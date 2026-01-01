Slack 与 WhatsApp：哪款工具更适合工作？

核心要点 WhatsApp 主要是一款结构化的即时通讯工具，支持语音和视频通话。

Slack 是一款工作操作系统，集私信、消息列讨论、音视频协作工具、文件共享、第三方集成、AI 助理等多种功能于一体。

WhatsApp 和 Slack 均可为团队提供专业的沟通能力，都具备规整的讨论消息列和回复、表情回复、文件附件以及消息转发功能。

Slack 是一款全面的工作操作系统，可通过添加团队最常用的应用和工具来灵活扩展。Slack Marketplace 提供 2,600 余款集成，帮你打造专属体验。

最适合工作的工具，应当在你需要时精准提供所需功能。Slack 和 WhatsApp 都支持即时通讯和协作，但两者各有侧重。

WhatsApp 是 Meta Platforms 旗下一款轻量级、移动端优先的即时通讯工具，支持快速沟通（语音、视频、文字）和文件共享。它适合简短的文字交流和简单的工作流程，尤其适合小型团队使用。

当团队需要更规范、体系化的支持时，可以选择 Slack，这是一款功能强大的工作操作系统。它作为一个协作中心，提供多种沟通、共享和协作方式，包括私信、频道、抱团（视频或语音）以及画板。同时还支持集成以自定义工作流程，并借助 AI 自动完成任务。

Slack 与 WhatsApp 概览

Slack 和 WhatsApp 都可满足团队沟通需求。Slack 是面向本地、异地乃至全球分布式团队的协作中枢，团队成员可在私信、频道、抱团和画板中汇聚，共同展开头脑风暴、推进工作任务。通过第三方应用集成，可将更多在线工具引入 Slack，减少频繁切换界面的烦恼，而 Slack Connect 支持跨企业及外部协作，让所有相关方都能参与到对话中来。

WhatsApp 更擅长快速、简单的团队沟通。你可以用它进行视频通话、语音通话、一对一文字聊天或群聊。借助表情回复、文字留言，能顺畅推进文字沟通。消息中还可附带附件（如视频或 PDF），让交流内容更丰富。例如，可在会议前通过 WhatsApp 发送文件方便大家审阅。

通过比较这两款商务通讯工具在用途、适用场景、沟通方式和功能方面的差异，可以找出最适合你所在组织的产品。

Slack WhatsApp 核心用途 为线下、远程和混合团队构建线上协作环境，支持文件共享/整理、工作流程构建器、Slackbot 及第三方集成 支持全球范围内电话、视频、文字即时沟通，用于即时答疑与文件共享 最佳使用场景 适合各种规模的企业团队，可覆盖多部门、多地区协作；通过 Slack Connect 可与外部合作伙伴协作 适合需要频繁、快速的移动端沟通和文档共享的小型团队，也可用于向客户或用户发送一次性密码 (OTP) 身份验证消息、订单确认、物流更新等通知 沟通风格 兼顾专业与日常、以团队协作为核心；对话层级清晰，支持详、略两种模式；适合异步沟通 兼具专业与轻松闲聊属性，支持企业对客户 (B2C) 沟通及内部团队交流；即时简短，适合异步沟通 组织形式 基于频道的协作沟通、画板工作区、抱团对话、项目模板，以及 AI 驱动的搜索与智能助手 提供个人或群聊选项（音频、视频、文字），支持文件共享和消息模板，让沟通更高效 集成 超过 2,600 款第三方应用，涵盖项目管理、文件管理、开发者工具、客户支持、自动化、沟通协作等多种场景 主要通过 WhatsApp Business API 与客户关系管理系统、客服平台、电商平台、自动化工具等进行连接 文件共享 可通过移动设备或桌面上传文件（每个文件最大 1GB，每条消息最多 10 个文件），也可从已连接的应用导入 可通过移动设备或电脑上传文件，每个文件最大 2GB，每条消息最多可发送 100 张照片、视频或 PDF 搜索 搜索所有格式，包括消息、文件和已连接的应用；在 Slack 内使用 Slackbot 对已连接的应用进行 AI 驱动的搜索 支持关键词、联系人检索，覆盖所有群组和个人对话 安全性 端到端加密、静态数据与传输中数据保护协议、SSO、用于用户配置的 SCIM、双重认证、系统持续监控、多项合规认证，以及 Slack Enterprise Grid 用户可选企业密钥管理 端到端加密、可选阅后即焚消息、双重认证及安全码验证 定价 提供免费套餐及付费套餐（专业、企业增强、Enterprise+），每位用户每月费用从不足 10 美元到约 20 美元不等 Business App 套餐免费使用；Business Platform 套餐免费访问，通过 API 发送消息按对话计费（计费周期 24 小时），费用依国家/地区、对话类型（营销、验证、通知、客服）区分定价

