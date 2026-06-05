핵심 요점 Slack은 대화, 앱, 워크플로를 한곳에 모아주는 업무용 운영 시스템입니다. Asana는 작업, 마감일, 프로젝트 주요 일정을 중심으로 구축된 프로젝트 관리 플랫폼이죠.

Slack은 실시간 및 비동기 커뮤니케이션, 2,600개 이상의 앱 통합, AI 기반 엔터프라이즈 검색을 제공합니다. Asana는 작업 할당, 프로젝트 가시성, 진행 상황 추적 기능을 갖추고 있습니다.

두 플랫폼은 서로 다른 목적으로 사용되며, 많은 팀이 Slack으로 업무를 조율하고 Asana로 작업물을 관리하는 방식으로 함께 활용합니다.

Slack과 Asana는 모두 팀의 업무를 돕지만, 접근 방식이 다릅니다. Asana는 프로젝트 매니저에게 결과물을 계획하고 할당하고 추적할 수 있는 체계적인 시스템을 제공합니다. 업무가 정리되는 실행 레이어라고 할 수 있죠. Slack은 업무용 운영 시스템으로, 대화와 도구, 워크플로가 한데 모이는 협업 레이어입니다. 두 플랫폼을 함께 사용하는 팀도 많은 만큼, 각 플랫폼의 강점을 비교해 보면 비즈니스 스택에서 각각의 역할을 정하는 데 도움이 될 것입니다.

커뮤니케이션, 작업 관리, 통합 등 다양한 측면에서 Slack과 Asana를 비교해 보겠습니다.

Slack vs. Asana 한눈에 비교해 보기

Slack은 사람, 앱, 대화를 하나의 허브로 연결하고, Asana는 계획을 작업이 할당된 담당자와 마감일이 표시되는 추적 가능한 작업으로 바꿔줍니다.

Slack은 채널, 스레드, 통합을 중심으로 운영됩니다. 팀원들은 플랫폼을 벗어나지 않고도 업무를 논의하고, 파일을 공유하고, 다른 앱의 업데이트를 불러오고, 의사 결정을 내릴 수 있습니다. Slackbot 요약 및 엔터프라이즈 검색과 같은 AI 기능을 통해 워크스페이스 전반에서 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

Asana는 프로젝트, 작업, 일정 관리에 특화되어 있습니다. 명확한 담당자, 마감일, 선행 작업과 함께 체계적인 계획을 세울 수 있죠. 리스트, 보드, 일정표, 캘린더, 칸반 등 5가지 보기 방식으로 팀이 선호하는 방법으로 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 규칙 기반 자동화를 통해 수동으로 후속 조치를 취하지 않아도 업무가 자동으로 진행됩니다.

Slack Asana 핵심 목적 커뮤니케이션, 협업, 워크플로 관리 작업 및 프로젝트 관리 주요 사용 사례 실시간 및 비동기 메시지 전송, 팀 간 협업 조율 작업 추적, 프로젝트 계획, 마감 기한 관리 통합 모든 채널에서 일관되게 작동하는 2,600개 이상의 타사 앱 200개 이상의 앱 지원, 파일 저장, 캘린더, 메시지 도구에 특화 자동화 및 AI 내장형 워크플로 빌더, 모든 유료 플랜에서 AI 요약 기능, Slackbot 규칙 기반 자동화, 맞춤형 템플릿, AI 작업 요약 협업 스타일 스레드, 허들, 클립을 활용한 채널 기반 메시징 작업 기반 댓글, 상태 업데이트, 프로젝트 관련 대화 요금 무료 플랜 제공, 유료 플랜은 사용자당 월 약 $10 미만부터 $20 수준까지 무료 플랜 제공, 유료 플랜은 사용자당 월 약 $10~$25

Slack의 강점

팀이 다양한 도구를 함께 사용하거나, 여러 시간대에 걸쳐 있거나, 외부 사용자와 자주 협업하는 경우 Slack이 잘 맞습니다. Slack이 특히 강점을 발휘하는 영역은 다음과 같습니다.

실시간 및 비동기 커뮤니케이션. 스레드 채널은 주제, 프로젝트, 팀별로 대화를 정리해 줘, 팀원들이 실시간으로 협업하거나 나중에 흐름을 놓치지 않고 따라잡을 수 있습니다.

