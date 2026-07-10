10 alternativas ao Discord para equipes e empresas

Principais destaques O Discord é uma ferramenta popular para comunidades menores, mas muitas organizações acabam precisando de recursos mais robustos de busca, governança e automação voltados para as operações do dia a dia.

A alternativa certa depende de como sua equipe trabalha. Algumas plataformas priorizam segurança ou controle por meio de código aberto, enquanto outras focam em integrações e automação.

O Slack reúne conversas, apps e IA em um único sistema operacional de trabalho, oferecendo às equipes um ambiente conectado e pesquisável para coordenar projetos entre diferentes departamentos.

Criado originalmente como um app de chat para gamers, o Discord hoje funciona como um espaço de comunicação social online e uma plataforma popular para equipes distribuídas e comunidades profissionais atraídas por seus canais de voz sempre ativos e servidores abertos que permitem colaboração em tempo real a qualquer hora. A estrutura livre e em tempo real do Discord é ótima para colaborações mais casuais, mas começa a mostrar suas limitações quando uma organização precisa rastrear decisões antigas, cumprir requisitos de conformidade e conectar os apps que as equipes usam no dia a dia.

Dez alternativas se destacam para equipes que estão fazendo essa transição. Cada uma tem pontos fortes diferentes, desde mensagens privadas até colaboração em toda a empresa. A escolha certa depende do que a sua equipe precisa.

Confira uma tabela comparativa rápida antes de se aprofundar nas alternativas:

Ferramenta Ideal para Plano gratuito Integrações Segurança e administração Voz e vídeo Recursos de IA Discord Comunidade em primeiro lugar e colaboração de voz persistente Sim Limite de 50 apps por servidor; ampla variedade de bots e webhooks da comunidade Controles básicos de administrador Canais de voz persistentes, chamadas de vídeo, streaming Bots de IA personalizados para a comunidade Slack Colaboração e produtividade no trabalho Sim Milhares de apps Nível empresarial, com controles de administrador Círculos para áudio e vídeo IA integrada e Slackbot Microsoft Teams Organizações centradas no Microsoft Nível gratuito limitado Microsoft 365 e apps de terceiros Nível empresarial, com controles de administrador Reuniões, chamadas, webinars Microsoft 365 Copilot Mattermost Equipes com foco em segurança Edição gratuita auto-hospedada Ferramentas para desenvolvedores e operações Autohospedado e pronto para auditorias Chamadas com compartilhamento de tela Transcrição e resumos de chamadas Rocket.Chat Implantações de código aberto Edição comunitária gratuita Framework aberto para apps Auto-hospedado, soberano Voz e vídeo integrados Opções de IA conectadas Zulip Conversas Sim Centenas de integrações Auto-hospedado ou na nuvem Conversas individuais e em grupo por meio de provedores Nenhum nativo Google Chat Usuários do Google Workspace Incluso nos planos do Workspace Ferramentas do Google Workspace Controles do administrador do workspace Google Meet Assistente Gemini Signal Comunicação privada Sim Minimalista por design Criptografia de ponta a ponta Voz e vídeo criptografados Nenhum Discourse Discussões longas em comunidade Hospedagem paga ou auto-hospedada Plug-ins e webhooks Ferramentas de moderação e acesso Não é o foco Moderação e tradução com IA Matrix Comunicação descentralizada Autohospedado gratuito Integrações com outras ferramentas Criptografado de ponta a ponta e soberano Chamadas criptografadas Nenhum nativo Pumble Equipes com orçamento limitado Sim, com histórico ilimitado Lista de integrações em crescimento Controles de administrador nos planos pagos Chamadas de voz e de vídeo Nenhum nativo

Por que as pessoas buscam alternativas ao Discord

O Discord lida bem com conversas em tempo real e a construção de comunidades, mas não foi desenvolvido para atender à complexidade da comunicação empresarial. À medida que uma equipe ganha mais estrutura e supervisão, a diferença entre uma plataforma de chat comunitário e uma plataforma de mensagens corporativas dedicada se torna difícil de ignorar. Algumas necessidades específicas costumam impulsionar essa busca:

Redução de silos de comunicação. Os servidores do Discord são isolados, então as conversas em um raramente se conectam a outro. Equipes que coordenam entre departamentos geralmente querem um único workspace onde as atualizações fluam entre os grupos.

