Das Wichtigste auf einen Blick Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, das deine Unterhaltungen, Apps und Workflows an einem zentralen Ort zusammenführt. Asana ist eine Projektmanagement-Plattform, die rund um Aufgaben, Fristen und Projektmeilensteine aufgebaut ist.

Slack bietet Echtzeit- und asynchrone Kommunikation, über 2.600 App-Integrationen sowie KI-gestützte Enterprise-Suche. Asana umfasst Aufgabenzuweisung, Projektübersicht und Fortschrittsverfolgung.

Die beiden Plattformen erfüllen unterschiedliche Zwecke, und viele Teams nutzen sie parallel – Slack für die Koordination und Asana, um Ergebnisse im Blick zu behalten.

Slack und Asana helfen Teams dabei, ihre Arbeit zu erledigen – nur auf unterschiedliche Weise. Asana bietet Projektverantwortlichen ein strukturiertes System zum Planen, Zuweisen und Verfolgen von Ergebnissen. Es ist die Ausführungsebene, auf der Arbeit organisiert wird. Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit – die Kollaborationsebene, auf der Unterhaltungen, Tools und Workflows zusammenkommen. Viele Teams nutzen beide Plattformen, und ein Vergleich ihrer jeweiligen Stärken hilft dir dabei zu entscheiden, wo jede davon in deinem Tech-Stack ihren Platz hat.

So schneiden Slack und Asana im Vergleich bei Kommunikation, Aufgabenmanagement, Integrationen und mehr ab.

Slack vs. Asana auf einen Blick

Slack vernetzt Personen, Apps und Unterhaltungen in einer zentralen Anlaufstelle, während Asana Pläne in nachverfolgbare Aufgaben mit klaren Verantwortlichen und Fristen umwandelt.

Slack basiert auf Channels, Threads und Integrationen. Dein Team kann Themen besprechen, Dateien teilen, Updates aus anderen Apps einbinden und Entscheidungen treffen, ohne die Plattform verlassen zu müssen. KI-Funktionen wie Slackbot-Zusammenfassungen und die Enterprise-Suche helfen dir, Informationen in deinem gesamten Workspace zu finden.

Asana ist für Projekte, Aufgaben und Zeitpläne konzipiert. Du kannst strukturierte Pläne mit klaren Verantwortlichen, Fälligkeitsdaten und Abhängigkeiten erstellen. Fünf Ansichten – Listen, Boards, Zeitverläufe, Kalender und Kanban – helfen dir, Fortschritte so zu verfolgen, wie es deinem Team am besten passt. Regelbasierte Automatisierungen treiben die Arbeit voran, ohne dass manuelles Nachfassen nötig ist.

Slack Asana Kernzweck Kommunikation, Zusammenarbeit und Workflow-Management Aufgaben- und Projektmanagement Hauptanwendungsfall Echtzeit- und asynchrones Messaging, teamübergreifende Koordination Aufgabenverfolgung, Projektplanung, Terminmanagement Integrationen Mehr als 2.600 Drittanbieter-Apps, einheitlich über alle Channels hinweg 200+ Apps, mit Fokus auf Dateispeicherung, Kalender und Messaging-Tools Automatisierung und KI Integrierter Workflow-Builder, KI-Zusammenfassungen bei allen kostenpflichtigen Plänen, Slackbot Regelbasierte Automatisierung, benutzerdefinierte Vorlagen, KI-gestützte Aufgabenzusammenfassungen Kollaborationsstil Channel-basiertes Messaging mit Threads, Huddles und Clips Aufgabenbezogene Kommentare, Statusupdates und Projektgespräche Preise Kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne von unter 10 USD bis ca. 20 USD pro Person und Monat Kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne ab ca. 10 bis 25 USD pro Person und Monat

Die Stärken von Slack

Slack eignet sich besonders dann, wenn dein Team verschiedene Tools nutzt, über mehrere Zeitzonen verteilt ist oder häufig mit externen Personen zusammenarbeitet. Einige Bereiche, in denen Slack besonders überzeugt:

Echtzeit- und asynchrone Kommunikation: Channels mit Threads halten Gespräche thematisch organisiert – nach Thema, Projekt oder Team – sodass dein Team in Echtzeit zusammenarbeiten oder alles später nachlesen kann, ohne den Überblick zu verlieren.

