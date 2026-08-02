10 個適合團隊與企業的 Google Chat 替代方案

重點摘要 Google Chat 提供簡單的私訊與協作工具，但對於需要更完善系統的組織，許多功能強大的替代方案能提供更有條理的架構、更全面的跨職能可見性，以及更完善的分散式團隊協作功能。

各替代方案提供不同的協作選項、整合、安全性功能與擴充能力。最適合你企業的聊天應用程式，應符合你的工作方式與目標。

許多 Google Chat 替代方案不僅能用來交換安全的私訊，以及針對群組專案細節集思廣益。部分方案還提供 AI 自動化工作流程以加快例行工作、順暢分享第三方應用程式中的文件，以及視訊會議功能，讓你與團隊成員保持聯繫。

Google Chat 是熱門的通訊工具，可用來傳送私訊、進行群組聊天，以及在專屬空間 (聊天室) 中協作。由於 Google Chat 直接內建於 Google Workspace，仰賴 Google 雲端硬碟、Gmail 與 Google Meet 的團隊，通常會選擇使用 Google Chat 進行組織溝通。

不過，對於成長中的組織，如果成員不是 Google 使用者，或需要更完善的 AI 功能，以及與其他工作應用程式順暢連結，Google Chat 很快就會顯得功能受限。當團隊工作流程日益複雜，需要更多跨職能功能與更嚴格的管理控制時，可以考慮以下適合企業的 Google Chat 替代方案。

深入介紹各替代方案之前，請先參考以下快速比較表：

工具 最適合 整合 安全性/管理控制功能 語音/視訊 AI 功能 Google Chat Google Workspace 使用者 6 種以上原生整合，另可透過 Zapier 與 Integrately 使用數千種整合 管理員可控制存取權、資料保護與內容審核；並使用稽核記錄與資料安全性功能 提供一對一或群組語音與視訊聊天；可使用 Google Meet 整合 與 Gemini 整合；AI 可提供對話摘要、搜尋與內容草稿 Slack 集中式通訊與工作流程 2,600 種以上 進階管理控制功能、稽核記錄與合規認證 可透過微型會議進行即時語音或視訊聊天；透過短片錄製非同步訊息 AI 可摘要頻道討論；Slackbot 可協助處理工作流程；Agentforce 可供企業使用 Zulip 對話串式溝通與分散式團隊 100 種以上 企業級安全性與管理控制功能；精細的權限系統 無原生語音/視訊功能；可透過第三方整合使用這些功能 AI 機器人可將工作自動化並摘要對話 Microsoft Teams 以 Microsoft 為核心的組織與統一協作 2,100 種以上 可透過 Microsoft Teams 系統管理中心與 Microsoft Entra ID 使用資料外洩防護、訪客存取等功能 提供多種語音與視訊選項，包括簡報者模式、影片剪輯與 AI 背景 Microsoft Copilot 可提供會議要點回顧、文字轉出、動態視訊取景等功能 Mattermost 嚴格的安全性與自行託管 700 種以上 專為高度監管的安全環境打造，提供企業級安全性與進階合規工具 Mattermost 通話支援語音與螢幕共享；亦提供第三方整合 AI 可將工作流程自動化、改善協作，並維持嚴格的安全性 Discord 以社群為核心的通訊與分享 8,000 種以上 角色型權限、雙因素驗證、活動警示等功能 強大的高傳真語音聊天與高動態視訊通話；支援螢幕共享 與 ChatGPT 和 Claude 等工具整合，以自動執行內容管理並充當對話式助理 Rocket.Chat Secure CommsOS 高度安全性與開放原始碼彈性 5,000 種以上 為高度機密與關鍵任務資訊提供端對端加密及零信任通訊 安全的語音、視訊與螢幕共享 允許自行託管大型語言模型 (LLM) Pumble 符合預算的團隊通訊 12 種以上原生整合，另可透過 Zapier 使用 3,000 種以上整合 管理員可限制訊息傳送並精細調整角色；採用加密、單一登入與合規認證 提供多種一對一與群組語音、視訊及螢幕共享選項 AI 助理可回答問題並草擬內容 Wire 安全的企業通訊 透過 API 與 Webhook 連結 端對端加密與進階管理控制功能 為一對一聊天與群組對話提供加密語音及視訊選項 提供多項 AI 功能，包括生成式工具、機器學習與對話式 AI 智慧代理 Flock 跨職能團隊通訊 50 種以上原生整合，另可透過 Zapier 使用 1,500 種以上整合 透過 Flock 管理面板提供企業安全控制功能，以管理規則與資料 語音、視訊與螢幕共享選項 使用 Relevance AI 等 AI 整合，以簡化工作流程並將工作自動化 Twist 非同步團隊通訊 少數原生整合，另可透過 Zapier、Integrately 與 n8n 使用 8,000 種以上整合 管理員可控制角色權限、內容與整合；安全控制功能可確保隱私 為維持非同步形式，不提供原生語音或視訊功能；可透過第三方整合新增語音/視訊功能 透過第三方整合連結外部 AI 助理

