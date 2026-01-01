Slack 和 Google Chat 都是團隊訊息傳送領域的核心應用程式，但兩者採用不同的設計理念。
Google Chat 是 Google Workspace 內的簡單訊息傳送工具；如果你的日常工作圍繞著 Gmail、文件和 Meet 展開，Google Chat 自然很適合你。Slack 是一套完整的工作作業系統，專為串連整個技術堆疊中的人員、工具和工作流程而設計。無論團隊偏好使用哪些工具，對話、應用程式和自動化作業都能集中在同一處。
對大多數團隊來說，Slack 的彈性、直覺式設計與整合選項，讓它成為更出色的選擇。但如果你的組織只在 Google Workspace 內工作，Google Chat 可能會適合你。以下將比較這兩個平台在重要功能上的差異。
Slack 與 Google Chat 比較概覽
Slack 與 Google Chat 針對團隊溝通採取了不同的處理方式。Slack 是一個中央中心，可串連對話、應用程式和自動化工作流程。透過數千項整合功能、Slack Connect 跨公司協作，以及協助你掌握錯過內容的 AI，Slack 專為需要同時處理多種工具和快節奏專案的團隊打造。
Google Chat 內建於 Google Workspace，可原生連結 Gmail、雲端硬碟、文件和 Meet。對於已經在 Google 生態系統中工作的團隊來說，Google Chat 提供設定簡單的訊息傳送功能，以及容易上手的介面。
|Slack
|Google Chat
|核心功能
|頻道、對話串、微型會議、剪輯、畫板、Slack Connect、工作流程建立工具
|內嵌對話串的聊天室、私訊、工作、Google 雲端硬碟原生檔案分享
|整合
|2,600 多個第三方應用程式，在所有頻道中維持一致體驗
|Workspace 原生應用程式，以及透過 Workspace Marketplace 日益擴充的第三方目錄
|原生 AI
|所有付費方案均提供 AI 摘要與要點回顧功能；Business+ 和 Enterprise+ 層級包含 Slackbot 及工作流程與搜尋功能；Agentforce 則獨立定價
|Business Standard 及以上層級提供 Gemini 技術支援的摘要與草稿撰寫功能
|搜尋
|跨訊息、檔案和已連線應用程式的企業搜尋
|Google Chat 範圍內，可使用運算子的訊息與檔案搜尋
|安全性和隱私權
|靜態和傳輸中加密、企業金鑰管理、FedRAMP Moderate (GovSlack：FedRAMP High)、SOC 2、HIPAA、ISO 27001
|靜態和傳輸中加密、FedRAMP High、SOC、HIPAA、ISO 27001
|定價
|免費方案；付費方案每位使用者每月不到 US$10 至約 US$20 不等
|可透過個人 Google 帳戶免費使用；Workspace 方案每位使用者每月約 US$7 至 US$20+ 不等
Slack 的強項
Slack 專為需要跨多種工具、時區和組織界線工作的團隊打造。Slack 整合可連結超過 2,600 個應用程式，從 CRM、專案追蹤工具到設計工具和管理分析儀表板，讓更新內容自然出現在對話中。對話串頻道讓討論保持井然有序，而 Slack AI 則能透過摘要、要點回顧和智慧搜尋，協助你掌握進度。工作流程建立工具讓任何人都能自動化處理重複流程，無須撰寫程式碼；Slack Connect 則讓你與外部合作夥伴進行跨職能協作，就像傳訊息給團隊成員一樣簡單。
Google Chat 的優勢所在
Google Chat 很適合已經以 Google Workspace 為主要工作環境的團隊。Google Chat 能原生連結 Gmail、雲端硬碟、文件、試算表和 Meet，因此無須離開對話，就能分享文件或加入視訊通話。聊天室可讓你透過內嵌對話串、共用檔案和指派的工作，整理進行中的專案。如果你的組織已經付費使用 Workspace，Google Chat 便會包含在內，不需額外費用，而且直覺易懂的介面也讓它容易上手。
Slack 與 Google Chat 比較：介面
比較 Slack 和 Google Chat 時，你會注意到兩者在彈性上的差異。Slack 提供高度可自訂的工作空間，並以頻道為核心來整理內容；Google Chat 則以簡潔為主，將對話嵌入 Gmail 中。
你的 Slack 側邊欄可依你的需求整理。你可以建立自訂區段、將頻道拖曳到合適的順序，並為對話設定通知偏好設定：將干擾較多的對話靜音、將重要對話加星號。多個工作空間可讓你在不同專案或客戶帳戶之間切換，無須登出。由於整合功能在所有頻道類型中都能維持一致運作，因此你的工具在 Slack 的任何地方都能以相同方式運作。