다기능 부서간 가시성. Slack 통합 은 2,600개 이상의 앱을 연결해, 프로젝트 추적기, CRM, 디자인 도구의 업데이트를 팀 전체가 볼 수 있는 곳에 바로 표시해 줍니다.

통합 및 워크플로 자동화. Slack 워크플로 빌더를 사용하면 코딩 없이도 업무 현황 회의 리마인더, 승인 요청, 연결된 앱 전반에 걸친 다단계 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

AI 및 검색. Slack의 개인 AI 에이전트인 Slackbot 은 채널을 요약하고, 대화 내역을 바탕으로 질문에 답하며, 메시지 초안을 작성해 줍니다.

Slack의 개인 AI 에이전트인 외부 협업. Slack Connect를 사용하면 조직 외부 사람들과 공유 채널을 만들어 메시지, 파일 공유, 앱 통합을 모두 활용할 수 있습니다.

Asana의 강점

팀에 체계적인 프로젝트 계획, 명확한 책임 분배, 진행 상황에 대한 가시성이 필요할 때 Asana가 빛을 발합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

작업 및 프로젝트 추적. 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 선행 작업을 만들고, 포트폴리오 전반의 상태를 모니터링하세요.

유연한 보기 방식. 팀이 선호하는 계획 방식에 따라 리스트, 보드, 일정표, 캘린더 보기를 자유롭게 전환해 보세요.

규칙 기반 자동화. 상태가 변경될 때 작업을 재할당하거나 주요 일정 도달 시 이해관계자에게 알림을 보내는 등 반복적인 단계를 자동화해 보세요.

계획 및 실행. 복잡한 다단계 프로젝트(제품 출시, 캠페인 개시, 스프린트 주기 등)를 진행하는 팀이 모든 것을 순조롭게 이끌어 나갈 수 있는 체계를 제공합니다.

목표 및 포트폴리오. 개별 작업을 회사 전체 목표와 연계하고, 단 하나의 대시보드에서 여러 프로젝트의 진행 상황을 한눈에 모니터링해 보세요.

Slack vs. Asana: 인터페이스 및 사용성

Slack은 대화를 중심으로, Asana는 작업과 프로젝트를 중심으로 업무를 구성합니다. 이 차이가 내비게이션부터 일상적인 업무 흐름까지 전반적인 경험을 결정합니다.

Slack에서는 팀, 프로젝트, 주제, 클라이언트별로 구성된 채널에서 대화가 이루어지기 때문에, 메시지·파일·앱 알림 등 한 스레드의 업무와 관련된 모든 것이 한 곳에 모여 있습니다. 다이렉트 메시지는 1:1 또는 소규모 그룹 대화에 적합합니다. 사이드바는 원하는 대로 맞춤화할 수 있어, 채널을 이름이 붙은 섹션으로 묶고 각 대화별 알림 환경설정을 따로 지정할 수 있습니다.

Asana를 사용하면 프로젝트 리스트를 탐색할 수 있습니다. 각 프로젝트에는 담당자, 마감일, 상태 필드가 포함된 작업이 있습니다. 리스트, 보드, 일정표 간에 보기를 전환하면서 진행 중인 작업과 기한이 지난 작업을 한눈에 파악할 수 있습니다. 또한 팀의 워크플로에 맞게 필드, 템플릿, 프로젝트 레이아웃을 맞춤화할 수도 있죠.

Slack은 직관적이어서 팀이 쉽게 익힐 수 있습니다. Asana는 기본적인 작업 관리에는 간단하지만, 규칙, 선행 작업, 맞춤형 필드 같은 전체 기능을 활용하려면 사전 설정이 필요합니다.

Slack vs. Asana: 온보딩

Slack 워크스페이스는 몇 분 만에 설정할 수 있습니다. 워크스페이스를 만들고, 팀을 초대하고, 바로 메시지를 주고받을 수 있죠. 채널, 다이렉트 메시지, 허들은 별도의 교육 없이도 대부분의 팀이 바로 사용할 수 있을 만큼 사용자 친화적입니다.

