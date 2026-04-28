핵심 요점 Slack은 대화, 도구, 워크플로를 하나의 허브로 연결하는 업무용 운영 시스템입니다. Google Chat은 Google Workspace 내에서 제공되는 메시징 계층입니다.

Slack은 유료 플랜에서 2,600개 이상의 앱 통합과 내장형 AI 기능을 제공합니다. Google Chat은 Workspace Marketplace를 통해 지속적으로 확장되는 타사 앱 목록을 지원합니다.

두 플랫폼 모두 팀 메시징과 화상 통화를 효과적으로 지원합니다. 현재 사용 중인 도구, 협업 방식, 그리고 향후 확장 계획에 따라 선택하세요.

Slack과 Google Chat은 팀 메시징 분야의 핵심을 이루는 두 가지 앱이지만, 서로 다른 디자인 철학을 바탕으로 개발되었습니다.

Google Chat은 Google Workspace 안에서 사용하는 간단한 메시징 도구로, Gmail, Docs, Meet을 중심으로 업무를 진행하는 팀에 잘 맞습니다. 반면 Slack은 조직 전체의 기술 스택 전반에서 사람, 도구, 워크플로를 연결하도록 설계된 업무용 운영 시스템입니다. 대화, 앱, 자동화가 하나의 공간에서 통합되어, 팀이 어떤 도구를 사용하든 상관없이 모든 업무를 한곳에서 처리할 수 있습니다.

대부분의 팀에는 Slack의 유연성, 직관적인 디자인, 그리고 다양한 통합 옵션이 더 강력한 선택 요인이 됩니다. 하지만 조직이 Google Workspace 내에서만 업무를 진행한다면 Google Chat이 더 적합할 수 있습니다. 아래에서 주요 기능을 중심으로 두 플랫폼을 비교해 보겠습니다.

Slack과 Google Chat을 한눈에 살펴보기

Slack과 Google Chat은 팀 커뮤니케이션에 서로 다른 접근 방식을 취합니다. Slack은 대화, 앱, 자동화된 워크플로를 하나로 연결하는 중앙 허브로 작동합니다. 수천 개의 통합 기능, Slack Connect를 통한 회사 간 협업, 그리고 놓친 내용을 빠르게 따라잡을 수 있도록 돕는 AI 기능까지 갖춰, 여러 도구를 동시에 사용하고 빠르게 프로젝트를 진행하는 팀에 최적화되어 있습니다.

Google Chat은 Google Workspace 안에서 작동하며 Gmail, Drive, Docs, Meet과 기본적으로 연결됩니다. 이미 Google 에코시스템에서 업무를 진행하는 팀이라면, 별도의 설정 없이 간편하게 사용할 수 있는 메시징 환경과 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

Slack Google Chat 핵심 기능 채널, 스레드, 허들, 클립, 캔버스, Slack Connect, 워크플로 빌더 인라인 스레드(대화 목록)이 가능한 스페이스, 다이렉트 메시지(채팅 메시지), 작업, Google Drive에서 공유되는 기본 파일 통합 모든 채널에서 일관되게 작동하는 2,600개 이상의 타사 앱 기본 워크스페이스 앱 및 Workspace Marketplace를 통해 지속적으로 확장되는 타사 앱 목록 내장형 AI 모든 유료 플랜에서 AI 요약 및 한눈에 정리 기능 제공, Business+ 및 Enterprise+ 수준에서 Slackbot, 워크플로 및 검색 기능 제공, Agentforce는 별도 요금 적용 Business Standard 이상 플랜에서 제공되는 Gemini 기반 요약 및 초안 작성 기능 검색 메시지, 파일, 연결된 앱 전반을 아우르는 엔터프라이즈 검색 검색 연산자를 활용한 메시지 및 파일 검색(Google Chat 내에서만) 보안 및 개인 정보 보호 저장 중 및 전송 중 암호화, EKM, FedRAMP Moderate(GovSlack: FedRAMP High), SOC 2, HIPAA, ISO 27001 저장 중 및 전송 중 암호화, FedRAMP High, SOC, HIPAA, ISO 27001 요금 무료 플랜 제공, 유료 플랜은 사용자당 월 약 $10 미만부터 $20 수준까지 개인 Google 계정으로 무료 이용 가능, Workspace는 사용자당 월 약 $7부터 $20 이상