人們為何尋找 Google Chat 替代方案

Google Chat 在基本訊息傳送與管理方面表現出色；不過，當團隊需要擴充通訊平台以配合企業成長、需要更嚴格的治理功能，或希望取得更多整合選項以滿足日益複雜的工作流程時，通常會尋找 Google Chat 替代方案。使用者常遇到的問題包括：

知識分散於不同的 Google Workspace 工具。 清楚有序的架構是任何企業的基礎。隨著團隊成長，他們需要能從單一中央企業通訊平台存取及搜尋資料，而不是讓資料分散在各種應用程式中。

跨職能可見性有限。 當企業成立新部門並展開新專案時，團隊之間公開分享資訊，對於 達成公司目標 至關重要。

大型或分散式團隊面臨擴充挑戰。 企業成長可能需要讓外部利害關係人、承包商或合作夥伴參與其中。團隊協作軟體應能輕鬆支援來自各種管道的遠端、辦公室及混合工作對話。

與非 Google 工具之間的整合缺口。 許多 Google Workspace 自動化功能都有執行時間限制，有些甚至只有六分鐘，因而限制需要長時間執行的自動化工作。部分 Google 工具也只能在桌面裝置上使用，對主要使用行動裝置的使用者造成限制。

治理、合規與管理功能受限。 Google Chat 透過 Google Workspace 管理控制台進行監控並提供保護，但無法掌握企業外部使用者發起的外部聊天，而且關閉聊天記錄後，稽核功能也相當有限。

考慮改用 Google Chat 替代方案，將職場通訊擴展至內外部團隊、增加協作選項，並透過非 Google 第三方自動化功能與 AI 強化助理提升生產力。

選擇 Google Chat 替代方案時的評估重點

探索新的企業訊息平台選項時，請著重能改善通訊組織方式的功能，例如巢狀回覆，以及可加上標籤、搜尋與分享的通訊內容。合適的工具也應協助各部門與專案相互協作。如果組織正在擴張，請選擇能隨你一同成長的職場協作軟體，並確認其具備可擴充功能，包括第三方整合、融入 AI 的自動化功能，以及進階合規與治理設定。

不同的團隊訊息應用程式適合不同的職場需求，但大多數組織都能受益於以下功能：

頻道與結構化通訊。 選擇能依部門、主題、專案或其他需求，將聊天內容整理至 特定頻道 或對話串的平台。如此一來，資訊更容易尋找，討論也能聚焦。

搜尋與知識管理。 進階內部通訊平台提供關鍵字搜尋框與 AI 助理，能依據你的要求尋找聊天或會議中的資訊。這些工具還能找出公司知識庫中的詳細資料，減少搜尋 PDF 或試算表所浪費的時間。

整合。 聊天平台的擴充能力，取決於其提供的整合數量與類型。請確認 Google Chat 替代方案能否與你最常使用的軟體和應用程式整合。例如，你使用的 客戶關係管理 (CRM) 系統能否與所選的聊天平台整合，讓你需要客戶資料時，不必來回切換畫面？