在 Google Chat 中，對話會透過聊天室和私訊整理，你可以在 Google Chat 本身或 Gmail 側邊欄存取。聊天室支援內嵌對話串，因此你可以回覆任何訊息，或張貼到主要對話中。介面簡潔，因此容易上手，但在自訂版面配置或建立自訂群組方面，選項較少。
Slack 與 Google Chat 比較：訊息傳送
Slack 的頻道與對話串模式，專為跨團隊有條理地進行非同步溝通而設計；Google Chat 則使用具備內嵌對話串的聊天室，適合較輕量的即時訊息傳送。以下說明這些功能在日常工作中的實際呈現方式。
- 對話串與對話流程。Slack 可讓你從任何訊息延伸出對話串，而不會讓主要頻道變得雜亂。當對話串得出結論後，你可以將內容張貼回頻道，讓所有人都能看到。Google Chat 也支援在聊天室內使用對話串回覆，但這些回覆會維持巢狀結構，因此無法將重要結論帶回主要對話中。
- 非同步工作流程。Slack 專為跨時區工作的團隊打造。倫敦的產品經理可以查看東京團隊在夜間進行的討論，在對話串中回覆，並標記適當的人員，全程無須安排通話。Google Chat 支援類似的工作流程，但其設計較偏向即時互動。
- 外部協作。Slack Connect 可讓你與組織外部人員建立共用頻道，並完整支援訊息傳送、檔案分享和應用程式整合功能。Google Chat 支援外部聊天室，但訪客需要擁有 Google 帳戶，而且無法使用部分功能，例如在聊天室內與應用程式互動。你也必須在建立聊天室時設定外部存取權，之後要變更可能會很困難。
- 對話整理。你可以使用 Slack 將工作場所溝通頻道整理到自訂側邊欄區段，輕鬆區分客戶工作與內部專案。Google Chat 可讓你釘選和重新排序對話，但可自訂整體排列方式的選項較少。
Slack 與 Google Chat 比較：整合
如果你的團隊會使用各種工具來完成工作，整合功能的可用性就很重要。Slack 和 Google Chat 都能連結第三方應用程式，但在範圍和一致性上有所不同。
Slack 的整合模式
超過 2,600 個第三方應用程式可連結至 Slack，且這些整合功能可在每個頻道、私訊和自動化流程中運作。你的專案追蹤工具、CRM、設計工具、人資系統和管理分析儀表板都能整合到對話中，顯示最新動態並讓你執行動作，無須切換索引標籤。原生工作流程建立工具提供免程式碼自動化功能，讓你將重複工作轉換成觸發式工作流程。如果團隊的生產力工具分散在多個平台上，Slack 可將它們全部串連在一起。
Google Chat 與 Workspace 生態系統
Google Chat 可原生連結完整的 Workspace 套件：Gmail、雲端硬碟、文件、試算表、日曆和 Meet。透過 Workspace Marketplace，可使用日益擴充的第三方應用程式目錄。Google 也推出了 Workspace Studio，這是一款免程式碼工具，可讓使用者透過自然語言建立 AI 技術支援的自動化代理，另外還有 AppSheet 可用來建立自訂 Google Chat 應用程式。這些工具讓 Chat 使用者不必離開 Google 生態系統，就能透過更多方式自動化處理工作。
Slack 與 Google Chat 比較：搜尋
Slack 的搜尋可透過單一搜尋列，搜尋訊息、檔案和已連線應用程式，將你的對話記錄視為可搜尋的組織知識。Google Chat 的搜尋涵蓋訊息和共用檔案，並提供實用的篩選選項，但無法搜尋 Google Chat 以外的內容。
你可以在 Slack 中依人員、頻道、日期或檔案類型縮小搜尋結果範圍。Slack AI 則可讓你更深入搜尋，根據工作空間的對話記錄，浮現自然語言問題的答案。此外，由於 Slack 會將已連線第三方應用程式的內容與你的訊息和檔案一併編入索引，單次搜尋就能調出專案票證、CRM 記錄或共用文件，無須離開搜尋列。如果你希望商務訊息傳送平台同時兼具知識庫功能，Slack 正是為此而打造。
Google Chat 的搜尋運算子可讓你依傳送者、日期範圍、檔案類型、提及，以及訊息位於私訊或聊天室中進行篩選。搜尋篩選籤提供快速的視覺化篩選條件，你也可以依相關性或最近時間排序結果。Chat 的搜尋涵蓋 Google Chat 內的訊息和共用檔案，但不會延伸至其他 Workspace 應用程式。
Slack 與 Google Chat 比較：AI 功能
兩個平台都包含 AI，但應用方式不同。Slack 在所有付費方案中提供摘要、要點回顧和搜尋功能，並在 Business+ 和 Enterprise+ 層級提供 Slackbot 與 AI 技術支援的工作流程生成功能。Google Chat 由 Gemini 支援的 AI 則從 Business Standard 層級開始提供，較低階方案的存取權較有限。
在 Slack 中，Slackbot 可以產生對話串摘要、產生每日要點回顧、回答與你工作空間記錄相關的問題，並以你的語氣草擬訊息。Slackbot 基本上就是你的個人工作 AI 智慧代理，會在你有權存取的所有內容脈絡中運作，例如對話、檔案和已連線應用程式。在企業層級，Agentforce 可將自主代理帶入 Slack，處理客戶案件分流、知識擷取和工作流程執行等工作。