Funktionsübergreifende Transparenz: Slack-Integrationen verknüpfen mehr als 2.600 Apps, sodass Updates aus Projekt-Trackern, CRMs und Design-Tools genau dort erscheinen, wo dein gesamtes Team sie sehen kann.

Integrationen und Workflow-Automatisierung: Mit dem Slack Workflow-Builder kann dein Team Erinnerungen für Stand-ups, Genehmigungsanfragen und mehrstufige Prozesse über alle verknüpften Apps hinweg automatisieren – ganz ohne Programmierkenntnisse.

KI und Suche: Slackbot – Slacks persönlicher KI-Agent – fasst Channels zusammen, beantwortet Fragen anhand deines Unterhaltungsverlaufs und verfasst Nachrichten.

Externe Zusammenarbeit: Mit Slack Connect kannst du gemeinsame Channels mit Personen außerhalb deiner Organisation erstellen – inklusive vollständigem Messaging, Dateifreigabe und App-Integration.

Was Asana besonders gut kann

Asana glänzt, wenn dein Team strukturierte Projektplanung, klare Verantwortlichkeiten und Transparenz über den Fortschritt benötigt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Aufgaben- und Projektverfolgung: Weise Aufgaben zu, lege Fälligkeitsdaten fest, erstelle Abhängigkeiten und behalte den Status in deinem gesamten Portfolio im Blick.

Flexible Ansichten: Wechsle je nach bevorzugter Planungsmethode deines Teams zwischen Listen, Boards, Zeitplänen und Kalendern.

Regelbasierte Automatisierung: Automatisiere wiederkehrende Schritte – z. B. das Neuzuweisen von Aufgaben bei einer Statusänderung oder das Benachrichtigen von Stakeholder:innen, wenn Meilensteine erreicht werden.

Planung und Umsetzung: Teams, die komplexe, mehrstufige Projekte durchführen (Produkteinführungen, Kampagnen-Einführungen, Sprint-Zyklen), erhalten ein Rahmenwerk, das alles im Zeitplan hält.

Ziele und Portfolios: Verknüpfe einzelne Aufgaben mit unternehmensweiten Zielen und verfolge den Fortschritt über mehrere Projekte hinweg in einem zentralen Dashboard.

Slack vs. Asana: Benutzeroberfläche und Bedienbarkeit

Slack organisiert Arbeit rund um Unterhaltungen. Asana strukturiert sie rund um Aufgaben und Projekte. Dieser Unterschied prägt die gesamte Erfahrung – von der Navigation bis hin zu den täglichen Arbeitsabläufen.

In Slack finden Unterhaltungen in Channels statt, die nach Team, Projekt, Thema oder Kund:in organisiert sind – so sind alle Inhalte rund um einen Arbeitsbereich – Nachrichten, Dateien und App-Benachrichtigungen – an einem Ort. Direktnachrichten eignen sich für Einzel- und Kleingruppengespräche. Die Seitenleiste lässt sich individuell anpassen: Du kannst Channels in benannte Ordner gruppieren und für jede Unterhaltung eigene Einstellungen für Benachrichtigungen festlegen.

Mit Asana kannst du eine Liste von Projekten durchsuchen, die jeweils Aufgaben mit zugewiesenen Personen, Fälligkeitsdaten und Statusfeldern enthalten. Die Ansichten lassen sich zwischen Listen, Boards und Zeitverläufen wechseln und geben dir einen klaren Überblick darüber, was gerade in Bearbeitung und was überfällig ist. Außerdem kannst du in Asana Felder, Vorlagen und Projektlayouts an die Workflows deines Teams anpassen.

Slack ist intuitiv und Teams finden sich schnell zurecht. Asana ist für grundlegendes Aufgabenmanagement unkompliziert, aber der volle Funktionsumfang – Regeln, Abhängigkeiten und benutzerdefinierte Felder – erfordert eine aufwändigere Einrichtung im Voraus.

Slack vs. Asana: Onboarding

Einen Slack-Workspace kannst du in wenigen Minuten einrichten. Erstelle einen Workspace, lade dein Team ein und fange an zu schreiben. Channels, Direktnachrichten und Huddles sind so benutzerfreundlich, dass die meisten Teams sie ohne Schulung verwenden können.