Slack의 강점

Slack은 다양한 도구와 시간대, 조직 간 경계를 넘나들며 협업하는 팀에 적합합니다. Slack 통합 앱을 통해 CRM, 프로젝트 추적기, 디자인 도구, 분석 대시보드 등 2,600개 이상의 앱을 연결할 수 있어, 업데이트가 자연스럽게 대화에 반영됩니다. 스레드 기반 채널은 논의 내용을 깔끔하게 정리해 주고, Slack AI는 요약과 한눈에 정리, 지능형 검색으로 중요한 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 지원합니다. 또한 워크플로 빌더를 활용하면 코드를 작성하지 않고도 반복적인 업무를 자동화할 수 있으며, Slack Connect를 사용하면 외부 파트너와의 협업도 팀원에게 메시지를 보내는 것처럼 간편하게 진행할 수 있습니다.

Google Chat의 강점

팀이 이미 Google Workspace를 중심으로 업무를 진행하고 있다면 Google Chat은 잘 맞는 선택입니다. Gmail, Drive, Docs, Sheets, Meet과 기본적으로 연결되어, 문서를 공유하거나 화상 통화를 시작할 때도 대화를 벗어나지 않고 바로 진행할 수 있습니다. 스페이스를 활용하면 인라인 스레드, 공유 파일, 할당된 작업을 통해 진행 중인 프로젝트를 체계적으로 정리할 수 있습니다. 또한 조직에서 이미 Workspace를 사용하고 있다면 Google Chat은 추가 비용 없이 포함되며, 간편한 인터페이스로 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

Slack과 Google Chat 비교: 인터페이스

Slack과 Google Chat을 비교해 보면 유연성에서 차이가 드러납니다. Slack은 채널을 중심으로 구성된 고도로 맞춤화가 가능한 워크스페이스를 제공하는 반면, Google Chat은 Gmail에 통합된 대화를 기반으로 단순한 구조를 유지합니다.

Slack의 사이드바는 원하는 대로 구성할 수 있습니다. 맞춤형 섹션을 만들고, 채널을 필요에 맞게 끌어놓아 정렬하고, 대화별 알림 환경 설정도 원하는대로 가능합니다. 시끄러운 대화는 음소거하고, 중요한 대화는 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다. 여러 워크스페이스를 사용하면 로그아웃하지 않고도 프로젝트나 클라이언트 계정 간 전환이 가능합니다. 또한 모든 채널 유형에서 통합 기능이 일관되게 작동하기 때문에, 어떤 공간에서도 동일한 방식으로 도구를 사용할 수 있습니다.

Google Chat에서는 대화가 스페이스와 다이렉트 메시지를 중심으로 구성되며, Google Chat 자체 또는 Gmail 사이드바에서 액세스할 수 있습니다. 스페이스는 인라인 스레드를 지원해 각 메시지에 댓글을 달거나 기본 대화에 바로 포스팅할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하고 단순해 쉽게 익힐 수 있지만, 레이아웃을 맞춤 설정하거나 그룹화를 맞춤화하는 옵션은 상대적으로 제한되어 있습니다.

Slack과 Google Chat 비교: 메시징

Slack의 채널 및 스레드 기반 모델은 팀 간 체계적인 비동기식 커뮤니케이션을 위해 설계된 반면, Google Chat은 인라인 스레드를 지원하는 스페이스를 통해 보다 가볍고 실시간 중심의 메시징에 적합합니다. 실제 업무에서는 다음과 같은 차이가 나타납니다.

스레드 및 대화 흐름. Slack을 사용하면 메인 채널을 복잡하게 만들지 않고도 어떤 메시지에서든 스레드를 분리하여 생성할 수 있습니다. 스레드에서 결론이 나면 이를 채널에 다시 게시하여 모든 사람이 볼 수 있게 할 수 있습니다. Google Chat 역시 스페이스 내에서 스레드 답글을 지원하지만, 답글이 계속 중첩된 형태로 유지되기 때문에 핵심 내용을 기본 대화로 다시 끌어올리는 기능은 제공되지 않습니다.

