Slack vs. Mattermost: 귀사의 팀에 맞는 도구는 무엇일까요?

핵심 요점 Slack은 메시징, AI, 자동화, 2,600개 이상의 통합을 하나의 클라우드 기반 플랫폼에 구현해 소규모 팀부터 글로벌 기업까지 폭넓게 이용할 수 있습니다.

Mattermost는 오픈 소스 자체 호스팅 메시징 플랫폼으로, 전체 커뮤니케이션 스택을 직접 소유하고 관리해야 하는 조직을 위해 설계되었습니다.

어떤 플랫폼이 맞는지는 팀이 원활한 대규모 협업을 우선시하는지, 아니면 보안이 중요한 환경에서 인프라를 직접 소유하는 것을 우선시하는지에 따라 달라지죠.

Slack과 Mattermost는 모두 팀 커뮤니케이션을 위해 만들어졌지만, 서로 다른 부분을 우선시합니다. 바로 사용 편의성과 속도 vs. 보안과 제어입니다.

Mattermost는 오픈 소스 플랫폼으로, 대화 내용과 데이터를 조직이 완전히 통제할 수 있습니다. 엄격한 규정을 따라야 하거나, 외부 네트워크와 단절된 환경에서 운영하거나, 자체 서버에서 협업 소프트웨어를 실행해야 하는 팀이라면 Mattermost가 그에 맞는 수준의 소유권을 제공합니다.

Slack은 클라우드 기반의 업무용 운영 시스템으로, 팀이 정보를 공유하고, 의사 결정을 내리고, 프로젝트를 진행할 수 있는 공간입니다. 메시징, AI, 앱 통합이 한 곳에 모여 있죠. 여러 도구를 동시에 사용하면서 부서와 시간대를 넘어 모든 팀원이 같은 방향으로 나아가야 한다면, Slack이 딱 맞는 선택입니다.

두 플랫폼을 비교해 보겠습니다.

Slack vs. Mattermost 한눈에 비교하기

Slack과 Mattermost는 모두 팀의 연결과 생산성을 지원하지만, 각 플랫폼은 서로 다른 철학을 바탕으로 설계되었습니다. 하나는 편의성과 자동화를, 다른 하나는 제어와 맞춤화를 중시하죠.

Slack은 팀이 인프라를 관리할 필요 없이 소통하고, 도구를 연결하고, 업무를 처리할 수 있는 단 하나의 공간입니다. 내장된 AI가 답변을 찾아주고, 대화를 한눈에 정리해 주며, 반복 업무를 자동화 해주죠. 또한 Slackbot은 퍼스널 AI 에이전트로서 회의 준비, 스레드 요약, 연계된 앱에서의 인사이트 추출까지 도와줍니다.

Mattermost는 데이터와 플랫폼에 대한 완전한 통제권이 필요한 조직을 위해 만들어졌습니다. 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 또는 외부 네트워크와 분리된 에어갭(air-gapped) 네트워크 환경에서 실행할 수 있습니다. 오픈소스 코드베이스를 통해 팀은 자신들의 워크플로에 맞춰 플랫폼을 자유롭게 구성할 수 있습니다.

Slack Mattermost 핵심 목적 팀 협업을 위한 업무용 운영 시스템 안전한 팀 메시징을 위한 오픈소스 플랫폼 배포 방식 클라우드 기반, Slack 호스팅 자체 호스팅, 프라이빗 클라우드, 또는 관리형 클라우드 커뮤니케이션 방식 비동기 방식의 팀 협업을 위한 체계적인 대화, 스레드 형식의 댓글, 공유 문서 체계적인 대화, 스레드 형식의 댓글, 구조화된 전략서, 작업 보드 통합 노코드 자동화로 바로 사용할 수 있는 2,600개 이상의 앱 API 기반의 엄선된 플러그인 marketplace 보안 및 규정 준수 엔터프라이즈 암호화, 키 관리, SOC 2, HIPAA, FedRAMP 자체 호스팅 데이터 제어, ISO 27001, HIPAA, FINRA 요금 무료 플랜 제공, 사용자 수 기반의 유료 플랜 사용자 수 제한 없는 무료 자체 호스팅 에디션, 사용자 수에 따라 요금이 올라가는 유료 플랜

Slack의 강점

Slack에서는 모든 대화, 파일, 의사 결정이 주제, 팀, 또는 프로젝트별로 구성된 하나의 검색 가능한 공간에 저장됩니다. 팀원들은 팀 채팅 스레드부터 공유 문서, 실시간 허들까지 도구를 전환하지 않고도 이동할 수 있으며, 스레드로 이뤄진 채널 덕분에 시간대가 달라도 비동기 협업을 체계적으로 유지할 수 있습니다.