Requisitos de conformidade e segurança. Setores regulamentados precisam atender a normas que definem como as mensagens são armazenadas, criptografadas e auditadas. O Discord concentra suas proteções na segurança da comunidade, e não nas certificações e nos controles de dados que um departamento de TI necessita.

Desafios na gestão do conhecimento. Decisões e arquivos espalhados por canais movimentados são difíceis de recuperar depois. As organizações geralmente precisam de um registro pesquisável para que um novo colaborador ou um colega em outro fuso horário consiga se atualizar de forma independente.

Automação de fluxo de trabalho limitada. Transferências de rotina, aprovações e lembretes se acumulam rapidamente. O Discord oferece suporte a bots para a comunidade, mas equipes que gerenciam atividades operacionais geralmente precisam de automação integrada aos seus apps de negócios.

Crescimento das equipes e expansão organizacional. Um servidor que atendia bem a um grupo pequeno pode se tornar difícil de gerenciar conforme o número de pessoas cresce. Empresas em expansão geralmente precisam de estrutura, permissões e coordenação entre equipes sem precisar acompanhar vários espaços desconectados.

Capacidade de pesquisa e recuperação de informações. Encontrar um arquivo ou uma conversa anterior se torna cada vez mais importante à medida que o volume de mensagens aumenta. As plataformas corporativas investem em pesquisa abrangente de mensagens, arquivos e apps conectados — algo que o modelo baseado em assuntos do Discord não resolve tão diretamente.

O que considerar ao escolher uma alternativa ao Discord

As ferramentas de colaboração no trabalho não resolvem todas o mesmo problema, portanto, a melhor escolha depende de como sua equipe trabalha. Uma comunidade de suporte ao cliente em crescimento vai precisar de algo diferente de um auditor voltado para empresas. Use os critérios abaixo para restringir as opções.

Canais e organização de equipes. A forma como uma ferramenta agrupa conversas — por canal, assunto, espaço ou servidor — define a facilidade com que as pessoas encontram a discussão certa à medida que mais equipes entram.

Pesquisa e gestão do conhecimento. Uma boa pesquisa transforma mensagens dispersas em uma base de referência. Verifique se ela abrange arquivos e apps conectados, não apenas o histórico recente de conversas.

Integrações. A maioria das equipes usa uma combinação de rastreadores de projetos, sistemas de CRM e ferramentas de armazenamento, então uma plataforma que se conecta a esses sistemas mantém atualizações e ações em um só lugar.

Automação de fluxo de trabalho. A automação integrada cuida de etapas repetitivas, como encaminhar solicitações ou coletar aprovações, e funciona melhor quando se integra aos apps que as equipes já usam.

Recursos de IA. Alguns apps resumem conversas, respondem perguntas e auxiliam na pesquisa, ajudando as pessoas a acompanhar um alto volume de mensagens sem precisar ler cada conversa.

Segurança e controles administrativos. Criptografia, permissões de acesso, registros de auditoria e suporte à conformidade variam bastante, então alinhe o modelo de segurança da plataforma às exigências do seu setor.

Recursos de colaboração externa. Trabalhar com fornecedores, clientes ou parceiros fica muito mais fácil quando uma ferramenta oferece suporte a espaços compartilhados, em vez de direcionar essas conversas para o e-mail.

Preço e escalabilidade. Os planos gratuitos ajudam equipes pequenas a começar, mas verifique como os custos e as funcionalidades mudam conforme você cresce, para que o app acompanhe sua evolução.

