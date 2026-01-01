重點摘要 Slack 是一套工作作業系統，將對話、應用程式與工作流程整合於同一平台。Asana 則是以任務、截止日期與專案里程碑為核心的專案管理平台。

Slack 提供即時與非同步通訊、逾 2,600 種應用程式整合，以及 AI 支援的企業搜尋功能。Asana 涵蓋任務指派、專案能見度與進度追蹤。

兩個平台各有其用途，許多團隊會同時使用，以 Slack 進行協調溝通，以 Asana 確保交付成果如期完成。

Slack 與 Asana 都能協助團隊完成工作，但兩者的切入角度不同。Asana 為專案經理提供結構化的系統，用於規劃、指派和追蹤交付成果，是讓工作有條不紊地進行的執行層。Slack 則是工作作業系統：讓對話、工具與工作流程匯聚一堂的協作層。許多團隊兩者並用，比較各平台的優勢，有助於釐清它們在企業工具組合中各自扮演的角色。

以下從通訊、工作管理、整合等多個面向，全面比較 Slack 與 Asana。

Slack vs. Asana：快速比較

Slack 將人員、應用程式和對話集中在單一工作中心，Asana 則將方案轉化為具指派負責人和截止日期的可追蹤任務。

Slack 以頻道、對話串和整合功能為核心。團隊可在平台內討論工作、分享檔案、提取其他應用程式的更新，並完成決策流程。Slackbot 摘要和企業搜尋等 AI 功能，可協助你快速找到整個工作區中的資訊。

Asana 專為專案、任務和時間軸而打造。你可以建立具備明確負責人、到期日和相依性的結構化方案。清單、布告欄、時間軸、行事曆和看板五種檢視方式，可依照團隊偏好的管理方式追蹤進度。規則型自動化功能則會在無須人工後續追蹤的情況下推進工作流程。

Slack Asana 核心用途 溝通、協作和工作流程管理 任務與專案管理 主要使用案例 即時與非同步訊息傳送、跨團隊協作 任務追蹤、專案規劃和截止日期管理 整合 超過 2,600 個第三方應用程式，在所有頻道中維持一致體驗 超過 200 款應用程式，主要涵蓋檔案儲存、行事曆和訊息傳送工具 自動化與 AI 內建工作流程建立工具、所有付費方案均提供 AI 摘要功能、Slackbot 規則型自動化、自訂範本、AI 任務摘要 協作樣式 頻道型訊息傳送，支援對話串、微型會議和剪輯 任務型留言、狀態更新和專案對話 定價 免費方案；付費方案每位使用者每月不到 US$10 至約 US$20 不等 免費方案；付費方案每位使用者每月約 US$10 至 US$25 不等

Slack 的強項

Slack 特別適合使用多種工具、跨時區協作，或經常與外部使用者協作的團隊。以下是幾個主要優勢：

即時和非同步通訊。 對話串頻道可依主題、專案或團隊整理對話，讓團隊成員能夠即時協作，或稍後查看討論內容且不遺漏背景資訊。

跨職能部門能見度。 Slack 整合功能 連結超過 2,600 個應用程式，因此來自專案追蹤工具、CRM 和設計工具平台的更新，都能向整個團隊集中顯示。

整合與工作流程自動化。 透過 Slack 工作流程建立工具，團隊可自動執行每日快速會議提醒、核准請求和跨任何連結應用程式的多步驟流程，且無需撰寫程式碼。

AI 與搜尋。 Slackbot (Slack 的個人 AI 智慧代理) 可彙總頻道內容、根據對話記錄回答問題，以及草擬訊息。

外部協作。 Slack Connect 可讓你與組織外部人員建立共用頻道，且支援完整的訊息傳送、檔案分享和應用程式整合功能。

Asana 的強項

Asana 特別適合需要結構化專案規劃、明確職責分工，以及進度能見度的團隊。其核心功能包括：

任務與專案追蹤。 指派任務、設定到期日、建立相依性，並監控整體專案組合中的狀態。

彈性檢視方式。 根據團隊偏好的規劃方式，在清單、布告欄、時間軸和行事曆檢視之間自由切換。

規則型自動化。 自動執行例行步驟，例如在狀態變更時重新指派任務，或在達成里程碑時通知相關利害關係人。

規劃與執行。 執行複雜、多階段專案 (產品上市、行銷活動推廣或衝刺週期) 的團隊，可透過特定架構維持所有工作進度。

目標與專案組合。 將個別任務連結至整個公司的目標，並透過單一控制面板監控多個專案的進度。

Slack vs. Asana：介面與易用性

Slack 以對話為核心組織工作；Asana 則以任務和專案為架構核心。這項差異影響了整體使用體驗，從導覽方式到日常工作流程皆是如此。

在 Slack 中，對話會依團隊、專案、主題或客戶分類至不同頻道，因此與某項工作相關的所有內容 (包括訊息、檔案和應用程式通知) 都集中在同一處。私訊則用於一對一或小型群組聊天。側欄可自訂設定，讓你依標籤區段分類頻道，並為各項討論編輯通知偏好設定。