프로젝트 추적기, CRM 시스템, 개발자 도구의 정보가 앱 전환 없이 대화에 바로 연결됩니다. 2,600개 이상의 통합 기능과 워크플로 빌더의 노코드 자동화 덕분에 탭을 오가는 시간은 줄이고 정말 중요한 업무에 더 집중할 수 있습니다.

신규 팀원은 Slack 워크스페이스에 참여해 몇 분 안에 협업을 시작할 수 있습니다. 인터페이스가 직관적이라 대부분의 사람들이 별도의 교육 없이도 스스로 사용할 수 있습니다. 또한 외부 파트너를 포함한 모든 사람이 공개 채널, 공유 캔버스, 그리고 보안 협업 기능인 Slack Connect를 통해 조직 전반에서 이루어지는 업무를 파악할 수 있습니다.

Mattermost의 강점

Mattermost를 사용하면 조직이 메시징 데이터의 완전한 소유권을 유지할 수 있습니다. 자체 서버나 프라이빗 클라우드에서 플랫폼을 운영하기 때문에 데이터가 내부 인프라 밖으로 나가지 않습니다. 국방, 금융, 의료, 정부 분야의 조직들은 벤더 호스팅 SaaS 플랫폼을 사용할 수 없는 망분리 또는 에어갭(air-gapped) 네트워크 환경에서 Mattermost를 활용하고 있습니다.

오픈소스 코드베이스는 누구나 감사할 수 있으며, 엔지니어링 팀은 벤더 승인을 기다리지 않고도 플랫폼을 수정하거나, 맞춤형 플러그인을 개발하거나, 기존 도구와 통합할 수 있습니다. 또한 Mattermost는 구조화된 플레이북을 메시징 환경에 직접 내장하고 있어, 문제 대응이나 출시 주기를 관리하는 팀이 대화 공간 내에서 바로 미리 정의된 체크리스트와 자동화 단계를 활용할 수 있습니다.

Slack vs. Mattermost: 인터페이스와 사용자 경험

Slack과 Mattermost는 모두 사이드바와 채널 레이아웃을 사용하지만, 일상적인 사용 경험은 각 플랫폼이 어떤 사용자를 위해 설계되었는지를 반영합니다. Slack은 조직 전반의 폭넓은 도입을 위해 만들어진 반면, Mattermost는 기술 및 운영 팀에 최적화되어 있습니다.

탐색과 검색 편의성. 팀을 위한 업무용 채팅 앱 가운데 Slack은 채널, 스레드, 앱, 검색 기능을 하나의 사이드바에 통합한 면이 단연 두드러집니다. 캔버스, 허들, 책갈피 같은 기능도 별도의 교육 없이 쉽게 찾을 수 있죠. Mattermost는 채널, 플레이북, 회의를 중심으로 워크스페이스를 구성합니다. 이 레이아웃은 엔지니어링 및 운영 워크플로에 자연스럽게 부합하지만, 해당 직무 외의 팀은 익숙해지는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

온보딩 및 설정. 새 팀은 별도의 기술적 설정 없이도 몇 분 안에 Slack을 사용할 수 있습니다. Mattermost는 자체 호스팅 방식이기 때문에 IT 팀이 서버 프로비저닝, 데이터베이스 구성, 지속적인 유지 관리를 직접 담당해야 합니다. 이를 통해 조직은 인프라를 완전히 제어할 수 있지만, 시작하기 위한 진입 장벽이 높아지는 측면도 있죠.

