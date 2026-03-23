핵심 요점 Slack은 다양한 업무용 앱, 대화, 데이터를 한곳에 모아 줍니다. Microsoft Teams는 주로 커뮤니케이션에 초점을 맞추며, Microsoft 365 제품군 내에서 사용할 때 가장 효과적입니다.

Slack의 스레드 기반 채널과 엔터프라이즈 검색은 비동기식 팀워크를 고려해 설계되었습니다. Microsoft Teams는 실시간 회의와 소통을 중심으로 운영됩니다.

두 제품 모두 모바일 앱과 AI 기능을 제공하므로 빠르게 또는 이동 중에도 업무를 처리해야 하는 팀에 효과적입니다.

Slack과 Microsoft Teams 모두 더 편리한 업무 처리를 목표로 하지만, 접근 방식에는 뚜렷한 차이가 있습니다.

Teams는 화상 통화와 다이렉트 메시지처럼 실시간으로 이뤄지는 상호 작용을 중심으로 구성원들을 연결하고, Microsoft 365와 긴밀하게 통합됩니다. 예약된 회의나 Microsoft 호환 앱에서의 협업을 중심으로 업무를 처리할 경우, 일관된 작업 환경을 제공하죠.

Slack은 근무 위치가 분산되어 비동기적으로 움직이는 팀들을 위해 설계된 업무용 운영 시스템입니다. 다양한 앱과 함께 사람들이 모여 정보를 공유하고 보관하며, 프로젝트를 계획하고 추적하고, 지속적인 논의를 이어가며, 하나의 공간에서 업무 커뮤니티를 구축할 수 있습니다.

적합한 플랫폼 선택을 위해 가장 먼저 시도해야 할 단계는 팀에 필요한 사항을 이해하는 것입니다. 사용자 경험, 협업, 통합, 모바일 접근성, AI 등 주요 기능에서 Teams와 Slack이 어떻게 다른지 비교하면 목표에 맞는 선택을 할 수 있습니다.

Slack과 Microsoft Teams 비교: 한눈에 보기

Slack과 Teams는 모두 사람과 프로젝트를 한곳에 모으는 것을 목표로 합니다. 구조, 유용성, 조직 방식의 차이를 살펴보면 팀에 더 적합한 도구를 잘 판단할 수 있습니다.

기능 Slack Microsoft Teams 채널 유연성 무제한 채널 이용, 언제든 유형과 참여자 변경 가능 팀 단위로 구성, 생성 후 유형 변경 불가 화상 통화 모든 채널 또는 DM에서 즉시 음성 및 화상을 시작할 수 있는 허들. 화면 공유 및 AI 기반 노트 기능 포함 기록, 스크립트, 소규모 회의실 기능이 함께 제공되는 즉석 및 예약된 회의. 최대 만 명의 참여자가 참여할 수 있는 대규모 이벤트(Teams Premium 이용자의 경우 10만 명) 파일 공유 및 저장 기기 또는 연결된 클라우드 서비스의 파일을 채널과 DM에서 바로 공유. 워크 오브젝트로 AI 요약, 서식 있는 미리보기, 타사 앱 데이터를 대화와 함께 제공 SharePoint 및 OneDrive에 파일 저장, Microsoft 문서를 공동 편집할 수 있는 기본 기능 외부와의 협업 Slack Connect의 전체 기능 제공, 간편한 설정 Entra B2B 구성 필요, 일부 제한 사항이 있을 수 있음 앱 통합 2,600개 이상의 앱과 호환, 모든 채널에 내장되어 사용 가능 채널 유형에 따라 통합 동작이 다르며, 내장되거나 별도로 열릴 수 있음 자동화 내장형 워크플로 빌더 Power Automate 필요 AI 기능 모든 유료 플랜에서 AI 요약 기능 제공, Business+ 및 Enterprise+ 플랜에서 Slackbot, 워크플로 및 검색 기능 제공, Agentforce는 별도 요금 적용 Copilot 라이선스 또는 Teams Premium 필요 엔터프라이즈 검색 검색창에 탑재, 외부 앱과 연결 Copilot 라이선스 필요, 별도 인터페이스 제공 거버넌스 관리자 제어, 보존 정책, 감사 로그, 규정 준수 인증 유사한 엔터프라이즈 제어, Microsoft 보안과 긴밀하게 통합

