Slack e Mattermost: qual è la scelta giusta per il tuo team?

Punti chiave Slack riunisce messaggistica, IA, automazione e oltre 2.600 integrazioni in un’unica piattaforma cloud in grado di adattarsi a team di qualsiasi dimensione, dalle piccole realtà alle grandi imprese globali.

Mattermost è una piattaforma di messaggistica open source e self-hosted, pensata per le organizzazioni che hanno bisogno di gestire e controllare direttamente l’intero stack di comunicazione.

La scelta giusta dipende da ciò che è prioritario per il tuo team: una collaborazione fluida su larga scala oppure il controllo diretto dell’infrastruttura in ambienti ad alta sicurezza.

Slack e Mattermost sono entrambi progettati per la comunicazione dei team, ma puntano su priorità diverse: facilità d’uso e velocità da un lato, sicurezza e controllo dall’altro.

Mattermost è una piattaforma open source che mantiene conversazioni e dati interamente sotto il controllo dell’organizzazione. Se il tuo team opera in settori fortemente regolamentati, lavora in ambienti air-gapped o ha necessità di eseguire il software di collaborazione sui propri server, Mattermost ti offre quel livello di controllo.

Slack è un sistema operativo per il lavoro basato su cloud in cui i team condividono informazioni, prendono decisioni e portano avanti i progetti, con messaggistica, IA e integrazioni con le app in un unico posto. Se il tuo team usa molti strumenti diversi e ha bisogno di rimanere allineato tra reparti e fusi orari, Slack è progettato proprio per questo.

Ecco come si confrontano le due piattaforme.

Slack e Mattermost in breve

Sebbene sia Slack che Mattermost aiutino i team a rimanere connessi e produttivi, ogni piattaforma si basa su una filosofia distinta: una dà priorità alla semplicità e all’automazione, l’altra punta sul controllo e sulla personalizzazione.

Slack offre ai team un unico posto per comunicare, connettere i propri strumenti e lavorare senza dover gestire alcuna infrastruttura. L’IA integrata aiuta a trovare risposte, sintetizzare discussioni e automatizzare attività di routine, mentre Slackbot funge da agente di IA personale in grado di preparare riunioni, riassumere conversazioni ed estrarre informazioni utili dalle app connesse.

Mattermost è pensato per le organizzazioni che hanno bisogno del pieno controllo sui propri dati e sulla propria piattaforma. Può essere eseguito on-premises, in cloud privati o in reti air-gapped. Il codice sorgente open source consente ai team di modellare la piattaforma in base ai propri flussi di lavoro.

Slack Mattermost Scopo principale Sistema operativo per il lavoro per la collaborazione in team Piattaforma open source per la messaggistica sicura dei team Modello di distribuzione Basato su cloud, ospitato da Slack Self-hosted, cloud privato o cloud gestito Stile di comunicazione Discussioni organizzate, risposte nelle conversazioni e documenti condivisi per il lavoro asincrono in team Discussioni organizzate, risposte nelle conversazioni, playbook strutturati e bacheche attività Integrazioni Oltre 2.600 app pronte all’uso con automazione senza codice Basato su API con un marketplace di plug-in selezionati Sicurezza e conformità Crittografia Enterprise, gestione delle chiavi, SOC 2, HIPAA, FedRAMP Controllo dei dati self-hosted, ISO 27001, HIPAA, FINRA Prezzi Livello gratuito disponibile; piani a pagamento in base al numero di utenti Edizione self-hosted gratuita senza limiti di utenti; piani a pagamento il cui costo aumenta in base al numero di utenti

I punti di forza di Slack

In Slack, ogni conversazione, file e decisione si trova in un unico spazio ricercabile, organizzato per argomento, team o progetto. Il tuo team può passare da una chat di team a un documento condiviso fino a un incontro live senza cambiare strumento, e i canali con conversazioni mantengono la collaborazione asincrona organizzata anche tra fusi orari diversi.

Le informazioni provenienti dai tracker di progetto, dal sistema CRM e dagli strumenti di sviluppo confluiscono direttamente nelle conversazioni, senza bisogno di passare da un’app all’altra. Con oltre 2.600 integrazioni e l’automazione senza codice di Workflow Builder, il tuo team trascorre meno tempo a saltare tra le schede e più tempo sul lavoro che conta davvero.

