Slack e Trello: qual è lo strumento migliore per i team?

Punti chiave Slack supporta la comunicazione e il coordinamento tra team e strumenti, mentre Trello si concentra sull’organizzazione e il monitoraggio delle attività tramite workflow strutturati.

Slack è ideale per i team che gestiscono collaborazione continua, aggiornamenti e lavoro interfunzionale. Trello è adatto ai team che hanno bisogno di una visibilità chiara su attività, avanzamento e responsabilità. Molti team usano entrambi: Slack per la comunicazione e l’allineamento, Trello per l’esecuzione.

Slack è un sistema operativo per il lavoro in cui i team organizzano le conversazioni in canali, condividono file, connettono strumenti e automatizzano i workflow in un unico ambiente. Trello si concentra sull’organizzazione dei workflow, utilizzando bacheche visive, elenchi e schede per monitorare attività, scadenze e avanzamento dei progetti.

La maggior parte dei team ha bisogno di entrambi i tipi di strumenti: un modo per comunicare e un modo per gestire le attività. Capire come il tuo team collabora ogni giorno è il primo passo per scegliere la configurazione giusta. Confronta Slack e Trello in termini di workflow, messaggistica, integrazioni, IA e gestione dei progetti, così potrai decidere quale strumento è più adatto al tuo team.

Slack e Trello in breve

Slack e Trello aiutano i team a coordinare il lavoro. Slack è un sistema operativo per il lavoro progettato per riunire le persone e gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno in un’area di lavoro collaborativa. Trello è un software di gestione dei progetti costruito attorno all’organizzazione visiva, che utilizza bacheche, elenchi e schede per monitorare le attività e aggiornare l’avanzamento dei progetti.

Ecco un confronto affiancato tra i due strumenti:

Slack Trello Scopo Hub centrale per la comunicazione tra team, il coordinamento e i workflow Gestione visiva di attività e progetti Workflow Canali, conversazioni, messaggistica e workflow automatizzati tramite Workflow Builder Bacheche, elenchi e schede per organizzare e gestire le attività nelle varie fasi Integrazioni Si connette con oltre 2.000 app; azioni e aggiornamenti avvengono direttamente nelle conversazioni Si integra con gli strumenti tramite Power-Up; estende le funzionalità delle bacheche Visibilità Conversazioni, file e aggiornamenti condivisi nei canali sono ricercabili Visibilità a livello di attività nelle bacheche; avanzamento monitorato visivamente Ideale per Team che coordinano attività tra funzioni, strumenti e fusi orari diversi Team che gestiscono attività, progetti e flussi di lavoro semplici Prezzi Piano Free disponibile; piani a pagamento con funzioni aggiuntive e funzionalità IA Piano Free disponibile; livelli a pagamento con funzioni avanzate e automazione

I punti di forza di Slack

Slack funge da punto centrale per comunicare e coordinare il lavoro tra strumenti e reparti. I canali organizzano le conversazioni per argomento, progetto o team, mantenendo le discussioni strutturate e ricercabili nel tempo. Le conversazioni permettono discussioni parallele senza interrompere il filo principale, così il contesto rimane sempre intatto.

Questo strumento supporta sia la comunicazione in tempo reale che quella asincrona. Il tuo team può rispondere subito o mettersi in pari più tardi, il che risulta particolarmente utile per chi lavora in modalità distribuita o su fusi orari diversi. Messaggi, file e aggiornamenti restano accessibili in un unico posto, senza disperdersi tra e-mail o strumenti separati.

Slack si connette anche con un’ampia gamma di applicazioni aziendali. Il tuo team può ricevere aggiornamenti, condividere file e agire da altri strumenti direttamente in Slack, riducendo la necessità di passare da una piattaforma all’altra. Questo consente di coordinare il lavoro tra sistemi diversi.