Slack의 강점

Slack은 다양한 도구를 함께 사용하거나, 여러 시간대에 걸쳐 업무를 진행하거나, 외부 파트너와 자주 협업하는 팀에 특히 적합합니다. 스레드 기반 채널은 콘텍스트를 놓치지 않으면서도 대화를 체계적으로 정리해 주고, 엔터프라이즈 검색은 단순히 메시지를 넘어 연결된 앱의 정보까지 검색 결과로 불러옵니다. 또한 허들을 통해 별도의 일정 예약 없이도 빠르게 통화에 참여할 수 있습니다.

사이드바도 원하는 방식으로 구성할 수 있습니다. 채널을 레이블이 지정된 섹션별로 정리하고, 원하는 순서로 끌어다 배치하며, 대화별로 알림 환경 설정을 다르게 적용할 수 있습니다. 불필요한 알림은 음소거하고, 알림을 일시 중지한 상태에서도 특정인의 알림만 허용할 수 있습니다. 또한 모든 채널 유형에서 통합이 일관되게 작동하기 때문에, Slack 어디에서나 도구가 동일하게 작동합니다.

Microsoft Teams의 강점

Teams는 Microsoft 365를 중심으로 구축되어 있습니다. Word 문서, Excel 스프레드시트, Outlook 캘린더를 중심으로 업무가 이루어질 경우, 모든 것을 한곳에서 관리할 수 있습니다. Teams의 화상 회의 기능은 1:1 회의부터 회사 전체 규모의 회의까지 지원하며, 기록과 스크립트 기능도 기본으로 제공됩니다.

Teams의 인터페이스는 채팅과 함께 캘린더, 통화, 파일을 한곳에 가져오므로 처음부터 모든 것이 연결된 느낌을 줍니다. Word나 Excel 파일 공동 편집도 대화 내에서 바로 이루어집니다. 주요 채널을 리스트 상단에 고정할 수 있고, 방해 금지 시간을 설정해 알림을 관리할 수도 있습니다. Microsoft를 중심으로 일하는 조직에서는 익숙하고 일관된 사용자 경험을 누릴 수 있죠.

Slack과 Microsoft Teams 비교: 커뮤니케이션 및 협업

Slack은 비동기식 커뮤니케이션과 유연한 워크플로에, Teams는 실시간 온라인 상태 표시와 예약된 회의에 강점을 둡니다. 이러한 차이가 실제 업무에서 어떻게 나타나는지 몇 가지 상황을 통해 살펴보겠습니다.

여러 시간대에 걸쳐 협업하는 경우. Slack의 스레드 기반 채널은 팀원들이 각자의 일정에 맞춰 대화를 따라잡을 수 있게 해줍니다. 런던의 제품 관리자는 새벽 6시에 회의를 잡지 않아도 도쿄 엔지니어링 팀이 밤사이 논의한 내용을 확인할 수 있습니다. 이후 스레드에 답변하거나 채널에도 포스팅할 수 있으며, 이를 통해 팀 전체가 스레드를 다시 찾아보지 않아도 최신 내용을 파악할 수 있습니다. 또한 Slack에는 업무용 퍼스널 AI 에이전트인 Slackbot이 있어, 스레드나 놓친 메시지를 요약해 줍니다. Teams 역시 스레드를 제공하지만, 댓글이 스레드 안에만 머물기 때문에 새로운 포스트를 시작하지 않고는 대화를 채널 전체로 확장하기 어려울 수 있습니다.

콘텍스트를 그대로 유지하며 협업하는 경우. Slack의 스레드를 사용하면 주요 채널의 흐름을 벗어나지 않고도 별도의 논의를 이어갈 수 있습니다. 추가 설명이 필요한 부분을 질문하고 세부 사항을 정리한 후, 그 결론을 팀에 공유할 수 있어 해당 대화를 검색이 어려운 비공개 메시지로 옮길 필요가 없습니다. 또한 Slack은 공유된 문서나 PDF의 댓글과 같은 다른 도구의 정보까지 콘텍스트로 함께 연결합니다. 이는 Slack의 엔터프라이즈 검색과 요약 기능이 메시지, 공유 파일, 연결된 앱 전반을 아우르기 때문입니다. Teams의 경우 Microsoft의 에코시스템 내에서 모든 작업이 이루어질 때는 논의와 스레드가 잘 작동하지만, 팀의 지식이 여러 도구에 분산되어 있다면 콘텍스트를 추적하기 어려울 수 있습니다.

