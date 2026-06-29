Slack vs. WhatsApp: qual ferramenta é melhor para o trabalho?

Principais destaques O WhatsApp funciona principalmente como uma ferramenta de mensagens estruturada, com opções de chamadas de áudio e vídeo.

O Slack funciona como um sistema operacional de trabalho com mensagens privadas, conversas em threads, ferramentas de colaboração por áudio/vídeo, compartilhamento de documentos, integrações de terceiros, assistentes de IA e muito mais.

Tanto o WhatsApp quanto o Slack oferecem suporte à comunicação profissional entre equipes, com conversas organizadas, respostas em threads, reações de emoji, opções de anexar documentos e encaminhamento de mensagens.

O Slack é um sistema operacional de trabalho completo que cresce junto com você ao incorporar os apps e ferramentas mais usados pela sua equipe. O Slack Marketplace oferece mais de 2.600 integrações para personalizar sua experiência.

A melhor ferramenta para o trabalho é aquela que oferece o que você precisa, quando você precisa. Tanto o Slack quanto o WhatsApp oferecem mensagens instantâneas e suportam a colaboração, mas de formas diferentes.

O WhatsApp é uma ferramenta de mensagens leve e voltada para dispositivos móveis, desenvolvida pela Meta Platforms, que oferece comunicação rápida (áudio, vídeo e texto) e compartilhamento de documentos. Ele funciona bem para conversas de texto curtas e fluxos de trabalho simples, especialmente para equipes pequenas.

Quando as equipes precisam de mais estrutura, podem recorrer ao Slack, um robusto sistema operacional de trabalho. É um espaço de colaboração que oferece diversas formas de comunicar, compartilhar e colaborar, incluindo MDs, canais, círculos (vídeo ou áudio) e canvas. Ele também oferece integrações para personalizar fluxos de trabalho e IA para automatizar tarefas.

Slack vs. WhatsApp: comparação rápida

Tanto o Slack quanto o WhatsApp oferecem suporte à comunicação entre equipes. O Slack funciona como um espaço de colaboração para equipes distribuídas pela cidade ou pelo mundo, permitindo que se reúnam em MDs, canais, círculos e canvas para trocar ideias e executar tarefas. As integrações com apps de terceiros trazem ferramentas online adicionais para dentro do Slack, reduzindo a troca de telas, enquanto o Slack Connect facilita colaborações entre empresas e com parceiros externos, para que todas as partes interessadas possam participar das conversas.

O WhatsApp se destaca na comunicação entre equipes para trocas rápidas e simples. Use-o para chamadas de vídeo, chamadas de áudio, conversas de texto individuais ou em grupo. Respostas com emoji ou texto mantêm as discussões fluindo. Essas mensagens também podem incluir anexos (como vídeos ou PDFs) para enriquecer as trocas. Por exemplo, envie documentos pelo WhatsApp para revisão antes de uma reunião.

Descubra qual ferramenta de mensagens para empresas é a melhor para a sua organização comparando as diferenças de objetivo, uso, estilo de comunicação e recursos.

