Slack vs. Mattermost: Was ist das Richtige für dein Team?

Das Wichtigste auf einen Blick Slack vereint Messaging, KI, Automatisierung und über 2.600 Integrationen in einer einzigen cloudbasierten Plattform, die vom kleinen Team bis zum globalen Unternehmen skaliert.

Mattermost ist eine Open Source, selbst gehostete Messaging-Plattform für Unternehmen, die ihren gesamten Kommunikations-Stack selbst besitzen und verwalten möchten.

Die richtige Wahl hängt davon ab, ob dein Team nahtlose Zusammenarbeit in großem Maßstab oder direkte Infrastrukturhoheit in hochsicheren Umgebungen priorisiert.

Slack und Mattermost sind beide für die Teamkommunikation konzipiert, setzen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte: Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit auf der einen, Sicherheit und Kontrolle auf der anderen Seite.

Mattermost ist eine Open Source-Plattform, die sicherstellt, dass Unterhaltungen und Daten vollständig in der Kontrolle deines Unternehmens bleiben. Wenn dein Team strengen Vorschriften unterliegt, in abgeschotteten Umgebungen arbeitet oder Kollaborationssoftware auf eigenen Servern betreiben muss, bietet Mattermost genau dieses Maß an Kontrolle.

Slack ist ein cloudbasiertes Betriebssystem für die Arbeit, in dem Teams Informationen teilen, Entscheidungen treffen und Projekte voranbringen – mit Messaging, KI und App-Integrationen an einem Ort. Wenn dein Team mit vielen Tools jongliert und alle Beteiligten abteilungs- und zeitzonenübergreifend auf dem gleichen Stand sein müssen, ist Slack genau dafür gemacht.

So schneiden die beiden Plattformen im Vergleich ab.

Slack vs. Mattermost auf einen Blick

Obwohl sowohl Slack als auch Mattermost Teams dabei helfen, vernetzt und produktiv zu bleiben, basiert jede Plattform auf einer eigenen Philosophie. Die eine legt den Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung, die andere auf Kontrolle und Anpassbarkeit.

Slack bietet Teams einen zentralen Ort zum Kommunizieren, zum Vernetzen ihrer Tools und zum produktiven Arbeiten, ganz ohne eigene Infrastrukturverwaltung. Integrierte KI hilft dabei, Antworten zu finden, Unterhaltungen zusammenzufassen und Routineaufgaben zu automatisieren, und Slackbot fungiert als persönlicher KI-Agent, der dich auf Meetings vorbereiten, Threads als Übersicht aufbereiten und Erkenntnisse aus verknüpften Apps abrufen kann.

Mattermost wurde für Unternehmen entwickelt, die vollständige Kontrolle über ihre Daten und Plattform benötigen. Es läuft On-Premises, in privaten Clouds oder in Air-Gapped-Netzwerken. Der Open Source-Code ermöglicht es Teams, die Plattform an ihre Workflows anzupassen.

Slack Mattermost Kernzweck Betriebssystem für die Arbeit zur Team-Zusammenarbeit Open Source-Plattform für sicheres Team-Messaging Deployment-Modell Cloudbasiert, gehostet von Slack Self-hosted, private Cloud oder verwaltete Cloud Kommunikationsstil Strukturierte Unterhaltungen, Thread-Antworten und gemeinsame Dokumente für asynchrone Teamarbeit Organisierte Unterhaltungen, Thread-Antworten, strukturierte Leitfäden und Aufgaben-Boards Integrationen Mehr als 2.600 sofort einsatzbereite Apps mit No-Code-Automatisierung API-basiert mit einem kuratierten Plug-in-Marketplace Sicherheit und Compliance Unternehmens-Verschlüsselung, Schlüsselverwaltung, SOC 2, HIPAA, FedRAMP Self-hosted-Datenkontrolle, ISO 27001, HIPAA, FINRA Preise Kostenloser Tarif verfügbar; kostenpflichtige Pläne basierend auf der Anzahl der Benutzer:innen Kostenlose Self-hosted-Edition ohne Nutzungslimit; kostenpflichtige Pläne, deren Preis mit der Anzahl der Benutzer:innen steigt

Die Stärken von Slack

In Slack werden alle Unterhaltungen, Dateien und Entscheidungen an einem durchsuchbaren Ort gespeichert – organisiert nach Thema, Team oder Projekt. Dein Team kann von einem Team-Chat-Thread zu einem geteilten Dokument und weiter zu einem Live-Huddle wechseln, ohne das Tool zu wechseln – und Thread-basierte Channels halten die asynchrone Zusammenarbeit auch über Zeitzonen hinweg organisiert.

