방식과 정의된 워크플로가 필요한 팀에 적합합니다.

예를 들어, 마케팅 팀은 Trello 보드를 활용해 캠페인을 관리할 수 있습니다. 기획, 프로덕션, 검토, 출시 단계별로 리스트를 구성하고, 각 작업을 카드로 만들어 마감일, 체크리스트, 댓글을 추가하면 진행 상황과 담당자를 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다.

두 가지를 함께 사용할 때

Slack과 Trello를 함께 사용하면 팀이 커뮤니케이션과 실행을 모두 효과적으로 관리할 수 있습니다. Slack은 협업과 의사 결정을 지원하고, Trello는 작업 현황을 추적합니다.

예를 들어, 프로덕트 팀은 Slack에서 우선순위를 논의하고 업데이트를 공유하면서, Trello 보드에서 개발 작업을 관리할 수 있죠. 작업이 보드에서 이동할 때마다 Slack 채널에 업데이트를 포스팅하면, 도구를 전환하지 않고도 모든 팀원이 최신 정보를 파악할 수 있습니다.

Slack이 Trello보다 나은가요?

어느 쪽이 더 낫다고 할 수 없지만, 두 도구는 서로 다른 용도로 사용되기 때문에 상호 보완적으로 활용할 수 있습니다. Slack은 빠른 커뮤니케이션, 공유된 맥락, 그리고 여러 도구와 팀 간의 조율이 중요한 업무에 더 잘 맞습니다. 업데이트, 의사 결정, 다양한 곳에서 오는 의견 등 업무가 진행되는 동안 팀이 긴밀하게 연결될 수 있도록 도와주죠.

Trello는 처음부터 끝까지 작업을 추적하는 데 초점을 맞출 때 적합합니다. 업무를 구성하고, 담당자를 지정하며, 불필요한 레이어 없이 미리 정해진 단계를 따라 작업을 진행할 수 있는 명확한 구조를 제공하죠.

두 가지를 모두 활용하는 팀도 있습니다. Slack은 팀 간 소통과 방향 조율을 지원하고, Trello는 해야 할 일과 현재 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있게 해주죠. 어떤 도구가 더 적합한지는 팀에 조율이 더 필요한지, 구조가 더 필요한지, 아니면 둘 다 필요한지에 따라 달라집니다.

프로젝트 관리에 가장 적합한 도구 선택하기

Slack과 Trello는 팀이 업무를 수행하는 방식에서 서로 다른 역할을 합니다. Slack은 팀 간 커뮤니케이션, 조율, 도구 통합을 지원하여 복잡하고 빠르게 변화하는 환경에서 유용합니다. Trello는 작업을 구성하고 추적하는 명확하고 시각적인 방법을 제공하여 체계적인 프로젝트와 소규모 워크플로에 적합하죠.

조직에 맞는 선택은 팀이 어떻게 운영되는지에 따라 달라집니다. 커뮤니케이션과 유연성을 중시하는 팀도 있고, 간단한 작업 추적이 필요한 팀도 있습니다. 많은 팀이 두 도구를 함께 사용하여 조율하며 실행하고 있습니다.

Slack이 팀의 워크플로를 어떻게 지원할 수 있는지 알아보려면 Slack 기능을 살펴보거나 무료로 시작해 보세요.

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