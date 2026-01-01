Slack と WhatsApp の比較：仕事に適したツールはどっち？

キーポイント WhatsApp は主に構造化されたメッセージングツールとして機能し、音声・ビデオ通話のオプションを備えています。

Slack は仕事の基本システム（Work OS）として機能し、プライベートメッセージング、スレッド形式のディスカッション、音声 / ビデオのコラボレーションツール、ドキュメント共有、サードパーティのインテグレーション、AI アシスタントなどの機能をを備えています。

WhatsApp と Slack はいずれも、整理されたディスカッションのスレッドと返信、絵文字リアクション、ドキュメント添付オプション、投稿の転送などの機能を備え、チームのプロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。

Slack はチームで頻繁に使うアプリやツールを追加して拡張できる、包括的な Work OS です。Slack Marketplace にて 2,600 以上のインテグレーションを提供しており、自社のニーズに合わせてエクスペリエンスをカスタマイズできます。

仕事に最適なツールとは、必要なときに必要なものを提供してくれるツールです。Slack と WhatsApp はいずれもインスタントメッセージング機能を持ち、コラボレーションを支援しますが、そのアプローチはそれぞれ異なります。

WhatsApp は Meta Platforms が提供する、モバイルファーストの軽量メッセージングツールです。手軽なコミュニケーション（音声・ビデオ・テキスト）とドキュメント共有に対応しています。短いテキストでの会話やシンプルなワークフローに向いており、とくに小規模なチームに適しています。

より高度な構造が必要なチームには、堅牢な Work OS である Slack が力を発揮します。Slack はコラボレーションハブとして、DM、チャンネル、ハドルミーティング（ビデオまたは音声）、canvas など、さまざまなコミュニケーション・共有・コラボレーションの手段を提供します。インテグレーション機能によりワークフローをカスタマイズしたり、AI 機能でタスクを自動化したりすることも可能です。

Slack と WhatsApp の比較：早見表

Slack と WhatsApp はいずれもチームのコミュニケーションを支援します。コラボレーションハブとして機能する Slack では、さまざまな国や地域にまたがって働くチームのメンバーが DM、チャンネル、ハドルミーティング、canvas を使って、アイデアを出し合い、タスクを実行できます。サードパーティーのアプリと連携できるインテグレーション機能により、オンラインツールを Slack に取り込んで、システムを切り替える手間を減らせます。さらに、Slack コネクトにより、部門や会社を超えて、すべての関係者が会話に参加してコラボレーションできます。

チームコミュニケーションにおける WhatsApp の強みは、すばやくシンプルにやり取りができることです。ビデオ通話、音声通話、1 対 1 のテキストチャット、グループでのテキスト会話などを利用でき、返信機能や絵文字リアクションでテキストベースの話し合いを継続できます。メッセージにファイル（動画や PDF など）を添付してやり取りを充実させることも可能。たとえば、ミーティング前に確認用のドキュメントを WhatsApp で送ることができます。

