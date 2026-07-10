10 alternative a Discord per team e aziende

Punti chiave Discord è uno strumento molto diffuso per le community di piccole dimensioni, ma molte organizzazioni finiscono per aver bisogno di funzionalità più avanzate di ricerca, governance e automazione, pensate per le operazioni quotidiane.

L’alternativa migliore dipende da come lavora il tuo team. Alcune piattaforme privilegiano sicurezza o controllo open‑source, mentre altre puntano su integrazioni e automazione.

Slack riunisce conversazioni, app e IA in un unico sistema operativo per il lavoro, offrendo ai team uno spazio connesso e ricercabile per coordinare i progetti tra i diversi reparti.

Nata originariamente come app di chat per gamer, Discord oggi è un hub di comunicazione sociale online e una piattaforma molto apprezzata da team distribuiti e community professionali grazie ai canali vocali sempre attivi e ai server aperti che supportano la collaborazione in tempo reale 24 ore su 24. La struttura fluida e immediata di Discord si adatta bene alla collaborazione informale, ma inizia a mostrare i suoi limiti quando un’organizzazione ha bisogno di recuperare decisioni passate, rispettare requisiti di conformità e connettere altre app utilizzate dai team nel lavoro quotidiano.

Dieci alternative si distinguono per i team che stanno valutando il passaggio. Ognuna ha punti di forza diversi, dalla messaggistica privata alla collaborazione a livello aziendale su larga scala. La scelta giusta dipende dalle esigenze specifiche del tuo team.

Ecco una rapida tabella di confronto prima di approfondire le singole alternative:

Strumento Ideale per Piano gratuito Integrazioni Sicurezza e amministrazione Voce e video Funzioni IA Discord Community al primo posto e collaborazione vocale persistente Sì Limite di 50 app per server; ampia disponibilità di bot e webhook per community Controlli di amministrazione di base Canali vocali persistenti, videochiamate, streaming Bot IA personalizzati per community Slack Collaborazione e produttività sul lavoro Sì Migliaia di app Livello enterprise, con controlli per gli amministratori Incontri audio e video IA integrata e Slackbot Microsoft Teams Organizzazioni incentrate su Microsoft Livello gratuito limitato Microsoft 365 e app di terze parti Livello enterprise, con controlli per gli amministratori Riunioni, chiamate, webinar Microsoft 365 Copilot Mattermost Team attenti alla sicurezza Edizione self-hosted gratuita Strumenti per sviluppatori e operazioni Self-hosted, pronto per audit Chiamate con condivisione dello schermo Trascrizione e riepiloghi delle chiamate Rocket.Chat Deployment open-source Community edition gratuita Framework aperto per le app Self-hosted, sovrano Voce e video integrati Opzioni IA connesse Zulip Conversazioni in thread Sì Centinaia di integrazioni Self-hosted o cloud Individuali e di gruppo tramite provider Nessuna nativa Google Chat Utenti di Google Workspace Incluso nei piani Workspace Strumenti Google Workspace Controlli amministrativi dell’area di lavoro Google Meet Assistente Gemini Signal Comunicazione privata Sì Minime per scelta progettuale Crittografia end-to-end Crittografia di voce e video Nessuna Discourse Discussioni della community in formato esteso Hosting a pagamento o self-hosting Plug-in e webhook Strumenti di moderazione e accesso Non una priorità Moderazione e traduzione con IA Matrix Comunicazione decentralizzata Self-hosting gratuito Connessioni con altri strumenti Crittografia end-to-end, sovrano Chiamate crittografate Nessuna nativa Pumble Team con budget limitato Sì, con cronologia illimitata Elenco delle integrazioni in crescita Controlli amministrativi nei livelli a pagamento Chiamate vocali e videochiamate Nessuna nativa

Perché le persone cercano alternative a Discord

Discord gestisce bene le conversazioni in tempo reale e la creazione di community, ma non è stato progettato per la complessità della comunicazione aziendale. Man mano che un team acquisisce una struttura più articolata e richiede una maggiore supervisione, il divario tra una piattaforma di chat per community e una piattaforma di messaggistica aziendale dedicata diventa difficile da ignorare. Alcune esigenze specifiche tendono a motivare questa ricerca:

Ridurre i silos di comunicazione. I server Discord sono isolati, quindi le conversazioni in uno raramente si collegano a un altro. I team che coordinano attività tra diversi reparti spesso desiderano un’unica area di lavoro in cui gli aggiornamenti fluiscano tra i gruppi.

