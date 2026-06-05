Principais destaques O Slack é um sistema operacional de trabalho que reúne conversas, apps e fluxos de trabalho em um só lugar. O Asana é uma plataforma de gerenciamento de projetos criada levando em consideração tarefas, prazos e marcos de projeto.

O Slack oferece comunicação em tempo real e assíncrona, mais de 2.600 integrações de apps e pesquisa empresarial com IA. O Asana inclui atribuição de tarefas, visibilidade de projetos e acompanhamento de progresso.

As duas plataformas têm objetivos distintos, e muitas equipes as utilizam lado a lado, aplicando o Slack para coordenação e o Asana para manter as entregas dentro dos limites estabelecidos.

O Slack e o Asana ajudam as equipes a realizar seu trabalho, mas cada um deles utiliza uma abordagem diferente. O Asana oferece aos gerentes de projeto um sistema estruturado para planejar, atribuir e acompanhar entregas. É a camada de execução onde o trabalho é organizado. O Slack é um sistema operacional de trabalho, ou seja, a camada de colaboração onde conversas, ferramentas e fluxos de trabalho se unem. Muitas equipes usam os dois, e comparar os pontos fortes de cada plataforma pode ajudar você a definir o papel de cada um deles em sua empresa.

Veja como o Slack e o Asana se comparam em termos de comunicação, gerenciamento de tarefas, integrações, entre outros aspectos.

Slack ou Asana: visão geral

O Slack conecta pessoas, apps e conversas em um único espaço de colaboração, enquanto o Asana transforma planos em tarefas rastreáveis com responsáveis e prazos definidos.

O Slack está centrado em canais, conversas e integrações. Sua equipe pode discutir o trabalho, compartilhar arquivos, trazer atualizações de outros apps e tomar decisões sem sair da plataforma. Recursos de IA, como resumos do Slackbot e pesquisa empresarial, ajudam você a encontrar informações em todo o workspace.

O Asana foi desenvolvido para projetos, tarefas e cronogramas. Você pode criar planos estruturados com responsáveis, prazos e dependências bem definidos. Ele disponibiliza cinco visualizações, entre listas, painéis, cronogramas, calendários e Kanban, que o ajudam a acompanhar o progresso de acordo com a preferência de sua equipe. A automação com base em regras faz o trabalho avançar sem a necessidade de acompanhamento manual.

Slack Asana Finalidade principal Comunicação, colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho Gerenciamento de tarefas e projetos Caso de uso principal Mensagens em tempo real e assíncronas, coordenação entre equipes Acompanhamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de prazos Integrações Mais de 2.600 apps de terceiros, disponíveis em todos os canais Mais de 200 apps, com foco em armazenamento de arquivos, calendários e ferramentas de mensagens Automação e IA Criador de fluxo de trabalho integrado, resumos por IA em todos os planos pagos, Slackbot Automação com base em regras, modelos personalizados, resumos de tarefas por IA Estilo de colaboração Mensagens com base em canais com conversas, círculos e clipes Comentários com base em tarefas, atualizações de status e conversas sobre projetos Preços Plano gratuito. Planos pagos que variam de menos de US$ 10 a cerca de US$ 20 por usuário por mês Plano gratuito. Planos pagos a partir de cerca de US$ 10 a US$ 25 por usuário por mês

Pontos fortes do Slack

O Slack é ideal quando sua equipe usa uma combinação de ferramentas, abrange diferentes fusos horários ou colabora frequentemente com usuários externos. Algumas áreas em que ele se destaca incluem:

Comunicação em tempo real e assíncrona. Os canais agrupados em conversas mantêm as conversas organizadas por assunto, projeto ou equipe, permitindo que sua equipe colabore no momento em que as coisas acontecem ou retome a conversa posteriormente sem perder o contexto.

Visibilidade entre equipes. As integrações do Slack conectam mais de 2.600 apps, de modo que as atualizações de rastreadores de projetos, CRMs e ferramentas de design aparecem onde toda a sua equipe pode vê-las.

Integrações e automação de fluxos de trabalho. Com o Criador de fluxo de trabalho do Slack, Com o XXX, sua equipe pode automatizar lembretes de reuniões rápidas, solicitações de aprovação e processos de várias etapas em qualquer um dos apps conectados, sem a necessidade de código.