目的・用途・コミュニケーションスタイル・機能の観点から違いを比較して、 ビジネス用メッセージングツールとしてどちらが自社に合っているかを確認しましょう。

Slack WhatsApp 主な目的 オンラインのコラボレーション環境にて、対面 / リモート / ハイブリッドで働くチームを、ドキュメントの共有・整理、ワークフロービルダー、Slackbot、サードパーティー連携などでつなぐ 音声通話、ビデオチャット、テキストメッセージによるグローバルなコミュニケーションを手軽に行い、質問へのすばやい回答やドキュメント共有に対応する 最適なユースケース あらゆる規模のビジネスチームに対応し、部門や拠点を超えた協働に最適。Slack コネクトを使えば社外のパートナーにも連携を広げられる モバイルでの頻繁かつ迅速なコミュニケーションやドキュメント共有が必要な小規模チームに最適。ワンタイムパスワード（OTP）認証メッセージ、注文確認、配送状況通知などを顧客やユーザーへ送信することにも対応 コミュニケーションスタイル プロフェッショナルかつ会話的で、チームを重視した設計。詳細な情報にも簡潔なやり取りにも対応でき、非同期コミュニケーションにも適している 即時性と簡潔さにすぐれ、プロフェッショナル、カジュアル、B2C、チーム、非同期のコミュニケーションに対応 構造 チャンネルベースの協働型コミュニケーション、canvas ワークスペース、ハドルミーティング、プロジェクトテンプレート、AI を活用した検索とアシスタント機能 個人またはグループでのチャット（音声、ビデオ、テキスト）にドキュメント共有とメッセージテンプレートを備え、コミュニケーションをスムーズに進められる 連携機能 プロジェクト管理、ファイル管理、開発者ツール、カスタマーサポート、自動化、コミュニケーションなどに対応した 2,600 以上のサードパーティーアプリを利用可能 おもに WhatsApp Business API を用いて、CRM、カスタマーサポートプラットフォーム、EC サイト、自動化ツールなどと連携可能 ファイル共有 モバイルまたはデスクトップデバイスから、ファイルを 1 件あたり最大 1 GB アップロード可能（メッセージ 1 件あたり最大 10 ファイル）。連携済みアプリからのインポートにも対応 モバイルデバイスまたはパソコンから、1 件あたり最大 2 GB のファイルをアップロード可能。メッセージ 1 件あたり最大 100 点の写真、動画、PDF の送信に対応 検索 メッセージからファイル、連携アプリまで、あらゆる形式のコンテンツの検索に対応。Slackbot の AI 検索により、Slack 内にいたまま連携アプリ全体を横断した検索が可能 キーワードや連絡先でアプリを検索可能、グループチャットと個別の会話を横断した検索に対応 セキュリティ エンドツーエンドの暗号化、保存中および転送中データの保護プロトコル、SSO、ユーザープロビジョニングのための SCIM、2 要素認証、継続的なシステム監視、複数のコンプライアンス認証、Slack Enterprise Grid ユーザー向けオプションの Enterprise Key Management エンドツーエンドの暗号化、メッセージの自動消去オプション、2 要素認証、セキュリティコードによる認証 料金 フリープランおよび有料プラン（プロ、ビジネスプラス、Enterprise+）、1 ユーザーあたり月額 $10 未満から $20 前後まで Business App プランは無料でアクセス・利用が可能。Business Platform はアクセスは無料、API または 24 時間の会話ウィンドウを使用する場合、配信された会話ごとに費用が発生。料金は国・地域や会話のカテゴリー （マーケティング、認証、ユーティリティ、サービス） によって異なる

Slack が優れている点

Slack は、従業員、社外のコラボレーター、各種アプリ、コミュニケーションツールを、整理された 1 つのオンラインワークスペースにまとめることが得意です。チャットやファイル共有、インテグレーションの機能により、チームのブレインストーミングやコラボレーションを 1 つのハブに集約し、業務を効率よく進めることができます。

チャンネルによる整理された コミュニケーション。 オフィス向けチャットアプリ は、チャンネルを使って会話をトピック別に整理・分類し、検索しやすくするうえで欠かせません。スレッドが長くなったときや数日間会社を離れていたときは、Slackbot に重要なポイントを要約してもらえば、すばやくキャッチアップできます。

非同期でのコラボレーションと透明性。 チームメンバーは、チャンネルや インスタントメッセージ など、さまざまな機能を使って、各自の都合のよいタイミングでプロジェクトについて意見を出し合い、着実に仕事を前に進められます。

インテグレーションとワークフロー自動化。 よく使うツールやお気に入りのツールを連携させる ことで、非同期コミュニケーションに必要なアプリが Slack にまとまり、画面を切り替える手間をなくせます。さらに ワークフロービルダー を使って、定型タスクを自動化。たとえば、チャンネルの会話からデータを CRM やヘルプデスクのサポートチケットシステムに取り込む、といったフローを自動化できます。

チーム横断的な可視性。 リモートチーム向けのコラボレーションツール を求めているチームもあれば、オフィス勤務やハイブリッド型の働き方に対応する環境を求めているチームもあるでしょう。それらをすべて結びつけるのが Slack です。仕事の基本システム（Work OS）である Slack は、24 時間 365 日アクセスでき、さまざまな国や地域にいるメンバーも、会話に気軽に参加したり、ワークフローを確認したりできます。スケジュールを決めたミーティングにも、自分の都合のよいタイミングでの非同期コミュニケーションにも、スムーズに対応します。

