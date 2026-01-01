重點摘要 Slack 是一套工作作業系統，可在單一中心串連你的對話、工具和工作流程。Google Chat 是 Google Workspace 內的訊息傳送層。

Slack 提供 2,600 多項應用程式整合功能，並在付費方案中內建 AI。Google Chat 則透過 Workspace Marketplace 提供日益擴充的第三方應用程式目錄。

這兩個平台都能妥善處理團隊訊息傳送和視訊功能。你現有的工具、協作風格和成長計畫，都應該作為選擇時的考量。

Slack 和 Google Chat 都是團隊訊息傳送領域的核心應用程式，但兩者採用不同的設計理念。

Google Chat 是 Google Workspace 內的簡單訊息傳送工具；如果你的日常工作圍繞著 Gmail、文件和 Meet 展開，Google Chat 自然很適合你。Slack 是一套完整的工作作業系統，專為串連整個技術堆疊中的人員、工具和工作流程而設計。無論團隊偏好使用哪些工具，對話、應用程式和自動化作業都能集中在同一處。

對大多數團隊來說，Slack 的彈性、直覺式設計與整合選項，讓它成為更出色的選擇。但如果你的組織只在 Google Workspace 內工作，Google Chat 可能會適合你。以下將比較這兩個平台在重要功能上的差異。

Slack 與 Google Chat 比較概覽

Slack 與 Google Chat 針對團隊溝通採取了不同的處理方式。Slack 是一個中央中心，可串連對話、應用程式和自動化工作流程。透過數千項整合功能、Slack Connect 跨公司協作，以及協助你掌握錯過內容的 AI，Slack 專為需要同時處理多種工具和快節奏專案的團隊打造。

Google Chat 內建於 Google Workspace，可原生連結 Gmail、雲端硬碟、文件和 Meet。對於已經在 Google 生態系統中工作的團隊來說，Google Chat 提供設定簡單的訊息傳送功能，以及容易上手的介面。

Slack Google Chat 核心功能 頻道、對話串、微型會議、剪輯、畫板、Slack Connect、工作流程建立工具 內嵌對話串的聊天室、私訊、工作、Google 雲端硬碟原生檔案分享 整合 2,600 多個第三方應用程式，在所有頻道中維持一致體驗 Workspace 原生應用程式，以及透過 Workspace Marketplace 日益擴充的第三方目錄 原生 AI 所有付費方案均提供 AI 摘要與要點回顧功能；Business+ 和 Enterprise+ 層級包含 Slackbot 及工作流程與搜尋功能；Agentforce 則獨立定價 Business Standard 及以上層級提供 Gemini 技術支援的摘要與草稿撰寫功能 搜尋 跨訊息、檔案和已連線應用程式的企業搜尋 Google Chat 範圍內，可使用運算子的訊息與檔案搜尋 安全性和隱私權 靜態和傳輸中加密、企業金鑰管理、FedRAMP Moderate (GovSlack：FedRAMP High)、SOC 2、HIPAA、ISO 27001 靜態和傳輸中加密、FedRAMP High、SOC、HIPAA、ISO 27001 定價 免費方案；付費方案每位使用者每月不到 US$10 至約 US$20 不等 可透過個人 Google 帳戶免費使用；Workspace 方案每位使用者每月約 US$7 至 US$20+ 不等

Slack 的強項

Slack 專為需要跨多種工具、時區和組織界線工作的團隊打造。Slack 整合可連結超過 2,600 個應用程式，從 CRM、專案追蹤工具到設計工具和管理分析儀表板，讓更新內容自然出現在對話中。對話串頻道讓討論保持井然有序，而 Slack AI 則能透過摘要、要點回顧和智慧搜尋，協助你掌握進度。工作流程建立工具讓任何人都能自動化處理重複流程，無須撰寫程式碼；Slack Connect 則讓你與外部合作夥伴進行跨職能協作，就像傳訊息給團隊成員一樣簡單。

Google Chat 的優勢所在

Google Chat 很適合已經以 Google Workspace 為主要工作環境的團隊。Google Chat 能原生連結 Gmail、雲端硬碟、文件、試算表和 Meet，因此無須離開對話，就能分享文件或加入視訊通話。聊天室可讓你透過內嵌對話串、共用檔案和指派的工作，整理進行中的專案。如果你的組織已經付費使用 Workspace，Google Chat 便會包含在內，不需額外費用，而且直覺易懂的介面也讓它容易上手。

Slack 與 Google Chat 比較：介面

比較 Slack 和 Google Chat 時，你會注意到兩者在彈性上的差異。Slack 提供高度可自訂的工作空間，並以頻道為核心來整理內容；Google Chat 則以簡潔為主，將對話嵌入 Gmail 中。

你的 Slack 側邊欄可依你的需求整理。你可以建立自訂區段、將頻道拖曳到合適的順序，並為對話設定通知偏好設定：將干擾較多的對話靜音、將重要對話加星號。多個工作空間可讓你在不同專案或客戶帳戶之間切換，無須登出。由於整合功能在所有頻道類型中都能維持一致運作，因此你的工具在 Slack 的任何地方都能以相同方式運作。

