Slack vs. WhatsApp: Welches Tool eignet sich besser für die Arbeit?

Das Wichtigste auf einen Blick WhatsApp dient in erster Linie als strukturiertes Messaging-Tool mit Audio- und Videoanruf-Optionen.

Slack fungiert als Betriebssystem für die Arbeit mit privaten Nachrichten, Thread-Diskussionen, Audio/Video-Kollaborationstools, Dokumentenfreigabe, Drittanbieter-Integrationen, KI-Assistenten und mehr.

Sowohl WhatsApp als auch Slack bieten professionelle Kommunikationsunterstützung für Teams mit übersichtlichen Diskussions-Threads und Antwortfunktionen, Emoji-Reaktionen, Optionen zum Anhängen von Dokumenten sowie der Möglichkeit, Beiträge weiterzuleiten.

Slack ist ein umfassendes Betriebssystem für die Arbeit, das durch das Hinzufügen der meistgenutzten Apps und Tools deines Teams skaliert. Der Slack Marketplace bietet mehr als 2.600 Integrationen, mit denen du deinen Workspace individuell anpassen kannst.

Das beste Tool für die Arbeit bietet alles, was du brauchst – genau dann, wenn du es brauchst. Sowohl Slack als auch WhatsApp ermöglichen Instant Messaging und unterstützen die Zusammenarbeit, allerdings auf unterschiedliche Weise.

WhatsApp ist ein schlankes, mobile-first-Messaging-Tool von Meta Platforms, das schnelle Kommunikation (Audio, Video, Text) und Dokumentenfreigabe bietet. Es eignet sich für kurze Textgespräche und einfache Workflows – besonders für kleine Teams.

Wenn Teams mehr Struktur benötigen, können sie auf Slack als effektives Betriebssystem für die Arbeit zurückgreifen. Als zentrale Plattform für die Zusammenarbeit bietet es viele Möglichkeiten zum Kommunizieren, Teilen und Zusammenarbeiten, darunter Direktnachrichten, Channels, Huddles (Video oder Audio) und Canvases. Außerdem stehen Integrationen zur Anpassung von Workflows sowie KI zur Automatisierung von Aufgaben zur Verfügung.

Slack vs. WhatsApp auf einen Blick

Sowohl Slack als auch WhatsApp unterstützen die Team-Kommunikation. Slack fungiert als zentrale Plattform für die Zusammenarbeit von Teams, die auf verschiedene Orte verteilt sind, und ermöglicht es ihnen, sich in Direktnachrichten, Channels, Huddles und Canvases zu treffen, um Ideen zu entwickeln und Aufgaben umzusetzen. Drittanbieter-App-Integrationen binden zusätzliche Online-Tools in Slack ein und reduzieren so den Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen. Slack Connect unterstützt die unternehmensübergreifende und externe Zusammenarbeit, sodass alle Beteiligten an Unterhaltungen teilnehmen können.

WhatsApp glänzt bei der Team-Kommunikation durch den schnellen, unkomplizierten Austausch. Nutze es für Videoanrufe, Audioanrufe, Einzel-Textchats oder Gruppen-Textgespräche. Emoji-Reaktionen oder Textantworten halten textbasierte Diskussionen am Laufen. Diese Nachrichten können auch Anhänge (wie Videos oder PDFs) enthalten, um den Austausch zu bereichern. Sende zum Beispiel Dokumente über WhatsApp zur Prüfung vor einem Meeting.

Finde heraus, welches Business-Messaging-Tool am besten zu deiner Organisation passt – durch einen Vergleich der Unterschiede in Zweck, Einsatzgebieten, Kommunikationsstilen und Funktionen.