Slack WhatsApp Objetivo principal Mantenha equipes presenciais, remotas e híbridas conectadas em um ambiente online colaborativo com compartilhamento e organização de documentos, Criador de fluxo de trabalho, Slackbot e integrações de terceiros Ofereça comunicação rápida por ligação, videochamada ou mensagem de texto globalmente, responda perguntas rápidas e compartilhe documentos Melhor caso de uso Funciona bem para equipes de todos os tamanhos — em diferentes departamentos e localidades — e escala para incluir parceiros externos ao usar o Slack Connect Ideal para equipes menores que precisam de comunicação móvel frequente e ágil com compartilhamento de documentos ou a opção de enviar mensagens de autenticação por senha de uso único (OTP), confirmações de pedido, atualizações de entrega, entre outros, para clientes/usuários Estilo de comunicação Profissional, conversacional, focado na equipe, estruturado para ser detalhado ou conciso, amigável para comunicação assíncrona Profissional, casual, B2C ou comunicação em equipe, instantânea, concisa e compatível com trabalho assíncrono Organização Comunicações colaborativas baseadas em canais, workspaces com canvas, conversas em círculos, modelos de projeto e pesquisa e assistência com IA Opções de chat individual ou em grupo (áudio, vídeo e texto) com compartilhamento de documentos e modelos de mensagem para agilizar as comunicações Integrações Mais de 2.600 apps de terceiros para auxiliar no gerenciamento de projetos, gerenciamento de arquivos, ferramentas de desenvolvimento, suporte ao cliente, automação, comunicação e muito mais Usa principalmente a API do WhatsApp Business para se conectar a CRMs, plataformas de suporte ao cliente, lojas de e-commerce, ferramentas de automação e muito mais Compartilhamento de arquivos Envie arquivos de até 1 GB cada (até 10 arquivos por mensagem) pelo celular ou computador, ou importe de um app conectado Envie arquivos de até 2 GB cada pelo seu celular ou computador. Envie até 100 fotos, vídeos ou PDFs por mensagem Pesquisa Pesquise em todos os formatos, de mensagens e arquivos a apps conectados; use o Slackbot para pesquisa com IA em apps conectados dentro do Slack Pesquise no app por palavras-chave ou contatos, em conversas em grupo e individuais Segurança Criptografia de ponta a ponta, protocolos para dados em repouso e dados em trânsito, SSO, SCIM para provisionamento de usuários, autenticação de dois fatores, monitoramento contínuo do sistema, diversas certificações de conformidade e Enterprise Key Management opcional para usuários do Enterprise Grid do Slack Criptografia de ponta a ponta, opção de usar mensagens que desaparecem, autenticação de dois fatores e verificação por código de segurança Preços Plano gratuito e planos pagos (Pro, Business+, Enterprise+) de menos de US$ 10 a cerca de US$ 20 por usuário por mês O plano Business App é gratuito para acessar e usar; o Business Platform é gratuito para acessar, com tarifas cobradas por conversa entregue ao usar uma API ou uma janela de conversa de 24 horas. Os preços variam conforme o país e a categoria da conversa (marketing, autenticação, utilidade, serviço)

No que o Slack se destaca

O Slack é excelente para reunir colaboradores internos, colaboradores externos, diversos apps e ferramentas de comunicação em um único workspace organizado. Os recursos de chat, compartilhamento de arquivos e integração transformam o brainstorming em grupo e a colaboração em um hub centralizado onde o trabalho flui com eficiência.

Comunicação organizada por canais. Apps de chat para escritório são essenciais para manter as conversas organizadas, separadas por assunto e com busca fácil usando canais. Se uma dessas conversas em thread ficar muito longa ou você ficar ausente por alguns dias, use o Slackbot para resumir os pontos principais e se atualizar rapidamente.

Colaboração assíncrona e transparência. As equipes podem se comunicar em vários recursos, como canais ou mensagens instantâneas , no seu próprio ritmo, para discutir projetos e avançar nas entregas.

Integrações e automação de fluxos de trabalho. Integre ao Slack suas ferramentas favoritas e mais usadas para comunicação assíncrona e evite ficar alternando entre telas. Em seguida, use o Criador de fluxo de trabalho para automatizar tarefas comuns, como transferir dados de uma discussão em canal para o seu CRM ou sistema de tickets de suporte.

Visibilidade entre equipes. Seja para ferramentas de colaboração para equipes remotas , presenciais ou em modelo híbrido, todo mundo pode se reunir no Slack. Esse sistema operacional de trabalho está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que colaboradores de outros estados ou países possam entrar facilmente nas conversas e acompanhar os fluxos de trabalho em reuniões agendadas ou de forma assíncrona, no seu próprio horário.

O que o WhatsApp faz muito bem

O WhatsApp é uma extensão da Meta Platforms, criadora do Facebook e do Instagram. Ele oferece chamadas de vídeo ou áudio e troca de mensagens em tempo real entre pessoas ou em grupos.

Mensagens rápidas e simples. Esse app de mensagens corporativas funciona de forma muito parecida com o SMS no smartphone, mas sem os problemas de falha no envio e incompatibilidade que surgem ao trocar mensagens entre diferentes marcas de dispositivos e operadoras.

