Punti chiave Slack è un sistema operativo per il lavoro che connette conversazioni, strumenti e workflow in un unico hub. Google Chat è un livello di messaggistica all'interno di Google Workspace.

Slack offre oltre 2.600 integrazioni di app e funzionalità IA incluse nei piani a pagamento. Google Chat offre un catalogo in continua espansione di app di terze parti tramite il Workspace Marketplace.

Entrambe le piattaforme gestiscono bene messaggistica di gruppo e video. Gli strumenti che già utilizzi, lo stile di collaborazione e i piani di crescita dovrebbero guidare la tua scelta.

Slack e Google Chat sono due app centrali nel mondo della messaggistica per team, ma sono progettate con filosofie diverse.

Google Chat è uno strumento di messaggistica semplice all'interno di Google Workspace, il che lo rende ideale se la tua giornata lavorativa ruota attorno a Gmail, Documenti e Meet. Slack è un sistema operativo per il lavoro completo, progettato per connettere persone, strumenti e workflow in tutto il tuo stack tecnologico. Conversazioni, app e automazioni sono riunite in un unico posto, indipendentemente dagli strumenti preferiti dal tuo team.

Per la maggior parte dei team, la flessibilità, il design intuitivo e le opzioni di integrazione di Slack lo rendono la scelta migliore. Ma se la tua organizzazione lavora esclusivamente all’interno di Google Workspace, allora Google Chat potrebbe essere la soluzione più adatta. Ecco un confronto tra queste due piattaforme in base alle funzionalità più importanti.

Slack e Google Chat in breve

Slack e Google Chat adottano approcci diversi alla comunicazione di team. Slack funziona come un hub centrale che collega conversazioni, app e workflow automatizzati. Con migliaia di integrazioni, la collaborazione interaziendale tramite Slack Connect e l'IA che ti aiuta a recuperare ciò che hai perso, è pensato per i team che gestiscono più strumenti e progetti in rapida evoluzione.

Google Chat è integrato in Google Workspace e si connette nativamente a Gmail, Drive, Documenti e Meet. Per i team che già lavorano nell'ecosistema Google, offre una messaggistica semplice con una configurazione minima e un'interfaccia intuitiva.

Slack Google Chat Funzioni di base Canali, conversazioni, incontri, clip, canvas, Slack Connect, Workflow Builder Spazi con thread in-line, messaggi diretti, attività, condivisione nativa di file da Google Drive Integrazioni Oltre 2.600 app di terze parti, disponibili in modo coerente in tutti i canali App native di Workspace, oltre a un catalogo di terze parti in continua espansione tramite Workspace Marketplace IA nativa Sintesi e riepiloghi IA inclusi in tutti i piani a pagamento; Slackbot più workflow e ricerca ai livelli Business+ ed Enterprise+; prezzi di Agentforce separati Riepiloghi e bozze basati su Gemini nel livello Business Standard e superiori Ricerca Ricerca aziendale tra messaggi, file e app connesse Ricerca di messaggi e file con operatori, limitata all’ambito di Google Chat Sicurezza e privacy Crittografia dei dati a riposo e in transito, EKM, FedRAMP Moderate (GovSlack: FedRAMP High), SOC 2, HIPAA, ISO 27001 Crittografia dei dati a riposo e in transito, FedRAMP High, SOC, HIPAA, ISO 27001 Prezzi Piano Free; piani a pagamento da meno di 10 dollari a circa 20 dollari per utente al mese Gratis tramite account Google personale; Workspace da circa 7 a oltre 20 dollari per utente al mese

I punti di forza di Slack

Slack è pensato per i team che lavorano con molti strumenti diversi, in fusi orari differenti e oltre i confini organizzativi. Le integrazioni di Slack connettono oltre 2.600 app, da CRM e strumenti di monitoraggio dei progetti a strumenti di progettazione e dashboard analitiche, in modo che gli aggiornamenti fluiscano naturalmente nelle conversazioni. I canali con conversazioni mantengono le discussioni organizzate e l’IA di Slack ti aiuta a metterti in pari con riepiloghi, sintesi e ricerche intelligenti. Workflow Builder consente a chiunque di automatizzare i processi ripetitivi senza scrivere codice e Slack Connect rende la collaborazione interfunzionale con partner esterni semplice quanto inviare un messaggio a un collega.