Slack WhatsApp Hauptzweck Teams im Büro, im Home-Office oder mit Hybrid-Modell in einer kollaborativen Online-Umgebung vernetzen – mit Dokumentenfreigabe und -organisation, Workflow-Builder, Slackbot und Drittanbieter-Integrationen Schnelle Kommunikation per Anruf, Videochat oder Textnachrichten weltweit ermöglichen, kurze Fragen beantworten und Dokumente teilen Optimaler Einsatzbereich Ideal für Business-Teams jeder Größe – abteilungs- und standortübergreifend – und skalierbar für die Einbindung externer Partner:innen über Slack Connect Geeignet für kleinere Teams, die häufige, schnelle mobile Kommunikation mit Dokumentenfreigabe benötigen, oder für den Versand von Einmalpasswort-Nachrichten (OTP-Authentifizierung), Bestellbestätigungen, Versandaktualisierungen usw. an Kund:innen und Benutzer:innen Kommunikationsstil Professionell, gesprächsorientiert, teamfokussiert, flexibel für detaillierte oder kompakte Inhalte, für asynchrone Arbeit geeignet Professionell, informell, B2C oder Team-Kommunikation, sofort, prägnant, für asynchrone Arbeit geeignet Organisation Channel-basierte Zusammenarbeit, Canvas-Workspaces, Huddle-Gespräche, Projektvorlagen sowie KI-gestützte Suche und Unterstützung Einzel- oder Gruppenchat-Optionen (Audio, Video, Text) mit Dateifreigabe und Nachrichtenvorlagen für eine schnellere Kommunikation Integrationen Über 2.600 Drittanbieter-Apps für Projektmanagement, Dateiverwaltung, Entwicklungstools, Kundensupport, Automatisierung, Kommunikation und vieles mehr Nutzt hauptsächlich die WhatsApp Business API, um eine Verbindung zu CRM-Systemen, Kundensupport-Plattformen, E-Commerce-Shops, Automatisierungs-Tools und mehr herzustellen Dateifreigabe Lade Dateien mit einer Größe von bis zu 1 GB pro Datei (bis zu 10 Dateien pro Nachricht) von einem Mobilgerät oder Desktop hoch oder importiere sie aus einer verknüpften App Lade Dateien mit einer Größe von bis zu 2 GB pro Datei von deinem Mobilgerät oder Computer hoch. Sende bis zu 100 Fotos, Videos oder PDFs pro Nachricht Suche Alle Formate durchsuchen – von Nachrichten und Dateien bis hin zu verknüpften Apps; Slackbot für die KI-gestützte Suche in verknüpften Apps direkt in Slack nutzen Die App nach Keywords oder Kontakten in Gruppenchats und Einzelgesprächen durchsuchen Sicherheit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Protokolle für ruhende und übertragene Daten, SSO, SCIM für Zugriffsrechte, Zwei-Faktor-Authentifizierung, kontinuierliches System-Monitoring, mehrere Compliance-Zertifizierungen sowie optionales Enterprise Key Management für Slack Enterprise Grid-Benutzer:innen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Option für selbstlöschende Nachrichten, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Sicherheitscode-Verifizierung Preise Kostenloser Plan sowie kostenpflichtige Pläne (Pro, Business+, Enterprise+) von unter 10 $ bis rund 20 $ pro Benutzer:in und Monat Der Business App-Plan ist kostenlos zugänglich und nutzbar; die Business Platform ist ebenfalls kostenlos zugänglich, wobei Gebühren pro zugestelltem Gespräch anfallen, wenn eine API oder ein 24-Stunden-Gesprächsfenster verwendet wird. Die Preise variieren je nach Land und Gesprächskategorie (Marketing, Authentifizierung, Utility, Service)

Die Stärken von Slack

Slack eignet sich hervorragend, um Mitarbeitende, externe Mitwirkende, verschiedene Apps und Kommunikationstools in einem übersichtlichen digitalen Workspace zusammenzuführen. Dank Chat-, Dateifreigabe- und Integrationsfunktionen werden gemeinsames Brainstorming und die Zusammenarbeit in einer zentralen Anlaufstelle gebündelt, auf der effizient zusammengearbeitet werden kann.

Strukturierte Kommunikation in verschiedenen Channels: Office-Chat-Apps sind unverzichtbar, um Gespräche übersichtlich zu halten, nach Themen zu sortieren und mithilfe von Channels durchsuchbar zu machen. Wenn ein Thread sehr lang wird oder du ein paar Tage abwesend warst, kannst du Slackbot nutzen, um die wichtigsten Details zusammenzufassen und schnell wieder auf den neuesten Stand zu kommen.

Asynchrone Zusammenarbeit und Transparenz: Teams können über verschiedene Funktionen kommunizieren – z. B. in Channels oder per Direktnachrichten – und Projekte nach ihrem eigenen Zeitplan besprechen und voranbringen.

Integrationen und Workflow-Automatisierung: Binde deine bevorzugten und meistgenutzten Tools für die asynchrone Kommunikation in Slack ein, um lästiges App-Wechseln zu vermeiden. Nutze dann den Workflow-Builder , um häufig wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren – zum Beispiel das Übertragen von Daten aus einer Channel-Diskussion in dein CRM oder dein Helpdesk-Ticketsystem.