IA e pesquisa. O Slackbot , que é o Agente de IA pessoal do Slack, resume canais, responde a perguntas usando o histórico de conversas e elabora mensagens.

Colaboração externa. O Slack Connect possibilita a criação de canais compartilhados com pessoas de fora de sua organização, com funções plenas de troca de mensagens, compartilhamento de arquivos e integração de apps.

Pontos fortes do Asana

O Asana se destaca quando sua equipe precisa de planejamento estruturado de projetos, responsabilidades bem definidas e visibilidade do progresso. Os principais recursos incluem:

Acompanhamento de tarefas e projetos. Atribua tarefas, defina prazos, crie dependências e monitore o status em todo o seu portfólio.

Visualizações flexíveis. Alterne entre listas, painéis, cronogramas e calendários de acordo com o método de planejamento de preferência de sua equipe.

Automação com base em regras. Automatize etapas de rotina, como reatribuição de tarefas quando um status muda ou notificação das partes interessadas quando marcos são atingidos.

Planejamento e execução. As equipes que conduzem projetos complexos e multietapas (lançamentos de produtos, implantações de campanhas, ciclos de projeto) ganham uma estrutura para manter tudo nos trilhos.

Metas e portfólios. Conecte cada tarefa aos objetivos da empresa e monitore o progresso em vários projetos usando um único painel.

Slack ou Asana: interface e usabilidade

O Slack organiza o trabalho de acordo com as conversas. O Asana o estrutura tendo em conta tarefas e projetos. Essa distinção molda toda a experiência, desde a navegação até os fluxos de trabalho diários.

No Slack, as conversas acontecem em canais organizados por equipe, projeto, assunto ou cliente, de modo que tudo o que está relacionado a uma conversa (mensagens, arquivos e notificações de apps) fique em um só lugar. As mensagens diretas destinam-se a conversas individuais ou em grupos pequenos. Sua barra lateral é personalizável: você pode agrupar canais em seções rotuladas e definir as preferências de notificação para cada discussão.

O Asana possibilita a navegação por uma lista de projetos, cada um com tarefas que incluem responsáveis, prazos e campos de status. As visualizações alternam entre listas, painéis e cronogramas, oferecendo uma visão clara de o que está em andamento e o que está atrasado. O Asana também permite personalizar campos, modelos e layouts de projetos que atendam aos fluxos de trabalho de sua equipe.

O Slack é intuitivo e as equipes se familiarizam facilmente com ele. O Asana é simples para o gerenciamento básico de tarefas, mas seus recursos completos (regras, dependências e campos personalizados) exigem uma configuração inicial mais cuidadosa.

Slack ou Asana: integração

A configuração de um workspace no Slack pode ser feita em minutos. Crie um workspace, convide sua equipe e comece a conversar. Os canais, as mensagens diretas e os círculos são tão fáceis de usar que a maioria das equipes os domina sem precisar de treinamento.

A galeria de modelos do Slack oferece canais prontos para o lançamento de projetos, reuniões rápidas de equipe e centrais de suporte, para que você não precise começar do zero. O Success Hub orienta você durante o lançamento e o crescimento de seu workspace de acordo com a expansão de sua equipe, e o Slack Connect permite trazer parceiros externos e clientes para canais compartilhados desde o primeiro dia.

A integração com o Asana envolve mais planejamento. Alguém precisa criar projetos, definir a estrutura das tarefas, configurar campos personalizados e estabelecer convenções de nomenclatura antes que a equipe possa usá-los de forma eficaz. A biblioteca de modelos do Asana facilita esse processo. Estruturas de projeto predefinidas para campanhas de marketing, lançamentos de produtos e planejamento de projetos oferecem uma base para personalização.

Esse investimento inicial mostra que vale a pena assim que os fluxos de trabalho começam a funcionar, mas o período de adaptação pode ser mais longo. As equipes que não estão familiarizadas com uma ferramenta dedicada de gerenciamento de projetos também podem precisar de tempo para aprender como regras, dependências e visualizações funcionam em conjunto.