Gemini 為 Google Chat 的 AI 功能提供支援。在 Business Standard 及以上層級的方案中，Gemini 可以產生首頁檢視中的未讀對話摘要、翻譯訊息、協助草擬回覆，並回答對話中共用文件的相關問題。Google 也已將 Google Chat 整合到 Gemini 應用程式中，因此你可以向 Gemini 提問，而 Gemini 可以根據你的 Chat 對話提供答案。這些功能需要 Business Standard 及以上層級才能使用。Business Starter 僅提供有限的 Gemini 存取權。
Slack 與 Google Chat 比較：安全性和隱私權
Slack 和 Google Chat 都符合企業安全性標準，具備靜態和傳輸中加密、FedRAMP 授權，以及 SOC 2、HIPAA 和 ISO 27001 等合規認證。
Slack 擁有 FedRAMP Moderate 授權，而 GovSlack 則獲得適用於公共部門組織的 FedRAMP JAB High 授權。透過企業金鑰管理功能，你可以進一步控管加密金鑰，隨時撤銷資料存取權。Slack AI 會將一切保留在內部。模型會在 Slack 自有基礎結構上執行，且絕不會使用你的資料來訓練模型。
Google Workspace 擁有 FedRAMP High P-ATO 授權，並在較高層級方案中提供用戶端加密、資料區域和防止資料遺失控制項。DLP、Vault 和企業端點管理功能可在 Business Plus 或 Enterprise 方案中使用。
這兩個平台都符合受監管產業的合規標準。差異在於你希望對加密金鑰擁有多少直接控制權，以及你的 AI 資料會在哪裡處理。
Slack 與 Google Chat 比較：定價
Slack 提供付費方案，每位使用者每月費用從不到 US$10 至約 US$20 不等。每個付費層級都包含 AI 摘要與要點回顧。Business+ 和 Enterprise+ 方案則加入 Slackbot、AI 技術支援的搜尋和工作流程生成功能。Enterprise Grid 定價適用於需求較複雜的組織。
Google Chat 包含在所有 Google Workspace 層級中，每位使用者每月費用約 US$7 至 US$22+ 不等，另有企業定價可供選擇。若要在 Google Chat 中使用完整的 Gemini 功能，你必須採用 Business Standard 及以上方案。Workspace 綁定 Gmail、雲端硬碟、Meet 和其餘套件。如果你會使用所有這些工具，這會很有價值。如果你主要需要的是訊息傳送功能，則應比較各平台在你實際會購買的層級中包含哪些功能。
Slack 與 Google Chat 比較：何時該選擇哪一款
你的協作風格和技術堆疊，會決定哪一套系統最適合你。每個平台都有明確的優勢領域，實際上取決於你的團隊目前使用哪些工具。
如果你的團隊除了溝通平台外，還仰賴來自不同供應商的多種應用程式，Slack 會是合理的選擇。這種深度整合能讓一切保持連結。跨時區團隊，或經常與外部合作夥伴共事的團隊，也能受益於 Slack 非同步優先的設計與遠端協作工具。
Google Chat 適合已經全面投入 Google Workspace 的團隊。如果 Gmail、文件、試算表和 Meet 是你的日常主要工具，Chat 就能順利融入其中，不會再增加另一個需要管理的工具。定價具有競爭力，而且由於團隊已經熟悉這個生態系統，導入時也能降低阻力。
如需更廣泛地瞭解各種選項，Slack 的團隊協作工具比較涵蓋多款工具，而 Slack 與 Microsoft Teams 比較則將這些平台與另一個主要競爭對手進行比較。
Slack 比 Google Chat 更好嗎？
這取決於團隊的工作流程、你使用的其他技術，以及你的協作風格。如果你希望在各種工具、公司界線和自動化方面保有彈性，Slack 會是更強大的平台。付費方案標準配備 AI 功能，整合生態系統更廣泛，而以頻道為基礎的結構，也讓你在整理和擷取資訊時擁有更多控制權。
如果你的組織原生採用 Google，而在文件和 Meet 旁搭配簡單的訊息傳送功能就能滿足需求，Google Chat 可能會是合適的選擇。但團隊會成長，優先事項也會轉變。請思考你的工作流程未來會如何發展，而不只是目前的狀況。
探索團隊使用 Slack 的原因，或開始免費使用，瞭解 Slack 能為你的組織帶來什麼。
想知道 Slack 與其他雲端協作和溝通工具相比如何嗎？請參閱我們的 Slack 與 Microsoft Teams 比較。
Slack 與 Google Chat 比較：常見問題集
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