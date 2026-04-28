Die wichtigsten Punkte im Überblick Slack ist dein Betriebssystem für die Arbeit, das deine Unterhaltungen, Tools und Workflows an einem zentralen Ort vernetzt. Google Chat ist eine Messaging-Lösung im Google Workspace.

Slack bietet über 2.600 App-Integrationen und integrierte KI in kostenpflichtigen Plänen. Google Chat bietet einen wachsenden Katalog von Drittanbieter-Apps über den Workspace Marketplace.

Beide Plattformen bieten solide Team-Messaging- und Videofunktionen. Deine vorhandenen Tools, dein Kollaborationsstil und deine Wachstumspläne sollten deine Entscheidung beeinflussen.

Slack und Google Chat sind zwei Apps im Zentrum der Team-Messaging-Welt, wurden jedoch mit unterschiedlichen Design-Ansätzen entwickelt.

Google Chat ist ein einfaches Messaging-Tool innerhalb von Google Workspace und damit eine natürliche Wahl, wenn dein Arbeitstag rund um Gmail, Docs und Meet dreht. Slack ist ein vollständiges Betriebssystem für die Arbeit, das Menschen, Tools und Workflows über deinen gesamten Tech-Stack hinweg verbindet. Unterhaltungen, Apps und Automatisierungen befinden sich alle an einem Ort – unabhängig davon, welche Tools dein Team bevorzugt.

Für die meisten Teams ist Slack dank seiner Flexibilität, dem intuitiven Design und seiner zahlreichen Integrationsfunktionen die stärkere Wahl. Wenn deine Organisation jedoch ausschließlich in Google Workspace arbeitet, könnte Google Chat die richtige Option sein. Hier erfährst du, wie sich die beiden Plattformen bei den wichtigsten Funktionen unterscheiden.

Slack vs. Google Chat auf einen Blick

Slack und Google Chat verfolgen unterschiedliche Ansätze für die Teamkommunikation. Slack fungiert als zentraler Hub, der Unterhaltungen, Apps und automatisierte Workflows zusammenführt. Mit Tausenden von Integrationen, unternehmensübergreifender Zusammenarbeit über Slack Connect und KI, die dir hilft, verpasste Inhalte aufzuholen, ist es für Teams konzipiert, die mit mehreren Tools und schnelllebigen Projekten gleichzeitig arbeiten.

Google Chat ist in Google Workspace integriert und vernetzt sich nativ mit Gmail, Drive, Docs und Meet. Für Teams, die bereits im Google-Ökosystem arbeiten, bietet es unkompliziertes Messaging mit minimalem Einrichtungsaufwand und einer leicht erlernbaren Oberfläche.

Slack Google Chat Kernfunktionen Channels, Threads, Huddles, Video- und Sprachnachrichten, Canvases, Slack Connect, Workflow-Builder Gruppenbereiche mit integriertem Threading, Direktnachrichten, Aufgaben, natives Datei-Sharing über Google Drive Integrationen Mehr als 2.600 Drittanbieter-Apps, einheitlich über alle Channels hinweg Native Workspace-Apps sowie ein wachsender Drittanbieter-Katalog über den Workspace Marketplace Native KI KI-Zusammenfassungen und Übersichten in allen kostenpflichtigen Plänen; Slackbot sowie Workflow- und Suchfunktionen in Business+ und Enterprise+; Agentforce-Preise separat Gemini-gestützte Zusammenfassungen und Textentwürfe ab dem Business Standard-Tarif Suche Enterprise-Suche über Nachrichten, Dateien und verknüpfte Apps hinweg Nachrichten- und Dateisuche mit Operatoren, beschränkt auf Google Chat Sicherheit und Datenschutz Verschlüsselung bei Speicherung und Übertragung, EKM, FedRAMP Moderate (GovSlack: FedRAMP High), SOC 2, HIPAA, ISO 27001 Verschlüsselung bei Speicherung und Übertragung, FedRAMP High, SOC, HIPAA, ISO 27001 Preise Kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne von unter 10 Euro bis ca. 20 Euro pro Person und Monat Kostenlos mit einem persönlichen Google-Account; Workspace ab ca. 7 Euro bis über 20 Euro pro Person und Monat

