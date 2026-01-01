重點摘要 Slack 支援團隊和工具之間的溝通與協調，而 Trello 專注於使用結構化工作流程來整理和追蹤任務。

Slack 適合需要管理持續協作、更新和跨職能工作的團隊。Trello 適合需要清楚掌握任務、進度和負責人的團隊。許多團隊同時使用 Slack 進行溝通與對齊，並使用 Trello 執行任務。

Slack 是一套工作作業系統，團隊可在單一環境中將對話整理到頻道、分享檔案、連接工具並自動化工作流程。Trello 專注於整理工作流程，使用視覺化看板、清單和卡片來追蹤各專案中的任務、截止日期和進度。

大多數團隊都需要這兩種類型的工具，也就是一種溝通方式，以及一種管理任務的方式。瞭解團隊每天如何協作，是選擇合適配置的第一步。比較 Slack 和 Trello 在工作流程、訊息傳遞、整合、AI 和專案管理方面的差異，這樣你就能決定哪一款工具最適合你的團隊。

Slack vs. Trello 快速一覽

Slack 和 Trello 都能協助團隊協調工作。Slack 是一套工作作業系統，設計目標是將人員以及他們需要的工具與資訊整合到協作工作空間中。Trello 是專案管理軟體，以視覺化整理為核心，使用看板、清單和卡片來追蹤任務並更新專案進度。

以下是這兩款工具的並排比較：

Slack Trello 用途 團隊溝通、協調和工作流程的中央樞紐 視覺化任務與專案管理 工作流程 透過工作流程建立工具提供頻道、對話串、訊息傳遞和自動化工作流程 透過看板、清單和卡片整理任務，並讓任務在各階段之間移動 整合 連接 2,000 多款應用程式；動作與更新都可在對話中進行 透過 Power-Ups 與工具整合；擴充看板功能 能見度 可搜尋跨頻道分享的對話、檔案和更新 在看板中提供任務層級能見度；以視覺方式追蹤進度 最適合 需要跨職能、工具和時區協調的團隊 需要管理任務、專案和簡單工作流程的團隊 定價 提供免費方案；付費方案提供更多功能與 AI 能力 提供免費方案；付費方案提供進階功能與自動化

Slack 的強項

Slack 是跨工具和部門進行溝通與協調工作的核心場所。頻道會依主題、專案或團隊整理對話，讓討論長期保持結構化且可搜尋。對話串可讓團隊進行支線討論，而不會干擾主要對話，因此能保留完整脈絡。

這款工具同時支援即時和非同步溝通。你的團隊可以即時回應，也可以稍後補上進度，這對分散式團隊或跨時區工作很有幫助。訊息、檔案和更新都會保留在同一處，而不是分散在電子郵件或不同工具中。

Slack 也能連接多種商務應用程式。你的團隊可以直接在 Slack 中接收更新、分享檔案，並從其他工具執行動作，減少在不同平台之間切換的需求。這讓團隊能跨系統協調工作。

由於 Slack 將對話、工具和更新集中管理，因此能提供跨團隊能見度。團隊成員可以追蹤與自己工作相關的頻道、即時查看決策過程，並在需要時存取過去的討論。

Trello 的強項

Trello 適合需要以 Kanban 系統版面來整理和追蹤任務的團隊。看板、清單和卡片提供視覺化方式來呈現工作，並讓工作在不同階段之間移動，因此你可以隨時掌握專案狀態更新。每張卡片都代表一項任務，並可包含截止日期、檢查清單、附件和留言等詳細資訊。這套系統會把任務相關資訊集中在同一處，並將溝通直接連結到工作項目。

Trello 支援直覺的專案整理，不需要複雜設定。你的團隊可以為不同專案建立看板，並自訂清單來符合工作流程，例如「待辦」、「進行中」和「完成」。

透過 Power-Ups 和自動化功能，Trello 可以擴充功能以支援其他工作流程，例如重複性任務，以及與其他工具的整合。對於需要清楚、視覺化、可分享待辦清單，而不是跨多系統進行廣泛溝通與協調的團隊來說，Trello 最能發揮效益。