Usabilidade focada no mobile. O WhatsApp é otimizado para comunicação entre dispositivos móveis e vive no seu smartphone, o que facilita o acesso onde você estiver. (Um app para computador também está disponível.)

Comunicação informal entre equipes. Se você precisa fazer uma chamada rápida ou enviar uma mensagem para esclarecer os próximos passos ou detalhes de um projeto, esse app oferece uma interface simples e fluida, com reações de emoji divertidas e a opção de adicionar anexos, como fotos.

Mensagens externas/com clientes (pequena escala). Crie um grupo para conversar com um cliente e os principais membros da equipe dele. Ou configure uma integração para enviar confirmações de compra e atualizações de entrega aos seus clientes.

Slack vs. WhatsApp: Interface (UX)

Tanto o Slack quanto o WhatsApp têm interfaces intuitivas e fáceis de usar, que facilitam uma comunicação organizada e pesquisável no computador ou em dispositivos móveis. No entanto, eles têm estruturas diferentes.

Interface do Slack

Os usuários do Slack têm conversas em canais organizados por assunto, onde as discussões se desenvolvem em conversas encadeadas. Os canais ficam dentro de workspaces. Sua conta do Slack pode reunir vários workspaces, o que é ideal se você gerencia mais de uma empresa ou diversas filiais e quer que cada uma funcione de forma independente. A função de pesquisa empresarial do Slack permite que você localize rapidamente conversas, documentos compartilhados e dados de apps conectados de terceiros.

Interface do WhatsApp

O WhatsApp oferece dois tipos de espaços de discussão encadeada. Os Grupos reúnem usuários em torno de um assunto comum (como departamentos ou um projeto específico) na aba Conversas. As Comunidades podem reunir vários grupos. Por exemplo, você pode criar uma comunidade com o nome da sua empresa e adicionar o grupo de marketing, o grupo de vendas, o grupo de RH, entre outros, para que todos os membros da equipe possam se comunicar em um só lugar. A barra de pesquisa do WhatsApp usa reconhecimento de palavras-chave para encontrar rapidamente discussões anteriores em grupos e comunidades.

As duas ferramentas oferecem versões para dispositivos móveis e computador, para que você possa usá-las na sua mesa, no smartphone ou no tablet.

Slack vs. WhatsApp: Mensagens (Conversas)

Enviar mensagens é rápido e simples tanto no Slack quanto no WhatsApp, permitindo comunicações síncronas e assíncronas. Cada app oferece sua própria forma de manter conversas.

Mensagens no Slack

O Slack permite que você segmente e organize assuntos de conversa por canais. Dentro dos canais, cada publicação tem a opção de resposta. É ali que ficam as mensagens relacionadas àquela publicação específica, em vez de poluir o canal com respostas misturadas a novas publicações. Esse formato permite que acolaboração em tempo real aconteça e que quem trabalha de forma assíncrona possa se atualizar depois. As publicações nos canais do Slack também podem ser encaminhadas, salvas para leitura posterior, marcadas como não lidas, enviadas para apps integrados ou fixadas no topo do canal. Quando chegar a hora de crescer, é só criar mais canais para atender a novas equipes ou projetos.

Mensagens no WhatsApp

As conversas nos grupos do WhatsApp também são bem organizadas, com um recurso de resposta nas publicações para separá-las do fluxo principal de mensagens. As respostas aparecem à direita e abaixo da publicação original, em uma cor diferente. As publicações nos grupos também podem ser encaminhadas a outros usuários, copiadas, marcadas com estrela, salvas ou excluídas. Na opção Mais funções, você pode fixar a publicação, responder de forma privada ao autor, enviar uma nova mensagem a ele ou denunciar a publicação. Crescer é simples: crie novos grupos conforme necessário e adicione-os às comunidades certas, para que todos possam se fazer ouvir.

As duas ferramentas permitem que empresas separem assuntos em compartimentos, mantendo as discussões organizadas por canal (Slack) ou grupo (WhatsApp). Isso reduz a confusão e o ruído, proporcionando comunicações mais claras e alinhamento entre equipes. E, para deixar as conversas de trabalho mais divertidas, tanto o Slack quanto o WhatsApp permitem reações de emoji às mensagens.