Die Stärken von Slack

Slack wurde für Teams entwickelt, die über mehrere Tools, Zeitzonen und Unternehmensgrenzen hinweg zusammenarbeiten. Slack-Integrationen vernetzen mehr als 2.600 Apps – von CRM- und Projektmanagement-Tools über Design-Tools bis hin zu Analytik-Dashboards – sodass Updates direkt in Unterhaltungen einfließen. Thread-basierte Channels halten Gespräche organisiert, und Slack AI hilft dir mit Zusammenfassungen, Übersichten und intelligenter Suche, den Überblick zu behalten. Mit dem Workflow-Builder können alle wiederkehrende Prozesse automatisieren – ganz ohne Programmierkenntnisse. Und Slack Connect macht die unternehmensweite Zusammenarbeit mit externen Partner:innen so einfach wie das Schreiben einer Nachricht an Teamkolleg:innen.

Die Stärken von Google Chat

Google Chat ist eine gute Wahl, wenn dein Team bereits in Google Workspace arbeitet. Die App ist nativ mit Gmail, Drive, Docs, Sheets und Meet verbunden, sodass das Teilen von Dokumenten oder der Wechsel zu einem Videoanruf direkt aus dem Gespräch heraus möglich ist. Mit Gruppenbereichen kannst du laufende Projekte mit In-line-Threads, gemeinsamen Dateien und zugewiesenen Aufgaben organisieren. Wenn deine Organisation bereits für Workspace zahlt, ist Google Chat ohne zusätzliche Kosten enthalten – und die übersichtliche Benutzeroberfläche erleichtert den Einstieg.

Slack vs. Google Chat: Benutzeroberfläche

Beim Vergleich von Slack und Google Chat fällt ein Unterschied in der Flexibilität auf. Slack bietet dir einen hochgradig anpassbaren Workspace, der rund um Channels organisiert ist, während Google Chat mit eingebetteten Unterhaltungen direkt in Gmail auf Einfachheit setzt.

Deine Slack-Seitenleiste kannst du ganz nach deinen Bedürfnissen organisieren. Erstelle eigene Ordner, ziehe Channels in die gewünschte Reihenfolge und passe die Benachrichtigungseinstellungen für einzelne Unterhaltungen an – stumm schalten, was stört, und mit einer Sternmarkierung versehen, was wichtig ist. Mit mehreren Workspaces kannst du zwischen verschiedenen Projekten oder Kund:innen-Accounts wechseln, ohne dich abzumelden. Da Integrationen in allen Channel-Typen konsistent funktionieren, verhalten sich deine Tools überall in Slack gleich.

In Google Chat sind Unterhaltungen über Gruppenbereiche und Direktnachrichten organisiert, die direkt in Google Chat oder in der Seitenleiste von Gmail zugänglich sind. Gruppenbereiche unterstützen In-line-Threading, sodass du auf jede Nachricht antworten oder direkt in der Hauptunterhaltung posten kannst. Die Oberfläche ist klar und minimalistisch, was den Einstieg erleichtert – allerdings gibt es weniger Möglichkeiten, das Layout anzupassen oder benutzerdefinierte Gruppierungen zu erstellen.

Slack vs. Google Chat: Messaging

Das Channel-und-Thread-Modell von Slack ist für eine strukturierte, asynchrone Kommunikation teamübergreifend ausgelegt, während Google Chat Gruppenbereiche mit In-line-Threading nutzt, die sich besonders für leichtes, synchrones Messaging eignen. Im Arbeitsalltag sieht das folgendermaßen aus.

Threads und Gesprächsfluss: In Slack kannst du aus jeder Nachricht einen Thread erstellen, ohne den Haupt-Channel zu überladen. Wenn in einem Thread eine Entscheidung getroffen wurde, kannst du diese in den Channel posten, sodass alle informiert bleiben. Google Chat unterstützt ebenfalls Thread-Antworten innerhalb von Gruppenbereichen, diese bleiben jedoch verschachtelt – es gibt keine Möglichkeit, eine wichtige Erkenntnis zurück in die Hauptunterhaltung zu bringen.

