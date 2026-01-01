Slack과 Microsoft Teams 비교: 오늘날 팀에서 고려할 주요 차이점
두 플랫폼, 업무에 대한 두 가지 사고 방식. 각 기능 및 다양한 팀에서의 활용 방식, 그리고 실제 업무 경험을 살펴보세요
2026년 Microsoft Teams에 대한 최고의 대안
메시징, 회의, 프로젝트 워크플로에 이르기까지 팀의 커뮤니케이션, 협업, 업무 관리 방식을 기준으로 Microsoft Teams의 대안을 살펴보세요.
Slack vs. Asana: 우리 팀에 맞는 도구는 무엇일까요?
팀에는 커뮤니케이션과 업무 관리 도구의 적절한 조합이 필요합니다. 여러분의 워크플로에 맞는 Slack과 Asana를 어떻게 선택할지 알아보세요.
Slack vs. Mattermost: 귀사의 팀에 맞는 도구는 무엇일까요?
두 플랫폼 모두 채널 기반 메시징을 지원하지만, 배포 방식, 보안, 그리고 일상적인 팀 협업 측면에서는 서로 다른 방향을 취하고 있습니다.
Slack vs. Trello: 팀에 더 좋은 도구는 무엇일까요?
Slack과 Trello가 커뮤니케이션, 작업 추적, 워크플로를 각각 어떻게 지원하는지 비교하고, 팀에 맞는 최적의 설정을 찾아보세요.
가장 인기 있는 협업 도구인 Slack과 Discord 비교해 보기
Slack과 Discord 모두 사람들을 하나로 연결하지만, 대화, 도구, 참여 방식에서는 매우 다른 접근법을 취합니다.
Slack과 Google Chat 비교: 기능, 차이점, 그리고 어떤 선택이 적합할까요?
팀이 Slack을 사용하느냐 Google Chat을 사용하느냐에 따라 협업 방식은 크게 달라질 수 있습니다. 두 플랫폼을 어떻게 비교할 수 있는지 살펴보겠습니다.