在 Google Chat 中，對話會透過聊天室和私訊整理，你可以在 Google Chat 本身或 Gmail 側邊欄存取。聊天室支援內嵌對話串，因此你可以回覆任何訊息，或張貼到主要對話中。介面簡潔，因此容易上手，但在自訂版面配置或建立自訂群組方面，選項較少。

Slack 與 Google Chat 比較：訊息傳送

Slack 的頻道與對話串模式，專為跨團隊有條理地進行非同步溝通而設計；Google Chat 則使用具備內嵌對話串的聊天室，適合較輕量的即時訊息傳送。以下說明這些功能在日常工作中的實際呈現方式。

對話串與對話流程。 Slack 可讓你從任何訊息延伸出對話串，而不會讓主要頻道變得雜亂。當對話串得出結論後，你可以將內容張貼回頻道，讓所有人都能看到。Google Chat 也支援在聊天室內使用對話串回覆，但這些回覆會維持巢狀結構，因此無法將重要結論帶回主要對話中。

非同步工作流程。 Slack 專為跨時區工作的團隊打造。倫敦的產品經理可以查看東京團隊在夜間進行的討論，在對話串中回覆，並標記適當的人員，全程無須安排通話。Google Chat 支援類似的工作流程，但其設計較偏向即時互動。

外部協作。 Slack Connect 可讓你與組織外部人員建立共用頻道，並完整支援訊息傳送、檔案分享和應用程式整合功能。Google Chat 支援外部聊天室，但訪客需要擁有 Google 帳戶，而且無法使用部分功能，例如在聊天室內與應用程式互動。你也必須在建立聊天室時設定外部存取權，之後要變更可能會很困難。

對話整理。 你可以使用 Slack 將 工作場所溝通頻道 整理到自訂側邊欄區段，輕鬆區分客戶工作與內部專案。Google Chat 可讓你釘選和重新排序對話，但可自訂整體排列方式的選項較少。

Slack 與 Google Chat 比較：整合

如果你的團隊會使用各種工具來完成工作，整合功能的可用性就很重要。Slack 和 Google Chat 都能連結第三方應用程式，但在範圍和一致性上有所不同。

Slack 的整合模式

超過 2,600 個第三方應用程式可連結至 Slack，且這些整合功能可在每個頻道、私訊和自動化流程中運作。你的專案追蹤工具、CRM、設計工具、人資系統和管理分析儀表板都能整合到對話中，顯示最新動態並讓你執行動作，無須切換索引標籤。原生工作流程建立工具提供免程式碼自動化功能，讓你將重複工作轉換成觸發式工作流程。如果團隊的生產力工具分散在多個平台上，Slack 可將它們全部串連在一起。

Google Chat 與 Workspace 生態系統

Google Chat 可原生連結完整的 Workspace 套件：Gmail、雲端硬碟、文件、試算表、日曆和 Meet。透過 Workspace Marketplace，可使用日益擴充的第三方應用程式目錄。Google 也推出了 Workspace Studio，這是一款免程式碼工具，可讓使用者透過自然語言建立 AI 技術支援的自動化代理，另外還有 AppSheet 可用來建立自訂 Google Chat 應用程式。這些工具讓 Chat 使用者不必離開 Google 生態系統，就能透過更多方式自動化處理工作。

Slack 與 Google Chat 比較：搜尋

Slack 的搜尋可透過單一搜尋列，搜尋訊息、檔案和已連線應用程式，將你的對話記錄視為可搜尋的組織知識。Google Chat 的搜尋涵蓋訊息和共用檔案，並提供實用的篩選選項，但無法搜尋 Google Chat 以外的內容。

你可以在 Slack 中依人員、頻道、日期或檔案類型縮小搜尋結果範圍。Slack AI 則可讓你更深入搜尋，根據工作空間的對話記錄，浮現自然語言問題的答案。此外，由於 Slack 會將已連線第三方應用程式的內容與你的訊息和檔案一併編入索引，單次搜尋就能調出專案票證、CRM 記錄或共用文件，無須離開搜尋列。如果你希望商務訊息傳送平台同時兼具知識庫功能，Slack 正是為此而打造。

Google Chat 的搜尋運算子可讓你依傳送者、日期範圍、檔案類型、提及，以及訊息位於私訊或聊天室中進行篩選。搜尋篩選籤提供快速的視覺化篩選條件，你也可以依相關性或最近時間排序結果。Chat 的搜尋涵蓋 Google Chat 內的訊息和共用檔案，但不會延伸至其他 Workspace 應用程式。

Slack 與 Google Chat 比較：AI 功能

兩個平台都包含 AI，但應用方式不同。Slack 在所有付費方案中提供摘要、要點回顧和搜尋功能，並在 Business+ 和 Enterprise+ 層級提供 Slackbot 與 AI 技術支援的工作流程生成功能。Google Chat 由 Gemini 支援的 AI 則從 Business Standard 層級開始提供，較低階方案的存取權較有限。

