Puntos clave Slack es un sistema operativo de trabajo que conecta tus conversaciones, herramientas y flujos de trabajo en un solo lugar. Google Chat es una herramienta de mensajería dentro de Google Workspace.

Slack ofrece más de 2600 integraciones de aplicaciones e IA integrada en los planes de pago. Google Chat tiene una oferta en crecimiento de aplicaciones de terceros a través del Workspace Marketplace.

Ambas plataformas gestionan la mensajería de equipos y las comunicaciones por vídeo de manera adecuada. Lo que debe desequilibrar la balanza entre una u otra herramienta son tus herramientas actuales, tu estilo de colaboración y tus planes de crecimiento.

Slack y Google Chat son dos auténticos referentes de la mensajería de equipos, pero detrás de ellas hay dos filosofías de diseño diferentes.

Google Chat se limita a ser una herramienta de mensajería dentro de Google Workspace, por lo que resulta muy útil si tu día a día pasa por usar Gmail, Docs y Meet. Slack es un sistema operativo de trabajo completo diseñado para reunir a los equipos, herramientas y flujos de trabajo de todo tu abanico tecnológico. Las conversaciones, las aplicaciones y la automatización están al alcance de la mano en un solo lugar, sin importar las herramientas que tus equipos quieran utilizar.

Para la mayoría de equipos, la flexibilidad, el diseño intuitivo y las opciones de integración de Slack hacen que sea su elección más obvia. Sin embargo, si tu organización solo trabaja dentro de Google Workspace, entonces Google Chat podría ser la opción más coherente. Aquí verás una comparativa entre las funciones más importantes de ambas plataformas.

Comparativa entre Slack y Google Chat

Slack y Google Chat abordan la comunicación de equipos de diferentes maneras. Slack trabaja como una sede virtual que reúne las conversaciones, aplicaciones y flujos de trabajo automatizados. Con miles de integraciones, la colaboración entre empresas a través de Slack Connect y la IA que te ayuda a ponerte al día de todo, está pensado para equipos que usan varias herramientas y trabajan de forma vertiginosa entre proyectos.

Google Chat está integrado en Google Workspace y, por tanto, se puede conectar con Gmail, Drive, Docs y Meet. Para equipos que usen el ecosistema de Google, es una herramienta de mensajería sencilla, con una configuración mínima y una interfaz intuitiva.

Slack Google Chat Funciones principales Canales, hilos, juntas, clips, canvas, Slack Connect y el creador de flujos de trabajo Espacios con hilos, mensajes directos, tareas, uso compartido de archivos de Google Drive Integraciones Más de 2600 aplicaciones de terceros, para todos los canales de la misma manera Aplicaciones de Workspace nativas, además de un catálogo en crecimiento de terceros a través de Workspace Marketplace IA nativa Resúmenes y síntesis con IA en todos los planes de pago; Slackbot, junto con flujos de trabajo y búsqueda, en los niveles Business+ y Enterprise+; Agentforce se cobra aparte Resúmenes y redacción con Gemini en el nivel Business Standard y superiores Búsquedas Búsqueda empresarial entre mensajes, archivos y aplicaciones conectadas Búsqueda de mensajes y archivos con operadores, limitada a Google Chat Seguridad y privacidad Cifrado en reposo y en tránsito, EKM, FedRAMP Moderate (GovSlack: FedRAMP High), SOC 2, HIPAA e ISO 27001 Cifrado en reposo y en tránsito, FedRAMP High, SOC, HIPAA e ISO 27001 Precios Plan Gratuito, planes de pago de entre 10 y 20 EUR por usuario al mes Gratuito con una cuenta personal de Google, Workspace a un precio de entre 7 y 20 EUR por usuario al mes

Aspectos destacados de Slack

Slack está pensado para equipos que trabajan con diferentes herramientas, en diferentes zonas horarias y con normativas organizativas distintas. Las integraciones de Slack conectan más de 2600 aplicaciones (desde CRM y herramientas de seguimiento de proyectos a herramientas de diseños y paneles de análisis de datos) para que las novedades lleguen directamente a las conversaciones. Los canales basados en hilos mantienen organizadas las conversaciones, mientras que IA de Slack te ayuda a ponerte al día con resúmenes, síntesis y búsquedas inteligentes. El creador de flujos de trabajo permite a los usuarios automatizar procesos repetitivos sin tener que usar código. Slack Connect, por su lado, hace que la colaboración entre diferentes funciones con socios externos sea tan sencilla como mandar un mensaje a un compañero de equipo.