Requisiti di conformità e sicurezza. I settori regolamentati devono rispettare standard che disciplinano il modo in cui i messaggi vengono archiviati, crittografati e verificati. Discord concentra le proprie misure di protezione sulla sicurezza della community, piuttosto che sulle certificazioni e sui controlli dei dati richiesti da un reparto IT.

Difficoltà nella gestione delle conoscenze. Decisioni e file dispersi in canali molto attivi sono difficili da recuperare in seguito. Le organizzazioni spesso desiderano un archivio consultabile, in modo che un neoassunto o un collega in un altro fuso orario possa aggiornarsi in autonomia.

Automazione dei workflow limitata. Le attività di routine come passaggi di consegne, approvazioni e promemoria si accumulano rapidamente. Discord supporta i bot per le community, ma i team che gestiscono attività operative di solito hanno bisogno di un’automazione che si connetta alle loro app aziendali.

Scalabilità dei team e crescita organizzativa. Un server adatto a un gruppo ristretto può diventare difficile da gestire man mano che il numero di persone aumenta. Le aziende in crescita spesso hanno bisogno di struttura, autorizzazioni e coordinamento tra team senza dover gestire molteplici spazi disconnessi.

Ricerca e recupero delle informazioni. Trovare un file o una conversazione passata diventa cruciale quando il volume dei messaggi cresce. Le piattaforme per il lavoro investono nella ricerca in messaggi, file e app connesse, mentre il modello basato su argomenti di Discord gestisce questi aspetti in modo meno diretto.

Cosa valutare in un’alternativa a Discord

Gli strumenti di collaborazione aziendale non risolvono tutti lo stesso problema, quindi la scelta migliore dipende da come lavora il tuo team. Una community di assistenza clienti in crescita avrà esigenze diverse rispetto a un team di revisione contabile. Usa i criteri seguenti per restringere il campo.

Canali e organizzazione del team. Il modo in cui uno strumento raggruppa le conversazioni (per canale, argomento, spazio o server) determina quanto sia facile trovare la discussione giusta man mano che si aggiungono nuovi team.

Ricerca e gestione delle conoscenze. Una ricerca efficace trasforma messaggi sparsi in una vera risorsa di riferimento. Verifica che includa anche i file e le app connesse, non solo la cronologia recente delle chat.

Integrazioni. La maggior parte dei team utilizza un mix di strumenti per la gestione dei progetti, CRM e soluzioni di archiviazione, quindi una piattaforma che si connette a questi sistemi mantiene aggiornamenti e azioni in un unico posto.

Automazione dei workflow. L’automazione integrata gestisce i passaggi ripetitivi, come l’instradamento delle richieste o la raccolta delle approvazioni, ed è più efficace quando si estende alle app già utilizzate dai team.

Funzionalità IA. Alcune app riassumono conversazioni, rispondono a domande e facilitano la ricerca, aiutando le persone a restare al passo con volumi elevati di messaggi senza dover leggere ogni conversazione.

Sicurezza e controlli amministrativi. Crittografia, autorizzazioni di accesso, registri di controllo e supporto alla conformità variano notevolmente: assicurati che il modello di sicurezza della piattaforma sia compatibile con i requisiti del tuo settore.

Funzionalità di collaborazione esterna. Lavorare con fornitori, clienti o partner è più semplice quando uno strumento supporta spazi condivisi, evitando di spostare queste conversazioni nell’e-mail.

Prezzi e scalabilità. I piani gratuiti aiutano i team più piccoli a iniziare, ma è importante verificare come cambiano costi e funzionalità man mano che cresci, così da avere un’app che scala con te.

Le 10 migliori alternative a Discord nel 2026

Ogni opzione si adatta a un tipo specifico di team, quindi valuta come struttura le conversazioni, protegge i dati e si connette agli altri strumenti che utilizzi. In questo elenco compaiono sia software di collaborazione in team pensati per il lavoro sia app incentrate sulla community o sulla privacy, riflettendo la varietà di motivazioni che spingono le persone ad abbandonare Discord. Questa selezione è basata sui dati di G2 e include esclusivamente software con una valutazione minima di 4 stelle su 5.

