Puntos clave Slack es un sistema operativo de trabajo que conecta tus conversaciones, herramientas y flujos de trabajo en un solo lugar. Google Chat es una capa de mensajería dentro de Google Workspace.

Slack ofrece integraciones con más de 2600 aplicaciones y cuenta con IA en los planes de pago. Google Chat ofrece un catálogo cada vez mayor de aplicaciones de terceros a través de Workspace Marketplace.

Ambas plataformas gestionan eficazmente el intercambio de mensajes y las videollamadas en el equipo. Tus herramientas actuales, tu estilo de colaboración y tus planes de crecimiento son los factores que deben guiar tu decisión.

Slack y Google Chat son dos aplicaciones destacadas del campo de la mensajería de equipos, pero se crearon con diferentes filosofías de diseño.

Google Chat es una herramienta de mensajería simple dentro de Google Workspace, con lo que es una buena elección si tu día se desarrolla en torno a Gmail, Docs y Meet. Slack es un sistema operativo de trabajo completo diseñado para conectar personas, herramientas y flujos de trabajo en todos tus componentes tecnológicos. Las conversaciones, las aplicaciones y la automatización se encuentran en un solo lugar, sin importar qué herramientas prefiera tu equipo.

Para la mayor parte de los equipos, la flexibilidad, el diseño intuitivo y las opciones de integración de Slack la convierten en la elección más sólida. Sin embargo, si tu organización solo trabaja dentro de Google Workspace, es posible que Google Chat sea la opción correcta para ti. Aquí presentamos una comparación entre estas dos plataformas en lo que respecta a sus funciones más importantes.

Una comparación rápida entre Slack y Google Chat

Slack y Google Chat adoptan diferentes enfoques en cuanto a la comunicación de los equipos. Slack funciona como un lugar central que reúne conversaciones, aplicaciones y flujos de trabajo automatizados. Gracias a las miles de integraciones disponibles, la colaboración en toda la empresa mediante Slack Connect y una IA que te ayuda a ponerte al día con el contenido que no viste, Slack está diseñada para equipos que usan diversas herramientas y emprenden proyectos que avanzan a gran velocidad.

Google Chat reside dentro de Google Workspace y se conecta de forma nativa con Gmail, Drive, Docs y Meet. En el caso de los equipos que ya trabajan en el ecosistema de Google, ofrece mensajería simple, con configuración mínima, y una interfaz fácil de comprender.

Slack Google Chat Funciones principales Canales, hilos, juntas, clips, canvas, Slack Connect, Generador de flujos de trabajo Espacios con hilos en línea, mensajes directos, tareas y uso compartido de archivos con Google Drive Integraciones Más de 2600 aplicaciones de terceros, coherentes en todos los canales Aplicaciones nativas de Workspace, además de un catálogo de aplicaciones de terceros cada vez mayor a través de Workspace Marketplace IA nativa Resúmenes y síntesis de IA en todos los planes de pago; Slackbot, flujos de trabajo y búsqueda en planes Business+ y Enterprise+; Agentforce se paga por separado Resúmenes y redacción con tecnología de Gemini en el nivel Business Standard y niveles superiores Búsqueda Búsqueda empresarial en mensajes, archivos y aplicaciones conectadas Búsqueda en mensajes y archivos con operadores, limitada a Google Chat Seguridad y privacidad Cifrado en reposo y en tránsito, EKM, FedRAMP de nivel moderado (GovSlack: FedRAMP de nivel alto), SOC 2, HIPAA, ISO 27001 Cifrado en reposo y en tránsito, FedRAMP de nivel alto, SOC, HIPAA, ISO 27001 Precio Plan Gratuito, planes de pago desde menos de $10 hasta alrededor de $20 por usuario por mes Gratuito a través de la cuenta personal de Google; Workspace desde alrededor de $7 hasta más de $20 por usuario por mes

En qué se destaca Slack

Slack se diseñó para equipos que trabajan con diversas herramientas, en múltiples zonas horarias y con diferentes límites organizacionales. Las integraciones de Slack conectan más de 2600 aplicaciones (desde sistemas de CRM y seguimiento de proyectos hasta herramientas de diseño y dashboards de análisis de datos) para que las actualizaciones fluyan naturalmente dentro de las conversaciones. Los canales estructurados en hilos mantienen la organización de las conversaciones, y la IA de Slack te ayuda a ponerte al día con resúmenes, síntesis y una búsqueda inteligente. Con el Generador de flujos de trabajo, cualquier persona puede automatizar procesos repetitivos sin escribir código, y Slack Connect hace que la colaboración transversal con socios externos sea tan simple como enviarle un mensaje a un compañero de equipo.