I nuovi membri del team possono entrare in un’area di lavoro Slack e iniziare a collaborare in pochi minuti. L'interfaccia è così intuitiva che la maggior parte delle persone impara a usarla da sola. E tutti, inclusi i partner esterni, possono seguire il lavoro che si svolge nell’organizzazione tramite canali pubblici, canvas condivisi e una collaborazione sicura con Slack Connect.

I punti di forza di Mattermost

Mattermost consente alla tua organizzazione di mantenere la piena proprietà dei dati di messaggistica. Puoi eseguire la piattaforma sui tuoi server o in un cloud privato, in modo che nulla esca dalla tua infrastruttura. Organizzazioni nei settori della difesa, della finanza, della sanità e della pubblica amministrazione utilizzano Mattermost in reti air-gapped o classificate, dove le piattaforme SaaS ospitate da fornitori non possono operare.

Il codice sorgente open source è verificabile pubblicamente e i team di sviluppo possono modificare la piattaforma, creare plug-in personalizzati o integrarla con gli strumenti esistenti senza dover attendere l’approvazione del fornitore. Mattermost integra inoltre playbook strutturati direttamente nell’esperienza di messaggistica: i team che gestiscono la risposta agli incidenti o i cicli di rilascio dispongono di checklist predefinite e passaggi di automazione direttamente accanto alle proprie conversazioni.

Slack e Mattermost: interfaccia ed esperienza utente

Slack e Mattermost condividono un layout basato su barra laterale e canali, ma l’esperienza quotidiana riflette il pubblico per cui ciascuna piattaforma è stata progettata. Slack è pensato per un’adozione trasversale in tutta l’organizzazione, mentre Mattermost è ottimizzato per team tecnici e operativi.

Navigazione e reperibilità. Tra le app di chat aziendale per team , Slack si distingue per la capacità di riunire canali, conversazioni, app e ricerca in un’unica barra laterale: funzioni come canvas, incontri e segnalibri sono facili da trovare senza bisogno di formazione. Mattermost organizza la propria area di lavoro attorno a canali, playbook e chiamate. Il layout si adatta naturalmente ai flussi di lavoro di sviluppo e operazioni, ma può richiedere più orientamento per i team al di fuori di quei ruoli.

Onboarding e configurazione. Un nuovo team può essere operativo in Slack in pochi minuti, senza alcuna configurazione tecnica. Il modello self-hosted di Mattermost implica invece che il team IT gestisca il provisioning dei server, la configurazione del database e la manutenzione continua. Questo offre alle organizzazioni il pieno controllo sull’infrastruttura, ma alza l’asticella per iniziare.

Usabilità quotidiana. Slack mette in evidenza conversazioni, file e notifiche delle app in un feed di attività unificato, con una navigazione semplice tra le conversazioni e azioni rapide per passare da un canale all’altro. Mattermost copre le stesse funzionalità di comunicazione di base e aggiunge workflow strutturati tramite i playbook, offrendo ai team operativi un modo integrato per gestire i processi ricorrenti direttamente accanto alle proprie conversazioni.

Slack e Mattermost: messaggistica e collaborazione

Nella loro struttura di base, Slack e Mattermost organizzano entrambi le discussioni in canali e conversazioni. È l’esperienza attorno a questa struttura, e ciò che puoi fare senza lasciare la piattaforma, a segnare la vera differenza.

Slack: pensato per la collaborazione

Slack considera la messaggistica come il punto di partenza per una collaborazione più ampia. Puoi passare da una conversazione in un canale a un canvas per redigere una proposta, avviare un incontro per una rapida chiamata vocale o registrare un clip per spiegare un processo. Le risposte in conversazione, i messaggi programmati e le notifiche a livello di canale rendono la comunicazione asincrona una parte naturale del flusso di lavoro, aiutando i team distribuiti a rimanere allineati tra fusi orari diversi.

L’area di lavoro centralizzata di Slack mantiene visibili le discussioni, le decisioni e il contesto man mano che l’organizzazione cresce con nuove persone e nuovi reparti. I nuovi assunti trovano ciò di cui hanno bisogno senza dover cercare tra vari strumenti, e i team interfunzionali rimangono allineati grazie ai canali condivisi e agli aggiornamenti nelle conversazioni.

Mattermost: workflow strutturati e controllo

Mattermost offre la struttura aggiuntiva dei playbook, ovvero checklist predefinite e passaggi di automazione che i team eseguono direttamente all’interno della piattaforma. I playbook trasformano una conversazione in un workflow tracciabile per la risposta agli incidenti, la gestione dei rilasci e altri processi ripetibili. Le chiamate integrate supportano l’audio e la condivisione schermo, ma le videoconferenze non sono incluse.

