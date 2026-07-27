10 個適合團隊與企業的 Discord 替代方案

重點摘要 Discord 是深受小型社群喜愛的工具，但許多組織最終仍需要更強大的搜尋與治理功能，以及專為日常營運打造的自動化能力。

最合適的替代方案取決於你的團隊運作方式。有些平台著重安全性或開放原始碼控制，有些則專注於整合與自動化。

Slack 將對話、應用程式與 AI 整合至單一工作作業系統，為團隊提供可搜尋且互聯的空間，以便跨部門協調專案。

Discord 最初是為遊戲玩家打造的聊天應用程式，如今已發展為線上社交通訊中心，也成為廣受分散式團隊與專業社群歡迎的平台。其持續開放的語音頻道與開放伺服器，全天候支援即時協作。Discord 自由鬆散的即時架構適合休閒協作，但當組織需要追溯過往決策、符合合規規範，並連結團隊日常工作使用的其他應用程式時，就會逐漸難以招架。

對於正在轉換平台的團隊，有 10 個替代方案值得關注。每個方案各有所長，從私訊功能到全公司協作皆有涵蓋。最合適的選擇取決於你的團隊需求。

深入介紹各替代方案之前，請先參考以下快速比較表：

工具 最適合 免費方案 整合 安全性與管理 語音與視訊 AI 功能 Discord 以社群為核心的持續語音協作 是 每個伺服器最多可使用 50 個應用程式；提供豐富的社群機器人與 Webhook 基本管理員控制功能 持續開放的語音頻道、視訊通話與串流 自訂社群 AI 機器人 Slack 職場協作與生產力 是 數千款應用程式 企業級安全性，附管理員控制功能 音訊與視訊微型會議 內建 AI 與 Slackbot Microsoft Teams 以 Microsoft 為核心的組織 免費方案功能有限 Microsoft 365 與第三方應用程式 企業級安全性，附管理員控制功能 會議、通話與網路研討會 Microsoft 365 Copilot Mattermost 注重資安的團隊 免費自行託管版本 開發人員與維運工具 自行託管，符合稽核要求 支援螢幕共享的通話 通話文字轉出與摘要 Rocket.Chat 開放原始碼部署 免費社群版本 開放式應用程式框架 自行託管，完全自主 內建語音與視訊 可連結 AI 選項 Zulip 對話串 是 數百種整合 自行託管或雲端 透過服務供應商提供一對一與群組通話 無原生功能 Google Chat Google Workspace 使用者 包含於 Workspace 方案中 Google Workspace 工具 Workspace 管理員控制功能 Google Meet Gemini 助理 Signal 私人通訊 是 刻意採用極簡設計 端對端加密 加密語音與視訊 無 Discourse 長篇社群討論 付費託管或自行託管 外掛程式與 Webhook 內容管理與存取工具 非主要功能 AI 內容管理與翻譯 Matrix 去中心化通訊 免費自行託管 橋接其他工具 端對端加密，確保資料自主權 加密通話 無原生功能 Pumble 注重預算的團隊 是，並提供無限訊息記錄 持續擴充的整合清單 付費方案提供管理員控制功能 語音與視訊通話 無原生功能

人們為何尋找 Discord 替代方案

Discord 在即時對話和社群建立方面表現出色，但它並非為複雜的企業通訊需求而設計。隨著團隊需要更完善的架構與監督機制，社群聊天平台與專用企業訊息平台之間的差距便愈來愈難以忽視。以下幾項具體需求，往往會促使人們尋找替代方案：

減少溝通孤島。 Discord 伺服器各自獨立，不同伺服器之間的對話鮮少互通。跨部門協作的團隊通常需要單一工作空間，讓最新動態能在各群組之間流通。

合規與安全性要求。 受監管的產業須遵循規範，以管理訊息的儲存、加密與稽核方式。Discord 的防護機制著重於社群安全，而非 IT 部門所需的認證與資料控制功能。

知識管理的挑戰。 決策與檔案散落在繁忙的頻道中，日後往往難以找回。組織通常需要可搜尋的記錄，讓新進人員或身處其他時區的同事能自行掌握最新狀況。

有限的 工作流程自動化 。 例行交接、核准與提醒累積起來相當耗時。Discord 雖支援社群機器人，但負責營運工作的團隊通常需要能與商務應用程式連結的自動化功能。

團隊擴編與組織成長。 原本適合小型群組的伺服器，可能隨著人數增加而變得難以管理。成長中的企業通常需要完善的架構、權限及跨團隊協調機制，而不必追蹤多個互不相連的空間。

搜尋與資訊擷取。 隨著訊息量增加，找到檔案或過往對話也變得更加重要。職場平台著重跨訊息、檔案及已連結應用程式的搜尋功能，而 Discord 的主題式模型較難直接滿足這項需求。