1. Slack: ideale per la collaborazione e la produttività sul lavoro

Slack è un sistema operativo per il lavoro che riunisce persone, app e IA in un unico posto, così i team possono far avanzare i progetti senza dover passare da uno strumento all’altro. Le conversazioni si svolgono nei canali di Slack organizzati per team, progetto o argomento, creando un archivio ricercabile delle decisioni. L’automazione e l’IA mantengono i team coordinati tra i diversi reparti e fusi orari.

Funzioni principali:

Canali organizzati. I canali riuniscono discussioni, file e decisioni per argomento, così le persone giuste e il contesto rimangono in un unico spazio ricercabile man mano che i team crescono.

Integrazioni approfondite. Le integrazioni di Slack connettono migliaia di app, dai tracker di progetto ai sistemi CRM, evidenziando gli aggiornamenti e consentendo alle persone di agire senza uscire dalla conversazione.

Le Automazione dei workflow. L’ automazione dei workflow instrada le richieste, raccoglie le approvazioni e gestisce le attività ricorrenti attraverso gli strumenti utilizzati dal team.

L’ IA integrata e Slackbot. L’IA riassume i canali e facilita la ricerca, mentre Slackbot sfrutta il contesto dell’area di lavoro per trovare informazioni e preparare aggiornamenti.

Collaborazione esterna sicura. La comunicazione in team con Slack Connect apre canali condivisi con fornitori, clienti e partner, spostando le comunicazioni esterne fuori dalle e-mail.

Ideale per: team interfunzionali che vogliono combinare condivisione sicura delle conoscenze, automazione e IA in un’unica area di lavoro. Per un’analisi più dettagliata delle differenze tra le due piattaforme, consulta il nostro confronto Slack e Discord.

2. Microsoft Teams: ideale per le organizzazioni incentrate su Microsoft

Microsoft Teams combina chat, riunioni, chiamate e condivisione di file in un’unica piattaforma costruita attorno alla suite Microsoft 365. La stretta integrazione con Outlook, SharePoint e OneDrive lo rende una scelta familiare per le organizzazioni già standardizzate sui prodotti Microsoft.

Funzioni principali:

Chat e canali. Le conversazioni sono organizzate in canali e thread, con reazioni e condivisione di file integrate nell’ecosistema Microsoft 365.

Riunioni ed eventi. Le videoconferenze, i webinar e gli eventi live includono condivisione dello schermo, registrazione e gestione dei partecipanti per sessioni di varie dimensioni.

Integrazione con Microsoft 365. I documenti Word, Excel e PowerPoint si aprono e si modificano direttamente nella piattaforma, connessi ai calendari di Outlook e allo spazio di archiviazione SharePoint.

IA Copilot. Microsoft 365 Copilot supporta sintesi delle riunioni, stesura dei messaggi e prompt all’interno di Teams per le organizzazioni con piani idonei.

Ideale per: aziende che già utilizzano Microsoft 365 e desiderano messaggistica, riunioni e file in un unico ambiente integrato.

3. Mattermost: ideale per i team attenti alla sicurezza

Pensato per le organizzazioni che necessitano del pieno controllo su dati e infrastruttura, Mattermost è una piattaforma di messaggistica e collaborazione che può essere eseguita on-premise, in cloud privati o in reti air-gapped. Questa flessibilità di implementazione la rende particolarmente apprezzata nei settori della difesa, della pubblica amministrazione e in quelli soggetti a rigide normative.

Funzioni principali:

Deployment self-hosted. Le organizzazioni eseguono Mattermost sulla propria infrastruttura, mantenendo la sovranità dei dati su reti connesse, ibride o isolate.

Messaggistica sicura. La messaggistica persistente basata su canali supporta i team operativi e aziendali che gestiscono comunicazioni sensibili.

Automazione del workflow. Mattermost Playbooks automatizza processi standardizzati per casi d’uso in ambiti quali sviluppo, operazioni e conformità.