일상적인 사용성. Slack은 통합된 활동 피드에서 대화, 파일, 앱 알림을 한눈에 볼 수 있으며, 스레드 탐색과 빠른 전환 단축키도 쉽게 사용할 수 있습니다. Mattermost도 동일한 커뮤니케이션 기본 기능을 지원하고, 플레이북을 통한 구조화된 워크플로를 추가로 제공해 운영 팀이 대화와 함께 반복적인 프로세스를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

Slack vs. Mattermost: 메시지 및 협업

Slack과 Mattermost는 기본적으로 대화를 채널과 스레드로 구성한다는 공통점이 있습니다. 하지만 그 핵심 구조를 둘러싼 경험, 그리고 플랫폼을 벗어나지 않고 할 수 있는 것들에서 두 제품은 차이를 보이기 시작합니다.

Slack: 협업을 위해 설계된 도구

Slack은 메시징을 더 넓은 협업의 출발점으로 삼습니다. 채널 스레드에서 캔버스로 이동해 제안서 초안을 작성하거나, 빠른 음성 통화를 위해 허들을 시작하거나, 클립을 녹화해 프로세스를 설명할 수도 있습니다. 스레드화된 댓글, 메시지 예약, 채널 알림 기능 덕분에 비동기식 커뮤니케이션이 워크플로의 자연스러운 일부가 되어, 분산된 팀도 시간대를 넘어 긴밀하게 연결될 수 있습니다.

Slack의 중앙화된 워크스페이스는 조직에 구성원과 부서가 늘어나도 논의 내용, 의사 결정, 콘텍스트를 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다. 신규 입사자도 여러 도구를 뒤질 필요 없이 필요한 정보를 바로 찾을 수 있고, 팀 간 협업도 공유 채널과 스레드화된 업데이트를 통해 원활하게 이어지죠.

Mattermost: 체계적인 워크플로와 제어 기능

Mattermost에는 플레이북이라는 추가 구조가 있는데, 팀이 플랫폼 내에서 직접 실행할 수 있도록 미리 정의된 체크리스트와 자동화 단계입니다. 플레이북을 사용하면 논의 스레드를 문제 대응, 출시 관리 등 반복적인 프로세스를 위한 추적 가능한 워크플로로 전환할 수 있습니다. 내장된 통화 기능은 음성과 화면 공유를 지원하지만, 화상 회의는 포함되어 있지 않습니다.

메시징 인터페이스는 Mattermost가 기술 팀에 초점을 맞추고 있다는 점을 잘 보여주는데, 개발자와 운영 스태프에게 친숙성과 기능 중심의 간결한 레이아웃을 제공합니다. Mattermost는 에이전트 기능을 통해 AI 기반 검색과 통화 내용 전사 기능도 제공하며, 자체 대규모 언어 모델(LLM)을 연결해 데이터를 배포 환경 내에 유지할 수도 있습니다. Mattermost의 체계적인 플레이북 덕분에 팀이 성장해도 운영 프로세스를 일관되게 유지할 수 있지만, 자체 호스팅 방식이기 때문에 인원이 늘어남에 따라 인프라도 함께 확장해야 합니다.

Slack vs. Mattermost: 통합 및 확장성

앱을 일일이 전환하며 업데이트를 확인할 필요 없이, 팀원들은 2,600개 이상의 통합을 통해 프로젝트 추적기, CRM 시스템, 개발자 도구의 정보를 Slack 대화로 바로 가져올 수 있습니다. 어떤 팀원도 워크플로 빌더를 사용해 코딩 없이 자동화를 설정할 수 있죠. Slackbot은 맞춤형 트리거, 리마인더, 일상적인 요청에 응답합니다. 더 심층적인 맞춤화가 Slack의 API와 SDK를 통해 가능하며, 완전한 기능의 앱 개발도 지원합니다.

Mattermost는 보다 모듈식 접근 방식을 취합니다. 엄선된 Marketplace에서는 이슈 추적기, 코드 배포 서비스, 화상 회의 등 다양한 도구를 위한 미리 구축된 플러그인을 제공합니다. 팀은 웹후크, 슬래시 명령어, API, 맞춤형 플러그인을 사용해 맞춤형 통합을 직접 구축할 수도 있습니다. 타사 커넥터 플랫폼을 통한 노코드 자동화는 코드를 작성할 필요 없이 통합을 원하는 팀에게 또 다른 선택지를 줍니다.