Poiché conversazioni, strumenti e aggiornamenti sono centralizzati, Slack offre visibilità trasversale tra i team. Le persone possono seguire i canali rilevanti per il loro lavoro, vedere le decisioni nel momento in cui vengono prese e accedere alle discussioni passate quando necessario.

I punti di forza di Trello

Trello è utile per i team che hanno bisogno di un layout con sistema Kanban per organizzare e monitorare le attività. Bacheche, elenchi e schede offrono un modo visivo di rappresentare il lavoro e farlo avanzare tra le varie fasi, così hai sempre a portata di mano gli aggiornamenti sullo stato del progetto. Ogni scheda rappresenta un’attività e può includere dettagli come scadenze, checklist, allegati e commenti. Questo sistema mantiene le informazioni relative alle attività in un unico posto e collega la comunicazione direttamente all’elemento di lavoro.

Trello supporta un’organizzazione dei progetti semplice e immediata, senza configurazioni complesse. Il tuo team può creare bacheche per diversi progetti e personalizzare gli elenchi in base al proprio workflow, ad esempio “Da fare”, “In corso” e “Completato”.

Grazie ai Power-Up e alle funzioni di automazione, Trello può ampliare le sue capacità per supportare workflow aggiuntivi, come attività ricorrenti e integrazioni con altri strumenti. Rimane tuttavia più efficace per i team che hanno bisogno di elenchi di cose da fare condivisibili, visivi e chiari, piuttosto che di una comunicazione ampia e un coordinamento tra più sistemi.

Slack e Trello: i workflow nella pratica

Slack e Trello gestiscono i workflow in modo diverso a livello operativo. Slack si concentra sull’avvio e sull’automazione dei processi all’interno delle conversazioni. Trello si concentra sullo spostamento delle attività attraverso fasi definite su una bacheca.

In Slack, i workflow possono essere avviati da un messaggio, un modulo o un evento. Workflow Builder consente al tuo team di raccogliere informazioni, instradare le richieste ed eseguire azioni senza scrivere codice. Ad esempio, una richiesta di assistenza inviata tramite un modulo può essere postata automaticamente in un canale, inviare una notifica alla persona o al team giusto e attivare i passaggi successivi. I workflow possono includere logica condizionale, connettersi ad altri strumenti e operare all’interno di messaggi o canali, in modo che le azioni avvengano esattamente dove si svolgono già le conversazioni. Slack offre fino al 28% di risparmio di tempo grazie all’automazione dei workflow.

Trello organizza i workflow tramite la struttura delle bacheche. Le attività si spostano come schede attraverso gli elenchi che rappresentano le fasi, mentre l’automazione gestisce le azioni ripetitive. Il tuo team può impostare regole che si attivano quando una scheda cambia stato, ad esempio assegnando un membro del team, aggiungendo una scadenza o aggiornando una checklist. Pulsanti e comandi possono inoltre eseguire più azioni contemporaneamente, aiutando i team ad avanzare nel lavoro senza aggiornamenti manuali.

Il tuo team può anche usare questi strumenti e workflow insieme. Slack gestisce la ricezione delle richieste, il coordinamento e le approvazioni, mentre Trello tiene traccia dell’avanzamento delle attività. Ad esempio, una richiesta inviata in Slack può creare una scheda Trello che si sposta nella bacheca man mano che il lavoro avanza, con gli aggiornamenti condivisi nei canali di Slack.

Slack e Trello: messaggistica

Slack e Trello hanno sistemi di messaggistica e comunicazione diversi. Slack è progettato per la comunicazione continua del team, mentre Trello collega le conversazioni ad attività specifiche. Ecco un’analisi più dettagliata:

Slack — Comunicazione in tempo reale e asincrona

In Slack, le conversazioni avvengono nei canali, nei messaggi diretti e nelle conversazioni. Il tuo team può comunicare rapidamente in tempo reale o rispondere in un secondo momento, supportando sia le discussioni veloci che il lavoro asincrono. I canali organizzano le conversazioni per argomento, progetto o team, mantenendo le informazioni raggruppate e ricercabili. Le conversazioni consentono discussioni parallele senza interrompere il canale principale, aiutando i team a mantenere il contesto e l’organizzazione.