Asynchrone Workflows: Slack ist gezielt für Teams konzipiert, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten. Eine Produktmanager:in in London kann die nächtlichen Diskussionen des Teams in Tokio durchsehen, in einem Thread antworten und die richtigen Personen kennzeichnen – ganz ohne zusätzlichen Call. Google Chat unterstützt ähnliche Workflows, ist aber stärker auf synchronen Austausch ausgerichtet.

Externe Zusammenarbeit: Mit Slack Connect kannst du geteilte Channels mit Personen außerhalb deiner Organisation erstellen – inklusive vollständiger Messaging-, Dateifreigabe- und App-Integrationsfunktionen. Google Chat unterstützt externe Gruppenbereiche, aber Gäste benötigen einen Google-Account, und einige Funktionen – wie die Interaktion mit Apps innerhalb eines Gruppenbereichs – stehen ihnen nicht zur Verfügung. Außerdem muss der externe Zugriff bereits beim Erstellen eines Gruppenbereichs festgelegt werden, und eine spätere Änderung ist nur eingeschränkt möglich.

Gesprächsorganisation: Mit Slack kannst du Kommunikations-Channels bei der Arbeit in individuelle Seitenleisten-Ordner organisieren und so Kundenprojekte ganz einfach von internen Projekten trennen. Google Chat ermöglicht es dir, Gespräche zu pinnen und neu anzuordnen, bietet jedoch weniger Möglichkeiten zur Anpassung der Gesamtstruktur.

Slack vs. Google Chat: Integrationen

Wenn dein Team mit vielen verschiedenen Tools arbeitet, ist die Verfügbarkeit von Integrationen entscheidend. Sowohl Slack als auch Google Chat können sich mit Drittanbieter-Apps vernetzen, doch Umfang und Konsistenz unterscheiden sich.

Das Integrationsmodell von Slack

Mehr als 2.600 Drittanbieter-Apps lassen sich mit Slack verknüpfen, und diese Integrationen funktionieren in jedem Channel, jeder Direktnachricht und jedem automatisierten Prozess. Deine Projekt-Tracker, CRMs, Design-Tools, HR-Systeme und Analytik-Dashboards sind direkt in deine Unterhaltungen integriert, liefern Updates und ermöglichen Aktionen, ohne dass du den Tab wechseln musst. Ein nativer Workflow-Builder ermöglicht No-Code-Automatisierung, sodass du wiederkehrende Aufgaben in automatisierte Workflows verwandeln kannst. Wenn die Produktivitäts-Tools deines Teams über mehrere Plattformen verteilt sind, bringt Slack sie alle zusammen.

Google Chat und das Workspace-Ökosystem

Google Chat ist nativ mit der gesamten Workspace-Suite verbunden: Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar und Meet. Über den Workspace Marketplace ist ein wachsendes Angebot an Drittanbieter-Apps verfügbar. Google hat außerdem Workspace Studio eingeführt, ein No-Code-Tool, mit dem Benutzer:innen mithilfe natürlicher Sprache KI-gestützte Automatisierungs-Agenten erstellen können, sowie AppSheet zum Entwickeln individueller Google-Chat-Apps. Diese Tools eröffnen Chat-Nutzer:innen mehr Möglichkeiten, Arbeit zu automatisieren, ohne das Google-Ökosystem zu verlassen.

Slack vs. Google Chat: Suche

Die Suche in Slack umfasst Nachrichten, Dateien und verbundene Apps über eine einzige Suchleiste und macht deinen Gesprächsverlauf zu durchsuchbarem Organisationswissen. Die Suche in Google Chat deckt Nachrichten und geteilte Dateien mit nützlichen Filteroptionen ab, reicht jedoch nicht über Google Chat hinaus.