Teamübergreifende Transparenz: Egal, ob du Kollaborationstools für Remote-Teams , für das Büro oder eine Kombination aus beidem benötigst – alle kommen in Slack zusammen. Dieses Betriebssystem für die Arbeit ist rund um die Uhr verfügbar, sodass Mitarbeitende in anderen Bundesländern oder Ländern ganz einfach an Gesprächen teilnehmen und Workflows in geplanten Meetings oder asynchron, nach ihrem eigenen Zeitplan, verfolgen können.

Die Stärken von WhatsApp

WhatsApp gehört zu Meta Platforms, dem Unternehmen hinter Facebook und Instagram. Die App bietet Video- und Audioanrufe sowie Echtzeit-Messaging – sowohl zwischen Einzelpersonen als auch in Gruppen.

Schnelles, unkompliziertes Messaging: Diese Business-Messaging-App funktioniert ähnlich wie SMS auf einem Smartphone, jedoch ohne die typischen Probleme wie fehlgeschlagene Zustellungen und Kompatibilitätsprobleme, die beim Schreiben mit verschiedenen Gerätemarken und Mobilfunkanbietern auftreten können.

Mobile-first-Nutzung: WhatsApp ist für die Kommunikation von Mobilgerät zu Mobilgerät optimiert und immer griffbereit auf deinem Smartphone – ideal für unterwegs. (Eine Desktop-App ist ebenfalls verfügbar.)

Informelle Team-Kommunikation: Wenn du schnell jemanden anrufen oder eine kurze Nachricht zu nächsten Schritten oder Projektdetails schicken möchtest, bietet diese App eine einfache, übersichtliche Oberfläche mit lustigen Emoji-Reaktionen und der Möglichkeit, Anhänge wie Bilder hinzuzufügen.

Externe Kommunikation / Kundenkommunikation (kleiner Maßstab): Erstelle einen Gruppenchat, um dich mit Kund:innen und deren Kernteam auszutauschen. Oder richte eine Integration ein, um Bestellbestätigungen und Versandbenachrichtigungen an Kund:innen zu senden.

Slack vs. WhatsApp: Benutzeroberfläche (UX)

Sowohl Slack als auch WhatsApp verfügen über intuitive, leicht verständliche Benutzeroberflächen, die eine übersichtliche und durchsuchbare Kommunikation auf dem Desktop oder mobilen Geräten ermöglichen. Allerdings sind sie unterschiedlich strukturiert.

Die Slack-Benutzeroberfläche

Slack-Benutzer:innen kommunizieren in themenbasierten Channels, in denen Diskussionen als Threads geführt werden. Channels befinden sich in Workspaces. Dein Slack-Account kann mehrere Workspaces beherbergen. Das ist praktisch, wenn du mehr als ein Unternehmen führst oder mehrere Unternehmensstandorte verwaltest und jeden davon unabhängig voneinander betreiben möchtest. Die Enterprise-Suche von Slack ermöglicht es dir, Unterhaltungen, freigegebene Dokumente und Daten in verknüpften Apps von Drittanbietern schnell zu finden.

Die WhatsApp-Benutzeroberfläche

WhatsApp bietet zwei Arten von Diskussionsräumen mit Threads. Gruppen fassen Benutzer:innen unter einem gemeinsamen Thema zusammen (z. B. Abteilungen oder ein bestimmtes Projekt) und sind im Tab „Chats“ zu finden. Communitys können mehrere Gruppen umfassen. Du könntest beispielsweise eine Community unter deinem Unternehmensnamen anlegen und dann deine Marketing-, Vertriebs- und HR-Gruppe hinzufügen. So können alle Teammitglieder an einem Ort kommunizieren. Die Suchleiste in WhatsApp nutzt Keyword-Erkennung, um vergangene Diskussionen in Gruppen und Communitys schnell zu finden.

Beide Tools bieten mobilfreundliche und Desktop-Versionen, sodass du sie am Schreibtisch, auf deinem Smartphone oder auf einem Tablet nutzen kannst.

Slack vs. WhatsApp: Messaging (Unterhaltungen)

Das Messaging ist bei Slack und WhatsApp schnell und unkompliziert und ermöglicht synchrone und asynchrone Kommunikation. Jede App bietet ihre eigene Art, Unterhaltungen zu führen.