工作流程自動化功能與 AI 輔助生產力。 許多討論都包含流程或後續步驟的詳細資訊。具備工作流程自動化等內建生產力強化功能的聊天平台，可使用 AI 助理將專案討論從構想轉化為成果。

安全性與管理控制功能。 如果組織處理病患檔案、財務資料或專有資訊等敏感內容，提供可自訂合規與安全性功能的聊天平台，能讓所有人更加安心。

外部協作選項。 合作夥伴、利害關係人與承包商都應享有與員工同樣流暢的溝通體驗。請選擇能支援來賓使用者，或提供專門用於 外部通訊 的頻道之平台。

擴充性。 隨著企業擴張，使用的技術組合也會增加。請考量新軟體如何適應人力成長、整合需求、協作、例行工作自動化，以及提高時間使用效率等需求。

定價與總持有成本。 進階功能固然實用，但預算仍然很重要。從 Google Chat 升級可能代表從免費資源改用按月或按年收費的平台，但仍有符合成長中企業預算的選項。

2026 年 10 大 Google Chat 替代方案

職場通訊工具能將人們匯聚在中央空間中進行討論與協作。比較各種 團隊協作工具，有助於判斷哪些功能、架構與使用方式最符合組織需求。這份 Google Chat 替代方案清單整理自 G2，所有軟體與工具的評分均至少達到 5 顆星中的 4 顆星。

1. Slack：最適合職場協作與提升生產力

Slack 是功能完善的協作工作空間，提供依頻道整理的聊天、視訊與語音會議選項、供團隊協作使用的畫板，以及可將討論主題轉化為工作的 AI 助理。透過整合，Slack 能與你最常使用的軟體和工具同步，將所有工作集中在單一工作空間，減少切換畫面並提升生產力。

主要功能：

最適合：需要完善架構，並希望聊天內容井然有序的分散式團隊。

2. Zulip：最適合對話串式溝通

Zulip 為進行非同步或即時工作的分散式團隊提供井然有序的頻道聊天與私訊。AI 可摘要收件匣中尚未閱讀的對話串，讓你快速掌握最新狀況。

主要功能：

知識管理。 頻道中的聊天內容依主題整理 (而非日期或部門)，讓你更容易找到所需資訊。

團隊組織。 讓快速成長的中小型企業保持井然有序且緊密聯繫。

開放原始碼軟體。 Zulip 提供雲端版本，也可作為自行託管的聊天解決方案。

直覺式介面。 G2 使用者評論肯定 Zulip 能簡化通訊、讓資訊更容易尋找，並透過聚焦的討論減少干擾。

最適合：聊天流量龐大，且需要依主題整理對話、自訂通知及應用程式整合的團隊。

3. Microsoft Teams：最適合以 Microsoft 為核心的組織

Microsoft Teams 是可簡化團隊成員通訊的協作平台。除了聊天功能外，使用者還能使用視訊會議、應用程式整合，以及 Microsoft 365 軟體中的檔案儲存空間。

主要功能：

聊天與訊息。 即時進行一對一或群組對話。

檔案分享。 Microsoft OneDrive 與 SharePoint 可讓團隊成員安全地分享及儲存檔案並進行協作。

應用程式整合。 除了 Microsoft 產品外，Microsoft Teams 也提供第三方應用程式整合，有助於提升工作效率。

安全性。 通話、聊天與檔案均採用資料加密，確保對話及資訊安全無虞。

最適合：工作與通訊皆集中在 Microsoft 工作空間中的團隊。

4. Mattermost：最適合安全性與自行託管

Mattermost 可作為 DevOps 等複雜環境的協作中心，讓軟體開發人員與 IT 專業人員在嚴格的安全防護下進行溝通。Mattermost 的 G2 評論者喜歡其簡單的介面，以及可跨桌面裝置、行動裝置或網頁分享文字、相片與檔案等各種通訊內容的功能。

