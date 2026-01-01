Slack vs. WhatsApp：哪款工具更適合工作使用？

重點摘要 WhatsApp 的定位主要是結構化通訊工具，並提供語音和視訊通話功能。

Slack 的定位則是工作作業系統，涵蓋私訊、對話串討論、語音和視訊協作工具、文件分享、第三方應用程式整合，以及 AI 助理等多元功能。

WhatsApp 與 Slack 均支援專業的團隊溝通，並提供井然有序的對話串、回覆功能、表情符號回應、文件附件選項與貼文轉傳等設計。

Slack 是一套完整的工作作業系統，能透過加入團隊最常用的應用程式和工具來擴展規模。Slack Marketplace 提供超過 2,600 種整合選擇，讓你隨心所欲打造專屬使用體驗。

最適合工作的工具，就是在你需要的時候，能及時提供你所需要的功能。Slack 和 WhatsApp 都具備即時通訊功能，也同樣支援團隊協作，但運作方式截然不同。

WhatsApp 是一款輕量、行動優先的通訊工具，由 Meta Platforms 提供技術支援。它能進行快速溝通 (語音、視訊、文字) 並分享文件，適用於簡短的文字交談和簡單的工作流程，特別適合小型團隊。

當團隊需要更有組織的架構時，可以選擇功能強大的工作作業系統 Slack。它是一個全方位的協作中心，提供多元的溝通、分享與協作方式，包含私訊、頻道、視訊或語音微型會議，以及畫板功能。Slack 也支援各種整合來自訂工作流程，並能透過 AI 將任務自動化。

快速比較 Slack 和 WhatsApp

Slack 與 WhatsApp 均支援團隊溝通。對於四散在各城市或全球各地的團隊，Slack 就是協作中心，讓成員聚集在私訊、頻道、微型會議和畫板中集思廣益並執行任務。第三方應用程式整合則能將更多線上工具引進 Slack，減少切換畫面的麻煩，而 Slack Connect 則支援跨公司及對外協作，讓所有利害關係人都能參與對話。

用於團隊溝通時，WhatsApp 的強項在於快速簡單的訊息往來。不管是視訊通話、語音通話、一對一文字聊天，還是群組文字對話都很好用。大家可以使用表情符號回應或文字直接回覆，就能讓文字討論持續不中斷。這些訊息還可以加上影片或 PDF 等附件，讓交流更豐富，例如在開會前透過 WhatsApp 傳送文件以供審閱。

比較這兩款工具在定位、用途、溝通風格和功能上的差異，瞭解哪一種企業通訊工具最適合貴組織。

Slack WhatsApp 核心用途 透過文件分享/整理、工作流程建立工具、Slackbot 及第三方整合等功能，讓實體、遠端和混合辦公團隊都能在同一個線上協作環境中保持緊密聯繫 在世界各地都能透過通話、視訊或文字快速溝通、解答簡單問題，並分享文件 最佳使用情境 適合各種規模的企業團隊，不論跨部門或跨地點皆適用，還能透過 Slack Connect 邀請外部合作夥伴加入 適合需要頻繁快速進行行動通訊和分享文件的小型團隊，或者需要向客戶/使用者傳送一次性密碼 (OTP) 認證訊息、訂單確認、貨態更新等通知的場景 溝通風格 專業、聊天風格、以團隊為中心，架構可詳盡亦可精簡，支援非同步溝通 專業、隨性、適合 B2C 或團隊溝通，即時、精簡，支援非同步溝通 架構 協作頻道式溝通、畫板工作空間、微型會議對話、專案範本，以及採用 AI 技術的搜尋與協助功能 支援語音、視訊和文字的個人或群組聊天選項，並提供可加速溝通的文件分享功能與訊息範本 整合功能 超過 2,600 個第三方應用程式，滿足專案管理、檔案管理、開發人員工具、客戶支援、自動化和通訊等多元需求 主要使用 WhatsApp Business API 來連結 CRM、客戶支援平台、電商商店和自動化工具等系統 檔案分享 可從行動裝置或電腦上傳檔案，每個檔案最大 1 GB，每則訊息最多 10 個檔案，也可以從已連結的應用程式匯入 可從行動裝置或電腦上傳檔案，每個檔案最大 2 GB，每則訊息最多 100 個相片、影片或 PDF 檔案 搜尋功能 從訊息、檔案到已連結的應用程式，所有格式都能搜尋；在 Slack 內即可透過 Slackbot 在已連結的應用程式中進行 AI 搜尋 可跨群組聊天和個人對話，依據關鍵字或聯絡人搜尋應用程式內容 安全性 端對端加密、靜態與傳輸中資料通訊協定、單一登入、用於使用者佈建的 SCIM、雙因素驗證、持續系統監控、多項合規性認證，以及針對 Slack Enterprise Grid 使用者的選配企業金鑰管理功能 端對端加密、訊息限時顯示選項、雙因素驗證及安全代碼驗證 定價 提供免費方案與付費方案 (Pro、Business+、Enterprise+)，每位使用者每月費用從 US$10 以下到 US$20 左右不等 Business 應用程式方案可免費存取和使用；Business 平台可免費存取，但使用 API 或在 24 小時對話視窗內，會依據送出的對話次數收取費用。價格會根據國家/地區及對話類別 (行銷、認證、實用通知、服務) 而異