Slack-Messaging

Mit Slack kannst du Gesprächsthemen in Channels aufteilen und organisieren. Innerhalb der Channels gibt es für jeden Beitrag eine Antwortfunktion. Dort gibt es verschachtelte Nachrichten zu diesem spezifischen Beitrag, anstatt den Channel mit Antworten zu überhäufen, die sich mit neuen Beiträgen vermischen. Diese Struktur ermöglichtZusammenarbeit in Echtzeit und gibt asynchron arbeitenden Personen die Möglichkeit, sich später auf den aktuellen Stand zu bringen. Beiträge in Slack-Channels können außerdem weitergeleitet, für später gespeichert, als ungelesen markiert, an verknüpfte Apps gesendet oder oben im Channel angepinnt werden. Wenn es Zeit zum Skalieren ist, erstelle einfach weitere Channels für neue Teams oder Projekte.

WhatsApp-Messaging

Auch die Unterhaltungen in WhatsApp-Gruppen sind übersichtlich strukturiert: Eine Antwortfunktion für Beiträge in Gruppen trennt diese vom übrigen Nachrichtenstrang. Antworten erscheinen rechts und unterhalb des ursprünglichen Beitrags in einer anderen Farbe. Beiträge in Gruppen können außerdem an andere Personen weitergeleitet, kopiert, mit einem Stern markiert, gespeichert oder gelöscht werden. Unter der Option „Weitere Funktionen“ kannst du den Beitrag anpinnen, privat auf den Beitrag antworten, eine neue Nachricht an die Verfasser:innen senden oder den Beitrag melden. Das Skalieren ist ganz einfach: Erstelle neue Gruppen passend zum Wachstum und füge sie den entsprechenden Communitys hinzu, in denen ihre Stimmen gehört werden.

Beide Tools ermöglichen es Unternehmen, Themen voneinander zu trennen und Diskussionen geordnet nach Channel (Slack) oder Gruppe (WhatsApp) zu halten. Das reduziert Verwirrung und Lärm und sorgt für klare Kommunikation sowie Abstimmung im Team. Und damit der Arbeitsalltag auch Spaß macht: Sowohl Slack als auch WhatsApp unterstützen Emoji-Reaktionen auf Nachrichten.

Slack vs. WhatsApp: Dateien teilen

In Slack und WhatsApp kannst du in deinen Unterhaltungen Dateien wie PDFs, Fotos, Memes und Tabellen teilen – doch Dateigrößenlimits, Suchfunktion und Organisation unterscheiden sich.

Dateien teilen in Slack

Egal, ob du in einem Channel chattest oder gemeinsam an einem Canvas arbeitest – du kannst jederzeit eine Datei anhängen. So kannst du zum Beispiel einen ausführlichen Bericht zur Überprüfung teilen, ein Foto vom Team-Event hochladen oder ein witziges Meme zum Start in den Montagmorgen schicken. Du kannst Dateien mit einer Größe von bis zu 1 GB von einem Mobilgerät, einem Computer oder einer verknüpften App teilen und pro Nachricht maximal 10 Dateien einfügen. In Slack sind in Unterhaltungen geteilte Dateien durchsuchbar und lassen sich ganz einfach per Drag-and-drop in andere Unterhaltungen ziehen.

Dateien teilen in WhatsApp

Wenn du Dokumente per SMS auf deinem Smartphone erhältst, kannst du sie mit WhatsApp ganz einfach in deine Gruppen teilen. Lade Dateien mit einer Größe von bis zu 2 GB hoch und sende pro Nachricht bis zu 100 Dokumente. Wenn du als Makler:in mehrere Immobilienfotos oder Informationsdokumente mit Käufer:innen oder Verkäufer:innen teilen musst, bleibst du mit einer WhatsApp-Gruppe in Kontakt. Sie ermöglicht dir das reibungslose Teilen ohne technische Verzögerungen. Dateien sind nach Name und Beschriftung durchsuchbar; der interne Inhalt eines Dokuments (z. B. Text in einem Word-Dokument) ist in WhatsApp jedoch nicht durchsuchbar.

Slack vs. WhatsApp: Integrationen

Die Möglichkeit, Tools von Drittanbietern in eine App zu integrieren, macht sie leistungsfähiger und hilfreicher – ganz ohne Bildschirmwechsel. Sowohl Slack als auch WhatsApp bieten Integrationen, um ihre Dienste zu erweitern.