Audio e condivisione dello schermo. Le chiamate in tempo reale e la condivisione dello schermo includono trascrizioni e riepiloghi tramite opzioni IA native e di terze parti.

Ideale per: team attenti alla sicurezza che hanno bisogno di una messaggistica self-hosted con gestione granulare dei dati e del deployment.

4. Rocket.Chat: ideale per deployment open source

Rocket.Chat è una piattaforma di comunicazione open-source che riunisce messaggistica, voce, video e app in un unico ambiente personalizzabile. Si rivolge a clienti commerciali, governativi e della difesa che desiderano soluzioni self‑hosted e la possibilità di adattare la piattaforma grazie a opzioni di deployment flessibili.

Funzioni principali:

Open source e self-hosted. I team possono effettuare il deployment on-premise, su cloud privato o in ambienti isolati, personalizzando il codice sorgente aperto della piattaforma.

Comunicazione unificata. Messaggistica, voce e video sono riuniti in un unico posto, con app critiche e IA connesse per supportare attività orientate agli obiettivi.

Conformità e sovranità dei dati. Le opzioni di deployment garantiscono sovranità dei dati, capacità di audit e framework normativi per i settori regolamentati.

Personalizzazione. Grazie alla sua architettura aperta, la piattaforma si adatta a flussi di lavoro specifici, esigenze di branding e necessità di integrazione.

Ideale per: team tecnici che desiderano una piattaforma open source da ospitare e modellare in base alle proprie esigenze.

5. Zulip: ideale per conversazioni strutturate in thread

La gestione dei thread basata su argomenti distingue Zulip dalla concorrenza, evitando che conversazioni parallele si sovrappongano in un unico flusso caotico. Oggi di proprietà di una fondazione no-profit, questa piattaforma di chat per team organizzata offre sia hosting cloud che opzioni self-hosted.

Funzioni principali:

Organizzazione in thread basata su argomenti. Ogni conversazione è associata a un argomento, così gli utenti possono recuperare i thread rilevanti senza dover scorrere un flusso indistinto di messaggi.

Hosting flessibile. Zulip può essere eseguito in cloud o sui propri server, con strumenti di esportazione e importazione per passare da un ambiente all’altro.

Software open-source. Il codice completamente open-source garantisce trasparenza ai team e offre la possibilità di ospitare la piattaforma autonomamente senza costi di licenza.

Integrazioni e autorizzazioni. Centinaia di integrazioni connettono strumenti esterni, mentre gruppi e ruoli personalizzati gestiscono gli accessi man mano che l'organizzazione cresce.

Ideale per: team che gestiscono molte discussioni parallele e si affidano ai thread per mantenere ogni argomento facile da seguire.

6. Google Chat: ideale per gli utenti di Google Workspace

Google Chat è una piattaforma di messaggistica integrata in Google Workspace che collega le conversazioni a Gmail, Docs, Meet e Drive. I team comunicano in spazi, gruppi e thread privati connessi a file e riunioni, mantenendo le comunicazioni accanto ai documenti con cui lavorano.

Funzioni principali:

Messaggistica diretta e di gruppo. Chat individuali e conversazioni di gruppo supportano le risposte in thread che organizzano le discussioni negli spazi condivisi.

Integrazione con Workspace. Si connette a Gmail, Drive, Docs, Meet e Calendar per mantenere insieme file, calendari e collaborazione.

Spazi per la collaborazione. Gli spazi dedicati organizzano messaggi, file e lavoro correlato per team e progetti.

IA di Gemini. L’assistente Gemini di Google offre supporto agentico all’interno di Chat per i team con piani Workspace idonei.

Ideale per: team già standardizzati su Google Workspace che vogliono integrare la messaggistica nelle loro aree di lavoro esistenti.

7. Signal: ideale per le comunicazioni private

La crittografia end-to-end attiva per impostazione predefinita è il tratto distintivo di Signal, un’app di messaggistica incentrata sulla privacy che protegge testi, chiamate vocali e videochiamate. Gestita da un’organizzazione no-profit e basata sul protocollo open-source Signal, privilegia la riservatezza rispetto alle funzionalità tipiche degli ambienti di lavoro.

Funzioni principali:

Crittografia end-to-end. Il protocollo open-source Signal cifra messaggi e chiamate in modo che solo i destinatari previsti possano leggerli o ascoltarli.

