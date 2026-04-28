Principais destaques O Slack é um sistema operacional de trabalho que conecta suas conversas, suas ferramentas e seus fluxos de trabalho em um espaço centralizado. O Google Chat é uma plataforma de mensagens integrada ao Google Workspace.

O Slack oferece mais de 2.600 integrações de apps e recursos de IA nos planos pagos. O Google Chat oferece um catálogo crescente de apps de terceiros por meio do Workspace Marketplace.

As duas plataformas oferecem recursos de comunicação em equipe por mensagens e vídeo. Suas ferramentas atuais, seu estilo de colaboração e seus planos de crescimento devem orientar sua escolha.

O Slack e o Google Chat são dois apps que ocupam um papel central na comunicação de equipes, mas foram desenvolvidos com filosofias de design diferentes.

O Google Chat é uma ferramenta simples de mensagens integrada ao Google Workspace, o que o torna a escolha natural se o seu dia a dia gira em torno do Gmail, do Documentos Google e do Google Meet. O Slack é um sistema operacional de trabalho completo projetado para conectar pessoas, ferramentas e fluxos de trabalho em toda a sua pilha de tecnologia. Conversas, apps e automação ficam todos em um só lugar, independentemente das ferramentas que sua equipe prefere.

Para a maioria das equipes, a flexibilidade, o design intuitivo e as opções de integração do Slack fazem dele a melhor escolha. Mas, se a sua organização trabalha exclusivamente com o Google Workspace, o Google Chat pode ser a opção mais adequada. Veja a seguir uma comparação entre essas duas plataformas com base nos recursos mais importantes.

Slack ou Google Chat: visão geral

O Slack e o Google Chat adotam abordagens diferentes para a comunicação de equipes. O Slack funciona como um núcleo que reúne conversas, apps e fluxos de trabalho automatizados. Com milhares de integrações, colaboração entre empresas por meio do Slack Connect e recursos de IA que ajudam você a ficar em dia no trabalho, ele foi desenvolvido para equipes que lidam com várias ferramentas e projetos que avançam rapidamente.

O Google Chat faz parte do Google Workspace e se conecta nativamente ao Gmail, ao Google Drive, ao Documentos Google e ao Google Meet. Para equipes que já trabalham no ecossistema do Google, ele oferece um sistema de mensagens simples, com configuração mínima e interface fácil de usar.

Slack Google Chat Principais recursos Canais, conversas, círculos, clipes, canvas, Slack Connect, Criador de fluxo de trabalho Espaços com conversas em sequência, mensagens diretas, tarefas e compartilhamento nativo de arquivos do Google Drive Integrações Mais de 2.600 apps de terceiros, disponíveis em todos os canais Apps nativos do Workspace e um catálogo cada vez maior de apps de terceiros disponíveis no Workspace Marketplace IA nativa Resumos e destaques gerados por IA em todos os planos pagos; Slackbot com fluxo de trabalho e pesquisa nos planos Business+ e Enterprise+; Agentforce cobrado separadamente Resumos e rascunhos gerados pelo Gemini no plano Business Standard e nos planos superiores Pesquisa Pesquisa empresarial em mensagens, arquivos e apps conectados Pesquisa de mensagens e arquivos com operadores, restrita ao Google Chat Segurança e privacidade Criptografia em repouso e em trânsito, EKM, FedRAMP Moderate (GovSlack: FedRAMP High), SOC 2, HIPAA e ISO 27001 Criptografia em repouso e em trânsito, FedRAMP High, SOC, HIPAA e ISO 27001 Preços Plano gratuito e planos pagos que variam de menos de US$ 10 a cerca de US$ 20 por usuário por mês Gratuito com uma conta pessoal do Google, com planos do Workspace que variam de cerca de US$ 7 a mais de US$ 20 por usuário por mês

No que o Slack é bom

O Slack foi criado para equipes que trabalham com várias ferramentas, em diferentes fusos horários e além das fronteiras organizacionais. As integrações do Slack conectam mais de 2.600 apps, de CRMs e rastreadores de projetos a ferramentas de design e painéis de análise, para que as atualizações fluam naturalmente nas conversas. Os canais com conversas mantêm as discussões organizadas, e a IA do Slack ajuda você a ficar por dentro de tudo com resumos, destaques e pesquisa inteligente. O Criador de fluxo de trabalho permite que qualquer pessoa automatize processos repetitivos sem escrever código, e o Slack Connect torna a colaboração com parceiros externos tão simples quanto enviar uma mensagem a um colega de equipe.