En qué se destaca Google Chat

Google Chat es una buena elección cuando tu equipo ya trabaja en Google Workspace. Se conecta de forma nativa con Gmail, Drive, Docs, Sheets y Meet, por lo que es posible compartir un documento o unirse a una videollamada sin salir de la conversación. Los espacios te permiten organizar proyectos en curso con hilos en línea, archivos compartidos y tareas asignadas. Si tu organización ya paga por Workspace, Google Chat se incluye sin costo adicional y su interfaz sencilla hace que sea fácil de usar.

Slack o Google Chat: interfaz

Cuando comparas Slack y Google Chat, notarás una diferencia en la flexibilidad. Slack ofrece un espacio de trabajo altamente personalizable que se organiza en torno a canales. Por otro lado, Google Chat funciona de manera más simple e incorpora conversaciones en Gmail.

Puedes organizar la barra lateral de Slack. Crea secciones personalizadas, arrastra canales para ordenarlos según tu conveniencia y establece preferencias de notificaciones para las conversaciones: silencia lo que no es importante y destaca lo que sí lo es. Puedes usar diferentes espacios de trabajo para alternar entre proyectos o cuentas de clientes independientes sin cerrar sesión. Dado que las integraciones funcionan con coherencia en todos los tipos de canales, las herramientas presentan el mismo comportamiento en cada rincón de Slack.

En Google Chat, las conversaciones se organizan con espacios y mensajes directos, a los que se puede acceder dentro de Google Chat o en la barra lateral de Gmail. Los espacios admiten los hilos en línea, con lo que puedes responder a cualquier mensaje o publicar contenido en la conversación principal. La interfaz es despejada y básica, por lo que es fácil de comprender, pero ofrece menos opciones para personalizar el diseño o crear agrupamientos personalizados.

Slack o Google Chat: mensajería

El modelo de canales e hilos de Slack está pensado para lograr una comunicación asíncrona organizada entre los equipos, mientras que Google Chat usa espacios con hilos en línea que son eficaces para un intercambio de mensajes más simple y en tiempo real. Estas son las implicancias para tu día a día.

Hilos y flujo de la conversación. Con Slack, puedes derivar un hilo independiente a partir de cualquier mensaje sin sobrecargar el canal principal. Cuando se llega a una decisión en un hilo, puedes publicarla en el canal, de forma que todos los participantes la vean. Google Chat también admite las respuestas en hilo dentro de los espacios, pero esas respuestas permanecen anidadas, con lo que no existe la opción de llevar una conclusión clave a la conversación principal.

Flujos de trabajo asíncronos. Slack se desarrolló deliberadamente para equipos que trabajan en distintas zonas horarias. Un gerente de productos en Londres puede revisar las conversaciones de la madrugada del equipo de Tokio, responder en un hilo y alertar a las personas correctas, todo esto sin programar una llamada. Google Chat admite flujos de trabajo similares, pero su diseño se orienta más hacia el intercambio en tiempo real.

Colaboración externa. Con Slack Connect, puedes crear canales compartidos con personas externas a tu organización. Estos canales cuentan con capacidades plenas de mensajería, uso compartido de archivos e integración de aplicaciones. Google Chat admite los espacios externos, pero los invitados deben tener una cuenta de Google y no pueden usar algunas funciones, como la interacción con aplicaciones dentro de un espacio. Además, debes configurar el acceso externo cuando creas un espacio, lo cual puede ser difícil de modificar más adelante.

Organización de conversaciones. Puedes usar Slack para organizar los canales de comunicación del espacio de trabajo en secciones personalizadas de la barra lateral, de modo que sea fácil separar el trabajo con los clientes de los proyectos internos. En Google Chat, puedes fijar y reordenar conversaciones, pero hay menos formas de personalizar la manera en que todo se organiza.

Slack o Google Chat: integraciones

Si tu equipo usa diversas herramientas para trabajar, es importante considerar la disponibilidad de integraciones. Tanto Slack como Google Chat pueden conectarse con aplicaciones de terceros, pero difieren en alcance y coherencia.