Supporto multipiattaforma. Signal funziona su Android, iOS, Windows, macOS e Linux, mantenendo le conversazioni sincronizzate tra i dispositivi.

Chiamate vocali e videochiamate. Le chiamate individuali e di gruppo cifrate estendono le stesse tutele della privacy alle conversazioni in tempo reale.

No-profit e open source. Finanziata tramite donazioni e sviluppata in modo trasparente, Signal raccoglie una quantità minima di dati sui suoi utenti.

Ideale per: persone e piccoli gruppi che privilegiano la comunicazione privata e crittografata rispetto alle funzionalità di collaborazione tipiche degli ambienti di lavoro.

8. Discourse: ideale per discussioni di community in formato esteso

Discourse è una piattaforma di discussione pensata per conversazioni di community in formato esteso e organizzate in thread, che rimangono facilmente rintracciabili nel tempo. Community, forum per clienti e hub di supporto la utilizzano per ospitare discussioni strutturate insieme a chat informali in tempo reale, con un formato a scorrimento continuo che mantiene i thread leggibili.

Funzioni principali:

Discussioni in thread. Un singolo thread scorrevole sostituisce la navigazione tra pagine, in modo che le conversazioni rimangano continue e si carichino su richiesta.

Chat in tempo reale. Canali di chat informali si affiancano agli argomenti in formato esteso e i messaggi di chat possono essere citati negli argomenti per un riferimento duraturo.

Funzioni IA. L’IA integrata supporta la moderazione e traduce i contenuti in decine di lingue per le community globali.

Personalizzazione. Barre laterali personalizzate e impostazioni predefinite configurabili consentono alle community di modellare sia l’esperienza dei membri sia l’aspetto del sito.

Ideale per: organizzazioni che gestiscono forum per clienti o hub di community e hanno bisogno che le discussioni in formato esteso rimangano organizzate e ricercabili.

9. Matrix: ideale per la comunicazione decentralizzata

La decentralizzazione è il concetto cardine alla base di Matrix, uno standard aperto per comunicazioni sicure utilizzato principalmente tramite il client Element. Invece di instradare i messaggi attraverso i server di un’unica azienda, consente alle organizzazioni di gestire i propri server mantenendo la possibilità di connettersi ad altri, una caratteristica particolarmente apprezzata da enti governativi e organizzazioni con forte attenzione alla sicurezza.

Funzioni principali:

Rete decentralizzata. Lo standard aperto consente a ogni organizzazione di ospitare il proprio server mantenendo l’interoperabilità con la rete Matrix globale.

Proprietà dei dati. Il self-hosting tramite client come Element offre ai team il controllo diretto su dove risiedono le loro comunicazioni.

Crittografia end-to-end. La messaggistica cifrata protegge le conversazioni in tutta la rete Matrix.

Interoperabilità. Basato su uno standard aperto, Matrix si connette tra server diversi e può fare da ponte verso altri strumenti di comunicazione.

Ideale per: organizzazioni che cercano una comunicazione sovrana e decentralizzata, con la possibilità di ospitare e controllare la propria infrastruttura.

10. Pumble: ideale per i team attenti al budget

Pumble è un’app di comunicazione per team con un piano gratuito che include la cronologia illimitata dei messaggi, molto utile per i gruppi di lavoro che devono contenere i costi. Organizza le conversazioni in canali e thread e aggiunge funzionalità audio e video per le riunioni, offrendo ai team più piccoli un modo conveniente per centralizzare la comunicazione.

Funzioni principali:

Piano gratuito. Il livello gratuito di Pumble include la cronologia illimitata dei messaggi, utile per i team che cercano funzionalità di messaggistica essenziali senza dover sottoscrivere un abbonamento.

Canali e thread. Le conversazioni sono organizzate per argomento nei canali, con thread dedicati alle discussioni correlate che mantengono ordinato il canale principale.

Audio e video. Le videoconferenze e le chiamate vocali integrate supportano le riunioni, con link per invitare altri partecipanti.

Condivisione di file. I team possono condividere file, immagini e link; sono inoltre disponibili piani a pagamento a costi accessibili che offrono spazio di archiviazione e controlli amministrativi man mano che le esigenze crescono.