Aspectos destacados de Google Chat

Google Chat es ideal cuando tu equipo centra su trabajo en Google Workspace. Se conecta de manera nativa con Gmail, Drive, Docs, Sheets y Meet, por lo que compartir un documento o empezar una videollamada es muy fácil, no hace falta salir de la conversación. Los Espacios te permiten organizar tus proyectos actuales con hilos de conversaciones, archivos compartidos y tareas asignadas. Si tu organización ya paga su suscripción a Workspace, Google Chat se incluye sin coste adicional. Además, su intuitiva interfaz hace que sea muy fácil de usar.

Comparativa de la interfaz de Slack y Google Chat

A la hora de comparar Slack y Google Chat, existe una diferencia en cuanto a flexibilidad. Slack te ofrece un espacio de trabajo totalmente personalizable organizado alrededor de los canales, mientras que Google Chat ofrece una interfaz más simple con las conversaciones incorporadas en Gmail.

La barra de lateral de Slack se puede personalizar y ajustar. Puedes crear secciones personalizadas, arrastrar canales para ponerlos en el orden que quieras y establecer tus preferencias de notificaciones para las conversaciones (silencia lo que te moleste y destaca lo importante). La posibilidad de tener varios espacios de trabajo te permite cambiar de proyectos o cuentas de cliente sin tener que cerrar sesión. Las integraciones funcionan de manera coherente entre los tipos de canales, por lo que tus herramientas se comportarán de la misma manera en cualquier parte de Slack.

En Google Chat, las conversaciones se organizan en Espacios y mensajes directos, a los que se puede acceder desde Google Chat o desde la barra lateral de Gmail. Los Espacios admiten hilos de conversaciones, para que puedas responder a cualquier mensaje o publicar algo en la conversación principal. La interfaz es sencilla y minimalista, por lo que es fácil de usar, pero tiene menos opciones para personalizar el diseño o para crear agrupaciones personalizadas.

Comparativa de la mensajería de Slack y Google Chat

El modelo de canales e hilos de Slack está diseñado para ofrecer una comunicación asíncrona y organizada entre equipos, mientras que Google Chat usa Espacios con hilos de conversaciones útiles para mensajes sencillos en tiempo real. Así es como funciona en la práctica.

Los hilos y las conversaciones fluyen. Slack te permite crear un hilo a partir de cualquier mensaje sin colapsar el canal principal. Cuando se llega a una decisión en un hilo, puedes volver a publicarlo en el canal, para que todo el mundo lo vea. Google Chat también ofrece respuestas a hilos dentro de Espacios, pero esas respuestas quedan anidadas, por lo que no hay opción alguna de recuperar una conclusión y volverla a colocar en la conversación principal.

Flujos de trabajo asíncronos. Slack está diseñado de manera intencional para equipos que trabajan en diferentes zonas horarias. Un director de producto de Londres puede revisar las conversaciones del equipo de Tokio, que tuvieron lugar durante la noche, responder en un hilo y marcar a las personas adecuadas sin tener que programar una llamada. Google Chat admite flujos de trabajo similares, pero su diseño se orienta más hacia la interacción en tiempo real.

Colaboración externa. Slack Connect te permite crear canales compartidos con personas de otras organizaciones, con todas las funciones de mensajería, uso compartido de archivos e integraciones de aplicaciones. Google Chat admite Espacios externos, pero los invitados necesitan tener una cuenta de Google. Además, algunas funciones (como la interacción con aplicaciones dentro de un Espacio) no están disponibles para los invitados. También deberás configurar el acceso externo cuando crees un Espacio, y cambiar esto más tarde puede resultar complicado.

Organización de la conversación. Puedes usar Slack para organizar canales de comunicación para el trabajo en secciones personalizadas de la barra lateral, lo que permite separar el trabajo con clientes de los proyectos internos de manera sencilla. Google Chat te permite fijar y reordenar conversaciones, pero sus opciones de personalización son más limitadas.

Comparativa de las integraciones de Slack y Google Chat

Si tu equipo usa diferentes herramientas para trabajar, la disponibilidad de integraciones se vuelve muy importante. Tanto Slack como Google Chat pueden conectarse con aplicaciones de terceros, pero su alcance y funcionamiento son diferentes.