Slack의 템플릿 갤러리에는 프로젝트 킥오프, 팀 업무 현황 회의, 고객 지원 센터 등 바로 활용할 수 있는 채널이 준비되어 있어서 처음부터 만들 필요가 없습니다. 성공 허브(Success Hub)는 팀이 성장함에 따라 워크스페이스를 시작하고 확장하는 과정을 안내해 주고, Slack Connect를 통해 첫날부터 외부 파트너와 클라이언트를 공유 채널에 초대할 수 있습니다.

Asana에 온보딩하려면 사전 준비가 필요합니다. 팀이 효과적으로 활용하려면 먼저 프로젝트를 만들고, 작업 구조를 정의하고, 맞춤형 필드를 설정하고, 네이밍 규칙을 정해야 하죠. Asana의 템플릿 라이브러리가 이 과정에 도움이 됩니다. 마케팅 캠페인, 제품 출시, 스프린트 플래닝 등을 위한 완성된 프로젝트 구조를 제공하여 맞춤화할 수 있는 기본 틀을 갖출 수 있습니다.

초기 투자는 워크플로가 자리를 잡으면 충분히 보상받을 수 있지만, 도입 후 확대 기간은 길어질 수도 있습니다. 전용 프로젝트 관리 도구를 처음 사용하는 팀이라면 규칙, 선행 작업, 보기 방식이 어떻게 연동되는지 익히는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

Slack vs. Asana: 대화 및 메시지

Slack의 채널은 실시간 및 비동기 토론을 위한 팀 공유 공간을 제공하고, 스레드는 사이드로 이뤄지는 대화가 메인 화면을 어지럽히지 않도록 정리해 줍니다. 타이핑이 가장 빠른 소통 방법이 아닐 때는 실시간 협업 도구인 허들과 클립을 활용할 수 있습니다. AI 기반 요약 기능 덕분에 놓친 스레드도 빠르게 파악할 수 있죠.

예를 들어, 제품 팀이 기능 요청을 위한 채널을 운영하면 디자이너, 엔지니어, 프로덕트 매니저가 한데 모여 우선순위를 논의할 수 있고, Slackbot이 나중에 채널에 합류한 사람들을 위해 대화 내용을 요약해 줍니다. 대화가 공개적으로 이루어지기 때문에 다기능 팀들도 별도의 회의를 잡지 않고 원활하게 소통할 수 있습니다.

Asana에서는 특정 작업과 프로젝트 안에서 대화가 이루어집니다. 작업에 댓글을 달고, 팀원을 태그하고, 파일을 첨부할 수 있으며, 모든 내용은 해당 작업 항목과 연결되어 있습니다. 캠페인 일정을 검토하는 프로젝트 매니저는 별도의 스레드를 찾아볼 필요 없이, 각 결과물에 달린 댓글과 파일을 한눈에 볼 수 있습니다. 이런 구조 덕분에 업데이트, 질문, 승인 내용이 모두 해당 작업과 함께 기록돼 책임감 있는 업무 환경이 만들어집니다.

Slack vs. Asana: 작업 및 프로젝트 관리

Asana는 작업과 프로젝트의 전체 수명 주기를 관리하기 위해 만들어진 도구입니다. 예를 들어, 제품 출시를 기획하는 마케팅 팀은 블로그 포스트, 소셜 콘텐츠, 랜딩 페이지 등 모든 결과물을 공유된 일정표에 매핑할 수 있습니다. 선행 작업을 설정하면 카피라이팅 전에 디자인 팀 작업이 완료되도록 할 수 있고, 업무량 보기를 통해 관리자는 병목 현상이 지연으로 이어지기 전에 미리 파악할 수 있어요. 칸반 보드, Gantt 방식의 일정표, 리스트, 캘린더 등 다양한 보기 방식을 통해 각 팀원이 자신의 업무 흐름에 맞는 화면을 선택할 수 있습니다.

Slack도 프로젝트 관리 도구를 제공해 프로젝트 관리와 커뮤니케이션을 한 곳에서 연계할 수 있습니다. 운영 팀은 Slack 리스트를 활용해 맞춤형 필드, 담당자, 마감일이 포함된 주간 실행 아이템을 관리하고, 캔버스에 전략서를 문서화해 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다. Slack 워크플로 빌더는 승인 요청이나 상태 업데이트 같은 반복 작업을 자동화하고, Slackbot은 프로젝트 세부 정보를 불러오거나 업데이트 초안을 작성하거나, 자리를 비운 사이 채널에서 무슨 일이 있었는지 요약해 줄 수 있습니다.