Modelo de integración de Slack

Más de 2600 aplicaciones de terceros se conectan con Slack, y esas integraciones funcionan en todos los canales, mensajes directos y procesos automatizados. Tus herramientas de seguimiento de proyectos, CRM, herramientas de diseño, sistemas de RR. HH. y dashboards de análisis de datos están al alcance en las conversaciones, desde donde puedes ver actualizaciones y emprender acciones sin cambiar de pestaña. Un Generador de flujos de trabajo nativo agrega automatización sin código para que puedas transformar tareas repetitivas en flujos de trabajo que pueden activarse. Si las herramientas de productividad de tu equipo están dispersas en diversas plataformas, Slack las reúne en un solo lugar.

Google Chat y el ecosistema de Workspace

Google Chat se conecta de forma nativa con la suite completa de Workspace: Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar y Meet. A través de Workspace Marketplace, puedes acceder a un catálogo cada vez mayor de aplicaciones de terceros. Google también lanzó Workspace Studio, una herramienta para la que no se emplea código en la que los usuarios pueden usar lenguaje natural a fin de crear agentes de automatización con tecnología de IA, además de AppSheet para crear aplicaciones personalizadas para Google Chat. Estas herramientas brindan a los usuarios más formas de automatizar el trabajo sin salir del ecosistema de Google.

Slack o Google Chat: búsqueda

La búsqueda de Slack se extiende a mensajes, archivos y aplicaciones conectadas desde una única barra de búsqueda. Esto convierte tu historial de conversaciones en conocimiento organizacional que puede consultarse. La búsqueda de Google Chat abarca mensajes y archivos compartidos y ofrece opciones de filtro útiles, pero su alcance no excede las fronteras de Google Chat.

Puedes precisar los resultados en Slack por persona, canal, fecha o tipo de archivo. Con la IA de Slack incluso puedes ir más allá y encontrar respuestas para preguntas en lenguaje natural basadas en el historial de conversaciones de tu espacio de trabajo. Además, dado que Slack indexa contenido de aplicaciones de terceros conectadas junto con tus mensajes y archivos, una única búsqueda puede mostrar un ticket de un proyecto, un registro de CRM o un documento compartido sin salir de la barra de búsqueda. Si quieres que tu plataforma de mensajería empresarial se duplique como base de conocimientos, Slack se creó para lograrlo.

Los operadores de búsqueda en Google Chat te permiten filtrar por remitente, rango de fechas, tipo de archivo, menciones y ubicación del mensaje (mensaje directo o espacio). Los chips de búsqueda ofrecen filtros visuales rápidos, y puedes ordenar resultados por relevancia o fecha más reciente. La búsqueda en el chat abarca mensajes y archivos compartidos dentro de Google Chat, pero no se extiende a otras aplicaciones de Workspace.

Slack o Google Chat: capacidades de IA

Ambas plataformas usan IA, pero lo hacen de forma muy diferente. Slack ofrece resúmenes, síntesis y búsqueda en todos los planes de pago, con Slackbot y la generación de flujos de trabajo con tecnología de IA en los planes Business+ y Enterprise+. La IA con tecnología de Gemini de Google Chat está disponible desde el nivel Business Standard, y el acceso es más limitado en los planes más bajos.

En Slack, Slackbot puede resumir hilos, generar síntesis diarias, responder preguntas sobre el historial de tu espacio de trabajo y redactar mensajes con tu tono. Es, en esencia, tu agente de IA personal para el trabajo: actúa dentro del contexto de todo aquello a lo que tienes acceso, como conversaciones, archivos y aplicaciones conectadas. A nivel empresa, Agentforce incorpora agentes autónomos a Slack para manejar tareas como la clasificación de casos de clientes, la recuperación de información y la ejecución de flujos de trabajo.

Gemini es el motor de las capacidades de IA de Google Chat. En los planes Business Standard y superiores, Gemini puede resumir conversaciones sin leer desde la vista de inicio, traducir mensajes, ayudar a redactar respuestas y responder preguntas sobre documentos compartidos dentro de una conversación. Google también integró a Google Chat en la aplicación de Gemini, por lo que puedes hacerle preguntas a Gemini y esta podrá recurrir a tus conversaciones de Chat en busca de respuestas. Estas funciones están disponibles en el nivel Business Standard y niveles superiores. Business Starter incluye acceso limitado a Gemini.

