Slack vs. Trello: Qual ferramenta é melhor para equipes?

Principais destaques O Slack facilita a comunicação e a coordenação entre equipes e ferramentas, enquanto o Trello tem como objetivo a organização e o acompanhamento de tarefas por meio de fluxos de trabalho estruturados.

O Slack funciona bem para equipes que gerenciam colaboração contínua, atualizações e trabalho multifuncional. O Trello é ideal para equipes que precisam de visibilidade clara sobre tarefas, progresso e responsabilidades. Muitas equipes usam os dois: o Slack para comunicação e alinhamento, e o Trello para execução.

O Slack é um sistema operacional de trabalho onde as equipes organizam conversas em canais, compartilham arquivos, conectam ferramentas e automatizam fluxos de trabalho em um único ambiente. O Trello foca na organização de fluxos de trabalho, usando painéis visuais, listas e cartões para acompanhar tarefas, prazos e o progresso em projetos.

A maioria das equipes precisa dos dois tipos de ferramentas — uma forma de se comunicar e outra de gerenciar tarefas. Entender como sua equipe colabora no dia a dia é o primeiro passo para escolher a configuração certa. Compare o Slack e o Trello em termos de fluxos de trabalho, mensagens, integrações, IA e gerenciamento de projetos, para decidir qual ferramenta é a melhor para a sua equipe.

Slack vs. Trello: comparação rápida

O Slack e o Trello ajudam equipes a coordenar o trabalho. O Slack é um sistema operacional de trabalho projetado para reunir pessoas, ferramentas e informações em um workspace colaborativo. Já o Trello é um software de gerenciamento de projetos baseado na organização visual, com painéis, listas e cartões para acompanhar tarefas e atualizar o progresso dos projetos.

Veja uma comparação lado a lado das ferramentas:

Slack Trello Finalidade Espaço central para comunicação, coordenação e fluxos de trabalho da equipe Gerenciamento visual de tarefas e projetos Fluxos de trabalho Canais, conversas, mensagens e fluxos de trabalho automatizados via Criador de fluxo de trabalho Painéis, listas e cartões para organizar e mover tarefas pelas etapas Integrações Conecta-se a mais de 2.000 apps; ações e atualizações acontecem dentro das conversas Integra-se a ferramentas via Power-Ups; amplia as funcionalidades do painel Visibilidade Conversas, arquivos e atualizações compartilhados nos canais são pesquisáveis Visibilidade no nível das tarefas dentro dos painéis; progresso acompanhado visualmente Ideal para Equipes que coordenam o trabalho entre diferentes funções, ferramentas e fusos horários Equipes que gerenciam tarefas, projetos e fluxos de trabalho simples Preços Plano gratuito disponível; planos pagos com recursos adicionais e recursos de IA Plano gratuito disponível; planos pagos com recursos avançados e automação

No que o Slack se destaca

O Slack funciona como um espaço central para comunicação e coordenação do trabalho entre ferramentas e departamentos. Os canais organizam as conversas por assunto, projeto ou equipe, mantendo as discussões estruturadas e fáceis de pesquisar ao longo do tempo. As conversas em thread permitem discussões paralelas sem interromper o fluxo principal, preservando o contexto.

Esta ferramenta oferece suporte tanto à comunicação em tempo real quanto à comunicação assíncrona. Sua equipe pode responder na hora ou acompanhar as mensagens depois, o que é muito útil para equipes distribuídas ou que trabalham em fusos horários diferentes. Mensagens, arquivos e atualizações ficam acessíveis em um só lugar, sem ficarem espalhados pelo e-mail ou em ferramentas separadas.

O Slack também se conecta a uma ampla variedade de apps de negócios. Sua equipe pode receber atualizações, compartilhar arquivos e realizar ações em outras ferramentas diretamente no Slack, reduzindo a necessidade de alternar entre plataformas. Isso permite coordenar o trabalho em diferentes sistemas.