Du kannst Ergebnisse in Slack nach Person, Channel, Datum oder Dateityp eingrenzen. Slack AI ermöglicht es dir, noch tiefer zu gehen und liefert Antworten auf Fragen in natürlicher Sprache, basierend auf dem Gesprächsverlauf deines Workspaces. Und da Slack Inhalte aus verknüpften Drittanbieter-Apps zusammen mit deinen Nachrichten und Dateien indexiert, kann eine einzige Suche ein Projekt-Ticket, einen CRM-Eintrag oder ein geteiltes Dokument aufrufen, ohne die Suchleiste zu verlassen. Wenn du möchtest, dass deine Business-Messaging-Plattform gleichzeitig als Wissensdatenbank dient, ist Slack genau dafür gemacht.

Mit Suchoperatoren in Google Chat kannst du nach Absender:in, Zeitraum, Dateityp, Erwähnungen und danach filtern, ob eine Nachricht in einer Direktnachricht oder einem Gruppenbereich liegt. Such-Chips bieten schnelle visuelle Filter, und du kannst die Ergebnisse nach Relevanz oder Aktualität sortieren. Die Suche in Chats umfasst Nachrichten und geteilte Dateien innerhalb von Google Chat, erstreckt sich jedoch nicht auf andere Workspace-Apps.

Slack vs. Google Chat: KI-Funktionen

Beide Plattformen bieten KI, verfolgen dabei jedoch unterschiedliche Ansätze. Slack bietet Zusammenfassungen, Übersichten und Suche in allen kostenpflichtigen Plänen, mit Slackbot und KI-gestützter Workflow-Generierung in den Tarifen Business+ und Enterprise+. Die Gemini-gestützte KI von Google Chat ist ab dem Business Standard-Tarif verfügbar, mit eingeschränktem Zugang in günstigeren Plänen.

In Slack kann Slackbot Threads zusammenfassen, tägliche Übersichten erstellen, Fragen zum Verlauf deines Workspace beantworten und Nachrichten in deinem Stil verfassen. Er ist im Wesentlichen dein persönlicher KI-Agent für die Arbeit – er arbeitet im Kontext von allem, worauf du Zugriff hast, wie Unterhaltungen, Dateien und verknüpfte Apps. Auf Enterprise-Ebene bindet Agentforce autonome Agenten in Slack ein, um Aufgaben wie die Triage von Kundenanfragen, das Abrufen von Wissen und die Ausführung von Workflows zu übernehmen.

Gemini treibt die KI-Funktionen von Google Chat an. Ab dem Business Standard-Plan und darüber hinaus kann Gemini ungelesene Unterhaltungen aus der Startansicht zusammenfassen, Nachrichten übersetzen, beim Verfassen von Antworten helfen und Fragen zu geteilten Dokumenten innerhalb einer Unterhaltung beantworten. Google hat Google Chat außerdem in die Gemini-App integriert, sodass du Gemini Fragen stellen kannst und es dabei auf deine Chat-Unterhaltungen zurückgreifen kann. Diese Funktionen erfordern den Business Standard-Tarif oder höher. Business Starter bietet eingeschränkten Zugang zu Gemini.

Slack vs. Google Chat: Sicherheit und Datenschutz

Slack und Google Chat erfüllen beide Enterprise-Sicherheitsstandards mit Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung, FedRAMP-Autorisierung sowie Compliance-Zertifizierungen wie SOC 2, HIPAA und ISO 27001.

Slack verfügt über eine FedRAMP Moderate-Autorisierung; GovSlack ist für Behörden und öffentliche Einrichtungen auf FedRAMP JAB High-Niveau autorisiert. Mit Enterprise Key Management erhältst du zusätzliche Kontrolle über Verschlüsselungsschlüssel und kannst den Zugriff auf deine Daten jederzeit widerrufen. Slack AI hält alles intern: Die Modelle laufen auf der eigenen Infrastruktur von Slack, und deine Daten werden niemals für deren Training verwendet.

Google Workspace verfügt über eine FedRAMP High P-ATO-Autorisierung und bietet in höheren Tarifen clientseitige Verschlüsselung, Datenregionen sowie Kontrollen zum Schutz vor Datenverlust. DLP, Vault und Enterprise Endpoint Management sind in Business Plus oder Enterprise verfügbar.