WhatsApp の強み

WhatsApp は、Facebook や Instagram を運営する Meta Platforms が提供するサービスです。個人間またはグループメンバー間でのビデオ通話・音声通話、リアルタイムメッセージングに対応しています。

手軽でシンプルなメッセージング。 WhatsApp のビジネスメッセージングアプリは、スマートフォンのショートメッセージに近い使い勝手ですが、異なるデバイスメーカーや通信キャリア間で発生しがちな送信エラーや互換性の問題がありません。

モバイルファーストの使いやすさ。 WhatsApp はモバイル端末間のコミュニケーションに最適化されており、スマートフォンからいつでもどこでも手軽に利用できます（デスクトップアプリも用意されています）。

カジュアルなチームコミュニケーション。 シンプルですっきりとした操作画面により、次のステップやプロジェクトの詳細を確認するために、さっと電話したりメッセージを送ったりできます。楽しい絵文字リアクションや画像などのファイルを添付する機能も備えています。

社外・クライアントとのメッセージング（小規模向け）。 クライアントと主要なチームメンバーが参加したグループチャットを作成して会話できます。また、インテグレーションを設定することで、購入確認メッセージや配送状況の通知を顧客に送ることも可能です。

Slack と WhatsApp の比較：インターフェース（UX）

Slack と WhatsApp はどちらも直感的でわかりやすいインターフェースを備えており、デスクトップとモバイルデバイスの両方で、整理された検索可能なコミュニケーションを実現します。一方で、その構造はそれぞれ異なります。

Slack のインターフェース

Slack ではトピックベースのチャンネルで会話を行い、スレッド形式でディスカッションが展開されます。チャンネルはワークスペース内に格納されています。Slack アカウントでは複数のワークスペースを管理できるため、複数のビジネスを運営している場合や、複数の拠点を管理する場合に、それぞれが独立した形で運用しやすくなっています。また、Slack のエンタープライズ検索機能を使うと、会話や共有ドキュメントのほか、連携したサードパーティーアプリに保存されているデータもすぐに見つけられます。

WhatsApp のインターフェース

WhatsApp にはスレッド形式のディスカッションスペースが 2 種類あります。「グループ」はチャットタブで、共通のトピック（部門やプロジェクトなど）のもとにユーザーをまとめられます。「コミュニティ」では複数のグループをまとめることができます。たとえば、会社名のコミュニティを作成し、マーケティング、営業、人事などの各グループを追加することで、すべてのチームメンバーが 1 か所でコミュニケーションをとれるようになります。WhatsApp の検索バーでは、キーワード認識機能により、グループやコミュニティ内の過去のディスカッションをすばやく見つけることができます。

どちらのツールもモバイルとデスクトップの両バージョンが用意されているため、デスクでも、スマートフォンでも、タブレットでも利用できます。

Slack と WhatsApp の比較：メッセージング（会話）

Slack と WhatsApp はどちらもメッセージのやりとりが手軽で、リアルタイムと非同期の両方のコミュニケーションに対応できます。ただ、それぞれのアプリに独自の会話スタイルがあります。

Slack のメッセージング

Slack では、会話のトピックをチャンネルごとに整理・分類することができます。チャンネル内の各投稿に返信オプションがあり、関連するメッセージがスレッド形式でまとまるため、新しい投稿と返信が混在してわかりづらくなることがありません。このような構成により、リアルタイムでのコラボレーションが可能になるとともに、非同期で作業するメンバーも後から内容をキャッチアップできます。Slack チャンネル内の投稿には、転送やブックマーク、未読にする、連携アプリへの送信、チャンネル上部へのピン留めなどの機能も用意されています。組織の規模が拡大した際にも、新規のチャンネルを作成するだけで、新しいチームやプロジェクトに対応できます。

WhatsApp のメッセージング

WhatsApp のグループ内の会話にも返信機能が備わっており、投稿と切り離して整理できるようになっています。返信は元の投稿の右下に、異なる色で表示されます。グループ内の投稿では、他のユーザーへの転送、コピー、スターを付ける、保存、削除が可能です。その他の機能オプションとして、投稿のピン留め、投稿者へのプライベート返信、投稿者への新規メッセージ送信、投稿の報告を行えます。スケールアップも簡単です。成長に合わせて新しいグループを作成し、適切なコミュニティに追加するだけです。