Slack 的强项

Slack 擅长将员工、外部协作者、各类应用和沟通工具整合到一个条理清晰的线上工作区中。聊天、文件共享和集成功能将团队协作事宜与头脑风暴汇聚于同一平台，让工作效率大幅提升。

依托频道实现条理化沟通。 办公室聊天应用 依靠频道功能，让各类对话按主题分类归档、整洁有序，且全部内容支持搜索。如果某个消息列篇幅很长，或者你离线了几天，可以使用 Slackbot 来总结关键内容，快速跟进全部信息。

异步协作，信息透明。 团队成员可以按照自己的时间安排，通过频道或 即时消息 等多种功能开展交流、推进项目进展。

集成与工作流程自动化。 将你最常用的工具 集成到 Slack，实现异步沟通，避免频繁切换屏幕。再借助 工作流程构建器 自动完成常见任务，例如将频道讨论中的数据同步到客户关系管理系统或帮助台工单系统。

跨团队信息互通无壁垒。 无论你需要的 协作工具是用于远程团队 、办公室协作，还是混合办公模式，所有人都能在 Slack 汇聚一堂。这个工作操作系统全天候可用，身处其他省份或海外的员工可以随时加入对话，在约定好的会议中参与讨论，或按自己的节奏异步查看工作进度。

WhatsApp 的强项

WhatsApp 隶属于 Meta Platforms，该公司同时打造了 Facebook 和 Instagram。它支持个人或群组场景下的视频通话、语音通话和实时消息收发。

快速、简便的消息沟通。 这款商业通讯应用的使用体验与智能手机的短信类似，但不会遇到不同设备品牌、不同运营商之间收发失败或兼容异常等问题。

移动端优先的使用体验。 WhatsApp 专为手机间通讯而优化，直接运行在你的智能手机中，可随时随地轻松使用。（也提供桌面应用。）

轻松的团队日常沟通。 如果你需要快速通话、发送消息，以确认下一步行动或项目细节，这款应用提供简洁流畅的界面，支持有趣的表情回复，还可以添加图片等附件。

对外/客户沟通（小规模场景）。 创建群聊，与客户及其核心团队成员进行沟通；或者设置集成，向客户发送购买确认消息和物流更新通知。

Slack 与 WhatsApp 对比：界面（用户体验）

Slack 和 WhatsApp 都拥有直观易用的界面，支持在桌面端或移动设备上进行有条理、可搜索的沟通。不过，两者的结构有所不同。

Slack 界面

Slack 用户在基于主题的频道中进行交流，而频道内支持通过分层的消息列展开讨论。频道归属于工作区。一个 Slack 帐户可以包含多个工作区，如果你同时管理多家企业或多个分公司，并希望各自独立运作，这一功能非常实用。Slack 的企业搜索功能让你能够快速找到对话记录、共享文档，以及第三方已连接应用中的数据。

