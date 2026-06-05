Puntos clave Slack es un sistema operativo de trabajo que reúne tus conversaciones, aplicaciones y flujos de trabajo en un solo lugar. Asana es una plataforma de gestión de proyectos que se centra en tareas, fechas límite e hitos de proyectos.

Slack ofrece comunicación en tiempo real y asincrónica, más de 2600 integraciones con aplicaciones y búsqueda empresarial con IA. Asana incluye funciones de asignación de tareas, visibilidad de proyectos y seguimiento del progreso.

Las dos plataformas tienen finalidades distintas, y muchos equipos las usan en paralelo: usan Slack para la coordinación y Asana para mantener los elementos entregables en orden.

Tanto Slack como Asana ayudan a los equipos a hacer su trabajo, pero desde ángulos distintos. Asana les brinda a los gerentes de proyectos un sistema estructurado para planificar, asignar y dar seguimiento a los elementos entregables. Es la capa de ejecución donde se organiza el trabajo. Slack es un sistema operativo de trabajo, es decir, la capa de colaboración donde convergen las conversaciones, las herramientas y los flujos de trabajo. Muchos equipos usan ambos recursos, y comparar los puntos fuertes de cada plataforma puede ayudarte a determinar el lugar que le corresponde a cada uno entre los componentes tecnológicos de tu empresa.

A continuación, te explicamos cómo se comparan Slack y Asana en lo que respecta a la comunicación, la gestión de tareas, las integraciones y más.

Slack vs. Asana: un vistazo

Slack conecta personas, aplicaciones y conversaciones en un único centro, mientras que Asana convierte los planes en tareas rastreables con responsables y fechas límite asignados.

Slack se basa en canales, hilos de conversación e integraciones. Tu equipo puede hablar sobre el trabajo, compartir archivos, recibir actualizaciones de otras aplicaciones y tomar decisiones sin salir de la plataforma. Las funciones de IA, como los resúmenes de Slackbot y la búsqueda empresarial, te ayudan a encontrar información en todo tu espacio de trabajo.

Asana está diseñada para proyectos, tareas y cronologías. Puedes crear planes estructurados con responsables, fechas límite y relaciones de dependencia claros. Ofrece cinco vistas (listas, tableros, cronologías, calendarios y Kanban) que puedes usar para dar seguimiento al progreso de la manera que tu equipo prefiera. La automatización basada en reglas impulsa el trabajo sin necesidad de hacer un seguimiento manual.

Slack Asana Finalidad principal Comunicación, colaboración y gestión de flujos de trabajo Gestión de tareas y proyectos Caso de uso principal Mensajería en tiempo real y asincrónica, coordinación entre equipos Seguimiento de tareas, planificación de proyectos y gestión de plazos Integraciones Más de 2600 aplicaciones de terceros, coherentes en todos los canales Más de 200 aplicaciones, enfocadas en almacenamiento de archivos, calendarios y herramientas de mensajería Automatización e IA Generador de flujos de trabajo integrado, resúmenes de IA en todos los planes de pago, Slackbot Automatización basada en reglas, plantillas personalizadas y resúmenes de tareas con IA Estilo de colaboración Mensajería basada en canales con hilos, juntas y clips Comentarios basados en tareas, actualizaciones de estado y conversaciones de proyecto Precio Plan Gratuito, planes de pago desde menos de $10 hasta alrededor de $20 por usuario por mes Plan gratuito; planes de pago desde alrededor de $10 a $25 por usuario por mes

En qué se destaca Slack

Slack funciona muy bien cuando tu equipo usa una combinación de herramientas, trabaja en distintas zonas horarias o colabora con frecuencia con usuarios externos. Estas son algunas áreas donde se destaca:

Comunicación en tiempo real y asincrónica. Los canales con hilos mantienen las conversaciones organizadas por tema, proyecto o equipo, lo que permite a tu equipo colaborar en el momento o ponerse al día después sin perder de vista el contexto.

Visibilidad interfuncional. Las integraciones de Slack conectan más de 2600 aplicaciones para que las actualizaciones de rastreadores de proyectos, sistemas de CRM y herramientas de diseño aparezcan donde todo tu equipo pueda verlas.

Las Integraciones y automatización de flujos de trabajo. Con el Generador de flujos de trabajo de Slack, tu equipo puede automatizar los recordatorios de reuniones diarias, las solicitudes de aprobación y los procesos de varios pasos en cualquiera de las aplicaciones conectadas, sin necesidad de programar.