Como as conversas, ferramentas e atualizações ficam centralizadas, o Slack oferece visibilidade para todas as equipes. As pessoas podem acompanhar os canais relevantes para o seu trabalho, ver as decisões à medida que acontecem e acessar discussões anteriores sempre que precisarem.

O que o Trello faz de melhor

O Trello é ideal para equipes que precisam de um layout de sistema Kanban para organizar e acompanhar tarefas. Painéis, listas e cartões oferecem uma forma visual de representar o trabalho e movê-lo pelas etapas, deixando as atualizações de status do projeto sempre à mão. Cada cartão representa uma tarefa e pode incluir detalhes como prazos, listas de verificação, anexos e comentários. Esse sistema mantém todas as informações relacionadas à tarefa em um só lugar e vincula a comunicação diretamente ao item de trabalho.

O Trello oferece uma organização de projetos simples, sem necessidade de configurações complexas. Sua equipe pode criar painéis para diferentes projetos e personalizar listas para refletir o fluxo de trabalho, como “A fazer,” “Em andamento” e “Concluído.”

Com os Power-Ups e os recursos de automação, o Trello pode ampliar suas funcionalidades para dar suporte a fluxos de trabalho adicionais, como tarefas recorrentes e integrações com outras ferramentas. Ele é mais eficaz para equipes que precisam de listas de tarefas visuais e compartilháveis, em vez de uma comunicação e coordenação amplas entre múltiplos sistemas.

Slack vs. Trello: fluxos de trabalho na prática

Slack e Trello lidam com os fluxos de trabalho de formas diferentes no nível de execução. O Slack se concentra em disparar e automatizar processos dentro das conversas. O Trello se concentra em mover tarefas pelas etapas definidas em um painel.

No Slack, os fluxos de trabalho podem ser iniciados a partir de uma mensagem, de um formulário ou de um evento. O Criador de fluxo de trabalho permite que sua equipe colete informações, encaminhe solicitações e acione ações sem precisar escrever código. Por exemplo, uma solicitação de suporte enviada por meio de um formulário pode ser postada automaticamente em um canal, notificar a pessoa ou equipe responsável e acionar etapas de acompanhamento. Os fluxos de trabalho podem incluir lógica condicional, conectar-se a outras ferramentas e ser executados dentro de mensagens ou canais, para que as ações aconteçam onde as conversas já estão acontecendo. O Slack oferece um aumento de até 28% no tempo economizado graças à automação de fluxos de trabalho.

O Trello organiza os fluxos de trabalho por meio de sua estrutura de painéis. As tarefas se movem como cartões entre listas que representam etapas, e a automação cuida das ações repetitivas. Sua equipe pode definir regras que são acionadas quando um cartão muda de status, como atribuir um membro da equipe, adicionar uma data de entrega ou atualizar uma lista de verificação. Botões e comandos também podem executar várias ações de uma vez, ajudando as equipes a avançar no trabalho sem precisar fazer atualizações manuais.

Sua equipe também pode usar essas ferramentas e fluxos de trabalho em conjunto. O Slack gerencia o recebimento de demandas, a coordenação e as aprovações, enquanto o Trello acompanha o progresso das tarefas. Por exemplo, uma solicitação enviada no Slack pode criar um cartão no Trello que avança pelo painel conforme o trabalho progride, com as atualizações sendo compartilhadas nos canais do Slack.

Slack vs. Trello: mensagens

Slack e Trello têm sistemas de mensagens e comunicação diferentes. O Slack foi criado para a comunicação contínua da equipe, enquanto o Trello vincula as conversas a tarefas específicas. Veja mais detalhes a seguir:

Slack — Comunicação em tempo real e assíncrona

No Slack, as conversas acontecem em canais, mensagens diretas e conversas. Sua equipe pode se comunicar rapidamente em tempo real ou responder depois, apoiando tanto discussões ágeis quanto o trabalho assíncrono. Os canais organizam as conversas por assunto, projeto ou equipe, mantendo as informações agrupadas e fáceis de encontrar. As conversas em thread permitem discussões paralelas sem interromper o canal principal, ajudando as equipes a manter o contexto e a organização.