WhatsApp 界面

WhatsApp 提供两种消息列讨论空间。“聊天”标签页中的群组将用户聚集在同一主题下（例如按部门或具体项目划分）。社区可以包含多个群组。例如，你可以用公司名称建立一个社区，再分别添加市场、销售、人力资源等群组，让所有团队成员在同一地方沟通。WhatsApp 的搜索栏支持关键字匹配，帮助你快速找到群组和社区中的历史讨论。

两款工具均支持移动端和桌面端，你可以在工位、手机、平板上随时使用它们。

Slack 与 WhatsApp 对比：消息传递（对话）

Slack 和 WhatsApp 的消息传递都快捷简便，支持同步和异步沟通。两款应用各有其独特的对话方式。

Slack 消息传递

Slack 将话题分类和整理为频道。在频道中，每条消息都有回复选项。相关的回复会集中在这条消息下的嵌套消息列中，不会与新消息混杂在一起，让频道保持整洁。这种格式既适合实时协作，也方便异步工作的成员随时查看之前的内容。Slack 频道中的消息还可以转发、留待以后处理、标记为未读、发送到已集成的应用，或钉选在频道顶部。当需要扩展时，只需创建更多频道来满足新的团队或项目需求即可。

WhatsApp 消息传递

WhatsApp 群组中的对话同样整洁有序，群组消息支持回复功能，回复内容与原始消息分开显示，出现在原消息的右下方，并以不同颜色加以区分。群组中的消息还可以转发给其他用户、复制、加星号、保存或删除。在“更多功能”选项中，你可以钉选消息、私下回复发帖人、向发帖人发送新消息，或举报该消息。扩展也很简单：根据增长需求创建新群组，并将其添加到合适的社区中，让每个人的声音都能被听见。

两款工具都支持企业对话题进行隔离管理，通过频道 (Slack) 或群组 (WhatsApp) 让讨论有序进行。这有助于减少混乱和干扰，实现清晰的沟通与团队协作。此外，为了让工作聊天更轻松，Slack 和 WhatsApp 都支持对消息使用表情回复。

Slack 与 WhatsApp 对比：文件共享

在 Slack 和 WhatsApp 中，你都可以在对话中共享 PDF、图片、表情包和电子表格等文件，但两者在文件大小上限、可搜索性及整理方式上有所不同。

Slack 文件共享

无论是在频道中聊天还是在画板上协作，都可以附加文件。例如，你可以共享一份待审阅的长篇报告、团建活动的照片，或者在周一早会开始时分享一个有趣的表情包。你可以从移动设备、电脑或已连接的应用上传文件，每个文件最大可达 1GB，每条消息最多可附加 10 个文件。在 Slack 中，对话中共享的文件均可搜索，还可以轻松拖放到其他对话中。

WhatsApp 文件共享

当你的智能手机收到文件时，WhatsApp 支持将其便捷地共享到群组。每个文件最大可达 2GB，每条消息最多可发送 100 个文档。如果你是一名房产经纪人，需要向买家或卖家共享多张房产图片或说明文件，可通过 WhatsApp 群组保持顺畅的沟通并分享，不会遭受卡顿延迟。你可以通过文件名和配套说明内容搜索文件，但无法搜索文档内部内容（例如 Word 文档中的文字）。

Slack 与 WhatsApp 对比：集成

在应用中集成第三方工具，可让应用更强大、更实用，无需频繁切换界面。Slack 和 WhatsApp 均提供集成功能，以此拓展自身服务能力。

Slack 集成

Slack 是一个集通讯与企业协作于一体的中枢，拥有超过 2,600 款应用构成的庞大生态体系。你可以从 Slack Marketplace 下载 Zoom、Claude 和 Google 云端硬盘等常用工具，这样就能在一个平台上专注于完成工作，无需打开多个窗口造成屏幕杂乱无章。这套工具组合可按你的业务量身定制，并随着业务增长和项目演进而灵活扩展。