Slack 的強項

Slack 非常擅長將員工、外部共同作業者、各種應用程式和通訊工具，通通整合進一個井然有序的線上工作空間。透過聊天、檔案分享和整合功能，把團隊的集體腦力激盪與協作凝聚在同一個核心樞紐，讓工作進行得更有效率。

WhatsApp 的強項

WhatsApp 是 Facebook 和 Instagram 的創辦團隊 Meta Platforms 旗下延伸的服務。它提供個人之間或群組成員之間的視訊、語音通話與即時訊息功能。

快速又簡單的訊息傳遞。 這款商務訊息應用程式的運作方式和智慧型手機簡訊非常像，但完全沒有傳送失敗的困擾，也不會因為傳簡訊給他牌或不同電信業者的手機而產生相容性問題。

行動優先的實用性。 WhatsApp 針對行動裝置間的通訊進行最佳化，並且直接裝在你的智慧型手機裡，讓你出門在外也能隨時輕鬆使用 (當然也有桌面板應用程式)。

非正式的團隊溝通。 如果需要快速通個電話或發個訊息確認後續步驟和專案細節，這款應用程式提供了簡單直覺的介面，還有有趣的表情符號回應功能，同時也能讓你輕鬆加入圖片等附件。

外部人員/客戶訊息溝通 (小規模)。 可以建立群組聊天，直接和客戶及對方的核心團隊成員溝通。或是設定整合，讓系統自動傳送購買確認訊息和出貨進度更新給消費者。

Slack vs. WhatsApp：介面 (使用者體驗)

Slack 和 WhatsApp 都擁有直覺好懂的介面，不管在電腦還是行動裝置，都讓溝通井然有序且方便搜尋。不過，這兩款工具在結構設計上並不相同。

Slack 介面

Slack 的使用者是在有設定主題的頻道裡，以對話串討論的形式展開對話。這些頻道通通位在工作空間。Slack 帳號可以同時容納多個工作空間，非常適合經營多家公司、或是管理好幾個分公司的人，能讓各單位完全獨立運作。此外，Slack 的企業搜尋功能可以秒速找出對話、共享文件，甚至是在第三方連結應用程式裡的資料。

WhatsApp 介面

WhatsApp 有兩種對話串討論空間類型。在「聊天」標籤頁中，群組可以將使用者拉到同個共同主題下 (例如某個部門或特定專案)；而「社群」則可以容納多個群組。舉例來說，你可以用公司名稱建立一個社群，然後把行銷群組、銷售群組、人資群組等通通加進去，這樣所有團隊成員就能在同一處溝通。WhatsApp 的搜尋列則是透過關鍵字辨識，快速找到群組和社群過去的討論內容。

兩款工具均提供行動裝置友善版與電腦版，讓你坐在辦公桌前、拿著智慧型手機或平板電腦時，都能隨時使用。

Slack vs. WhatsApp：訊息傳遞 (對話)