IA y búsqueda. Slackbot , el agente de IA personal de Slack, resume canales, responde preguntas usando el historial de conversaciones y redacta mensajes.

Colaboración externa. Con Slack Connect, puedes crear canales compartidos con personas fuera de tu organización y disponer de mensajería integral, uso compartido de archivos e integración de aplicaciones.

En qué se destaca Asana

Asana brilla cuando tu equipo necesita una planificación estructurada de proyectos, responsabilidades claras y visibilidad del progreso. Sus funciones principales incluyen:

Seguimiento de tareas y proyectos. Asigna tareas, establece fechas límite, crea relaciones de dependencia y monitorea el estado de toda tu cartera.

Vistas flexibles. Cambia entre listas, tableros, cronologías y calendarios según el método de planificación preferido de tu equipo.

Automatización basada en reglas. Automatiza pasos rutinarios, como reasignar tareas cuando cambia un estado o notificar a las partes interesadas cuando se alcanzan hitos.

Planificación y ejecución. Los equipos que gestionan proyectos complejos y de múltiples etapas (lanzamientos de productos, implementaciones de campañas, ciclos de sprint) cuentan con un marco para mantener todo en orden.

Metas y carteras. Conecta tareas individuales con los objetivos generales de la empresa y monitorea el progreso de múltiples proyectos desde un único panel.

Slack vs. Asana: interfaz y usabilidad

Slack organiza el trabajo en torno a conversaciones. Asana lo estructura en torno a tareas y proyectos. Esa distinción define toda la experiencia, desde la navegación hasta los flujos de trabajo diarios.

En Slack, las conversaciones se llevan a cabo en canales organizados por equipo, proyecto, tema o cliente, de modo que todo lo relacionado con un hilo de trabajo (mensajes, archivos y notificaciones de aplicaciones) se encuentra en un solo lugar. Los mensajes directos son para chats individuales y de grupos pequeños. Tu barra lateral es personalizable, por lo que puedes agrupar canales en secciones con etiquetas y configurar las preferencias de notificaciones para cada conversación.

Con Asana, puedes navegar por una lista de proyectos, cada una de las cuales tiene tareas que incluyen responsables, fechas límite y campos de estado. Las vistas cambian entre listas, tableros y cronologías, lo que ofrece una imagen clara de lo que está en progreso y lo que está atrasado. Asana también te permite personalizar campos, plantillas y diseños de proyectos para adaptarlos a los flujos de trabajo de tu equipo.

Slack es una plataforma intuitiva y fácil de adoptar para los equipos. Asana es sencilla para la gestión básica de tareas, pero sus capacidades completas (reglas, relaciones de dependencia y campos personalizados) requieren una mayor configuración inicial.

Slack vs. Asana: incorporación

Puedes configurar un espacio de trabajo de Slack en minutos. Crea un espacio de trabajo, invita a tu equipo y empieza a enviar mensajes. Los canales, los mensajes directos y las juntas son tan fáciles de usar que la mayoría de los equipos los adoptan sin necesidad de capacitación.

La galería de plantillas de Slack ofrece canales prediseñados para lanzamientos de proyectos, reuniones de sincronización de equipos y servicios de asistencia, para que no tengas que empezar desde cero. El Success Hub te guía en el proceso de lanzar y hacer crecer tu espacio de trabajo a medida que tu equipo crece, y Slack Connect te permite incorporar socios externos y clientes en canales compartidos desde el primer día.

La incorporación a Asana requiere más planificación. Alguien debe crear proyectos, definir estructuras de tareas, configurar campos personalizados y establecer convenciones de nomenclatura antes de que el equipo pueda usarlos de manera eficaz. La biblioteca de plantillas de Asana ayuda con esto. Las estructuras de proyecto prediseñadas para campañas de marketing, lanzamientos de productos y planificación de sprints te dan un marco inicial a partir del cual puedes introducir personalizaciones.

Esa inversión inicial vale la pena una vez que los flujos de trabajo están en marcha, pero la curva de aprendizaje puede ser más larga. Los equipos que nunca usaron una herramienta exclusiva de gestión de proyectos también pueden necesitar tiempo para entender cómo funcionan juntas las reglas, las relaciones de dependencia y las vistas.