Slack ou Asana: conversas e mensagens

Os canais oferecem à sua equipe um espaço compartilhado para discussões em tempo real e assíncronas no Slack, e as conversas impedem que assuntos paralelos poluam a visualização principal. Você pode usar ferramentas de colaboração em tempo real, como círculos e clipes, quando digitar não for a maneira mais rápida de se comunicar. Resumos gerados por IA ajudam as pessoas a se atualizarem sobre conversas perdidas.

Por exemplo, uma equipe de produto pode manter um canal para solicitações de recursos, onde designers, engenheiros e gerentes de produto discutem prioridades, e o Slackbot resume a discussão para quem entrar posteriormente. Como as conversas acontecem de forma aberta, as equipes multifuncionais permanecem alinhadas sem a necessidade de reuniões extras.

No Asana, as conversas acontecem dentro de tarefas e projetos específicos. Você pode comentar sobre uma tarefa, marcar colegas de equipe e anexar arquivos, e cada troca está vinculada ao próprio item de trabalho. Um gerente de projeto que analisa o cronograma de uma campanha pode ver todos os comentários e arquivos associados a cada entrega sem pesquisar em uma conversa separada. Essa estrutura cria responsabilidade porque atualizações, perguntas e aprovações acompanham a tarefa à qual se aplicam.

Slack ou Asana: gerenciamento de tarefas e projetos

O Asana foi desenvolvido especificamente para gerenciar tarefas e projetos ao longo de todo o seu ciclo de vida. Por exemplo, uma equipe de marketing que planeja o lançamento de um produto pode mapear cada entrega (postagens de blog, conteúdo para redes sociais, páginas iniciais) em um cronograma compartilhado. As dependências garantem que a equipe de design termine o trabalho antes do início da redação, e as visualizações de carga de trabalho ajudam os gerentes a identificar gargalos antes que causem atrasos. Quadros Kanban, cronogramas no estilo Gantt, listas e calendários oferecem a cada membro da equipe uma visualização que corresponde ao seu fluxo de trabalho.

O Slack também oferece ferramentas de gerenciamento de projetos para conectar o gerenciamento de projetos e a comunicação em um só lugar. Uma equipe de operações pode usar uma lista do Slack para acompanhar os itens de ação semanais com campos personalizados, responsáveis e prazos, e depois documentar o manual da equipe em um canvas para mantê-lo sempre atualizado. O Criador de fluxo de trabalho do Slack automatiza etapas repetitivas, como solicitações de aprovação e atualizações de status, e o Slackbot pode mostrar detalhes do projeto, redigir atualizações ou resumir o que aconteceu em um canal enquanto você esteve ausente.

Slack ou Asana: integrações

O Slack se conecta a mais de 2.600 apps de terceiros, enquanto o Asana se conecta a mais de 200. Ambas as plataformas oferecem suporte a integrações com ferramentas de negócios comuns, mas diferem em escopo e consistência.

Modelo de integração do Slack

As integrações do Slack funcionam em todos os canais, MDs e fluxos de trabalho automatizados. Seus rastreadores de projetos, CRM, ferramentas de design e painéis de análise exibem atualizações nas conversas, para você agir sem precisar trocar de guia. O Criador de fluxo de trabalho vai além, permitindo que você encadeie integrações em sequências automatizadas — um novo tíquete de suporte pode acionar uma notificação em um canal, atribuir um responsável e atualizar uma planilha de acompanhamento em um único fluxo de trabalho.

Também é possível integrar o Asana ao Slack para criar tarefas a partir de mensagens e receber atualizações de projetos diretamente em seus canais. As equipes que adotaram essa combinação relatam o aumento do engajamento dos usuários do Asana no Slack em ambas as ferramentas.

Abordagem de integração do Asana

O Asana se conecta a ferramentas de armazenamento de arquivos, calendários, videoconferência e mensagens. Essas integrações mantêm seu plano de projeto vinculado aos documentos, aos cronogramas e às conversas que o sustentam.

Uma equipe que está lançando um produto pode anexar arquivos de armazenamento em nuvem às tarefas, sincronizar prazos com o calendário e encaminhar mensagens da plataforma de comunicação para o Asana, garantindo que as atualizações acompanhem o trabalho. O catálogo é mais restrito que o do Slack, mas as funcionalidades das integrações do Asana são desenvolvidas para os fluxos de trabalho mais utilizados pelos gerentes de projeto.