Trello — Comunicazione basata sulle attività

In Trello, la messaggistica è direttamente collegata agli elementi di lavoro. Ogni scheda include una sezione di commenti in cui i membri del team possono fare domande, condividere aggiornamenti e fornire feedback su quella specifica attività. Questo mantiene la comunicazione legata al lavoro stesso, così decisioni e contesto seguono l’attività mentre avanza tra le varie fasi.

In sintesi, Slack supporta una comunicazione più ampia tra progetti e funzioni, mentre Trello mantiene le conversazioni focalizzate sulle singole attività all’interno di un progetto.

Slack e Trello: integrazioni e flessibilità

Slack e Trello si connettono entrambi con altri strumenti, ma svolgono ruoli diversi nel modo in cui vengono utilizzate le integrazioni. Slack funge da hub centrale per connettere i sistemi. Trello estende le sue bacheche con integrazioni per supportare la gestione delle attività.

Slack — Un hub centrale per le integrazioni

Slack si integra con oltre 2.000 app, consentendo al tuo team di raccogliere aggiornamenti, file e azioni da altri strumenti in un unico posto. Le integrazioni possono inviare notifiche, mostrare anteprime dei contenuti e attivare azioni direttamente nei canali e nei messaggi. In combinazione con l’automazione delle attività tramite IA, Slack aiuta i team a connettere i workflow tra strumenti diversi senza mai abbandonare la piattaforma.

Trello si integra con Slack, così i team ricevono aggiornamenti dalle bacheche, creano schede e monitorano i progressi senza dover passare da uno strumento all’altro. In questo modo la comunicazione e il monitoraggio delle attività rimangono sempre sincronizzati.

Trello — Estendere i workflow di progetto

Trello si integra con altri strumenti tramite Power-Up e automazioni, anziché fungere da livello centrale tra i sistemi. Queste integrazioni ampliano ciò che avviene su una bacheca connettendosi a strumenti di comunicazione, issue tracker o e-mail. Il tuo team può attivare azioni quando le schede vengono spostate o modificate, supportando workflow di progetto legati all’avanzamento delle attività.

Slack e Trello: funzionalità IA

Sia Slack che Trello utilizzano l’IA per supportare la collaborazione tra team. Slack la usa per aiutare i team a gestire informazioni e comunicazioni, mentre Trello la usa per organizzare e monitorare i dati delle attività.

Slack — IA per comunicazione e contesto

Slack offre funzioni IA che aiutano i team a gestire grandi volumi di conversazioni e informazioni. Slackbot è un assistente integrato che riepiloga i messaggi, mette in evidenza gli aggiornamenti importanti e risponde alle domande in base al contesto dell’area di lavoro. Il tuo team può usarlo per preparare riunioni, generare riepiloghi e consultare contenuti condivisi senza dover cercare manualmente tra i canali.

Poiché Slack è connesso a conversazioni, file e strumenti integrati, le sue funzioni IA operano su un’ampia gamma di informazioni. Questo consente ai team di raccogliere contesto, identificare le azioni da intraprendere e redigere risposte o aggiornamenti sulla base delle discussioni esistenti.

Trello — IA per l’organizzazione delle attività

Trello utilizza Atlassian Intelligence per supportare l’organizzazione di attività e progetti. Le sue funzioni IA aiutano i team a strutturare il lavoro in modo più efficiente, ad esempio creando bozze di descrizioni delle schede, riassumendo contenuti e generando idee per attività o fasi del progetto.

Questi strumenti sono integrati nell’esperienza della bacheca, dove l’IA contribuisce a perfezionare le informazioni su ciascuna scheda. Questo mantiene i dettagli delle attività chiari e coerenti man mano che il lavoro avanza attraverso le diverse fasi.