Slack vs. Asana: conversaciones y mensajería

Los canales le dan a tu equipo un espacio compartido para tener conversaciones en tiempo real y asincrónicas en Slack, y los hilos evitan que las conversaciones secundarias saturen la vista principal. Puedes usar herramientas de colaboración en tiempo real, como juntas y clips, cuando escribir no es la forma más rápida de comunicarse. Los resúmenes con IA ayudan a las personas a ponerse al día con los hilos que se perdieron.

Por ejemplo, un equipo de producto podría tener un canal para solicitudes de funciones donde diseñadores, ingenieros y gerentes de producto aclaran prioridades, y Slackbot resume la conversación para cualquiera que se una después. Dado que las conversaciones tienen lugar de forma abierta, los equipos multifuncionales se mantienen alineados sin necesidad de programar reuniones adicionales.

En Asana, las conversaciones ocurren dentro de tareas y proyectos específicos. Puedes comentar en una tarea, etiquetar a tus compañeros de equipo y adjuntar archivos, y cada intercambio se vincula al elemento de trabajo en sí. Un gerente de proyecto que revisa la cronología de una campaña puede ver cada comentario y archivo asociado a cada elemento entregable sin tener que buscar en un hilo diferente. Esa estructura genera responsabilidad, porque las actualizaciones, preguntas y aprobaciones conviven junto a la tarea a la que corresponden.

Slack vs. Asana: gestión de tareas y proyectos

Asana está diseñada específicamente para gestionar tareas y proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida. Por ejemplo, un equipo de marketing que planifica el lanzamiento de un producto puede asignar cada elemento entregable (entradas de blog, recursos para redes sociales, páginas de aterrizaje) a una cronología compartida. Las relaciones de dependencia garantizan que el equipo de diseño termine antes de que comience la redacción, y las vistas de carga de trabajo ayudan a los gerentes a identificar cuellos de botella antes de que generen retrasos. Los tableros Kanban, las cronologías tipo Gantt, las listas y los calendarios le ofrecen a cada miembro del equipo una vista que se adapta a su flujo de trabajo.

Slack también ofrece herramientas de gestión de proyectos para conectar la gestión de proyectos y la comunicación en un solo lugar. Un equipo de operaciones podría usar una lista de Slack para hacer un seguimiento de las tareas semanales a realizar con campos personalizados, responsables y fechas límite, y luego documentar el manual del equipo en un canvas para que siempre esté actualizado. El Generador de flujos de trabajo de Slack automatiza los pasos repetitivos, como las solicitudes de aprobación y las actualizaciones de estado, y Slackbot puede mostrar detalles del proyecto, redactar actualizaciones o resumir lo que pasó en un canal mientras no estabas.

Slack vs. Asana: integraciones

Slack se conecta con más de 2600 aplicaciones de terceros, mientras que Asana se conecta con más de 200. Ambas plataformas admiten integraciones con herramientas empresariales de uso habitual, pero difieren en su alcance y coherencia.

El modelo de integración de Slack

Las integraciones de Slack funcionan en todos los canales, mensajes directos y flujos de trabajo automatizados. Tus rastreadores de proyectos, sistemas de CRM, herramientas de diseño y paneles de análisis de datos muestran actualizaciones en las conversaciones para que puedas tomar acción sin cambiar de pestaña. El Generador de flujos de trabajo va más allá al permitirte vincular integraciones en secuencias automatizadas: un nuevo ticket de soporte puede activar una notificación en un canal, asignar un responsable y actualizar una hoja de cálculo de seguimiento en un solo flujo de trabajo.

También puedes integrar Asana en Slack para crear tareas a partir de mensajes y recibir actualizaciones de proyectos directamente en tus canales. Los equipos que adoptaron esta combinación señalan que aumenta la participación de los usuarios de Asana en Slack en ambas herramientas.

El enfoque de integración de Asana

Asana se conecta con herramientas de almacenamiento de archivos, calendarios, videoconferencias y mensajería. Estas integraciones mantienen tu plan de proyecto vinculado a los documentos, las agendas y las conversaciones que lo respaldan.

Un equipo que lleva a cabo el lanzamiento de un producto puede adjuntar archivos de almacenamiento en la nube a las tareas, sincronizar plazos con su calendario y redirigir mensajes desde su plataforma de comunicación a Asana para que las actualizaciones queden vinculadas al trabajo. El catálogo es más reducido que el de Slack, pero las integraciones de Asana están diseñadas para los flujos de trabajo que más usan los gerentes de proyectos.