Slack vs. Asana: 통합

Slack은 2,600개 이상의 타사 앱과 연결되며, Asana는 200개 이상의 앱을 지원합니다. 두 플랫폼 모두 일반적인 비즈니스 도구와의 통합을 지원하지만, 범위와 일관성에서 차이가 있습니다.

Slack의 통합 모델

Slack의 통합은 모든 채널, DM, 자동화된 워크플로에서 작동합니다. 프로젝트 추적기, CRM, 디자인 도구, 분석 대시보드의 업데이트가 대화 속에서 바로 확인되니, 탭을 전환하지 않고도 바로 조치를 취할 수 있습니다. 워크플로 빌더를 활용하면 통합 기능들을 연결해 자동화 시퀀스를 만들 수 있습니다. 예를 들어 새로운 지원 티켓이 접수되면 채널 알림을 보내고, 담당자를 지정하며, 추적용 스프레드시트를 업데이트하는 작업이 하나의 흐름으로 이루어집니다.

또한 Asana를 Slack에 통합하면 메시지에서 바로 작업을 만들고, 프로젝트 업데이트를 채널에서 직접 받아볼 수도 있습니다. 이 조합을 도입한 팀들은 두 도구 전반에 걸쳐 Slack 내 Asana 사용자 참여도가 높아졌다고 보고합니다.

Asana의 통합 방식

Asana는 파일 스토리지, 캘린더, 화상 회의, 메시징 도구와 연결됩니다. 이러한 통합을 통해 프로젝트 계획이 이를 뒷받침하는 문서, 일정, 대화와 긴밀하게 연결되어 있습니다.

제품 출시를 진행하는 팀은 클라우드 스토리지 파일을 작업에 첨부하고, 마감일을 캘린더와 동기화하며, 커뮤니케이션 플랫폼의 메시지를 Asana로 라우팅해 업데이트 내용을 작업과 함께 관리할 수 있습니다. 통합 카탈로그의 폭은 Slack보다 좁지만, Asana의 통합은 프로젝트 관리자가 가장 많이 사용하는 워크플로에 맞게 설계되어 있습니다.

Slack vs. Asana: 검색

Slack의 검색 기능은 단일 검색창에서 메시지, 파일, 연결된 앱 모두에서 이뤄집니다. 이를 통해 대화 기록을 단순한 메시지 보관소가 아닌, 검색 가능한 조직 지식으로 활용할 수 있습니다. 사람, 채널, 날짜, 파일 유형별로 결과를 필터링할 수 있으며, Slack의 생산성 및 협업을 위한 AI 도구를 활용하면 한 단계 더 나아갈 수 있죠.

Slackbot은 워크스페이스의 전체 대화 기록을 활용해 자연어로 주어진 질문에 답변합니다. Slack은 연결된 타사 앱의 콘텐츠도 메시지와 함께 색인화하기 때문에, 검색 한 번으로 프로젝트 티켓, CRM 레코드, 공유 문서를 한꺼번에 찾을 수 있습니다. 시간이 지날수록 채널에 쌓인 팀의 콘텍스트는 신규 입사자와 다양한 부서의 공동 작업자가 참고할 수 있는 살아있는 지식 기반이 됩니다.

Asana의 검색 기능은 작업과 프로젝트에 초점을 맞춥니다. 이름, 담당자, 마감일, 프로젝트별로 업무를 조회할 수 있고, 저장된 검색을 활용하면 자주 사용하는 쿼리를 쉽게 다시 불러올 수 있죠. 포트폴리오 보기를 통해 각 프로젝트를 일일이 검색하지 않고도 여러 프로젝트의 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다. Asana는 Slack처럼 대화 스레드나 앱 알림을 표시해 주지는 않지만, 작업 항목 상태를 추적하고 담당자나 마감일 기준으로 필터링하는 데 있어서는 빠르고 정확합니다.