Slack vs. WhatsApp: compartilhamento de arquivos

Você pode compartilhar arquivos como PDFs, fotos, memes e planilhas nas suas conversas tanto no Slack quanto no WhatsApp, mas o tamanho máximo dos arquivos, a capacidade de busca e a organização são diferentes em cada um.

Compartilhamento de arquivos no Slack

Seja em uma conversa em um canal ou colaborando em um canvas, você pode anexar um arquivo. Por exemplo, é possível compartilhar um relatório extenso para revisão, uma foto do evento de integração da equipe ou um meme engraçado para animar a reunião de segunda de manhã. Você pode compartilhar arquivos de até 1 GB cada, a partir de um dispositivo móvel, computador ou app conectado, com no máximo 10 arquivos por mensagem. No Slack, os arquivos compartilhados nas conversas são pesquisáveis e fáceis de arrastar e soltar em outras conversas.

Compartilhamento de arquivos no WhatsApp

Quando você recebe documentos por mensagem de texto no smartphone, o WhatsApp facilita o compartilhamento para seus grupos. Envie arquivos de até 2 GB cada e envie até 100 documentos por mensagem. Se você é corretor de imóveis e precisa compartilhar várias fotos de imóveis ou documentos informativos com um comprador ou vendedor, um grupo no WhatsApp mantém você conectado e compartilhando sem travamentos. Os arquivos são pesquisáveis por nome e legenda; no entanto, o conteúdo interno de um documento (como o texto escrito em um documento Word) não é pesquisável dentro do WhatsApp.

Slack vs. WhatsApp: Integrações

A opção de integrar ferramentas de terceiros a um app o torna mais completo e útil, sem precisar trocar de tela. Tanto o Slack quanto o WhatsApp oferecem integrações para ampliar seus serviços.

Integrações do Slack

O Slack funciona como um hub central de comunicação e colaboração empresarial, com um ecossistema abrangente de mais de 2.600 apps. Ao baixar as ferramentas que você mais usa — como Zoom, Claude e Google Drive — direto do Slack Marketplace, você mantém o foco no trabalho em uma única plataforma, sem precisar abrir janelas extras e sobrecarregar a tela. Sua pilha tecnológica é desenvolvido com propósito e cresce junto com o seu negócio à medida que os projetos evoluem.

Integrações do WhatsApp

O WhatsApp no celular é um app independente, enquanto a versão para computador pode ser acessada pelo Instagram e pelo Facebook ou de forma autônoma. O WhatsApp oferece integrações por meio da WhatsApp Business API, permitindo que os usuários conectem suas plataformas de e-commerce, CRMs e softwares de automação. As ferramentas compatíveis incluem Shopify, Salesforce, Zapier e muito mais. Se você é usuário do Slack e quer adicionar o WhatsApp às suas ferramentas de trabalho, ChatArchitect.com para WhatsApp se integra à WhatsApp Business API para trazer mensagens e muito mais para dentro do Slack.

Slack vs. WhatsApp: Pesquisa

As melhores ferramentas oferecem funções de pesquisa para localizar assuntos específicos de conversas ou documentos, evitando que você perca tempo rolando a tela. Tanto o Slack quanto o WhatsApp oferecem pesquisa.

Pesquisa no Slack

Se você está procurando os detalhes de uma reunião recente, o gráfico que viu em um relatório ou o nome do contato mencionado em um canal na semana passada, o recurso de pesquisa empresarial do Slack — com retenção de dados de longo prazo e detecção de nuances com IA — vai encontrar exatamente o que você precisa. A função de pesquisa oferece filtros para refinar sua busca e tem a capacidade de explorar sua base de conhecimento para encontrar informações arquivadas em documentos e discussões.

Pesquisa no WhatsApp

O WhatsApp oferece uma pesquisa básica de conversas por palavras-chave. Você pode localizar rapidamente contatos, postagens e respostas relacionadas a um assunto. Todas as conversas são salvas por tempo indeterminado e movidas automaticamente para um arquivo de chat, a menos que sejam excluídas pelo usuário. No entanto, o recurso de pesquisa não consegue acessar os dados contidos em documentos, como planilhas do Excel ou apresentações do PowerPoint.