WhatsApp 集成

移动端 WhatsApp 是一款独立应用，桌面端则可通过 Instagram、Facebook 登录或单独访问。WhatsApp 通过 WhatsApp Business API 提供集成功能，用户可将电商平台、客户关系管理系统和自动化软件与之连接，支持 Shopify、Salesforce、Zapier 等工具。如果你是 Slack 用户，希望将 WhatsApp 纳入你的业务工具体系，ChatArchitect.com for WhatsApp 可通过 WhatsApp Business API 集成将消息等内容同步至 Slack。

Slack 与 WhatsApp 对比：搜索

优秀的工具都应具备搜索功能，帮助用户快速定位特定话题或文件，避免耗时的反复翻找。Slack 和 WhatsApp 均提供搜索功能。

Slack 搜索

无论是想查找最近一次会议的详情、报告中的某张图表，还是上周某个频道中提及的联系人姓名，Slack 的企业搜索功能依托长期数据留存和 AI 智能语义识别，能帮助你精准找到所需信息。搜索功能提供多种筛选条件，便于缩小查找范围，还能深入挖掘知识库，找出文档和讨论中的归档信息。

WhatsApp 搜索

WhatsApp 提供基于关键字的基础聊天搜索功能，让你快速找到与某个主题相关的联系人、消息及回复。所有对话将无限期保存，并自动归入聊天存档，除非用户主动删除。但该搜索功能无法检索文档内部的数据，例如 Excel 电子表格或 PowerPoint 演示文稿中的内容。

Slack 与 WhatsApp 对比：通知

如果你盯着所有应用和工具等待新消息，就无法专注地投入工作。这正是通知功能发挥作用的地方：它会在有事需要你关注时及时提醒你。

Slack 通知

你可以配置 Slack 通知，选择显示：侧边栏消息红点、桌面横幅提醒或移动端推送通知。你还可以自定义通知范围：接收全部消息通知、仅接收特定频道的通知、仅在被 @提及时收到通知，或在特定关键字被提及时收到提醒。当你需要专注工作或外出离岗时，可以开启“请勿打扰”模式，暂停或静音所有通知。

WhatsApp 通知

当群组中有新消息或回复时，WhatsApp 会通过手机的推送通知系统提醒你。即使该应用已关闭，通知也会弹出，确保你不会错过任何实时消息。在手机的“设置”菜单中，你可以为不同的群组设置不同的提示音或振动方式，打造个性化的通知体验。如需保持安静，可在设备设置中关闭通知。在桌面端，点击个人档案头像即可进入通知菜单，在这里你可以开关横幅通知和任务栏通知，并选择提示音。

Slack 与 WhatsApp 对比：安全与隐私

使用安全的企业消息传递平台时，请务必了解其安全与隐私保护功能，以确保合规运营，并保护企业专有数据和客户信息的安全。

Slack 的安全与隐私

企业级数据管控和管理功能将安全和隐私保护置于首位。Slack 用户可享有以下功能：

端到端加密

静态数据采用 AES-256 加密

传输中数据采用 TLS 1.2 及以上协议

单点登录 (SSO)

跨域身份管理系统 (SCIM)，用于用户配置

双重认证 (2FA)

持续的系统监控

安全运营中心 (SOC) 2 与 SOC 3

国际标准化组织 (ISO) 27001

健康保险可携性和责任法案 (HIPAA)

联邦风险与授权管理计划 (FedRAMP) 合规认证

Slack Enterprise Grid 用户可选配企业密钥管理

WhatsApp 的安全与隐私

端到端加密、双重认证、安全码验证以及阅后即焚消息功能，共同保障 WhatsApp 消息的安全与隐私。管理权限仅限于通过删除消息或移除成员来管理群组，不支持针对 HIPAA 或 FINRA 合规要求的集中式企业级管控。