Informationen aus deinen Projekt-Trackern, deinem CRM-System und deinen Entwicklungstools fließen direkt in deine Unterhaltungen ein – ganz ohne App-Wechsel. Mit über 2.600 Integrationen und der No-Code-Automatisierung des Workflow-Builders verbringt dein Team weniger Zeit damit, zwischen Tabs hin- und herzuwechseln, und mehr Zeit mit der Arbeit, die wirklich zählt.

Neue Teammitglieder können einem Slack-Workspace beitreten und innerhalb von Minuten mit der Zusammenarbeit beginnen. Die Benutzeroberfläche ist so intuitiv, dass die meisten Personen sie im Handumdrehen beherrschen. Und alle – einschließlich externer Partner:innen – können die Aktivitäten der gesamten Organisation über offene Channels, gemeinsame Canvases und die sichere Zusammenarbeit mit Slack Connect verfolgen.

Die Stärken von Mattermost

Mit Mattermost behält dein Unternehmen die vollständige Kontrolle über seine Messaging-Daten. Du betreibst die Plattform auf eigenen Servern oder in einer privaten Cloud – so verlassen keine Daten deine Infrastruktur. Organisationen aus den Bereichen Verteidigung, Finanzen, Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung nutzen Mattermost in Air-Gap- oder klassifizierten Netzwerken, in denen vom Anbieter gehostete SaaS-Plattformen nicht einsetzbar sind.

Die Open Source-Codebasis ist öffentlich prüfbar, und Entwicklungsteams können die Plattform anpassen, eigene Plug-ins erstellen oder in bestehende Tools integrieren – ohne auf die Freigabe durch den Anbieter warten zu müssen. Mattermost integriert zudem strukturierte Leitfäden direkt in die Messaging-Oberfläche – Teams, die Vorfallsmanagement oder Release-Zyklen verantworten, erhalten vordefinierte Checklisten und Automatisierungsschritte direkt neben ihren Unterhaltungen.

Slack vs. Mattermost: Benutzeroberfläche und Nutzungserlebnis

Slack und Mattermost nutzen beide ein Seitenleisten- und Channel-Layout, doch das tägliche Nutzungserlebnis spiegelt wider, für wen jede Plattform konzipiert wurde. Slack ist auf eine breite Nutzung im gesamten Unternehmen ausgerichtet, während Mattermost auf technische Teams und Operations-Teams zugeschnitten ist.

Navigation und Auffindbarkeit: Unter Büro-Chat-Apps für Teams sticht Slack hervor, da Channels, Threads, Apps und die Suche in einer einzigen Seitenleiste zusammengeführt werden – Funktionen wie Canvas, Huddles und Channel-Lesezeichen lassen sich ganz ohne Schulung leicht finden. Mattermost organisiert den Workspace rund um Channels, Playbooks und Calls. Das Layout passt sich gut an Entwicklungs- und Operations-Workflows an, erfordert jedoch möglicherweise etwas mehr Einarbeitung für Teams außerhalb dieser Bereiche.

Onboarding und Einrichtung: Ein neues Team kann in Slack innerhalb von Minuten loslegen – ganz ohne technische Einrichtung. Das selbst gehostete Modell von Mattermost bedeutet, dass dein IT-Team die Server-Bereitstellung, Datenbankkonfiguration und laufende Wartung übernimmt. Das gibt Unternehmen die vollständige Infrastrukturkontrolle, setzt jedoch eine höhere Hürde für den Einstieg.