Modelo de integración de Slack

Más de 2600 aplicaciones de terceros se pueden conectar con Slack, y esas integraciones funcionan en todos los canales, mensajes directos y procesos automatizados. Tus herramientas de seguimiento de proyectos, CRM, herramientas de diseños, sistemas de RR. HH. y paneles de análisis de datos conviven en tus conversaciones, mostrando sus novedades y permitiendo realizar acciones sin tener que cambiar de interfaz. El creador de flujos de trabajo permite automatizar procesos sin necesidad de código, para que conviertas las tareas repetitivas en flujos de trabajo. Si las herramientas de productividad de tu equipo están repartidas en varias plataformas, Slack las reúne todas.

Google Chat y el ecosistema de Workspace

Google Chat se conecta de manera nativa con todo el conjunto de Workspace: Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar y Meet. Además, un catálogo en pleno crecimiento de aplicaciones de terceros está disponible a través de Workspace Marketplace. Google también ha lanzado Workspace Studio, una herramienta sin código que permite a los usuarios crear agentes de automatización con IA usando lenguaje natural, además de AppSheet para crear aplicaciones personalizadas de Google Chat. Estas herramientas ofrecen a los usuarios de Chat más maneras de automatizar el trabajo sin abandonar el ecosistema de Google.

Comparativa de la búsqueda de Slack y Google Chat

La búsqueda de Slack abarca mensajes, archivos y aplicaciones conectadas desde una sola barra de búsqueda, convirtiendo el historial de la conversación en una fuente de información organizativa consultable. La función de búsqueda de Google Chat analiza mensajes y archivos compartidos con opciones de filtros útiles, pero no busca más allá de Google Chat.

Puedes ajustar los resultados de Slack por persona, canal, fecha o tipo de archivo. IA de Slack te permite indagar todavía más, mostrando respuestas a preguntas realizadas con lenguaje natural y basadas en el historial de conversación de tu espacio de trabajo. Además, como Slack integra contenido de aplicaciones de terceros conectadas junto a tus mensajes y archivos, con una sola búsqueda podrás encontrar un ticket de soporte de un proyecto, un registro de CRM o un documento compartido sin abandonar la barra de búsqueda. Si quieres que tu plataforma de mensajería empresarial sea también una base de conocimientos, Slack es tu solución ideal.

Los operadores de búsqueda de Google Chat te permiten filtrar por remitente, rango de fechas, tipo de archivos, menciones y si un mensaje proviene de un mensaje directo o de un Espacio. Las ayudas de búsqueda ofrecen filtros visuales rápidos, y podrás ordenar los resultados según su relevancia o actualidad. La búsqueda de Chat abarca los mensajes y archivos compartidos en Google Chat, pero no busca en otras aplicaciones de Workspace.

Comparativa entre las capacidades de Slack y Google Chat

Ambas plataformas incluyen la IA, pero con enfoques diferentes. Slack ofrece resúmenes, síntesis y búsquedas en todos los planes de pago, con Slackbot y la generación de flujos de trabajo con IA en los planes Business+ y Enterprise+. La IA de Gemini integrada en Google Chat está disponible a partir del nivel Business Standard, con un acceso limitado en los planes inferiores.

En Slack, Slackbot puede resumir hilos, generar síntesis diarias, responder a preguntas sobre el historial de tu espacio de trabajo y redactar mensajes a tu manera. Es, básicamente, tu agente de IA personal para el trabajo, utiliza toda la información a la que tienes acceso, como conversaciones, archivos y aplicaciones conectadas. A nivel de empresa, Agentforce integra agentes autónomos en Slack para gestionar tareas como el triaje de incidencias, recuperación de información y ejecución de flujos de trabajo..

Gemini está detrás de las capacidades de IA de Google Chat. En los planes Business Standard y superiores, Gemini puede resumir las conversaciones sin leer desde la vista de inicio, traducir mensajes, redactar respuestas y responder preguntas sobre documentos compartidos dentro de una conversación. Google también tiene Google Chat integrado en la aplicación de Gemini, para que puedas realizar preguntas a Gemini y que aproveche tus conversaciones de Chat para ofrecer respuestas. Estas funciones requieren el nivel Business Standard o superior. El plan Business Starter tiene un acceso limitado a Gemini.

