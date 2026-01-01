Slack 與 Asana 都能協助團隊完成工作，但兩者的切入角度不同。Asana 為專案經理提供結構化的系統，用於規劃、指派和追蹤交付成果，是讓工作有條不紊地進行的執行層。Slack 則是工作作業系統：讓對話、工具與工作流程匯聚一堂的協作層。許多團隊兩者並用，比較各平台的優勢，有助於釐清它們在企業工具組合中各自扮演的角色。
以下從通訊、工作管理、整合等多個面向，全面比較 Slack 與 Asana。
Slack vs. Asana：快速比較
Slack 將人員、應用程式和對話集中在單一工作中心，Asana 則將方案轉化為具指派負責人和截止日期的可追蹤任務。
Slack 以頻道、對話串和整合功能為核心。團隊可在平台內討論工作、分享檔案、提取其他應用程式的更新，並完成決策流程。Slackbot 摘要和企業搜尋等 AI 功能，可協助你快速找到整個工作區中的資訊。
Asana 專為專案、任務和時間軸而打造。你可以建立具備明確負責人、到期日和相依性的結構化方案。清單、布告欄、時間軸、行事曆和看板五種檢視方式，可依照團隊偏好的管理方式追蹤進度。規則型自動化功能則會在無須人工後續追蹤的情況下推進工作流程。
|Slack
|Asana
|核心用途
|溝通、協作和工作流程管理
|任務與專案管理
|主要使用案例
|即時與非同步訊息傳送、跨團隊協作
|任務追蹤、專案規劃和截止日期管理
|整合
|超過 2,600 個第三方應用程式，在所有頻道中維持一致體驗
|超過 200 款應用程式，主要涵蓋檔案儲存、行事曆和訊息傳送工具
|自動化與 AI
|內建工作流程建立工具、所有付費方案均提供 AI 摘要功能、Slackbot
|規則型自動化、自訂範本、AI 任務摘要
|協作樣式
|頻道型訊息傳送，支援對話串、微型會議和剪輯
|任務型留言、狀態更新和專案對話
|定價
|免費方案；付費方案每位使用者每月不到 US$10 至約 US$20 不等
|免費方案；付費方案每位使用者每月約 US$10 至 US$25 不等
Slack 的強項
Slack 特別適合使用多種工具、跨時區協作，或經常與外部使用者協作的團隊。以下是幾個主要優勢：
- 即時和非同步通訊。對話串頻道可依主題、專案或團隊整理對話，讓團隊成員能夠即時協作，或稍後查看討論內容且不遺漏背景資訊。
- 跨職能部門能見度。Slack 整合功能連結超過 2,600 個應用程式，因此來自專案追蹤工具、CRM 和設計工具平台的更新，都能向整個團隊集中顯示。
- 整合與工作流程自動化。透過 Slack 工作流程建立工具，團隊可自動執行每日快速會議提醒、核准請求和跨任何連結應用程式的多步驟流程，且無需撰寫程式碼。
- AI 與搜尋。Slackbot (Slack 的個人 AI 智慧代理) 可彙總頻道內容、根據對話記錄回答問題，以及草擬訊息。
- 外部協作。Slack Connect 可讓你與組織外部人員建立共用頻道，且支援完整的訊息傳送、檔案分享和應用程式整合功能。
Asana 的強項
Asana 特別適合需要結構化專案規劃、明確職責分工，以及進度能見度的團隊。其核心功能包括：
- 任務與專案追蹤。指派任務、設定到期日、建立相依性，並監控整體專案組合中的狀態。
- 彈性檢視方式。根據團隊偏好的規劃方式，在清單、布告欄、時間軸和行事曆檢視之間自由切換。
- 規則型自動化。自動執行例行步驟，例如在狀態變更時重新指派任務，或在達成里程碑時通知相關利害關係人。
- 規劃與執行。執行複雜、多階段專案 (產品上市、行銷活動推廣或衝刺週期) 的團隊，可透過特定架構維持所有工作進度。
- 目標與專案組合。將個別任務連結至整個公司的目標，並透過單一控制面板監控多個專案的進度。
Slack vs. Asana：介面與易用性
