Slack vs. Trello: Welches Tool ist besser für Teams?

Das Wichtigste auf einen Blick Slack unterstützt Kommunikation und Koordination zwischen Teams und Tools, während Trello sich auf die Organisation und Nachverfolgung von Aufgaben mithilfe strukturierter Workflows konzentriert.

Slack eignet sich gut für Teams, die die laufende Zusammenarbeit, Updates und funktionsübergreifende Arbeit koordinieren. Trello passt zu Teams, die klare Transparenz über Aufgaben, Fortschritte und Zuständigkeiten benötigen. Viele Teams nutzen beides – Slack für Kommunikation und Abstimmung und Trello für die Umsetzung.

Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, in dem Teams Unterhaltungen in Channels organisieren, Dateien teilen, Tools vernetzen und Workflows in einer einzigen Umgebung automatisieren. Trello konzentriert sich auf die Organisation von Workflows mithilfe visueller Boards, Listen und Karten, um Aufgaben, Deadlines und Fortschritte in Projekten zu verfolgen.

Die meisten Teams brauchen beide Tool-Typen – eine Möglichkeit zur Kommunikation und eine zur Aufgabenverwaltung. Der erste Schritt zur richtigen Entscheidung ist zu verstehen, wie dein Team täglich zusammenarbeitet. Vergleiche Slack und Trello in Bezug auf Workflows, Messaging, Integrationen, KI und Projektmanagement, damit du entscheiden kannst, welches Tool am besten zu deinem Team passt.

Slack vs. Trello auf einen Blick

Slack und Trello helfen Teams dabei, ihre Arbeit zu koordinieren. Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, das darauf ausgelegt ist, Personen sowie die Tools und Informationen, die sie benötigen, in einem kollaborativen Workspace zusammenzubringen. Trello ist Projektmanagement-Software, die auf visueller Organisation basiert und Boards, Listen und Karten nutzt, um Aufgaben zu verfolgen und den Projektfortschritt zu aktualisieren.

Hier ist ein direkter Vergleich der beiden Tools:

Slack Trello Zweck Zentrale Anlaufstelle für Teamkommunikation, Koordination und Workflows Visuelle Aufgaben- und Projektverwaltung Workflows Channels, Threads, Messaging und automatisierte Workflows über den Workflow Builder Boards, Listen und Karten zum Organisieren und Verwalten von Aufgaben durch verschiedene Phasen Integrationen Verknüpfung mit mehr als 2.000 Apps; Aktionen und Updates direkt in Unterhaltungen Integration von Tools über Power-Ups; erweitert die Board-Funktionalität Transparenz Unterhaltungen, Dateien und Updates, die in Channels geteilt werden, sind durchsuchbar Transparenz auf Aufgabenebene innerhalb von Boards; visuelles Fortschritts-Tracking Ideal für Teams, die sich funktionsübergreifend, mit verschiedenen Tools und über Zeitzonen hinweg koordinieren Teams, die Aufgaben, Projekte und einfache Workflows verwalten Preise Kostenloser Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne mit zusätzlichen Funktionen und KI-Möglichkeiten Kostenloser Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne mit erweiterten Funktionen und Automatisierung

Die Stärken von Slack

Slack ist der zentrale Ort, um Arbeit über Tools und Abteilungen hinweg zu kommunizieren und zu koordinieren. Channels organisieren Unterhaltungen nach Thema, Projekt oder Team und halten Diskussionen strukturiert und dauerhaft durchsuchbar. Threads ermöglichen Nebengespräche, ohne die Hauptunterhaltung zu unterbrechen – so bleibt der Kontext stets erhalten.

Dieses Tool unterstützt sowohl Echtzeit- als auch asynchrone Kommunikation. Dein Team kann sofort antworten oder Nachrichten später nachlesen – ideal für geografisch verteilte Teams oder die Zusammenarbeit über Zeitzonen hinweg. Nachrichten, Dateien und Updates bleiben an einem Ort zugänglich, anstatt über E-Mails oder separate Tools verstreut zu sein.

Slack lässt sich außerdem mit einer Vielzahl von Unternehmensanwendungen vernetzen. Dein Team kann Updates erhalten, Dateien teilen und direkt in Slack Aktionen aus anderen Tools heraus ausführen – und so den ständigen Wechsel zwischen Plattformen reduzieren. Das ermöglicht eine systemübergreifende Koordination der Arbeit.