No que o Google Chat é bom

O Google Chat funciona bem quando sua equipe já usa o Google Workspace. Ele se integra nativamente ao Gmail, ao Google Drive, ao Documentos Google, ao Planilhas Google e ao Google Meet, permitindo compartilhar um documento ou participar de uma chamada de vídeo sem sair da conversa. Os Espaços permitem que você organize projetos em andamento com conversas em sequência, arquivos compartilhados e tarefas atribuídas. Se a sua organização já possui uma assinatura do Workspace, o Google Chat está incluído sem custo adicional, e a interface intuitiva facilita o uso.

Slack ou Google Chat: interface

Quando você compara o Slack e o Google Chat, percebe diferenças na flexibilidade. O Slack oferece um workspace altamente personalizável, organizado em canais, enquanto o Google Chat adota uma abordagem mais simples, com conversas integradas ao Gmail.

Você pode organizar a barra lateral do Slack da maneira que preferir. Crie seções personalizadas, arraste os canais na ordem que fizer mais sentido e defina preferências de notificação para cada conversa, silenciando o que não é importante e adicionando aos favoritos o que é essencial. Os vários workspaces permitem que você alterne entre projetos ou contas de clientes diferentes sem precisar sair da sua conta. Como as integrações funcionam de maneira consistente em todos os tipos de canal, suas ferramentas se comportam da mesma forma em todo o Slack.

No Google Chat, as conversas são organizadas em Espaços e mensagens diretas, acessíveis no próprio Google Chat ou na barra lateral do Gmail. Os Espaços oferecem mensagens em sequência, permitindo que você responda a qualquer mensagem ou faça uma postagem na conversa principal. A interface é simples e minimalista, o que facilita o uso, mas oferece menos opções para personalizar o layout ou criar agrupamentos personalizados.

Slack ou Google Chat: mensagens

O modelo de canais e conversas do Slack foi projetado para uma comunicação assíncrona e organizada entre equipes, enquanto o Google Chat usa Espaços com conversas em sequência, o que funciona bem para mensagens mais simples e em tempo real. Veja como isso se traduz no dia a dia.

Conversas e fluxo de mensagens. O Slack permite iniciar uma conversa com qualquer mensagem sem sobrecarregar o canal principal. Quando uma conversa chega a uma conclusão, você pode postá-la novamente no canal para que todos a vejam. O Google Chat também oferece suporte a respostas em conversas dentro dos Espaços, mas elas permanecem aninhadas, o que impede destacar uma conclusão importante na conversa principal.

Fluxos de trabalho assíncronos. O Slack foi intencionalmente desenvolvido para equipes que trabalham em diferentes fusos horários. Um gerente de produto em Londres pode analisar as discussões da equipe de Tóquio ocorridas durante a noite, responder em uma conversa e marcar as pessoas certas, tudo isso sem precisar agendar uma chamada. O Google Chat oferece fluxos de trabalho semelhantes, mas seu design é mais voltado a interações em tempo real.

Colaboração externa. O Slack Connect permite criar canais compartilhados com pessoas de fora da sua organização, com recursos completos de mensagens, compartilhamento de arquivos e integração com apps. O Google Chat oferece suporte a Espaços externos, mas os convidados precisam ter uma conta do Google, e alguns recursos, como a interação com apps dentro de um Espaço, não estão disponíveis para eles. Além disso, é necessário definir o acesso externo quando você cria um Espaço, e alterá-lo posteriormente pode ser complicado.

Organização das conversas. Você pode usar o Slack para organizar os canais de comunicação do local de trabalho em seções personalizadas da barra lateral, facilitando a separação entre o trabalho com clientes e os projetos internos. O Google Chat permite fixar e reordenar conversas, mas oferece menos opções de personalização da disposição geral.

Slack ou Google Chat: integrações

Se a sua equipe usa diversas ferramentas para realizar o trabalho, a disponibilidade de integrações é importante. Tanto o Slack quanto o Google Chat podem se conectar a apps de terceiros, mas o escopo e a consistência variam.