Slack vs. WhatsApp: notificações

Ficar de olho em todos os seus apps e ferramentas para não perder mensagens e ainda se manter focado no trabalho não é tarefa fácil. É aí que as notificações entram em cena. Elas avisam quando algo precisa da sua atenção.

Notificações do Slack

Você pode configurar suas notificações do Slack para exibir selos na barra lateral, banners no computador e notificações push no celular. Também é possível escolher se quer receber notificações de todas as mensagens, apenas de um canal específico, somente quando seu nome for mencionado ou quando uma palavra-chave aparecer. Quando precisar de um momento de foco ou estiver fora do escritório, você pode ativar o modo Não perturbe para pausar ou silenciar todas as notificações.

Notificações do WhatsApp

O WhatsApp envia notificações push pelo sistema do celular sempre que uma nova mensagem ou resposta é adicionada a um grupo. Elas podem aparecer mesmo com o app fechado, para que você não perca nenhuma notificação em tempo real. No menu de configurações do celular, você pode escolher diferentes sons ou vibrações para cada grupo e personalizar suas notificações. Para manter o celular no silêncio, basta desativar as notificações nas configurações do aparelho. No computador, clique na foto do seu perfil para acessar o menu de notificações — lá você pode ativar ou desativar banners e notificações na barra de tarefas, além de selecionar os sons correspondentes.

Slack vs. WhatsApp: segurança e privacidade

Ao usar plataformas de mensagens corporativas seguras, fique atento aos recursos de segurança e privacidade para manter sua empresa em conformidade com as normas e proteger dados confidenciais e informações de clientes.

Segurança e privacidade do Slack

Controles de dados corporativos e gerenciamento administrativo que tornam a segurança e a privacidade uma prioridade. Os usuários do Slack têm acesso a:

Criptografia de ponta a ponta

AES-256 para dados em repouso

Protocolos TLS 1.2+ para dados em trânsito

Logon único (SSO)

Sistema de gerenciamento de identidade entre domínios (SCIM) para provisionamento de usuários

Autenticação de dois fatores (2FA)

Monitoramento contínuo do sistema

Centro de operações de segurança (SOC) 2 e SOC 3

International Organization for Standardization (ISO) 27001

Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA)

Certificações de conformidade do Programa federal de gerenciamento de riscos e autorização (FedRAMP)

Enterprise Key Management opcional para usuários do Enterprise Grid do Slack

Segurança e privacidade do WhatsApp

A criptografia de ponta a ponta, a autenticação de dois fatores, a verificação por código de segurança e a opção de usar mensagens temporárias mantêm as mensagens do WhatsApp seguras e privadas. A supervisão administrativa se limita ao gerenciamento de grupos, com a possibilidade de excluir mensagens ou remover pessoas do chat. Não há controles centralizados em nível empresarial para conformidade com HIPAA ou FINRA.

Slack vs. WhatsApp: preços

O Slack e o WhatsApp oferecem planos gratuitos para você começar e opções de investimento escaláveis conforme seu negócio cresce e passa a precisar de mais recursos.

Preços do Slack

Quem está explorando o Slack para equipes pequenas pode começar com o plano gratuito do Slack, que oferece acesso a Canais, pesquisa, 10 integrações, clipes de áudio/vídeo, um workspace e diversos recursos de segurança. O histórico de mensagens e arquivos fica disponível por 90 dias. Os preços do Slack começam com o plano Pro, que inclui acesso ao Slack Connect, círculos, canvas, listas, resumos de canais gerados por IA, anotações do círculo, administração aprimorada e muito mais. Os planos Business+ e Enterprise+ incluem IA avançada — com o Slackbot — e mais flexibilidade para configurações, gerenciamento e suporte.