팀 외부 사람들과 협업하는 경우. 일상적인 업무가 고객, 파트너, 벤더 등 조직 외부의 사람들과의 협업으로 이루어지는 경우가 많습니다. Slack Connect를 사용하면 외부 파트너와도 내부와 동일한 방식으로 공유 채널과 워크플로를 생성할 수 있고, 대부분의 기능을 사용할 수 있으며 설정 프로세스도 간단합니다. Teams에서는 외부 사용자가 여러 단계를 거치는 Microsoft Entra B2B 구성이 필요하며, 일부 기능과 권한이 게스트에게는 제한됩니다.

여러 옵션을 비교하고 계신가요? Slack의 업무 환경 커뮤니케이션 플랫폼 가이드와 비즈니스용 최고의 채팅 앱 가이드를 통해 다양한 대안들을 살펴볼 수 있습니다.

Slack과 Microsoft Teams 비교: 통합 및 에코시스템

Slack의 핵심 역량은 다양한 도구와 플랫폼을 한곳에 모으는 데 있습니다. Teams는 Microsoft 365 앱 간 협업을 원활하게 만드는 데 초점을 맞추고 있지만, 타사 앱을 통합하려면 추가 설정이 필요하거나 기능마다 방법이 다릅니다. 프로젝트 추적기, CRM, 디자인 소프트웨어, 분석 대시보드, HR 시스템 등 여러 도구를 함께 사용하는 팀이라면, Slack과 Teams에서 해당 도구들이 어떻게 지원되고 작동하는지 확인하는 것이 중요합니다.

Slack의 개방형 모델

Slack은 업무 흐름 전반의 도구를 하나의 통합 운영 체제로 가져와 2,600개 이상의 앱과 연결합니다. 이러한 통합을 통해 Slack 내에서 다른 앱과 직접 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어 파일 미리보기, 정보 검색, 데이터 가져오기, 알림 수신, 작업 수행 등을 Slack 안에서 바로 처리할 수 있습니다. 업무 맥락 전환을 줄여줌으로써 Slack은 기술 스택을 하나로 연결하는 허브 역할을 하며, 팀 전체의 협업을 원활하게 유지해 줍니다.

Teams 및 Microsoft 에코시스템

Teams는 Microsoft 365와 긴밀하게 통합되어 있습니다. Word, Excel, PowerPoint, SharePoint 파일에 액세스하고 협업하는 경험이 자연스럽고, 공동 편집도 원활하게 이루어집니다. 귀사의 조직이 Microsoft를 중심으로 운영된다면 이러한 통합을 통해 분명한 가치를 얻을 수 있습니다. Teams 역시 다양한 타사 생산성 및 워크플로 앱과 통합되어 Teams를 벗어나지 않고도 정보를 확인하거나 작업을 수행할 수 있습니다. 다만 도구에 따라 통합 방식이 다를 수 있습니다. 채널에 직접 내장되는 앱도 있지만, 별도의 창이나 탭에서 열려 창을 전환해야 하는 앱도 있습니다.

Slack과 Microsoft Teams 비교: 모바일 앱 성능

Slack의 모바일 앱은 데스크톱에서 제공되는 대부분의 기능을 지원합니다. 간결한 인터페이스는 작은 화면에서도 잘 구현되며, 채널, 허들, 워크플로가 이동 중에도 원활하게 작동됩니다. 모바일 환경에 맞춰 알림을 세밀하게 설정할 수 있어 모든 메시지를 받거나, 알림을 완전히 끄거나, 긴급한 메시지와 멘션만 알림을 받는 등 원하는 방식으로 조정할 수 있습니다. 고급 관리자 기능은 스마트 기기에서 일부 제한되지만, 협업 기능 및 연결된 앱 통합 기능은 전반적으로 모바일 환경에 최적화되어 있습니다.