Slack vs. Asana: búsqueda

La búsqueda de Slack abarca mensajes, archivos y aplicaciones conectadas desde una sola barra de búsqueda. Esto convierte el historial de conversaciones en conocimiento organizacional en el que pueden hacerse búsquedas, no solo en un archivo de mensajes. Puedes filtrar los resultados por persona, canal, fecha o tipo de archivo, y las herramientas de IA para la productividad y la colaboración van un paso más allá.

Slackbot responde preguntas en lenguaje natural usando el historial completo de conversaciones de tu espacio de trabajo. Dado que Slack indexa el contenido de aplicaciones de terceros conectadas junto con los mensajes, una sola búsqueda puede mostrar un ticket de proyecto, un registro de CRM o un documento compartido. Con el tiempo, el contexto que tu equipo genera en los canales se convierte en una base de conocimiento dinámica que los nuevos integrantes y los colaboradores de diferentes áreas pueden consultar.

La búsqueda de Asana se enfoca en tareas y proyectos. Puedes buscar tareas por nombre, responsable, fecha límite o proyecto, y las búsquedas guardadas hacen que sea sencillo volver a acceder a consultas frecuentes. Las vistas de cartera agregan una capa adicional para monitorear el progreso de múltiples proyectos sin tener que buscarlos uno por uno. Asana no muestra un hilo de conversación ni una notificación de aplicación como lo hace Slack, pero es rápida y precisa para rastrear el estado de los elementos de trabajo y filtrar por responsable o fecha límite.

Slack vs. Asana: aplicación móvil

Con la aplicación móvil de Slack, puedes ponerte al día con las conversaciones en canales, responder en hilos, participar en juntas y revisar resúmenes generados por IA. Los clips te permiten grabar mensajes de voz o video rápidos cuando escribir es un proceso demasiado lento, y los resúmenes de Slackbot son especialmente útiles para ponerse al corriente sobre los canales activos entre reuniones. Por ejemplo, un representante de ventas puede, entre reuniones con clientes, revisar el canal de una negociación para ver las novedades y dejar un clip de voz para el equipo sin necesidad de abrir una computadora portátil. La experiencia móvil de Slack la convierte en una herramienta de comunicación práctica para equipos remotos.

Con la aplicación móvil de Asana, puedes verificar el estado de las tareas, actualizar fechas límite, agregar comentarios y revisar cronologías de proyectos. Las notificaciones de plazos mantienen a los gerentes de proyectos al tanto de los hitos próximos, y puedes aprobar trabajo o reasignar tareas con unos pocos toques. Por ejemplo, un gerente de proyectos que va camino a una reunión con partes interesadas puede consultar el tablero de tareas más reciente, marcar elementos entregables como completados y ajustar prioridades, todo desde su teléfono.

Slack vs. Asana: seguridad y permisos

Ambas plataformas cifran los datos en reposo y en tránsito, y cuentan con certificaciones SOC 2. También son compatibles con el cumplimiento de la ley HIPAA en sus planes empresariales, aunque cada una requiere niveles de plan y acuerdos específicos para activarlo.

Slack ofrece permisos a nivel de espacios de trabajo, controles de acceso específicos de canales y administración de claves Enterprise. Estas funciones te permiten controlar tus claves de cifrado y revocar el acceso en cualquier momento. La prevención de pérdida de datos nativa, los registros de auditoría y las políticas de conservación de datos personalizadas ayudan a los administradores a ver exactamente lo que ocurre y controlar cuánto tiempo se retienen los datos. Slack cuenta con autorización FedRAMP de nivel moderado, y GovSlack está autorizado en el nivel de alto impacto de JAB para FedRAMP para organizaciones del sector público. La IA en Slack funciona en la propia infraestructura de la plataforma, y tus datos nunca se usan para entrenar los modelos.

Asana ofrece permisos a nivel de proyecto y tarea, controles de administrador y acceso basado en roles. Una consola de administración con administración de usuarios mediante SCIM simplifica la gestión de usuarios a medida que tu organización crece, y la administración de claves empresariales está disponible en el plan Enterprise+ para los equipos que necesitan controlar sus propias claves de cifrado. Los planes de pago incluyen certificación SOC 2 Tipo II e inicio de sesión único (SSO) mediante SAML. Asana ofrece residencia de datos en Europa, Australia y Japón para equipos de sectores regulados.