Beide Plattformen erfüllen die Compliance-Anforderungen regulierter Branchen. Der Unterschied liegt darin, wie viel direkte Kontrolle du über Verschlüsselungsschlüssel haben möchtest und wo deine KI-Daten verarbeitet werden.

Slack vs. Google Chat: Preise

Slack bietet kostenpflichtige Pläne an, die von weniger als 10 Euro bis zu rund 20 pro Benutzer:in und Monat reichen. Alle kostenpflichtigen Stufen enthalten KI-Zusammenfassungen und Übersichten. Die Pläne Business+ und Enterprise+ enthalten Slackbot, KI-gestützte Suche und Workflow-Erstellung. Enterprise Grid-Preise sind für Organisationen mit komplexen Anforderungen verfügbar.

Google Chat ist in allen Google Workspace-Stufen enthalten, die von rund 7 Euro bis +22 Euro pro Nutzer:in und Monat reichen – mit Enterprise-Preisen auf Anfrage. Für den vollen Funktionsumfang von Gemini in Google Chat ist mindestens Business Standard erforderlich. Workspace ist mit Gmail, Drive, Meet und den weiteren Suite-Produkten gebündelt – ein echter Mehrwert, wenn du all das nutzt. Wenn du hauptsächlich Messaging brauchst, lohnt es sich, genau zu vergleichen, was jede Plattform in der Stufe bietet, die du tatsächlich kaufen würdest.

Slack vs. Google Chat: Wann du welches Tool wählen solltest

Dein Kollaborationsstil und dein Tech-Stack sollten bestimmen, welches System am besten zu dir passt. Jede Plattform hat ihre klaren Stärken – entscheidend ist, welche Tools dein Team bereits verwendet.

Slack ist die richtige Wahl, wenn dein Team auf eine Kombination aus Apps verschiedener Anbieter neben der Kommunikationsplattform setzt. Diese Integrationstiefe hält alles miteinander vernetzt. Teams, die überverschiedene Zeitzonen hinweg arbeiten oder regelmäßig mit externen Partner:innen zusammenarbeiten, profitieren außerdem von Slacks asynchronem Design und den Tools für ortsunabhängige Zusammenarbeit.

Google Chat eignet sich für Teams, die bereits vollständig auf Google Workspace setzen. Wenn Gmail, Docs, Sheets und Meet deine täglichen Begleiter sind, fügt sich Google Chat nahtlos ein, ohne ein weiteres Tool verwalten zu müssen. Die Preise sind wettbewerbsfähig, und die Einführung verläuft reibungslos, da dein Team das Ökosystem bereits kennt.

Für einen umfassenderen Überblick bietet Slacks Vergleich von Team-Kollaborationstools mehrere Optionen, und Slack vs. Microsoft Teams vergleicht diese Plattformen mit einem weiteren großen Mitbewerber.

Ist Slack besser als Google Chat?

Das hängt vom Workflow deines Teams, den anderen Technologien, die du nutzt, und deinem Kollaborationsstil ab. Wenn du Flexibilität über verschiedene Tools, Unternehmensgrenzen und Automatisierung hinweg möchtest, ist Slack die leistungsstärkere Plattform. KI-Funktionen sind bei kostenpflichtigen Plänen standardmäßig enthalten, das Integrations-Ökosystem ist breiter aufgestellt, und die Channel-basierte Struktur gibt dir mehr Kontrolle darüber, wie du Informationen organisierst und abrufst.

Wenn deine Organisation auf Google ausgerichtet ist und einfaches Messaging neben Docs und Meet ausreicht, ist Google Chat vielleicht die richtige Wahl. Doch Teams wachsen und Prioritäten ändern sich. Überlege, wohin sich deine Workflows entwickeln werden – nicht nur, wie sie heute aussehen.

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Neugierig, wie Slack im Vergleich zu anderen cloudbasierten Kollaborations- und Kommunikations-Tools abschneidet? Sieh dir unseren Vergleich von Slack vs. Microsoft Teams an.

Slack vs. Google Chat: Häufig gestellte Fragen