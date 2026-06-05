Conclusiones clave Slack es un sistema operativo de trabajo que reúne conversaciones, aplicaciones y flujos de trabajo en un solo lugar. Asana es una plataforma de gestión de proyectos centrada en tareas, plazos e hitos.

Slack ofrece comunicación en tiempo real y asíncrona, más de 2600 integraciones con aplicaciones y búsqueda empresarial con IA. Asana incluye asignación de tareas, visibilidad de proyectos y seguimiento del progreso.

Las dos plataformas tienen finalidades distintas y muchos equipos las utilizan a la vez: Slack para la coordinación y Asana para mantener las entregas al día.

Slack y Asana ayudan a los equipos a sacar adelante el trabajo, pero con enfoques distintos. Asana ofrece a los gestores de proyectos un sistema estructurado para planificar, asignar y monitorizar las entregas. Es la capa de ejecución donde se organiza el trabajo. Slack es un sistema operativo de trabajo, la capa de colaboración donde confluyen conversaciones, herramientas y flujos de trabajo. Muchos equipos utilizan ambas plataformas y comparar sus puntos fuertes puede ayudarte a decidir el lugar que ocupa cada una en el conjunto de herramientas de tu empresa.

Aquí te mostramos cómo se comparan Slack y Asana en cuanto a comunicación, gestión de tareas, integraciones y más.

Slack frente a Asana: comparativa rápida

Slack conecta personas, aplicaciones y conversaciones en un único centro, mientras que Asana convierte los planes en tareas rastreables con responsables y plazos asignados.

Slack se basa en canales, hilos de conversaciones e integraciones. Tu equipo puede hablar sobre el trabajo, compartir archivos, recibir actualizaciones de otras aplicaciones y tomar decisiones sin salir de la plataforma. Funciones de IA como los resúmenes de Slackbot y la búsqueda empresarial te ayudan a encontrar información en todo tu espacio de trabajo.

Asana está diseñada para proyectos, tareas y cronologías. Puedes crear planes estructurados con responsables claros, fechas de entrega y dependencias. Cinco vistas (listas, tableros, cronologías, calendarios y kanban) te permiten llevar el seguimiento del progreso de la manera que prefiera tu equipo. La automatización basada en reglas hace avanzar el trabajo sin necesidad de seguimiento manual.

Slack Asana Propósito principal Comunicación, colaboración y gestión del flujo de trabajo Gestión de tareas y proyectos Caso de uso principal Mensajería en tiempo real y asíncrona, coordinación entre equipos Seguimiento de tareas, planificación de proyectos y gestión de plazos Integraciones Más de 2600 aplicaciones de terceros, para todos los canales de la misma manera Más de 200 aplicaciones, centradas en almacenamiento de archivos, calendarios y herramientas de mensajería Automatización e IA Creador de flujos de trabajo integrado, resúmenes de IA en todos los planes de pago y Slackbot Automatización basada en reglas, plantillas personalizadas y resúmenes de tareas con IA Estilo de colaboración Mensajería basada en canales con hilos de conversaciones, juntas y clips Comentarios basados en tareas, actualizaciones de estado y conversaciones de proyecto Precios Plan Gratuito, planes de pago de entre 10 y 20 USD por usuario al mes Plan Gratuito; planes de pago desde aproximadamente 10 USD hasta 25 USD por usuario al mes

Aspectos destacados de Slack

Slack funciona muy bien cuando tu equipo utiliza una combinación de herramientas, trabaja en distintas zonas horarias o colabora frecuentemente con usuarios externos. Algunos ámbitos en los que destaca son:

Comunicación en tiempo real y asíncrona. Los canales con hilos de conversaciones mantienen las conversaciones organizadas por tema, proyecto o equipo, lo que permite a tu equipo colaborar en el momento o ponerse al día más tarde sin perder el contexto.

Visibilidad entre equipos. Las integraciones de Slack conectan más de 2600 aplicaciones, de modo que las actualizaciones de los gestores de proyectos, los CRM y las herramientas de diseño aparecen donde todo tu equipo puede verlas.

Integraciones y automatización de flujos de trabajo. Con el creador de flujos de trabajo de Slack, tu equipo puede automatizar recordatorios de reuniones diarias, solicitudes de aprobación y procesos de varios pasos en cualquiera de las aplicaciones conectadas sin necesidad de programar.