Slack vs. Mattermost: 보안 및 규정 준수

Slack은 저장 데이터와 전송 중인 데이터를 모두 암호화하며, SOC 2, SOC 3, ISO 27001, HIPAA, FedRAMP 등의 인증을 보유하고 있습니다. Enterprise key management를 통해 조직이 자체 암호화 키를 보유하고 필요 시 즉시 액세스를 차단할 수 있습니다. 관리자는 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 세밀하게 제어할 수 있으며, 맞춤형 보존 정책, 데이터 손실 방지, 규정 준수 보고를 위한 감사 로그도 제공받을 수 있습니다.

Mattermost의 경우, 보안은 배포 제어에 초점을 맞추고 있습니다. 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 또는 에어갭(air-gapped) 환경에서도 실행할 수 있어 조직이 데이터의 완전한 소유권을 유지할 수 있습니다. 조직이 원하지 않는 한 데이터는 자체 인프라 밖으로 유출되지 않습니다. Mattermost는 ISO 27001 인증을 보유하고 있으며 HIPAA 및 FINRA를 포함한 규정 준수 프레임워크를 지원합니다. 관리자 제어 기능으로는 역할 기반 권한, AD/LDAP 그룹 동기화, 서버 로그로의 온전한 액세스가 포함됩니다.

두 플랫폼 모두 규제 산업의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 차이점은 보안 방식이 벤더의 관리형 인프라와 인증에 의존하느냐, 아니면 팀이 자체적으로 환경을 직접 제어하느냐에 있습니다.

Slack vs. Mattermost: AI 기능

Slackbot은 Slack 내 퍼스널 AI 에이전트로, 사용 첫날부터 바로 사용할 수 있습니다. 회의 준비를 도와주고, 놓친 스레드를 빠르게 파악할 수 있게 해주며, 여기저기 흩어진 대화 내용을 하나의 브리프로 정리해 줍니다. 공유된 문서를 분석하고 통화 일정도 잡을 수 있으며, 워크스페이스의 전체 기록을 바탕으로 데이터 기반의 답변을 제공합니다. Slack의 AI는 유료 플랜에 기본으로 포함되어 있으며, 모든 AI 기능은 Slack 자체 인프라에서 실행됩니다. 데이터는 플랫폼 내에 유지되며 모델 학습에 사용되지 않습니다.

Mattermost는 비공개형 소버린 AI 방식을 채택하고 있습니다. 에이전트 기능을 통해 워크스페이스 전반에서 AI 기반 검색과 자동 통화 전사 기능을 사용할 수 있으며, 자체 LLM을 연계하는 것도 가능합니다. AI가 자체 인프라 내에서 실행되기 때문에 외부 서비스로 데이터를 전송하지 않고도 AI 지원을 도입할 수 있습니다. 어떤 모델 제공업체를 연계할지 직접 선택하고, AI가 귀사의 데이터와 상호 작용하는 방식을 완전히 제어할 수 있습니다.

Slack vs. Mattermost: 요금제 및 설정

Slack은 무료 요금제와 소규모 팀부터 기업 전체 배포에 이르는 유료 플랜을 제공합니다. 설정은 몇 분이면 완료되고, AI 기능은 유료 플랜에 기본 포함되어 있으며, 인프라 관리와 업데이트는 Slack 팀이 모두 처리합니다. 확장 가능한 비즈니스 커뮤니케이션 플랫폼으로서, Slack은 별도로 설치하거나 구성하거나 유지 관리할 필요가 없습니다.

Mattermost의 무료 에디션은 사용자 수 제한 없이 셀프 호스팅으로 운영되어, 도입을 결정하기 전에 먼저 체험해 볼 수 있습니다. 유료 플랜은 사용자당 월정액 방식이며, 프로페셔널 및 엔터프라이즈 요금을 선택할 수 있습니다.