Da Unterhaltungen, Tools und Updates zentralisiert sind, sorgt Slack für Transparenz im gesamten Team. Alle Teammitglieder können relevante Channels abonnieren, Entscheidungen in Echtzeit mitverfolgen und bei Bedarf auf vergangene Diskussionen zugreifen.

Die Stärken von Trello

Trello eignet sich ideal für Teams, die ein Kanban-System benötigen, um Aufgaben zu organisieren und zu verfolgen. Boards, Listen und Karten bieten eine visuelle Möglichkeit, Arbeit darzustellen und durch verschiedene Phasen zu führen – so hast du Projektstatus-Updates stets griffbereit. Jede Karte steht für eine Aufgabe und kann Details wie Fälligkeitsdaten, Checklisten, Anhänge und Kommentare enthalten. Dieses System hält alle aufgabenbezogenen Informationen an einem Ort und verknüpft die Kommunikation direkt mit dem jeweiligen Arbeitselement.

Trello unterstützt die einfache Projektorganisation ohne aufwendige Einrichtung. Dein Team kann Boards für verschiedene Projekte erstellen und Listen an den eigenen Workflow anpassen, z. B. „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“.

Mit Power-Ups und Automatisierungsfunktionen kann Trello seinen Funktionsumfang erweitern, um zusätzliche Workflows zu unterstützen – z. B. wiederkehrende Aufgaben und Integrationen von anderen Tools. Am effektivsten ist es nach wie vor für Teams, die übersichtliche, visuelle, teilbare To-do-Listen benötigen – und weniger für die umfassende Kommunikation und Koordination über mehrere Systeme hinweg.

Slack vs. Trello: Workflows in der Praxis

Slack und Trello verarbeiten Workflows auf Ausführungsebene unterschiedlich. Slack konzentriert sich auf das Auslösen und Automatisieren von Prozessen innerhalb von Unterhaltungen. Trello hingegen fokussiert sich darauf, Aufgaben durch definierte Schritte auf einem Board zu führen.

In Slack können Workflows durch eine Nachricht, ein Formular oder ein Ereignis gestartet werden. Mit dem Workflow-Builder kann dein Team Informationen erfassen, Anfragen weiterleiten und Aktionen auslösen – ganz ohne Code. Eine Support-Anfrage, die über ein Formular eingereicht wird, kann beispielsweise automatisch in einem Channel gepostet werden, die richtige Person oder das richtige Team benachrichtigen und Folgeschritte auslösen. Workflows können bedingte Logik enthalten, eine Verbindung zu anderen Tools herstellen und innerhalb von Nachrichten oder Channels ausgeführt werden, sodass Aktionen genau dort stattfinden, wo Gespräche bereits laufen. Slack bietet eine Zeitersparnis von bis zu 28 Prozent durch Workflow-Automatisierung.

Trello organisiert Workflows über seine Board-Struktur. Aufgaben werden als Karten über Listen bewegt, die einzelne Phasen darstellen, und Automatisierungen übernehmen wiederkehrende Aktionen. Dein Team kann Regeln festlegen, die ausgelöst werden, wenn sich der Status einer Karte ändert – z. B. indem ein Teammitglied zugewiesen, ein Fälligkeitsdatum hinzugefügt oder eine Checkliste aktualisiert wird. Schaltflächen und Befehle können außerdem mehrere Aktionen gleichzeitig ausführen und so dabei helfen, Aufgaben voranzutreiben – ohne manuelle Aktualisierungen.

Dein Team kann diese Tools und Workflows auch gemeinsam nutzen. Slack übernimmt dabei die Erfassung, Koordination und Genehmigung, während Trello den Aufgabenfortschritt verfolgt. Eine in Slack eingereichte Anfrage kann beispielsweise eine Trello-Karte erstellen, die sich mit dem Projektfortschritt über ein Board bewegt – und Updates werden in Slack-Channels geteilt.

Slack vs. Trello: Messaging

Slack und Trello verfügen über unterschiedliche Messaging- und Kommunikationssysteme. Slack ist für die laufende Teamkommunikation konzipiert, während Trello Gespräche an bestimmte Aufgaben knüpft. Ein genauerer Blick:

Slack: Asynchrone Echtzeit-Kommunikation

In Slack finden Unterhaltungen in Channels, Direktnachrichten und Threads statt. Dein Team kann in Echtzeit schnell kommunizieren oder später antworten – das unterstützt sowohl lebhafte Diskussionen als auch asynchrones Arbeiten. Channels organisieren Unterhaltungen nach Thema, Projekt oder Team und halten Informationen gebündelt und durchsuchbar. Threads ermöglichen Nebendiskussionen, ohne den Haupt-Channel zu unterbrechen, und helfen Teams dabei, den Überblick und die Struktur zu bewahren.