Asana 可讓你瀏覽專案清單，每個專案都有包含指派對象、到期日和狀態欄位的任務。使用者可在清單、布告欄和時間軸等檢視方式間切換，清楚掌握進行中及逾期的工作項目。此外，Asana 也支援自訂欄位、範本和專案版面配置，以符合團隊的工作流程需求。

Slack 的操作直覺且容易上手，多數團隊都能快速適應。Asana 在基本任務管理方面同樣容易使用，但若要充分運用規則、相依性和自訂欄位等完整功能，則須投入較多前期設定時間。

Slack vs. Asana：導入使用

你可以在幾分鐘內建立 Slack 工作空間。只要建立工作空間、邀請團隊加入，即可開始傳送訊息。頻道、私訊和微型會議等功能都相當容易使用，大多數團隊無需訓練即可快速上手。

Slack 的範本庫提供現成的頻道範本，涵蓋專案啟動、團隊快速會議和服務台等情境，讓你不必從零開始建立工作空間。成功中心會引導你隨著團隊擴展完成工作空間的導入與發展，Slack Connect 則能讓你從第一天起就將外部合作夥伴和客戶納入共用頻道。

Asana 的導入使用需要較多前期規劃。團隊必須先建立專案、定義任務結構、設定自訂欄位，並確立命名規範，才能有效運作。Asana 的範本庫可協助簡化這項流程，提供行銷活動、產品發表和衝刺規劃等預建置的專案結構，作為可自訂的起點。

這些前期投入在工作流程正式運作後會帶來回報，但摸索期可能較長。對於尚未使用過專用專案管理工具的團隊而言，也可能需要時間熟悉規則、相依性和檢視方式等功能如何搭配運作。

Slack vs. Asana：對話與訊息傳送

在 Slack 中，頻道為團隊提供即時與非同步討論的共用空間，對話串則能避免支線話題干擾主要檢視。在打字不是最有效率的溝通方式時，你也可以使用即時協作工具，例如微型會議和剪輯。AI 支援的摘要功能則有助成員快速掌握錯過的對話串內容。

例如，產品團隊可能會運作功能請求頻道，讓設計師、工程師和產品經理條列優先順序，Slackbot 則會為後續加入的成員彙總討論內容。由於所有對話都在公開頻道中進行，跨職能部門團隊能夠維持資訊同步，且無需安排額外會議。

在 Asana 中，對話則圍繞特定任務和專案展開。你可以針對工作留言、標記團隊成員與附加檔案，而且所有交流內容都會直接關聯到該工作項目。例如，專案經理在檢視行銷活動時間軸時，可直接查看與每項交付成果關聯的所有留言和檔案，且無需另外搜尋對話串。這種結構化方式可建立問責機制，因為更新、問題與核准記錄都與相關工作集中管理。

Slack vs. Asana：任務與專案管理

Asana 專為在任務和專案的完整生命週期中進行管理而打造。例如，負責規劃產品上市的行銷團隊可將每項交付成果 (包括部落格文章、社群素材和登陸頁面) 規劃至同一條時間軸上。相依性可確保設計團隊完成工作後，文案撰寫才會開始；工作負載檢視則有助主管在延誤發生前找出瓶頸。看板布告欄、甘特圖式時間軸、清單和行事曆等多種檢視方式，也讓每位團隊成員都能選擇最符合其工作流程的檢視模式。

Slack 同樣提供專案管理功能，將專案管理與溝通整合在同一平台。營運團隊可能會使用 Slack 清單，追蹤包含自訂欄位、負責人和到期日的每週待辦事項；同時將團隊教戰守則整理至畫板中，確保呈現最新狀態的內容。Slack 工作流程建立工具會自動執行重複步驟，例如核准請求和狀態更新；Slackbot 則能顯示專案詳細資訊、草擬更新，或彙總頻道在你離開期間發生的重要事項。