Comparativa entre la seguridad y privacidad de Slack y Google Chat

Slack y Google Chat cumplen los estándares de seguridad empresarial, con cifrado en reposo y en tránsito, autorización del FedRAMP y certificaciones de cumplimiento como SOC 2, HIPAA y la ISO 27001.

Slack tiene la autorización FedRAMP, con GovSlack autorizado con FedRAMP JAB High para organizaciones del sector público. Tendrás más control sobre las claves de cifrado con la administración de claves de cifrado, lo que te permite retirar el acceso a tus datos en cualquier momento. IA de Slack mantiene todos los datos en el entorno local. Los modelos se ejecutan en la propia infraestructura de Slack, y tus datos no sirven para entrenarlos.

Google Workspace tiene la autorización FedRAMP High P-ATO y ofrece cifrado en el lado del cliente, regiones de datos y controles de prevención de pérdida de datos en sus niveles más altos. La prevención de pérdida de datos, los repositorios y la gestión de extremos empresariales están disponibles en los planes Business Plus o Enterprise.

Ambas plataformas cumplen con los estándares normativos de los sectores regulados. La diferencia está en la cantidad de control directo que quieras tener sobre las claves de cifrado y el lugar en el que se procesan tus datos de IA.

Comparativa entre los precios de Slack y Google Chat

Slack ofrece planes de pago desde 10 hasta 20 EUR por usuario al mes. Cada plan de pago incluye resúmenes y síntesis con IA. Los planes Business+ y Enterprise+ incluyen también Slackbot, la búsqueda con IA y la generación de flujos de trabajo. Los precios de Enterprise Grid están disponibles para organizaciones con necesidades más complejas.

Google Chat se incluye en todos los niveles de Google Workspace, con precios desde 7 a más de 22 EUR por usuario al mes, con precios para empresas también disponibles. Para disfrutar de todas las capacidades de Gemini en Google Chat, debes tener el nivel Business Standard o superior. Workspace incluye Gmail, Drive, Meet y el resto del conjunto de herramientas. Esto resulta útil si vas a usarlas todas. Si principalmente necesitas una herramienta de mensajería, compara lo que incluye cada plataforma en el nivel que quieras comprar.

Slack y Google Chat: Cuándo elegir una opción o la otra

Tu estilo de colaboración y tu conjunto tecnológico deben determinar qué sistema es el ideal para ti. Cada plataforma tiene unas ventajas y todo depende de las herramientas que tu equipo use actualmente.

Slack sería ideal si tu equipo usa aplicaciones de diferentes proveedores junto a su plataforma de comunicación. Las capacidades de integración hacen que todo esté conectado. Los equipos de diferentes zonas horarias o que trabajan habitualmente con socios externos también aprovecharían el diseño asíncrono de Slack y las herramientas de colaboración remota.

Google Chat es ideal para equipos que centren todo su trabajo en Google Workspace. Si Gmail, Docs, Sheets y Meet son tus herramientas de confianza, Chat se adaptaría perfectamente como otra de ellas. Los precios son muy competitivos, y su adopción es muy sencilla porque tu equipo ya conoce el ecosistema en el que trabaja.

Si quieres ver todo con más detalle, la comparación de herramientas de colaboración de equipos de Slack aborda varias opciones, mientras que en la comparativa entre Slack y Microsoft Teams verás las diferencias de estas plataformas con otras herramientas relevantes similares.

¿Slack es mejor que Google Chat?

Depende del flujo de trabajo de tu equipo, el resto de tecnologías que uses y tu estilo de colaboración. Si necesitas flexibilidad entre herramientas, límites de empresas y automatizaciones, Slack es tu solución ideal. Las funciones de IA se incluyen de manera predeterminada en los planes de pago, el ecosistema de integraciones es más amplio y la estructura basada en canales te permite controlar mejor la manera de organizar y recuperar la información.

Si tu organización usa solo herramientas de Google y una mensajería sencilla junto con Docs y Meet se vale, Google Chat es tu opción más clara. Sin embargo, los equipos crecen y las prioridades van cambiando. Ten en cuenta el progreso de tus flujos de trabajo, no solo su estado actual.

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¿Quieres saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación basadas en la nube? Echa un vistazo a la comparativa entre Slack y Microsoft Teams.

Preguntas frecuentes sobre la comparativa de Slack y Google Chat