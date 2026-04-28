Points clés Slack est un système d’exploitation professionnel qui regroupe vos conversations, outils et flux de travail au même endroit. Google Chat est une couche de messagerie intégrée à Google Workspace.

Slack propose plus de 2 600 intégrations d’applications et une IA intégrée avec les forfaits payants. Google Chat offre un catalogue croissant d’applications tierces via le Workspace Marketplace.

Les deux plateformes gèrent bien la messagerie d’équipe et la vidéo. Vos outils existants, votre style de collaboration et vos projets de développement doivent guider votre choix.

Slack et Google Chat sont deux applications au cœur de la messagerie d’équipe, mais elles diffèrent dans leur conception.

Google Chat est un outil de messagerie simple intégré à Google Workspace, ce qui en fait un choix naturel si votre quotidien s’articule autour de Gmail, Docs et Meet. Slack est un système d’exploitation professionnel conçu pour connecter les personnes, les outils et les flux de travail à travers l’ensemble de votre écosystème technologique. Conversations, applications et automatisations coexistent au même endroit, quels que soient les outils que votre équipe préfère utiliser.

Pour la plupart des équipes, la flexibilité de Slack, son interface intuitive et ses options d’intégration en font le choix le plus judicieux. Toutefois, si votre entreprise travaille exclusivement dans Google Workspace, Google Chat peut vous convenir. Voici un comparatif entre ces deux plateformes concernant leurs fonctionnalités les plus importantes.

Slack vs. Google Chat : comparatif rapide

Slack et Google Chat ont des approches différentes de la communication d’équipe. Slack fonctionne comme un hub central qui relie conversations, applications et flux de travail automatisés. Avec des milliers d’intégrations, la collaboration inter-entreprises via Slack Connect et une IA pour vous aider à rattraper ce que vous avez manqué, l’outil est conçu pour les équipes qui jonglent entre de multiples outils et des projets en constante évolution.

Google Chat est intégré à Google Workspace et se connecte nativement à Gmail, Drive, Docs et Meet. Pour les équipes déjà ancrées dans l’écosystème Google, il offre une messagerie simple, une configuration minimale et une interface facile à prendre en main.

Slack Google Chat Fonctionnalités principales Canaux, fils de discussion, appels d’équipe, clips, canevas, Slack Connect, Workflow Builder Espaces avec fils de discussion intégrés, messages directs, tâches, partage de fichiers natif depuis Google Drive Intégrations Plus de 2 600 applications tierces, disponibles de façon homogène sur tous les canaux Applications Workspace natives et un catalogue tiers en pleine expansion via le Workspace Marketplace IA native Résumés et récaps IA inclus dans tous les forfaits payants ; Slackbot ainsi que les flux de travail et la recherche disponibles aux niveaux Business+ et Enterprise+ ; tarification Agentforce distincte Résumés et rédaction assistés par Gemini à partir du niveau Business Standard Recherche Recherche d’entreprise dans les messages, les fichiers et les applications connectées Recherche de messages et de fichiers avec des opérateurs, limitée à Google Chat Sécurité et confidentialité Chiffrement au repos et en transit, Slack EKM, FedRAMP Moderate (GovSlack : FedRAMP High), SOC 2, HIPAA, ISO 27001 Chiffrement au repos et en transit, FedRAMP High, SOC, HIPAA, ISO 27001 Tarifs Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de moins de 10 $ jusqu’à environ 20 $ par utilisateur et par mois Gratuit avec un compte Google personnel ; Workspace à partir d’environ 7 $ jusqu’à plus de 20 $ par utilisateur et par mois

Les points forts de Slack

Slack est conçu pour les équipes qui travaillent avec plusieurs outils, sur différents fuseaux horaires et au-delà des frontières de l’entreprise. Les intégrations Slack connectent plus de 2 600 applications (des CRM et outils de suivi de projets aux outils de design et tableaux de bord d’analyses des données) afin que les mises à jour s’intègrent naturellement dans vos conversations. Les canaux avec fils de discussion maintiennent les échanges organisés, et Slack AI vous aide à rester à jour grâce à des résumés, des récaps et une recherche intelligente. Le Générateur de flux de travail permet à chacun d’automatiser les processus répétitifs sans écrire une seule ligne de code, et Slack Connect rend la collaboration transversale avec des partenaires externes aussi simple que d’envoyer un message à un collègue.