Trello: Aufgabenbasierte Kommunikation

In Trello ist die Kommunikation direkt mit den Arbeitselementen verknüpft. Jede Karte enthält einen Kommentarbereich, in dem Teammitglieder Fragen stellen, Updates teilen und Feedback zu der jeweiligen Aufgabe geben können. So bleibt die Kommunikation eng mit der Arbeit selbst verbunden. Entscheidungen und Kontext bleiben bei der Aufgabe, während sie die verschiedenen Phasen durchläuft.

Insgesamt unterstützt Slack die übergreifende Team-Kommunikation über Projekte und Funktionen hinweg, während Trello die Unterhaltungen auf einzelne Aufgaben innerhalb eines Projekts fokussiert.

Slack vs. Trello: Integrationen und Flexibilität

Slack und Trello lassen sich beide mit anderen Tools verknüpfen, spielen dabei jedoch unterschiedliche Rollen. Slack fungiert als zentrale Anlaufstelle für die Vernetzung von Systemen. Trello erweitert seine Boards durch Integrationen zur Unterstützung des Aufgabenmanagements.

Slack: Eine zentrale Anlaufstelle für Integrationen

In Slack lassen sich mehr als 2.000 Apps integrieren, sodass dein Team Updates, Dateien und Aktionen aus anderen Tools an einem Ort zusammenführen kann. Integrationen können Benachrichtigungen posten, Inhalte als Vorschau anzeigen und Aktionen direkt in Channels und Nachrichten auslösen. In Kombination mit KI-gestützter Aufgabenautomatisierung hilft Slack Teams dabei, Workflows Tool-übergreifend zu vernetzen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Trello lässt sich in Slack integrieren, sodass Teams Board-Updates erhalten, Karten erstellen und den Fortschritt verfolgen können, ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen. So bleiben Kommunikation und Aufgabenverfolgung stets abgestimmt.

Trello: Projekt-Workflows erweitern

Trello lässt sich über Power-Ups und Automatisierung mit anderen Tools verknüpfen, anstatt als zentrale Ebene über verschiedene Systeme hinweg zu fungieren. Diese Integrationen erweitern das Board, indem sie eine Verbindung zu Kommunikationstools, Issue-Trackern oder E-Mail herstellen. Dein Team kann Aktionen auslösen, wenn Karten verschoben oder geändert werden, und so Projekt-Workflows unterstützen, die an den Aufgabenfortschritt geknüpft sind.

Slack vs. Trello: KI-Funktionen

Slack und Trello nutzen beide KI zur Unterstützung der Team-Zusammenarbeit. Slack setzt sie ein, um Teams bei der Verarbeitung von Informationen und Kommunikation zu helfen, während Trello sie zur Organisation und Nachverfolgung von Aufgabendaten verwendet.

Slack: KI für Kommunikation und Kontext

Slack bietet KI-Funktionen, die Teams dabei helfen, große Mengen an Unterhaltungen und Informationen zu verwalten. Slackbot ist ein integrierter Assistent, der Nachrichten zusammenfasst, wichtige Updates hervorhebt und Fragen basierend auf dem Workspace-Kontext beantwortet. Dein Team kann ihn nutzen, um sich auf Meetings vorzubereiten, Zusammenfassungen zu erstellen und geteilte Inhalte zu sichten, ohne Channels manuell durchsuchen zu müssen.

Da Slack Unterhaltungen, Dateien und integrierte Tools miteinander verknüpft, arbeiten die KI-Funktionen über ein breites Informationsspektrum hinweg. So können Teams Kontext zusammentragen, Aktionspunkte identifizieren und Antworten oder Updates auf Basis bestehender Diskussionen formulieren.

Trello: KI für die Aufgabenorganisation

Trello nutzt Atlassian Intelligence zur Unterstützung der Aufgaben- und Projektorganisation. Die KI-Funktionen helfen Teams dabei, die Arbeit effizienter zu strukturieren – unter anderem durch das Entwerfen von Kartenbeschreibungen, das Zusammenfassen von Inhalten und das Generieren von Ideen für Aufgaben oder Projektschritte.

Diese Tools sind direkt in die Board-Ansicht integriert, wo KI dabei hilft, die Informationen auf jeder Karte zu verfeinern. So bleiben Aufgabendetails klar und konsistent, während die Arbeit verschiedene Phasen durchläuft.

Slack vs. Trello: Wann solltest du welches Tool wählen?