단, 한 가지 염두에 두셔야 합니다. 팀의 예산은 전체 그림의 일부일 뿐이니까요. 실제 비용에는 도입 및 운영에 드는 시간과 노력도 포함됩니다. Mattermost를 선택하면 조직이 서버 인프라, IT 인력, 지속적인 유지 관리, 통합 또는 플러그인을 위한 맞춤형 개발 비용까지 부담해야 합니다. 두 플랫폼을 비교할 때는 사용자당 요금만이 아니라, 각 플랫폼에 필요한 시간, 인력, 인프라 전반의 총 투자 비용을 함께 고려하십시오.

Slack vs. Mattermost: 어떤 상황에 어떤 것을 선택해야 할까요?

모든 조직은 저마다 다릅니다. 팀의 고유한 우선순위에 따라 결정하셔야 합니다. 다음과 같이 생각해 보세요.

Slack을 선택해야 할 경우

빠른 설정, 폭넓은 통합, 모든 부서에서 활용 가능한 협업이 필요하다면 Slack이 훨씬 적합할 것입니다. 팀 협업 도구로서 Slack은 메시징, AI, 2,600개 이상의 통합 기능을 쉽게 사용할 수 있고, 별도로 설치하거나 관리할 필요도 없죠. 기업용 채팅 애플리케이션인 Slack은 IT 담당자가 추가 부담 없이 보안 및 규정 준수 도구를 활용할 수 있도록 지원합니다.

5명이든 50,000명이든, Slack은 팀과 함께 성장합니다. 예를 들어 캠페인을 진행하는 마케팅 팀이라면, 프로젝트 채널을 만들고 디자인 및 분석 도구를 연결한 뒤, 사용 첫날부터 여러 사무실과 시간대에서 이해관계자들의 소통을 원활하게 유지할 수 있습니다.

Mattermost를 선택해야 할 경우

자체 호스팅, 완전한 데이터 통제가 필요하고, 배포를 관리할 기술 역량을 갖춘 팀이라면 Mattermost가 적합합니다. Mattermost는 기밀 환경에서 운영되거나, 엄격한 규제를 적용받거나, 에어갭(air-gapped) 배포가 필요한 조직을 위해 특별히 설계됐습니다. 예를 들어, 보안 네트워크 간 협업이 필요한 방산 업체는 내부 시스템과의 맞춤형 통합을 포함해 Mattermost를 자체 서버에서 완전히 운영할 수 있습니다. 이는 클라우드 기반 플랫폼으로는 지원하기 어려운 방식이죠.

Slack이 Mattermost보다 더 나은가요?

팀의 필요에 따라 달라집니다. 엔터프라이즈 수준의 사용 편의성, 속도, 규모에 상관없이 팀 간 협업이 이뤄진다면 Slack이 더 강력한 선택입니다. 데이터 통제, 자체 호스팅 보안, 인프라 전 계층을 직접 소유해야 하는 조직이라면 Mattermost가 더 강점을 발휘합니다. 대부분의 팀은 Slack의 사용 편의성, 통합 기능, AI를 통해 더 빠르게 생산적인 협업을 실현할 수 있습니다. 다만 가장 엄격한 규제나 배포 요건을 충족해야 하는 팀이라면 Mattermost의 자체 호스팅 모델에 더 끌릴 수 있습니다.

팀의 우선순위에 따라 달라지는 결정

Slack과 Mattermost는 모두 팀 커뮤니케이션을 돕지만, 서로 다른 우선순위를 지향합니다. Slack은 커뮤니케이션, AI, 수천 가지 통합 기능이 사용 첫날부터 함께 작동하는 관리형 클라우드 플랫폼을 제공합니다. Mattermost는 셀프 호스팅 오픈 소스 인프라를 통해 조직이 데이터와 배포 환경을 완전히 소유할 수 있도록 해줍니다. 팀의 업무 방식, 보안 요구 사항, 인프라 관리에 대한 의지가 결정의 기준이 될 것입니다.

Slack을 시작하고, 업무용 운영 시스템이 팀에 어떤 변화를 가져다 주는지 직접 확인해 보세요.

Slack이 다른 클라우드 기반 협업 및 커뮤니케이션 도구와 어떻게 다른지 궁금하신가요? 다른 비교 페이지도 한번 살펴보세요.

Slack vs. Mattermost에 관해 자주 묻는 질문