비동기식 업무 흐름. Slack은 여러 시간대에 걸쳐 일하는 팀을 고려해 설계되었습니다. 예를 들어 런던의 제품 관리자는 도쿄 팀이 밤사이 남긴 논의를 확인한 뒤, 스레드에서 답변하고 필요한 사람을 태그할 수 있습니다. 이 모든 과정은 별도의 회의를 잡지 않고도 가능합니다. Google Chat도 유사한 업무 흐름을 지원하지만, 전반적인 설계는 실시간 소통에 더 초점이 맞춰져 있습니다.

외부 협업. Slack Connect를 사용하면 외부 조직의 파트너들과도 공유 채널을 만들어 메시징, 파일 공유, 앱 통합 기능까지 동일하게 활용할 수 있습니다. Google Chat 역시 외부 스페이스를 지원하지만, 게스트는 Google 계정이 필요하며, 스페이스 내 앱과 상호 작용하는 기능 등 일부 기능은 제한됩니다. 또한 외부 접근 권한은 스페이스 생성 시 설정해야 하며, 이후 변경이 까다로울 수 있습니다.

대화 내용 체계화. Slack에서는 워크플레이스 커뮤니케이션 채널 을 맞춤형 사이드바 섹션으로 정리할 수 있어, 고객 업무와 내부 프로젝트를 쉽게 구분할 수 있습니다. Google Chat에서도 대화를 고정하거나 순서를 재정렬할 수 있지만, 전체 구성을 맞춤화할 수 있는 방식은 상대적으로 제한되어 있습니다.

Slack과 Google Chat 비교: 통합

업무에 다양한 도구를 사용하는 팀이라면 통합 범위가 중요합니다. Slack과 Google Chat 모두 타사 앱과 연결할 수 있지만, 연결 범위와 일관성에는 차이가 있습니다.

Slack의 통합 모델

Slack은 2,600개 이상의 타사 앱과 통합되며, 이러한 통합 기능은 모든 채널, 다이렉트 메시지, 자동화된 업무 과정 전반에서 일관되게 작동합니다. 프로젝트 추적기, CRM, 디자인 도구, HR 시스템, 분석 대시보드까지 모든 업데이트가 대화 안으로 자연스럽게 반영되어, 탭을 전환하지 않고도 필요한 작업을 바로 수행할 수 있습니다. 또한 내장된 워크플로 빌더를 통해 코딩 없이 반복 업무를 자동화할 수 있어, 일상적인 작업을 트리거 기반 워크플로로 전환할 수 있습니다. 팀의 생산성 도구가 여러 플랫폼에 흩어져 있다면, Slack이 이를 하나로 연결해 줍니다.

Google Chat과 Workspace 에코시스템

Google Chat은 Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar, Meet 등 Workspace 전체 제품군과 기본적으로 연결됩니다. Workspace Marketplace에서 다양한 타사 앱을 지속적으로 추가하고 있습니다. 또한 Google은 자연어를 사용해 AI 기반 자동화 에이전트를 구축할 수 있는 노코드 도구인 Workspace Studio를 출시했으며, AppSheet를 통해 맞춤형 Google Chat 앱도 만들 수 있습니다. 이러한 도구를 통해 사용자는 Google 에코시스템을 벗어나지 않고도 다양한 방식으로 업무를 자동화할 수 있습니다.

Slack과 Google Chat 비교: 검색

Slack에서는 하나의 검색창으로 메시지, 파일, 연결된 앱까지 모두 검색할 수 있고, 대화 내역도 그대로 검색 가능한 조직 지식처럼 활용할 수 있습니다. 반면 Google Chat의 검색은 유용한 필터 옵션을 제공하지만, 메시지와 공유 파일에 한정되며 Google Chat을 벗어나지는 않습니다.

Slack에서는 사람, 채널, 날짜, 파일 유형을 기준으로 검색 결과를 세분화할 수 있습니다. 또한 Slack AI는 워크스페이스의 대화 내역을 바탕으로 자연어 질문에 대한 답을 찾아주며, 한층 더 깊이 있는 검색을 지원합니다. 그리고 Slack은 메시지와 파일뿐 아니라 연결된 타사 앱의 콘텐츠까지 함께 색인화하기 때문에, 하나의 검색만으로도 프로젝트 티켓, CRM 레코드, 공유 문서 등을 검색창을 벗어나지 않고도 바로 확인할 수 있습니다. 비즈니스 메시징 플랫폼을 지식 기반처럼 폭넓게 활용하고자 한다면, Slack은 이러한 환경을 지원하도록 설계되어 있습니다.