Slack vs. Asana: precios

Cotejar una plataforma de comunicación con una herramienta de gestión de proyectos no es una comparación directa, por lo que el precio por sí solo no te dará mucha información. Lo que importa es lo que incluye cada plataforma en el nivel que realmente usarías.

El plan gratuito de Slack incluye 90 días de historial de mensajes, canales, juntas y canvas. Los planes de pago van desde menos de $10 hasta aproximadamente $20 por usuario al mes y comprenden el historial completo de mensajes, integraciones ilimitadas de aplicaciones y resúmenes del hilos con IA. Slackbot está disponible en los planes Business+ y Enterprise+. Los precios de Enterprise Grid están disponibles para organizaciones de mayor tamaño con necesidades complejas de cumplimiento normativo o de múltiples espacios de trabajo.

El plan Personal gratuito de Asana admite hasta dos usuarios e incluye tareas y proyectos ilimitados. Los planes de pago (Starter y Advanced) van desde aproximadamente $10 hasta $25 por usuario al mes, y agregan cronologías, paneles, objetivos e informes avanzados en los niveles superiores. Los precios para empresas están disponibles bajo solicitud.

Al comparar costos, considera qué incluye cada nivel. Slack contiene funciones de IA e integraciones ilimitadas en todos los planes de pago, mientras que Asana restringe funcionalidades como cronologías, objetivos e informes avanzados a los niveles superiores. Ambas plataformas ofrecen opciones empresariales para equipos que necesitan escalar entre departamentos o regiones.

Slack vs. Asana: cuándo elegir cada uno

Tu elección depende de si la comunicación o la ejecución de proyectos es la deficiencia más importante en tu flujo de trabajo, aunque muchos equipos advierten que necesitan ambas herramientas.

Elige Slack para la comunicación en tiempo real

Slack es la mejor opción cuando tu equipo depende de la mensajería en tiempo real, la colaboración interfuncional y las integraciones con una amplia variedad de herramientas. Elegir herramientas de gestión de proyectos que también se adapten a tu entorno de comunicación es más fácil cuando las listas integradas, los canvas y el Generador de flujos de trabajo de Slack se encargan de la gestión de tareas del día a día.

Elige Asana para el trabajo estructurado

Tu equipo opera con flujos de trabajo ordenados, que tienen hitos, fechas límite y elementos entregables claros. Asana es una buena opción cuando necesitas asignar responsabilidades a nivel de las tareas, con múltiples vistas de proyecto.

Asana no está diseñada para la comunicación en tiempo real del equipo, pero los comentarios de tareas son útiles para las conversaciones centradas en elementos entregables específicos.

Elige ambas para la colaboración y el seguimiento

Muchos equipos usan Slack para las conversaciones y Asana para llevar un seguimiento de las tareas que deben realizarse. Las mejores herramientas de gestión de equipos se conectan entre sí, y la integración nativa de Asana en Slack facilita la vinculación de ambas plataformas.

¿Slack es mejor que Asana?

Depende de cómo trabaja tu equipo. Slack ofrece flexibilidad, integraciones amplias, búsqueda con IA y Slackbot. Los usuarios de Slack indican que son un 47 % más productivos, en parte porque las conversaciones, las herramientas y las decisiones conviven en un mismo lugar, que está diseñado para ser el centro de tu jornada laboral.

Asana agrega una capa especializada para la planificación estructurada, el seguimiento de tareas y la asignación de responsabilidades que surge de tener una atribución clara de tareas y fechas límite. Los equipos que usan ambas herramientas tienden a obtener los beneficios de las dos sin tener que sacrificar las ventajas de ninguna.

Integración de Slack y Asana

Slack cubre el aspecto colaborativo del trabajo: conversaciones en tiempo real, integraciones de aplicaciones y búsqueda impulsada por IA. Asana se encarga de la ejecución, desde la gestión de tareas y las cronologías hasta los flujos de trabajo estructurados. Juntas, cubren ambas facetas del avance del trabajo.

Empieza por la comunicación. Conecta las dos plataformas a través de la integración de Asana en Slack para que las actualizaciones de tareas lleguen a tus canales y las conversaciones puedan convertirse en tareas con unos pocos clics. Luego, profundiza en la ejecución explorando las plantillas y el Generador de flujos de trabajo de Slack para automatizar las entregas desde la conversación hasta la acción.

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Preguntas frecuentes sobre Slack vs. Asana