Slack vs. Asana: 모바일 앱

Slack 모바일 앱을 사용하면 채널 대화를 확인하고, 스레드에 답글을 달고, 허들에 참여하고, AI가 생성한 요약을 검토할 수 있습니다. 타이핑이 번거로울 때는 클립으로 빠르게 음성이나 영상 메시지를 녹화해 보낼 수 있으며, Slackbot 요약은 회의와 회의 사이에 활동이 많은 채널을 빠르게 파악하는 데 특히 유용합니다. 예를 들어, 고객 미팅을 오가는 영업 담당자라면 노트북을 열지 않고도 거래 채널에서 업데이트를 확인하고 팀에 음성 클립을 남길 수 있죠. Slack의 모바일 경험은 원격 팀을 위한 실용적인 커뮤니케이션 도구로 만들어 줍니다.

Asana 모바일 앱을 사용하면 작업 상태를 확인하고, 마감일을 업데이트하고, 댓글을 추가하고, 프로젝트 일정표를 검토할 수 있습니다. 마감일 알림 덕분에 프로젝트 관리자는 다가오는 주요 일정을 놓치지 않을 수 있고, 몇 번의 탭만으로 작업을 승인하거나 재배정할 수 있습니다. 예를 들어, 이해관계자와의 회의에 들어가기 직전 프로젝트 관리자도 스마트폰에서 바로 최신 작업 보드를 열고, 결과물을 완료로 표시하고, 우선순위를 조정할 수 있습니다.

Slack vs. Asana: 보안 및 권한

두 플랫폼 모두 저장 데이터와 전송 중인 데이터를 암호화하며, SOC 2 인증을 보유하고 있습니다. 또한 엔터프라이즈 플랜에서 HIPAA 규정 준수를 지원하지만, 이를 활성화하려면 각각 특정 플랜 수준과 별도의 계약이 필요합니다.

Slack은 워크스페이스 수준의 권한, 채널별 접근 제어, Enterprise Key Management를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 암호화 키를 직접 관리하고 언제든지 접근 권한을 취소할 수 있습니다. 내장형 데이터 손실 방지, 감사 로그, 맞춤형 보존 정책으로 관리자는 활동 현황을 정확히 파악하고 데이터 보존 기간을 직접 설정할 수 있습니다. Slack은 FedRAMP Moderate 인증을 보유하고 있으며, GovSlack은 공공 기관을 위한 FedRAMP JAB High 수준의 인증을 획득했습니다. Slack의 AI는 Slack 자체 인프라에서 실행되며, 고객 데이터는 모델 학습에 절대 사용되지 않습니다.

Asana는 프로젝트 및 작업 수준의 권한, 관리자 제어, 역할 기반 접근 기능을 제공합니다. SCIM 프로비저닝이 포함된 관리자 콘솔로 조직이 성장해도 사용자 관리를 간편하게 할 수 있으며, 자체 암호화 키 관리가 필요한 팀을 위한 Enterprise Key Management는 Enterprise+ 플랜에서 이용할 수 있습니다. 유료 플랜에는 SOC 2 Type II 인증과 SAML을 통한 SSO가 포함됩니다. Asana는 규제 산업에 속한 팀을 위해 유럽, 호주, 일본의 데이터 저장 위치를 지원합니다.

Slack vs. Asana: 요금제 비교

커뮤니케이션 플랫폼과 프로젝트 관리 도구를 단순히 비교하기는 어렵습니다. 표면적인 가격만으로는 판단하기 힘들고, 실제로 사용하게 될 티어에서 각 플랫폼이 무엇을 제공하는지가 더 중요하죠.

Slack의 무료 플랜에는 90일간의 메시지 기록, 채널, 허들, 캔버스가 포함됩니다. 유료 플랜은 월 사용자당 $10 미만부터 약 $20까지 다양하며, 전체 메시지 기록, 무제한 앱 통합, AI 스레드 요약이 포함됩니다. Slackbot은 Business+ 및 Enterprise+ 플랜에서 이용할 수 있죠. Enterprise Grid 요금은 복잡한 규정 준수 요건이나 멀티 워크스페이스가 필요한 대규모 조직을 위해 별도로 제공됩니다.

Asana의 무료 개인용 플랜은 최대 2명까지 지원하며, 작업과 프로젝트를 무제한으로 사용할 수 있습니다. 유료 플랜(Starter, Advanced)은 월 사용자당 약 $10~$25이며, 상위 티어로 갈수록 타임라인, 대시보드, 목표 설정, 고급 보고 기능이 추가됩니다. Enterprise 요금제는 별도 문의를 통해 확인할 수 있습니다.