Les points forts de Google Chat

Google Chat est particulièrement efficace si votre équipe utilise déjà Google Workspace. Il s’intègre nativement à Gmail, Drive, Docs, Sheets et Meet, ce qui vous permet de partager un document ou de rejoindre un appel vidéo sans quitter la conversation. Les Espaces vous permettent d’organiser vos projets en cours avec des fils de discussion intégrés, des fichiers partagés et des tâches assignées. Si votre entreprise est déjà abonnée à Workspace, Google Chat est inclus sans frais supplémentaires, et son interface claire et intuitive facilite sa prise en main.

Slack vs. Google Chat : interface

En comparant Slack et Google Chat, vous remarquerez une différence en termes de flexibilité. Slack vous propose un espace de travail hautement personnalisable, organisé autour de canaux, tandis que Google Chat privilégie la simplicité avec des conversations intégrées directement dans Gmail.

La barre latérale Slack est entièrement personnalisable. Créez des sections personnalisées, réorganisez vos canaux dans l’ordre qui vous convient, et définissez vos Préférences de notification pour chaque conversation : mettez en sourdine ce qui génère trop de notifications, et ajoutez aux Favoris ce qui est important. La gestion de plusieurs espaces de travail vous permet de passer d’un projet à un autre ou de gérer différents comptes clients sans vous déconnecter. Les intégrations fonctionnant de manière homogène dans tous les types de canaux, vos outils se comportent de la même façon partout dans Slack.

Dans Google Chat, les conversations sont organisées via des Espaces et des Messages directs, accessibles depuis Google Chat ou depuis la barre latérale de Gmail. Les Espaces prennent en charge les fils de discussion intégrés, ce qui vous permet de répondre à n’importe quel message ou de publier dans la conversation principale. L’interface est épurée et minimaliste, ce qui facilite la prise en main, mais offre moins d’options pour personnaliser la mise en page ou créer des regroupements personnalisés.

Slack vs. Google Chat : messagerie

Le modèle de canaux et de fils de discussion de Slack est conçu pour une communication asynchrone et organisée entre équipes, tandis que Google Chat s’appuie sur des Espaces avec des fils de discussion intégrés, mieux adaptés à une messagerie légère et en temps réel. Voici ce que cela donne au quotidien.

Fils de discussion et fluidité des conversations. Slack vous permet de créer un fil de discussion à partir de n’importe quel message sans encombrer le canal principal. Lorsqu’une décision est prise dans un fil de discussion, vous pouvez la publier dans le canal afin que tout le monde en soit informé. Google Chat prend également en charge les réponses sous forme de fils de discussion dans les Espaces, mais ces réponses restent imbriquées ; il n’est donc pas possible de mettre en avant une conclusion clé dans la conversation principale.

Flux de travail asynchrones. Slack est conçu pour les équipes qui travaillent sur plusieurs fuseaux horaires. Un chef de produit à Londres peut consulter les échanges nocturnes de l’équipe de Tokyo, répondre dans un fil de discussion et alerter les bonnes personnes, le tout sans avoir à planifier un appel. Google Chat prend en charge des flux de travail similaires, mais son interface favorise davantage les échanges en temps réel.

Collaboration externe. Slack Connect vous permet de créer des canaux partagés avec des personnes extérieures à votre entreprise, avec toutes les fonctionnalités de messagerie, de partage de fichiers et d’intégration d’applications. Google Chat prend en charge les Espaces externes, mais les invités doivent disposer d’un compte Google, et certaines fonctionnalités,comme l’interaction avec des applications dans un Espace, ne leur sont pas accessibles. De plus, vous devez définir les paramètres d’accès externe lors de la création d’un Espace, et les modifier ultérieurement peut s’avérer difficile.

Organisation des conversations. Slack vous permet d’organiser les canaux de communication en entreprise en sections personnalisées dans la barre latérale, ce qui facilite la séparation des projets clients des projets internes. Google Chat permet d’épingler et de réorganiser les conversations, mais offre moins d’options pour personnaliser leur disposition.

Slack vs. Google Chat : intégrations

Si votre équipe utilise plusieurs outils pour travailler, la disponibilité des intégrations est un critère essentiel. Slack et Google Chat peuvent tous deux se connecter à des applications tierces, mais leur portée et leur homogénéité diffèrent.