Google Chat에서는 검색 연산자를 활용해 발신자, 날짜 범위, 파일 유형, 멘션, 그리고 메시지가 DM인지 스페이스인지 등을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 검색 칩을 통해 빠르게 시각적인 필터를 적용할 수 있으며, 결과를 관련성 또는 최신순으로 정렬할 수 있습니다. 다만 Chat의 검색은 Google Chat 내 메시지와 공유 파일에 한정되며, 다른 Workspace 앱까지 확장되지는 않습니다.

Slack과 Google Chat 비교: AI 기능

두 플랫폼 모두 AI 기능을 제공하지만, 접근 방식에는 차이가 있습니다. Slack은 모든 유료 플랜에서 요약, 한눈에 정리, 검색 기능을 제공하며, Business+와 Enterprise+ 플랜에서는 Slackbot과 AI 기반 워크플로 생성 기능도 사용할 수 있습니다. Google Chat의 Gemini 기반 AI는 Business Standard 요금제부터 제공되며, 하위 요금제에서는 기능이 제한됩니다.

Slack에서는 Slackbot이 스레드를 요약하고, 일일 한눈에 정리를 생성하며, 워크스페이스의 내역을 바탕으로 질문에 답하고, 사용자의 어조에 맞춰 메시지를 작성할 수 있습니다. 즉, 근본적인 업무용 퍼스널 AI 에이전트라고 보면 됩니다. 대화, 파일, 연결된 앱 등 사용자가 액세스할 수 있는 모든 콘텍스트를 기반으로 작동하기 때문입니다. 엔터프라이즈 수준에서는 Agentforce를 통해 자율형 에이전트를 Slack에 불러와, 고객 사례 분류, 지식 검색, 워크플로 실행과 같은 작업을 자동으로 처리할 수 있습니다.

Google Chat의 AI 기능은 Gemini를 통해 구동됩니다. Business Standard 이상의 요금제에서는 홈 보기에서 읽지 않은 대화를 요약하고, 메시지를 번역하며, 답장 초안 작성을 돕고, 대화 내 공유된 문서에 대한 질문에 답할 수 있습니다. 또한 Google은 Gemini 앱에 Google Chat을 구축해, Gemini에 질문하면 Chat 대화를 기반으로 답변을 제공할 수 있습니다. 이러한 기능은 Business Standard 이상 요금제에서 사용할 수 있으며, 이 요금제에서는 일부 기능만 제공됩니다.

Slack과 Google Chat 비교: 보안 및 개인 정보 보호

Slack과 Google Chat은 모두 저장 중 및 전송 중 암호화, FedRAMP 인증, 그리고 SOC 2, HIPAA, ISO 27001 등 주요 규정 준수 인증을 포함해 엔터프라이즈 보안 기준을 충족합니다.

Slack은 FedRAMP Moderate 인증을 보유하고 있으며, 공공 부문 조직용 GovSlack은 FedRAMP JAB High 인증을 획득했습니다. 또한 Enterprise Key Management를 통해 암호화 키를 더 세밀하게 관리할 수 있으며, 필요 시 언제든지 데이터 액세스를 차단할 수 있습니다. Slack AI는 모든 것을 Slack 내부에서 처리하고, 모델은 Slack의 자체 인프라에서 실행되며 사용자 데이터는 학습에 사용되지 않습니다.

Google Workspace는 FedRAMP High P-ATO 인증을 보유하고 있으며, 상위 요금제에서는 클라이언트 측 암호화, 데이터 영역, 데이터 손실 방지 제어 기능을 제공합니다. DLP, Vault, 엔터프라이즈 엔드포인트 관리 기능은 Business Plus 또는 Enterprise 요금제에서 사용할 수 있습니다.

두 플랫폼 모두 규제가 있는 산업에서 요구되는 보안 및 규정 준수 기준을 충족합니다. 차이는 암호화 키에 대한 직접 제어 수준과 AI 데이터가 처리되는 방식에 있습니다.