主要功能：

頻道式訊息傳遞。 依團隊、主題或部門整理對話。

AI 功能。 對話式 AI 助理可摘要冗長的聊天對話串，並從對話中擷取可執行的工作。

開放原始碼平台。 超過 800,000 個 Mattermost 工作空間，為開發、情報、國防及關鍵基礎結構相關企業提供安全協作。

工作與專案管理。 工作流程自動化與檔案分享功能可將對話轉化為可執行的工作。

最適合：需要以頂級安全防護保障協作、通訊及工作流程的技術與營運組織。

5. Discord：最適合以社群為主導的通訊

Discord 為群組聊天、媒體分享，以及語音、視訊與文字通訊提供輕鬆有趣的體驗。G2 評論者喜歡使用頻道與伺服器，依主題整理文字和語音聊天。

主要功能：

跨裝置順暢使用。 透過 Windows、Mac、iOS、Android、iPad、Linux 及網頁瀏覽器進行聊天。

即時分享。 傳送圖片、影片與媒體檔案，讓對話更深入。

毫無延遲。 最佳語音品質搭配零延遲問題，讓使用者願意持續使用。

伺服器與頻道。 建立依團隊或專案整理的專屬虛擬會議空間。

最適合：需要私人內部聊天空間，又希望凝聚合作夥伴與產品評論者等社群成員的組織。

6. Rocket.Chat：最適合開放原始碼彈性

Rocket.Chat 為關鍵基礎結構與高風險環境提供開放原始碼訊息、語音及視訊通訊，例如需要毫不妥協的安全性與嚴格合規功能的政府機構。

主要功能：

營運持續性。 此通訊平台專為高度機密網路打造，即使在關鍵情況下也能維持運作。

靈活調整的架構。 使用者可掌控自己的資料、設定獨特的工作流程，並選擇資料儲存方式，以防止未經授權的存取。

強化時間敏感型通訊。 團隊成員與合作夥伴可以快速交談、做出決策並即時採取行動。

跨組織協作。 與內部團隊成員及外部合作機構進行安全的聊天。

最適合：需要透過訊息、視訊會議、第三方或自訂應用程式保持聯繫的關鍵任務團隊。

7. Pumble：最適合注重預算的團隊

Pumble 是一款多合一團隊通訊應用程式，專為團隊成員之間順暢傳送訊息、進行視訊會議及分享檔案而設計。這款免費應用程式適合需要集中式通訊的新創公司及預算有限的企業。

主要功能：

儲存訊息記錄。 輕鬆搜尋過往討論中的資訊，例如共享檔案。

頻道組織。 依專案或部門進行群組聊天，也可向頻道成員傳送私人私訊。

裝置相容性。 透過網頁、桌面裝置或行動裝置使用 Pumble，隨處掌握工作討論的最新狀況。

語音與視訊聊天。 透過視訊與團隊保持聯繫，進行即時協作。

最適合：認為電子郵件回覆串與群組簡訊已無法有效溝通，並希望通訊更有條理的企業。

8. Wire：最適合安全的企業訊息傳遞

Wire 是一個通訊平台，為群組聊天、語音通話、視訊會議、檔案分享及訊息傳遞提供安全的端對端加密。共享資料會保持私密、受到保護且符合規範，非常適合需要分享機密資訊的醫療或金融產業團隊。