IA y búsqueda. Slackbot , el Agente de IA personal de Slack, resume canales, responde preguntas usando el historial de conversaciones y redacta mensajes.

Colaboración externa. Slack Connect te permite crear canales compartidos con personas fuera de tu organización, con mensajería completa, uso compartido de archivos e integración de aplicaciones.

Aspectos destacados de Asana

Asana brilla cuando tu equipo necesita una planificación de proyectos estructurada, responsabilidades claras y visibilidad del progreso. Sus funciones principales son:

Seguimiento de tareas y proyectos. Asigna tareas, establece fechas de entrega, crea dependencias y monitoriza el estado de toda tu cartera.

Vistas flexibles. Cambia entre listas, tableros, cronologías y calendarios según el método de planificación que prefiera tu equipo.

Automatización basada en reglas. Automatiza los pasos rutinarios, como reasignar tareas cuando cambia un estado o notificar a las partes interesadas cuando se alcanzan hitos.

Planificación y ejecución. Los equipos que ejecutan proyectos complejos y de varios pasos (lanzamientos de productos, despliegues de campañas, ciclos de sprint) disponen de un marco para mantenerlo todo bajo control.

Objetivos y carteras. Conecta las tareas individuales con los objetivos de toda la empresa y monitoriza el progreso de varios proyectos desde un único panel.

Slack frente a Asana: interfaz y facilidad de uso

Slack organiza el trabajo en torno a las conversaciones. Asana lo estructura en torno a tareas y proyectos. Esta diferencia define toda la experiencia, desde la navegación hasta los flujos de trabajo diarios.

En Slack, las conversaciones tienen lugar en canales organizados por equipo, proyecto, tema o cliente, de modo que todo lo relacionado con un hilo de trabajo (mensajes, archivos y notificaciones de aplicaciones) se encuentra en un mismo lugar. Los mensajes directos sirven para los chats individuales y de grupos pequeños. La barra lateral es personalizable, por lo que puedes agrupar los canales en secciones con etiquetas y configurar las preferencias de notificaciones para cada conversación.

Asana te permite navegar por una lista de proyectos, cada uno con tareas que incluyen responsables, fechas de entrega y campos de estado. Las vistas cambian entre listas, tableros y cronologías, lo que permite ver con claridad lo que hay en curso y lo que hay atrasado. Asana también te permite personalizar campos, plantillas y diseños de proyectos para adaptarlos a los flujos de trabajo de tu equipo.

Slack es intuitivo y fácil de adoptar para los equipos. Asana es sencillo para la gestión básica de tareas, pero sus funciones completas (reglas, dependencias y campos personalizados) requieren una configuración inicial más elaborada.

Slack frente a Asana: incorporación

Puedes configurar un espacio de trabajo de Slack en cuestión de minutos. Crea un espacio de trabajo, invita a tu equipo y empieza a enviar mensajes. Los canales, los mensajes directos y las juntas son tan fáciles de usar que la mayoría de los equipos los dominan sin necesidad de formación.

La galería de plantillas de Slack ofrece canales listos para usar en lanzamientos de proyectos, reuniones diarias de equipo y centros de ayuda para que no tengas que empezar desde cero. El centro de éxito te guía en el lanzamiento y el desarrollo de tu espacio de trabajo a medida que se expande tu equipo y Slack Connect te permite incorporar a socios externos y clientes en canales compartidos desde el primer día.

La incorporación a Asana requiere más planificación. Alguien necesita crear proyectos, definir la estructura de las tareas, configurar campos personalizados y establecer convenciones de nomenclatura para que el equipo pueda utilizarlos de forma eficaz. La biblioteca de plantillas de Asana ayuda con esto. Las estructuras de proyectos prediseñadas para campañas de marketing, lanzamientos de productos y planificación de sprints ofrecen un marco inicial que puedes personalizar.

Esa inversión inicial da sus frutos una vez que los flujos de trabajo están en marcha, pero el periodo de adaptación puede ser más largo. Los equipos que no han utilizado antes una herramienta de gestión de proyectos exclusiva también pueden necesitar tiempo para aprender cómo funcionan conjuntamente las reglas, las dependencias y las vistas.