Le modèle d’intégration de Slack

Plus de 2 600 applications tierces se connectent à Slack, et ces intégrations fonctionnent sur tous les canaux, Messages directs et processus automatisés. Vos outils de suivi de projets, CRM, outils de design, systèmes RH et tableaux de bord d’analyses des données s’intègrent directement dans vos conversations, faisant remonter les mises à jour et permettant d’agir sans changer d’onglet. Le Générateur de flux de travail natif propose une automatisation sans code, pour transformer les tâches répétitives en flux de travail déclenchés automatiquement. Si les outils de productivité de votre équipe sont dispersés sur plusieurs plateformes, Slack les regroupe au même endroit.

Google Chat et l’écosystème Workspace

Google Chat se connecte nativement à toute la suite Workspace : Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar et Meet. Un catalogue de plus en plus fourni d’applications tierces est disponible via le Workspace Marketplace. Google a également lancé Workspace Studio, un outil sans code permettant aux utilisateurs de créer des agents d’automatisation basés sur l’IA en langage naturel, ainsi qu’AppSheet pour développer des applications Google Chat personnalisées. Ces outils offrent aux utilisateurs de Google Chat davantage de possibilités pour automatiser leur travail sans quitter l’écosystème Google.

Slack vs. Google Chat : la recherche

La recherche dans Slack couvre les messages, les fichiers et les applications connectées depuis une seule barre de recherche, faisant de l’historique de vos conversations une base de connaissances d’entreprise consultable. La recherche dans Google Chat porte sur les messages et les fichiers partagés, avec des options de filtrage pratiques, mais elle ne s’étend pas au-delà de Google Chat.

Vous pouvez affiner les résultats dans Slack par personne, canal, date ou type de fichier. Slack AI vous permet d’aller encore plus loin, en faisant remonter des réponses à des questions en langage naturel basées sur l’historique des conversations de votre espace de travail. Et comme Slack indexe le contenu des applications tierces connectées en même temps que vos messages et fichiers, une seule recherche peut faire apparaître un ticket de projet, un enregistrement CRM ou un document partagé, sans quitter la barre de recherche. Si vous souhaitez que votre plateforme de messagerie professionnelle serve également de base de connaissances, Slack est fait pour ça.

Les opérateurs de recherche dans Google Chat vous permettent de filtrer par expéditeur, plage de dates, type de fichier, mentions, et selon qu’un message se trouve dans un Message direct ou un Espace. Les chips de recherche offrent des filtres visuels rapides, et vous pouvez trier les résultats par pertinence ou par date. La recherche dans Chat couvre les messages et les fichiers partagés au sein de Google Chat, mais ne s’étend pas aux autres applications Workspace.

Slack vs. Google Chat : les fonctionnalités IA

Les deux plateformes intègrent l’IA, mais chacune selon une approche différente. Slack propose des résumés, des récaps et une recherche sur tous les forfaits payants, avec Slackbot et la génération de flux de travail optimisée par l’IA avec les forfaits Business+ et Enterprise+. L’IA de Google Chat, propulsée par Gemini, est disponible à partir du forfait Business Standard, avec un accès plus limité sur les forfaits inférieurs.

Dans Slack, Slackbot peut résumer des fils de discussion, générer des récaps quotidiens, répondre à des questions sur l’historique de votre espace de travail et rédiger des messages dans votre style. C’est en quelque sorte votre agent IA personnel pour le travail. Il opère dans le contexte de tout ce qui vous est accessible : conversations, fichiers et applications connectées. Avec les forfaits Entreprise, Agentforce introduit des agents autonomes dans Slack pour prendre en charge des tâches telles que le routage des cas clients, la récupération de connaissances et l’exécution de flux de travail.

Gemini alimente les fonctionnalités IA de Google Chat. À partir des forfaits Business Standard et supérieurs, Gemini peut résumer les conversations non lues depuis la vue Accueil, traduire des messages, aider à rédiger des réponses et répondre à des questions sur des documents partagés dans une conversation. Google a également intégré Google Chat dans l’application Gemini, ce qui vous permet de poser des questions à Gemini, qui peut s’appuyer sur vos conversations Chat pour y répondre. Ces fonctionnalités nécessitent le forfait Business Standard ou supérieur. Business Starter inclut un accès limité à Gemini.

Slack vs. Google Chat : sécurité et confidentialité

Slack et Google Chat répondent tous deux aux normes de sécurité des entreprises, avec un chiffrement des données au repos et en transit, une autorisation FedRAMP, ainsi que des certifications de conformité incluant SOC 2, HIPAA et ISO 27001.