Slack 与 WhatsApp 对比：定价

Slack 和 WhatsApp 均提供免费入门套餐；随着企业规模扩张、需要更多功能时，也可以选择付费套餐。

Slack 价格

想安排小团队开始使用 Slack 的用户，可以从 Slack 的免费套餐入手，它提供频道、搜索、10 个集成、音频/视频剪辑、单一工作区及多种安全功能。消息和文件记录保留 90 天。Slack 的付费套餐从专业套餐起步，新增 Slack Connect、抱团、画板、列表、AI 智能频道摘要、抱团笔记、高级管理权限等功能。企业增强版和 Enterprise+ 套餐则提供包括 Slackbot 在内的高级 AI 能力，以及更灵活的配置、管理和支持选项。

WhatsApp 价格

Business App 套餐可免费下载使用，支持音视频通话及文字消息收发。升级后的 Business Platform 同样免费开通，但通过 API 或 24 小时对话窗口发送消息时，将按对话数收取费用。该套餐主要面向需要向客户或用户发送营销/销售消息的企业。价格因地区/市场及对话类型（营销、身份验证、实用工具、服务）而有所不同。WhatsApp 在官网上提供了消息费率计算器，可查询当前定价信息。

Slack 与 WhatsApp 对比：如何选择

Slack 和 WhatsApp 都能帮助团队实现沟通与协作。请根据团队的工作方式和业务目标选择最适合你的工具。

何时选择 Slack

如果你更看重跨团队的信息透明度与协作效率，Slack 可以满足对话、团队协作、文件共享及信息长期归档的需求。以下情况推荐选择 Slack：

规范团队的沟通。 可搜索的频道、AI 会议摘要和状态功能，让每位成员随时掌握最新动态，无论是 异步工作 还是同步协作，都能高效运转。

强大的协作工具。 将画板用作数字白板，随时分享创意；或者发起抱团，与队友轻松进行视频通话。

简便的自动化流程。 使用工作流程构建器设置日常任务，例如将频道数据拉取到客户关系管理系统。

内置 AI 功能。 向你的专属 AI 助理 Slackbot 提问，轻松检索公司知识库内容、会议记录，或设置每周站会提醒。

何时选择 WhatsApp

有些组织只需要一种简便、非正式的沟通方式，能够跨越时区限制、兼容各类设备。以下场景可以考虑使用 WhatsApp：

一对一或群组对话。 消息列的格式让聊天记录井然有序，便于搜索查阅。

小型企业的客户服务。 将 WhatsApp 用作 企业沟通的即时通讯应用 ，例如向客户名单发送订单确认、物流信息和营销动态。

移动端优先的设计。 如果你主要通过手机与团队或客户沟通，这款应用针对大文件共享进行了优化，还支持归档对话以备日后查阅。

Slack 比 WhatsApp 更好用吗？

哪款应用最适合你，取决于你的具体工作需求和目标。随着业务的发展壮大，你的配套技术工具也会随之演变，这时你自然会开始评估主流的团队协作工具。

如果你在寻找一套功能强大的工作操作系统，支持多种集成和工作效率工具，那么 Slack 优于 WhatsApp。它尤其适合分布式团队，支持自动化工作流程，并能随时按需扩展。

如果你需要一款简洁易用、支持文件共享的即时通讯工具，WhatsApp 是个不错的选择。它的优势在于简单快捷，让沟通畅通无阻。

Slack 与 WhatsApp，如何抉择？

稳定、有序的沟通环境是团队高效协作的基础。如果你需要一套体系化、支持搜索的系统，用于多部门、多项目、多团队协同，并且能够伴随团队扩张、业务拓展同步扩容，优先选择 Slack。

如果你在一个小型初创团队工作或是个人创业者，希望以专业方式与外部客户沟通，WhatsApp 提供简单的实时消息传递功能，任何人都能快速上手。

最理想的工具，是团队愿意使用并能帮助他们高效达成目标的工具。探索 Slack，借助集成、模板、工作流程构建器和 AI 工具，实现可扩展的团队协作。

想了解 Slack 与其他云端协作和沟通工具的对比？可查看我们的其他对比页面：

Slack 与 WhatsApp 对比：常见问题