Slack vs. Trello：實際工作流程

Slack 和 Trello 在執行層級上以不同方式處理工作流程。Slack 專注於在對話中觸發並自動化流程。Trello 則專注於讓任務在看板上的既定步驟中移動。

在 Slack 中，工作流程可以從訊息、表單或事件開始。工作流程建立工具可讓你的團隊收集資訊、分派請求，並在不寫程式的情況下觸發動作。例如，透過表單提交的支援請求，可以自動發布到頻道、通知合適的人員或團隊，並觸發後續步驟。工作流程可以包含條件邏輯、連接其他工具，並在訊息或頻道中執行，因此動作會在對話本來就發生的地方進行。Slack 表示，由於工作流程自動化，最高可節省 28% 的時間。

Trello 透過看板結構整理工作流程。任務會以卡片形式在代表不同階段的清單之間移動，而自動化會處理重複性動作。你的團隊可以設定規則，在卡片狀態變更時觸發動作，例如指派團隊成員、加入截止日期，或更新檢查清單。按鈕和指令也可以一次執行多個動作，協助團隊在不手動更新的情況下推進工作。

你的團隊也可以搭配使用這些工具和工作流程。Slack 管理需求收集、協調和核准，而 Trello 追蹤任務進度。例如，在 Slack 中提交的請求可以建立 Trello 卡片，隨著工作推進在看板上移動，並在 Slack 頻道中分享更新。

Slack vs. Trello：訊息傳遞

Slack 和 Trello 採用不同的訊息與溝通系統。Slack 專為持續團隊溝通而設計，而 Trello 則將對話綁定到特定任務。以下是更詳細的說明：

Slack：即時與非同步溝通

在 Slack 中，對話會發生在頻道、私訊和對話串中。你的團隊可以即時快速溝通，也可以稍後回應，因此能支援快節奏討論和非同步工作。頻道會依主題、專案或團隊整理對話，讓資訊集中且可搜尋。對話串可讓團隊進行支線討論，而不打斷主要頻道，協助團隊保留脈絡與組織性。

Trello：以任務為基礎的溝通

在 Trello 中，訊息會直接綁定到工作項目。每張卡片都包含留言區，團隊成員可以針對該特定任務提問、分享更新並提供回饋。這讓溝通與工作本身連結在一起，因此決策和脈絡會隨著任務在不同階段之間移動而保留下來。

整體而言，Slack 支援跨專案與職能的廣泛團隊溝通，而 Trello 則讓對話聚焦在專案內的個別任務。

Slack vs. Trello：整合與彈性

Slack 和 Trello 都能連接其他工具，但它們在整合使用方式上扮演不同角色。Slack 是連接系統的中央樞紐。Trello 則透過整合擴充看板，以支援任務管理。

Slack：中央整合樞紐

Slack 可與 2,000 多款應用程式整合，讓你的團隊把其他工具中的更新、檔案和動作集中到同一處。整合功能可以在頻道和訊息中發布通知、預覽內容，並直接觸發動作。搭配 AI 任務自動化，Slack 協助團隊在不離開平台的情況下串接跨工具工作流程。

Trello 可與 Slack 整合，因此團隊可以接收看板更新、建立卡片並追蹤進度，而不必切換工具。這讓溝通與任務追蹤保持同步。

Trello：擴充專案工作流程

Trello 透過 Power-Ups 和自動化與其他工具整合，而不是作為跨系統的中央層。這些整合會透過連接溝通工具、問題追蹤器或電子郵件，擴充看板上的操作。你的團隊可以在卡片移動或變更時觸發動作，支援與任務進度連動的專案工作流程。