Slack e Trello: quando scegliere l’uno o l’altro

La scelta della soluzione giusta dipende da come il tuo team gestisce il lavoro quotidiano, che si tratti di coordinamento continuo o di monitoraggio strutturato delle attività.

Quando scegliere Slack

Scegli Slack quando il tuo team ha bisogno di coordinamento a livello organizzativo, comunicazione continua e integrazione con più strumenti. Aiuta il team a restare allineato tra i vari reparti e raccoglie conversazioni, decisioni e aggiornamenti in un unico posto.

Ad esempio, il team di assistenza clienti potrebbe usare Slack per gestire le richieste in arrivo, coordinare le risposte tra le diverse aree geografiche e condividere aggiornamenti in tempo reale. Le integrazioni possono mostrare ticket o avvisi direttamente nei canali del team, mentre i workflow instradano le richieste alle persone giuste e tengono traccia dei follow-up.

Quando scegliere Trello

Scegli Trello quando il tuo team ha bisogno di un modo semplice per monitorare le attività e gestire i progetti con passaggi chiari. È la scelta giusta se il tuo team trae vantaggio da un’organizzazione visiva e da workflow ben definiti.

Ad esempio, il team di marketing potrebbe usare una bacheca Trello per gestire una campagna, con elenchi dedicati a pianificazione, produzione, revisione e lancio. Ogni attività è una scheda con scadenze, checklist e commenti, rendendo semplice monitorare avanzamento e responsabilità.

Quando usare entrambi

Usare Slack e Trello insieme può aiutare il tuo team a gestire sia la comunicazione che l’esecuzione. Slack supporta il coordinamento e il processo decisionale, mentre Trello tiene traccia dello stato del lavoro.

Ad esempio, il team di prodotto potrebbe discutere le priorità e condividere aggiornamenti in Slack mentre gestisce le attività di sviluppo su una bacheca Trello. Man mano che le attività avanzano sulla bacheca, puoi postare aggiornamenti nei canali di Slack, mantenendo tutti informati senza cambiare strumento.

Slack è migliore di Trello?

Nessuno dei due è migliore dell’altro, ma possono completarsi a vicenda perché entrambi gli strumenti rispondono a esigenze diverse. Slack è la scelta più adatta quando il lavoro dipende da una comunicazione rapida, da un contesto condiviso e dal coordinamento tra più strumenti e team. Aiuta i team a restare connessi man mano che il lavoro avanza, soprattutto quando aggiornamenti, decisioni e input arrivano da fonti diverse.

Trello è la scelta giusta quando l’obiettivo è monitorare le attività dall’inizio alla fine. Offre una struttura chiara per organizzare il lavoro, assegnare le responsabilità e far avanzare le attività attraverso fasi definite, senza aggiungere livelli di complessità superflui.

Alcuni team li usano entrambi per coprire tutti gli aspetti del lavoro. Slack supporta il modo in cui i team comunicano e rimangono allineati, mentre Trello offre una visione chiara di cosa c’è da fare e dello stato delle attività. La scelta migliore dipende dal fatto che il tuo team abbia bisogno di maggiore coordinamento, di una struttura più solida o di entrambi.

Scegliere lo strumento migliore per la gestione dei progetti

Slack e Trello svolgono ruoli diversi nel modo in cui i team portano avanti il lavoro. Slack supporta la comunicazione, il coordinamento e l’integrazione degli strumenti tra team, risultando utile in ambienti complessi e in rapida evoluzione. Trello offre un modo chiaro e visivo per organizzare e monitorare le attività, ideale per progetti strutturati e flussi di lavoro più contenuti.

La scelta giusta per la tua organizzazione dipende da come opera il tuo team. Alcuni team danno priorità alla comunicazione e alla flessibilità, mentre altri hanno bisogno di un monitoraggio semplice e lineare delle attività. Molti usano entrambi per coordinare ed eseguire il lavoro.

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