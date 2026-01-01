核心要点 Slack 是一个工作操作系统，它将你的对话、工具和工作流程整合于一个中心枢纽；Google Chat 则是 Google Workspace 内部的一个消息层。

Slack 提供 2600 多种应用集成，付费套餐内置 AI 功能；Google Chat 通过 Workspace Marketplace 提供不断增长的第三方应用目录。

这两个平台都能很好地处理团队消息和视频功能。最终该如何选择，取决于你现有的工具体系、协作方式以及未来的发展规划。

Slack 和 Google Chat 是团队消息领域的两款核心应用，但它们的设计理念截然不同。

Google Chat 是 Google Workspace 内置的一款简易的消息沟通工具，如果你的日常工作围绕 Gmail、Google Docs 和 Google Meet 展开，Google Chat 自然会成为你的选择。Slack 则是一个完整的工作操作系统，旨在联结你整个技术栈中的人员、工具和工作流程。无论你的团队偏好使用哪些工具，对话、应用和自动化操作都集中在一个地方。

对大多数团队而言，Slack 的灵活性、直观设计和集成选项使其成为更明智的选择，但如果你的组织仅在 Google Workspace 内部运作，那么 Google Chat 可能更适合你。以下是在最关键的功能上，这两款平台的具体对比。

Slack 与 Google Chat 的比较一览

Slack 和 Google Chat 采用了不同的团队沟通方式。Slack 作为一个中心枢纽，将对话、应用和自动化工作流程连接在一起。Slack 拥有数千种集成、通过 Slack Connect 实现的跨公司协作以及能帮你快速补上遗漏信息的 AI，专为在多种工具和快节奏项目之间奔波的团队而生。

Google Chat 位于 Google Workspace 内部，与 Gmail、Google Drive、Google Docs 和 Google Meet 原生连接。对于已经习惯于使用 Google 生态系统的团队来说，Google Chat 提供了直接的消息传递功能，几乎无需设置，界面也很容易上手。

Slack Google Chat 核心功能 频道、消息列、抱团、剪辑、画板、Slack Connect、工作流程构建器 支持内嵌消息列的空间 (Space)、私信、任务、Google Drive 原生文件共享 集成 2600+ 个第三方应用，在所有频道中保持体验一致 原生 Workspace 应用，以及通过 Workspace Marketplace 提供的不断增长的第三方目录 原生 AI 所有付费套餐均提供 AI 摘要和要点回顾功能；企业增强套餐和 Enterprise+ 级别套餐额外提供 Slackbot 以及工作流程和搜索功能；Agentforce 定价另算 商业标准版及以上级别提供由 Gemini 驱动的摘要和草稿撰写功能 搜索 跨消息、文件和已连接应用的企业搜索 支持搜索运算符的消息和文件搜索，范围限定于 Google Chat 内部 安全与隐私 静态和传输中加密、EKM、FedRAMP 中等级别（GovSlack：FedRAMP 高级别）、SOC 2、HIPAA、ISO 27001 静态和传输中加密、FedRAMP 高级别、SOC、HIPAA、ISO 27001 定价 免费套餐；付费套餐从每人每月不到￥68 到约￥136 不等 通过个人 Google 账号免费使用；Workspace 套餐从每人每月约￥47 到￥136+ 不等

Slack 的强项

Slack 专为跨多种工具、时区和组织边界的团队而设计。Slack 集成连接超 2600 款应用，范围包括客户关系管理和项目跟踪器以及设计工具和分析仪表板，因此任何更新动态可以自然地流入对话中。带消息列的频道让讨论保持条理，而 Slack AI 则通过摘要、要点回顾和智能搜索帮助你快速跟上进度。工作流程构建器让任何人都无需编写代码即可自动化重复流程，Slack Connect 则使与外部合作伙伴的跨职能协作变得像给队友发消息一样简单。

Google Chat 的强项

当你的团队已经在使用 Google Workspace 时，Google Chat 会表现更出色。它与 Gmail、Google Drive、Google Docs、Google Sheets 和 Google Meet 原生连接，因此共享文档或加入视频通话都无需离开对话。“空间”(Space) 功能让你能够使用内嵌消息列、共享文件和分配的任务来组织进行中的项目。如果你的组织已经为 Workspace 付费，Google Chat 无需额外费用，其直观的界面也使其易于使用。

Slack 与 Google Chat 之间的比较：界面

比较 Slack 和 Google Chat 时，你会注意到灵活性方面的差异。Slack 为你提供了一个围绕频道的高度可定制的工作区，而 Google Chat 则通过嵌入 Gmail 的对话来保持简洁。

你的 Slack 侧边栏由你自主整理：建立自定义分区、以任何你认为合理的顺序拖拽频道并为对话设置通知首选项——将嘈杂的对话设置为静音，给重要对话加星号。多个工作区让你无需登出即可在不同项目或客户帐户之间切换。由于集成在所有频道类型中都能一致工作，你的工具在 Slack 的任何地方都表现如一。