Teams의 모바일 앱은 특히 회의와 메시징 기능에서 강점을 보입니다. 화상 통화와 채팅은 안정적으로 작동하지만, 일부 발표자 기능은 제한될 수 있습니다. 휴대폰에서도 대부분의 Microsoft 문서에서 협업할 수 있으며, 모바일 알림 역시 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 다만 타사 앱 레코드 조회나 편집, 채널 관리 기능은 데스크톱에서 가장 원활하게 작동합니다.

Slack과 Teams 모두 최근 메시지에 오프라인에서도 액세스할 수 있으며, 인터넷에 연결되면 즉시 동기화됩니다.

Slack과 Microsoft Teams 비교: AI 기능

Slack은 유료 플랜에서 기본으로 제공되는 AI 기능을 통해 대화 요약, 일일 한눈에 정리, AI 기반 검색 등 이메일 중심 업무를 줄이는 데 도움을 주는 다양한 기능을 제공합니다. 엔터프라이즈 수준에서는 Slack에 공유되거나 통합된 모든 정보를 검색할 수 있으며, 자동화된 워크플로도 쉽게 구축할 수 있습니다. 업무용 퍼스널 AI 에이전트인 Slackbot은 사용자의 특정 워크스페이스 콘텍스트를 반영하므로 활용도가 더 높습니다. 즉, 액세스 가능한 모든 대화, 파일, 프로젝트 정보를 모아 회의 준비를 돕고, 작업 항목 리스트를 생성하며, 사용자의 어조에 맞춰 콘텐츠 초안을 작성할 수 있습니다. 또 다른 기능인 Agentforce를 활용하면 기본으로 제공되는 에이전트, 또는 맞춤형 에이전트를 구성해 Slack에서 또 한 명의 팀원처럼 함께 작업할 수 있습니다.

Teams는 커뮤니케이션을 개선하는 데 초점을 맞춘 AI 기능을 기본 제공합니다. 예를 들어 채팅창에서 추천 댓글을 제안하고, 회의에서는 실시간 자막과 스크립트를 지원하죠. 더 정교해진 AI 기능은 Microsoft 365 Copilot 라이선스 또는 Teams Premium을 통해 사용할 수 있습니다. 이러한 기능을 활용하면 회의 한눈에 정리 자동 생성, 작업 리스트 생성, 콘텍스트에 기반한 인사이트 제공 등 AI로 강화된 회의를 경험할 수 있습니다. Copilot은 질문에 답변하고, 채널과 대화를 요약하며, 콘텐츠를 생성하는 어시스턴트로도 활용할 수 있습니다.

Slack과 Microsoft Teams 비교: 보안 및 개인 정보 보호 접근 방식

두 플랫폼 모두 저장 중인 데이터와 전송 중인 데이터를 암호화하며, HIPAA, SOC 2, ISO 27001과 같은 인증을 보유하고 있습니다.

Slack은 기본으로 탑재된 엔터프라이즈급 보안을 통해 암호화 키에 대해 더 높은 제어 권한을 제공합니다. 엔터프라이즈 암호화 키 관리 기능을 통해 언제든 데이터 액세스 권한을 취소할 수 있어, 보안 팀이 추가로 통제 계층을 필요로 할 때 유용합니다. 또한 Slack AI는 모든 데이터를 외부로 내보내지 않고 내부에서 처리합니다. 모델은 Slack 자체 인프라에서 실행되며, 사용자 데이터는 모델 학습에 사용되지 않습니다.

Teams는 eDiscovery를 포함한 Microsoft의 전반적인 규정 준수 도구와 통합되어 있습니다. 엔드 투 엔드 암호화는 1:1 통화에서 사용할 수 있지만, 먼저 관리자가 이를 허용해야 하며 이후 사용자가 설정에서 활성화해야 합니다.

결과적으로 두 플랫폼 모두 엔터프라이즈 수준의 보안 요건을 충족합니다. 차이는 암호화 키에 대한 직접적인 제어 수준과 AI 데이터가 어디에서 처리되는지에 있습니다.

Slack과 Microsoft Teams 비교: 요금

Slack의 유료 플랜은 사용자당 월간 약 10달러 미만부터 약 20달러 수준까지 다양하며, 요약, 한눈에 정리, 검색, 워크플로 생성, Slackbot 등 AI 기능이 포함되어 있습니다. 복잡한 요구 사항을 가진 대규모 조직을 위해서는 Enterprise Grid 요금도 제공됩니다.