As 10 melhores alternativas ao Discord em 2026

Cada opção é mais adequada para um tipo específico de equipe, portanto, considere como ela organiza as conversas, protege os dados e se conecta ao restante das suas ferramentas. Tanto os apps de colaboração em equipe voltados para o ambiente de trabalho quanto os focados em comunidade ou privacidade estão aqui, refletindo a variedade de razões pelas quais as pessoas deixam o Discord. Esta lista foi elaborada com base no G2, e todos os softwares possuem nota mínima de 4 de 5 estrelas.

1. Slack: ideal para colaboração e produtividade no trabalho

O Slack é um sistema operacional de trabalho que reúne pessoas, apps e IA em um só lugar para que as equipes possam avançar nos projetos sem precisar alternar entre ferramentas. As conversas ficam em canais do Slack organizados por equipe, projeto ou assunto, criando um histórico pesquisável de decisões. A automação e a IA mantêm as equipes coordenadas entre departamentos e fusos horários.

Principais recursos:

Canais organizados. Os canais reúnem discussões, arquivos e decisões por assunto, para que as pessoas certas e o contexto necessário fiquem em um espaço pesquisável à medida que as equipes crescem.

Integrações profundas. As integrações do Slack conectam milhares de apps, de rastreadores de projetos a sistemas de CRM, trazendo atualizações à tona e permitindo que as pessoas ajam sem sair da conversa.

Automação de fluxo de trabalho. A automação de fluxo de trabalho encaminha solicitações, coleta aprovações e lida com tarefas recorrentes em todas as ferramentas que a equipe utiliza.

A IA integrada e Slackbot. A IA resume canais e auxilia na pesquisa, enquanto o Slackbot usa o contexto do workspace para encontrar informações e redigir atualizações.

Colaboração externa segura. A comunicação em equipe com o Slack Connect abre canais compartilhados com fornecedores, clientes e parceiros, tirando o trabalho externo do e-mail.

Ideal para: equipes multifuncionais que desejam combinar compartilhamento seguro de conhecimento, automação e IA em um único workspace. (Para uma comparação mais detalhada entre os dois, veja nossa comparação entre Slack e Discord.)

2. Microsoft Teams: ideal para organizações centradas na Microsoft

O Microsoft Teams combina chat, reuniões, chamadas e compartilhamento de arquivos em uma única plataforma criada em torno do pacote Microsoft 365. Sua integração estreita com o Outlook, o SharePoint e o OneDrive faz dele uma escolha familiar para organizações que já utilizam os produtos Microsoft como padrão.

Principais recursos:

Chat e canais. As conversas são organizadas em canais e conversas, com reações e compartilhamento de arquivos integrados ao ambiente mais amplo do Microsoft 365.

Reuniões e eventos. Reuniões por vídeo, webinars e eventos ao vivo incluem compartilhamento de tela, gravação e gerenciamento de participantes para sessões de diferentes tamanhos.

Integração com o Microsoft 365. Documentos do Word, Excel e PowerPoint podem ser abertos e editados dentro da plataforma, conectados aos calendários do Outlook e ao armazenamento do SharePoint.

Copilot AI. O Microsoft 365 Copilot auxilia com destaques de reuniões, elaboração de mensagens e prompts dentro do Teams para organizações com planos elegíveis.

Ideal para: empresas que já utilizam o Microsoft 365 e querem mensagens, reuniões e arquivos em um ambiente integrado.

3. Mattermost: ideal para equipes que priorizam a segurança

Criado para organizações que precisam de controle total sobre seus dados e infraestrutura, o Mattermost é uma plataforma de mensagens e colaboração que pode ser executada em ambientes locais, em nuvens privadas ou em redes isoladas. Essa flexibilidade de implantação é especialmente atrativa para setores de defesa, governo e indústrias regulamentadas.

Principais recursos:

Implantação auto-hospedada. As organizações executam o Mattermost em sua própria infraestrutura, mantendo a soberania dos dados em redes conectadas, híbridas ou isoladas.

Mensagens seguras. O sistema de mensagens persistente baseado em canais oferece suporte a equipes operacionais e corporativas que lidam com comunicações sensíveis.