L’interfaccia di messaggistica riflette il focus di Mattermost sui team tecnici, con un layout essenziale che privilegia funzionalità e familiarità per sviluppatori e personale operativo. Mattermost offre anche ricerca basata sull’IA e trascrizione delle chiamate tramite la funzione Agents, con la possibilità di connettere il proprio modello linguistico (LLM) in modo che i dati rimangano all’interno del proprio ambiente. I playbook strutturati di Mattermost mantengono i processi operativi coerenti man mano che i team crescono, anche se il modello self-hosted richiede che l’infrastruttura si espanda di pari passo con il numero di utenti.

Slack e Mattermost: integrazioni ed estensibilità

Invece di passare da un’app all’altra per cercare aggiornamenti, il tuo team può portare informazioni da tracker di progetto, sistemi CRM e strumenti di sviluppo direttamente nelle conversazioni di Slack attraverso oltre 2.600 integrazioni. Qualsiasi membro del team può usare Workflow Builder per configurare automazioni senza scrivere una sola riga di codice. Slackbot risponde a trigger personalizzati, promemoria e richieste di routine. Per una personalizzazione più avanzata, Slack offre API e SDK che supportano lo sviluppo di app complete.

Mattermost adotta un approccio più modulare. Un marketplace curato offre plug-in predefiniti per strumenti come tracker di problemi, servizi di distribuzione del codice e videoconferenze. I team possono anche creare integrazioni personalizzate usando webhook, comandi slash, API o plug-in su misura. L’automazione senza codice tramite piattaforme di connettori di terze parti rappresenta un’ulteriore opzione per i team che desiderano integrazioni senza dover scrivere codice.

Slack e Mattermost: sicurezza e conformità

Slack cripta i dati sia a riposo che in transito e detiene certificazioni tra cui SOC 2, SOC 3, ISO 27001, HIPAA e FedRAMP. Con Enterprise Key Management, le organizzazioni mantengono le proprie chiavi di crittografia e possono revocare l’accesso su richiesta. Gli amministratori dispongono di controlli granulari su chi può accedere a cosa, inclusi criteri di conservazione personalizzati, prevenzione della perdita dei dati e registri di controllo per la reportistica di conformità.

Per quanto riguarda Mattermost, la sicurezza è incentrata sul controllo della distribuzione. Poiché la piattaforma può essere eseguita on-premises, in cloud privati o in ambienti air-gapped, le organizzazioni mantengono la piena titolarità dei propri dati. Nulla lascia la loro infrastruttura a meno che non lo decidano esplicitamente. Mattermost è certificato ISO 27001 e supporta framework di conformità, tra cui HIPAA e FINRA. I controlli amministrativi includono autorizzazioni basate sui ruoli, sincronizzazione dei gruppi AD/LDAP e accesso completo ai log dei server.

Entrambe le piattaforme possono soddisfare i requisiti dei settori regolamentati. La distinzione sta nel fatto che il tuo approccio alla sicurezza si basi sull’infrastruttura gestita e sulle certificazioni di un fornitore oppure sul controllo diretto del tuo team sull’ambiente.

Slack e Mattermost: funzionalità IA

Slackbot, il tuo agente di IA personale in Slack, è pronto all’uso fin dal primo giorno. Può prepararti per le riunioni, aggiornarti sulle conversazioni che hai perso e generare sintesi da discussioni sparse. Analizza inoltre i documenti condivisi e pianifica le chiamate, attingendo all’intera cronologia della tua area di lavoro per fornire risposte basate sui dati. L’IA in Slack è inclusa di serie nei piani a pagamento, e ogni funzione IA viene eseguita sull’infrastruttura proprietaria di Slack: i tuoi dati rimangono sulla piattaforma e non vengono utilizzati per addestrare i modelli.

Mattermost adotta un approccio privato e sovrano all’IA. Tramite la funzione Agents, ottieni una ricerca basata sull’IA in tutta l’area di lavoro e la trascrizione automatica delle chiamate, con la possibilità di connettere il tuo LLM. Poiché l’IA viene eseguita all’interno della tua infrastruttura, puoi adottare l’assistenza IA senza inviare dati a servizi esterni. Sei tu a scegliere quale provider di modelli connettere e mantieni il pieno controllo su come l’IA interagisce con i tuoi dati.