選擇 Discord 替代方案時的評估重點

職場協作工具各自解決的問題不盡相同，因此最佳選擇取決於你的團隊工作方式。成長中的客戶支援社群與面向企業的稽核人員，對工具的需求截然不同。請參考以下條件縮小選擇範圍。

頻道與團隊組織。 工具整理對話的方式，無論是依頻道、主題、空間或伺服器，都會影響團隊日益擴大時，人們能否輕鬆找到相關討論。

搜尋與知識管理。 強大的搜尋功能可將零散訊息轉化為參考資料。請確認搜尋範圍是否涵蓋檔案與已連結的應用程式，而不僅限於近期的聊天記錄。

整合。 大多數團隊會同時使用專案追蹤工具、CRM 系統及儲存工具，因此能與這些系統連結的平台，可將最新動態與操作集中在一處。

工作流程自動化。 內建自動化功能可處理轉派請求或收集核准等重複性步驟，並在能與團隊現有應用程式連結時發揮最大效益。

AI 功能。 部分應用程式能摘要對話、回答問題並輔助搜尋，讓使用者無需逐一閱讀每個對話串，也能掌握大量訊息。

安全性與管理控制功能。 各平台在加密、存取權限、稽核記錄及合規支援方面差異很大，因此請依所屬產業的要求，選擇安全性模型相符的平台。

外部協作功能。 如果工具支援共用空間，而不必將對話轉移至電子郵件，便能更輕鬆地與供應商、客戶或合作夥伴協作。

定價與擴充性。 免費方案有助於小型團隊起步，但請確認費用與功能會如何隨規模成長而變化，確保應用程式能配合團隊擴充。

2026 年 10 大 Discord 替代方案

每個選項都適合特定類型的團隊，因此請考量其對話架構、資料保護方式，以及與其他工具的連結能力。本文收錄以職場為核心的團隊協作軟體，以及以社群或隱私為導向的應用程式，反映人們離開 Discord 的各種原因。本清單整理自 G2，所有軟體的評分均至少達到 5 星制中的 4 星。

1. Slack：最適合職場協作與提升生產力

Slack 是一套工作作業系統，將人員、應用程式與 AI 集中在一處，讓團隊無需在工具之間來回切換，也能推動專案進展。對話會集中在依團隊、專案或主題整理的 Slack 頻道中，形成可搜尋的決策記錄。Slack 的自動化功能與 AI 可協助團隊跨部門和時區保持協調。

主要功能：

最適合：希望在單一工作空間中整合安全知識分享、自動化與 AI 的跨職能團隊。(若想深入了解兩者的差異，請參閱我們的 Slack 與 Discord 比較。)

2. Microsoft Teams：最適合以 Microsoft 為核心的組織

Microsoft Teams 是一個以 Microsoft 365 套件為核心，整合聊天、會議、通話與檔案分享的單一平台。它與 Outlook、SharePoint 及 OneDrive 緊密連結，因此已全面採用 Microsoft 產品的組織會更容易上手。

主要功能：

聊天與頻道。 對話會整理至頻道與對話串中，並可在更廣泛的 Microsoft 365 環境中使用回應及檔案分享功能。

會議與活動。 視訊會議、網路研討會及現場活動均支援螢幕共享、記錄及參與者管理，適用於各種規模的活動。

Microsoft 365 整合。 Word、Excel 及 PowerPoint 文件可直接在平台內開啟並編輯，也能連結 Outlook 行事曆與 SharePoint 儲存空間。

Copilot AI。 對於採用符合資格方案的組織，Microsoft 365 Copilot 可在 Teams 中協助製作會議要點回顧、草擬訊息並回應提示詞。

最適合：已採用 Microsoft 365，且希望在單一互聯環境中使用聊天、會議與檔案功能的企業。

3. Mattermost：最適合注重資安的團隊

專為需要完全掌控資料與基礎架構的組織打造，Mattermost 是一款可部署於地端、私有雲或實體隔離網路的訊息與協作平台。這種彈性的部署方式深受國防、政府及受監管產業青睞。

主要功能：

自行託管部署。 組織可在自有基礎架構上執行 Mattermost，並在連網、混合或隔離網路環境中保有資料主權。

安全的訊息傳遞。 持續保留的頻道式訊息功能，可支援需要處理敏感通訊的營運與企業團隊。

工作流程自動化。 Mattermost Playbooks 可將開發、營運及合規使用情境中的標準化程序自動化。

語音通話與螢幕共享。 即時通話與螢幕共享可透過第一方及第三方 AI 選項提供文字轉出與摘要。

最適合：注重資安、需要自行託管訊息系統，並精細管理資料與部署環境的團隊。

4. Rocket.Chat：最適合開放原始碼部署

Rocket.Chat 是一個開放原始碼通訊平台，將訊息、語音、視訊及應用程式整合至單一可自訂環境。它提供彈性的部署選項，可滿足希望自行託管及調整平台的企業、政府與國防客戶需求。