O modelo de integração do Slack

Mais de 2.600 apps de terceiros se conectam ao Slack, e essas integrações funcionam em todos os canais, MDs e processos automatizados. Seus rastreadores de projetos, CRMs, ferramentas de design, sistemas de RH e painéis de análise ficam integrados às suas conversas, exibindo atualizações e permitindo ações sem a necessidade de alternar entre guias. Um Criador de fluxo de trabalho nativo oferece automação sem código, para que você possa transformar tarefas repetitivas em fluxos de trabalho acionáveis. Se as ferramentas de produtividade da sua equipe estão espalhadas por várias plataformas, o Slack reúne todas elas.

O Google Chat e o ecossistema do Workspace

O Google Chat se conecta nativamente a todo o conjunto do Workspace: Gmail, Google Drive, Documentos Google, Planilhas Google, Google Agenda e Google Meet. Um catálogo cada vez maior de apps de terceiros está disponível no Workspace Marketplace. O Google também lançou o Workspace Studio, uma ferramenta sem código que permite aos usuários criar agentes de automação com inteligência artificial usando linguagem natural, além do AppSheet, para criar apps personalizados para o Google Chat. Essas ferramentas oferecem aos usuários do Chat mais formas de automatizar o trabalho sem sair do ecossistema do Google.

Slack ou Google Chat: pesquisa

A pesquisa do Slack abrange mensagens, arquivos e apps conectados em uma única barra de pesquisa, tratando seu histórico de conversas como conhecimento organizacional pesquisável. A pesquisa do Google Chat abrange mensagens e arquivos compartilhados, com opções úteis de filtragem, mas não vai além do Google Chat.

Você pode filtrar os resultados no Slack por pessoa, canal, data ou tipo de arquivo. A IA do Slack permite que você explore ainda mais, apresentando respostas a perguntas em linguagem natural com base no histórico de conversas do seu workspace. E, como o Slack indexa o conteúdo de apps de terceiros conectados junto com suas mensagens e arquivos, uma única pesquisa pode exibir um tíquete de projeto, um registro de CRM ou um documento compartilhado sem sair da barra de pesquisa. Se você deseja que sua plataforma de mensagens empresariais também funcione como uma base de conhecimento, o Slack foi feito para isso.

Os operadores de pesquisa do Google Chat permitem filtrar por remetente, intervalo de datas, tipo de arquivo, menções e localização da mensagem (MD ou Espaço). Os recursos de pesquisa oferecem filtros visuais rápidos, e você pode ordenar os resultados por relevância ou data. A pesquisa do Chat abrange mensagens e arquivos compartilhados dentro do Google Chat, mas não se estende a outros apps do Workspace.

Slack ou Google Chat: recursos de IA

As duas plataformas incluem IA, mas a abordam de maneiras diferentes. O Slack oferece resumos, destaques e pesquisa em todos os planos pagos, além do Slackbot e da geração de fluxos de trabalho com IA nos planos Business+ e Enterprise+. A IA do Google Chat, baseada no Gemini, está disponível no plano Business Standard e nos superiores, com acesso mais limitado nos planos inferiores.

No Slack, o Slackbot pode resumir conversas, gerar destaques diários, responder a perguntas sobre o histórico do seu workspace e criar mensagens no seu estilo. Ele é seu agente de IA pessoal para o trabalho, atuando com base em tudo a que você tem acesso, como conversas, arquivos e apps conectados. No nível empresarial, o Agentforce traz agentes autônomos para o Slack para lidar com tarefas como triagem de casos de clientes, recuperação de conhecimento e execução de fluxos de trabalho.

O Gemini alimenta os recursos de IA do Google Chat. Nos planos Business Standard e superiores, ele pode resumir conversas não lidas na tela inicial, traduzir mensagens, ajudar a redigir respostas e responder a perguntas sobre documentos compartilhados na conversa. O Google também integrou o Google Chat ao app Gemini, permitindo que o Gemini recorra às suas conversas do Chat para encontrar respostas às perguntas que você fizer a ele. Esses recursos exigem o plano Business Standard ou superior. O plano Business Starter inclui acesso limitado ao Gemini.

Slack ou Google Chat: segurança e privacidade

Tanto o Slack quanto o Google Chat atendem aos padrões de segurança empresarial, com criptografia em repouso e em trânsito, autorização FedRAMP e certificações de conformidade, incluindo SOC 2, HIPAA e ISO 27001.