どちらのツールでも、チャンネル（Slack）またはグループ（WhatsApp）でトピックを分けて管理でき、議論を整理して混乱や情報過多を防ぎながら、明確なコミュニケーションとチームの連携を実現できます。また、Slack と WhatsApp はどちらもメッセージへの絵文字リアクションを備えており、仕事上のやりとりを楽しくできます。

Slack と WhatsApp の比較：ファイル共有

Slack と WhatsApp はどちらも、会話の中で PDF、写真、ミーム、スプレッドシートなどのファイルを共有できますが、ファイルサイズの上限や検索性、整理の仕方がそれぞれ異なります。

Slack のファイル共有

チャンネルでの会話にも、canvas でのコラボレーションでも、ファイルを添付できます。たとえば、確認が必要な長いレポート、チームで行ったイベントの写真、月曜朝のミーティングを盛り上げる面白いミームなどを共有できます。モバイルデバイス、コンピューター、または連携アプリから、最大 1 GB のファイルを 1 メッセージにつき最大 10 ファイルまで共有可能です。Slack の会話内に共有されたファイルは検索可能で、他の会話へのドラッグ＆ドロップも簡単です。

WhatsApp のファイル共有

スマートフォンにテキストメッセージで届いたドキュメントを、WhatsApp を使ってグループへ簡単に共有できます。最大 2 GB のファイルをアップロードでき、1 メッセージにつき最大 100 件のドキュメントを送信可能です。たとえば、不動産仲介の会社が、物件の画像や資料を購入者や売主に複数共有したい場合も、WhatsApp グループを使えば、技術的なタイムラグなしで共有できます。ファイルはファイル名やキャプションで検索できますが、ドキュメントの内部コンテンツ（Word ドキュメントに書かれたテキストなど）は WhatsApp 内では検索できません。

Slack と WhatsApp の比較：インテグレーション

サードパーティーのツールをアプリに連携できれば、画面を切り替えることなく、より多くの機能を便利に使えるようになります。Slack と WhatsApp はどちらも、サービスの活用を広げるためのインテグレーションを提供しています。

Slack のインテグレーション

Slack はコミュニケーションとエンタープライズコラボレーションの中枢として機能し、2,600 以上のアプリからなる充実したエコシステムを有しています。Zoom、Claude、Google ドライブなどのよく使うツールを Slack Marketplace からダウンロードすれば、追加のウィンドウを開いて画面を煩雑にすることなく、1 つのプラットフォームで業務に集中できます。自社のビジネスの成長やプロジェクトの変化に合わせて、技術スタックを目的に沿ったかたちで拡張できます。

WhatsApp のインテグレーション

モバイル版の WhatsApp は独立したアプリである一方、デスクトップ版は Instagram や Facebook からもアクセスできます。WhatsApp は WhatsApp Business API を通じてインテグレーションを提供しており、Eコマースプラットフォーム、CRM、自動化ソフトウェアとの連携が可能です。対応ツールには Shopify、Salesforce、Zapier などがあります。Slack を使っているユーザーが WhatsApp をビジネスツールとして追加したい場合は、ChatArchitect.com for WhatsApp が WhatsApp Business API と連携し、メッセージなどを Slack に取り込みます。

Slack と WhatsApp の比較：検索

優れたツールには、特定の会話のトピックやドキュメントを見つけられる検索機能が備わっており、それによって時間を無駄にするスクロールを減らせます。Slack と WhatsApp はどちらも検索機能を提供しています。

Slack の検索

最近のミーティングの詳細、レポートで見かけたグラフ、先週チャンネルでメンションされた担当者の名前など、必要な情報をすぐに見つけたいときには、Slack のエンタープライズ検索機能が活躍。長期的なデータ保持と AI を活用した高度な解析により、必要な情報を的確に見つけ出します。フィルターで検索条件を絞り込めるほか、アーカイブされたドキュメントや過去のディスカッションも検索でき、蓄積された情報をナレッジベースとして活用できます。