主要功能：

開放原始碼與自行託管。 團隊可在地端、私有雲或隔離環境中部署，並自訂平台的開放原始碼。

統一通訊。 訊息、語音與視訊集中於一處，並連結關鍵應用程式與 AI，以支援任務導向的工作。

合規與資料主權。 多種部署選項可支援資料主權、稽核功能，以及受監管產業適用的法規架構。

自訂功能。 平台採用開放式架構，可依特定工作流程、品牌及整合需求進行調整。

最適合：希望使用可自行託管，並能依自身需求調整之開放原始碼平台的技術團隊。

5. Zulip：最適合使用對話串的團隊

以主題為基礎的對話串功能讓 Zulip 脫穎而出，避免多個並行對話混雜在同一個繁忙的訊息流中。這個井然有序的團隊聊天平台目前隸屬於非營利基金會，同時提供雲端託管與自行託管選項。

主要功能：

以主題為基礎的對話串。 每則對話都有主題，使用者無需瀏覽雜亂的訊息流，即可掌握相關對話串的內容。

彈性的託管方式。 Zulip 可在雲端或你自己的伺服器上執行，並提供匯出與匯入工具，以便在兩者之間移轉。

開放原始碼軟體。 完全開放的原始碼讓團隊能清楚掌握系統運作方式，也可選擇自行託管，無需支付授權費用。

整合與權限。 數百種整合可連結外部工具，而自訂群組與角色則可隨組織成長管理存取權限。

最適合：同時管理多個並行討論，並仰賴對話串讓每個主題清楚易懂的團隊。

6. Google Chat：最適合 Google Workspace 使用者

Google Chat 是 Google Workspace 內的訊息平台，可將對話與 Gmail、文件、Meet 及雲端硬碟連結。團隊可在空間、群組及私人對話串中聊天，並連結相關檔案與會議，讓溝通與文件保持緊密連結。

主要功能：

直接訊息與群組訊息。 一對一聊天與群組對話均支援對話串回覆，有助於整理共用空間中的討論。

工作空間整合。 連結 Gmail、雲端硬碟、文件、Meet 及行事曆，將檔案、行程與協作集中在一起。

協作空間。 專屬空間可整理團隊與專案的訊息、檔案及相關工作。

Gemini AI。 Google 的 Gemini 助理可在符合資格的 Workspace 方案中，為 Chat 團隊提供代理式協助。

最適合：已全面採用 Google Workspace，並希望將訊息功能融入現有工作空間的團隊。

7. Signal：最適合私人通訊

預設採用端對端加密是 Signal 的核心特色。這款注重隱私的通訊應用程式可保護文字訊息、語音及視訊通話。Signal 由非營利組織營運，以開放原始碼 Signal Protocol 為基礎，將機密性置於職場功能之上。

主要功能：

端對端加密。 開放原始碼 Signal Protocol 會加密訊息與通話，確保只有指定收件人才能讀取或聽取內容。

跨平台支援。 Signal 可在 Android、iOS、Windows、macOS 及 Linux 上執行，讓各裝置間的對話保持同步。

語音與視訊通話。 加密的一對一及群組通話，會將相同的隱私保護延伸至即時對話。

非營利且採用開放原始碼。 Signal 透過捐款維持營運，並以透明方式開發，只會收集極少的使用者資料。

最適合：相較於職場協作功能，更重視私密加密通訊的個人與小型群組。

8. Discourse：最適合長篇社群討論

Discourse 是一個專為長篇社群對話串打造的討論平台，讓內容長期保持可搜尋。社群、客戶論壇及支援中心可用它進行有架構的討論，也能同時使用非正式的即時聊天。單頁捲動格式可讓對話串保持易讀。

主要功能：

對話串式討論。 單一可捲動的對話串可取代翻頁，讓對話在視需要載入時保持連貫。

即時聊天。 非正式聊天頻道可與長篇主題並行使用，聊天訊息也能引用至主題中，方便日後參考。

AI 功能。 內建 AI 支援內容管理，並能將內容翻譯成數十種語言，滿足全球社群的需求。

自訂功能。 自訂側邊欄與可設定的預設選項，讓社群能自行塑造成員體驗與網站外觀。

最適合：經營客戶論壇或社群中心，且需要長篇討論保持有條理又可搜尋的組織。

9. Matrix：最適合去中心化通訊

去中心化是 Matrix 的核心理念。這是一套開放的安全通訊標準，最常透過 Element 用戶端使用。Matrix 不會透過單一公司的伺服器路由訊息，而是讓組織自行架設伺服器並與其他伺服器連結，因此深受政府機構及注重安全性的組織青睞。