Slack과 Google Chat 비교: 요금

Slack은 사용자당 월 $10 미만부터 약 $20 수준까지 다양한 유료 플랜을 제공합니다. 모든 유료 플랜에는 AI 요약과 한눈에 정리 기능이 포함되며, Business+와 Enterprise+ 플랜에서는 Slackbot, AI 기반 검색, 워크플로 생성 기능이 추가됩니다. 복잡한 요구 사항을 가진 조직을 위해 Enterprise Grid 요금제도 별도로 제공됩니다.

Google Chat은 모든 Google Workspace 요금제에 포함되어 있으며, 요금은 사용자당 월 약 $7부터 $22 이상까지 다양합니다. 엔터프라이즈 요금제도 별도로 제공됩니다. Google Chat에서 Gemini의 전체 기능을 사용하려면 Business Standard 이상의 요금제가 필요합니다. Workspace에는 Gmail, Drive, Meet 등 다양한 서비스가 함께 제공되므로 이를 모두 활용하는 경우에는 큰 장점이 될 수 있습니다. 다만 메시징 기능이 주된 목적이라면, 실제로 선택할 플랜에서 제공되는 기능을 기준으로 두 플랫폼을 비교해 보는 것이 좋습니다.

Slack과 Google Chat 비교: 상황별 선택 가이드

어떤 협업 도구가 가장 적합한지는 팀의 협업 방식과 기술 스택에 따라 달라집니다. 각 플랫폼은 분명한 강점을 가진 영역이 있으며, 결국 현재 팀이 어떤 도구를 사용하고 있는지가 중요한 기준이 됩니다.

Slack은 커뮤니케이션 도구와 함께 다양한 공급업체의 앱을 혼합해 사용하는 팀에 적합합니다. 이렇게 다양한 도구를 함께 쓰더라도 서로 유기적으로 연결됩니다. 또한 여러 시간대에 흩어져 일하거나 외부 파트너와 자주 협업하는 팀이라면, Slack의 비동기 중심 설계와 원격 협업 도구의 이점을 크게 누릴 수 있습니다.

Google Chat은 Google Workspace를 중심으로 업무를 운영하는 팀에 잘 맞습니다. Gmail, Docs, Sheets, Meet을 주로 사용하는 환경이라면, 별도의 도구를 추가할 필요 없이 Chat을 자연스럽게 활용할 수 있습니다. 가격 경쟁력도 갖추고 있으며, 팀이 이미 익숙한 에코시스템을 기반으로 빠르게 도입할 수 있다는 장점이 있습니다.

더 폭넓은 비교를 원한다면 Slack의 팀 협업 도구 비교 자료에서 다양한 옵션을 확인할 수 있으며, Slack과 Microsoft Teams 비교를 통해 또 다른 주요 플랫폼과의 차이도 살펴볼 수 있습니다.

Slack이 Google Chat보다 더 나은가요?

어떤 도구가 더 적합한지는 팀의 워크플로, 사용 중인 기술, 그리고 협업 방식에 따라 달라집니다. 여러 도구와 조직 간 협업, 자동화까지 유연하게 활용하고 싶다면 Slack은 더 강력한 플랫폼입니다. 유료 플랜에서는 AI 기능이 기본으로 제공되며, 통합 생태계도 더 폭넓고, 채널 기반 구조를 통해 정보를 정리하고 찾는 방식까지 더 세밀하게 제어할 수 있습니다.

조직이 Google 중심 환경에서 운영되고 있고, Docs와 Meet과 함께 사용하는 단순한 메시징으로 충분하다면 Google Chat도 적합한 선택이 될 수 있습니다. 다만 팀은 성장하고, 우선순위는 계속 바뀝니다. 지금의 상황뿐 아니라 앞으로의 업무 흐름까지 함께 고려해 보는 것이 좋습니다.

팀들이 Slack을 사용하는 이유를 살펴보거나, 무료로 시작해 조직에 어떻게 활용할 수 있는지 확인해 보세요.

Slack이 다른 클라우드 기반 협업 및 커뮤니케이션 도구와 어떻게 다른지 궁금하다면, Slack과 Microsoft Teams 비교 내용을 확인해 보세요.

Slack과 Google Chat에 대해 자주 묻는 질문