在 Google Chat 中，对话通过空间 (Space) 和私信进行组织，你可以在 Google Chat 内或 Gmail 的侧边栏中访问它们。空间 (Space) 支持内嵌消息列，因此你可以回复任何消息或向主对话发布内容。Google Chat 的界面简洁干净，这使得它很容易上手，但你在自定义布局或建立自定义分组方面的选项较少。

Slack 与 Google Chat 之间的比较：消息传递

Slack 的频道与消息列模型专为跨团队的异步沟通而设计，确保沟通有序进行；而 Google Chat 使用带内嵌消息列的空间 (Space)，更适用于轻量级、实时的消息传递。以下是日常使用中的具体体现。

消息列与对话流。 Slack 允许你从任何消息中衍生出一个消息列，而不会使主频道变得杂乱。当一个消息列达成决定时，你可以将其发布回频道，以便所有人都能看到。Google Chat 在空间 (Space) 内也支持内嵌回复，但这些回复仍嵌套其中，因此无法将关键要点带回主对话。

异步工作流。 Slack 是专为跨时区协作的团队而设计的。伦敦的产品经理可以查阅东京团队隔夜的讨论、在消息列中回复并标记相关人员……所有这些操作都无需安排电话会议。Google Chat 支持类似的工作流程，但其设计更倾向于实时的来回沟通。

外部协作。 Slack Connect 允许你与组织外部的人员建立共享频道，并具备完整的消息传递、文件共享和应用集成功能。Google Chat 支持外部空间 (Space)，但访客需要 Google 账号，并且某些功能（如在空间内与应用交互）对他们不可用。此外，在建立空间 (Space) 时必须设置外部访问权限，之后更改可能会很困难。

对话管理。 你可以使用 Slack 将 工作区沟通频道 整理到自定义侧边栏分区中，从而轻松地将客户工作与内部项目分开。Google Chat 允许你将对话钉选和重新排序，但自定义整体布局的方式较少。

Slack 与 Google Chat 之间的比较：集成

如果你的团队使用多种工具来完成工作，集成的可用性就至关重要。Slack 和 Google Chat 都可以连接第三方应用，但其范围和一致性有所不同。

Slack 的集成模式

超过 2600 个第三方应用可连接到 Slack，并且这些集成可跨越每个频道、私信和自动化流程运行。你的项目跟踪器、客户关系管理、设计工具、人力资源系统和分析仪表板都存在于你的对话中，能够呈现更新动态并支持直接操作，无需切换标签页。原生工作流程构建器添加了无代码自动化功能，因此你可以将重复性任务转化为触发式工作流程。如果你团队的效率工具分散在多个平台上，Slack 能将它们全部串联起来。

Google Chat 与 Workspace 生态系统

Google Chat 原生连接完整的 Workspace 套件：Gmail、Google Drive、Google Docs、Google Sheets、Google Calendar 和 Google Meet 。Workspace Marketplace 可提供不断增长的第三方应用目录。Google 还推出了无代码工具 Workspace Studio，允许用户使用自然语言构建由 AI 驱动的自动化代理以及用于构建自定义 Google Chat 应用的 AppSheet。这些工具为 Chat 用户提供了更多在无需离开 Google 生态系统的情况下实现工作自动化的途径。

Slack 与 Google Chat 之间的比较：搜索

Slack 的搜索功能覆盖消息、文件和已连接应用，并集中在一个搜索栏中，它将你的对话历史视为可搜索的组织级知识库。Google Chat 的搜索功能涵盖消息和共享文件，并带有实用的筛选选项，但它仅限于 Google Chat 内部。

你可以按人员、频道、日期或文件类型在 Slack 中优化搜索结果。Slack AI 允许你进行更深入的探索，根据你工作区的对话历史来呈现自然语言问题的答案。并且由于 Slack 将来自已连接第三方应用的内容与你的消息和文件一同编入索引，一次搜索就能调出项目工单、客户关系管理记录或共享文档，而无需离开搜索栏。如果你希望让你的商务消息沟通平台兼作知识库，Slack 会非常契合你的需求。

Google Chat 中的搜索运算符允许你按发件人、日期范围、文件类型、提及以及消息位于私信还是空间 (Space) 进行筛选。搜索筛选器提供了快速的视觉筛选选项，你可以按相关性或新近程度对结果进行排序。Chat 的搜索涵盖 Google Chat 内部的消息和共享文件，但不扩展到其他 Workspace 应用。

Slack 与 Google Chat 之间的比较：AI 能力

两个平台都包含 AI，但它们的实现方式不同。Slack 在所有付费套餐中都提供摘要、要点回顾和搜索功能，并在企业增强套餐和 Enterprise+ 级别套餐提供 Slackbot 和 AI 驱动的工作流程生成功能。Google Chat 由 Gemini 驱动的 AI 功能从商业标准版开始提供，在较低套餐中的访问权限则更为有限。