Slack vs. Asana：整合

Slack 可連結超過 2,600 個第三方應用程式，Asana 則支援超過 200 個整合服務。兩者都能整合常見的商業工具，但在涵蓋範圍和一致性方面有所不同。

Slack 的整合模式

Slack 的整合功能可在每個頻道、私訊和自動化工作流程中運作。來自專案追蹤工具、CRM、設計工具和分析控制面板的更新資訊，會直接顯示在對話中，讓你無需切換分頁即可採取行動。工作流程建立工具更進一步支援將整合內容串聯至自動化順序。例如，新的支援單可在單一流程中同時觸發頻道通知、指派負責人，並更新追蹤試算表。

你也可以將 Asana 整合至 Slack，以便從訊息建立任務，並直接在頻道中接收專案更新。採用這種整合方式的團隊表示，它有助於提升 Asana 與 Slack 兩個工具的整體使用者參與度。

Asana 的整合方式

Asana 主要整合檔案儲存、行事曆、視訊會議和訊息傳送工具。這些整合可讓專案方案與相關文件、排程和對話保持連結。

例如，負責產品上市的團隊可將雲端儲存檔案附加至工作、將截止日期與行事曆同步，並將通訊平台的訊息匯入 Asana，讓所有更新資訊都能與工作項目集中管理。雖然 Asana 的目錄規模不如 Slack，但其整合功能針對專案管理人員最常使用的工作流程而打造。

Slack vs. Asana：搜尋

Slack 的搜尋功能可透過單一搜尋列搜尋訊息、檔案和已連結的應用程式。這代表你的對話記錄不只是訊息封存，更是一套可搜尋的組織知識庫。你可以依照人員、頻道、日期或檔案類型篩選結果，Slack 的 AI 生產力與協作工具則進一步強化了搜尋體驗。

Slackbot 會使用你工作空間的完整對話記錄來回答自然語言問題。由於 Slack 會將已連結第三方應用程式中的內容與你的訊息一併建立索引，因此只要搜尋一次，即可找到專案支援單、CRM 記錄或共用文件。隨著時間推移，你的團隊在頻道中累積的內容就會成為持續成長的知識庫，供新進員工和跨職能部門的協作者參考。

Asana 的搜尋功能則著重於任務和專案。你可以依名稱、負責人、到期日或專案搜尋工作內容，儲存的搜尋條件則可讓你輕鬆重複使用常見查詢。專案組合檢視會加上額外的監控層級，讓你無需逐一搜尋各個專案，即可查看多個項目的進度。Asana 不會像 Slack 那樣顯示對話串或應用程式通知，但在追蹤工作項目狀態，以及依掌控權或截止日期篩選方面，快速又精準。

Slack vs. Asana：行動應用程式

Slack 的行動應用程式可讓你查看頻道對話、回覆對話串、加入微型會議，以及檢閱 AI 產生的摘要。如果打字速度跟不上，剪輯功能可讓你快速錄製語音或影片訊息，Slackbot 摘要則特別適合在會議之間快速掌握活躍頻道的最新動態。例如，客戶會議之間的業務代表可查看交易頻道的最新進展，並為團隊留下語音訊息，且無需打開筆記型電腦。Slack 的行動體驗使其成為遠端團隊實用的溝通工具。

Asana 的行動應用程式可讓你查看任務狀態、更新到期日、新增留言，以及檢閱專案時間軸。截止日期通知可讓專案經理隨時掌握即將到來的里程碑，而且只要輕點幾下，即可核准工作或重新指派任務。例如，專案經理在前往利害關係人會議前，可直接透過手機提取最新的工作布告欄、將交付項目標示為完成，並調整優先順序。

Slack vs. Asana：安全性與權限

兩個平台都會對靜態資料和傳輸中的資料進行加密，並且均取得 SOC 2 認證。兩者也都在企業方案中支援 HIPAA 合規狀態，但都需要特定的方案等級及相關協議才能啟用。

Slack 提供工作空間層級權限、頻道特定存取控制，以及企業金鑰管理功能。這些功能可讓你掌控自己的加密金鑰，並隨時撤銷存取權。原生防止資料遺失功能 (DLP)、稽核記錄和自訂保留政策，可協助管理員清楚地掌握系統中的活動情況，並控制資料保留期間。Slack 已取得 FedRAMP Moderate 授權，GovSlack 則取得適用於公共部門組織的 FedRAMP JAB 最高等級授權。Slack 的 AI 功能在 Slack 自有基礎架構上執行，而你的資料絕不會用於訓練模型。