主要功能：

企業隱私控制功能。 使用以 SAML 為基礎的單一登入 (SSO) 與 SCIM 支援，存取安全登入功能並將其自動化。

進階安全性。 啟用端對端加密、主權部署、本機金鑰儲存與零信任安全性，以符合合規規範。

開放原始碼通訊。 相較於封閉式軟體即服務 (SaaS) 工具，能更全面地掌控基礎結構、資料治理及部署。

簡潔明瞭的介面。 G2 評論者欣賞其簡潔、直覺式的版面配置與設計。

最適合：經常討論私人、敏感或機密資訊的團隊。

9. Flock：最適合尋求簡易團隊通訊的小型企業

Flock 是一個協作與通訊平台，著重提升跨職能團隊的生產力。應用程式的提醒、待辦事項、投票及共享筆記功能，可讓小型企業保持聯繫並井然有序。

主要功能：

頻道通訊。 在這些聚焦特定主題的聊天空間中做出決策並解決問題。

視訊與語音通話。 透過即時通訊建立有意義的聯繫並推動工作進展。

檔案分享。 與 Google 雲端硬碟、JIRA 等工具整合，減少切換畫面與工具。

實用的聊天功能。 最後一則訊息預覽、近期對話重點與鍵盤快速鍵，確保你不會錯過任何重要討論。

最適合：希望集中管理工作通訊，以消除組織中的溝通缺口與部門孤島之成長中團隊。

10. Twist：最適合非同步通訊

Twist 是專為非同步通訊設計的團隊合作應用程式，讓你能配合自己的時間，在準備好時加入聊天。此平台提供從容不迫的討論空間，使用者可以隨時加入或離開、閱讀資訊，而且不會感到錯過任何內容。

主要功能：

減少干擾。 非同步設計讓這項工具呈現平靜有序的氛圍，讓你在方便時使用。

對話串式討論。 透過結構化聊天保持井然有序，並掌握最新狀況。

使用頻道。 將不同團隊、部門或專案的對話整理妥當。

簡潔的介面。 G2 評論者表示，他們喜歡此平台簡潔且結構清晰的外觀。

最適合：需要不受干擾的完整專注時段，並希望在一天中最方便的時間加入工作討論之團隊。

如何選擇 Google Chat 替代方案

瀏覽 Google Chat 替代方案時，請將組織目標與工作流程納入考量。適合朋友企業甚至競爭對手的方案，不一定是你的最佳選擇。請考量團隊使用內部通訊工具的方式、是否需要與外部利害關係人連結，以及安全性與擴充性。

內部通訊需求

各團隊的通訊流程與方式不盡相同。有些聊天平台提供完善的非同步功能，有些則擅長即時通訊。如果聊天應用程式也作為跨職能協作平台使用，請選擇能提供檔案分享、群組聊天、AI 支援的協作工具，以及其他可讓不同部門交流想法並觸發工作流程之功能的程式。

安全性與合規限制

所有企業都需要保障隱私，但部分企業還需要完善的安全性功能才能符合規範，例如使用端對端加密，防止駭客讀取共享資料，並採用可稽核平台漏洞的開放原始碼。

整合生態系統的複雜程度

大多數聊天應用程式都提供一套基本功能，包括用來整理討論的頻道、進行私人對話的私訊，以及標記重要對象的功能。需要更多選項時，例如分享 Google 雲端硬碟中的檔案，或使用 Slack 的專案管理功能，整合可提升聊天應用程式的複雜度與自訂能力。

遠端與混合團隊架構

無論在辦公室、家中或外出工作，聊天應用程式都能讓你保持聯繫。最適合分散式團隊的方案會提供多種即時與非同步溝通方式。請尋找具備彈性通知設定的工具，讓你不會錯過任何通知，也能在專注工作期間將其靜音；同時提供時區標記，以顧及所有成員的工作時間，並具備優質視訊/語音連線，確保互動順暢。

規模與組織成熟度

如果你正在尋找 Google Chat 替代方案，很可能是需要新功能、更多整合，或可擴充通訊平台的選項。有些企業通訊工具按使用者席次收費，有些則按月或按年收取固定費用。隨著企業成長，請務必確認所選應用程式符合你的需求與預算。

為你的團隊選擇合適的 Google Chat 替代方案

Google Chat 適合輕量的團隊訊息傳遞，但隨著組織需求擴大，功能可能逐漸不足。適合企業的訊息應用程式應該實用、有助於提升生產力，而且容易使用。

Slack 是適合現代團隊、可靈活擴充的多功能工作空間，提供工作流程自動化、統一團隊通訊與 安全知識共享，並可透過 Slack Connect 與外部對象溝通。此外，需要更多協助時，Slack AI 可找出問題的解答與後續步驟，協助工作持續向前推進。

本文僅供參考，文中介紹的是我們旗下 Slack 的產品。我們會因其成功而獲得財務利益，但所有建議都源自我們真誠相信其價值。

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Google Chat 替代方案常見問題