不論是用 Slack 還是 WhatsApp，傳送訊息都非常快速且簡單，兩者都能滿足即時與非同步通訊需求。不過，這兩款應用程式在引導對話進行的方式上各有特色。

Slack 的訊息功能

Slack 讓你能夠透過頻道來切分並整理不同的對話主題。在頻道內，每則貼文都有回覆選項，這就是與該篇貼文相關的巢狀訊息所在之處，這樣回覆就不會跟新貼文混在一起，把整個頻道弄得亂七八糟。這種排版格式非常有利於即時協作，也能讓採用非同步工作模式的夥伴在稍後快速補上進度。此外，Slack 頻道貼文還可以轉發、儲存供之後閱讀、標記為未讀、傳送到整合的應用程式，或是釘選在頻道頂端。當團隊規模擴大時，只需建立更多頻道，就能輕鬆應對新的團隊或專案。

WhatsApp 的訊息功能

WhatsApp 群組裡的對話同樣打理得井然有序，貼文也有回覆功能，可以把回覆跟貼文串分開。回覆會顯示在原始貼文的右下方，並用跟原貼文不同的顏色做區隔。群組裡的貼文也可以轉發給其他使用者、複製、加上星號、儲存或刪除。在「更多功能」的選項下，還可以釘選貼文、私訊回覆貼文者、向貼文者傳送新訊息，或是檢舉貼文。要擴充規模也很簡單，只要建立新群組來配合業務成長，接著將群組加入對應的社群，就能讓每個人都有機會發表意見。

兩款工具都能讓公司有效劃分不同的主題，不論是利用頻道 (Slack) 還是群組 (WhatsApp) 都能讓討論保持條理。如此便能大幅減少混亂與雜音，帶來更清晰的溝通並讓團隊步調保持一致。當然，為了使工作聊天更有趣，Slack 和 WhatsApp 都支援訊息表情符號回應功能。

Slack vs. WhatsApp：檔案分享

在 Slack 和 WhatsApp 都能於對話中分享 PDF、相片、迷因和試算表等檔案，不過兩者在檔案大小上限、搜尋便利性以及檔案整理方式上有所不同。

Slack 檔案分享

無論你是在頻道裡聊天，還是在畫板上進行協作，隨時都能附加檔案。舉例來說，你可能會分享一份冗長的報告請大家審閱、上傳一張團隊建立活動的相片，或是丟個好笑的迷因來開啟週一早晨的會議。你可以從行動裝置、電腦或連結的應用程式分享檔案，每個檔案最大 1 GB，而每則訊息最多包含 10 個檔案。在 Slack 對話裡分享的檔案都能夠搜尋，而且可以輕鬆拖曳到其他對話中。

WhatsApp 檔案分享

如果在智慧型手機上收到以文字訊息傳來的文件，透過 WhatsApp 非常輕鬆就能分享到群組。上傳的檔案每個最大 2 GB，而每則訊息最多可以含 100 份文件。假設你是一名房仲，需要跟買家或賣家分享大量的房屋照片或資訊文件，WhatsApp 群組能讓你們保持緊密聯繫並持續分享，完全不會有技術上的延遲。檔案可以透過名稱和標題搜尋，但文件實際內容 (例如 Word 文件裡的文字) 在 WhatsApp 中無法搜尋。

Slack vs. WhatsApp：整合功能

如果應用程式可以整合第三方工具，它將變得更強大好用，因為使用者不需要一直切換畫面。而 Slack 和 WhatsApp 都有提供整合功能來增強服務。

Slack 整合功能

Slack 就像是一個中央通訊與企業協作中心，擁有超過 2600 個應用程式的超龐大生態系。你從 Slack Marketplace 下載常用的工具 (例如 Zoom、Claude和 Google Drive) 後，就能在同一個平台專注工作，不用另外打開好幾個視窗把螢幕弄得雜亂無章。隨著公司成長和專案發展，你的科技工具組合也能隨之擴充，打造出最符合需求的規模。

WhatsApp 整合功能

行動版 WhatsApp 是獨立的應用程式，而電腦版則可以從 Instagram、Facebook 進入，當然也有電腦版應用程式。WhatsApp 的整合功能由 WhatsApp Business API 提供，使用者能夠串聯電商平台、CRM 系統和自動化軟體，支援的工具包括 Shopify、Salesforce、Zapier 等等。如果你是 Slack 使用者，又想將 WhatsApp 納入公司的商業工具中，ChatArchitect.com WhatsApp 版與 WhatsApp Business API 整合，可以直接把訊息等內容同步帶進 Slack。