Slack 以對話為核心組織工作；Asana 則以任務和專案為架構核心。這項差異影響了整體使用體驗，從導覽方式到日常工作流程皆是如此。
在 Slack 中，對話會依團隊、專案、主題或客戶分類至不同頻道，因此與某項工作相關的所有內容 (包括訊息、檔案和應用程式通知) 都集中在同一處。私訊則用於一對一或小型群組聊天。側欄可自訂設定，讓你依標籤區段分類頻道，並為各項討論編輯通知偏好設定。
Asana 可讓你瀏覽專案清單，每個專案都有包含指派對象、到期日和狀態欄位的任務。使用者可在清單、布告欄和時間軸等檢視方式間切換，清楚掌握進行中及逾期的工作項目。此外，Asana 也支援自訂欄位、範本和專案版面配置，以符合團隊的工作流程需求。
Slack 的操作直覺且容易上手，多數團隊都能快速適應。Asana 在基本任務管理方面同樣容易使用，但若要充分運用規則、相依性和自訂欄位等完整功能，則須投入較多前期設定時間。
Slack vs. Asana：導入使用
你可以在幾分鐘內建立 Slack 工作空間。只要建立工作空間、邀請團隊加入，即可開始傳送訊息。頻道、私訊和微型會議等功能都相當容易使用，大多數團隊無需訓練即可快速上手。
Slack 的範本庫提供現成的頻道範本，涵蓋專案啟動、團隊快速會議和服務台等情境，讓你不必從零開始建立工作空間。成功中心會引導你隨著團隊擴展完成工作空間的導入與發展，Slack Connect 則能讓你從第一天起就將外部合作夥伴和客戶納入共用頻道。
Asana 的導入使用需要較多前期規劃。團隊必須先建立專案、定義任務結構、設定自訂欄位，並確立命名規範，才能有效運作。Asana 的範本庫可協助簡化這項流程，提供行銷活動、產品發表和衝刺規劃等預建置的專案結構，作為可自訂的起點。
這些前期投入在工作流程正式運作後會帶來回報，但摸索期可能較長。對於尚未使用過專用專案管理工具的團隊而言，也可能需要時間熟悉規則、相依性和檢視方式等功能如何搭配運作。
Slack vs. Asana：對話與訊息傳送
在 Slack 中，頻道為團隊提供即時與非同步討論的共用空間，對話串則能避免支線話題干擾主要檢視。在打字不是最有效率的溝通方式時，你也可以使用即時協作工具，例如微型會議和剪輯。AI 支援的摘要功能則有助成員快速掌握錯過的對話串內容。
例如，產品團隊可能會運作功能請求頻道，讓設計師、工程師和產品經理條列優先順序，Slackbot 則會為後續加入的成員彙總討論內容。由於所有對話都在公開頻道中進行，跨職能部門團隊能夠維持資訊同步，且無需安排額外會議。
在 Asana 中，對話則圍繞特定任務和專案展開。你可以針對工作留言、標記團隊成員與附加檔案，而且所有交流內容都會直接關聯到該工作項目。例如，專案經理在檢視行銷活動時間軸時，可直接查看與每項交付成果關聯的所有留言和檔案，且無需另外搜尋對話串。這種結構化方式可建立問責機制，因為更新、問題與核准記錄都與相關工作集中管理。
Slack vs. Asana：任務與專案管理
Asana 專為在任務和專案的完整生命週期中進行管理而打造。例如，負責規劃產品上市的行銷團隊可將每項交付成果 (包括部落格文章、社群素材和登陸頁面) 規劃至同一條時間軸上。相依性可確保設計團隊完成工作後，文案撰寫才會開始；工作負載檢視則有助主管在延誤發生前找出瓶頸。看板布告欄、甘特圖式時間軸、清單和行事曆等多種檢視方式，也讓每位團隊成員都能選擇最符合其工作流程的檢視模式。
Slack 同樣提供專案管理功能，將專案管理與溝通整合在同一平台。營運團隊可能會使用 Slack 清單，追蹤包含自訂欄位、負責人和到期日的每週待辦事項；同時將團隊教戰守則整理至畫板中，確保呈現最新狀態的內容。Slack 工作流程建立工具會自動執行重複步驟，例如核准請求和狀態更新；Slackbot 則能顯示專案詳細資訊、草擬更新，或彙總頻道在你離開期間發生的重要事項。
Slack vs. Asana：整合
Slack 可連結超過 2,600 個第三方應用程式，Asana 則支援超過 200 個整合服務。兩者都能整合常見的商業工具，但在涵蓋範圍和一致性方面有所不同。