Slack ou Asana: pesquisa

A pesquisa do Slack abrange mensagens, arquivos e apps conectados em uma única barra de pesquisa. Dessa maneiram seu histórico de conversas é visto como conhecimento organizacional pesquisável, e não apenas como um arquivo de mensagens. Você pode filtrar os resultados por pessoa, canal, data ou tipo de arquivo, e as ferramentas de IA para produtividade e colaboração do Slack vão ainda mais longe.

O Slackbot responde a perguntas em linguagem natural usando todo o histórico de conversas de seu workspace. Como o Slack indexa o conteúdo dos apps de terceiros conectados juntamente com suas mensagens, uma única pesquisa pode exibir um tíquete de projeto, um registro de CRM ou um documento compartilhado. Com o tempo, o contexto que sua equipe constrói nos canais se torna uma base de conhecimento viva que OS novos funcionários e colaboradores de outras áreas podem consultar.

A pesquisa do Asana se concentra em tarefas e projetos. Você pode pesquisar trabalhos por nome, responsável, prazo ou projeto, e as pesquisas salvas facilitam rever as consultas frequentes. As visualizações de portfólio adicionam outra camada para monitorar o progresso em vários projetos sem precisar pesquisar cada um individualmente. O Asana não exibe conversas ou notificações de apps como o Slack, mas é rápido e preciso para acompanhar o status de itens de trabalho e filtrar por responsável ou prazo.

Slack ou Asana: app para dispositivos móveis

O app mobile do Slack permite acompanhar conversas em canais, responder a conversas, entrar em círculos e revisar resumos gerados por IA. Os clipes permitem gravar mensagens rápidas de voz ou vídeo quando a digitação for demorada demais, e os resumos do Slackbot são especialmente úteis para acompanhar em canais ativos entre reuniões. Por exemplo, um representante de vendas que esteja entre reuniões com clientes pode verificar um canal de negócio para ver atualizações e deixar um clipe de voz para a equipe sem precisar abrir o notebook. A experiência do Slack em um dispositivo móvel o torna uma ferramenta de comunicação prática para equipes remotas.

O app do Asana para dispositivos móveis permite verificar o status de tarefas, atualizar prazos, adicionar comentários e revisar cronogramas de projetos. As notificações de prazo mantêm os gerentes de projetos informados sobre marcos que se aproximam, e você pode aprovar trabalhos ou reatribuir tarefas com alguns toques. Por exemplo, um gerente de projetos a caminho de uma reunião com partes interessadas pode abrir o painel de tarefas mais recente, marcar entregas como concluídas e ajustar prioridades, tudo pelo celular.

Slack ou Asana: segurança e permissões

Ambas as plataformas criptografam dados em repouso e em trânsito e contam com certificações SOC 2. As duas também oferecem suporte à conformidade com a HIPAA em seus planos Enterprise, embora cada uma delas exija níveis de plano e acordos específicos para ativá-la.

O Slack oferece permissões em nível de workspace, controles de acesso por canal e Enterprise Key Management. Esses recursos permitem que você controle suas chaves de criptografia e revogue acessos a qualquer momento. A Prevenção contra perda de dados nativa, os registros de auditoria e as políticas de retenção personalizadas ajudam os administradores a acompanhar exatamente o que está acontecendo e a controlar por quanto tempo os dados são armazenados. O Slack conta com autorização FedRAMP Moderate, e o GovSlack é autorizado no nível FedRAMP JAB High para organizações do setor público. A IA no Slack opera na própria infraestrutura do Slack, e seus dados nunca são usados para treinar os modelos.

O Asana oferece permissões em nível de projeto e tarefa, controles administrativos e acesso com base em funções. Um console de administração com provisionamento SCIM simplifica o gerenciamento de usuários à medida que sua organização cresce, e o Enterprise Key Management está disponível no Enterprise+ para equipes que precisam controlar suas próprias chaves de criptografia. Os planos pagos incluem certificação SOC 2 Type II e SSO via SAML. O Asana oferece residência de dados na Europa, Austrália e Japão para equipes em setores regulamentados.

Slack ou Asana: preços

A comparação entre uma plataforma de comunicação e uma ferramenta de gerenciamento de projetos não é direta, de modo que o preço, considerado isoladamente, não significa muito. O que importa é o que cada plataforma oferece no plano que você realmente usaria.