Alltagstauglichkeit: Slack bündelt Unterhaltungen, Dateien und App-Benachrichtigungen in einem einheitlichen Aktivitätsfeed mit einfacher Thread-Navigation und schnellen Tastenkombinationen. Mattermost bietet die gleichen Kommunikationsgrundlagen und ergänzt sie durch strukturierte Workflows über Playbooks – so haben Operations-Teams eine integrierte Möglichkeit, wiederkehrende Prozesse direkt neben ihren Unterhaltungen zu verwalten.

Slack vs. Mattermost: Messaging und Zusammenarbeit

Im Kern organisieren Slack und Mattermost Unterhaltungen in Channels und Threads. Der grundlegende Unterschied liegt in der Erfahrung rund um diese Kernstruktur – und was du tun kannst, ohne die Plattform zu verlassen.

Slack: Für die Zusammenarbeit entwickelt

Slack versteht Messaging als Ausgangspunkt für eine umfassendere Zusammenarbeit. Du kannst direkt aus einem Channel-Thread in einen Canvas wechseln, um einen Entwurf zu erarbeiten, einen Huddle für einen schnellen Audio-Call starten oder eine Video- und Sprachnachricht aufnehmen, um jemanden durch einen Prozess zu führen. Thread-Antworten, geplanter Nachrichtenversand und Channel-Benachrichtigungen machen asynchrone Kommunikation zu einem natürlichen Bestandteil des Workflows und helfen verteilten Teams, über Zeitzonen hinweg aufeinander abgestimmt zu bleiben.

Slacks zentraler Workspace hält Diskussionen, Entscheidungen und Kontext sichtbar, während deine Organisation neue Personen und Abteilungen hinzufügt. Neue Mitarbeitende finden, was sie brauchen, ohne in verschiedenen Tools suchen zu müssen, und funktionsübergreifende Teams bleiben durch gemeinsame Channels und Thread-Updates aufeinander abgestimmt.

Mattermost: Strukturierte Workflows und Kontrolle

Mattermost bietet die zusätzliche Struktur von Playbooks – vordefinierte Checklisten und Automatisierungsschritte, die Teams direkt innerhalb der Plattform ausführen. Playbooks verwandeln einen Diskussions-Thread in einen nachverfolgbaren Workflow für die Vorfallsbearbeitung, das Release-Management und andere wiederholbare Prozesse. Integrierte Anruffunktionen unterstützen Audio und Bildschirmfreigabe, Videokonferenzen sind jedoch nicht enthalten.

Die Messaging-Oberfläche spiegelt Mattermosts Fokus auf technische Teams wider, mit einem übersichtlichen Layout, das Funktionalität und Vertrautheit für Entwickler:innen und Operations-Teams in den Vordergrund stellt. Mattermost bietet außerdem KI-gestützte Suche und Meeting-Transkription über seine Agentenfunktion, mit der Möglichkeit, ein eigenes Großes Sprachmodell (LLM) einzubinden, damit die Daten innerhalb deiner Bereitstellung bleiben. Mattermosts strukturierte Playbooks halten operative Prozesse konsistent, während Teams wachsen – allerdings bedeutet das Self-Hosted-Modell, dass deine Infrastruktur mit der Anzahl deiner Mitarbeitenden mitwachsen muss.

Slack vs. Mattermost: Integrationen und Erweiterbarkeit

Anstatt zwischen Apps zu wechseln, um Updates aufzuspüren, kann dein Team Informationen aus Projekt-Trackern, CRM-Systemen und Entwicklungstools über 2.600+ Integrationen direkt in Slack-Unterhaltungen abrufen. Jedes Teammitglied kann den Workflow-Builder nutzen, um Automatisierungen einzurichten – ganz ohne Programmierkenntnisse. Slackbot reagiert auf benutzerdefinierte Auslöser, Erinnerungen und Routineanfragen. Tiefergehende Anpassungen sind über Slacks APIs und SDKs möglich, die eine vollwertige App-Entwicklung unterstützen.

Mattermost verfolgt einen modulareren Ansatz. Ein kuratierter Marketplace bietet vorgefertigte Plug-ins für Tools wie Issue-Tracker, Code-Deployment-Dienste und Videokonferenzen. Teams können außerdem eigene Integrationen mithilfe von Webhooks, Slash-Befehlen, APIs oder benutzerdefinierten Plug-ins erstellen. No-Code-Automatisierung über Drittanbieter-Connector-Plattformen bietet eine weitere Option für Teams, die Integrationen ohne Programmieraufwand wünschen.