Slack 的整合模式
Slack 的整合功能可在每個頻道、私訊和自動化工作流程中運作。來自專案追蹤工具、CRM、設計工具和分析控制面板的更新資訊，會直接顯示在對話中，讓你無需切換分頁即可採取行動。工作流程建立工具更進一步支援將整合內容串聯至自動化順序。例如，新的支援單可在單一流程中同時觸發頻道通知、指派負責人，並更新追蹤試算表。
你也可以將 Asana 整合至 Slack，以便從訊息建立任務，並直接在頻道中接收專案更新。採用這種整合方式的團隊表示，它有助於提升 Asana 與 Slack 兩個工具的整體使用者參與度。
Asana 的整合方式
Asana 主要整合檔案儲存、行事曆、視訊會議和訊息傳送工具。這些整合可讓專案方案與相關文件、排程和對話保持連結。
例如，負責產品上市的團隊可將雲端儲存檔案附加至工作、將截止日期與行事曆同步，並將通訊平台的訊息匯入 Asana，讓所有更新資訊都能與工作項目集中管理。雖然 Asana 的目錄規模不如 Slack，但其整合功能針對專案管理人員最常使用的工作流程而打造。
Slack vs. Asana：搜尋
Slack 的搜尋功能可透過單一搜尋列搜尋訊息、檔案和已連結的應用程式。這代表你的對話記錄不只是訊息封存，更是一套可搜尋的組織知識庫。你可以依照人員、頻道、日期或檔案類型篩選結果，Slack 的 AI 生產力與協作工具則進一步強化了搜尋體驗。
Slackbot 會使用你工作空間的完整對話記錄來回答自然語言問題。由於 Slack 會將已連結第三方應用程式中的內容與你的訊息一併建立索引，因此只要搜尋一次，即可找到專案支援單、CRM 記錄或共用文件。隨著時間推移，你的團隊在頻道中累積的內容就會成為持續成長的知識庫，供新進員工和跨職能部門的協作者參考。
Asana 的搜尋功能則著重於任務和專案。你可以依名稱、負責人、到期日或專案搜尋工作內容，儲存的搜尋條件則可讓你輕鬆重複使用常見查詢。專案組合檢視會加上額外的監控層級，讓你無需逐一搜尋各個專案，即可查看多個項目的進度。Asana 不會像 Slack 那樣顯示對話串或應用程式通知，但在追蹤工作項目狀態，以及依掌控權或截止日期篩選方面，快速又精準。
Slack vs. Asana：行動應用程式
Slack 的行動應用程式可讓你查看頻道對話、回覆對話串、加入微型會議，以及檢閱 AI 產生的摘要。如果打字速度跟不上，剪輯功能可讓你快速錄製語音或影片訊息，Slackbot 摘要則特別適合在會議之間快速掌握活躍頻道的最新動態。例如，客戶會議之間的業務代表可查看交易頻道的最新進展，並為團隊留下語音訊息，且無需打開筆記型電腦。Slack 的行動體驗使其成為遠端團隊實用的溝通工具。
Asana 的行動應用程式可讓你查看任務狀態、更新到期日、新增留言，以及檢閱專案時間軸。截止日期通知可讓專案經理隨時掌握即將到來的里程碑，而且只要輕點幾下，即可核准工作或重新指派任務。例如，專案經理在前往利害關係人會議前，可直接透過手機提取最新的工作布告欄、將交付項目標示為完成，並調整優先順序。
Slack vs. Asana：安全性與權限
兩個平台都會對靜態資料和傳輸中的資料進行加密，並且均取得 SOC 2 認證。兩者也都在企業方案中支援 HIPAA 合規狀態，但都需要特定的方案等級及相關協議才能啟用。
Slack 提供工作空間層級權限、頻道特定存取控制，以及企業金鑰管理功能。這些功能可讓你掌控自己的加密金鑰，並隨時撤銷存取權。原生防止資料遺失功能 (DLP)、稽核記錄和自訂保留政策，可協助管理員清楚地掌握系統中的活動情況，並控制資料保留期間。Slack 已取得 FedRAMP Moderate 授權，GovSlack 則取得適用於公共部門組織的 FedRAMP JAB 最高等級授權。Slack 的 AI 功能在 Slack 自有基礎架構上執行，而你的資料絕不會用於訓練模型。