Slack vs. Trello：AI 能力

Slack 和 Trello 都使用 AI 來支援團隊協作。Slack 使用 AI 協助團隊處理資訊與溝通，而 Trello 使用 AI 整理和追蹤任務資料。

Slack：用於溝通與脈絡的 AI

Slack 擁有 AI 功能，可協助團隊管理大量對話和資訊。Slackbot 是內建助理，可摘要訊息、呈現重要更新，並根據工作空間脈絡回答問題。你的團隊可以使用它準備會議、產生摘要，並在不手動搜尋頻道的情況下檢視分享內容。

由於 Slack 連接對話、檔案和整合工具，它的 AI 功能可以運用在廣泛的資訊範圍中。這讓團隊能收集脈絡、找出待辦事項，並根據既有討論起草回覆或更新。

Trello：用於任務整理的 AI

Trello 使用 Atlassian Intelligence 支援任務與專案整理。它的 AI 功能可協助團隊更有效率地組織工作，包括起草卡片描述、摘要內容，以及產生任務或專案步驟的構想。

這些工具內建於看板體驗中，AI 會協助改善每張卡片上的資訊。隨著工作在不同階段之間推進，這能讓任務詳細資訊保持清楚且一致。

Slack vs. Trello：何時選擇哪款工具

選擇合適的解決方案取決於你的團隊每天如何管理工作，是透過持續協調，還是結構化任務追蹤。

何時選擇 Slack

當你的團隊需要組織層級協調、持續溝通，以及與多種工具整合時，請選擇 Slack。它能協助你的團隊跨部門保持一致，並將對話、決策和更新集中在同一處。

例如，你的客服團隊可以使用 Slack 管理傳入請求、跨區域協調回應，並分享即時更新。整合功能可以直接在團隊頻道中顯示工單或警示，而工作流程則能將請求分派給合適的人員並追蹤後續事項。

何時選擇 Trello

當你的團隊需要以簡單方式追蹤任務，並透過清楚步驟管理專案時，請選擇 Trello。如果你的團隊會受益於視覺化整理和明確工作流程，Trello 會很適合。

例如，你的行銷團隊可以使用 Trello 看板管理一項活動，並建立規劃、製作、審核和上線等清單。每項任務都是一張卡片，其中包含截止日期、檢查清單和留言，因此能輕鬆追蹤進度與責任歸屬。

何時同時使用兩者

同時使用 Slack 和 Trello 可以協助你的團隊同時管理溝通與執行。Slack 支援協調和決策，而 Trello 追蹤工作狀態。

例如，你的產品團隊可以在 Slack 中討論優先事項並分享更新，同時在 Trello 看板上管理開發任務。當任務在看板中移動時，你可以在 Slack 頻道發布更新，讓所有人掌握狀況，而不必在工具之間切換。

Slack 比 Trello 好嗎？

兩者沒有孰優孰劣，但兩者可以相輔相成，因為這兩款工具適用於不同的使用情境。當工作仰賴快速溝通、分享脈絡，以及跨多種工具和團隊的協調時，Slack 會是更適合的選擇。它能協助團隊在工作推進時保持連結，尤其當更新、決策和輸入來自不同來源時更有幫助。

當重點是從頭到尾追蹤任務時，Trello 會是一個好選擇。它能提供清楚的結構，用來整理工作、指派負責人，並讓任務在既定階段中移動，而不增加額外層級。

有些團隊會同時使用兩者，以兼顧工作的兩個面向。Slack 支援團隊溝通並保持一致，而 Trello 清楚地展現待辦事項和進度。哪種工具更適合你取決於團隊更需要協調性、結構化管理，還是兩者都需要。

選擇最適合專案管理的工具

Slack 和 Trello 在團隊完成工作的方式中扮演不同角色。Slack 支援跨團隊溝通、協調與工具整合，因此適合複雜且快速變動的環境。Trello 提供清楚、視覺化的方式來整理和追蹤任務，很適合結構化專案和較小型的工作流程。

適合你組織的選擇取決於你的團隊如何運作。有些團隊重視溝通與彈性，有些則需要直覺的任務追蹤。許多團隊會同時使用兩者來協調與執行工作。

若想瞭解 Slack 如何支援你團隊的工作流程，請探索 Slack 的功能，或免費開始使用。

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