Preços do WhatsApp

Baixar o plano Business App é gratuito para acessar e usar. Ele oferece chamadas de áudio e vídeo, além de troca de mensagens. O Business Platform com upgrade também é gratuito para acessar, mas cobra taxas por conversa realizada ao usar uma API ou uma janela de conversa de 24 horas. Esse plano é voltado para empresas que enviam mensagens de marketing/vendas a clientes ou outros usuários. Os preços variam conforme a localização/mercado e a categoria da conversa (marketing, autenticação, utilidade, serviço). O WhatsApp disponibiliza em seu site uma calculadora de tarifas de mensagens para consultar os detalhes de preços atuais.

Slack vs. WhatsApp: quando escolher cada um

Equipes que buscam comunicação e colaboração podem se beneficiar tanto do Slack quanto do WhatsApp. Escolha o que melhor se adapta ao estilo de trabalho da sua equipe e aos seus objetivos de negócio.

Quando escolher o Slack

Se você quer priorizar a visibilidade e a colaboração entre equipes, o Slack cuida de conversas, trabalho em equipe, compartilhamento de documentos e arquivamento de informações a longo prazo. Escolha o Slack para:

Comunicação estruturada para a sua equipe. Canais pesquisáveis, resumos de reuniões gerados por IA e status mantêm todos informados e alinhados, seja trabalhando de forma assíncrona ou síncrona.

Ferramentas de colaboração de alto nível. Use canvas como quadros brancos digitais para compartilhar ideias ou agende círculos para fazer chamadas de vídeo com seus colegas de equipe.

Automação intuitiva. Configure tarefas rotineiras, como importar dados de Canais para o seu CRM, usando o Criador de fluxo de trabalho.

IA integrada. Peça ao Slackbot , seu assistente de IA pessoal, para recuperar informações da base de conhecimento da sua empresa, fazer anotações durante uma reunião ou lembrá-lo sobre a reunião semanal de alinhamento.

Quando escolher o WhatsApp

Algumas organizações simplesmente precisam de uma forma rápida e informal de se comunicar, que vá além de fusos horários e compatibilidade de dispositivos. Considere o WhatsApp para:

Conversas individuais ou em grupo. O formato de conversas mantém as conversas organizadas e pesquisáveis.

Atendimento ao cliente para pequenas empresas. Use o WhatsApp como app de mensagens para comunicação empresarial , como enviar confirmações de pedidos, detalhes de entrega e atualizações de marketing para uma lista de clientes.

Design mobile first. Se você se comunica principalmente com sua equipe ou clientes pelo celular, este app é otimizado para compartilhamento de arquivos grandes e pode arquivar conversas para consulta futura.

O Slack é melhor do que o WhatsApp?

O melhor app para você depende das suas necessidades e objetivos específicos de trabalho. À medida que o seu negócio cresce e evolui, sua pilha tecnológica muda naturalmente, levando você a avaliar as principais ferramentas de colaboração em equipe.

O Slack é melhor do que o WhatsApp se você busca um sistema operacional de trabalho robusto com múltiplas integrações e ferramentas de produtividade. É a melhor opção para equipes distribuídas, fluxos de trabalho automatizados e escalabilidade imediata.

Se você precisa de uma ferramenta de mensagens simples que também faça compartilhamento de arquivos, o WhatsApp é uma boa escolha. Ele se destaca pela simplicidade e agilidade para manter a comunicação fluindo.

Como decidir entre Slack e WhatsApp

As equipes prosperam em ambientes com comunicação estável e organizada. Se você precisa de um sistema que gerencie a colaboração entre vários departamentos, projetos ou equipes em um formato estruturado e pesquisável, que possa escalar conforme sua equipe cresce e você lança mais produtos e serviços, considere o Slack.

Se você trabalha com uma equipe pequena ou é um empreendedor individual em busca de uma forma profissional de se comunicar com clientes externos, o WhatsApp oferece mensagens em tempo real simples e fáceis de aprender a usar rapidamente.

A ferramenta ideal é aquela que sua equipe vai adotar e que permite alcançar os objetivos com eficiência. Conheça o Slack para uma colaboração em equipe escalável com o uso de integrações, modelos, Criador de fluxo de trabalho e ferramentas de IA.

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Perguntas frequentes: Slack vs. WhatsApp