O Slack tem a autorização FedRAMP Moderate, e o GovSlack está autorizado pelo FedRAMP JAB High para organizações do setor público. Você obtém controle adicional sobre as chaves de criptografia com o Enterprise Key Management, o que permite revogar o acesso aos seus dados a qualquer momento. A IA do Slack mantém tudo internamente. Os modelos são executados na própria infraestrutura do Slack, e seus dados nunca são usados para treiná-los.

O Google Workspace tem a autorização FedRAMP High P-ATO e oferece criptografia no lado do cliente, regiões de dados e controles de prevenção contra perda de dados nos planos de nível superior. Os recursos de DLP, Vault e gerenciamento de pontos de extremidade empresariais estão disponíveis nos planos Business Plus ou Enterprise.

As duas plataformas atendem aos requisitos de conformidade para setores regulamentados. A diferença está no nível de controle direto que você deseja ter sobre as chaves de criptografia e no local em que seus dados de IA são processados.

Slack ou Google Chat: preços

O Slack oferece planos pagos que variam de menos de US$ 10 a cerca de US$ 20 por usuário por mês. Todos os planos pagos incluem resumos e destaques gerados por IA. Os planos Business+ e Enterprise+ incluem o Slackbot, pesquisa com tecnologia de IA e geração de fluxos de trabalho. Os preços do Enterprise Grid estão disponíveis para organizações com necessidades mais complexas.

O Google Chat está incluído em todos os planos do Google Workspace, com preços que variam de cerca de US$ 7 a mais de US$ 22 por usuário por mês, além de opções para empresas. Para ter acesso a todos os recursos do Gemini no Google Chat, você precisa ter o plano Business Standard ou superior. O Workspace é oferecido em conjunto com o Gmail, o Google Drive, o Google Meet e o restante do pacote, o que é vantajoso se você já usa esses serviços. Se você precisa principalmente de mensagens, compare o que cada plataforma oferece no plano que você realmente contrataria.

Slack ou Google Chat: quando escolher cada um

Seu estilo de colaboração e sua pilha de tecnologia devem determinar qual sistema funcionará melhor para você. Cada plataforma tem pontos fortes específicos, e a escolha depende principalmente das ferramentas que sua equipe já usa.

O Slack faz sentido se a sua equipe usa uma combinação de apps de diferentes fornecedores junto com sua plataforma de comunicação. Esse tipo de integração mantém tudo conectado. Equipes que atuam em diferentes fusos horários ou trabalham regularmente com parceiros externos também se beneficiam do design do Slack, que prioriza a comunicação assíncrona e as ferramentas de colaboração remota.

O Google Chat é ideal para equipes que já usam o Google Workspace de forma integral. Se o Gmail, o Documentos Google, o Planilhas Google e o Google Meet fazem parte do seu dia a dia, o Chat se integra perfeitamente, sem a necessidade de adicionar outra ferramenta. O preço é competitivo, e a adoção é fácil, já que sua equipe já conhece o ecossistema.

Para uma visão mais ampla, a comparação de ferramentas de colaboração em equipe feita pelo Slack abrange várias opções, e o artigo Slack ou Microsoft Teams compara essas plataformas com outro grande concorrente.

O Slack é melhor do que o Google Chat?

Isso depende do fluxo de trabalho da sua equipe, das demais tecnologias que você usa e do seu estilo de colaboração. Se você busca flexibilidade entre ferramentas, além das fronteiras da empresa e em termos de automação, o Slack é a plataforma mais adequada. Os recursos de IA vêm incluídos nos planos pagos, o ecossistema de integrações é mais amplo e a estrutura baseada em canais oferece maior controle sobre a organização e a recuperação de informações.

Se a sua organização já usa os serviços do Google e uma comunicação simples por mensagens, com o Documentos Google e o Google Meet, atende às suas necessidades, o Google Chat pode ser a escolha certa. Mas as equipes crescem e as prioridades mudam. Considere para onde seus fluxos de trabalho estão indo, e não apenas onde estão hoje.

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Quer saber como o Slack se compara a outras ferramentas de colaboração e comunicação na nuvem? Confira nossa comparação: Slack ou Microsoft Teams.

Perguntas frequentes sobre Slack ou Google Chat