Asana 提供專案和工作層級的權限、管理員控制，以及角色型存取。具備 SCIM 佈建功能的管理員主控台，可在組織成長過程中簡化使用者管理。對於需要自行管理加密金鑰的團隊，Enterprise+ 方案提供企業金鑰管理功能。付費方案包含 SOC 2 Type II 認證，以及透過 SAML 提供的 SSO 功能。Asana 亦提供位於歐洲、澳洲和日本的資料常駐選項，適合受法規監管產業的團隊。

Slack vs. Asana：定價

將溝通平台與專案管理工具進行比較，其實無法直接類比，因此單看價格意義不大。真正重要的是，各平台在你實際會使用的方案層級中提供哪些功能。

Slack 的免費方案包含 90 天訊息記錄、頻道、微型會議和畫板功能。付費方案每位使用者每月不到 US$10 至約 US$20 不等，且包含完整訊息記錄、無限應用程式整合，以及 AI 對話串摘要。Slackbot 可在 Business+ 和 Enterprise+ 方案使用。對於具有複雜合規性或多工作空間需求的大型組織而言，可洽詢 Enterprise Grid 的定價。

Asana 的免費 Personal 方案支援最多兩位使用者，且包括無限次數的任務和專案。付費方案 (Starter 和 Advanced) 每位使用者每月約 US$10 至 US$25 不等，並在較高等級的方案中提供時間軸、控制面板、目標和進階報告功能。Enterprise 方案則需另外洽詢定價。

在比較成本時，請考量各方案所包含的功能組合。Slack 在所有付費方案中都包含 AI 功能和不限數量的整合，Asana 則將時間軸、目標和進階報告等功能限制為較高階的方案功能。兩個平台均提供企業級方案，適合需要跨部門或跨區域擴展的團隊。

Slack vs. Asana：如何選擇

你的選擇取決於工作流程中較大的缺口是溝通還是專案執行，但有很多團隊發現他們其實同時需要這兩種工具。

選擇 Slack 進行即時溝通

如果你的團隊仰賴即時訊息傳送、跨職能部門協作，以及各種工具間的整合，Slack 最為適合。如果 Slack 內建的清單、畫板和工作流程建立工具足以處理日常任務管理，選擇同時與溝通平台搭配使用的專案管理工具會變得更加容易。

選擇 Asana 進行結構化工作管理

如果你的團隊依循有條理的工作流程執行，且有明確的里程碑、截止日期和交付成果，Asana 是合適的選擇。因為，你有可能需要任務層級的問責機制，且包含多專案的檢視方式。

Asana 並非專為即時團隊溝通而打造，但工作留言功能適合針對特定交付成果進行重點討論。

同時使用兩者進行協作與追蹤

許多團隊會使用 Slack 進行對話，再利用 Asana 追蹤待完成的工作。優秀的團隊管理工具應能彼此串聯，Slack 原生支援的 Asana 整合功能，則讓兩者的連結變得相當容易。

Slack 比 Asana 更好用嗎？

這取決於你的團隊如何運作。Slack 提供高度彈性、廣泛的整合能力、AI 驅動搜尋功能，以及 Slackbot。Slack 使用者回報生產力提升了 47%，部分原因在於對話、工具和決策都集中於同一個平台，讓 Slack 成為整個工作日的核心樞紐。

Asana 則提供專為結構化規劃、任務追蹤，以及問責機制而設計的層級，其中包含明確的掌控權與截止日期。同時使用兩者的團隊，通常得以兼顧雙方優勢，且不必承受只選擇其中一個平台所帶來的取捨。

整合 Slack 與 Asana

Slack 負責工作的協作面向，包括即時對話、應用程式整合，以及 AI 驅動搜尋。Asana 則負責執行面向，涵蓋任務管理、時間軸，以及結構化工作流程。兩者結合後，便能完整支援工作的協作與執行流程。

先從溝通開始。透過 Slack 的 Asana 整合功能連結兩個平台，讓工作更新自動同步至頻道，且能點選幾下將對話轉換為任務。接著，再透過探索 Slack 的範本和工作流程建立工具建立自動化交接流程，將討論轉化為實際行動。

若要查看 Slack 如何支援你的團隊工作流程，請探索 Slack 的功能或免費開始使用。

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