Slack e Mattermost: prezzi e configurazione

Slack offre un livello gratuito e piani a pagamento che spaziano dai piccoli team alla distribuzione su scala aziendale. La configurazione richiede pochi minuti, le funzioni IA sono incluse di serie nei piani a pagamento e il team di Slack gestisce tutta l’infrastruttura e gli aggiornamenti. In quanto piattaforma di comunicazione aziendale scalabile, Slack non richiede alcuna installazione, configurazione o manutenzione da parte tua.

L’edizione gratuita di Mattermost è self-hosted senza limiti di utenti, così puoi provarla prima di impegnarti. I piani a pagamento sono per utente al mese, con livelli Professional ed Enterprise disponibili.

Tuttavia, è importante ricordare che il budget del team racconta solo una parte della storia: il costo reale include il tempo e l’impegno necessari per avviare e mantenere la piattaforma. Con Mattermost, la tua organizzazione deve farsi carico anche dell’infrastruttura server, del personale IT, della manutenzione continua e di qualsiasi sviluppo personalizzato per integrazioni o plug-in. Nel confrontare le due soluzioni, considera non solo il prezzo per utente, ma l’investimento complessivo in termini di tempo, risorse umane e infrastruttura richiesto da ciascuna piattaforma.

Quando scegliere Slack e quando scegliere Mattermost

Ogni organizzazione è diversa, pertanto le priorità specifiche del tuo team devono guidare questa scelta. Ecco come orientarti.

Quando scegliere Slack

Slack è la scelta più adatta quando hai bisogno di una configurazione rapida, un ampio ecosistema di integrazioni e una collaborazione che funzioni per ogni reparto. Come strumento di collaborazione per team, Slack mette a disposizione messaggistica, IA e oltre 2.600 integrazioni, senza richiedere installazioni o manutenzione. Le applicazioni di chat aziendale come Slack offrono inoltre ai responsabili IT gli strumenti di sicurezza e conformità di cui hanno bisogno, senza aggiungere ulteriore carico di lavoro.

Che il tuo team sia composto da 5 o da 50.000 persone, Slack cresce con te. Un team marketing che lancia una campagna, ad esempio, può creare un canale di progetto, connettere i propri strumenti di design e analisi e mantenere allineati gli stakeholder in uffici e fusi orari diversi, tutto fin dal primo giorno.

Quando scegliere Mattermost

Mattermost è la scelta giusta quando hai bisogno di self-hosting e pieno controllo sui dati e il tuo team dispone delle risorse tecniche necessarie per gestire la distribuzione. Mattermost è progettato appositamente per le organizzazioni che operano in ambienti classificati, soggette a normative rigide o che necessitano di distribuzioni air-gapped. Un appaltatore della difesa che coordina attività su reti sicure, ad esempio, può eseguire Mattermost interamente sui propri server con integrazioni personalizzate nei sistemi interni, cosa che le piattaforme ospitate nel cloud non possono supportare.

Slack è migliore di Mattermost?

Dipende dalle esigenze del tuo team. Slack è più forte in termini di usabilità a livello enterprise, velocità e collaborazione trasversale tra team di qualsiasi dimensione. Mattermost è più forte per il controllo dei dati, la sicurezza in self-hosting e le organizzazioni che hanno bisogno di gestire ogni livello della propria infrastruttura. La maggior parte dei team troverà che la combinazione di usabilità, integrazioni e IA di Slack offre un percorso più rapido verso una collaborazione produttiva, ma i team con requisiti più rigidi in termini di conformità e distribuzione tenderanno a preferire il modello self-hosted di Mattermost.

La scelta dipende dalle priorità del tuo team

Sia Slack che Mattermost aiutano i team a comunicare, ma rispondono a priorità molto diverse. Slack offre ai team una piattaforma cloud gestita in cui comunicazione, IA e migliaia di integrazioni funzionano insieme fin dal primo giorno. Mattermost offre alle organizzazioni il pieno controllo dei propri dati e della distribuzione tramite un’infrastruttura open source e self-hosted. Lo stile di lavoro del tuo team, i requisiti di sicurezza e la disponibilità a gestire l’infrastruttura dovrebbero guidare la decisione.

Inizia con Slack e scopri cosa può fare un sistema operativo per il lavoro per il tuo team.

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Domande frequenti su Slack e Mattermost