Slack frente a Asana: conversaciones y mensajería

Los canales ofrecen a tu equipo un espacio compartido para debates en tiempo real y asíncronos en Slack, mientras que los hilos de conversaciones evitan que las conversaciones secundarias saturen la vista principal. Puedes usar herramientas de colaboración en tiempo real, como las juntas y los clips, cuando escribir no es la forma más rápida de comunicarse. Los resúmenes generados por IA ayudan en la puesta al día con los hilos de conversaciones que te hayas perdido.

Por ejemplo, un equipo de producto podría gestionar un canal de solicitudes de funciones donde diseñadores, ingenieros y responsables de producto debaten prioridades mientras Slackbot resume la conversación para cualquiera que se incorpore más tarde. Dado que las conversaciones tienen lugar de forma abierta, los equipos multifuncionales se mantienen coordinados sin necesidad de programar más reuniones.

En Asana, las conversaciones tienen lugar dentro de tareas y proyectos específicos. Puedes comentar en una tarea, mencionar a tus compañeros y adjuntar archivos, y cada intercambio está vinculado al propio elemento de trabajo. Un responsable de proyecto que revisa la cronología de una campaña puede ver todos los comentarios y archivos asociados a cada entregable sin tener que buscar en un hilo de conversación aparte. Esta estructura fomenta la responsabilidad, ya que las actualizaciones, preguntas y aprobaciones conviven junto a la tarea a la que hacen referencia.

Slack frente a Asana: gestión de tareas y proyectos

Asana está diseñada específicamente para gestionar tareas y proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida. Por ejemplo, un equipo de marketing que planifica el lanzamiento de un producto puede asignar cada entregable (entradas de blog, recursos para redes sociales, páginas de destino) a una cronología compartida. Las dependencias garantizan que el equipo de diseño termine antes de que empiece la redacción y las vistas de carga de trabajo ayudan a los responsables a detectar cuellos de botella antes de que provoquen retrasos. Los tableros de kanban, las cronologías de estilo Gantt, las listas y los calendarios ofrecen a cada miembro del equipo una vista adaptada a su flujo de trabajo.

Slack también ofrece herramientas de gestión de proyectos para conectar la gestión de proyectos y la comunicación en un mismo lugar. Un equipo de operaciones podría usar una lista de Slack para llevar el seguimiento de las tareas a realizar semanales con campos personalizados, propietarios y fechas de entrega, y documentar el manual del equipo en un canvas para mantenerlo siempre actualizado. El creador de flujos de trabajo de Slack automatiza los pasos repetitivos, como las solicitudes de aprobación y las actualizaciones de estado, y Slackbot puede recuperar detalles del proyecto, redactar actualizaciones o resumir lo que ocurrió en un canal mientras no estabas.

Slack frente a Asana: integraciones

Slack se conecta a más de 2600 aplicaciones de terceros, mientras que Asana se conecta a más de 200. Ambas plataformas admiten integraciones con las herramientas empresariales más habituales, pero difieren en alcance y coherencia.

Modelo de integración de Slack

Las integraciones de Slack funcionan en todos los canales, mensajes directos y flujos de trabajo automatizados. Los rastreadores de proyectos, el CRM, las herramientas de diseño y los paneles de análisis de datos muestran actualizaciones en las conversaciones, de modo que puedes actuar sin cambiar de pestaña. El creador de flujos de trabajo va más allá al permitirte encadenar integraciones en secuencias automatizadas: un nuevo ticket de soporte puede activar una notificación en un canal, asignar un propietario y actualizar una hoja de seguimiento en un único flujo de trabajo.

También puedes integrar Asana en Slack para crear tareas a partir de mensajes y recibir actualizaciones de proyectos directamente en tus canales. Los equipos que han adoptado esta combinación afirman que impulsa la interacción de los usuarios de Asana en Slack en ambas herramientas.

El enfoque de integración de Asana

Asana se conecta con herramientas de almacenamiento de archivos, calendarios, videoconferencias y mensajería. Estas integraciones mantienen tu plan de proyecto vinculado a los documentos, las agendas y las conversaciones que lo respaldan.

Un equipo que lleva a cabo el lanzamiento de un producto puede adjuntar archivos de almacenamiento en la nube a las tareas, sincronizar los plazos con su calendario y dirigir los mensajes de su plataforma de comunicación a Asana para que las actualizaciones queden vinculadas al trabajo. El catálogo es más reducido que el de Slack, pero las integraciones de Asana están diseñadas para los flujos de trabajo que más utilizan los gestores de proyectos.