O plano gratuito do Slack inclui 90 dias de histórico de mensagens, canais, círculos e canvas. Os planos pagos variam de menos de US$ 10 até aproximadamente US$ 20 por usuário por mês e incluem histórico completo de mensagens, integrações ilimitadas com apps e resumos de conversa gerados por IA. O Slackbot está disponível nos planos Business+ e Enterprise+. A precificação do Enterprise Grid está disponível aqui para organizações maiores com necessidades complexas de conformidade ou múltiplos workspaces.

O plano gratuito Personal do Asana comporta até dois usuários e inclui tarefas e projetos ilimitados. Os planos pagos (Starter e Advanced) variam entre US$ 10 e US$ 25 aproximadamente por usuário por mês e adicionam cronogramas, painéis, metas e relatórios avançados nos níveis mais altos. Os preços do Enterprise estão disponíveis mediante solicitação.

Ao comparar os custos, leve em conta o que cada nível inclui. O Slack oferece recursos de IA e integrações ilimitadas em todos os planos pagos, enquanto o Asana restringe funcionalidades como cronogramas, metas e relatórios avançados aos níveis superiores. Ambas as plataformas oferecem opções empresariais para equipes que precisam expandir entre departamentos ou regiões.

Slack ou Asana: quando escolher cada um deles

Embora muitas equipes acabem por descobrir que precisam de ambas as ferramentas, a escolha dependerá de qual lacuna no fluxo de trabalho é maior: a comunicação ou a execução do projeto.

Escolha o Slack para comunicação em tempo real

O Slack é a melhor escolha quando sua equipe depende de mensagens em tempo real, colaboração entre diferentes áreas e integrações com uma ampla variedade de ferramentas. Escolher ferramentas de gerenciamento de projetos que também se integrem ao seu conjunto de ferramentas de comunicação fica mais fácil quando as listas, canvas e o Criador de fluxo de trabalho integrados do Slack lidam com o gerenciamento de tarefas diárias.

Escolha o Asana para trabalhos estruturados

Sua equipe opera com fluxos de trabalho organizados, com marcos, prazos e entregas bem definidos. O Asana é ideal quando você precisa de responsabilidade em nível de tarefa com múltiplas visualizações de projeto.

O Asana não foi desenvolvido para comunicação em tempo real entre equipes, mas os comentários nas tarefas funcionam bem para discussões focadas em entregas específicas.

Use os dois para colaboração e acompanhamento

Muitas equipes usam o Slack para conversas e o Asana para acompanhar o que precisa ser feito. As melhores ferramentas de gerenciamento de equipes se conectam, e a integração nativa do Slack com o Asana facilita a ligação entre os dois.

O Slack é melhor que o Asana?

Depende de como sua equipe trabalha. O Slack oferece flexibilidade, amplas integrações, pesquisa com inteligência artificial e o Slackbot. Usuários do Slack relatam ser 47% mais produtivos, em parte porque as conversas, ferramentas e decisões ficam todas em um só lugar, projetado para ser o espaço de colaboração de todo o seu trabalho diário.

O Asana adiciona uma camada especializada para planejamento estruturado, acompanhamento de tarefas e a responsabilidade que vem com atribuições e prazos claros. Equipes que combinam os dois tendem a obter os benefícios de ambos sem as desvantagens de escolher apenas um.

Unindo Slack e Asana

O Slack cuida do lado colaborativo do trabalho: as conversas em tempo real, as integrações de apps e a pesquisa com IA. O Asana gerencia a execução, desde o gerenciamento de tarefas e cronogramas até fluxos de trabalho estruturados. Juntos, eles abrangem os dois lados do progresso do trabalho.

Comece pela comunicação. Conecte as duas plataformas via integração do Asana com o Slack para que as atualizações das tarefas apareçam em seus canais e as conversas possam se tornar tarefas com poucos cliques. Em seguida, adicione a camada de execução explorando os modelos do Slack e o Criador de fluxo de trabalho para automatizar as transições de discussão para ação.

Para ver como o Slack pode apoiar o fluxo de trabalho da sua equipe, explore os recursos do Slack ou comece a usar gratuitamente.

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Perguntas frequentes sobre a escolha entre Slack ou Asana