Slack vs. Mattermost: Sicherheit und Compliance

Slack verschlüsselt Daten sowohl bei der Speicherung als auch bei der Übertragung und verfügt über Zertifizierungen wie SOC 2, SOC 3, ISO 27001, HIPAA und FedRAMP. Mit Enterprise Key Management verwalten Organisationen ihre eigenen Verschlüsselungsschlüssel und können den Zugriff bei Bedarf sofort unterbinden. Admins erhalten detaillierte Kontrolle darüber, wer auf was zugreifen darf – einschließlich benutzerdefinierter Aufbewahrungsrichtlinien, Schutz vor Datenverlust und Audit-Protokollen für die Compliance-Berichterstattung.

Auf der Mattermost-Seite liegt der Sicherheitsschwerpunkt auf der Kontrolle über die Bereitstellung. Da die Plattform lokal, in privaten Clouds oder in Air-Gap-Umgebungen betrieben werden kann, behalten Organisationen die vollständige Hoheit über ihre Daten. Nichts verlässt die eigene Infrastruktur, es sei denn, sie entscheiden sich bewusst dafür. Mattermost ist ISO 27001-zertifiziert und unterstützt Compliance-Frameworks wie HIPAA und FINRA. Die Admin-Steuerung umfasst rollenbasierte Berechtigungen, AD/LDAP-Gruppensynchronisierung und vollständigen Zugriff auf Server-Protokolle.

Beide Plattformen können die Anforderungen regulierter Branchen erfüllen. Der entscheidende Unterschied liegt darin, ob dein Sicherheitsansatz auf der verwalteten Infrastruktur und den Zertifizierungen eines Anbieters beruht oder auf der direkten Kontrolle deines eigenen Teams über die Umgebung.

Slack vs. Mattermost: KI-Funktionen

Slackbot, dein persönlicher KI-Agent in Slack, ist vom ersten Tag an einsatzbereit. Er bereitet dich auf Meetings vor, bringt dich bei verpassten Threads auf den neuesten Stand und fasst verstreute Diskussionen in kompakten Briefings zusammen. Außerdem analysiert er geteilte Dokumente und plant Meetings – basierend auf dem vollständigen Verlauf deines Workspaces für datenbasierte Antworten. KI in Slack ist in kostenpflichtigen Plänen standardmäßig enthalten, und alle KI-Funktionen laufen auf Slacks eigener Infrastruktur – deine Daten verbleiben auf der Plattform und werden nicht für das Modell-Training genutzt.

Mattermost verfolgt einen privaten, souveränen Ansatz für KI. Über die Agentenfunktion erhältst du eine KI-gestützte Suche in deinem Workspace und automatische Meeting-Transkription – mit der Option, dein eigenes LLM anzubinden. Da die KI innerhalb deiner eigenen Infrastruktur läuft, kannst du KI-Unterstützung nutzen, ohne Daten an einen externen Dienst zu senden. Du wählst selbst, welchen Modellanbieter du verbindest, und behältst die vollständige Kontrolle darüber, wie KI mit deinen Daten interagiert.

Slack vs. Mattermost: Preise und Einrichtung

Slack bietet einen kostenlosen Tarif sowie kostenpflichtige Pläne, die von kleinen Teams bis hin zur unternehmensweiten Bereitstellung reichen. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten, KI-Funktionen sind in kostenpflichtigen Plänen standardmäßig enthalten, und das Slack-Team kümmert sich um die gesamte Infrastruktur und alle Updates. Als skalierbare Unternehmenskommunikations-Plattform erfordert Slack keinerlei Installation, Konfiguration oder Wartung auf deiner Seite.

Die kostenlose Edition von Mattermost ist self-hosted ohne Benutzerlimit – du kannst sie also ausprobieren, bevor du dich festlegst. Kostenpflichtige Pläne werden pro Benutzer:in und Monat abgerechnet, mit verfügbaren Professional- und Enterprise-Tarifen.