Slack o Google Chat: seguridad y privacidad

Slack y Google Chat cumplen los estándares de seguridad empresarial, ya que disponen de cifrado en reposo y en tránsito, autorización de FedRAMP y certificaciones de cumplimiento como SOC 2, HIPAA e ISO 27001.

Slack cuenta con autorización de FedRAMP de nivel moderado, y GovSlack tiene autorización de FedRAMP JAB de nivel alto para organizaciones del sector público. Con la administración de claves Enterprise, obtienes control adicional sobre claves de cifrado, lo que te permite revocar el acceso a tus datos en cualquier momento. La IA de Slack mantiene todo a nivel interno. Los modelos se ejecutan en la propia infraestructura de Slack y nunca se usan tus datos para entrenarlos.

Google Workspace tiene autorización P-ATO de FedRAMP de nivel alto y ofrece cifrado del lado del cliente, regiones de datos y controles de prevención de pérdida de datos (DLP) en los planes de niveles superiores. La DLP, Vault y la administración empresarial de puntos finales están disponibles en los plantes Business+ o Enterprise.

Ambas plataformas satisfacen los estándares de cumplimiento que se aplican en sectores regulados. La diferencia se encuentra en qué tanto control directo quieres tener sobre las claves de cifrado y los entornos donde se procesan los datos de IA.

Slack o Google Chat: precios

Slack ofrece planes de pago que varían desde menos de $10 hasta alrededor de $20 por usuario por mes. Todos los niveles de pago incluyen resúmenes y síntesis de IA. Los planes Business+ y Enterprise+ agregan Slackbot, búsqueda con tecnología de IA y generación de flujos de trabajo. Hay precios de Enterprise Grid disponibles para organizaciones con necesidades complejas.

Google Chat se incluye en todos los niveles de Google Workspace, cuyos precios varían entre $7 y más de $22 por usuario por mes. También se ofrecen precios para clientes empresariales. Para acceder a las capacidades completas de Gemini en Google Chat, debes tener un plan Business Standard o superior. El paquete de Workspace incluye Gmail, Drive, Meet y el resto de la suite, lo cual es valioso si usas todas esas herramientas. Si necesitas principalmente un servicio de mensajería, compara lo que cada plataforma incluye en tu nivel de compra actual.

Slack o Google Chat: cuándo elegir cada plataforma

Tu estilo de colaboración y tus componentes tecnológicos son los factores que deben determinar qué sistema es mejor para ti. Cada plataforma tiene un punto de equilibrio, que depende de qué herramientas usa actualmente tu equipo.

Slack es una buena elección si tu equipo usa una combinación de aplicaciones de diferentes proveedores junto con su plataforma de comunicación. Ese tipo de profundidad en la integración mantiene a todos los elementos conectados. Los equipos que abarcan varias zonas horarias o trabajan habitualmente con socios externos también disfrutan de las ventajas del diseño que prioriza el trabajo asíncrono y las herramientas de colaboración remota de Slack.

Google Chat es excelente para los equipos que ya trabajan de lleno en Google Workspace. Si llevas a cabo tus tareas diarias en Gmail, Docs, Sheets y Meet, Chat encaja bien sin necesidad de agregar otra herramienta por administrar. El precio es competitivo y la adopción será fluida, dado que el equipo ya conoce el ecosistema.

Si quieres obtener un panorama más amplio, la comparación de herramientas de colaboración en equipo de Slack comprende varias opciones, y Slack o Microsoft Teams compara esas plataformas con otro competidor importante.

¿Es Slack es mejor que Google Chat?

Depende del flujo de trabajo de tu equipo, de las otras tecnologías que uses y de tu estilo de colaboración. Si quieres contar con flexibilidad para trabajar con distintas herramientas, límites empresariales y automatizaciones, Slack es la plataforma más adecuada. Los planes de pago incluyen funciones de IA, el ecosistema de integración es más amplio, y la estructura basada en canales brinda más control sobre la forma en que se organiza y recupera la información.

Si tu organización trabaja de forma nativa en Google y es suficiente con tener un sistema de mensajería que complemente el uso de Docs y Meet, Google Chat podría ser la elección adecuada. Sin embargo, los equipos crecen y las prioridades cambian. Reflexiona sobre el rumbo futuro de tus flujos de trabajo, y no solo sobre su situación actual.

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¿Te interesa saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación basadas en la nube? Consulta nuestra comparación Slack o Microsoft Teams.

Slack o Google Chat: preguntas frecuentes