Automação de fluxo de trabalho. O Mattermost Playbooks automatiza processos padronizados em casos de uso de desenvolvimento, operações e conformidade.

Áudio e compartilhamento de tela. As chamadas em tempo real e o compartilhamento de tela incluem transcrição e resumos por meio de opções de IA próprias e de terceiros.

Ideal para: equipes com foco em segurança que precisam de uma solução de mensagens auto-hospedada com gerenciamento granular de dados e implantação.

4. Rocket.Chat: ideal para implantações de código aberto

O Rocket.Chat é uma plataforma de comunicação de código aberto que reúne mensagens, voz, vídeo e apps em um ambiente personalizável. Ela atende clientes comerciais, governamentais e de defesa que desejam auto-hospedar e adaptar a plataforma com opções de implantação flexíveis.

Principais recursos:

Código aberto e auto-hospedado. As equipes fazem a implantação em ambientes locais, em nuvem privada ou em ambientes isolados, e personalizam o código aberto da plataforma.

Comunicação unificada. Mensagens, voz e vídeo em um só lugar, com apps essenciais e IA integrados para um trabalho focado na missão.

Conformidade e soberania. As opções de implantação oferecem suporte à soberania de dados, capacidades de auditoria e estruturas regulatórias para setores regulados.

Personalização. A plataforma se adapta a fluxos de trabalho, identidade visual e necessidades de integração específicas por meio de sua arquitetura aberta.

Ideal para: equipes técnicas que buscam uma plataforma de código aberto que possam hospedar e moldar de acordo com suas próprias necessidades.

5. Zulip: ideal para conversas

A organização por conversas é o que diferencia o Zulip dos demais, evitando que conversas paralelas se misturem em um único fluxo intenso. Pertencente a uma fundação sem fins lucrativos, essa plataforma de chat para equipes oferece hospedagem na nuvem e opções de servidor próprio.

Principais recursos:

Conversas por tópico. Cada conversa tem um assunto, para que os usuários possam acompanhar as conversas relevantes sem precisar passar por um fluxo indiferenciado.

Hospedagem flexível. O Zulip funciona na nuvem ou nos seus próprios servidores, com ferramentas de exportação e importação para migrar entre eles.

Software de código aberto. O código totalmente aberto oferece transparência às equipes e a opção de usar o servidor próprio sem custo de licenciamento.

Integrações e permissões. Centenas de integrações conectam ferramentas externas, enquanto grupos e funções personalizados gerenciam o acesso conforme as organizações crescem.

Ideal para: equipes que gerenciam muitas discussões paralelas e dependem de conversas em tópicos para acompanhar cada assunto com facilidade.

6. Google Chat: ideal para usuários do Google Workspace

O Google Chat é uma plataforma de mensagens integrada ao Google Workspace que conecta as conversas ao Gmail, Docs, Meet e Drive. As equipes conversam em espaços, grupos e conversas privadas vinculadas a arquivos e reuniões, mantendo a comunicação junto aos documentos.

Principais recursos:

Mensagens diretas e em grupo. Chats individuais e conversas em grupo permitem respostas em conversas, organizando as discussões nos espaços compartilhados.

Integração com o Workspace. Conecta-se ao Gmail, Drive, Docs, Meet e Agenda para manter arquivos, agendas e colaboração em um só lugar.

Espaços para colaboração. Espaços dedicados organizam mensagens, arquivos e trabalhos relacionados para equipes e projetos.

Gemini AI. O assistente Gemini do Google oferece suporte agêntico dentro do chat para equipes em planos elegíveis do Workspace.

Ideal para: equipes que já utilizam o Google Workspace como padrão e querem integrar o sistema de mensagens ao workspaces existentes.

7. Signal: ideal para comunicação privada

A criptografia de ponta a ponta por padrão é a marca registrada do Signal, um app de mensagens focado em privacidade que protege textos, chamadas de voz e chamadas de vídeo. Gerenciado por uma organização sem fins lucrativos e desenvolvido sobre o protocolo Signal de código aberto, ele prioriza a confidencialidade em vez de funcionalidades corporativas.