Asana 提供專案和工作層級的權限、管理員控制，以及角色型存取。具備 SCIM 佈建功能的管理員主控台，可在組織成長過程中簡化使用者管理。對於需要自行管理加密金鑰的團隊，Enterprise+ 方案提供企業金鑰管理功能。付費方案包含 SOC 2 Type II 認證，以及透過 SAML 提供的 SSO 功能。Asana 亦提供位於歐洲、澳洲和日本的資料常駐選項，適合受法規監管產業的團隊。
Slack vs. Asana：定價
將溝通平台與專案管理工具進行比較，其實無法直接類比，因此單看價格意義不大。真正重要的是，各平台在你實際會使用的方案層級中提供哪些功能。
Slack 的免費方案包含 90 天訊息記錄、頻道、微型會議和畫板功能。付費方案每位使用者每月不到 US$10 至約 US$20 不等，且包含完整訊息記錄、無限應用程式整合，以及 AI 對話串摘要。Slackbot 可在 Business+ 和 Enterprise+ 方案使用。對於具有複雜合規性或多工作空間需求的大型組織而言，可洽詢 Enterprise Grid 的定價。
Asana 的免費 Personal 方案支援最多兩位使用者，且包括無限次數的任務和專案。付費方案 (Starter 和 Advanced) 每位使用者每月約 US$10 至 US$25 不等，並在較高等級的方案中提供時間軸、控制面板、目標和進階報告功能。Enterprise 方案則需另外洽詢定價。
在比較成本時，請考量各方案所包含的功能組合。Slack 在所有付費方案中都包含 AI 功能和不限數量的整合，Asana 則將時間軸、目標和進階報告等功能限制為較高階的方案功能。兩個平台均提供企業級方案，適合需要跨部門或跨區域擴展的團隊。
Slack vs. Asana：如何選擇
你的選擇取決於工作流程中較大的缺口是溝通還是專案執行，但有很多團隊發現他們其實同時需要這兩種工具。
選擇 Slack 進行即時溝通
如果你的團隊仰賴即時訊息傳送、跨職能部門協作，以及各種工具間的整合，Slack 最為適合。如果 Slack 內建的清單、畫板和工作流程建立工具足以處理日常任務管理，選擇同時與溝通平台搭配使用的專案管理工具會變得更加容易。
選擇 Asana 進行結構化工作管理
如果你的團隊依循有條理的工作流程執行，且有明確的里程碑、截止日期和交付成果，Asana 是合適的選擇。因為，你有可能需要任務層級的問責機制，且包含多專案的檢視方式。
Asana 並非專為即時團隊溝通而打造，但工作留言功能適合針對特定交付成果進行重點討論。
同時使用兩者進行協作與追蹤
許多團隊會使用 Slack 進行對話，再利用 Asana 追蹤待完成的工作。優秀的團隊管理工具應能彼此串聯，Slack 原生支援的 Asana 整合功能，則讓兩者的連結變得相當容易。
Slack 比 Asana 更好用嗎？
這取決於你的團隊如何運作。Slack 提供高度彈性、廣泛的整合能力、AI 驅動搜尋功能，以及 Slackbot。Slack 使用者回報生產力提升了 47%，部分原因在於對話、工具和決策都集中於同一個平台，讓 Slack 成為整個工作日的核心樞紐。
Asana 則提供專為結構化規劃、任務追蹤，以及問責機制而設計的層級，其中包含明確的掌控權與截止日期。同時使用兩者的團隊，通常得以兼顧雙方優勢，且不必承受只選擇其中一個平台所帶來的取捨。
整合 Slack 與 Asana
Slack 負責工作的協作面向，包括即時對話、應用程式整合，以及 AI 驅動搜尋。Asana 則負責執行面向，涵蓋任務管理、時間軸，以及結構化工作流程。兩者結合後，便能完整支援工作的協作與執行流程。
先從溝通開始。透過 Slack 的 Asana 整合功能連結兩個平台，讓工作更新自動同步至頻道，且能點選幾下將對話轉換為任務。接著，再透過探索 Slack 的範本和工作流程建立工具建立自動化交接流程，將討論轉化為實際行動。
若要查看 Slack 如何支援你的團隊工作流程，請探索 Slack 的功能或免費開始使用。
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