Slack-Integrationen

Slack fungiert als zentrale Kommunikations- und Kollaborationsanlaufstelle für Unternehmen mit einem umfangreichen Ökosystem aus mehr als 2.600 Apps. Wenn du häufig genutzte Tools – wie Zoom, Claude und Google Drive – aus dem Slack Marketplace herunterlädst, kannst du dich auf einer einzigen Plattform auf deine Arbeit konzentrieren, ohne zusätzliche Fenster zu öffnen oder deinen Bildschirm zu überladen. Dein Tech-Stack ist genau auf deinen Bedarf zugeschnitten und wächst flexibel mit deinem Unternehmen und deinen Projekten mit.

WhatsApp-Integrationen

WhatsApp auf dem Smartphone ist eine eigenständige App, während die Desktop-Version über Instagram und Facebook oder direkt zugänglich ist. WhatsApp bietet Integrationen über die WhatsApp Business API, sodass Benutzer:innen ihre E-Commerce-Plattformen, CRMs und Automatisierungs-Tools vernetzen können. Unterstützte Tools sind u. a. Shopify, Salesforce, Zapier und weitere. Wenn du Slack verwendest und WhatsApp in deine Business-Tools einbinden möchtest, ChatArchitect.com für WhatsApp lässt sich über die WhatsApp Business API integrieren und bringt Nachrichten und mehr direkt in Slack.

Slack vs. WhatsApp: Suche

Die besten Tools bieten Suchfunktionen, um bestimmte Gesprächsthemen oder Dokumente schnell zu finden und zeitraubendes Scrollen zu vermeiden. Sowohl Slack als auch WhatsApp verfügen über eine Suchfunktion.

Suche in Slack

Ob du die Details eines kürzlichen Meetings suchst, das Diagramm aus einem Bericht oder den Namen der Kontaktperson, die letzte Woche in einem Channel erwähnt wurde – Slacks Enterprise-Suche mit langfristiger Datenspeicherung und KI-gestützter Kontexterkennung liefert dir die gesuchten Informationen. Die Suchfunktion bietet Filter zur präzisen Eingrenzung deiner Anfrage und kann in deine Wissensdatenbank eintauchen, um archivierte Informationen in Dokumenten und Diskussionen zu finden.

WhatsApp-Suche

WhatsApp bietet eine einfache Chat-Suche auf Basis von Keywords. Du kannst damit schnell Kontakte, Beiträge und Antworten zu einem bestimmten Thema finden. Alle Unterhaltungen werden unbegrenzt gespeichert und automatisch in ein Chat-Archiv verschoben, sofern sie nicht von Benutzer:innen gelöscht werden. Die Suchfunktion kann jedoch nicht auf Inhalte innerhalb von Dokumenten zugreifen, wie z. B. Excel-Tabellen oder PowerPoint-Präsentationen.

Slack vs. WhatsApp: Benachrichtigungen

Es ist kaum möglich, alle deine Apps und Tools gleichzeitig auf neue Nachrichten im Blick zu behalten und dabei konzentriert zu arbeiten. Genau hier kommen Benachrichtigungen ins Spiel. Sie machen dich auf Dinge aufmerksam, die deine Aufmerksamkeit erfordern.

Slack-Benachrichtigungen

Du kannst deine Slack-Benachrichtigungen konfigurieren, um Sidebar-Badges, Desktop-Banner und mobile Push-Benachrichtigungen zu aktivieren. Du kannst außerdem festlegen, ob du Benachrichtigungen für alle Nachrichten, nur für einen bestimmten Channel, ausschließlich bei Erwähnung deines Namens oder bei der Verwendung eines bestimmten Keywords erhalten möchtest. Wenn du fokussiert arbeiten möchtest oder nicht im Büro bist, kannst du den Modus „Bitte nicht stören“ aktivieren, um alle Benachrichtigungen zu pausieren oder stummzuschalten.