Die Wahl der richtigen Lösung hängt davon ab, wie dein Team die tägliche Arbeit organisiert – durch laufende Koordination oder strukturiertes Aufgaben-Tracking.

Wann du Slack wählen solltest

Entscheide dich für Slack, wenn dein Team unternehmensweite Koordination, kontinuierliche Kommunikation und die Integration mehrerer Tools anstrebt. Slack hilft deinem Team, abteilungsübergreifend auf dem gleichen Stand zu bleiben, und bündelt Gespräche, Entscheidungen und Updates an einem Ort.

Zum Beispiel könnte dein Support-Team Slack nutzen, um eingehende Anfragen zu verwalten, Antworten über verschiedene Regionen hinweg zu koordinieren und Echtzeit-Updates zu teilen. Integrationen können Tickets oder Benachrichtigungen direkt in den Channels deines Teams anzeigen, während Workflows Anfragen an die richtigen Personen weiterleiten und Folgemaßnahmen nachverfolgen.

Wann du Trello wählen solltest

Entscheide dich für Trello, wenn dein Team eine einfache Möglichkeit braucht, Aufgaben zu verfolgen und Projekte mit klar definierten Schritten zu verwalten. Es eignet sich besonders gut, wenn dein Team von einer visuellen Organisation und klar strukturierten Workflows profitieren würde.

Zum Beispiel könnte dein Marketing-Team ein Trello-Board nutzen, um eine Kampagne zu steuern – mit Listen für Planung, Produktion, Review und Launch. Jede Aufgabe ist eine Karte mit Fristen, Checklisten und Kommentaren, sodass Fortschritte und Zuständigkeiten jederzeit im Blick bleiben.

Wann du beides nutzen solltest

Der kombinierte Einsatz von Slack und Trello kann deinem Team helfen, Kommunikation und Umsetzung gleichermaßen im Griff zu behalten. Slack unterstützt die Koordination und Entscheidungsfindung, während Trello den Arbeitsstatus nachverfolgt.

Zum Beispiel könnte dein Produkt-Team Prioritäten in Slack besprechen und Updates teilen, während Entwicklungsaufgaben auf einem Trello-Board verwaltet werden. Wenn Aufgaben auf dem Board voranschreiten, lassen sich Updates in Slack-Channels posten, sodass alle informiert bleiben, ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen.

Ist Slack besser als Trello?

Keines der beiden ist besser als das andere, aber sie können sich gegenseitig ergänzen, da beide Tools unterschiedliche Anwendungsfälle abdecken. Slack ist die bessere Wahl, wenn die Arbeit auf schneller Kommunikation, gemeinsamem Kontext und der Koordination zwischen mehreren Tools und Teams basiert. Es hilft Teams, vernetzt zu bleiben, während die Arbeit voranschreitet – besonders wenn Updates, Entscheidungen und Beiträge aus verschiedenen Quellen kommen.

Trello eignet sich gut, wenn der Fokus auf der Verfolgung von Aufgaben von Anfang bis Ende liegt. Es bietet eine klare Struktur zum Organisieren von Arbeit, zum Zuweisen von Verantwortlichkeiten und zum Durchführen von Aufgaben durch definierte Phasen ohne zusätzliche Komplexität.

Manche Teams nutzen beide Tools, um alle Aspekte der Arbeit abzudecken. Slack unterstützt die Kommunikation und sorgt dafür, dass Teams auf dem gleichen Stand bleiben, während Trello einen klaren Überblick darüber bietet, was zu tun ist und wie der aktuelle Stand ist. Welche Option besser geeignet ist, hängt davon ab, ob dein Team mehr Koordination, mehr Struktur oder beides braucht.

Das beste Tool für das Projektmanagement auswählen

Slack und Trello spielen unterschiedliche Rollen dabei, wie Teams ihre Arbeit erledigen. Slack unterstützt Kommunikation, Koordination und Tool-Integrationen zwischen Teams und ist damit besonders nützlich in komplexen, schnelllebigen Umgebungen. Trello bietet eine klare, visuelle Möglichkeit, Aufgaben zu organisieren und zu verfolgen – ideal für strukturierte Projekte und überschaubare Workflows.

Die richtige Wahl für deine Organisation hängt davon ab, wie dein Team arbeitet. Manche Teams legen Wert auf Kommunikation und Flexibilität, während andere eine unkomplizierte Aufgabenverfolgung benötigen. Viele nutzen beide Tools, um Aufgaben zu koordinieren und umzusetzen.

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