I punti di forza di Google Chat

Google Chat funziona al meglio se il tuo team utilizza già Google Workspace. Si connette nativamente a Gmail, Drive, Documenti, Fogli e Meet, quindi è possibile condividere un documento o avviare una videochiamata senza uscire dalla conversazione. Gli Spazi ti consentono di organizzare i progetti in corso con thread in-line, file condivisi e attività assegnate. Se la tua organizzazione paga già per Workspace, Google Chat è incluso senza costi aggiuntivi e l'interfaccia intuitiva lo rende facile da usare.

Slack e Google Chat: interfaccia

Confrontando Slack e Google Chat, noterai una differenza in termini di flessibilità. Slack offre un’area di lavoro altamente personalizzabile, organizzata intorno ai canali, mentre Google Chat mantiene un approccio più semplice con conversazioni integrate in Gmail.

La barra laterale di Slack è completamente personalizzabile. Puoi creare sezioni personalizzate, trascinare i canali nell’ordine che preferisci e impostare le preferenze per le notifiche per le conversazioni: silenzia ciò che è rumoroso, metti in evidenza ciò che è importante. Le aree di lavoro multiple ti permettono di passare da un progetto all'altro o da un account cliente all'altro senza disconnetterti. Poiché le integrazioni funzionano in modo coerente in tutti i tipi di canale, i tuoi strumenti si comportano allo stesso modo ovunque in Slack.

In Google Chat, le conversazioni sono organizzate tramite Spazi e messaggi diretti, accessibili da Google Chat o dalla barra laterale di Gmail. Gli Spazi supportano i thread in-line, consentendoti di rispondere a qualsiasi messaggio o intervenire nella conversazione principale. L'interfaccia è pulita e minimalista, il che la rende facilmente comprensibile, ma offre meno opzioni per personalizzare il layout o creare raggruppamenti personalizzati.

Slack e Google Chat: messaggistica

Il modello di Slack basato su canali e conversazioni è progettato per una comunicazione asincrona organizzata tra team, mentre Google Chat utilizza gli Spazi con thread in-line, ideali per una messaggistica più leggera e in tempo reale. Ecco come questo si traduce nella pratica quotidiana.

Conversazioni e flusso di comunicazione. Slack ti consente di creare una conversazione da qualsiasi messaggio senza intasare il canale principale. Quando una conversazione arriva a una decisione, puoi riportarla nel canale, in modo che tutti possano vederla. Anche Google Chat supporta le risposte in thread all'interno degli Spazi, ma queste risposte rimangono annidate, quindi non c’è un modo per riportare un punto chiave nella conversazione principale.

Flussi di lavoro asincroni. Slack è stato progettato intenzionalmente per team che lavorano in fusi orari diversi. Un product manager di Londra può esaminare le discussioni notturne del team di Tokyo, rispondere in una conversazione e taggare le persone giuste, il tutto senza dover programmare una chiamata. Google Chat supporta flussi di lavoro simili, ma il suo design privilegia uno scambio più immediato e in tempo reale.

Collaborazione esterna. Slack Connect consente di creare canali condivisi con persone esterne all'organizzazione, con messaggistica completa, condivisione di file e integrazione delle app. Google Chat supporta gli Spazi esterni, ma gli ospiti necessitano di un account Google e alcune funzionalità, come l'interazione con le app all'interno di uno Spazio, non sono disponibili. Inoltre, è necessario impostare l'accesso esterno al momento della creazione di uno Spazio e modificarlo in seguito può risultare complicato.

Organizzazione delle conversazioni. In Slack puoi organizzare i canali di comunicazione in sezioni personalizzate della barra laterale, semplificando la separazione tra il lavoro con i clienti e i progetti interni. Google Chat permette di fissare e riordinare le conversazioni, ma offre meno opzioni di personalizzazione.

Slack e Google Chat: integrazioni

Se il tuo team utilizza una varietà di strumenti per lavorare, la disponibilità di integrazioni diventa fondamentale. Sia Slack che Google Chat possono connettersi ad app di terze parti, ma la portata e la coerenza dell’integrazione sono diverse.