Slack vs. WhatsApp：搜尋功能

最棒的工具會提供搜尋功能來幫你找出特定的對話主題或文件，減少浪費在滾動畫面的時間。Slack 和 WhatsApp 都有提供搜尋功能。

Slack 搜尋功能

如果想找最近一次會議的詳細內容、在報告中看過的圖表，或是上週在頻道裡有提及的聯絡人，Slack 的企業搜尋功能絕對能幫你把需要的資訊挖出來，它擁有長期資料留存功能，還能透過 AI 偵測字裡行間的細微差異。這項搜尋功能提供了多種篩選條件讓你微調需求，而且有能力深入你的知識庫，找出隱藏在文件和討論中的封存內容。

WhatsApp 搜尋功能

WhatsApp 提供以關鍵字的基礎聊天搜尋，你可以快速找到與某個主題相關的聯絡人、貼文和回覆。除非使用者自行刪除，否則所有的對話都會無限期儲存，並自動移到聊天封存區。然而，這項搜尋功能無法深入挖掘存在文件內部的資料，像是 Excel 試算表或 PowerPoint 簡報裡的內容就搜不到。

Slack vs. WhatsApp：通知

你不可能一邊盯著所有應用程式和工具的來訊，一邊專心工作。這時候通知功能就派上用場了！通知會發出提示音，提醒你有需要注意的事情。

Slack 通知功能

你可以自由設定 Slack 的通知方式，包含側欄數字通知、電腦桌面橫幅和手機推播通知。你也可以自己決定要接收所有訊息通知、只接收特定頻道通知、只有自己被標記時才通知，或是提及關鍵字的時候。如果需要專注時間或不在辦公室，還能設定成「請勿打擾」，把所有通知暫停或靜音。

WhatsApp 通知功能

當群組裡有新貼文或回覆時，WhatsApp 會透過手機的推播通知系統提醒。這些通知可以設定成即使應用程式關閉時也跳出，讓你絕對不會錯過任何即時訊息。在手機的「設定」功能表中，你可以幫每個群組選擇不同的音效或震動模式，打造個人化通知。如果想讓手機保持清靜，在裝置的設定中關閉通知即可。電腦版的話，點選你的個人檔案相片進入通知功能表，就能自由開啟或關閉橫幅與工作列通知，並選喜歡的音效。

Slack vs. WhatsApp：安全性與隱私權

使用安全的商業通訊平台時，必須特別留意安全防護功能，才能確保符合法規遵循指南，並保護公司的專有資料與客戶資訊不外洩。

Slack 的安全性與隱私保護

企業級資料控制與管理功能，使 Slack 得以將安全性與隱私權放在第一優先。Slack 使用者可獲得：

端對端加密

AES-256 加密標準 (靜態資料)

TLS 1.2+ 通訊協定 (傳輸中資料)

單一登入 (SSO)

跨網域身分管理系統 (SCIM) 使用者佈建

雙因素驗證 (2FA)

持續系統監控

資安監控中心 (SOC) 2 與 SOC 3

國際標準化組織 (ISO) 27001

健康保險可攜性與責任法案 (HIPAA)

聯邦風險與授權管理計畫 (FedRAMP) 合規認證

選配企業金鑰管理 (適用於 Slack Enterprise Grid 使用者)

WhatsApp 的安全性與隱私保護

WhatsApp 透過端對端加密、雙因素驗證、安全代碼驗證，以及限時訊息選項等功能，來確保訊息的安全與隱私。在管控監督方面，則頂多只能進行簡單的群組管理，像是刪除訊息或把人踢出對話。針對 HIPAA 或 FINRA 等合規要求，WhatsApp 並沒有提供集中式的企業級控制項。

Slack vs. WhatsApp：定價

Slack 和 WhatsApp 都有可以馬上開始使用的免費方案，而公司成長後如果需要更多進階功能，也有可隨之擴充的付費選項。

Slack 價格方案

想試試 Slack 的小型團隊使用者，可以從免費方案開始體驗，這個方案提供了頻道、搜尋功能、10 個應用程式整合、語音/影片剪輯、1 個工作空間以及各種安全防護功能。訊息和檔案記錄會保留 90 天。而 Slack 的付費方案從 Pro 方案開始，其中多加了 Slack Connect、微型會議、畫板、清單、採用 AI 技術的頻道摘要、微型會議記錄，以及更高的管理權限等等。Business+ 和 Enterprise+ 方案則包含了 Slackbot 等更進階的 AI 功能，並且在設定、管理和技術支援上擁有更大的彈性。