在 Slack 中，Slackbot 可以汇总消息列、生成每日要点回顾、回答关于你工作区历史记录的问题，并以你的口吻草拟消息。它本质上是你工作中的私人 AI 代理：它在你有权访问的所有内容（如对话、文件和已连接应用）的上下文中工作。在企业级别，Agentforce 将自主代理引入 Slack，以处理客户案例分类、知识检索和工作流程执行等任务。

Gemini 为 Google Chat 的 AI 能力提供支持。在商业标准版及以上套餐中，Gemini 可以从主视图总结未读对话、翻译消息、帮助草拟回复，并回答对话中关于共享文档的问题。Google 还将 Google Chat 集成到 Gemini 应用中，因此你可以向 Gemini 提问，它可以根据你的 Chat 对话内容来回答。这些功能需要商业标准版或更高级别套餐。商业新手版包含有限的 Gemini 访问权限。

Slack 与 Google Chat 之间的比较：安全与隐私

Slack 和 Google Chat 都符合企业安全标准，提供静态和传输中加密、FedRAMP 授权并持有 SOC 2、HIPAA 和 ISO 27001 等合规认证。

Slack 拥有 FedRAMP 中等级别授权，GovSlack 则为公共部门组织获得了 FedRAMP JAB 高级别授权。通过企业密钥管理，你可以获得对加密密钥的额外控制权，从而可以随时撤销对你数据的访问。Slack AI 将所有处理过程保留在内部。所有模型都在 Slack 自身的基础设施上运行，你的数据绝不会用于训练它们。

Google Workspace 拥有 FedRAMP 高级别 P-ATO 授权，并在更高级别的套餐中提供客户端加密、数据区域和数据丢失防护系统。DLP、Vault 和企业端点管理功能可在企业增强套餐或 Enterprise 套餐中使用。

两个平台都满足受监管行业的合规要求。区别在于你对加密密钥的直接控制程度，以及你的 AI 数据在何处处理。

Slack 与 Google Chat 之间的比较：定价

Slack 提供的付费套餐价格范围从每人每月不到￥68 到约￥136。每个付费级别都包含 AI 摘要和要点回顾。企业增强套餐和 Enterprise+ 套餐增加了 Slackbot、AI 驱动的搜索和工作流程生成功能。Enterprise Grid 定价适用于有复杂需求的组织。

Google Chat 包含在所有 Google Workspace 套餐中，这些套餐的价格范围约为每人每月￥47 至￥149 以上，同时也提供企业版定价。要在 Google Chat 中使用完整的 Gemini 功能，你必须拥有商业标准版或更高套餐。Workspace 与 Gmail、Google Drive、Google Meet 以及套件中的其余部分捆绑在一起。如果你成套使用这些应用，这会很有价值。如果你主要需要消息传递功能，请比较一下各平台在你实际会购买的套餐级别上分别包含哪些内容。

Slack 与 Google Chat 之间的比较：何时选择哪个平台

你的协作方式和技术栈，将决定哪个系统最适合你。每个平台都有自己最擅长的场景，最终还是取决于你的团队目前正在使用哪些工具。

如果你的团队依赖来自不同供应商的各种应用以及他们的沟通平台，Slack 将是明智之选。这种集成深度能确保一切保持连接。跨时区或与外部伙伴定期协作的团队也能从 Slack 的异步优先设计和远程协作工具中受益。

Google Chat 非常适合那些已经完全融入 Google Workspace 生态系统的团队。如果 Gmail、Google Docs、Google Sheets 和 Google Meet 是你的日常工具，那么 Chat 能无缝融入，无需增加管理另一个工具的负担。其定价具有竞争力，而且由于你的团队已经熟悉这个生态系统，采用成本很低。

要更广泛地了解，Slack 的团队协作工具比较涵盖了多种选项，而 Slack 与 Microsoft Teams 之间的比较则将这两个平台与另一个主要竞争对手进行了对比。

Slack 比 Google Chat 更好吗？

这取决于你团队的工作流程、你使用的其他技术以及你的协作风格。如果你希望跨工具、跨公司边界以及跨自动化操作获得灵活性，那么 Slack 是更强大的平台。AI 功能是付费套餐的标准配置，集成生态系统更广泛，其基于频道的结构让你能更好地控制信息的组织和检索方式。

如果你的组织处于 Google 原生环境，简单的消息传递加上文档和 Meet 就能满足你的基本需求，那么 Google Chat 或许是正确选择。但团队在成长，优先级也会变化。请考虑你工作流程的发展方向，而不仅仅是现状。

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Slack 与 Google Chat 之间的比较之常见问题解答