Principais recursos:

Criptografia de ponta a ponta. O protocolo Signal de código aberto criptografa mensagens e chamadas para que somente os destinatários pretendidos possam lê-las ou ouvi-las.

Suporte multiplataforma. O Signal funciona no Android, iOS, Windows, macOS e Linux, mantendo as conversas sincronizadas em todos os dispositivos.

Chamadas de voz e de vídeo. As chamadas individuais e em grupo criptografadas estendem as mesmas proteções de privacidade às conversas em tempo real.

Sem fins lucrativos e código aberto. Financiado por doações e desenvolvido de forma transparente, o Signal coleta o mínimo de dados sobre seus usuários.

Ideal para: pessoas e pequenos grupos que valorizam a comunicação privada e criptografada em vez de recursos de colaboração corporativa.

8. Discourse: ideal para discussões longas em comunidades

O Discourse é uma plataforma de discussão criada para conversas longas e em comunidades, que permanecem fáceis de encontrar ao longo do tempo. Comunidades, fóruns de clientes e centrais de suporte o utilizam para hospedar discussões estruturadas junto com um chat informal em tempo real, com um formato de rolagem contínua que mantém as conversas legíveis.

Principais recursos:

Discussões em conversas. Uma única conversa com rolagem contínua substitui a navegação por páginas, mantendo as conversas fluidas à medida que o conteúdo é carregado sob demanda.

Chat em tempo real. Canais de chat informal funcionam lado a lado com os assuntos longos, e as mensagens do chat podem ser citadas nos assuntos para referência permanente.

Recursos de IA. A IA integrada auxilia na moderação e traduz conteúdo para dezenas de idiomas, atendendo a comunidades globais.

Personalização. Barras laterais personalizadas e configurações padrão ajustáveis permitem que as comunidades moldem tanto a experiência dos membros quanto a aparência do site.

Ideal para: organizações que gerenciam fóruns de clientes ou comunidades e precisam manter discussões longas organizadas e fáceis de pesquisar.

9. Matrix: ideal para comunicação descentralizada

A descentralização é o conceito central por trás do Matrix, um padrão aberto para comunicação segura, utilizado principalmente por meio do cliente Element. Em vez de rotear mensagens pelos servidores de uma única empresa, ele permite que as organizações rodem os seus próprios servidores e ainda se conectem a outros, o que o torna atrativo para governos e organizações com foco em segurança.

Principais recursos:

Rede descentralizada. O padrão aberto permite que cada organização hospede seu próprio servidor, mantendo a interoperabilidade com a rede Matrix mais ampla.

Propriedade dos dados. A hospedagem própria por meio de clientes como o Element dá às equipes controle direto sobre onde suas comunicações ficam armazenadas.

Criptografia de ponta a ponta. O envio de mensagens criptografadas protege as conversas em toda a rede do Matrix.

Interoperabilidade. Baseado em um padrão aberto, o Matrix se conecta entre servidores e faz pontes com outras ferramentas de comunicação.

Ideal para: organizações que buscam uma comunicação soberana e descentralizada, com a capacidade de hospedar e controlar sua própria infraestrutura.

10. Pumble: ideal para equipes que querem economizar

O Pumble é um app de comunicação para equipes com um plano gratuito que inclui histórico ilimitado de mensagens, ideal para equipes que precisam controlar os custos. Ele organiza as conversas em canais, além de oferecer voz e vídeo para reuniões, dando às equipes menores uma forma acessível de centralizar a comunicação.

Principais recursos:

Plano gratuito. O plano gratuito do Pumble inclui histórico ilimitado de mensagens, útil para equipes que querem o essencial de mensagens sem precisar de uma assinatura.

Canais e conversas. As conversas são organizadas por assuntos em canais, com conversas para discussões paralelas, mantendo o canal principal organizado e livre de distrações.

Voz e vídeo. A videoconferência e as chamadas de voz integradas dão suporte às reuniões, com links para convidar outras pessoas.