Il modello di integrazione di Slack

Oltre 2.600 app di terze parti si connettono a Slack e queste integrazioni funzionano in ogni canale, MD e processo automatizzato. I tuoi strumenti di monitoraggio dei progetti, CRM, strumenti di progettazione, sistemi HR e dashboard analitiche sono integrati nelle conversazioni, mostrando aggiornamenti e consentendo di eseguire azioni senza dover cambiare scheda. Un Workflow Builder nativo aggiunge automazioni senza codice, in modo da poter trasformare le attività ripetitive in workflow attivati da trigger. Se gli strumenti di produttività del tuo team sono distribuiti su più piattaforme, Slack li riunisce tutti in un unico posto.

Google Chat e l'ecosistema Workspace

Google Chat si connette nativamente all'intera suite Workspace: Gmail, Drive, Documenti, Fogli, Calendar e Meet. Un catalogo in continua espansione di app di terze parti è disponibile tramite il Workspace Marketplace. Google ha inoltre lanciato Workspace Studio, uno strumento senza codice che consente agli utenti di creare agenti di automazione basati sull'IA utilizzando il linguaggio naturale, e AppSheet per sviluppare app personalizzate per Google Chat. Questi strumenti offrono agli utenti di Chat ulteriori modi per automatizzare il lavoro senza uscire dall'ecosistema Google.

Slack e Google Chat: ricerca

La ricerca di Slack si estende a messaggi, file e app connesse da un'unica barra di ricerca, trattando la cronologia delle conversazioni come conoscenze organizzative consultabili. La ricerca di Google Chat copre messaggi e file condivisi con utili opzioni di filtro, ma non va oltre Google Chat.

In Slack è possibile affinare i risultati per persona, canale, data o tipo di file. L'IA di Slack consente di approfondire ulteriormente, fornendo risposte a domande in linguaggio naturale basate sulla cronologia delle conversazioni dell’area di lavoro. Inoltre, poiché Slack indicizza i contenuti delle app di terze parti connesse insieme a messaggi e file, una singola ricerca può restituire un ticket di progetto, un record CRM o un documento condiviso senza uscire dalla barra di ricerca. Se vuoi che la piattaforma di messaggistica aziendale funga anche da knowledge base, Slack è la soluzione ideale.

Gli operatori di ricerca in Google Chat consentono di filtrare per mittente, intervallo di date, tipo di file, tag e se un messaggio si trova in un MD o in uno Spazio. I chip di ricerca offrono filtri visivi rapidi ed è possibile ordinare i risultati per pertinenza o data. La ricerca di Chat copre i messaggi e i file condivisi all'interno di Google Chat, ma non si estende alle altre app di Workspace.

Slack e Google Chat: funzionalità IA

Entrambe le piattaforme includono l'IA, ma con approcci differenti. Slack offre riepiloghi, sintesi e ricerca in tutti i piani a pagamento, mentre Slackbot e la generazione di workflow potenziata dall'IA sono disponibili nei livelli Business+ ed Enterprise+. L'IA di Google Chat, basata su Gemini, è disponibile a partire dal livello Business Standard, con accesso più limitato nei piani inferiori.

In Slack, Slackbot può riassumere conversazioni, generare sintesi giornaliere, rispondere a domande sulla cronologia dell’area di lavoro e redigere messaggi con il tono desiderato. È essenzialmente il tuo agente di IA personale per il lavoro, che opera nel contesto di tutto ciò a cui hai accesso, come conversazioni, file e app connesse. A livello enterprise, Agentforce introduce agenti autonomi in Slack per gestire attività come la valutazione dei casi dei clienti, il recupero di conoscenze e l'esecuzione di workflow.

Gemini è alla base delle funzionalità IA di Google Chat. Nei piani Business Standard e superiori, Gemini può riassumere le conversazioni non lette dalla vista Home, tradurre messaggi, aiutare a redigere risposte e rispondere a domande sui documenti condivisi all'interno di una conversazione. Google ha integrato anche Google Chat nell'app Gemini, così puoi porre domande a Gemini e lui può attingere alle tue conversazioni in Chat per formulare risposte. Queste funzionalità richiedono il livello Business Standard o superiore. Business Starter include un accesso limitato a Gemini.

Slack e Google Chat: sicurezza e privacy

Sia Slack che Google Chat soddisfano gli standard di sicurezza enterprise, con crittografia dei dati a riposo e in transito, autorizzazione FedRAMP e certificazioni di conformità come SOC 2, HIPAA e ISO 27001.