Slack frente a Asana: búsqueda

La búsqueda de Slack abarca mensajes, archivos y aplicaciones conectadas desde una única barra de búsqueda. De este modo, el historial de conversaciones se convierte en conocimiento organizativo en el que se pueden realizar búsquedas, no en un simple archivo de mensajes. Puedes filtrar los resultados por persona, canal, fecha o tipo de archivo, y las herramientas de IA para la productividad y la colaboración de Slack van un paso más allá.

Slackbot responde a preguntas en lenguaje natural utilizando el historial completo de conversaciones de tu espacio de trabajo. Dado que Slack indexa el contenido de las aplicaciones de terceros conectadas junto con tus mensajes, una sola búsqueda puede mostrar un ticket de proyecto, un registro de CRM o un documento compartido. Con el tiempo, el contexto que tu equipo genera en los canales se convierte en una base de conocimiento viva a la que los nuevos empleados y los colaboradores de otros equipos pueden acudir.

La búsqueda de Asana se centra en tareas y proyectos. Puedes buscar trabajo por nombre, responsable, fecha de entrega o proyecto, y las búsquedas guardadas facilitan el acceso a las consultas habituales. Las vistas de carteras añaden otra capa para supervisar el progreso en varios proyectos sin tener que buscar cada uno por separado. Asana no muestra un hilo de conversación ni una notificación de una aplicación como lo hace Slack, pero es rápida y precisa para llevar un seguimiento del estado de los elementos de trabajo y filtrar por responsable o fecha límite.

Slack frente a Asana: aplicación móvil

La aplicación móvil de Slack te permite ponerte al día con las conversaciones de los canales, responder en hilos de la conversación, unirte a juntas y revisar resúmenes generados por IA. Los clips te permiten grabar breves mensajes de voz o vídeo cuando escribir resulta demasiado lento, mientras que los resúmenes de Slackbot son especialmente útiles para ponerte al día en los canales disponibles entre reuniones. Por ejemplo, un representante de ventas entre reuniones con clientes puede consultar un canal de negociación para ver las novedades y dejar un clip de voz para el equipo sin necesidad de abrir el portátil. La experiencia móvil de Slack lo convierte en una herramienta de comunicación práctica para equipos remotos.

La aplicación móvil de Asana te permite consultar el estado de las tareas, actualizar fechas de entrega, añadir comentarios y revisar las cronologías de los proyectos. Las notificaciones de plazos mantienen a los gestores de proyectos al tanto de los hitos que se aproximan, y puedes aprobar trabajo o reasignar tareas con solo unos toques. Por ejemplo, un gestor de proyectos que se dirige a una reunión con accionistas puede consultar el tablero de tareas más reciente, marcar entregables como completados y ajustar las prioridades, todo desde el móvil.

Slack frente a Asana: seguridad y permisos

Ambas plataformas cifran los datos en reposo y en tránsito, y cuentan con certificaciones SOC 2. También son compatibles con el cumplimiento de la normativa HIPAA en sus planes empresariales, aunque cada una requiere niveles de plan y acuerdos específicos para activarlo.

Slack ofrece permisos a nivel de espacio de trabajo, controles de acceso por canal y administración de claves de cifrado (EKM). Estas funciones te permiten controlar tus claves de cifrado y revocar el acceso en cualquier momento. La prevención de pérdida de datos nativa, los registros de auditoría y las políticas de retención personalizadas ayudan a los administradores a ver exactamente lo que ocurre y a controlar durante cuánto tiempo se conservan los datos. Slack cuenta con la autorización Moderate de FedRAMP y GovSlack está autorizado con el nivel FedRAMP JAB High para organizaciones del sector público. La IA de Slack funciona sobre la propia infraestructura de Slack y nunca se utilizan tus datos para entrenar los modelos.

Asana ofrece permisos a nivel de proyecto y tarea, controles de administrador y acceso basado en roles. Una consola de administración con gestión de usuarios mediante SCIM simplifica la administración de usuarios a medida que crece tu organización, y la administración de claves de cifrado (EKM) está disponible en Enterprise+ para los equipos que necesitan controlar sus propias claves de cifrado. Los planes de pago incluyen la certificación SOC 2 Tipo II y SSO mediante SAML. Asana ofrece residencia de datos en Europa, Australia y Japón para equipos de sectores regulados.