Die Vorlagengalerie von Slack bietet vorgefertigte Channels für Projekt-Kickoffs, Team-Stand-ups und Helpdesks, sodass du nicht von Grund auf neu anfangen musst. Der Success Hub begleitet dich beim Start und beim Wachstum deines Workspace, wenn dein Team größer wird, und mit Slack Connect kannst du externe Partner:innen und Kund:innen vom ersten Tag an in gemeinsame Channels einbinden.

Das Onboarding in Asana erfordert mehr Planung. Bevor das Team effektiv damit arbeiten kann, müssen zunächst Projekte erstellt, Aufgabenstrukturen definiert, benutzerdefinierte Felder eingerichtet und Namenskonventionen festgelegt werden. Die Vorlagenbibliothek von Asana hilft dabei. Vorgefertigte Projektstrukturen für Marketingkampagnen, Produktlaunches und Sprint-Planung bieten dir einen Ausgangspunkt, den du individuell anpassen kannst.

Diese Anfangsinvestition zahlt sich aus, sobald die Workflows laufen – die Einarbeitungszeit kann jedoch länger sein. Teams, die noch kein spezielles Projektmanagement-Tool eingesetzt haben, brauchen möglicherweise zusätzlich Zeit, um zu verstehen, wie Regeln, Abhängigkeiten und Ansichten zusammenspielen.

Slack vs. Asana: Unterhaltungen und Messaging

Channels bieten deinem Team in Slack einen gemeinsamen Ort für Echtzeit- und asynchrone Diskussionen, und Threads verhindern, dass Nebengespräche die Hauptansicht unübersichtlich machen. Wenn Tippen nicht die schnellste Kommunikationsform ist, kannst du Tools für die Echtzeit-Zusammenarbeit wie Huddles und Video- und Sprachnachrichten nutzen. KI-gestützte Zusammenfassungen helfen Personen dabei, verpasste Threads schnell nachzuvollziehen.

Ein Produktteam könnte beispielsweise einen Channel für Funktionsanfragen betreiben, in dem Designer:innen, Entwickler:innen und Produktmanager:innen Prioritäten aushandeln – und Slackbot fasst die Diskussion für alle zusammen, die später dazustoßen. Da Unterhaltungen offen stattfinden, bleiben funktionsübergreifende Teams aufeinander abgestimmt, ohne dass zusätzliche Meetings angesetzt werden müssen.

In Asana finden Unterhaltungen innerhalb bestimmter Aufgaben und Projekte statt. Du kannst Aufgaben kommentieren, Teammitglieder markieren und Dateien anhängen – jeder Austausch ist direkt mit dem jeweiligen Arbeitselement verknüpft. Eine Projektmanagerin, die einen Kampagnen-Zeitverlauf prüft, sieht jeden Kommentar und jede Datei, die mit einem Arbeitsergebnis verbunden sind, ohne einen separaten Thread durchsuchen zu müssen. Diese Struktur schafft Verantwortlichkeit, da Aktualisierungen, Fragen und Freigaben direkt neben der jeweiligen Aufgabe gespeichert sind.

Slack vs. Asana: Aufgaben- und Projektmanagement

Asana wurde speziell dafür entwickelt, Aufgaben und Projekte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu verwalten. Ein Marketingteam, das einen Produktlaunch plant, kann beispielsweise alle Arbeitsergebnisse – Blogbeiträge, Social-Media-Assets, Landingpages – in einem gemeinsamen Zeitverlauf abbilden. Abhängigkeiten stellen sicher, dass das Designteam fertig ist, bevor das Texten beginnt, und Auslastungsansichten helfen Verantwortlichen, Engpässe zu erkennen, bevor sie zu Verzögerungen führen. Kanban-Boards, Gantt-ähnliche Zeitverläufe, Listen und Kalender bieten jedem Teammitglied eine Ansicht, die zum eigenen Arbeitsablauf passt.

Slack bietet auch Projektmanagement-Tools für die Verknüpfung von Projektmanagement und Kommunikation an einem Ort. Ein Operations-Team könnte beispielsweise eine Slack-Liste nutzen, um wöchentliche Aktionspunkte mit benutzerdefinierten Feldern, Verantwortlichen und Fälligkeitsdaten zu verfolgen, und den Leitfaden des Teams in einem Canvas dokumentieren, damit er stets aktuell ist. Slacks Workflow-Builder automatisiert wiederkehrende Schritte, wie z. B. Genehmigungsanfragen und Statusaktualisierungen, und Slackbot kann Projektdetails abrufen, Aktualisierungen verfassen oder zusammenfassen, was in einem Channel passiert ist, während du abwesend warst.