主要功能：

去中心化網路。 開放標準讓每個組織能自行託管伺服器，同時與整體 Matrix 網路保持互通。

資料所有權。 透過 Element 等用戶端自行託管，讓團隊能直接掌控通訊資料的存放位置。

端對端加密。 加密訊息可保護 Matrix 網路上的對話。

互通性。 Matrix 以開放標準為基礎，可跨伺服器連結，並橋接其他通訊工具。

最適合：尋求具備資料主權的去中心化通訊，且希望自行託管並掌控基礎架構的組織。

10. Pumble：最適合注重預算的團隊

Pumble 是一款團隊通訊應用程式，其免費方案包含無限訊息記錄，能滿足注重成本的團隊需求。Pumble 會將對話整理至頻道與對話串，並提供語音與視訊會議功能，讓規模較小的團隊能以實惠的方式集中管理通訊。

主要功能：

免費方案。 Pumble 的免費方案包含無限訊息記錄，適合希望使用核心訊息功能而不必訂閱的團隊。

頻道與對話串。 對話會依主題整理至頻道中，並可開啟對話串進行延伸討論，讓主要頻道保持清楚。

語音與視訊。 內建視訊會議與語音通話功能可支援會議，並提供會議連結以邀請其他人加入。

檔案分享。 團隊可分享檔案、圖片及連結，而價格實惠的付費方案則能隨需求增加儲存空間與管理控制功能。

最適合：注重預算，並希望透過功能完善的免費方案，使用簡單頻道式通訊的團隊。

如何選擇 Discord 替代方案

最合適的 Discord 替代方案取決於你的組織目標、工作流程及現有工具，因此應依實際工作方式選擇平台，而非單獨比較各項功能。例如，注重隱私的團體與快速擴張的企業，往往會選擇不同的方案。不過，有幾項因素值得特別留意。

內部團隊溝通

當大多數溝通都發生在同一組織內部時，首要之務是讓日常對話井然有序又便於回顧，這正是內部溝通工具的設計目的。無論採用頻道、主題、空間或伺服器，平台的架構都會決定人們找到相關討論的速度，以及過往決策是否便於日後查找。

跨職能協作

當工作橫跨多個部門時，決策需要在各群組之間流通，而不是留在各自獨立的空間。整合與共用頻道可連結各職能團隊的最新動態，讓行銷對話串與工程對話串能相互提供資訊，這正是跨職能協作的核心。

社群管理

成員討論與客戶支援對平台的需求，與內部團隊合作截然不同。在這種情況下，長篇對話串、內容管理工具及可搜尋的對話比自動化功能更加重要，因為目標是將問題與解答整理妥當，方便成員日後查找。

安全性與合規性

在受監管的產業中，有關資料儲存、加密與稽核方式的規範，是選擇合適工具的基礎。加密、稽核記錄、角色型存取權限及獲認可的認證都會成為首要考量，因為無法履行合規義務的工具，無論訊息處理功能多出色，都不予考慮。

遠端與混合工作團隊

跨越不同時區時，非同步溝通與可靠的搜尋功能尤其重要，讓每個人都能按照自己的時間掌握最新狀況。能將對話連結至檔案與應用程式的工作空間，往往比假設所有人會同時上線的持續語音通訊，更能滿足分散式團隊的需求。

持續擴張的組織

隨著人數與訊息量增加，平台必須處理的工作也會改變。30 人與 3,000 人規模的團隊，所需的權限、管理控制與定價方式截然不同，因此請選擇能隨組織擴張而提供更完善架構與集中管理功能的工具。

為你的團隊選擇合適的 Discord 替代方案

合適的 Discord 替代方案取決於你的團隊溝通方式、治理需求，以及組織預期的成長規模。有些團體重視隱私與去中心化，有些需要開放原始碼控制，許多團隊則只需要一個互聯空間來協調日常工作。

想要最後這個選項的團隊，可以透過 Slack 實現。Slack 將安全通訊、自動化、AI 與數千種整合匯集至單一工作作業系統。如此一來，團隊只需使用單一工作空間，便能輕鬆在全公司搜尋對話、應用程式與決策。

本文僅供參考，文中介紹的是我們旗下 Slack 的產品。我們會因其成功而獲得財務利益，但所有建議都源自我們真誠相信其價值。

想知道 Slack 與其他雲端協作和通訊工具相比表現如何嗎？歡迎參考其他評比頁面：

Discord 替代方案常見問題