WhatsApp の検索

WhatsApp はキーワードベースの基本的なチャット検索機能を提供しており、ユーザーは連絡先やトピックに関連した投稿・返信をすばやく見つけることができます。会話はすべて無期限に保存され、ユーザーが削除しない限り自動的にチャットアーカイブに移動されます。ただし、検索機能は Excel のスプレッドシートや PowerPoint のスライドショーなどのドキュメント内のデータを検索することはできません。

Slack と WhatsApp の比較：通知

あらゆるアプリやツールのメッセージを常に監視しながら、仕事に集中し続けることはできません。そんなときに役立つのが通知機能です。注意が必要な出来事をアラートで知らせてくれます。

Slack の通知

Slack では、通知の設定から、サイドバーのバッジ、デスクトップのバナー通知、モバイルのプッシュ通知を有効にできます。すべてのメッセージに対して通知するか、特定のチャンネルのみ、自分の名前がメンションされたときだけ、またはマイキーワードが使われたときだけ通知するかを選択することも可能です。集中して作業したいときやオフィスを離れているときは、おやすみモードに設定すれば、すべての通知を一時停止またはミュートにできます。

WhatsApp の通知

WhatsApp では、グループに新しい投稿や返信が追加されると、スマートフォンのプッシュ通知で知らせます。アプリを閉じている状態でも通知をポップアップ表示させることができるため、リアルタイムの通知を見逃す心配がありません。スマートフォンの設定メニューから、グループごとに異なるサウンドやバイブレーションを選んで通知をカスタマイズできます。スマートフォンを静かに保ちたい場合は、端末の設定から通知をオフにします。デスクトップアプリでは、プロフィール写真をクリックすると通知メニューにアクセスでき、バナーやタスクバー通知のオン / オフやサウンドの選択が可能です。

Slack と WhatsApp の比較：セキュリティとプライバシー

ビジネスメッセージングプラットフォームを安全に利用するには、コンプライアンスのガイドラインを遵守し、機密データや顧客情報を守るために、安全性とセキュリティに関する機能を十分に理解しておくことが重要です。

Slack のセキュリティとプライバシー

エンタープライズグレードのデータコントロールと管理機能により、セキュリティとプライバシーを最優先に確保しています。Slack ユーザーが利用できる機能は以下のとおりです。

エンドツーエンド暗号化

保存データに対する AES-256 暗号化

転送中データに対する TLS 1.2+ プロトコル

シングルサインオン（SSO）

ユーザープロビジョニングのためのクロスドメイン ID 管理システム（SCIM）

2 要素認証（2FA）

継続的なシステム監視

セキュリティオペレーションセンター（SOC） 2 および SOC 3

国際標準化機構（ISO）27001

医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）

米国連邦リスクおよび認証管理プログラム（FedRAMP）コンプライアンス認証

Slack Enterprise Grid ユーザー向けのオプションの Enterprise Key Management

WhatsApp のセキュリティとプライバシー

エンドツーエンド暗号化、2 要素認証、セキュリティコード認証、メッセージの自動消去オプションにより、WhatsApp のメッセージは安全かつプライベートに保たれます。管理者による監視は、グループ内のメッセージの削除やチャットからのメンバーの除外に限られます。HIPAA や FINRA への準拠に対応した、一元化されたエンタープライズレベルの管理機能はありません。

Slack と WhatsApp の比較：料金プラン

Slack と WhatsApp はどちらも、利用を開始しやすい無料プランを提供しています。ビジネスの成長や追加機能のニーズに合わせてスケールアップできる有料プランも用意されています。

Slack の料金プラン

Slack を試してみたい小規模チームは、Slack のフリープランから利用を開始できます。この無料プランでは、チャンネル、検索、10 件のインテグレーション、音声 / 動画クリップ、1 つのワークスペース、各種セキュリティ機能を利用可能です。メッセージとファイルの履歴は 90 日間保持されます。Slack の有料プランはプロプランから始まります。このプランでは Slack コネクト、ハドルミーティング、canvas、リスト、AI によるチャンネルの要約、ハドルミーティング議事録、高度な管理機能などが追加されます。ビジネスプラスおよび Enterprise+ プランでは、Slackbot を含む高度な AI 機能と、さらに柔軟な設定・管理・サポートが提供されます。