Teams는 현재 독립형 모델로 운영되며, 요금제에 따라 사용자당 월간 몇 달러부터 10달러 초반 수준까지 다양합니다. 기본 요금제는 기본 채팅, 회의, 파일 저장과 같은 핵심 기능을 제공하고, 상위 요금제에서는 회의 규모 확대, 관리자 제어 기능 추가, 더 많은 파일 저장 용량 등의 혜택이 추가됩니다. Copilot을 통한 AI 기능은 기본 구독 외에 별도의 라이선스가 필요합니다.

비용을 비교할 때는 각 플랫폼에 포함된 기능과 추가로 필요한 요소를 함께 고려하는 것이 중요합니다. Slack은 모든 유료 플랜에 AI 기능을 포함하고 있는 반면, Teams는 AI 및 고급 기능을 위해 별도 라이선스가 필요합니다. 올바른 선택은 귀사의 예산과 팀이 실제로 매일 사용하는 기능에 따라 달라집니다.

어떤 플랫폼이 팀에 더 적합할까요?

각 팀의 업무 방식은 서로 다르며, 이 두 플랫폼 역시 그 차이를 반영합니다.

Teams는 Microsoft 365를 중심으로 운영되며 예약된 회의를 중심으로 의사 결정이 이루어지는 조직에 적합합니다. Slack은 앱, 대화, 사람을 하나로 연결해 부서 간은 물론 조직 외부까지 협업을 확장하는 업무용 운영 시스템의 역할을 합니다.

기술 스택이 Microsoft 환경에 집중되어 있다면 Teams가 적합할 수 있습니다. 반대로 여러 도구를 함께 사용하고, 팀 간 협업이나 외부 파트너와의 협업이 잦다면 Slack의 개방성이 더 잘 맞을 수 있습니다.

스타트업, 복잡한 파트너 네트워크를 관리하는 기업, 분산된 팀 환경에서는 Slack의 유연성이 큰 장점이 될 수 있습니다. Slack에서는 고객이나 공급업체와의 협업도 동료에게 메시지를 보내는 것만큼이나 간단합니다. 어떤 요소가 중요한지 고민 중이라면 Slack의 엔터프라이즈 협업 소프트웨어 가이드가 도움이 될 것입니다.

Microsoft Teams에서 Slack으로 이전하는 방법

플랫폼을 바꾸는 일이 예전보다 훨씬 간편해졌습니다. Teams가 독립형 제품으로 운영되면서 Microsoft는 다른 옵션을 검토하는 조직을 위해 데이터 이동성과 내보내기 도구를 확대했습니다.

Slack의 단계별 이전 가이드를 통해 채널 설정, 기존 앱 연결, Slack Connect를 통한 외부 파트너 초대까지 전체 과정을 안내 받을 수 있습니다. 또한 Slack의 내장형 도구를 활용해 CSV 또는 txt 파일로 Teams 데이터를 이전하는 방법과 워크플로 빌더를 활용해 프로세스 자동화를 시작하는 방법도 함께 제공합니다. 배포 관련 추가 리소스는 Slack 성공 허브에서 확인할 수 있습니다.

Slack이 Microsoft Teams보다 더 나은 선택일까요?

팀의 업무 방식에 따라 달라집니다. 여러 도구를 유연하게 활용하고, 다양한 시간대를 고려한 비동기식 협업을 중요하게 생각하며, 모든 유료 플랜에 포함된 AI 기능을 활용하고자 한다면 Slack이 더 적합할 수 있습니다. 반대로 업무가 Microsoft 365 환경에 집중되어 있고 예약된 회의를 중심으로 이루어진다면, Teams가 더 긴밀한 경험을 제공합니다.

왜 많은 팀들이 Slack을 선택하는지 더 알아보고 싶으신가요? 귀사의 조직에 어떤 변화를 가져올 수 있는지 확인하고 싶으신가요? 무료로 시작하거나 영업 팀과 대화하여 자세한 내용을 알아보세요.



Slack과 Microsoft Teams 비교 FAQ