Aber bedenke: Das Budget deines Teams erzählt nur einen Teil der Geschichte – die tatsächlichen Kosten umfassen auch den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Einrichtung und den laufenden Betrieb. Bei Mattermost trägt deine Organisation zusätzlich die Kosten für die Server-Infrastruktur, IT-Personal, laufende Wartung sowie individuelle Entwicklungsarbeiten für Integrationen oder Plug-ins. Berücksichtige beim Vergleich beider Lösungen nicht nur den Preis pro Person, sondern den gesamten Investitionsaufwand an Zeit, Personal und Infrastruktur, den jede Plattform erfordert.

Wann du Slack und wann Mattermost wählen solltest

Jedes Unternehmen ist anders. Die individuellen Prioritäten deines Teams sollten diese Entscheidung leiten. Hier erfährst du, wie du sie durchdenken kannst.

Wann du Slack wählen solltest

Slack ist die bessere Wahl, wenn du eine schnelle Einrichtung, umfassende Integrationen und eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit benötigst. Als Team-Kollaborationstool bündelt Slack Messaging, KI und über 2.600 Integrationen – ohne Installation oder Wartungsaufwand. Enterprise-Chat-Anwendungen wie Slack bieten IT-Verantwortlichen außerdem die nötigen Sicherheits- und Compliance-Tools, ohne zusätzlichen Mehraufwand zu erzeugen.

Egal, ob dein Team aus 5 oder 50.000 Personen besteht – Slack wächst mit dir mit. Ein Marketing-Team, das beispielsweise eine Kampagne startet, kann sofort einen Projekt-Channel einrichten, Design- und Analytik-Tools verknüpfen und alle Beteiligten über Büros und Zeitzonen hinweg auf dem Laufenden halten – und das vom ersten Tag an.

Wann du Mattermost wählen solltest

Mattermost ist die richtige Wahl, wenn du Self-Hosting, vollständige Datenkontrolle und die technischen Ressourcen zur Verwaltung der Bereitstellung benötigst. Mattermost wurde speziell für Organisationen entwickelt, die in klassifizierten Umgebungen arbeiten, strengen Regulierungen unterliegen oder eine Air-Gap-Bereitstellung benötigen. Ein Verteidigungsunternehmen, das über sichere Netzwerke hinweg koordiniert, kann Mattermost beispielsweise vollständig auf eigenen Servern mit individuellen Integrationen in interne Systeme betreiben – etwas, das cloudbasierte Plattformen nicht unterstützen können.

Ist Slack besser als Mattermost?

Das hängt davon ab, was dein Team braucht. Slack punktet bei der Benutzerfreundlichkeit auf Enterprise-Ebene, Geschwindigkeit und teamübergreifender Zusammenarbeit – unabhängig von der Teamgröße. Mattermost ist stärker in den Bereichen Datenkontrolle, selbst gehostete Sicherheit und für Organisationen, die jede Ebene ihrer Infrastruktur selbst kontrollieren müssen. Die meisten Teams werden feststellen, dass Slacks Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Integrationen und KI den schnellsten Weg zu produktiver Zusammenarbeit bietet – doch Teams mit den strengsten regulatorischen oder Bereitstellungsanforderungen werden eher zum selbst gehosteten Modell von Mattermost tendieren.

Die Entscheidung hängt von den Prioritäten deines Teams ab

Slack und Mattermost helfen Teams bei der Kommunikation, verfolgen dabei aber sehr unterschiedliche Ansätze. Slack bietet Teams eine verwaltete Cloud-Plattform, auf der Kommunikation, KI und Tausende von Integrationen von Anfang an zusammenspielen. Mattermost gibt Organisationen durch eine selbst gehostete Open-Source-Infrastruktur die volle Kontrolle über ihre Daten und ihre Bereitstellung. Die Arbeitsweise deines Teams, die Sicherheitsanforderungen und die Bereitschaft, Infrastruktur zu verwalten, sollten die Entscheidung leiten.

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Möchtest du wissen, wie sich Slack im Vergleich zu anderen cloudbasierten Kollaborations- und Kommunikationstools schlägt? Schau dir unsere weiteren Vergleichsseiten an:

Slack vs. Mattermost – Häufig gestellte Fragen