Slack détient l’autorisation FedRAMP Moderate, avec GovSlack autorisé au niveau FedRAMP JAB High pour les entreprises du secteur public. Vous bénéficiez d’un contrôle supplémentaire sur les clés de chiffrement grâce à la gestion des clés d’entreprise, qui vous permet de révoquer l’accès à vos données à tout moment. Slack AI fonctionne en circuit fermé. Les modèles s’exécutent sur la propre infrastructure de Slack, et vos données ne servent jamais à les entraîner.

Google Workspace détient l’autorisation FedRAMP High P-ATO et propose le chiffrement côté client, des régions de données et des contrôles de prévention de la perte des données sur les forfaits de niveau supérieur. La prévention de la perte des données, Vault et la gestion des terminaux en entreprise sont disponibles avec les forfaits Business Plus ou Enterprise.

Les deux plateformes répondent aux exigences de conformité des secteurs réglementés. La différence réside dans le niveau de contrôle direct que vous souhaitez exercer sur les clés de chiffrement et sur le lieu de traitement de vos données IA.

Slack vs. Google Chat : tarifs

Slack propose des forfaits payants allant de moins de 10 $ à environ 20 $ par utilisateur et par mois. Chaque niveau payant inclut des résumés et des récaps IA. Les forfaits Business+ et Enterprise+ ajoutent Slackbot, la recherche optimisée par IA et la génération de flux de travail. La tarification Enterprise Grid est disponible pour les entreprises ayant des besoins complexes.

Google Chat est inclus dans tous les niveaux de Google Workspace, dont les tarifs vont d’environ 7 $ à plus de 22 $ par utilisateur et par mois, avec une tarification entreprise également disponible. Pour bénéficier des fonctionnalités complètes de Gemini dans Google Chat, vous devez disposer de Business Standard ou d’une offre supérieure. Workspace est fourni avec Gmail, Drive, Meet et le reste de la suite. C’est un vrai atout si vous les utilisez tous. Si vous avez essentiellement besoin d’une messagerie, comparez ce que chaque plateforme inclut avec le forfait que vous envisagez réellement d’acheter.

Slack vs. Google Chat : Quand choisir l’une ou l’autre

Votre style de collaboration et votre environnement technologique doivent déterminer quel système vous conviendra le mieux. Chaque plateforme a un point fort bien défini, et tout dépend des outils que votre équipe utilise actuellement.

Slack s’impose si votre équipe s’appuie sur un ensemble d’applications de différents éditeurs en parallèle de sa plateforme de communication. Ce niveau d’intégration permet de tout connecter. Les équipes réparties sur plusieurs fuseaux horaires ou travaillant régulièrement avec des partenaires externes bénéficient également de la conception asynchrone de Slack et de ses outils de collaboration à distance.

Google Chat convient aux équipes déjà entièrement investies dans Google Workspace. Si Gmail, Docs, Sheets et Meet font partie de votre quotidien, Chat s’intègre naturellement sans ajouter un nouvel outil à gérer. La tarification est compétitive, et l’adoption est fluide puisque votre équipe connaît déjà l’écosystème.

Pour une vue d’ensemble, la comparaison des outils de collaboration en équipe de Slack couvre plusieurs options, et Slack vs. Microsoft Teams compare ces plateformes à un autre concurrent majeur.

Slack est-il meilleur que Google Chat ?

Tout dépend du flux de travail de votre équipe, des autres outils que vous utilisez et de votre style de collaboration. Si vous souhaitez une flexibilité entre les outils, les entreprises et l’automatisation, Slack est la plateforme la plus performante. Les fonctionnalités d’IA sont incluses de série dans les forfaits payants, l’écosystème d’intégrations est plus étendu, et la structure par canaux vous offre un meilleur contrôle sur la façon dont vous organisez et retrouvez vos informations.

Si votre entreprise est entièrement basée sur Google et qu’une messagerie simple associée à Docs et Meet répond à vos besoins, Google Chat est peut-être le bon choix. Mais les équipes évoluent et les priorités changent. Pensez à l’avenir de vos flux de travail, pas seulement à leur état actuel.

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Vous souhaitez avoir une comparaison entre Slack et d’autres outils de collaboration et de communication dans le cloud ? Consultez notre comparatif Slack vs. Microsoft Teams.

FAQ : Slack vs. Google Chat