Slack vs. Asana: Integrationen

Slack lässt sich mit mehr als 2.600 Drittanbieter-Apps verknüpfen, Asana mit über 200. Beide Plattformen unterstützen Integrationen von gängigen Business-Tools, unterscheiden sich jedoch in Umfang und Konsistenz.

Das Integrationsmodell von Slack

Die Integrationen von Slack funktionieren in jedem Channel, in jeder Direktnachricht und in jedem automatisierten Workflow. Deine Projekt-Tracker, dein CRM, Design-Tools und Analytik-Dashboards zeigen Aktualisierungen direkt in Unterhaltungen an, sodass du handeln kannst, ohne den Tab zu wechseln. Der Workflow-Builder geht noch weiter und ermöglicht es dir, Integrationen zu automatisierten Abläufen zu verknüpfen – ein neues Support-Ticket kann eine Channel-Benachrichtigung auslösen, eine verantwortliche Person zuweisen und eine Tracking-Tabelle in einem einzigen Workflow aktualisieren.

Du kannst außerdem Asana in Slack integrieren, um Aufgaben aus Nachrichten zu erstellen und Projektaktualisierungen direkt in deinen Channels zu empfangen. Teams, die diese Kombination nutzen, berichten, dass sie das Benutzer:innen-Engagement von Asana in Slack steigert – in beiden Tools.

Der Integrationsansatz von Asana

Asana lässt sich mit Dateispeicher, Kalendern, Videokonferenz-Tools und Messaging-Tools vernetzen. Diese Integrationen verknüpfen deinen Projektplan mit den Dokumenten, Terminen und Unterhaltungen, die ihn unterstützen.

Ein Team, das einen Produktlaunch vorbereitet, kann Cloud-Speicher-Dateien an Aufgaben anhängen, Deadlines mit dem Kalender synchronisieren und Nachrichten aus seiner Kommunikationsplattform in Asana weiterleiten, damit Updates direkt bei der Arbeit bleiben. Der Katalog ist kleiner als der von Slack, aber Asanas Integrationen sind auf die Workflows ausgelegt, die Projektmanager:innen am häufigsten nutzen.

Slack vs. Asana: Suche

Slacks Suche umfasst Nachrichten, Dateien und verknüpfte Apps über eine einzige Suchleiste. Dein Unterhaltungsverlauf wird so zu durchsuchbarem Unternehmenswissen – nicht nur zu einem Nachrichtenarchiv. Du kannst Ergebnisse nach Person, Channel, Datum oder Dateityp filtern, und Slacks KI-Tools für Produktivität und Zusammenarbeit gehen noch einen Schritt weiter.

Slackbot beantwortet Fragen in natürlicher Sprache anhand des vollständigen Unterhaltungsverlaufs deines Workspace. Da Slack Inhalte aus verknüpften Drittanbieter-Apps zusammen mit deinen Nachrichten indexiert, kann eine einzige Suche ein Projektticket, einen CRM-Eintrag oder ein geteiltes Dokument zutage fördern. Mit der Zeit wird der Kontext, den dein Team in Channels aufbaut, zu einer lebendigen Wissensdatenbank, auf die neue Mitarbeitende und funktionsübergreifende Mitwirkende zurückgreifen können.

Asanas Suche konzentriert sich auf Aufgaben und Projekte. Du kannst Arbeit nach Name, zugewiesener Person, Fälligkeitsdatum oder Projekt suchen, und gespeicherte Suchen ermöglichen es, häufig verwendete Abfragen schnell wieder aufzurufen. Portfolio-Ansichten bieten eine weitere Ebene, um den Fortschritt über mehrere Projekte hinweg zu überwachen, ohne jedes einzeln suchen zu müssen. Asana zeigt keinen Unterhaltungs-Thread oder eine App-Benachrichtigung so an wie Slack, ist aber schnell und präzise, wenn es darum geht, den Status von Arbeitselementen zu verfolgen und nach Zuständigkeit oder Deadline zu filtern.