Ideale per: team attenti al budget che cercano una comunicazione semplice basata su canali con un piano gratuito completo.

Come scegliere un’alternativa a Discord

La migliore alternativa a Discord dipende dagli obiettivi, dai flussi di lavoro e dagli strumenti già in uso nella tua organizzazione: scegli la piattaforma in base a come si svolge il lavoro, non confrontando le funzioni in modo isolato. Un gruppo che mette al primo posto la privacy e un’azienda in rapida crescita arriveranno, ad esempio, a conclusioni diverse. Tuttavia, alcuni fattori meritano particolare attenzione.

Comunicazione interna del team

Quando la maggior parte delle comunicazioni avviene all’interno di un’unica organizzazione, la priorità è mantenere le conversazioni quotidiane organizzate e facilmente consultabili: è proprio questo lo scopo degli strumenti di comunicazione interna. La struttura di una piattaforma, che si basi su canali, argomenti, spazi o server, determina la rapidità con cui le persone trovano la discussione giusta e la facilità di accesso alle decisioni prese in passato.

Collaborazione interfunzionale

Quando il lavoro coinvolge più reparti, le decisioni devono circolare tra i gruppi anziché restare isolate in spazi separati. Le integrazioni e i canali condivisi svolgono questo compito, connettendo gli aggiornamenti tra le diverse funzioni in modo che le discussioni del team di marketing e quelle del team di progettazione possano arricchirsi a vicenda: è questo il cuore della collaborazione interfunzionale.

Gestione della community

Le discussioni tra i membri e l'assistenza clienti orientano una piattaforma in una direzione diversa rispetto al lavoro di squadra interno. In questo contesto, conversazioni in formato esteso, strumenti di moderazione e discussioni facilmente reperibili contano più dell’automazione, poiché l’obiettivo è mantenere domande e risposte organizzate affinché i membri possano ritrovarle in seguito.

Sicurezza e conformità

In un settore regolamentato, le norme che disciplinano l'archiviazione, la crittografia e il controllo dei dati costituiscono la base per scegliere gli strumenti giusti. Crittografia, registri di controllo, accesso basato sui ruoli e certificazioni riconosciute diventano priorità assolute perché uno strumento che non soddisfa gli obblighi di conformità è da escludere a prescindere da quanto sia efficace nella messaggistica.

Team remoti e ibridi

Quando si opera su fusi orari diversi, la comunicazione asincrona e una ricerca affidabile contano più di ogni altra cosa poiché consentono alle persone di aggiornarsi secondo i propri ritmi. Un’area di lavoro che collega le conversazioni a file e app tende a servire meglio i team distribuiti rispetto ai sistemi vocali always-on, che presuppongono che tutti siano online contemporaneamente.

Organizzazioni in crescita

La crescita cambia ciò che una piattaforma deve gestire man mano che aumentano l'organico e il volume dei messaggi. Le autorizzazioni, i controlli amministrativi e modelli di prezzo variano notevolmente passando da 30 a 3.000 persone, quindi è opportuno scegliere uno strumento capace di offrire struttura e amministrazione centralizzata di pari passo con l'espansione dell'organizzazione.

Scegliere l'alternativa a Discord più adatta al tuo team

La giusta alternativa a Discord dipende dallo stile di comunicazione del tuo team, dalle esigenze di governance e dalle dimensioni che l’organizzazione prevede di raggiungere. Alcuni gruppi cercano privacy e decentralizzazione, altri preferiscono il controllo open source, e molti hanno semplicemente bisogno di uno spazio connesso in cui coordinare il lavoro quotidiano.

I team che cercano quest’ultima opzione possono trovarla in Slack, che riunisce comunicazione sicura, automazione, IA e migliaia di integrazioni in un unico sistema operativo per il lavoro. Il risultato è un’area di lavoro centralizzata in cui conversazioni, app e decisioni sono sempre facilmente reperibili in tutta l'azienda.

Questo articolo ha finalità puramente informative e presenta prodotti di Slack, che è di nostra proprietà. Pur avendo un interesse economico nel loro successo, tutte le raccomandazioni riflettono la nostra sincera convinzione del loro valore.

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Domande frequenti sulle alternative a Discord