Slack frente a Asana: precios

Comparar una plataforma de comunicación con una herramienta de gestión de proyectos no es comparar cosas del mismo tipo, por lo que el precio en sí no te dirá mucho. Lo que importa es lo que incluye cada plataforma en el nivel que realmente usarías.

El plan Gratuito de Slack incluye 90 días de historial de mensajes, canales, juntas y canvas. Los planes de pago van desde menos de 10 USD hasta unos 20 USD por usuario al mes e incluyen historial completo de mensajes, integraciones de aplicaciones ilimitadas y resúmenes del hilo con IA. Slackbot está disponible en los planes Business+ y Enterprise+. Los precios de Enterprise Grid están disponibles para organizaciones más grandes con necesidades complejas de cumplimiento normativo o de varios espacios de trabajo.

El plan Personal gratuito de Asana admite hasta dos usuarios e incluye tareas y proyectos ilimitados. Los planes de pago (Starter y Advanced) van desde unos 10 USD hasta 25 USD por usuario al mes y añaden cronologías, paneles, objetivos e informes avanzados en los niveles superiores. Los precios para empresas están disponibles bajo solicitud.

Al comparar costes, ten en cuenta lo que incluye cada nivel. Slack incorpora funciones de IA e integraciones ilimitadas en todos los planes de pago, mientras que Asana restringe funciones como las cronologías, los objetivos y los informes avanzados a los niveles superiores. Ambas plataformas ofrecen opciones empresariales para equipos que necesitan escalar entre departamentos o regiones.

Slack frente a Asana: cuándo elegir cada una

Tu elección depende de si la comunicación o la ejecución de proyectos es el mayor punto débil en tu flujo de trabajo, aunque muchos equipos descubren que necesitan ambas herramientas.

Elige Slack para la comunicación en tiempo real

Slack encaja mejor cuando tu equipo depende de la mensajería en tiempo real, la colaboración entre distintas áreas y las integraciones con una amplia variedad de herramientas. Elegir herramientas de gestión de proyectos que también se adapten a tu stack de comunicación es más sencillo cuando las listas, los canvas y el creador de flujos de trabajo integrados en Slack se encargan de la gestión de tareas diarias.

Elige Asana para el trabajo estructurado

Tu equipo funciona con flujos de trabajo ordenados con hitos, plazos y entregables bien definidos. Asana es la opción ideal cuando necesitas responsabilidad a nivel de tarea con múltiples vistas de proyecto.

Asana no está diseñada para la comunicación del equipo en tiempo real, pero los comentarios en las tareas funcionan muy bien para mantener conversaciones centradas en entregables concretos.

Elige ambas para colaborar y monitorizar

Muchos equipos usan Slack para las conversaciones y Asana para monitorizar lo que hay que hacer. Las mejores herramientas de gestión de equipos se conectan entre sí, y la integración nativa de Asana en Slack facilita la vinculación de las dos plataformas.

¿Es Slack mejor que Asana?

Depende de cómo trabaje tu equipo. Slack ofrece flexibilidad, amplias integraciones, búsqueda con IA y Slackbot. Los usuarios de Slack afirman ser un 47 % más productivos, en parte porque las conversaciones, las herramientas y las decisiones conviven en un mismo lugar, diseñado para ser el centro de toda tu jornada laboral.

Asana añade una capa especializada para la planificación estructurada, el seguimiento de tareas y la responsabilidad que se consigue con una titularidad y unos plazos claros. Los equipos que combinan ambas herramientas tienden a aprovechar lo mejor de las dos sin tener que renunciar a nada por elegir solo una.

Combinación entre Slack y Asana

Slack cubre el lado colaborativo del trabajo: conversaciones en tiempo real, integraciones de aplicaciones y búsqueda con IA. Asana gestiona la ejecución, desde la gestión de tareas y cronologías hasta flujos de trabajo estructurados. Juntas, cubren los dos aspectos del avance del trabajo.

Empieza por la comunicación. Conecta las dos plataformas a través de la integración de Asana en Slack para que las actualizaciones de tareas lleguen a tus canales y las conversaciones puedan convertirse en tareas con unos pocos clics. Después, añade la capa de ejecución explorando las plantillas de Slack y el creador de flujos de trabajo para automatizar los traspasos de la conversación a la acción.

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Preguntas frecuentes sobre Slack frente a Asana