Slack possiede l'autorizzazione FedRAMP Moderate, mentre GovSlack è autorizzato a livello FedRAMP JAB High per le organizzazioni del settore pubblico. Offre un maggiore controllo sulle chiavi di crittografia grazie a Enterprise Key Management, che consente di revocare l'accesso ai dati in qualsiasi momento. L’IA di Slack gestisce tutto internamente. I modelli vengono eseguiti sull'infrastruttura proprietaria di Slack e i tuoi dati non vengono mai utilizzati per addestrarli.

Google Workspace possiede l'autorizzazione FedRAMP High P-ATO e offre crittografia lato client, aree dati e controlli per la prevenzione della perdita dei dati (DLP) nei piani di livello superiore. DLP, Vault e gestione enterprise degli endpoint sono disponibili nei piani Business Plus o Enterprise.

Entrambe le piattaforme soddisfano i requisiti di conformità per i settori regolamentati. La differenza sta nel livello di controllo diretto desiderato sulle chiavi di crittografia e nel luogo in cui vengono elaborati i dati dell'IA.

Slack e Google Chat: prezzi

Slack offre piani a pagamento che vanno da meno di 10 dollari a circa 20 dollari per utente al mese. Tutti i livelli a pagamento includono riepiloghi IA e sintesi. I piani Business+ ed Enterprise+ aggiungono Slackbot, la ricerca potenziata dall'IA e la generazione di workflow. Per le organizzazioni con esigenze complesse, sono disponibili i prezzi Enterprise Grid.

Google Chat è incluso in tutti i livelli di Google Workspace, che vanno da circa 7 a oltre 22 dollari per utente al mese, con prezzi enterprise disponibili. Per accedere alle funzionalità complete di Gemini in Google Chat, è necessario disporre di un piano Business Standard o superiore. Workspace viene fornito insieme a Gmail, Drive, Meet e al resto della suite: un valore importante se li utilizzi tutti. Se invece ti serve principalmente la messaggistica, confronta ciò che ogni piattaforma include nel piano che acquisteresti effettivamente.

Slack e Google Chat: quando scegliere l'uno o l'altro

Lo stile di collaborazione e lo stack tecnologico dovrebbero determinare quale sistema è più adatto alle tue esigenze. Ogni piattaforma ha i suoi punti di forza, e la scelta dipende dagli strumenti che il tuo team utilizza attualmente.

Slack è la scelta giusta se il tuo team si affida a un mix di app di diversi fornitori insieme alla piattaforma di comunicazione. Questo livello di profondità nelle integrazioni mantiene tutto connesso. I team distribuiti su più fusi orari o che collaborano regolarmente con partner esterni traggono vantaggio anche dal design asincrono di Slack e dagli strumenti di collaborazione remota.

Google Chat è ideale per i team che utilizzano già Google Workspace. Se Gmail, Documenti, Fogli e Meet sono gli strumenti che usi ogni giorno, Chat si integra perfettamente senza aggiungere un ulteriore strumento da gestire. Il prezzo è competitivo e l'adozione è immediata, perché il tuo team conosce già l’ecosistema.

Per una panoramica più ampia, il confronto tra gli strumenti di collaborazione di team di Slack copre diverse opzioni, mentre Slack e Microsoft Teams mette queste piattaforme a confronto con un altro grande concorrente.

Slack è meglio di Google Chat?

Dipende dal flusso di lavoro del tuo team, dalle altre tecnologie che utilizzi e dal tuo stile di collaborazione. Se cerchi flessibilità tra strumenti, confini aziendali e automazione, Slack è la piattaforma più solida. Le funzionalità IA sono incluse di serie nei piani a pagamento, l'ecosistema di integrazione è più ampio e la struttura basata sui canali ti offre un maggiore controllo su come organizzare e recuperare le informazioni.

Se la tua organizzazione usa principalmente l’ecosistema Google e una messaggistica semplice insieme a Documenti e Meet è sufficiente, Google Chat potrebbe essere la scelta giusta. Ma i team crescono e le priorità cambiano. Considera la direzione in cui si stanno evolvendo i tuoi flussi di lavoro, non solo la situazione attuale.

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Vuoi sapere come Slack si posiziona rispetto ad altri strumenti di collaborazione e comunicazione basati sul cloud? Dai un'occhiata al nostro confronto tra Slack e Microsoft Teams.

Slack e Google Chat: domande frequenti