在 Slack 中，Slackbot 可以產生對話串摘要、產生每日要點回顧、回答與你工作空間記錄相關的問題，並以你的語氣草擬訊息。Slackbot 基本上就是你的個人工作 AI 智慧代理，會在你有權存取的所有內容脈絡中運作，例如對話、檔案和已連線應用程式。在企業層級，Agentforce 可將自主代理帶入 Slack，處理客戶案件分流、知識擷取和工作流程執行等工作。

Gemini 為 Google Chat 的 AI 功能提供支援。在 Business Standard 及以上層級的方案中，Gemini 可以產生首頁檢視中的未讀對話摘要、翻譯訊息、協助草擬回覆，並回答對話中共用文件的相關問題。Google 也已將 Google Chat 整合到 Gemini 應用程式中，因此你可以向 Gemini 提問，而 Gemini 可以根據你的 Chat 對話提供答案。這些功能需要 Business Standard 及以上層級才能使用。Business Starter 僅提供有限的 Gemini 存取權。

Slack 與 Google Chat 比較：安全性和隱私權

Slack 和 Google Chat 都符合企業安全性標準，具備靜態和傳輸中加密、FedRAMP 授權，以及 SOC 2、HIPAA 和 ISO 27001 等合規認證。

Slack 擁有 FedRAMP Moderate 授權，而 GovSlack 則獲得適用於公共部門組織的 FedRAMP JAB High 授權。透過企業金鑰管理功能，你可以進一步控管加密金鑰，隨時撤銷資料存取權。Slack AI 會將一切保留在內部。模型會在 Slack 自有基礎結構上執行，且絕不會使用你的資料來訓練模型。

Google Workspace 擁有 FedRAMP High P-ATO 授權，並在較高層級方案中提供用戶端加密、資料區域和防止資料遺失控制項。DLP、Vault 和企業端點管理功能可在 Business Plus 或 Enterprise 方案中使用。

這兩個平台都符合受監管產業的合規標準。差異在於你希望對加密金鑰擁有多少直接控制權，以及你的 AI 資料會在哪裡處理。

Slack 與 Google Chat 比較：定價

Slack 提供付費方案，每位使用者每月費用從不到 US$10 至約 US$20 不等。每個付費層級都包含 AI 摘要與要點回顧。Business+ 和 Enterprise+ 方案則加入 Slackbot、AI 技術支援的搜尋和工作流程生成功能。Enterprise Grid 定價適用於需求較複雜的組織。

Google Chat 包含在所有 Google Workspace 層級中，每位使用者每月費用約 US$7 至 US$22+ 不等，另有企業定價可供選擇。若要在 Google Chat 中使用完整的 Gemini 功能，你必須採用 Business Standard 及以上方案。Workspace 綁定 Gmail、雲端硬碟、Meet 和其餘套件。如果你會使用所有這些工具，這會很有價值。如果你主要需要的是訊息傳送功能，則應比較各平台在你實際會購買的層級中包含哪些功能。

Slack 與 Google Chat 比較：何時該選擇哪一款

你的協作風格和技術堆疊，會決定哪一套系統最適合你。每個平台都有明確的優勢領域，實際上取決於你的團隊目前使用哪些工具。

如果你的團隊除了溝通平台外，還仰賴來自不同供應商的多種應用程式，Slack 會是合理的選擇。這種深度整合能讓一切保持連結。跨時區團隊，或經常與外部合作夥伴共事的團隊，也能受益於 Slack 非同步優先的設計與遠端協作工具。

Google Chat 適合已經全面投入 Google Workspace 的團隊。如果 Gmail、文件、試算表和 Meet 是你的日常主要工具，Chat 就能順利融入其中，不會再增加另一個需要管理的工具。定價具有競爭力，而且由於團隊已經熟悉這個生態系統，導入時也能降低阻力。

如需更廣泛地瞭解各種選項，Slack 的團隊協作工具比較涵蓋多款工具，而 Slack 與 Microsoft Teams 比較則將這些平台與另一個主要競爭對手進行比較。

Slack 比 Google Chat 更好嗎？

這取決於團隊的工作流程、你使用的其他技術，以及你的協作風格。如果你希望在各種工具、公司界線和自動化方面保有彈性，Slack 會是更強大的平台。付費方案標準配備 AI 功能，整合生態系統更廣泛，而以頻道為基礎的結構，也讓你在整理和擷取資訊時擁有更多控制權。

如果你的組織原生採用 Google，而在文件和 Meet 旁搭配簡單的訊息傳送功能就能滿足需求，Google Chat 可能會是合適的選擇。但團隊會成長，優先事項也會轉變。請思考你的工作流程未來會如何發展，而不只是目前的狀況。

探索團隊使用 Slack 的原因，或開始免費使用，瞭解 Slack 能為你的組織帶來什麼。

想知道 Slack 與其他雲端協作和溝通工具相比如何嗎？請參閱我們的 Slack 與 Microsoft Teams 比較。

Slack 與 Google Chat 比較：常見問題集