Compartilhamento de arquivos. As equipes compartilham arquivos, imagens e links, e os planos pagos acessíveis oferecem mais armazenamento e controles administrativos conforme as necessidades aumentam.

Ideal para: equipes com orçamento limitado que buscam uma comunicação direta baseada em canais, com um plano gratuito bastante completo.

Como escolher uma alternativa ao Discord

A melhor alternativa ao Discord depende dos objetivos, fluxos de trabalho e ferramentas já utilizadas pela sua organização — por isso, escolha a plataforma de acordo com a forma como o trabalho acontece, em vez de comparar recursos de forma isolada. Um grupo que prioriza a privacidade e uma empresa em rápido crescimento, por exemplo, chegarão a respostas diferentes. Ainda assim, alguns fatores merecem atenção especial.

Comunicação interna da equipe

Quando a maior parte da comunicação acontece dentro de uma única organização, a prioridade é manter as conversas do dia a dia organizadas e fáceis de consultar — exatamente a função para a qual as ferramentas de comunicação interna foram criadas. A estrutura da plataforma — seja por canais, assuntos, espaços ou servidores — determina com que rapidez as pessoas encontram a discussão certa e o quanto as decisões passadas permanecem acessíveis.

Colaboração entre equipes

Quando o trabalho envolve diferentes departamentos, as decisões precisam circular entre os grupos, em vez de ficarem presas em espaços separados. As integrações e os canais compartilhados fazem esse papel, conectando atualizações entre áreas para que uma conversa sobre marketing e uma conversa sobre engenharia possam se complementar — essa é a essência da colaboração entre equipes.

Gestão de comunidade

As discussões entre membros e o suporte ao cliente levam uma plataforma em uma direção diferente da do trabalho em equipe interno. Nesse contexto, conversas em formato longo, ferramentas de moderação e discussões de fácil acesso são mais importantes do que a automação, já que o objetivo é manter perguntas e respostas organizadas para que os membros possam consultá-las depois.

Segurança e conformidade

Em um setor regulado, as regras que determinam como você armazena, criptografa e audita dados estabelecem a base para a escolha das ferramentas certas. Criptografia, registros de auditoria, controle de acesso baseado em função e certificações reconhecidas passam a ser prioridade, pois uma ferramenta que não atende às suas obrigações de conformidade está fora de questão, independentemente de quão bem ela lida com mensagens.

Equipes remotas e híbridas

Em fusos horários diferentes, a comunicação assíncrona e uma pesquisa confiável são mais importantes do que qualquer outra coisa, para que as pessoas possam se atualizar no próprio ritmo. Um workspace que conecta conversas a arquivos e apps tende a atender melhor equipes distribuídas do que chamadas de voz contínuas, que pressupõem que todos estejam online ao mesmo tempo.

Organizações em crescimento

O crescimento muda as exigências sobre uma plataforma à medida que o número de pessoas e o volume de mensagens aumentam. Permissões, controles administrativos e preços se comportam de forma bem diferente com 30 pessoas do que com 3.000, por isso, procure uma ferramenta que ofereça mais estrutura e administração centralizada conforme você expande.

Escolhendo a alternativa ao Discord certa para a sua equipe

A alternativa ao Discord ideal depende do estilo de comunicação da sua equipe, das necessidades de governança e do tamanho que a organização espera atingir. Alguns grupos priorizam privacidade e descentralização, outros preferem o controle do código aberto, e muitos simplesmente precisam de um lugar conectado para coordenar o trabalho do dia a dia.

As equipes que querem essa última opção podem encontrá-la no Slack, que reúne comunicação segura, automação, IA e milhares de integrações em um único sistema operacional de trabalho. O resultado é um workspace centralizado em que conversas, apps e decisões são fáceis de encontrar em toda a empresa.

Este artigo tem fins informativos e apresenta produtos do Slack, que é de nossa propriedade. Temos interesse financeiro no sucesso deles, mas todas as recomendações são baseadas em nossa genuína crença no valor desses produtos.

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Perguntas frequentes sobre alternativas ao Discord