WhatsApp-Benachrichtigungen

WhatsApp benachrichtigt dich über das Push-Benachrichtigungssystem deines Smartphones, wenn ein neuer Beitrag oder eine neue Antwort zu einer Gruppe hinzugefügt wird. Diese Benachrichtigungen können auch dann eingeblendet werden, wenn die App geschlossen ist, sodass du keine Echtzeit-Benachrichtigung verpasst. In den Einstellungen deines Smartphones kannst du für jede Gruppe unterschiedliche Töne oder Vibrationen festlegen, um die Benachrichtigungen individuell anzupassen. Um dein Gerät stumm zu halten, deaktiviere die Benachrichtigungen in den Geräteeinstellungen. Auf dem Desktop klickst du auf dein Profilfoto, um das Benachrichtigungsmenü aufzurufen – dort kannst du Banner- und Taskleisten-Benachrichtigungen ein- und ausschalten sowie die jeweiligen Töne auswählen.

Slack vs. WhatsApp: Sicherheit und Datenschutz

Achte bei der Nutzung sicherer Business-Messaging-Plattformen auf die vorhandenen Sicherheits- und Datenschutzfunktionen, damit du die Compliance-Richtlinien einhältst und sowohl vertrauliche Unternehmensdaten als auch Kundendaten geschützt bleiben.

Sicherheit und Datenschutz bei Slack

Datenschutzkontrollen auf Enterprise-Niveau und administratives Management machen Sicherheit und Datenschutz zur Priorität. Slack-Benutzer:innen erhalten:

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

AES-256 für ruhende Daten

TLS 1.2+ Protokolle für Daten bei der Übertragung

Einmaliges Anmelden (SSO)

System für domänenübergreifendes Identitätsmanagement (SCIM) für die Benutzer:innen-Bereitstellung

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Kontinuierliche Systemüberwachung

Security Operations Center (SOC) 2 und SOC 3

International Organization for Standardization (ISO) 27001

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) Compliance-Zertifizierungen

Optionales Enterprise Key Management für Slack Enterprise Grid-Nutzer:innen

WhatsApp-Sicherheit und Datenschutz

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Sicherheitscode-Verifizierung und die Option, Nachrichten automatisch zu löschen, sorgen dafür, dass WhatsApp-Nachrichten sicher und privat bleiben. Die administrative Kontrolle beschränkt sich auf die Verwaltung von Gruppen durch das Löschen von Nachrichten oder das Entfernen von Personen aus dem Chat. Es gibt keine zentralisierten Unternehmenssteuerungen für die Einhaltung von HIPAA- oder FINRA-Anforderungen.

Slack vs. WhatsApp: Preisgestaltung

Slack und WhatsApp bieten kostenlose Pläne für den Einstieg sowie skalierbare Optionen, wenn dein Unternehmen wächst und zusätzliche Funktionen benötigt.

Slack-Preise

Wer Slack für kleine Teams ausprobieren möchte, kann mit Slacks kostenlosem Plan starten, der Zugang zu Channels, Suche, 10 Integrationen, Audio-/Videonachrichten, einem Workspace und verschiedenen Sicherheitsfunktionen bietet. Nachrichten- und Dateiverlauf werden 90 Tage lang gespeichert. Slacks Preisgestaltung beginnt mit dem Pro-Plan, der zusätzlich Zugang zu Slack Connect, Huddles, Canvases, Listen, KI-gestützten Channel-Zusammenfassungen, Huddle-Notizen, erweiterter Administration und mehr bietet. Business+- und Enterprise+-Pläne umfassen erweiterte KI – einschließlich Slackbot, sowie zusätzliche Flexibilität bei Konfiguration, Verwaltung und Support.

WhatsApp-Preise

Der Download des Business App-Plans ist kostenlos zugänglich und nutzbar. Er bietet Audio- und Videoanrufe sowie textbasiertes Messaging. Die erweiterte Business-Plattform ist ebenfalls kostenlos zugänglich, erhebt jedoch Gebühren pro zugestellter Unterhaltung bei der Nutzung einer API oder eines 24-Stunden-Konversationsfensters. Dieser Plan richtet sich an Unternehmen, die Marketing- und Verkaufsnachrichten an Kund:innen oder andere Benutzer:innen senden. Die Preise variieren je nach Standort/Markt und Unterhaltungskategorie (Marketing, Authentifizierung, Nutzung, Service). WhatsApp bietet auf seiner Website einen Nachrichtenpreisrechner an, um aktuelle Preisdetails einzusehen.

Slack vs. WhatsApp: Wann du welches Tool wählen solltest

Teams, die auf Kommunikation und Zusammenarbeit setzen, profitieren sowohl von Slack als auch von WhatsApp. Wähle die Lösung, die zum Arbeitsstil deines Teams und deinen Unternehmenszielen passt.