비용을 비교할 때는 각 티어에 포함된 항목을 함께 살펴보는 게 좋습니다. Slack은 모든 유료 플랜에서 AI 기능과 무제한 통합을 기본으로 제공하는 반면, Asana는 타임라인, 목표 설정, 고급 보고 기능 등을 상위 티어로 제한하고 있습니다. 두 플랫폼 모두 부서 간 또는 지역 간 확장이 필요한 팀을 위한 엔터프라이즈 옵션을 제공합니다.

Slack vs. Asana: 각 도구를 선택하는 시기

워크플로에서 커뮤니케이션과 프로젝트 실행 중 어느 부분이 더 부족한지에 따라 선택이 달라지지만 많은 팀이 두 가지 도구를 모두 활용하고 있습니다.

실시간 커뮤니케이션이 필요하다면 Slack을 선택하세요

Slack은 팀이 실시간 메시징, 부서 간 협업, 다양한 도구 통합을 많이 사용할 때 가장 잘 맞습니다. 프로젝트 관리 도구 선택 시, Slack의 내장형 리스트, 캔버스, 워크플로 빌더가 일상적인 작업 관리를 처리해 주기 때문에 커뮤니케이션 환경에 맞는 도구를 더 쉽게 선택할 수 있습니다.

체계적인 업무에는 Asana를 선택하세요

팀이 명확한 주요 일정, 마감일, 결과물을 갖춘 체계적인 워크플로로 운영된다면 Asana가 적합합니다. 여러 프로젝트 보기와 함께 작업 단위의 책임 관리가 필요할 때 유용합니다.

Asana는 실시간 팀 커뮤니케이션용으로 설계되지 않았지만, 특정 결과물에 대한 집중적인 논의는 작업 댓글로 가능합니다.

협업과 추적 모두 필요하다면 두 가지를 함께 사용하세요

많은 팀이 대화에는 Slack을, 완료해야 할 일을 추적하기 위해선 Asana를 사용합니다. 최고의 팀 관리 도구는 서로 연계되는데, Slack에 내장된 Asana 통합으로 두 도구를 쉽게 연결할 수 있습니다.

Slack이 Asana보다 더 좋은가요?

팀이 어떻게 일하느냐에 따라 다릅니다. Slack은 유연성, 폭넓은 통합, AI 기반 검색, Slackbot을 제공합니다. Slack 사용자들은 47% 더 높은 생산성을 보고하는데, 대화, 도구, 의사 결정이 모두 한 곳에 모여 있기 때문에 하루 업무의 허브 역할을 하기 때문입니다.

Asana는 체계적인 계획, 작업 추적, 그리고 명확한 담당자와 마감일에서 비롯되는 책임 관리를 위한 특화된 레이어를 더해줍니다. 두 가지를 함께 사용하는 팀은 하나만 선택할 때의 단점 없이 두 도구의 장점을 모두 누릴 수 있습니다.

Slack과 Asana 함께 활용하기

Slack은 실시간 대화, 앱 통합, AI 기반 검색 등 업무 협업 부문을 담당하고, Asana는 작업 관리와 일정부터 체계적인 워크플로까지 실행 부문을 맡습니다. 두 도구를 함께 사용하면 업무를 진행하는 데에 필요한 두 가지 측면을 모두 커버할 수 있습니다.

먼저 커뮤니케이션부터 시작해 보세요. Slack의 Asana 통합을 통해 두 플랫폼을 연계하면 작업 업데이트가 채널로 전달되고, 몇 번의 클릭만으로 대화를 작업으로 전환할 수 있습니다. 그런 다음 Slack의 템플릿과 워크플로 빌더를 활용해 논의에서 실행으로 이어지는 전달 과정을 자동화하여 실행 단계를 점차 더해보세요.

Slack이 팀의 워크플로를 어떻게 지원하는지 알아보려면 Slack 기능을 살펴보거나 무료로 시작해 보세요.

Slack이 다른 클라우드 기반 협업 및 커뮤니케이션 도구와 어떻게 다른지 궁금하신가요? 다른 비교 페이지도 확인해 보세요.

Slack vs. Asana 자주 묻는 질문