Slack vs. Asana: Mobile App

Mit der mobilen Slack-App kannst du Channel-Unterhaltungen nachlesen, auf Threads antworten, an Huddles teilnehmen und KI-generierte Zusammenfassungen lesen. Video- und Sprachnachrichten ermöglichen es dir, schnelle Sprach- oder Videonachrichten aufzunehmen, wenn Tippen zu langsam ist, und Slackbot-Zusammenfassungen sind besonders hilfreich, um zwischen Meetings in aktiven Channels auf dem Laufenden zu bleiben. So kann zum Beispiel eine Vertriebsperson zwischen Kundenmeetings einen Geschäfts-Channel auf Updates prüfen und eine Sprachnachricht für das Team hinterlassen, ohne dafür einen Laptop aufklappen zu müssen. Die mobile Slack-Erfahrung macht die App zu einem praktischen Kommunikationstool für Remote-Teams.

Mit der mobilen Asana-App kannst du den jeweiligen Aufgabenstatus prüfen, Fälligkeitsdaten aktualisieren, Kommentare hinzufügen und Projektzeitpläne einsehen. Deadline-Benachrichtigungen halten Projektmanager:innen über bevorstehende Meilensteine auf dem Laufenden, und Arbeiten können mit wenigen Tipps genehmigt oder Aufgaben neu zugewiesen werden. Projektmanager:innen, die kurz vor einem Meeting mit Stakeholder:innen stehen, können beispielsweise das aktuelle Aufgaben-Board aufrufen, Lieferergebnisse als erledigt markieren und Prioritäten anpassen – alles vom Smartphone aus.

Slack vs. Asana: Sicherheit und Berechtigungen

Beide Plattformen verschlüsseln Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung und verfügen über SOC-2-Zertifizierungen. Beide unterstützen außerdem HIPAA-Compliance in ihren Enterprise-Tarifen, wobei jeweils bestimmte Plan-Stufen und Vereinbarungen erforderlich sind, um dies zu aktivieren.

Slack bietet Berechtigungen auf Workspace-Ebene, kanalspezifische Zugriffskontrollen und Enterprise Key Management. Mit diesen Funktionen kannst du deine Verschlüsselungsschlüssel selbst verwalten und den Zugriff jederzeit widerrufen. Nativer Schutz vor Datenverlust, Audit-Protokolle und individuelle Aufbewahrungsrichtlinien helfen Administrator:innen, genau zu sehen, was passiert, und zu steuern, wie lange Daten gespeichert werden. Slack verfügt über eine FedRAMP-Moderate-Zulassung, und GovSlack ist für Organisationen des öffentlichen Sektors auf FedRAMP-JAB-High-Niveau zertifiziert. KI in Slack läuft auf der eigenen Infrastruktur von Slack. Deine Daten werden niemals zum Training der Modelle verwendet.

Asana bietet Berechtigungen auf Projekt- und Aufgabenebene, Admin-Kontrollen und rollenbasierte Zugriffsverwaltung. Eine Admin-Konsole mit SCIM-Zugriffsrechten vereinfacht die Nutzungsverwaltung, während deine Organisation wächst. Enterprise Key Management ist im Enterprise+ Plan für Teams verfügbar, die ihre eigenen Verschlüsselungsschlüssel verwalten möchten. Kostenpflichtige Pläne beinhalten SOC-2-Typ-II-Zertifizierung und SSO über SAML. Asana bietet Datenresidenz in Europa, Australien und Japan für Teams in regulierten Branchen.

Slack vs. Asana: Preise

Den Vergleich einer Kommunikationsplattform mit einem Projektmanagement-Tool kann man nicht eins zu eins ziehen, daher sagt der reine Listenpreis nicht viel aus. Entscheidend ist, was jede Plattform in dem Tarif enthält, den du tatsächlich nutzen würdest.

Der kostenlose Plan von Slack umfasst 90 Tage Nachrichtenverlauf, Channels, Huddles und Canvases. Kostenpflichtige Pläne liegen zwischen weniger als 10 USD und etwa 20 USD pro Benutzer:in und Monat und beinhalten den vollständigen Nachrichtenverlauf, unbegrenzte App-Integrationen und KI-Thread-Zusammenfassungen. Slackbot ist in den Plänen Business+ und Enterprise+ verfügbar. Enterprise Grid-Preise sind für größere Organisationen mit komplexen Compliance-Anforderungen oder Bedarf an mehreren Workspaces verfügbar.