Wann du Slack wählen solltest

Wenn du Transparenz und Zusammenarbeit über mehrere Teams hinweg in den Vordergrund stellen möchtest, unterstützt Slack Unterhaltungen, Teamarbeit, das Teilen von Dokumenten und die langfristige Archivierung von Informationen. Wähle Slack für:

Strukturierte Kommunikation für dein Team: Durchsuchbare Channels, KI-Zusammenfassungen von Meetings und Status-Updates halten alle auf dem Laufenden – egal, ob sie asynchron arbeiten oder synchron.

Hervorragende Tools für die Zusammenarbeit: Nutze Canvases als digitale Whiteboards zum Austausch von Ideen oder plane Huddles, um per Videoanruf mit deinen Teammitgliedern zu chatten.

Intuitive Automatisierung: Richte Routineaufgaben ein, wie das Übertragen von Daten aus Channels in dein CRM, mithilfe des Workflow Builders.

Integrierte KI: Bitte Slackbot , deinen persönlichen KI-Assistenten, Informationen aus der Wissensdatenbank deines Unternehmens abzurufen, Notizen während eines Meetings zu machen oder dich an das wöchentliche Stand-up zu erinnern.

Wann du WhatsApp wählen solltest

Manche Organisationen brauchen einfach eine schnelle, unkomplizierte Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren – unabhängig von Zeitzonen und Gerätekompatibilität. WhatsApp bietet sich an für:

Einzel- oder Gruppengespräche: Das Thread-Format hält Chats übersichtlich und durchsuchbar.

Kundenservice für kleine Unternehmen: Nutze WhatsApp als Messaging-App für die Geschäftskommunikation , z. B. zum Versenden von Bestellbestätigungen, Versanddetails und Marketing-Updates an eine Kundenliste.

Mobile-first-Design: Wenn du hauptsächlich mobil mit deinem Team oder mit Kund:innen kommunizierst, ist diese App für das Teilen großer Dateien optimiert und kann Gespräche zur späteren Verwendung archivieren.

Ist Slack besser als WhatsApp?

Welche App am besten zu dir passt, hängt von deinen spezifischen Arbeitsanforderungen und Zielen ab. Wenn dein Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt, verändert sich dein Tech-Stack ganz natürlich mit, und du wirst beginnen, die besten Tools für die Zusammenarbeit im Team zu vergleichen.

Slack ist die bessere Wahl gegenüber WhatsApp, wenn du ein effektives Betriebssystem für die Arbeit mit zahlreichen Integrationen und Produktivitätstools suchst. Es eignet sich am besten für geografisch verteilte Teams, automatisierte Workflows und eine jederzeit verfügbare Skalierbarkeit.

Wenn du ein schlankes Messaging-Tool für den Dateiaustausch benötigst, ist WhatsApp eine gute Wahl. Es punktet mit Einfachheit und Geschwindigkeit, damit die Kommunikation reibungslos läuft.

Die Entscheidung zwischen Slack und WhatsApp

Teams entfalten ihr volles Potenzial in einem Umfeld mit stabiler, strukturierter Kommunikation. Wenn du ein System brauchst, das die Zusammenarbeit über mehrere Abteilungen, Projekte oder Teams hinweg in einem strukturierten, durchsuchbaren Format ermöglicht, das mit deinem Team mitwächst, während du neue Produkte und Dienstleistungen einführst, ist Slack die richtige Wahl.

Wenn du mit einem kleinen Start-up-Team arbeitest oder als Solo-Unternehmer:in nach einer professionellen Möglichkeit suchst, mit externen Klient:innen und Kund:innen zu kommunizieren, bietet WhatsApp einfaches Echtzeit-Messaging, das jede:r schnell erlernen kann.

Das ideale Tool ist dasjenige, das dein Team begeistert und es dabei unterstützt, Ziele effizient zu erreichen. Entdecke Slack für eine skalierbare Team-Zusammenarbeit mit Integrationen, Vorlagen, Workflow Builder und KI-Tools.

Möchtest du wissen, wie Slack im Vergleich zu anderen cloudbasierten Kollaborations- und Kommunikationstools abschneidet? Wirf einen Blick auf unsere weiteren Vergleichsseiten:

Slack vs. WhatsApp – Häufig gestellte Fragen