Trello — Comunicação baseada em tarefas

No Trello, as mensagens estão diretamente ligadas aos itens de trabalho. Cada card tem uma seção de comentários onde os membros da equipe podem fazer perguntas, compartilhar atualizações e dar feedback sobre aquela tarefa específica. Isso mantém a comunicação conectada ao próprio trabalho, para que as decisões e o contexto permaneçam com a tarefa conforme ela avança pelas diferentes etapas.

No geral, o Slack apoia a comunicação mais ampla da equipe entre projetos e funções, enquanto o Trello mantém as conversas focadas em tarefas individuais dentro de um projeto.

Slack vs. Trello: integrações e flexibilidade

Slack e Trello se conectam a outras ferramentas, mas exercem papéis diferentes no uso das integrações. O Slack funciona como um espaço central para conectar sistemas. O Trello amplia seus painéis com integrações para dar suporte ao gerenciamento de tarefas.

Slack — Um espaço central de integrações

O Slack se integra a mais de 2.000 aplicativos, permitindo que sua equipe reúna atualizações, arquivos e ações de outras ferramentas em um só lugar. As integrações podem postar notificações, exibir visualizações de conteúdo e acionar ações diretamente em canais e mensagens. Combinado com automação de tarefas com IA, o Slack ajuda as equipes a conectar fluxos de trabalho entre ferramentas sem sair da plataforma.

O Trello se integra ao Slack, para que as equipes recebam atualizações do painel, criem cartões e acompanhem o progresso sem precisar alternar entre ferramentas. Isso mantém a comunicação e o acompanhamento de tarefas em sincronia.

Trello — Ampliando os fluxos de trabalho do projeto

O Trello se integra a outras ferramentas por meio de Power-Ups e automação, em vez de funcionar como uma camada central entre sistemas. Essas integrações ampliam o que acontece em um painel, conectando-se a ferramentas de comunicação, rastreadores de incidentes ou e-mail. Sua equipe pode acionar ações quando os cartões são movidos ou alterados, apoiando fluxos de trabalho de projetos vinculados ao progresso das tarefas.

Slack vs. Trello: recursos de IA

O Slack e o Trello usam IA para apoiar a colaboração em equipe. O Slack a utiliza para ajudar as equipes a lidar com informações e comunicação, enquanto o Trello a usa para organizar e acompanhar dados de tarefas.

Slack — IA para comunicação e contexto

O Slack tem recursos de IA que ajudam as equipes a gerenciar grandes volumes de conversas e informações. Slackbot é um assistente integrado que resume mensagens, destaca atualizações importantes e responde perguntas com base no contexto do workspace. Sua equipe pode usá-lo para se preparar para reuniões, gerar resumos e revisar conteúdo compartilhado sem precisar pesquisar manualmente nos canais.

Como o Slack se conecta a conversas, arquivos e ferramentas integradas, seus recursos de IA funcionam em um amplo conjunto de informações. Isso permite que as equipes reúnam contexto, identifiquem itens de ação e elaborem respostas ou atualizações com base nas discussões existentes.

Trello — IA para organização de tarefas

O Trello usa o Atlassian Intelligence para apoiar a organização de tarefas e projetos. Seus recursos de IA ajudam as equipes a estruturar o trabalho de forma mais eficiente, incluindo a criação de descrições de cartões, resumos de conteúdo e geração de ideias para tarefas ou etapas de projetos.

Essas ferramentas estão integradas à experiência do painel, onde a IA ajuda a refinar as informações em cada cartão. Isso mantém os detalhes das tarefas claros e consistentes conforme o trabalho avança pelas diferentes etapas.

Slack vs. Trello: quando escolher cada um

A escolha da solução certa depende de como sua equipe gerencia o trabalho no dia a dia, seja por meio de coordenação contínua ou acompanhamento estruturado de tarefas.