Asanas kostenloser Personal-Plan unterstützt bis zu zwei Personen und umfasst unbegrenzte Aufgaben und Projekte. Kostenpflichtige Pläne (Starter und Advanced) liegen zwischen etwa 10 USD und 25 USD pro Benutzer:in und Monat und bieten in höheren Tarifen Zeitverläufe, Dashboards, Ziele und erweitertes Reporting. Enterprise-Preise sind auf Anfrage erhältlich.

Beim Kostenvergleich lohnt es sich zu prüfen, was in den jeweiligen Tarifen enthalten ist. Slack schließt KI-Funktionen und unbegrenzte Integrationen in jeden kostenpflichtigen Plan ein, während Asana Funktionen wie Zeitverläufe, Ziele und erweitertes Reporting höheren Tarifen vorbehält. Beide Plattformen bieten Enterprise-Optionen für Teams, die abteilungs- oder regionsübergreifend skalieren müssen.

Slack vs. Asana: Wann du welches Tool wählen solltest

Deine Entscheidung hängt davon ab, ob Kommunikation oder Projektdurchführung die größere Lücke in deinem Workflow ist, wobei viele Teams beide Tools benötigen.

Wähle Slack für Echtzeit-Kommunikation

Slack eignet sich am besten, wenn dein Team auf Echtzeit-Messaging, funktionsübergreifende Zusammenarbeit und Integrationen mit einer Vielzahl von Tools angewiesen ist. Die Wahl von Projektmanagement-Tools, die auch zu deinem Kommunikations-Stack passen, wird einfacher, wenn Slacks integrierte Listen, Canvases und der Workflow-Builder das tägliche Aufgabenmanagement übernehmen.

Wähle Asana für strukturierte Arbeit

Dein Team arbeitet mit geordneten Workflows, klaren Meilensteinen, Fristen und Ergebnissen. Asana ist dann die richtige Wahl, wenn du aufgabenbezogene Verantwortlichkeit und mehrere Projektansichten benötigst.

Asana ist nicht für die Echtzeit-Teamkommunikation ausgelegt, aber Aufgabenkommentare eignen sich für fokussierte Diskussionen zu bestimmten Ergebnissen.

Nutze beides für Zusammenarbeit und Nachverfolgung

Viele Teams nutzen Slack für Gespräche und Asana, um den Überblick über anstehende Aufgaben zu behalten. Die besten Team-Management-Tools lassen sich vernetzen, und Slacks native Asana-Integration erleichtert es dir, beide zu verknüpfen.

Ist Slack besser als Asana?

Das hängt davon ab, wie dein Team arbeitet. Slack bietet Flexibilität, umfangreiche Integrationen, KI-gestützte Suche und Slackbot. Slack-Benutzer:innen berichten, dass sie 47 Prozent produktiver sind, unter anderem deshalb, weil Unterhaltungen, Tools und Entscheidungen alle an einem Ort zusammenlaufen, der als zentrale Anlaufstelle für den gesamten Arbeitsalltag konzipiert ist.

Asana ergänzt das durch eine spezialisierte Ebene für strukturierte Planung, Aufgabenverfolgung und die Verantwortlichkeit, die mit klaren Zuständigkeiten und Fristen einhergeht. Teams, die beides kombinieren, profitieren in der Regel von den Vorteilen beider Tools, ohne die Kompromisse, die eine Entscheidung für nur eines mit sich bringt.

Slack und Asana zusammenbringen

Slack übernimmt alles rund um die Zusammenarbeit – Echtzeit-Kommunikation, App-Integrationen und KI-gestützte Suche. Asana kümmert sich um die Umsetzung, von Aufgabenverwaltung und Timelines bis hin zu strukturierten Workflows. Gemeinsam decken sie beide Seiten ab, die deine Arbeit voranbringen.

Fange mit der Kommunikation an. Verknüpfe die beiden Plattformen über Slacks Asana-Integration, damit Aufgaben-Updates in deine Channels fließen und Unterhaltungen mit wenigen Klicks zu Aufgaben werden können. Ergänze dann die Umsetzungsebene, indem du Slacks Vorlagen und den Workflow-Builder nutzt, um die Übergaben von der Diskussion zur Aktion zu automatisieren.

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Slack vs. Asana – Häufig gestellte Fragen