WhatsApp の料金プラン

Business App プランのダウンロードは無料で、音声・ビデオ通話およびテキストメッセージ機能を利用できます。上位の Business プラットフォームも利用自体は無料ですが、API や 24 時間の会話ウィンドウを使用した際に、会話ごとに料金が発生します。このプランは、顧客やクライアントなどにマーケティング・営業メッセージを送信する企業をおもな対象にしたものです。料金は地域・市場や会話のカテゴリー（マーケティング、認証、ユーティリティ、サービス）によって異なります。最新の料金プランの詳細については、WhatsApp 公式サイトのメッセージ料金計算ツールでご確認ください。

Slack と WhatsApp の比較：選び方

Slack と WhatsApp はどちらも、チームのコミュニケーションとコラボレーションに役立ちます。自身のチームの働き方やビジネス目標に合ったツールを選ぶことが重要です。

Slack を選ぶべきケース

チーム間の可視性とコラボレーションを重視したい場合、Slack はコミュニケーション、チームワーク、ドキュメント共有、情報の長期アーカイブに対応しています。Slack を選ぶことで、以下のようなメリットがあります。

チームの体系的なコミュニケーション。 検索可能なチャンネル、ミーティングの AI 要約、ステータス機能により、 非同期で働く メンバーも同期的に働くメンバーも、常に情報を把握して作業を進められます。

充実したコラボレーションツール。 canvas をデジタルホワイトボードとしてアイデアを共有したり、ハドルミーティングでチームメンバーとビデオ通話したりできます。

直感的な自動化。 ワークフロービルダーを使って、チャンネルのデータを CRM に取り込むなど、定型タスクを自動化できます。

組み込みの AI 。 パーソナル AI アシスタントの Slackbot に、社内のナレッジベースからの情報検索、ミーティング時の議事録作成、週次ミーティングのリマインダー設定などを依頼できます。

WhatsApp を選ぶべきケース

タイムゾーンやデバイスの互換性を気にせず、手軽にメッセージをやり取りしたい組織には、次のような用途で WhatsApp が適しています。

1 対 1 またはグループでの会話。 スレッド形式でチャットを整理し、検索も可能です。

小規模ビジネスのカスタマーサービス。 WhatsApp を ビジネスコミュニケーション用のメッセージアプリ として利用し、注文確認、配送情報、マーケティング情報を顧客リストあてに送信できます。

モバイルファーストの設計。 チームやクライアントとのやり取りが、おもにモバイルで行われる場合は、大容量のファイル共有に最適化され、今後の参照のために会話をアーカイブできるこのアプリが便利です。

Slack は WhatsApp より優れている？

どちらのアプリが最適かは、業務の具体的なニーズや目標によって異なります。ビジネスが成長・進化するにつれて、使用する技術スタックも自然と変わっていくため、それを考慮して優れたチームコラボレーションツールを評価することが大切です。

豊富なインテグレーションと生産性ツールを備えた強力な Work OS を探しているなら、WhatsApp より Slack が適しています。分散したチームでの利用、自動化されたワークフロー、そして即応性の高いスケーラビリティが求められる場合に最適です。

ファイル共有もできるシンプルなメッセージツールが必要な場合は、WhatsApp が有力な選択肢です。簡潔さとスピードに優れ、コミュニケーションの流れをスムーズに保ちます。

Slack と WhatsApp、どちらを選ぶ？

チームが繁栄するには、安定し整理されたコミュニケーション環境が欠かせません。複数の部門、プロジェクト、チームをまたいだコラボレーションを、構造化され検索しやすい形で管理でき、チームの成長や新たな製品・サービスの展開に合わせて拡張できるシステムを求めているなら、Slack をご検討ください。

小規模なスタートアップチームで働いている方や、外部のクライアントや顧客とプロフェッショナルな方法でやり取りしたい個人事業主の方は、誰でもすぐに使いこなせる WhatsApp のシンプルなリアルタイムメッセージングを活用できます。

最適なツールとは、チームが積極的に利用でき、目標を効率よく達成できるものです。Slack の機能をご確認ください。スケーラブルなチームコラボレーションを実現するためのインテグレーション、テンプレート、ワークフロービルダー、AI ツールが用意されています。

Slack と他のクラウドベースのコラボレーション・コミュニケーションツールとの違いも気になりませんか？ 以下の比較ページもご覧ください。

Slack と WhatsApp の比較：よくある質問