WhatsApp 價格方案

下載 Business App 方案是完全免費，可以直接使用語音/視訊通話和文字訊息功能。升級版 Business Platform 雖然也可以免費加入，但如果使用 API 或 24 小時對話視窗，需依照傳送的對話次數來付款。這個方案主要是針對需要向顧客、客戶或其他使用者傳送行銷或銷售訊息的企業。價格會因所在地區或市場，以及對話類別 (行銷、認證、實用通知、服務) 而異。WhatsApp 也在官網上提供訊息費率計算機，方便使用者查詢最新計費詳情。

Slack vs. WhatsApp：如何選擇

Slack 和 WhatsApp 都能成為團隊在溝通和協作上的利器。重點在於挑選出最符合團隊辦事風格和業務目標的工具。

何時選擇 Slack

如果希望大幅提升跨團隊的透明度與協作效率，Slack 能完美搞定各種對話、團隊合作、文件分享及資訊的長期封存。Slack 優點如下：

有條不紊的團隊溝通。 支援搜尋的頻道、AI 會議摘要和狀態功能讓每個人隨時掌握最新進度，並保持在同個步調上，無論是同步或 非同步工作 都沒問題。

強大的協作工具。 可以把畫板當作數位白板來分享點子，或是隨時開個微型會議和團隊成員們視訊通話。

直覺式自動化。 透過工作流程建立工具輕鬆設定日常的例行任務，像是把頻道裡的資料帶入 CRM 系統。

內建 AI。 隨時呼叫你的專屬 AI 助理 Slackbot ，幫你從公司的知識庫裡抓取資訊、在會議期間做記錄，或是提醒你參加每週立會。

何時選擇 WhatsApp

有些團隊其實只需要快速的溝通方式，不用過於正式，又可以打破時區限制和避免裝置相容性問題。WhatsApp 的特點如下：

一對一或群組對話。 對話串格式讓聊天記錄整齊有序且易於搜尋。

小型企業的客戶服務。 把 WhatsApp 當作 商業溝通的即時通訊應用程式 ，像是向名單上的客戶傳送訂單確認、運送詳情和行銷更新資訊。

行動裝置優先設計。 如果你主要是用手機聯絡團隊或客戶，這款應用程式經過最佳化，可以輕鬆傳送大型檔案，還能封存對話以便日後參考。

Slack 比 WhatsApp 好用嗎？

哪一款應用程式最適合你，完全取決於你具體的工作需求與目標。隨著公司成長和轉型，你的科技工具組合自然也會跟著改變，進而讓你開始評估這些頂尖的團隊協作工具。

如果想尋找功能強大、擁有豐富整合功能與生產力工具的工作作業系統，那麼 Slack 會是比 WhatsApp 更好的選擇。它非常適合分散型團隊、自動化工作流程，並具備能隨時擴充規模的彈性。

如果只需要精簡、能處理檔案分享的通訊工具，WhatsApp 就相當夠用。它主打簡便快速，能讓團隊保持順暢溝通。

在 Slack 與 WhatsApp 之間做抉擇

在穩定且井然有序的溝通環境中，團隊才能蓬勃發展。如果你需要一套系統，能以有條理、好搜尋的格式來處理多個部門、專案或團隊之間的協作，而且可以隨著團隊擴大、推出更多產品與服務時隨之擴充規模，那麼 Slack 會是你的首選。

如果你是小型新創團隊，或是想找專業管道與外部客戶溝通的獨立創業者，那麼 WhatsApp 就有提供簡單的即時通訊功能，任何人都能輕鬆上手。

最理想的工具，就是團隊願意採用，且能幫大家迅速達成目標的那一個。立刻探索 Slack，透過各種整合、範本、工作流程建立工具和 AI 工具，打造具備擴充彈性的團隊協作環境。

想知道 Slack 與其他雲端協作和通訊工具相比表現如何嗎？歡迎參考其他評比頁面：

Slack vs. WhatsApp 常見問題