Quando escolher o Slack

Escolha o Slack quando sua equipe precisar de coordenação em toda a organização, comunicação contínua e integração com diversas ferramentas. Ele ajuda sua equipe a manter o alinhamento entre departamentos e reúne conversas, decisões e atualizações em um só lugar.

Por exemplo, sua equipe de suporte pode usar o Slack para gerenciar solicitações recebidas, coordenar respostas entre regiões e compartilhar atualizações em tempo real. As integrações podem exibir tickets ou alertas diretamente nos canais da equipe, enquanto os fluxos de trabalho encaminham as solicitações para as pessoas certas e acompanham os desdobramentos.

Quando escolher o Trello

Escolha o Trello quando sua equipe precisar de uma maneira simples de acompanhar tarefas e gerenciar projetos com etapas bem definidas. É uma ótima opção se sua equipe se beneficia de organização visual e fluxos de trabalho estruturados.

Por exemplo, sua equipe de marketing pode usar um quadro do Trello para gerenciar uma campanha, com listas para planejamento, produção, revisão e lançamento. Cada tarefa é um cartão com prazos, listas de verificação e comentários, facilitando o acompanhamento do progresso e das responsabilidades.

Quando usar os dois

Usar o Slack e o Trello juntos pode ajudar sua equipe a gerenciar tanto a comunicação quanto a execução. O Slack apoia a coordenação e a tomada de decisões, enquanto o Trello acompanha o andamento do trabalho.

Por exemplo, sua equipe de produto pode discutir prioridades e compartilhar atualizações no Slack enquanto gerencia as tarefas de desenvolvimento em um quadro do Trello. À medida que as tarefas avançam no quadro, você pode postar atualizações nos canais do Slack, mantendo todos informados sem precisar alternar entre ferramentas.

O Slack é melhor que o Trello?

Um não é melhor que o outro, mas eles podem se complementar porque as duas ferramentas atendem a casos de uso diferentes. O Slack é a melhor opção quando o trabalho depende de comunicação rápida, contexto compartilhado e coordenação entre várias ferramentas e equipes. Ele ajuda as equipes a se manterem conectadas conforme o trabalho avança, especialmente quando atualizações, decisões e contribuições vêm de lugares diferentes.

O Trello é uma boa opção quando o foco está em acompanhar tarefas do início ao fim. Ele oferece uma estrutura clara para organizar o trabalho, atribuir responsabilidades e mover tarefas pelas etapas definidas sem adicionar camadas extras.

Algumas equipes usam os dois para cobrir ambos os lados do trabalho. O Slack apoia a comunicação e o alinhamento das equipes, enquanto o Trello oferece uma visão clara do que precisa ser feito e do andamento das tarefas. A melhor opção depende de se sua equipe precisa de mais coordenação, mais estrutura ou das duas coisas.

Como escolher a melhor ferramenta para gerenciamento de projetos

O Slack e o Trello têm papéis diferentes em como as equipes realizam seu trabalho. O Slack apoia a comunicação, a coordenação e a integração de ferramentas entre equipes, o que o torna útil em ambientes complexos e dinâmicos. O Trello oferece uma forma visual e clara de organizar e acompanhar tarefas, o que funciona bem para projetos estruturados e fluxos de trabalho menores.

A escolha certa para sua organização depende de como sua equipe trabalha. Algumas equipes priorizam comunicação e flexibilidade, enquanto outras precisam de um acompanhamento de tarefas mais direto. Muitas usam os dois para coordenar e executar o trabalho.

Para ver como o Slack pode apoiar o fluxo de trabalho da sua equipe, explore os recursos do Slack ou comece a usar gratuitamente.

Quer saber como o Slack se compara a outras ferramentas de colaboração e comunicação baseadas na nuvem? Confira nossas outras páginas de comparação:

Perguntas frequentes: Slack vs. Trello